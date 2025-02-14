Почему доверие — не гарантия: как защитить бизнес от финансовых рисков

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Например, в 2023 году компания ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» обратилась в суд о взыскании с «ГАЗПРОМ БУРЕНИЕ» 2,4 млн руб. за неоплаченные заказчиком услуги (дело № А40-123456/2023 в Арбитражном суде Москвы). Суд принял решение в иске отказать.
В другом случае, ООО «ГСП-Комплектация» заключило договор поставки с ООО «Томский кабельный завод» на сумму 73,6 млн рублей. Покупатель перечислил аванс в размере 27 млн рублей, однако поставщик исполнил обязательства лишь частично, поставив товар на сумму 22,1 млн рублей. Спустя три года покупатель потребовал возврата оставшейся суммы аванса, но поставщик отказался, ссылаясь на истечение срока исковой давности. Данное дело дошло до Верховного Суда.
В таких ситуациях отсутствие дополнительных мер защиты может привести к убыткам и потере времени на судебные разбирательства. Один из самых надежных способов избежать рисков — использование банковской гарантии. Это финансовый инструмент, который обеспечивает исполнение обязательств контрагентом. Если партнер не выполняет условия договора, банк выплачивает компенсацию, тем самым защищая интересы сторон. В зависимости от ситуации можно использовать разные виды банковских гарантий:
Платежная банковская гарантия — обеспечивает оплату за поставленные товары или услуги в случае задержки или отказа от платежа.
Гарантия на возврат аванса — защищает заказчика, если поставщик не выполнил обязательства после получения предоплаты.
Использование таких инструментов снижает риски и позволяет избежать финансовых потерь.
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Ошибки бизнеса при заключении контрактов
Многие компании совершают типичные ошибки, основываясь на благополучном предыдущем опыте работы с контрагентом, ввиду неосторожности или не отлаженности юридических вопросов в компании. Вот самые распространенные ситуации, которые приводят к нарушению договорных обязательств и влекут финансовые потери:
Долговременная работа с контрагентом без дополнительной защиты, полагаясь исключительно на сложившиеся доверительные отношения.
Игнорирование возможных злоупотреблений внутри компании контрагента, таких как перераспределение средств, нецелевое использование авансов и другие финансовые махинации.
Привлечение субподрядчиков, за которых основной подрядчик несет ответственность, но не контролирует их работу и выполнение обязательств.
Полагаться на «устные договоренности».
Заключать контракты без дополнительных финансовых инструментов защиты.
Отказываться от банковских гарантий, считая их сложными и ненужными.
Основные риски сотрудничества без гарантий
Сценарий 1: поставка товаров, оказание услуг с постоплатой
Проблемы:
Контрагент задерживает оплату или отказывается платить.
У компании возникают финансовые сложности, и она не может выполнить обязательства.
Контрагент прекращает деятельность (банкротство, ликвидация).
Решение: платежная банковская гарантия. Банк берет на себя обязательства по оплате, если контрагент не исполнит свои обязательства перед вами. Это снижает риск неполучения оплаты и гарантирует выполнение договора.
Сценарий 2: авансирование работ или поставок
Проблемы:
Поставщик или подрядчик получил аванс, но не выполнил обязательства.
Срыв сроков выполнения работ.
Отказ от возврата аванса при расторжении договора.
Решение: банковская гарантия на возврат аванса. В случае невыполнения обязательств банк обязуется вернуть сумму аванса Вам, как заказчику, защищая его от потерь.
Дополнительный сценарий: привлечение субподрядчиков к выполнению работ
Проблемы:
Субподрядчик нарушает сроки, страдают работы по основному договору
Субподрядчик не выполняет или выполняет не в полном объеме работы
Заказчик предъявляет к вам требования о возмещении убытков в следствии нарушений субподрядчика
Решение: банковская гарантия на исполнение обязательств. Этот вид гарантии используется в государственных контрактах и при работе с госкорпорациями. Но также можно включить требования предоставления банковской гарантии на исполнение коммерческого договора. В случае невыполнения обязательств, банк возместит вам ущерб в размере суммы банковской гарантии за субподрядчика. В данном случае, также рекомендуем прибегать к страхованию строительно-монтажных работ.
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Как работают банковские гарантии и почему они выгодны
Банковская гарантия — это обязательство банка выплатить сумму бенефициару (заказчику) в случае неисполнения обязательств контрагентом. Этот инструмент требует привлечения нескольких участников процесса:
Принципал (заемщик) — сторона, которая обязуется исполнить условия договора.
Банк-гарант — финансовая организация, предоставляющая гарантию.
Бенефициар — сторона, которая получит выплату по гарантии в случае невыполнения обязательств.
Как оформить банковскую гарантию
1. Выбор банка. Заказчик или исполнитель должен выбрать банк, аккредитованный для выдачи банковских гарантий.
2. Подготовка документов. Чаще всего банк требует:
договор, под который оформляется гарантия;
финансовую отчетность компании;
уставные документы;
информацию о платежеспособности.
3. Анализ и оценка рисков. Банк проверяет финансовое состояние принципала, оценивает риски и устанавливает размер комиссии за гарантию.
4. Оплата комиссии. Стоимость банковской гарантии зависит от:
суммы гарантии (обычно 1–5% от суммы обязательств);
финансового состояния заемщика;
срока действия гарантии.
5. Выдача гарантии. После одобрения и оплаты комиссия банк оформляет документ и регистрирует его в едином реестре банковских гарантий.
Использование банковских гарантий делает сделки более прозрачными и защищенными, снижая риски неоплаты и невыполнения работ.
Банковские гарантии — это инструмент, который позволяет минимизировать финансовые риски. Они выгодны обеим сторонам:
Поставщики и подрядчики получают уверенность в платежеспособности заказчика.
Заказчики защищают себя от рисков невыполнения обязательств контрагентами.
Как правильно внести банковскую гарантию в договор
Важно прописать условия предоставления гарантии в договоре. Примеры формулировок.
Для гарантии на возврат аванса: «Исполнитель обязан предоставить банковскую гарантию на сумму аванса в размере % от стоимости договора, выданную аккредитованным банком, в срок не позднее рабочих дней с момента подписания договора. Авансовый платеж осуществляется только после предоставления указанной банковской гарантии. В случае невыполнения обязательств по договору, Заказчик вправе предъявить требование о выплате суммы гарантии».
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Для платежной банковской гарантии: «Обязательства Покупателя по оплате товаров/услуг обеспечиваются банковской гарантией на сумму ____, предоставленной в срок не позднее __ рабочих дней с момента заключения договора. Оказание услуг/поставка товара будет осуществлена только после предоставления указанной банковской гарантии. В случае неоплаты в установленные сроки, Поставщик вправе воспользоваться гарантией и получить оплату от гаранта (банка)».
В заключение хочется еще раз отметить, что использование банковских гарантий — это не вопрос доверия, а вопрос безопасности бизнеса. Даже если вы уверены в своем контрагенте, дополнительная финансовая защита поможет избежать рисков и обеспечить стабильность работы вашей компании.
Как мотивировать контрагента подписать договор с банковской гарантией
Повышение доверия. Предоставление гарантии демонстрирует серьезность намерений и устойчивое финансовое положение.
Минимизация рисков для обеих сторон. Банковская гарантия защищает не только заказчика, но и исполнителя от возможных неоправданных претензий.
Конкурентное преимущество. Компании, использующие банковские гарантии, вызывают больше доверия у партнеров и имеют преимущества в тендерах и крупных сделках.
Упрощение финансовых расчетов. Гарантия дает возможность получать авансы без рисков и использовать финансовые инструменты для поддержания ликвидности.
Требуйте гарантию и защищайте свои сделки!
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