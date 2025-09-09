Переводы в Корею в 2025 году без ограничений: Актуальный гид для бизнеса и частных лиц 

В этой статье мы рассмотрим, как в 2025 году можно проводить переводы в Корею: какие варианты доступны для бизнеса и частных клиентов, чем они отличаются и какую помощь в этой задаче могут предложить независимые платежные агенты.
Переводы в Корею до 2022 года: небольшой экскурс в историю
Для начала имеет смысл окунуться в историю и вспомнить, как переводы в Корею выглядели до 2022 года.
Стандартным решением для переводов в Корею до 2022 года был SWIFT, он использовался повсеместно и был надежным решением для быстрых и дешевых переводов в Корею как в коммерческих, так и в некоммерческих целях.
SWIFT — это международная система обмена финансовыми сообщениями между банками, через которую они передают платежные поручения и прочую техническую информацию о переводе, на основании которых происходит международный перевод средств. К системе SWIFT подключено более 11 тысяч банков по всему миру.
Все, что нужно было компании или частому лицу, чтобы провести международный перевод в Корею через SWIFT — иметь валютный счет в российском банке и какое-нибудь официальное обоснование для перевода.
Преимущества SWIFT для переводов в Корею до 2022 года:
Надежность и предсказуемость. Система SWIFT была надежным и предсказуемым платежным каналом для международных переводов.
Прозрачные условия. Банки проводили SWIFT-переводы на прозрачных условиях, а сам перевод отслеживался на всех этапах.
Удобство и универсальность. Переводы через SWIFT проводились чуть ли не в пару кликов в простом интерфейсе через онлайн-банкинг.
Легальность и общепризнанность. Переводы через SWIFT абсолютно легальны, каждый перевод сопровождается сообщением MT103, которое общепризнанно является подтверждением оплаты.
Вменяемые комиссии. Размер комиссий был предсказуемым и вполне вменяемым, SWIFT позволял переводить деньги в Корею выгодно.
SWIFT был быстрым и надежным способом осуществлять переводы в Корею, никто не ожидал такого стремительного изменения конъюнктуры, которое произошло в 2022 году.
Переводы денег в Корею после 2022 года: ограничения и проблемы
После наступившего в феврале 2022 года геополитического кризиса, ситуация с переводами в Корею стала на порядок сложнее. Против российской экономики было введено беспрецедентное количество санкций и ограничений, которые осложняют международное движение средств между Россией и другими странами мира.
Основные сложности в переводах в Корею после 2022 года:
Отключение многих российских банков от SWIFT. Такая мера привела к технической невозможности многих банков проводить переводы в Корею напрямую.
Боязнь корейских банков принимать переводы из РФ. Многие корейские банки опасаются принимать переводы от своих российских «коллег», и без объяснения причин отказывают в проведении таких переводов.
Строгий комплаенс любых операций из РФ. Те корейские банки, что все же принимают переводы из РФ проводят строгий комплаенс-контроль таких операций, результаты таких проверок зачастую неутешительные для отправителя даже при соблюдении всех бюрократических норм.
Ужесточившийся валютный контроль. Эту меру ввели российские регуляторы на фоне нестабильной финансовой ситуации, любые переводы из России в другие страны должны соответствовать требованиям валютного контроля, а это — наличие обоснования и правильного оформления сопроводительной документации.
Такой каскад сложностей неминуемо повлек за собой усложнение всего процесса проведения переводов в Корею для российских банков. Проводить переводы напрямую стало практически невозможно, а банки все чаще стали использовать обходные пути, либо и вовсе закрывать клиентам возможность переводов в Корею.
В данный момент, перевод в Корею посредством SWIFT-перевода через российские банки стал сопровождаться большим количеством проблем, и проблем не надуманных, а вполне реальных.
Основные проблемы переводов в Корею через SWIFT в текущей ситуации:
Долгое проведение перевода. Из-за технических и юридических сложностей банки вынуждены использовать обходные пути в виде банков-посредников, это негативно влияет на срок проведения перевода. Современные SWIFT-переводы в Корею через банк могут идти неделями.
Высокая вероятность отказа. Если на каком-то этапе комплаенс-контроля перевода у одного из банков-посредников возникнет хоть малейшее сомнение — можно легко получить отказ или заморозку перевода до разбирательств. Статус «отказано» и «заморожено» получают до 30% всех SWIFT-переводов в Корею.
Отсутствие прозрачности. Обходные схемы, используемые банками непрозрачны, цепочки используемых банков-посредников остаются тайной за семью печатями. Отследить перевод зачастую невозможно.
Высокие и зачастую непредсказуемые комиссии. Из-за использования сложных цепочек посредников мы получаем увеличенную комиссию, которую сложно предсказать из-за непрозрачности самого процесса перевода.
Вкупе эти проблемы приводят к одной ключевой — непредсказуемости. Неважно являетесь вы предпринимателем, уполномоченным сотрудником или частным лицом — вы не сможете перевести деньги в Корею через SWIFT с уверенностью в том, что средства дойдут до конечного получателя в срок, или дойдут до него в принципе.
По этой причине участники внешнеэкономической деятельности, которые по-прежнему нуждаются в переводах в Корею начали искать альтернативные и более предсказуемые варианты проведения таких переводов. Именно о таких вариантах мы и расскажем далее.
Рейтинг агентов для международных платежей для юр и физических лиц
Exnode — это надежная платформа-мониторинг, которая помогает пользователям из России и СНГ находить проверенных партнеров для международных платежей
Какие способы проводить переводы в Корею существуют сегодня: актуальные варианты на 2025 год
Независимые платежные агенты
Независимые платежные агенты представляют собой компании, которые специализируются на организации международных переводов. Платежные агенты берут на себя роль посредников между отправителем и получателем международного перевода, делая процесс перевода более удобным и надежным для обеих сторон.
Корея — одно из основных направлений, в которых работают платежные агенты, поэтому практически все агенты на российском рынке поддерживают переводы в этом направлении.
Как это работает:
Вы обращаетесь к платежному агенту (найти агента можно в онлайн-каталогах ВЭД-сервисов) и заявляете о своих целях совершить перевод в Корею.
Платежный агент подбирает схему под ваш запрос и дает на подписание агентский договор, в котором прописаны основные условия вашего сотрудничества.
Вы предоставляете платежному агенту реквизиты корейского получателя, а также сумму и валюту перевода.
Платежный агент рассчитывает точную комиссию ориентируясь на собственные издержки, приплюсовывает ее к сумме перевода и выставляет вам счет в рублях.
Вы оплачиваете счет обычным рублевым переводом по реквизитам, тем временем платежный агент начинает процесс международного перевода из России в Южную Корею.
В течение 2–3 дней перевод доходит до получателя, а платежный агент возвращается к вам с отчетом и сопровождающими документами.
Преимущества платежных агентов: предсказуемость, скорость, низкие комиссии, вариативность, легальность.
Недостатки платежных агентов: высокий минимальный лимит (для мелких переводов не подойдет).
Цифровые валюты и блокчейн
Цифровые валюты уже давно являются не только высоковолатильными активами для энтузиастов, но и довольно популярным инструментом для осуществления международных переводов. Блокчейны, в которых функционируют все цифровые валюты — позволяют переводить средства из России в любую точку мира без каких-либо ограничений буквально за несколько минут.
Для международных переводов чаще всего используются стейблкойны — это цифровые валюты, которые привязаны к традиционным фиатным валютам (чаще доллару США). Использование стейблкойнов почти исключает волатильность и позволяет минимизировать издержки при международных переводах.
Как это работает:
Вы покупаете криптовалюту за рубли, например в обменных сервисах или на P2P.
Переводите криптовалюту напрямую на кошелек вашего корейского получателя.
Ваш корейский получатель самостоятельно продает криптовалюту за нужную ему валюту, например за вону.
Преимущества цифровых валют: высокая скорость перевода, низкая комиссия, отсутствие ограничений.
Недостатки цифровых валют: нужны некоторые технические знания, сомнительная легальность, требуются предварительные договоренности с получателем.
Альтернативные фиатные пути
Альтернативные фиатные пути — это способ, где подразумевается самостоятельный поиск рабочих платежных шлюзов и посредников, а также самостоятельное выстраивание различных комбинаций. По сути, вы берете на себя работу платежного агента, и сами ищете удобный и выгодный маршрут.
Способ крайне популярен у крупных компаний, где экономия десятой доли процента может являться эквивалентом десятков миллионов долларов. И ради этого крупные компании держат целые отделы квалифицированных сотрудников, которые отвечают за поиск, организацию новых фиатных путей, а также оптимизацию уже существующих.
Как это работает: универсального алгоритма нет, вы находите его самостоятельно.
Преимущества альтернативных фиатных путей: возможность получить наилучшие условия для переводов.
Недостатки альтернативных фиатных путей: сложность реализации, не всегда экономически оправдано.
Оптимальное решение для переводов в Корею в 2025 году: независимые платежные агенты
Даже рассуждая объективно, сложно не признавать тот факт, что платежные сервисы являются лучшей альтернативой SWIFT-переводам через банки при проведении переводов в Корею. И этой данности есть сразу несколько причин:
Надежность и предсказуемость. Платежные агенты возвращают участникам ВЭД надежность и предсказуемость переводов в Корею. Сроки и условия прописываются в агентском договоре и известны заранее, это значительно снижает риск форс-мажоров.
Скорость переводов. Как мы отмечали ранее, платежные агенты отличаются от банков своей гибкостью и большим набором проверенных схем для перевода в разные страны, это позитивно сказывается на скорости переводов, большинство переводов через платежных агентов проходит за 2–3 дня, реже могут возникать задержки до 5 дней.
Размер комиссий. Рынок платежных агентов — высококонкурентный, а значит все платежные агенты заинтересованы в постоянной оптимизации издержек и поиске новых, более выгодных путей перевода средств в другие страны. Для клиента это означает приемлемые условия по комиссиям, они зачастую ниже, чем у банков.
Вариативность в выборе валют. Платежные агенты дают возможность самостоятельно выбрать нужную валюту для перевода, тут нет «проблемных» валют, как у банков.
Официальность. Платежные агенты работают исключительно по легальным схемам, все их транзакции сопровождаются документально, часто они и сами рады помочь с юридическим оформлением перевода постфактум.
Если все обобщить — независимые платежные агенты, по сути, возвращают былые преимущества SWIFT-переводов, которые они утратили в 2022 году. Платежные агенты предоставляют надежный и прозрачный канал для переводов в Корею, позволяя переводить деньги существенно сокращая риск словить форс-мажор.
Как работают платежные агенты при переводах в Корею: Разбор типичных кейсов
Давайте рассмотрим процесс работы независимых платежных агентов более подробно, на примере типичных кейсов.
Типичный кейс №1. Производственная компания Радон покупает корейское оборудование
Директор компании «Радон» договорился о поставке оборудования с корейским поставщиком, но оплатить напрямую не может — производитель опасается переводов из России, да и условия в банках — сомнительные. Решение — обратиться к независимому платежному агенту.
Директор находит популярного платежного агента в каталоге ВЭД-сервисов и заключает агентский договор — внимательно проверяет условия, размер комиссии и обязанности сторон, после чего подписывает.
Агент просит передать поставщику реквизиты своего юрлица в третьей стране, через которое пойдет оплата. Поставщик выставляет счет на это юрлицо. Агент добавляет свою комиссию, пересчитывает сумму в рубли и выставляет «Радону» окончательный рублевый счет уже с учетом всех сборов.
«Радон» оплачивает его обычным рублевым переводом по российским реквизитам агента. Сразу после зачисления средств агент инициирует оплату поставщику и закрывает ее за 2–3 дня. Контракт оплачен, оборудование отправлено, все довольны.
Типичный кейс №2. Александр Иванович переводит деньги своему сыну живущему в Корее
Александр Иванович хочет перевести деньги сыну, который учится и живет в Корее. Напрямую сделать перевод сложно — российские банки сталкиваются с ограничениями, а международные платежные сервисы не работают в России.
Он обращается к независимому платежному агенту. С агентом заключается договор, где прописаны сумма, комиссия и сроки. Агент предоставляет реквизиты своего счета в рублях для перевода, одновременно запрашивая корейский счет сына Александра Ивановича.
Александр Иванович перечисляет деньги в рублях на счет агента, обычным переводом по реквизитам. После зачисления агент через свое иностранное юрлицо отправляет перевод на счет сына в корейском банке.
В результате деньги приходят в течение 2–3 дней, комиссия прозрачна и заранее известна, а сын Александра Ивановича получает средства без задержек и проблем с банком.
Рейтинг: ТОП-3 платежных агентов для переводов в Корею
В качестве примера рассмотрим три независимых платежных агента, которые занимают лидирующие позиции на рынке ВЭД-сервисов по мнению мониторинга ВЭД-сервисов Exnode.
A7 — является универсальной платформой для проведения переводов более чем в 100 направлениях по всему миру, в том числе и в направлении Южной Кореи. Клиенты отмечают низкие комиссии. Конвертацию валют производит по актуальному курсу ЦБ, имеется круглосуточная клиентская поддержка с полным сопровождением.
Плюсы: универсальность, огромное количество доступных направлений, низкая комиссия, круглосуточная поддержка.
Win Win Swift позиционирует себя как современный и безопасный сервис для международных платежей. Работает как с коммерческими, так и с некоммерческими клиентами. Поддерживает переводы в более чем 80 стран мира и в 45 различных валютах. Комиссия — от 0,5%, никаких скрытых сборов не обнаружено. Имеется круглосуточная поддержка.
Плюсы: безопасность, работает со всеми типами клиентов, круглосуточная поддержка, большая вариативность.
UNIX — простой и удобный сервис для проведения трансграничных переводов. Благодаря своей простоте популярен у физлиц и индивидуальных предпринимателей, которые не имеют опыта в ВЭД. Поддерживает более 30 стран и валют. Минимальная комиссия — от 0,5%, скрытых сборов нет. При первом обращении за клиентом закрепляется персональный менеджер, который сопровождает на всех этапах перевода.
Плюсы: простота и удобство, персональный менеджер, широкая география работы, низкая комиссия без скрытых сборов.
Заключение
В 2025 году переводы в Корею остаются непростой задачей, требующей особого подхода и гибкости в принятии решений.
Классические SWIFT-переводы через банки потеряли свою эффективность и являются непредсказуемым решением, а самостоятельный поиск альтернативных фиатных путей сложен и не всегда экономически оправдан. Цифровые валюты не имеют этих недостатков, но имеют свои — сомнительная легальность и необходимость предварительных договоренностей с получателем, что делает использование цифровых валют практически невозможным в коммерческом ключе.
На практике, именно платежные агенты и цифровые валюты стали оптимальным решением для тех, кто ищет надежное решение для выгодных и предсказуемых переводов в Корею. Они возвращают надежность и прозрачность международных переводов, обеспечивают приемлемые комиссии и бюрократическую корректность операций.
Исходя из вышеперечисленных факторов можно отметить, что переводы в Корею из России в 2025 году возможны — важно лишь правильно подобрать подходящий инструмент под конкретные задачи и учитывать текущую конъюнктуру.
Дисклеймер: данная статья носит исключительно информационный характер и не является финансовой или юридической рекомендацией. Легальный статус операторов может измениться. Редакция не несет ответственности за ваши решения.
