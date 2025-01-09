«А ЧТО, ТАК МОЖНО БЫЛО?!», или подписание документов при помощи СМС

«Тогда давайте обменяемся сканами, а оригиналы по почте отправим» — предложила девушка на другом конце провода. Кажется, на сканы и отправку документов уходит больше времени, чем на решение бизнес-задач. Есть же какой-то простой способ…

Кажется, во время пандемии обсуждали с ребятами из бизнес-клуба СМС-подписи. Похоже это неплохая идея: даже банки давно этим пользуются и кредиты на семизначные суммы онлайн выдают.

Несмотря на это подписание по СМС окружено мифами и легендами времен древней Греции, хотя мы живем в 21 веке — технологии и правосознание шагнули вперед. Стоит разобраться, как применить СМС-подписание в своем бизнесе, и развеять мифы, связанные с этим процессом.

Миф №1. Подписание по СМС — только для физических лиц

Люди говорят, что договор должен быть подписан подписью, которую выдал удостоверяющий центр. А что говорит закон относительно СМС-подписи? Разберемся с несколькими юридическими терминами.

Закон, а именно пункт 1 статьи 434 ГК, разрешает заключать договор в любой форме, предусмотренной для совершения сделок. То есть в большинстве своем стороны вольны договориться об удобной им форме договора.

В коммерческой деятельности золотым стандартом является письменная форма сделки. Однако, термин «письменная форма» не стоит воспринимать буквально.

Смотрим следующий пункт 434 статьи и видим, что «договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа (в том числе электронного), подписанного сторонами…».

Так что основной источник гражданского права прямо указывает на полноценную юридическую силу электронных документов.

И, несмотря на то, что подписание по СМС распространено в работе с физическими лицами, ГК не запрещает пользоваться таким видом подписи и юридическим лицам. Напротив — статья 160 ГК дает четкие формулировки того, что нужно сделать юрлицам для реализации такого функционала:

«Письменная форма сделки считается соблюденной в случае совершения лицом сделки с помощью электронных либо иных технических средств, при этом требование о наличии подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю. Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон может быть предусмотрен специальный способ достоверного определения лица, выразившего волю».

Так что подписывать договоры между юридическими лицами — можно. Продолжим развеивать мифы.

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Миф №2. Договоры можно подписывать только усиленной подписью и получать ее в удостоверяющем центре

Посмотрим закон «Об электронной подписи» — он выделяет два вида электронной подписи: простая и усиленная. Усиленная электронная подпись бывает квалифицированной и неквалифицированной. Самый известный пример усиленной электронной подписи — УКЭП, которая используется для сдачи отчетности в ФНС. Но сейчас не об этом. Сейчас — о простой электронной подписи, или в народе, ПЭП.

Простыми словами про ПЭП. Это:

использование неких комбинаций символов, образующих коды/пароли;

возможность определить лицо, формирующее электронную подпись.

Если мы можем определить человека, который ввел правильную цифровую комбинацию, значит все принципы использования ПЭП соблюдаются.

Но недостаточно просто ввести символы. Для того чтобы документ, подписанный ПЭП, считался легитимным, нужно соглашение между участниками электронного взаимодействия. При этом не обязательно подписывать такое соглашение именно в бумажном виде — его можно подписать дистанционно, или вообще реализовать механизм присоединения или акцепта публичной оферты, когда пользователь принимает публично размещенные правила использования сервиса подписания документов — опять же использовав СМС-подписание.

Миф №3. Договор можно будет оспорить, ведь не ясно наверняка, кто его подписал

Вообще, любой договор можно оспорить — даже подписанный УКЭП, упакованный в конверт, скрепленный сургучной печатью и отправленный голубиной почтой. В случае с СМС-подписанием интерес вызывает вопрос о том, как установить лицо, которое подписало документ и воспользовалось СМС-кодом.

Идеально, если между сторонами есть соглашение об использовании аналога собственноручной подписи. В нём должны быть определены конкретные номера телефонов, которые привязаны к каждой из сторон. В таком сценарии риски оспаривания сделки даже ниже, чем при рукописной подписи. Преимущества над УКЭП тоже имеются: нет рисков истечения сроков сертификатов, ошибок систем ЭДО и прочих составляющих технологического взаимодействия.

А минусы-то будут?

В целом, нет. Подписание документов с помощью простой электронной подписи, реализованной через СМС-код — это отличный вариант для организации электронного документооборота. А для некоторых ниш бизнеса это вообще жизненно важная функция. Риэлторские агентства, логистические компании, продавцы товаров на маркетплейсах — множество документов в этих нишах можно подписывать при помощи СМС.

Ладно, один минус все-таки можно выделить. Самостоятельно подготовить юридическую и техническую часть сможет себе позволить не каждый предприниматель.

Но это и не нужно, ведь в некоторых сервисах документооборота вообще можно сразу сделать договор, ознакомиться с ним и подписать! Фантастика? Реальность! Реальность от конструктора документов «Форма».

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А вы уже пользуетесь СМС-подписанием? Расскажите о своих решениях в этой сфере в комментариях!

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