Почему доверие — не гарантия: как защитить бизнес от финансовых рисков

Например, в 2023 году компания ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» обратилась в суд о взыскании с «ГАЗПРОМ БУРЕНИЕ» 2,4 млн руб. за неоплаченные заказчиком услуги (дело № А40-123456/2023 в Арбитражном суде Москвы). Суд принял решение в иске отказать.

В другом случае, ООО «ГСП-Комплектация» заключило договор поставки с ООО «Томский кабельный завод» на сумму 73,6 млн рублей. Покупатель перечислил аванс в размере 27 млн рублей, однако поставщик исполнил обязательства лишь частично, поставив товар на сумму 22,1 млн рублей. Спустя три года покупатель потребовал возврата оставшейся суммы аванса, но поставщик отказался, ссылаясь на истечение срока исковой давности. Данное дело дошло до Верховного Суда.

В таких ситуациях отсутствие дополнительных мер защиты может привести к убыткам и потере времени на судебные разбирательства. Один из самых надежных способов избежать рисков — использование банковской гарантии. Это финансовый инструмент, который обеспечивает исполнение обязательств контрагентом. Если партнер не выполняет условия договора, банк выплачивает компенсацию, тем самым защищая интересы сторон. В зависимости от ситуации можно использовать разные виды банковских гарантий:

Платежная банковская гарантия — обеспечивает оплату за поставленные товары или услуги в случае задержки или отказа от платежа.

Гарантия на возврат аванса — защищает заказчика, если поставщик не выполнил обязательства после получения предоплаты.

Использование таких инструментов снижает риски и позволяет избежать финансовых потерь.