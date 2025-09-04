SWIFT-переводы из России в 2025 году: Актуальный гайд и подробный разбор для россиян

Актуальная ситуация со SWIFT-переводами из России: сложности и ограничения

С 2022 года SWIFT-переводы из России постепенно начали терять предсказуемость на фоне сложной геополитической ситуации в мире. В отношении российской экономики было введено беспрецедентное количество всевозможных санкционных ограничений, а большинство крупных российских банков было отключено от системы SWIFT.

Параллельно такому санкционному давлению нестабильная ситуация на валютном рынке вынудила российских регуляторов значительно ужесточить требования валютного контроля. Отныне любые переводы за границу из России — стали значительно сложнее в проведении.

Многие российские банки, даже те, которые формально отключены от системы SWIFT — продолжают предоставлять своим клиентам возможность проводить SWIFT-переводы из России. Однако для их проведения банки используют «окольные» пути, проводя переводы через сложные цепочки мелких банков-посредников.

Такие непростые условия, в которых оказались российские банки и необходимость использовать посредников для проведения переводов не могли не привести к множеству проблем в сфере международных расчетов, с которыми регулярно сталкиваются участники внешнеэкономической деятельности.

Проблемы SWIFT-переводов после 2022 года:

Высокая вероятность отказов. До трети SWIFT-переводов из России заканчиваются отказом, связано это с боязнью зарубежных банков (независимо от юрисдикции) попасть под вторичные санкции.

Долгая обработка и частые задержки. Долгая обработка SWIFT-переводов из России уже превратилась в норму (в среднем 5–8 дней), имеют место быть и частые задержки, некоторые участники ВЭД ждут обработки своего перевода неделями.

Высокая и слабопредсказуемая комиссия. Необходимость использовать цепочку посредников неминуемо влияет на размер комиссии, и далеко не в лучшую сторону, кроме того — комиссию сложно предсказать заранее, узнать ее наверняка вы сможете только постфактум, когда перевод будет обработан.

Отсутствие гарантий со стороны банка. Ваш банк не сможет гарантировать положительный результат, так как сам практически не влияет на решения банков-посредников.

Такой комплекс проблем привел ситуацию с международными переводами из России к одной самой важной и главной проблеме — непредсказуемости.

Бизнес может пережить высокие издержки — он просто переложит их на потребителя, и даже долгий срок обработки — он будет строить планы сильно заранее, но только если платежи при этом будут проходить стабильно, надежно и предсказуемо. Существовать же в состоянии постоянной неопределенности в вопросе «дойдет мой международный перевод или не дойдет» российскому бизнесу — максимально тяжело.

Текущая ситуация не позволяет проводить SWIFT-переводы из России стабильно, именно поэтому многие предприниматели и частные лица, которые нуждаются в стабильных и предсказуемых международных переводах все чаще присматриваются к альтернативам, о которых мы и расскажем далее в статье.