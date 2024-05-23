Эффективные методы уменьшения издержек для кафе и ресторанов

В ресторанной индустрии успех зависит от точного контроля финансов. Ошибка может обернуться убытками.
Ключевые аспекты — это умение прогнозировать доходы и расходы, анализировать экономические показатели и вести бухгалтерский учет.
Для эффективного управления необходимо:
Расходы и их анализ
Оптимальное разделение затрат: на зарплаты, управленческие нужды, аренду, учет убытков.
Управление финансами в ресторанном бизнесе требует четкого разграничения между бухгалтерским и оперативным учетом. Проблемы с денежным потоком могут возникать даже у прибыльных заведений, когда большие траты совпадают с моментами уменьшения доходов. Первоначально следует сосредоточиться на анализе прибыльности, а уже затем решать вопросы ликвидности.
Хотя каждый ресторан уникален, есть стандартные показатели для каждого типа. Обычно, зарплата персонала в классическом ресторане — это 20–25% от доходов, а расходы на продукты и напитки не должны превышать 30%. Стоимость аренды варьируется, особенно в заведениях с высоким статусом, где она может быть главной статьей расходов. Важно, чтобы доходы покрывали расходы и ресторан был прибыльным в перспективе.
Для анализа финансовых результатов заведения общепита можно использовать ручной подсчет, однако система автоматизированного учета Fusion POS предоставляет значительные удобства для этой цели.
Уменьшение издержек в ресторанном бизнесе
Для снижения затрат в ресторане важно:
Меню: пересмотрите ассортимент, убрав нерентабельные блюда.
Бюджетирование: тщательно планируйте финансы.
Склад: контроль товарного запаса, избегайте излишек.
Персонал: оптимизируйте количество сотрудников и их рабочее время.
Электроэнергия: внедрите меры по экономии электричества.
Отходы: минимизируйте количество брака и выбросов.
Поставщики: ищите более выгодные условия закупки.
Технологии: используйте автоматизацию для упрощения процессов.
Оптимизация меню в ресторане
Сокращение расходов через менеджмент ассортимента:
Анализируйте объемы продаж, выявляйте хиты и аутсайдеры.
Удаляйте низкодоходные блюда, предлагайте выгодные аналоги.
Контролируйте прибыльность. Изменения в ценах на ингредиенты, сезонность, изменение вкусовых предпочтений и точность выполнения рецептов могут снижать прибыль. Аккуратное распределение затрат и контроль за соблюдением рецептов позволят своевременно корректировать меню и ценообразование.
Используйте технологические карты для мониторинга использования продуктов и финансовых затрат на их покупку.
Оптимизируйте закупки. Приоритет — доступные цены без ущерба качеству.
Взаимодействие с поставщиками. Заключайте сделки на постоянную закупку продуктов с условиями оптовой цены, и не забывайте о важности качества блюд.
Оптимизация финансов и контроль за запасами
Планируйте бюджет:
Определите временные рамки для отчета.
Просчитайте месячные траты на аренду, закупку продуктов и прочее.
Задавайте финансовые цели и старайтесь оценить возможные доходы/расходы.
Проанализируйте финансовые показатели за прошедший год
Бюджетные ограничения — установите лимиты
Грамотно управляйте запасами — количество и срок годности
Повышение доходности — исключите слабо востребованные товары, пересмотрите снабженцев.
Для определения нужного количества товаров используйте отчеты о продажах и обороте в системе Fusion POS, где вы найдете данные о спросе на блюда и необходимых для их приготовления ингредиентах.
Оптимизация расходов на работников
Для того чтобы эффективно уменьшить затраты на рабочую силу, необходимо:
Тщательно оценивать потребности в кадрах.
Корректировать штат в соответствии с актуальными задачами бизнеса.
Тренируйте команду по новым методикам для улучшения их результативности.
Настройте графики работы, чтобы сократить овертайм и уменьшить расходы на зарплаты.
Используйте автоматизацию.
Меры по уменьшению потребления электроэнергии
Уменьшив использование электричества, можно урезать расходы на арендуемую площадь и коммунальные услуги.
В дополнение к созданию инструкций для работников о необходимости гасить свет и отключать устройства после работы, а также проведении технического обслуживания, важно обновить и технику.
Для экономии энергии в ресторане можно применять новейшие технологии.
Инфракрасные печи помогут сократить расходы на готовку, так как они более экономичные. В туалетных комнатах рекомендуется установка светодиодных ламп и автоматических кранов, которые отключаются, когда никто не использует раковину. Интеллектуальные термостаты обеспечат необходимую температуру без перерасхода энергии. Эти меры уменьшат расходы на электричество и повысят экологичность вашего предприятия.
Минимизация издержек
Эффективное обучение сотрудников основам сохранности и использования продуктов может значительно сократить издержки. Правильно организованное хранение предотвращает ненужное списывание продовольствия, обеспечивая его использование в приготовлении, а не утилизацию.
Неосведомленность персонала о принципах работы с продуктами приводит к убыткам. Чтобы предотвратить чрезмерные отходы, важно сконцентрироваться на строгом контроле за раздачей порций и учете остатков.
Оценивайте процессы прихода товара и его хранения.
Необходимо тщательно проверять качество продукции, включая измерение температуры, осмотр упаковки и проверку даты истечения сроков.
Эффективно управляйте запасами на складе.
Важно обеспечить актуальность данных о наличии товара, чтобы информация соответствовала фактическому количеству.
Задайте правила для запасов: критический минимум, ниже которого уровень запасов не должен падать, и предел, превышение которого указывает на ненужный избыток.
Оптимизация процессов с помощью технологий
Благодаря новейшим технологическим решениям можно улучшить бизнес-операции. Электронные инструменты для резервирования и учета, а также для управления кадрами, способствуют оптимизации рабочих процессов и минимизации затрат. Автоматизация, в том числе в области складского учета и обслуживания покупателей, повышает производительность и позволяет экономить на заработной плате сотрудников.
Анализ продаж в ресторане с Fusion POS
Аналитика блюд. Используйте отчетность для выявления самых востребованных позиций меню.
Отслеживайте отчет о топ-продажах, чтобы понять, какие блюда предпочитают посетители.
Пересечение ингредиентов. Проверьте, как часто ингредиенты используются в разных блюдах, просматривая технические карты.
Актуализация меню. Будьте в тренде — обновляйте предложения ресторана регулярно.
Включайте в меню блюда из сезонных продуктов. Это не только привлекает гостей, но и позволяет снизить расходы на закупки. Система Fusion POS предлагает опцию быстрого скрытия блюд, которые выходят из сезона.
Технологии и контроль — используйте передовые решения для контроля затрат и повышения эффективности вашего бизнеса.
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