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Fusion POS
Учет в организациях общепита

Эффективные методы уменьшения издержек для кафе и ресторанов

В управлении рестораном ключевую роль играет контроль финансов. Для увеличения доходности важно правильно сокращать расходы. Рассмотрим, какие аспекты ведения заведения позволяют сэкономить, а в каких экономия недопустима.
Эффективные методы уменьшения издержек для кафе и ресторанов
Иллюстрация: Fusion POS

В ресторанной индустрии успех зависит от точного контроля финансов. Ошибка может обернуться убытками.

Ключевые аспекты — это умение прогнозировать доходы и расходы, анализировать экономические показатели и вести бухгалтерский учет.

Для эффективного управления необходимо:

Расходы и их анализ

  • Оптимальное разделение затрат: на зарплаты, управленческие нужды, аренду, учет убытков.

  • Управление финансами в ресторанном бизнесе требует четкого разграничения между бухгалтерским и оперативным учетом. Проблемы с денежным потоком могут возникать даже у прибыльных заведений, когда большие траты совпадают с моментами уменьшения доходов. Первоначально следует сосредоточиться на анализе прибыльности, а уже затем решать вопросы ликвидности.

Хотя каждый ресторан уникален, есть стандартные показатели для каждого типа. Обычно, зарплата персонала в классическом ресторане — это 20–25% от доходов, а расходы на продукты и напитки не должны превышать 30%. Стоимость аренды варьируется, особенно в заведениях с высоким статусом, где она может быть главной статьей расходов. Важно, чтобы доходы покрывали расходы и ресторан был прибыльным в перспективе.

Для анализа финансовых результатов заведения общепита можно использовать ручной подсчет, однако система автоматизированного учета Fusion POS предоставляет значительные удобства для этой цели.

Уменьшение издержек в ресторанном бизнесе

Для снижения затрат в ресторане важно:

  • Меню: пересмотрите ассортимент, убрав нерентабельные блюда.

  • Бюджетирование: тщательно планируйте финансы.

  • Склад: контроль товарного запаса, избегайте излишек.

  • Персонал: оптимизируйте количество сотрудников и их рабочее время.

  • Электроэнергия: внедрите меры по экономии электричества.

  • Отходы: минимизируйте количество брака и выбросов.

  • Поставщики: ищите более выгодные условия закупки.

  • Технологии: используйте автоматизацию для упрощения процессов.

Оптимизация меню в ресторане

Сокращение расходов через менеджмент ассортимента:

  • Анализируйте объемы продаж, выявляйте хиты и аутсайдеры.

  • Удаляйте низкодоходные блюда, предлагайте выгодные аналоги.

  • Контролируйте прибыльность. Изменения в ценах на ингредиенты, сезонность, изменение вкусовых предпочтений и точность выполнения рецептов могут снижать прибыль. Аккуратное распределение затрат и контроль за соблюдением рецептов позволят своевременно корректировать меню и ценообразование.

Используйте технологические карты для мониторинга использования продуктов и финансовых затрат на их покупку.

  • Оптимизируйте закупки. Приоритет  — доступные цены без ущерба качеству.

  • Взаимодействие с поставщиками. Заключайте сделки на постоянную закупку продуктов с условиями оптовой цены, и не забывайте о важности качества блюд.

Оптимизация финансов и контроль за запасами

Планируйте бюджет:

  • Определите временные рамки для отчета.

  • Просчитайте месячные траты на аренду, закупку продуктов и прочее.

  • Задавайте финансовые цели и старайтесь оценить возможные доходы/расходы.

  • Проанализируйте финансовые показатели за прошедший год

  • Бюджетные ограничения — установите лимиты

  • Грамотно управляйте запасами — количество и срок годности

  • Повышение доходности — исключите слабо востребованные товары, пересмотрите снабженцев.

Для определения нужного количества товаров используйте отчеты о продажах и обороте в системе Fusion POS, где вы найдете данные о спросе на блюда и необходимых для их приготовления ингредиентах.

Оптимизация расходов на работников

Для того чтобы эффективно уменьшить затраты на рабочую силу, необходимо:

  • Тщательно оценивать потребности в кадрах.

  • Корректировать штат в соответствии с актуальными задачами бизнеса.

  • Тренируйте команду по новым методикам для улучшения их результативности.

  • Настройте графики работы, чтобы сократить овертайм и уменьшить расходы на зарплаты.

  • Используйте автоматизацию.

Меры по уменьшению потребления электроэнергии

Уменьшив использование электричества, можно урезать расходы на арендуемую площадь и коммунальные услуги.

В дополнение к созданию инструкций для работников о необходимости гасить свет и отключать устройства после работы, а также проведении технического обслуживания, важно обновить и технику.

Для экономии энергии в ресторане можно применять новейшие технологии.

Инфракрасные печи помогут сократить расходы на готовку, так как они более экономичные. В туалетных комнатах рекомендуется установка светодиодных ламп и автоматических кранов, которые отключаются, когда никто не использует раковину. Интеллектуальные термостаты обеспечат необходимую температуру без перерасхода энергии. Эти меры уменьшат расходы на электричество и повысят экологичность вашего предприятия.

Минимизация издержек

Эффективное обучение сотрудников основам сохранности и использования продуктов может значительно сократить издержки. Правильно организованное хранение предотвращает ненужное списывание продовольствия, обеспечивая его использование в приготовлении, а не утилизацию.

Неосведомленность персонала о принципах работы с продуктами приводит к убыткам. Чтобы предотвратить чрезмерные отходы, важно сконцентрироваться на строгом контроле за раздачей порций и учете остатков.

  • Оценивайте процессы прихода товара и его хранения.

Необходимо тщательно проверять качество продукции, включая измерение температуры, осмотр упаковки и проверку даты истечения сроков.

  • Эффективно управляйте запасами на складе.

Важно обеспечить актуальность данных о наличии товара, чтобы информация соответствовала фактическому количеству.

  • Задайте правила для запасов: критический минимум, ниже которого уровень запасов не должен падать, и предел, превышение которого указывает на ненужный избыток.

Оптимизация процессов с помощью технологий

Благодаря новейшим технологическим решениям можно улучшить бизнес-операции. Электронные инструменты для резервирования и учета, а также для управления кадрами, способствуют оптимизации рабочих процессов и минимизации затрат. Автоматизация, в том числе в области складского учета и обслуживания покупателей, повышает производительность и позволяет экономить на заработной плате сотрудников.

Анализ продаж в ресторане с Fusion POS

  • Аналитика блюд. Используйте отчетность для выявления самых востребованных позиций меню.

  • Отслеживайте отчет о топ-продажах, чтобы понять, какие блюда предпочитают посетители.

  • Пересечение ингредиентов. Проверьте, как часто ингредиенты используются в разных блюдах, просматривая технические карты.

  • Актуализация меню. Будьте в тренде — обновляйте предложения ресторана регулярно.

  • Включайте в меню блюда из сезонных продуктов. Это не только привлекает гостей, но и позволяет снизить расходы на закупки. Система Fusion POS предлагает опцию быстрого скрытия блюд, которые выходят из сезона.

  • Технологии и контроль — используйте передовые решения для контроля затрат и повышения эффективности вашего бизнеса.

Опробуйте систему автоматизации ресторана Fusion POS абсолютно бесплатно! Ваш личный консультант поможет разобраться во всех нюансах: он объяснит, каким образом Fusion POS способствует росту вашего заведения, а также дистанционно поможет вам настроить технологические карты и продемонстрирует функционал других модулей.

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