ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
🔴 Вебинар: Маркетплейсы-2025: новые правила учета и налогообложения →
ФинМаркет
ВЭД
Переводы в Корею в 2025 году без ограничений: Актуальный гид для бизнеса и частных лиц 

Переводы в Корею в 2025 году без ограничений: Актуальный гид для бизнеса и частных лиц 

Переводы в Корею в 2025 году остаются востребованными как среди компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, так и среди частных лиц, которым важно быстро и надежно решать личные финансовые вопросы. После февраля 2022 года процесс переводов из России в Корею, как и в ряд других стран — заметно усложнился. Поэтому сегодня организация таких переводов требует особого подхода и учета действующих ограничений.

В этой статье мы рассмотрим, как в 2025 году можно проводить переводы в Корею: какие варианты доступны для бизнеса и частных клиентов, чем они отличаются и какую помощь в этой задаче могут предложить независимые платежные агенты.

Переводы в Корею до 2022 года: небольшой экскурс в историю

Для начала имеет смысл окунуться в историю и вспомнить, как переводы в Корею выглядели до 2022 года.

Стандартным решением для переводов в Корею до 2022 года был SWIFT, он использовался повсеместно и был надежным решением для быстрых и дешевых переводов в Корею как в коммерческих, так и в некоммерческих целях.

SWIFT — это международная система обмена финансовыми сообщениями между банками, через которую они передают платежные поручения и прочую техническую информацию о переводе, на основании которых происходит международный перевод средств. К системе SWIFT подключено более 11 тысяч банков по всему миру.

Все, что нужно было компании или частому лицу, чтобы провести международный перевод в Корею через SWIFT — иметь валютный счет в российском банке и какое-нибудь официальное обоснование для перевода.

Преимущества SWIFT для переводов в Корею до 2022 года:

  • Надежность и предсказуемость. Система SWIFT была надежным и предсказуемым платежным каналом для международных переводов.

  • Прозрачные условия. Банки проводили SWIFT-переводы на прозрачных условиях, а сам перевод отслеживался на всех этапах.

  • Удобство и универсальность. Переводы через SWIFT проводились чуть ли не в пару кликов в простом интерфейсе через онлайн-банкинг.

  • Легальность и общепризнанность. Переводы через SWIFT абсолютно легальны, каждый перевод сопровождается сообщением MT103, которое общепризнанно является подтверждением оплаты.

  • Вменяемые комиссии. Размер комиссий был предсказуемым и вполне вменяемым, SWIFT позволял переводить деньги в Корею выгодно.

SWIFT был быстрым и надежным способом осуществлять переводы в Корею, никто не ожидал такого стремительного изменения конъюнктуры, которое произошло в 2022 году.

Переводы денег в Корею после 2022 года: ограничения и проблемы

После наступившего в феврале 2022 года геополитического кризиса, ситуация с переводами в Корею стала на порядок сложнее. Против российской экономики было введено беспрецедентное количество санкций и ограничений, которые осложняют международное движение средств между Россией и другими странами мира.

Основные сложности в переводах в Корею после 2022 года:

  • Отключение многих российских банков от SWIFT. Такая мера привела к технической невозможности многих банков проводить переводы в Корею напрямую.

  • Боязнь корейских банков принимать переводы из РФ. Многие корейские банки опасаются принимать переводы от своих российских «коллег», и без объяснения причин отказывают в проведении таких переводов.

  • Строгий комплаенс любых операций из РФ. Те корейские банки, что все же принимают переводы из РФ проводят строгий комплаенс-контроль таких операций, результаты таких проверок зачастую неутешительные для отправителя даже при соблюдении всех бюрократических норм.

  • Ужесточившийся валютный контроль. Эту меру ввели российские регуляторы на фоне нестабильной финансовой ситуации, любые переводы из России в другие страны должны соответствовать требованиям валютного контроля, а это — наличие обоснования и правильного оформления сопроводительной документации.

Такой каскад сложностей неминуемо повлек за собой усложнение всего процесса проведения переводов в Корею для российских банков. Проводить переводы напрямую стало практически невозможно, а банки все чаще стали использовать обходные пути, либо и вовсе закрывать клиентам возможность переводов в Корею.

В данный момент, перевод в Корею посредством SWIFT-перевода через российские банки стал сопровождаться большим количеством проблем, и проблем не надуманных, а вполне реальных.

Основные проблемы переводов в Корею через SWIFT в текущей ситуации:

  • Долгое проведение перевода. Из-за технических и юридических сложностей банки вынуждены использовать обходные пути в виде банков-посредников, это негативно влияет на срок проведения перевода. Современные SWIFT-переводы в Корею через банк могут идти неделями. 

  • Высокая вероятность отказа. Если на каком-то этапе комплаенс-контроля перевода у одного из банков-посредников возникнет хоть малейшее сомнение — можно легко получить отказ или заморозку перевода до разбирательств. Статус «отказано» и «заморожено» получают до 30% всех SWIFT-переводов в Корею.

  • Отсутствие прозрачности. Обходные схемы, используемые банками непрозрачны, цепочки используемых банков-посредников остаются тайной за семью печатями. Отследить перевод зачастую невозможно.

  • Высокие и зачастую непредсказуемые комиссии. Из-за использования сложных цепочек посредников мы получаем увеличенную комиссию, которую сложно предсказать из-за непрозрачности самого процесса перевода.

Вкупе эти проблемы приводят к одной ключевой — непредсказуемости. Неважно являетесь вы предпринимателем, уполномоченным сотрудником или частным лицом — вы не сможете перевести деньги в Корею через SWIFT с уверенностью в том, что средства дойдут до конечного получателя в срок, или дойдут до него в принципе.

По этой причине участники внешнеэкономической деятельности, которые по-прежнему нуждаются в переводах в Корею начали искать альтернативные и более предсказуемые варианты проведения таких переводов. Именно о таких вариантах мы и расскажем далее.

Рейтинг агентов для международных платежей для юр и физических лиц

Exnode — это надежная платформа-мониторинг, которая помогает пользователям из России и СНГ находить проверенных партнеров для международных платежей

Какие способы проводить переводы в Корею существуют сегодня: актуальные варианты на 2025 год

Независимые платежные агенты

Независимые платежные агенты представляют собой компании, которые специализируются на организации международных переводов. Платежные агенты берут на себя роль посредников между отправителем и получателем международного перевода, делая процесс перевода более удобным и надежным для обеих сторон. 

Корея — одно из основных направлений, в которых работают платежные агенты, поэтому практически все агенты на российском рынке поддерживают переводы в этом направлении.

Как это работает:

  • Вы обращаетесь к платежному агенту (найти агента можно в онлайн-каталогах ВЭД-сервисов) и заявляете о своих целях совершить перевод в Корею.

  • Платежный агент подбирает схему под ваш запрос и дает на подписание агентский договор, в котором прописаны основные условия вашего сотрудничества.

  • Вы предоставляете платежному агенту реквизиты корейского получателя, а также сумму и валюту перевода.

  • Платежный агент рассчитывает точную комиссию ориентируясь на собственные издержки, приплюсовывает ее к сумме перевода и выставляет вам счет в рублях.

  • Вы оплачиваете счет обычным рублевым переводом по реквизитам, тем временем платежный агент начинает процесс международного перевода из России в Южную Корею.

  • В течение 2–3 дней перевод доходит до получателя, а платежный агент возвращается к вам с отчетом и сопровождающими документами.

Преимущества платежных агентов: предсказуемость, скорость, низкие комиссии, вариативность, легальность.

Недостатки платежных агентов: высокий минимальный лимит (для мелких переводов не подойдет).

Цифровые валюты и блокчейн

Цифровые валюты уже давно являются не только высоковолатильными активами для энтузиастов, но и довольно популярным инструментом для осуществления международных переводов. Блокчейны, в которых функционируют все цифровые валюты — позволяют переводить средства из России в любую точку мира без каких-либо ограничений буквально за несколько минут.

Для международных переводов чаще всего используются стейблкойны — это цифровые валюты, которые привязаны к традиционным фиатным валютам (чаще доллару США). Использование стейблкойнов почти исключает волатильность и позволяет минимизировать издержки при международных переводах.

Как это работает:

  • Вы покупаете криптовалюту за рубли, например в обменных сервисах или на P2P.

  • Переводите криптовалюту напрямую на кошелек вашего корейского получателя.

  • Ваш корейский получатель самостоятельно продает криптовалюту за нужную ему валюту, например за вону.

Преимущества цифровых валют: высокая скорость перевода, низкая комиссия, отсутствие ограничений.

Недостатки цифровых валют: нужны некоторые технические знания, сомнительная легальность, требуются предварительные договоренности с получателем.

Альтернативные фиатные пути

Альтернативные фиатные пути — это способ, где подразумевается самостоятельный поиск рабочих платежных шлюзов и посредников, а также самостоятельное выстраивание различных комбинаций. По сути, вы берете на себя работу платежного агента, и сами ищете удобный и выгодный маршрут.

Способ крайне популярен у крупных компаний, где экономия десятой доли процента может являться эквивалентом десятков миллионов долларов. И ради этого крупные компании держат целые отделы квалифицированных сотрудников, которые отвечают за поиск, организацию новых фиатных путей, а также оптимизацию уже существующих.

Как это работает: универсального алгоритма нет, вы находите его самостоятельно.

Преимущества альтернативных фиатных путей: возможность получить наилучшие условия для переводов.

Недостатки альтернативных фиатных путей: сложность реализации, не всегда экономически оправдано.

Оптимальное решение для переводов в Корею в 2025 году: независимые платежные агенты

Даже рассуждая объективно, сложно не признавать тот факт, что платежные сервисы являются лучшей альтернативой SWIFT-переводам через банки при проведении переводов в Корею. И этой данности есть сразу несколько причин:

  • Надежность и предсказуемость. Платежные агенты возвращают участникам ВЭД надежность и предсказуемость переводов в Корею. Сроки и условия прописываются в агентском договоре и известны заранее, это значительно снижает риск форс-мажоров.

  • Скорость переводов. Как мы отмечали ранее, платежные агенты отличаются от банков своей гибкостью и большим набором проверенных схем для перевода в разные страны, это позитивно сказывается на скорости переводов, большинство переводов через платежных агентов проходит за 2–3 дня, реже могут возникать задержки до 5 дней.

  • Размер комиссий. Рынок платежных агентов — высококонкурентный, а значит все платежные агенты заинтересованы в постоянной оптимизации издержек и поиске новых, более выгодных путей перевода средств в другие страны. Для клиента это означает приемлемые условия по комиссиям, они зачастую ниже, чем у банков.

  • Вариативность в выборе валют. Платежные агенты дают возможность самостоятельно выбрать нужную валюту для перевода, тут нет «проблемных» валют, как у банков.

  • Официальность. Платежные агенты работают исключительно по легальным схемам, все их транзакции сопровождаются документально, часто они и сами рады помочь с юридическим оформлением перевода постфактум.

Если все обобщить — независимые платежные агенты, по сути, возвращают былые преимущества SWIFT-переводов, которые они утратили в 2022 году. Платежные агенты предоставляют надежный и прозрачный канал для переводов в Корею, позволяя переводить деньги существенно сокращая риск словить форс-мажор.

Как работают платежные агенты при переводах в Корею: Разбор типичных кейсов

Давайте рассмотрим процесс работы независимых платежных агентов более подробно, на примере типичных кейсов.

Типичный кейс №1. Производственная компания Радон покупает корейское оборудование

Директор компании «Радон» договорился о поставке оборудования с корейским поставщиком, но оплатить напрямую не может — производитель опасается переводов из России, да и условия в банках — сомнительные. Решение — обратиться к независимому платежному агенту.

Директор находит популярного платежного агента в каталоге ВЭД-сервисов и заключает агентский договор — внимательно проверяет условия, размер комиссии и обязанности сторон, после чего подписывает.

Агент просит передать поставщику реквизиты своего юрлица в третьей стране, через которое пойдет оплата. Поставщик выставляет счет на это юрлицо. Агент добавляет свою комиссию, пересчитывает сумму в рубли и выставляет «Радону» окончательный рублевый счет уже с учетом всех сборов.

«Радон» оплачивает его обычным рублевым переводом по российским реквизитам агента. Сразу после зачисления средств агент инициирует оплату поставщику и закрывает ее за 2–3 дня. Контракт оплачен, оборудование отправлено, все довольны.

Типичный кейс №2. Александр Иванович переводит деньги своему сыну живущему в Корее

Александр Иванович хочет перевести деньги сыну, который учится и живет в Корее. Напрямую сделать перевод сложно — российские банки сталкиваются с ограничениями, а международные платежные сервисы не работают в России.

Он обращается к независимому платежному агенту. С агентом заключается договор, где прописаны сумма, комиссия и сроки. Агент предоставляет реквизиты своего счета в рублях для перевода, одновременно запрашивая корейский счет сына Александра Ивановича.

Александр Иванович перечисляет деньги в рублях на счет агента, обычным переводом по реквизитам. После зачисления агент через свое иностранное юрлицо отправляет перевод на счет сына в корейском банке.

В результате деньги приходят в течение 2–3 дней, комиссия прозрачна и заранее известна, а сын Александра Ивановича получает средства без задержек и проблем с банком.

Рейтинг: ТОП-3 платежных агентов для переводов в Корею

В качестве примера рассмотрим три независимых платежных агента, которые занимают лидирующие позиции на рынке ВЭД-сервисов по мнению мониторинга ВЭД-сервисов Exnode.

A7

A7 — является универсальной платформой для проведения переводов более чем в 100 направлениях по всему миру, в том числе и в направлении Южной Кореи. Клиенты отмечают низкие комиссии. Конвертацию валют производит по актуальному курсу ЦБ, имеется круглосуточная клиентская поддержка с полным сопровождением.

Плюсы: универсальность, огромное количество доступных направлений, низкая комиссия, круглосуточная поддержка.

Win Win Swift

Win Win Swift позиционирует себя как современный и безопасный сервис для международных платежей. Работает как с коммерческими, так и с некоммерческими клиентами. Поддерживает переводы в более чем 80 стран мира и в 45 различных валютах. Комиссия — от 0,5%, никаких скрытых сборов не обнаружено. Имеется круглосуточная поддержка.

Плюсы: безопасность, работает со всеми типами клиентов, круглосуточная поддержка, большая вариативность.

UNIX

UNIX — простой и удобный сервис для проведения трансграничных переводов. Благодаря своей простоте популярен у физлиц и индивидуальных предпринимателей, которые не имеют опыта в ВЭД. Поддерживает более 30 стран и валют. Минимальная комиссия — от 0,5%, скрытых сборов нет. При первом обращении за клиентом закрепляется персональный менеджер, который сопровождает на всех этапах перевода.

Плюсы: простота и удобство, персональный менеджер, широкая география работы, низкая комиссия без скрытых сборов.

Заключение

В 2025 году переводы в Корею остаются непростой задачей, требующей особого подхода и гибкости в принятии решений.

Классические SWIFT-переводы через банки потеряли свою эффективность и являются непредсказуемым решением, а самостоятельный поиск альтернативных фиатных путей сложен и не всегда экономически оправдан. Цифровые валюты не имеют этих недостатков, но имеют свои — сомнительная легальность и необходимость предварительных договоренностей с получателем, что делает использование цифровых валют практически невозможным в коммерческом ключе.

На практике, именно платежные агенты и цифровые валюты стали оптимальным решением для тех, кто ищет надежное решение для выгодных и предсказуемых переводов в Корею. Они возвращают надежность и прозрачность международных переводов, обеспечивают приемлемые комиссии и бюрократическую корректность операций.

Исходя из вышеперечисленных факторов можно отметить, что переводы в Корею из России в 2025 году возможны — важно лишь правильно подобрать подходящий инструмент под конкретные задачи и учитывать текущую конъюнктуру.

Дисклеймер: данная статья носит исключительно информационный характер и не является финансовой или юридической рекомендацией. Легальный статус операторов может измениться. Редакция не несет ответственности за ваши решения.

Рейтинг агентов для международных платежей для юр и физических лиц

Exnode — это надежная платформа-мониторинг, которая помогает пользователям из России и СНГ находить проверенных партнеров для международных платежей

Реклама: Исаков Дмитрий Александрович, ИНН 292204489756, erid: 2W5zFK5THvp

Информации об авторе

ФинМаркет

ФинМаркет

Только актуальная информация о финансах и технологиях!

10 подписчиков7 постов

Начать дискуссию

Главная Тарифы