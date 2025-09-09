Переводы в Корею в 2025 году без ограничений: Актуальный гид для бизнеса и частных лиц 

Переводы в Корею до 2022 года: небольшой экскурс в историю

Для начала имеет смысл окунуться в историю и вспомнить, как переводы в Корею выглядели до 2022 года.

Стандартным решением для переводов в Корею до 2022 года был SWIFT, он использовался повсеместно и был надежным решением для быстрых и дешевых переводов в Корею как в коммерческих, так и в некоммерческих целях.

SWIFT — это международная система обмена финансовыми сообщениями между банками, через которую они передают платежные поручения и прочую техническую информацию о переводе, на основании которых происходит международный перевод средств. К системе SWIFT подключено более 11 тысяч банков по всему миру.

Все, что нужно было компании или частому лицу, чтобы провести международный перевод в Корею через SWIFT — иметь валютный счет в российском банке и какое-нибудь официальное обоснование для перевода.

Преимущества SWIFT для переводов в Корею до 2022 года:

Надежность и предсказуемость . Система SWIFT была надежным и предсказуемым платежным каналом для международных переводов.

Прозрачные условия . Банки проводили SWIFT-переводы на прозрачных условиях, а сам перевод отслеживался на всех этапах.

Удобство и универсальность . Переводы через SWIFT проводились чуть ли не в пару кликов в простом интерфейсе через онлайн-банкинг.

Легальность и общепризнанность . Переводы через SWIFT абсолютно легальны, каждый перевод сопровождается сообщением MT103, которое общепризнанно является подтверждением оплаты.

Вменяемые комиссии. Размер комиссий был предсказуемым и вполне вменяемым, SWIFT позволял переводить деньги в Корею выгодно.

SWIFT был быстрым и надежным способом осуществлять переводы в Корею, никто не ожидал такого стремительного изменения конъюнктуры, которое произошло в 2022 году.