SWIFT-переводы из России в 2025 году: Актуальный гайд и подробный разбор для россиян

В 2025 году ситуация остается непростой, но рынок постепенно адаптировался и появилось немало альтернативных способов осуществлять международные переводы — от платежных агентов до криптовалют.
В этом материале мы разберем, как обстоят дела со SWIFT-переводами из России в 2025 году, какие риски связаны с их использованием и какие реальные рабочие решения доступны пользователям в текущих непростых условиях.
Что такое система SWIFT и как она помогала проводить переводы из России
Для начала стоит коснуться теории и разобраться в том, что же такое система SWIFT и как она помогала проводить международные переводы из России.
SWIFT — это международная система обмена финансовыми сообщениями между банками. Через эту систему передаются платежные поручения, на основании которых и проходил любой международный перевод. Она стандартизирует форматы и маршрутизацию, но не перемещает деньги физически.
Проще говоря, SWIFT — это мессенджер для банков, где они общаются друг с другом, передавая шаблонную информацию о переводах в зашифрованном виде.
Как SWIFT-переводы из России работали до 2022 года
Теперь давайте вспомним, как SWIFT-переводы и в целом сфера международных платежей функционировала до 2022 года.
До 2022 года SWIFT десятилетиями был основным способом осуществлять международные расчеты из России. Перевод денег родственнику за рубеж или оплата иностранному контрагенту по инвойсу — все эти и другие подобные операции проходили через систему SWIFT.
Компании или частному лицу желающему проводить SWIFT-переводы из России достаточно было иметь валютный счет и правильно оформленные основания для перевода (например, контракт). Сам перевод осуществлялся через мобильное приложение банка или интернет-банкинг. Все было максимально просто.
Преимущества SWIFT-переводов до 2022 года:
Общепризнанность. Система SWIFT — общепризнанная, к ней подключено более 11 тысяч банков по всему миру.
Прозрачность. Движение средств легко отслеживается на каждом этапе, а сама схема перевода была абсолютно предсказуемой.
Скорость. Международный SWIFT-перевод из России занимал около 2-3 дней, что является быстрым показателем для международного перевода.
Надежность. Задержки и отказы возникали крайне редко, подавляющее большинство переводов проходило без каких-либо форс-мажоров.
Абсолютная легальность. Вдобавок к общепризнанности системы на уровне банков добавим еще и общепризнанность ее среди регуляторов — переводы в ней были абсолютно легальны и легко подтверждались документально.
SWIFT работал быстро, надежно и самое главное — предсказуемо. Никто даже не думал о том, чтобы искать этой идеально работающей системе какие-то альтернативы.
Но как вы понимаете, ситуация серьезно изменилась в 2022 году.
Актуальная ситуация со SWIFT-переводами из России: сложности и ограничения
С 2022 года SWIFT-переводы из России постепенно начали терять предсказуемость на фоне сложной геополитической ситуации в мире. В отношении российской экономики было введено беспрецедентное количество всевозможных санкционных ограничений, а большинство крупных российских банков было отключено от системы SWIFT.
Параллельно такому санкционному давлению нестабильная ситуация на валютном рынке вынудила российских регуляторов значительно ужесточить требования валютного контроля. Отныне любые переводы за границу из России — стали значительно сложнее в проведении.
Многие российские банки, даже те, которые формально отключены от системы SWIFT — продолжают предоставлять своим клиентам возможность проводить SWIFT-переводы из России. Однако для их проведения банки используют «окольные» пути, проводя переводы через сложные цепочки мелких банков-посредников.
Такие непростые условия, в которых оказались российские банки и необходимость использовать посредников для проведения переводов не могли не привести к множеству проблем в сфере международных расчетов, с которыми регулярно сталкиваются участники внешнеэкономической деятельности.
Проблемы SWIFT-переводов после 2022 года:
Высокая вероятность отказов. До трети SWIFT-переводов из России заканчиваются отказом, связано это с боязнью зарубежных банков (независимо от юрисдикции) попасть под вторичные санкции.
Долгая обработка и частые задержки. Долгая обработка SWIFT-переводов из России уже превратилась в норму (в среднем 5–8 дней), имеют место быть и частые задержки, некоторые участники ВЭД ждут обработки своего перевода неделями.
Высокая и слабопредсказуемая комиссия. Необходимость использовать цепочку посредников неминуемо влияет на размер комиссии, и далеко не в лучшую сторону, кроме того — комиссию сложно предсказать заранее, узнать ее наверняка вы сможете только постфактум, когда перевод будет обработан.
Отсутствие гарантий со стороны банка. Ваш банк не сможет гарантировать положительный результат, так как сам практически не влияет на решения банков-посредников.
Такой комплекс проблем привел ситуацию с международными переводами из России к одной самой важной и главной проблеме — непредсказуемости.
Бизнес может пережить высокие издержки — он просто переложит их на потребителя, и даже долгий срок обработки — он будет строить планы сильно заранее, но только если платежи при этом будут проходить стабильно, надежно и предсказуемо. Существовать же в состоянии постоянной неопределенности в вопросе «дойдет мой международный перевод или не дойдет» российскому бизнесу — максимально тяжело.
Текущая ситуация не позволяет проводить SWIFT-переводы из России стабильно, именно поэтому многие предприниматели и частные лица, которые нуждаются в стабильных и предсказуемых международных переводах все чаще присматриваются к альтернативам, о которых мы и расскажем далее в статье.
Альтернативы SWIFT-переводам из России: Главные решения в 2025 году
Решение №1 — платежные агенты
Платежные агенты представляют собой компании, основной вид деятельности которых — организация международных платежей под ключ. Они выступают в роли посредника между российским отправителем и зарубежным получателем международного перевода, обеспечивая простоту и предсказуемость процесса обеим сторонам.
Платежные агенты — это гибкое и универсальное решение для международных переводов в любых целях. Неважно являетесь вы предпринимателем или частным лицом — платежные агенты работают со всеми категориями клиентов. Более подробно про платежных агентов мы расскажем далее в статье.
Как работают платежные агенты:
Клиент заключает агентский договор с платежным агентом и передает ему реквизиты зарубежного получателя, а также сообщает сумму и назначение перевода.
Платежный агент оценивает стоимость и сроки перевода конкретному иностранному получателю, и выставляет клиенту счет в рублях.
Если клиента все устраивает — он оплачивает счет обычным внутрироссийским банковским переводом по реквизитам.
Платежный агент самостоятельно конвертирует рубли в нужную валюту и по проверенным платежным каналам через свои юрлица в третьих странах переводит деньги получателю.
После успешного проведения перевода платежный агент возвращается к клиенту с подробным отчетом и сопровождающими документами.
Отметим то, что необязательно перевод будет происходить именно по такой схеме. Все очень сильно зависит от направления, назначения и суммы перевода. Для оплаты инвойсов, например, платежный агент попросит чтобы поставщик выставил счет непосредственно на имя его юрлица в третьей стране.
Преимущества платежных агентов:
Предсказуемость: основной недостаток современных SWIFT-переводов оказался главным преимуществом платежных агентов, а все потому, что они возвращают предсказуемость на рынок международных переводов. Положительный результат гарантируется, а комиссии и сроки вам известны заранее;
Прозрачные условия: платежные агенты работают на прозрачных условиях, которые подробно прописываются в агентском договоре, по которому и осуществляется работа платежных агентов;
Быстрая обработка: платежные агенты проводят международные переводы по проверенным схемам. Использование таких схем позволяет добиваться быстрой обработки и доставки средств иностранному получателю;
Низкие и предсказуемые комиссии: агенты предоставляют гораздо лучшие условия по комиссиям, нежели банки с их SWIFT-переводами. Более того — комиссии платежных агентов известны заранее и фиксируются еще до вашей оплаты;
Доступность направлений: ни один российский банк не предоставит такой широкий ассортимент направлений для международного перевода, какой предоставляют платежные агенты.
Недостатки платежных агентов:
Плохие условия в некоторых экзотических направлениях. Если вам нужен перевод в какую-то экзотическую страну по типу Новой Зеландии, то будьте готовы к тому, что условия для перевода в нее будут далеко не самыми лучшими.
Решение №2 — блокчейн и криптовалюты
Криптовалюты работающие в децентрализованных блокчейнах используются для международных переводов довольно давно. Способствует этому децентрализация и непредвзятость блокчейна, чего не дает фиатная финансовая система и SWIFT-переводы из России.
Чаще всего в целях трансграничных переводов используется стейблкойн USDT, он обладает низкой волатильностью, а также, что немаловажно — работает сразу в нескольких блокчейнах.
Рассмотрим процесс международного перевода через блокчейн более подробно:
Отправитель покупает криптовалюту за рубли, например на P2P-платформе или в криптообменнике.
Отправитель переводит криптовалюту напрямую зарубежному получателю на его криптокошелек.
Зарубежный получатель самостоятельно продает криптовалюту за нужную ему валюту.
Преимущества криптовалют:
Скорость перевода. Скорость зависит от блокчейна, в котором происходит перевод, но в большинстве случаев перевод занимает от нескольких секунд до нескольких минут.
Низкие издержки. Потери на комиссиях и курсовых разницах при использовании стейблкойнов примерно 1–2%, что является отличным показателем в контексте международных переводов.
Недостатки криптовалют:
Сложность процесса. Несмотря на кажущуюся простоту работа с криптовалютами требует некоторых технических знаний, также следует помнить что малейшая ошибка в процессе перевода в крипте создает риск полной потери средств.
Необходимость предварительной договоренности с получателем. Процесс международного перевода через блокчейн подразумевает наличие предварительной договоренности с получателем, ведь он тоже непосредственно задействован в схеме перевода.
Сложность легализации. Легализовать перевод в криптовалюте — сложно, ведь он проходит вне мировой финансовой системы, в «серой» зоне.
Оговоримся, что криптовалюты в принципе — довольно щепетильное поле для финансовой деятельности, поэтому имейте в виду все сопутствующие риски.
Как правильно выбрать сервис для SWIFT переводов из России: основные критерии
Правильный выбор платежного агента — залог того, что ваши международные расчеты будут надежными и предсказуемыми. Именно поэтому к выбору платежного агента следует подойти особенно серьезно.
При выборе платежного агента мы рекомендуем ориентироваться на следующие критерии:
Репутация и отзывы. Высокая репутация и хорошие отзывы на независимых платформах — признак качественного сервиса.
Доступность необходимого направления. Проверяйте доступность для перевода конкретного направления/направлений, которые нужны именно вам.
Прозрачность и приемлемость условий. Условия работы должны быть прозрачны и приемлемы, в них не должно быть подводных камней и скрытых комиссий.
Размер комиссии. Не стоит гнаться за самыми низкими комиссиями, поскольку это может быть подозрительно, но если комиссии выше, чем у большинства конкурентов — лучше выбрать другой сервис, зачем переплачивать.
Наличие поддержки с сопровождением. Качественный сервис всегда предоставляет клиентскую поддержку с полным сопровождением на всех этапах.
Проверить соответствие сервиса перечисленным выше критериям можно в специальном каталоге ВЭД-сервисов Exnode. В нем вы не только можете сравнить условия работы сервисов, но и ознакомиться с отзывами реальных клиентов.
Где делать SWIFT-переводы из России: Рейтинг ТОП–3 вариантов
A7
A7 — сервис, часто упоминаемый в контексте международных переводов из РФ . Он подходит для индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц — как при переводе на счет за рубеж, так и при отправке средств на карту. Особенно востребован сервис при оплате инвойсов от иностранных поставщиков.
Ключевые преимущества А7:
Платежи по всему миру. Операции проводятся в любую страну без географических ограничений.
Работа с любыми валютами. Поддерживаются расчеты в долларах, евро, юанях, дирхамах и других валютах.
Комиссия от 0,36% без дополнительных сборов, конвертация по курсу ЦБ.
Win Win Swift
Win Win Swift предоставляет услуги для внешнеэкономической деятельности, включая импорт и экспорт. Агент доступен для различных категорий клиентов и предлагает проведение международных переводов более чем в 80 стран с использованием 40 валют.
UNIX
UNIX предоставляет услуги международных денежных переводов. Сервис доступен для физических и юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей. География переводов охватывает более 30 стран с возможностью расчетов в национальных валютах этих направлений.
Минимальная комиссия — от 0,5%, без скрытых сборов. Клиентам предоставляется персональный менеджер с сопровождением.
Заключение
SWIFT-переводы из России в 2025 году остаются возможными, но их предсказуемость стала значительно хуже по сравнению с ситуацией до 2022 года. Санкционные ограничения, высокая вероятность отказов и непредсказуемые комиссии делают SWIFT-переводы из России крайне неудобными для стабильных расчетов.
Информация, представленная в данной статье, носит исключительно ознакомительный характер и не является финансовой, юридической или инвестиционной рекомендацией.
