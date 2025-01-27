Как экономить и зарабатывать на банковских гарантиях

Что влияет на стоимость банковской гарантии
Тип гарантии. Цена зависит от вида банковской гарантии: гарантия на исполнение контракта, возврат аванса или участие в тендере. Например, тендерные гарантии обычно стоят дешевле гарантий исполнения обязательств.
Срок действия. Чем дольше срок действия гарантии, тем выше стоимость, так как банк берет на себя больше рисков на протяжении времени.
Сумма гарантии. Базовая комиссия рассчитывается как процент от суммы гарантии. Обычно это от 1% до 5% в год. Размер самого обеспечения составляет до 30% от стоимости контракта (ниже на примере покажем, как рассчитывать).
Кредитная история и финансовое состояние заявителя. Для компаний с положительной репутацией в банковской системе процентная ставка будет ниже.
Способ дополнительного обеспечения самой гарантии. Гарантия может быть обеспечена залогом, депозитом, может быть привлечено поручительство или вовсе без обеспечения. Последний вариант чаще всего обходится дороже.
Репутация банка. Услуги крупных и надежных, обычно дороже, чем у менее известных кредитных организаций.
Опыт исполнителя. Наличие опыта исполнения аналогичных контрактов будет фактором к уменьшению стоимости банковской гарантии. Часто, правильно оформить опыт является проблемой для компании, но это не проблема для брокера, если вы обратитесь к нему за помощью в оформлении гарантии.
Заказчик. Банки смотрят не только на исполнителя контракта, но и на заказчика. Если заказчик часто расторгает контракты, вскрывает банковские гарантии, то гарантия в адрес такого заказчика будет стоить дороже.
Зачем экономить на банковской гарантии
Экономия на стоимости банковской гарантии — это не просто желание уменьшить расходы, а важный фактор, влияющий на рентабельность от исполнения контракта. Если стоимость гарантии слишком высока, она может значительно снизить маржу по контракту, делая его менее выгодным или вовсе убыточным. Например, в тендерах, где конкурентоспособность цен играет ключевую роль, даже небольшое увеличение затрат на гарантию может повлиять на шансы на победу.
Вообще, рассчитать порог снижения в тендере задача непростая. Необходимо учесть до 15 параметров. Все эти параметры и форму для расчета рентабельности вы можете скачать по ссылке. А заранее узнать примерную стоимость банковской гарантии или рассчитать лимиты в банке конкретно под интересующую вас закупку бесплатно поможет наш консультант.
При правильном подходе к выбору банка и оптимизации расходов на гарантию компании могут увеличить свою прибыльность, обеспечив более устойчивое финансовое положение. Анализ рентабельности на этапе подготовки к участию в торгах помогает заранее оценить, насколько выгодно будет исполнение контракта, и избежать нежелательных убытков. Таким образом, снижение стоимости банковской гарантии — это шаг к повышению общей эффективности и успешности бизнеса.
Рассчитать предварительную стоимость гарантии
Пример расчета банковской гарантии
Рассмотрим пример. Компания выиграла тендер с суммой контракта 10 миллионов рублей и сроком выполнения 9 месяцев. Требуется банковская гарантия на 30% от суммы, то есть 3 миллиона рублей.
Формула рассчета будет следующей:
(3 000 000 х ставку банка,%) ÷ 12 × 10 ÷ 100%
где:
12 — это количество месяцев в году;
10 — срок действия договора + 1 месяц.
В зависимости от банка ставка на рынке может варьироваться от 1,49% до 5%.
Покажем наглядно экономию:
Ставка, %
1,49%
2%
2,5%
3%
3,5%
4%
4,5%
5%
Стоимость гарантии, руб.
37 250
50 000
62 500
75 000
87 500
100 000
112 500
125 000
Как сэкономить на банковской гарантии
Потратьте время на выбор банка. Проверьте предложения нескольких банков. Небольшие региональные банки могут предложить более выгодные условия. Сегодня эту задачу можно поручить брокеру, который является официальным представителем сразу множества банков, как крупных, так и более мелких. Например, поручите это нам🙂
Подготовьте финансовую документацию. Полный пакет документов и прозрачная бухгалтерия повысят доверие банка и снизят стоимость гарантии. Такой пакет документов должен быть просто всегда на готове у бухгалтера или тендерного специалиста. Эта папка должна пополняться также и исполненными контрактами для подтверждения опыта.
Отчетность также можно направить вашему брокеру заранее, даже если участие только планируется. Ошибки и неточности можно исправить заранее, рассчитать максимальные лимиты и подобрать решение, если видно, что могут быть проблемы.
Используйте аккредитованные банки. Для работы с госзакупками выбирайте банки, входящие в перечень Минфина.
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Включение стоимости банковской гарантии в НМЦК для строительных контрактов
Одним из способов оптимизации затрат в строительных контрактах является включение стоимости банковской гарантии в начальную (максимальную) цену контракта (НМЦК). В соответствии с приказом Минстроя от 04.08.2020 № 421/пр, такие расходы могут быть учтены в смете, если они экономически обоснованы и соответствуют требованиям законодательства. Это позволяет подрядчику заранее покрыть свои расходы на оформление гарантии, не снижая собственной рентабельности.
Для этого важно:
Корректно оценить стоимость гарантии. Учитывайте требования заказчика к сроку действия гарантии, ее виду и сумме.
Прописать расчет в сметной документации. Расходы на банковскую гарантию могут быть включены в общую стоимость работ или выделены отдельной строкой.
Согласовать с заказчиком. Убедитесь, что заказчик принимает такие расходы как обоснованные.
Включение этих затрат в НМЦК помогает подрядчику избежать неожиданных финансовых потерь и обеспечить более прозрачное ценообразование.
Как заработать на банковской гарантии
Партнерская реферальная программа. Вы можете рекомендовать услуги брокера клиентам и партнерам и получать до 10% от каждой выпущенной гарантии. Этот вариант подходит тем, кто имеет широкие бизнес-знакомства или предоставляет услуги на аутсорсе. Например, такие услуги как бухгалтерское сопровождение, тендерное сопровождение.
Кешбэк за выпуск гарантии. Если вы владеете бизнесом или отвечаете за тендерное направление в компании, вы также можете получать до 10% от стоимости банковской гарантии. Выплата возможна как на расчетный счет компании, так и персонально вам как специалисту.
Оба варианта гарантируют, что банковская гарантия при этом компании останется такой же выгодной! То есть нет удорожания, скрытых комиссий и платежей. А услуги брокера от консультации, расчета лимитов, до подачи заявки в банки и выпуск гарантии абсолютно бесплатные.
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Заключение
Стоимость банковской гарантии зависит от множества факторов: от вида и суммы до репутации заявителя и выбранного банка. Зная ключевые аспекты ценообразования и способы оптимизации расходов, вы можете не только экономить, но и зарабатывать на этом финансовом инструменте.
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