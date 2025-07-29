Валютные платежи: что это, как они работают и какие сервисы использовать в 2025 году

Что такое валютные платежи

Валютный платеж — это перевод средств в иностранной валюте из одной страны в другую. Обычно такие переводы осуществляются через международные платежные системы или банки, работающие в разных странах. В большинстве случаев для перевода средств используются такие международные валюты, как доллар США (USD), евро (EUR), фунт стерлингов (GBP) и другие.

Валютные переводы могут осуществляться в двух направлениях:

Перевод средств из одной валюты в другую. Перевод средств между странами с разными валютами.