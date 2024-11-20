Налоговая реконструкция: табличка с первичкой или справедливый расчет расходов?

В нашем топе налоговых споров взаимоотношения по закупкам с «техническими» или «сомнительными» контрагентами стоят на первом месте. По ним налоговые органы после проверки полностью исключают вычеты по НДС и расходы по налогу на прибыль, превращая тем самым эти налоги в конструкцию «х2 с оборота».

Данный подход приводит к значительным доначислениям налогов, которые для многих компаний становятся непосильными и приводят к банкротству.

И если при наличии у налогоплательщика действительно технических операций и «бумажных» расходов такой подход налоговых органов является обоснованным, то в случае реальности операций и использования сомнительных контрагентов только для увеличения торговой наценки, полное обнуление таких операций лишает налогоплательщика всех фактических расходов, понесенных при закупке товаров (работ, услуг) у реального поставщика.

Более того, налоговый орган не всегда верно определяет бенефициаров налоговой экономии. Далеко не все плохие контрагенты в российской экономике подконтрольны проверяемому налогоплательщику. Цепочка может быть достаточно сложной, в которой находятся и реальный поставщик, и реальный покупатель, и реальные посредники, у каждого из которых есть свои мотивы. В этой ситуации, когда налоговый орган и его цифровые системы ошиблись с выгодоприобретателем, фактически можно легко разрушить абсолютно добросовестный бизнес.

Спасти в таких историях может полное восстановление всей цепочки, «совместный» с налоговым органом анализ движения денежных средств и реальных связей. Но этот метод также помогает, к сожалению, далеко не всегда. Включаются механизмы отсутствия должной осмотрительности, «неумышленного» занижения налоговой базы либо просто отвергаются доводы налогоплательщика о том, что «это не он».

Чтобы не попасть под каток двойного налогообложения оборота, остается спасительная надежда на налоговую реконструкцию — перерасчет вычетов и расходов с учетом реальных обстоятельств сделок, фактической цепочки поставщиков и посредников.

Однако этот инструмент «спасения» крайне размыт и фактически ничем не установлен. Поскольку статья 54.1 НК написана крайне абстрактно, и обе стороны — и налогоплательщики, и налоговые органы — видели в ней свое.

Уже больше трех лет как ФНС выпустило свое письмо от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@ «О практике применения статьи 54.1 Налогового кодекса РФ», где пыталось залатать эту дыру и описать подходы, как реконструировать вычеты и расходы при условии реального осуществления операции. Но в итоге эти подходы прописаны недостаточно четко и в ряде моментов еще и явно несправедливо.

Налоговые органы в целом воспринимают положения статьи 54.1 НК и разъясняющего письма как последнюю возможность налогоплательщика «сознаться в схеме» и, предоставив первичные документы от фактического поставщика, надеяться получить «что-то в минус». Но если «схема» на самом деле не налогоплательщика или не только его одного, документов нет или они представлены частично, а расходы и операции есть? Готовиться к банкротству и уголовному делу?

На наш взгляд, если расходы и вычеты были не «бумажными», надо не сдаваться, продолжать активно бороться и отстаивать свою позицию. Налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут быть произвольными (п. 3 ст. 3 НК). Облагаться налогами должны прибыль и добавленная стоимость, соответственно, и налоговая реконструкция — это не только табличка с вбитой первичкой от реального поставщика с галочками от проверяющего.

Рассмотрим, как работает налоговая реконструкция на реальных кейсах.