Основные налоговые «схемы» и последствия их применения: когда звать экспертов и специалистов

Игра «налогоплательщик — нарушитель налогового законодательства VS налоговый орган» все чаще напоминает игру сборной России против сборной Бразилии. Важное уточнение — по футболу.

Налоговые органы действительно за последние 10 лет проделали очень хороший путь вверх по своему развитию: они стали высокотехнологичными, более умными, научились собирать и анализировать много данных о налогоплательщике.

С одной стороны из деклараций налоговики знают все о задекларированных налоговых базах — доходах и имуществе, а с другой — знают многое и о незадекларированных — через анализ товарных цепочек и отгрузок (из соединения книг покупок и продаж по НДС), а также исследование, куда и как двигались деньги. Все это также сопоставляется с информацией об имуществе, собственниках из ЕГРЮЛ, Федресурс, Росреестр, баз данных ФТС, МВД и даже ЗАГС. И если по результатам такого сравнения налоговой находится разрыв между декларацией и «реальностью», то претензии выставляются реальному бизнесу.

Налоговый орган достаточно быстро определяет кто будет платить, а кого квалифицировать как сомнительного контрагента — некую фикцию, созданную лишь только для того, чтобы налоги не платить.

Как правило, претензии налогового органа выстраиваются вокруг шести основных вопросов:

Перенесение налоговой нагрузки на «сомнительных» контрагентов. Искусственное дробление бизнеса, чтобы уйти с общей системы налогообложения на «упрощенку». Иные вопросы «злоупотребления правом»: переквалификация операций «агент/комиссионер — поставщик», «займы/инвестиции — реализация» и т.д. Серые и полусерые выплаты персоналу, чтобы не платить страховые взносы и НДФЛ. Споры вокруг оценки активов, чтобы уменьшить налог на имущество: снижение кадастровой стоимости, квалификация недвижимого имущества как движимого и т.д. Сокрытие налоговой базы: доходов, части деятельности, имущества.

Общая установка в стране — «налоги платить надо». Если налогоплательщик не захотел добровольно побуждаться и уточняться, то в бой вступает тяжелая артиллерия — «налоговая проверка».

Налогоплательщика плотно оплетают «цифровые щупальца» инспекторов и вот он, пораженный множеством примененных баз и цифр, уже кажется «вывернут наизнанку», ведь налоговики знают больше, чем знает о себе он сам.

Но это не так. Пока «скайнет» еще не победил, и цифровые ресурсы не дают идеальной картинки о финансово-хозяйственной деятельности и ее реалиях. «Скайнет» больше используются для того чтобы «напугать» своей осведомленностью, своим «всевидящим оком». Однако зачастую «око» пока видит в черно-белых оттенках. Если же углубиться более предметно в собранную «цифровую» фактуру, она на поверку может оказаться очень спорной и даже тенденциозной.

Нельзя превращать НДС и налог на прибыль в 2 «налога с оборота» — таких налогов нет в НК, находить бенефициаров налоговых разрывов только по принципу толщины кошелька, игнорировать реалии российской хозяйственной среды, которая пока не превратилась в немецкую. Так, налоговики в своей «реконструкции» могут не принять первичные документы по формальным причинам — «столешницу назвали крышкой», а именно она составляет 90% расходов на изделие, могут стать строителями и технологами, установив, что для строительства объекта арматуры не требуется, а для производства бетона не нужны присадки, в ходе проверки пройти экспресс-курс по криминалистике и научиться выявлять подлоги в документах, ложь в словах и т.д.

Все эти спорные моменты зачастую приводят к несправедливому завышению недоимки, которое крайне сложно опровергнуть. Принцип «не проверил контрагента — плати в 2 раза больше» пока не закреплен в нашем законодательстве, как не трактуй статью 54.1 НК.

При этом сомнительный контрагент в некоторых случаях может быть крупнее чем сам налогоплательщик и вести реальную финансово-хозяйственную деятельность. Налоговики признают в этом случае сомнительными отношения только с нашим налогоплательщиком, а с другими организациями у него все очень даже рыночное.

Набирает популярность тема «ковбойской перестрелки»: кто первый покажет налоговому органу на бенефициара налогового разрыва и даст показания, тот и выиграл.

Если с классической «однодневкой» идеи про фиктивность документооборота и перенесения налогового бремени на кого-то одного уже устоялись в отечественной практике, то вот истории про «сомнительное в части» явное «ноу-хау», позаимствованное ФНС у Агентства по страхованию вкладов.

Именно АСВ придумало данную конструкцию при работе с «полутехническими» невозвратными кредитами, выданными на вполне финансово благополучных заемщиков.

При этом стратегические потери бюджета намного больше от разорения бизнеса и ограничения предпринимательской активности, чем те сиюминутные выгоды, что в моменте могут найти и взыскать. К сожалению, не всегда эта вроде вполне простая идея перебивает задачу «здесь и сейчас».

Экспертиза поможет сделать правильный ход Используем специальные экономические знания при расследовании уголовных дел любой сложности и категории, разрешении споров между хозяйствующими субъектами, выявлении и документировании злоупотреблений в бизнесе Оставить заявку

Какие аргументы могут быть у налогоплательщика, чтобы доказать, что «всевидящее око» ошиблось

Использовать против «цифровых» технологий специальные знания.

Цифры цифрой, а факты, требующие применения специальных знаний, зачастую глубоко не прорабатываются в налоговом споре. Существуют целые блоки вопросов, которые в налоговом споре, на самом деле, невозможно установить без помощи экспертов, однако налоговый орган становится таким экспертом сам или приглашает «своих» специалистов.

Вместе с тем налоговый орган достаточно часто приходит к сомнительным и необоснованным выводам, которые неплохо было бы перепроверить при помощи независимых экспертов:

о сомнительности в объемах поставок товаров, работ, услуг, их стоимости и качества;

о выполнении работ силами самого налогоплательщика;

о возможности произвести объем продукции без ресурсов;

о создании всех документов на одном компьютере;

о подделках в документах и пр.

Все эти блоки вопросов раскрываются через постановку экспертам соответствующих задач, решая которые эксперты могут определить:

рыночную стоимость товаров, работ, услуг, иные задачи оценочной экспертизы;

фактический объем СМР, других видов работ, иные задачи строительно-технических и технологических экспертиз;

технологические параметры, необходимые для производства продукции, выполнения работы;

наличие/отсутствие подделок в документах, иные задачи криминалистических экспертиз;

изменения в электронных документах, иные задачи е-дискавери и компьютерной криминалистики.

К установлению такого рода обстоятельств активно привлекаются оценщики, товароведы, строители, криминалисты, айтишники. Но есть и блок, где вопросы исключительно экономические и аналитические:

определение действительных налоговых обязательств расчетным методом, методом налоговой реконструкции, смешанной методикой;

расчет налоговых последствий добавления/снятия операций при моделировании бизнес-процессов в рамках деятельности группы компаний;

установление источника НДС по деревьям;

подтверждение/опровержение экономической обоснованности сделок и операций;

установление движения денежных средств и реального бенефициара налоговой экономии.

Экспертов целесообразно привлекать как можно раньше — на стадии проверки и в рамках оспаривания результатов налогового контроля, когда надо проверить и оспорить экспертизы, проведенные по инициативе налогового органа.

Эксперты также крайне полезны в ситуациях, когда специальные знания явно были нужны в формировании доказательств налоговой проверки, но сотрудники налогового органа считают, что они и так сами эксперты во всем. Также налоговый орган мог пропустить важные обстоятельства, для установления которых нужны специальные знания.

Также эксперты просто необходимы при проведении налоговой реконструкции на любой стадии спора. Зачастую налоговая реконструкция воспринимается налоговиками чересчур упрощенно: «сознался в схеме, принес первичку, мы можем что-то зачесть». Однако легитимные возможности данной процедуры намного шире.

Чем конкретно могут помочь эксперты в налоговой реконструкции — расскажем в следующей статье.

Экспертиза поможет сделать правильный ход Используем специальные экономические знания при расследовании уголовных дел любой сложности и категории, разрешении споров между хозяйствующими субъектами, выявлении и документировании злоупотреблений в бизнесе Оставить заявку

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