Ошибки при подтверждении опыта в тендерах: проверьте себя с помощью теста

Если вы хотите участвовать в закупке, где необходимо предоставить документы, подтверждающие опыт, важно правильно их подготовить. Проверьте свои знания с помощью теста, а затем мы разберем, как собрать и предоставить сведения об исполненных контрактах и избежать отказа в допуске к участию.

Ситуация 1. Вы решили поучаствовать в закупке с НМЦК 10 млн рублей. Какой из ваших договоров подойдет для подтверждения опыта? На 5 млн рублей На 12 млн рублей На 9,5 млн рублей

Выбрали ответ? Разбираем.

Если цена контракта, представленного участником, ниже установленного порога (например, 10 млн рублей), то заявку отклонят. Если у вас несколько контрактов на суммы ниже и они были заключены по итогам совместных торгов, то допускается общая сумма нескольких договоров. Однако заказчик не примет подборку разрозненных договоров, которые не имеют ничего общего между собой.

Ситуация 2. Представьте, что вы участвуете в тендере на поставку медицинского оборудования. Какой договор подойдет? Контракт на поставку строительных материалов Контракт на поставку медицинского оборудования Контракт на оказание медицинских услуг Любой из перечисленных

Предмет контракта должен совпадать с предметом закупки. Контракт на другие виды товаров или услуг не будет принят.

Ситуация 3. Вы собрали комплект бумаг, подтверждающих опыт. Чего не хватает? Копии контракта Акта о выполнении работ Бумаг, прямо указанных в извещении о закупках

В извещении содержится конкретный список необходимых к предоставлению бумаг. Их отсутствие может стать причиной отказа в допуске. Важно понимать, например, что справка о стоимости услуг не заменяет акты выполненных работ, если в извещении указаны именно акты. И наоборот, если требуется справка, а предоставлены только акты, это также может стать основанием для отклонения заявки. Отправлять сразу все возможные документы «на всякий случай» тоже неверно — заказчик может расценить это как несоответствие требованиям.

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Ситуация 4. Ваш контракт был подписан три года назад. Он подходит для подтверждения опыта? Да, если он выполнен Нет, нужны контракты за последние 12 месяцев Зависит от условий тендера

Необходимо, чтобы документы, подтверждающие выполнение работ, были подписаны не ранее чем за пять лет до даты подачи заявки. В противном случае имеющийся опыт не будет засчитан как подтверждение соответствия дополнительным требованиям.

Ситуация 5. У вас есть исполненный контракт субподряда. Ваш заказчик был исполнителем в рамках 44-ФЗ. Может ли контракт субподряда в данном случае подтвердить ваш опыт? Да, если есть документы, подтверждающие выполнение работ Да, при согласии заказчика Нет, субподрядный договор не принимается Проголосовать

Контракт субподряда не служит доказательством вашего опыта в закупочной деятельности, так как в нем вы не являетесь основным исполнителем. Так считает большинство контролирующих закупки органов, в таком случае правильный ответ С. Но есть ряд случаев, а также судебная практика, которая говорит об обратном и договоры субподряда были приняты для подтверждения опыта, в таком случае правильный ответ B.

Наша рекомендация — если у вас есть заключенный контракт подряда — подтверждайте опыт с его помощью и избегайте подтверждением с помощью договора субподряда. Если такого договора нет — можете попытать удачу и даже попытаться обжаловать решение, но будьте готовы к неудаче.

Ситуация 6. Какой вид контракта подходит для подтверждения опыта? Полностью выполненный Частично выполненный Выполнение которого произойдет в момент рассмотрения заявок на участие

Если в реестре не совпадают данные о стоимости контракта, стоимости исполненных и оплаченных обязательств, это может привести к невозможности однозначного определения соответствия дополнительным требованиям.

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Ситуация 7. Вы намерены участвовать в процедуре в рамках 44-ФЗ. Как передать бумаги, подтверждающие соответствие дополнительным требованиям заказчику? Вложить бумаги в пакет документов для аккредитации В реестре аккредитованных лиц должна быть запись Отправить документы напрямую заказчику

Статья 5. В определенных ситуациях соглашение, которое вы представляете, должно быть составлено согласно требованиям 44-ФЗ.

В ситуациях, когда опыт участника закупки подтверждается договором, оформленным в соответствии с 223-ФЗ, указаны в абзаце 5 подпункта «б» пункта 3 постановления Правительства № 2571. Для позиций с 14 по 36 из приложения к постановлению Правительства № 2571 наличие необходимого опыта можно подтвердить только контрактом или договором, которые соответствуют 44-ФЗ или 223-ФЗ. В других случаях выполнение требования об опыте можно выполнить несколькими методами:

предоставлением контракта или договора с тем же предметом, что и в наименовании позиции;

предоставлением договора на выполнение работ более высокого уровня сложности.

Дополнительная информация о подтверждении опыта

При подтверждении опыта важно учитывать, что в ряде случаев представляемый контракт должен быть заключен по 44-ФЗ или 223-ФЗ. Требования описаны в постановлении Правительства № 2571. Объем статьи не позволяет перечислить все требования в зависимости от области контракта поэтому если вы участвуете в закупке с дополнительными требованиями, обратитесь напрямую к постановлению Правительства №2571. В нем в удобной табличной форме отражены область работ/услуг/поставляемых товаров, требования к опыту и перечислены необходимые документы, подтверждающие данный опыт.

Также необходимо предоставлять документы в полном объеме и со всеми приложениями. Исключения из этого правила касаются, например, случаев, когда проектная документация уже прилагается к договору. Важно помнить, что неполное предоставление информации может привести к отклонению заявки.

В некоторых случаях требуется подтвердить оплату неустойки по контракту или договору, который предоставляется для подтверждения опыта. Если начисленные заказчиком штрафы или пени не были оплачены, контракт могут не засчитать.

Получить консультацию о подтверждении опыта вы можете от команды АФК ФинДирект. Для этого потребуется ИНН вашей компании, ссылка или номер закупки в которой планируете участвовать. Получить консультацию

Несоблюдение правил может вызвать следующие негативные последствия:

отклонение заявки;

потеря права участвовать в тендере;

финансовые и временные затраты на исправление ошибок;

ухудшение репутации компании.

Чтобы избежать отказов, внимательно проверяйте все условия закупки и тщательно готовьте документы!

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