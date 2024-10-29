Форензик: как использовать учет при противодействии корпоративному мошенничеству

Что такое форензик, на что он направлен и какие методы использует, рассказываем в материале.

Термин «форензик» англо-американский — это сокращение от Forensic science — криминалистики. Сокращенное, практически «сленговое» словечко от сотрудников правоохранительных органов США и Англии про экспертов — криминалистику и специальные знания.

Как услуга для бизнеса он прижился в 20 веке в США. Ушедшие на пенсию агенты и прокуроры, открыв консалтинг по борьбе с фродом, просто продолжали использовать понятную им лексику. И бизнес подхватил, ему это слово понравилось. Консалтинговая услуга зашла в линейку большой четверки, и слово в итоге собезьяничали по всему миру.

Итак, форензик — вид консалтинга, направленный на противодействие мошенничеству в бизнесе, причем используются все виды необходимых специальных знаний, понятно, что в первую очередь экономических.

Но в русском языке, как всегда, есть нюанс. Это слово в мужском роде прижилось для экономической аналитики, а в женском (форензика) — для компьютерной.

Сейчас в форензик по всему миру входит 4 основных блока:

Forensic accounting (Судебная бухгалтерия) — сердце форензика, как использовать экономическую информацию, чтобы предотвращать, выявлять и расследовать мошенничество; Сorporate intelligence (Корпоративная разведка) — внешний сбор информации и все методы от OSINTа до платных специальных баз; Asset tracing (Поиск активов) — анализ информации и работа детективов и агентов влияния по всему миру; Е-discovery и digital forensics (Е-дискавери и цифровой форензик, в России форензикА) — изучение цифровых следов мошенничества.

Корпоративное мошенничество — это совокупность экономических злоупотреблений, наносящих вред бизнесу.

Такие злоупотребления совершают:

персонал,

менеджмент, топ-менеджмент,

контрагенты,

третьи лица.

Также у нас распространены истории, когда сами бенефициары бизнеса вытаскивают маржу из компании достаточно грубыми способами, уклоняясь от уплаты налогов и дивидендов миноритарным владельцам. Эти схемы уже не являются классическими формами корпоративного мошенничества, поскольку вред в первую очередь наносится государству и миноритариям, но несут крайне высокие уголовные риски для таких бенефициаров.

Типовой корпоративный мошенник — это наемный сотрудник, как правило, мужчина, в возрасте 35–50 лет, женат, имеет детей, ведет активный образ жизни, работает с конфиденциальной информацией, не хочет ходить в отпуск и редко болеет. В подавляющем количестве историй для компании шок, что именно этот, вроде как хороший, замотивированный сотрудник совершает злоупотребления.

В среднем вред от мошенничества составляет не менее 5–7 % от выручки компаний, что достаточно существенно. Логично, что чем дольше тянется схема, тем больше потерь приносит мошенничество, если злоупотребления выходят на второй год и далее, то мошенники «входят во вкус» и размер хищений увеличивается до 10 % и более.

Антифрод-системы затрудняют мошенничества, но окончательно не решают проблемы. Если раньше активно говорили о том, что антифрод-системы высоко эффективно борются с мошенничеством, и что горячая линия, разделение обязанностей, компетенций, внедрение антимошеннических регламентов существенно снижают риски мошенничества, то сейчас оценки сместились от бравурных к умеренным. Мошенники постепенно приспособились к работе таких систем, если они внедрены.

Почему даже крупному бизнесу при значительных вложениях в антифрод-системы не удается выявить весь объем злоупотреблений? На наш взгляд, разработчики и сами компании не в полной мере используют возможности учетной системы.

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В большинстве мошеннических историй именно в учете остаются специфические следы.

Внесение искажений в систему учета способствуют совершению хищений, либо выступая как способ сокрытия их следов или создает искусственно неучтенный «резерв», готовый к выводу. Когда происходит хищение активов, в учете компании формируется их недостача, но временно она «под туманом», поскольку не все активы постоянно проверяются и оказываются «на виду».

Мошенники понимают, что недостача вскроется либо при инвентаризации либо при использовании этого актива. Для этого и предпринимаются действия, чтобы спрятать эту недостачу или чем-то ее уравновесить: создать технический актив, прикрыть недостачу списанием в расходы по легальным причинам и т.д.

«Конструктор» мошенничества состоит из следующих операций:

Обман и (или) использование служебного положения. «Физический» вывод (а иногда и вынос) похищенных (полученных) средств из компании. Сокрытие следов мошенничества / создание резерва под хищение.

Эти операции могут идти последовательно, параллельно или даже опережать друг друга. Так, создание резерва под хищение опережает сам факт хищения. Скрывающие недостачу документы и проводки по списанию на естественную убыль могут совершаться одновременно с выносом активов с предприятия.

В связи с этим получается, что невооруженный человеческий глаз крайне тяжело все это мошенничество видит, сколько бы там этих глаз на это физически не поставить.

Для выявления современного мошенничества крайне важны компьютерные программы, использующие учетные данные и нацеленные на выявление индикаторов возможного злоупотребления.

Для создания такого программного продукта надо учитывать, что классически выделяют 3 основных элемента корпоративного мошенничества: хищение активов, коррупцию и фальсификацию отчетности.

В хищение активов может входить и мошенничество (ст. 159 УК), и присвоение и растрата (ст. 160 УК), и даже и кража (ст. 158 УК), если она совершена именно на предприятии.

Коррупция, злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп (ст. 201, 204 УК) может быть «ценовая» и «неценовая».

«Ценовая» коррупция напрямую сопряжена с хищениями (в первую очередь — ст. 159 УК) и приводит к выводу актива из бизнеса на недобросовестного контрагента, который коррумпируя наших сотрудников и руководителей получает нерыночные условия взаимодействия.

«Неценовая» коррупция напрямую не оказывает влияния на наши активы компании, условия взаимодействия с контрагентом вполне рыночные, но вместе с персонал и руководство, используя свое служебное положение, делают некие полезные вещи для этого контрагента и получают за это вознаграждение: заключают именно с ним договор, переносят его продукцию на более видную полку и т.д. «Неценовая» коррупция к хищению и прямым убыткам не приводит, но она тоже крайне опасная, и может оказать существенный репутационный ущерб, штрафы от ФАС и т.д.

Фальсификация отчетности — это уже не искажение учета в целях сокрытия хищения или создания «резерва» для его совершения, а уже иные схемы, без фактов хищения, направленные на искажение реального финансового состояния в целях обмануть инвестора, кредитора, собственника, контролера. Причин искажать отчетность, не совершая хищений, предостаточно —отсрочить крах бизнеса, получить бонус, льготы, обмануть проверку из головной организации о реальном состоянии дел в дочерней фирме и т.д.

Все три элемента корпоративного мошенничества приводят к формированию специфических аномалий в информации. При создании эффективно действующих индикаторов необходимо разобраться в их природе. В рамках второй части статьи сосредоточимся на индикаторах хищения, ценовой и неценовой коррупции.

FRAUD RADAR Разработка программного обеспечения для выявления возможных фактов мошенничества в организации Обратиться

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