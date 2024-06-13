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Выбор системы налогообложения

Какую систему налогообложения выбрать для точки фаст-фуда в 2024 году 

Система налогообложения напрямую влияет на расходы и прибыль точки фастфуда в 2024 году. Поэтому выбор, основанный на детальных расчетах, поможет минимизировать налоговую нагрузку и обеспечить устойчивое развитие бизнеса.
Какую систему налогообложения выбрать для точки фаст-фуда в 2024 году 
Иллюстрация: Fusion POS

Что нужно учесть при выборе налогового режима для ресторана быстрого питания

Ключевые факторы, которые нужно учесть:

1. Организационно-правовая форма:

  • Индивидуальное предпринимательство подходит для небольших точек с одним владельцем.

  • ООО — подойдет для крупных предприятий или сетей фастфуда, а также, если бизнес открывают два и более партнеров.

2. Доступные режимы налогообложения:

  • Общая система налогообложения — сложный режим с большим количеством налогов и отчетности, целесообразен для крупных предприятий с большими оборотами.

  • УСН «Доходы» — налог платят только с доходов. Режим выгоден при высокой разнице между доходами и расходами.

  • УСН «Доходы минус расходы» с налоговой базой — разница между доходами и расходами. Подходит предприятиям со значительными регулярными расходами — аренда, закупка продуктов, зарплата.

  • Патентная система налогообложения — налоговый режим с фиксированной величиной налога (стоимостью патента), который зависит от вида деятельности и региона. Приобретать патент выгодно ИП с небольшим штатом сотрудников (до 15 человек) и годовым доходом до 60 млн рублей. На ООО право применять ПСН не распространяется.

Самозанятость не рассматриваем, так как плательщики НПД не вправе нанимать персонал и перепродавать товар. 

От выбранной системы налогообложения напрямую зависит налоговая нагрузка компании, поэтому заранее рассчитайте и сравните налоги для каждого режима с учетом ожидаемых доходов и расходов. Как это сделать, читайте ниже.

3. Специфика бизнеса:

  • Величина доходов и расходов — применять специальные налоговые режимы вправе только компании и предприниматели, размер доходов которых не превышает установленные ограничения.

  • Количество сотрудников — численность наемного персонала упрощенцев и предпринимателей на патенте также ограничена.

  • Регион — в разных регионах ставки налогов могут отличаться.

  • Площадь помещения — ПСН применим только в отношении предприятий общепита площадью до 150 кв. м.

Fusion POS поможет в короткие сроки запустить бизнес и автоматизировать управление точкой фаст-фуда. Вы можете выбрать готовые комплекты оборудования и настроить тариф под особенности своего ресторана.

Сравнение налоговой нагрузки точки фаст-фуда

Рассчитаем налоговую нагрузку ИП с точкой фаст-фуда площадью 80 кв. метров в Московской области.

Требуемый персонал: 6 сотрудников (4 повара-кассира, 1 уборщик, 1 администратор). 

Расходы за год7 700 000 рублей, в том числе на:

  • аренду — 2 400 000 рублей;

  • зарплату работников — 5 000 000 рублей;

  • закупка продуктов и расходников — 5 000 000 рублей;

  • коммунальные и коммерческие расходы — 300 000 рублей.

Предположим, что среднее количество посетителей в день составит 100 человек со средним чеком 500 рублей. Соответственно доход за год составит 18 250 000 рублей.

Рассчитаем отдельно для каждого налогового режима перечень и величину налогов. При заданных доходах и численности персонала бизнес может быть отнесен к малому. Это дает право применять пониженный тариф страховых взносов по единому тарифу: для доходов работников в пределах федерального МРОТ — ставка 30%, а свыше МРОТ — 15%. МРОТ на 1 января 2024 года — 19 242 рубля.

Автоматизация фастфуда

С Fusion POS управлять фастфудом в разы удобнее

ОСНО

Страховые взносы ИП за себя (фиксированные и 1% от прибыли для доходов свыше 300 000 рублей) = 49 500 + 1% * (18 250 000 — (7 700 000 + 300 000)) = 152 000 рублей.

Страховые взносы за работников = 1 385 424 30% + 3 614 576 15% = 957 813,60 рублей.

Страховые взносы на травматизм = 5 000 000 * 0,2% = 10 000 рублей.

НДФЛ = (доходы — расходы) 13% = (18 250 000 — 7 700 000 — 957 813,60 — 10 000 — 152 000) 13% = 1 225 924 рубля.

Предположим, что входной НДС — 800 000 рублей за год. Тогда НДС к уплате в бюджет = 18 250 000 /120 * 20 — 800 000 = 2 241 666,67 рублей.

Итого налоги и взносы: 4 587 404,27 рублей.

С Fusion POS предприниматель может контролировать наценку и видеть валовую прибыль в реальном времени по каждому заказу, управлять программой лояльности, быть в курсе остатков на складе, количества заказов и суммы оплат. Все это — основа формирования налоговой нагрузки и принятия бизнес-решений. 

УСН «Доходы»

Страховые взносы ИП за себя (фиксированные и 1% от доходов свыше 300 000 рублей) = 49 500 + 1% * (18 250 000 — 300 000) = 229 000 рублей.

Страховые взносы за работников = 1 385 424 30% + 3 614 576 15% = 957 813,60 рублей.

Страховые взносы на травматизм = 5 000 000 * 0,2% = 10 000 рублей.

Налог в связи с применением УСН = 18 250 000 * 6% = 1 095 000 рублей.

Сумму налога по УСН ИП с сотрудниками вправе уменьшить на сумму исчисленных страховых взносов, но не более, чем на 50%. Тогда налог составит 547 500 рублей.

Итого налоги и взносы: 1 744 313,60 рублей.

УСН «Доходы минус расходы»

Страховые взносы ИП за себя (фиксированные и 1% от прибыли для доходов свыше 300 000 рублей) = 49 500 + 1% * (18 250 000 — (7 700 000 + 300 000)) = 152 000 рублей.

Страховые взносы за работников = 1 385 424 30% + 3 614 576 15% = 957 813,60 рублей.

Страховые взносы на травматизм = 5 000 000 * 0,2% = 10 000 рублей.

Налог в связи с применением УСН = (18 250 000 — 7 700 000 — 957 813,60 — 10 000 — 152 000) * 15% = 1 414 527,96 рублей.

Итого налоги и взносы: 2 534 341,56 рублей.

Патент

Страховые взносы ИП за себя (фиксированные и 1% от доходов свыше 300 000 рублей) = 49 500 + 1% * (18 250 000 — 300 000) = 229 000 рублей.

Страховые взносы за работников = 1 385 424 30% + 3 614 576 15% = 957 813,60 рублей.

Страховые взносы на травматизм = 5 000 000 * 0,2% = 10 000 рублей.

Стоимость патента для ресторана фастфуда в Московской области = 66 180 рублей. АналогичноУСН ИП с сотрудниками вправе уменьшить стоимость платежа за патент на сумму исчисленных страховых взносов, но не более, чем на 50%. Тогда налог на ПСН составит 33 090 рублей.

Итого налоги и взносы: 1 229 903,6 рублей.

Какой налоговый режим выбрать для фаст-фуда

При выборе налогового режима для точки фаст-фуда помните про региональные особенности формирования стоимости патента и льготные налоговые ставки для упрощенцев. Если планируете приобретать патент, подберите соотношение площади, численности работников, потенциальной проходимости и выручки, при которой стоимость патента будет ниже, чем налог на УСН.

Объективно оценивайте потребность в персонале: раздутый штат — это не только повышенные расходы на персонал, но и упущенные льготы для малого бизнеса.

Чтобы не мучиться с налогами в будущем, тщательно посчитайте расходы и доходы при запуске проекта. Выберите систему налогообложения, где налоги будут минимальными. Важно помнить, что по мере развития бизнеса (например, при увеличении штата сотрудников, появлении новых направлений деятельности или просто росте объемов) необходимо пересматривать налоговую стратегию.

Fusion POS интегрируется с 1С. Вы легко обеспечите прозрачность учета для корректного расчета налогов все зависимости от выбранной системы налогообложения.

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