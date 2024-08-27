Новые правила выдачи чека клиенту в общепите: что меняется в 2025 году

Президент уже подписал закон от 08.08.2024 № 274-ФЗ, который вносит изменения в порядок выдачи чеков предприятиями общепита с 1 марта 2025 года. Рассказываем, к чему готовиться бизнесу.

Действующие правила выдачи чеков

Регламент выдачи кассовых чеков отражен в законе от 22.05.2003 № 54. В обязанности продавца входит формирование кассового чека на онлайн-кассе в момент расчета и передача его покупателю.

Фискальный документ покупателю передается одним из способов:

На бумажном носителе. В электронном виде — в сообщении на мобильный телефон, почту или в соцсети.

С юридической стороны формат передачи имеет одинаковую силу. Если выбран электронный формат, то покупатель должен сообщить свой номер телефона или адрес электронной почты.

Обязательные реквизиты фискального документа (кассового чека):

название документа;

порядковый номер чека;

дата, время и адрес расчета;

наименование организации или ФИО предпринимателя;

ИНН компании или ИП;

Налоговый режим предприятия;

признак расчета (приход, расход, возврат прихода и возврат расхода);

названия оплаченных товаров и услуг, их цена и количество;

ставка НДС для каждой позиции в чеке;

способ оплаты товара и его сумма;

ФИО кассира;

регистрационный номер кассы;

заводской номер фискального накопителя;

фискальный признак документа;

сайт ФНС — nalog.gov.ru;

номер телефона или адрес электронной почты покупателя (это необязательный реквизит, если покупатель не просил отправить ему электронный чек);

номер фискального документа;

номер смены;

QR-код, в котором зашифрована информация о расчете.

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Как это работает в ресторанном бизнесе

По действующим правилам фискальный чек пробивается после совершения платежа и иногда выдается клиенту вместе со сдачей или может не выдаваться совсем.

После принятия заказа официант вносит все данные в ресторанное ПО. Получая платеж картой с помощью терминала эквайринга, представитель заведения распечатывает документ, который подтверждает факт перевода денег. В этом случае посетителям выдают не фискальный чек, а пречек, распечатанный из кассового ПО, или слип о получении денег с карты покупателя.

Случаются ситуации, когда официанты забывают пробить чек на кассе (или делают это намеренно) — из-за этого возникают несоответствия в данных ФНС и учета заведения. Пречек не имеет юридической силы. Пречек и кассовый чек дополняют друг друга.

Что грозит предприятию, если нарушить правила оформления чека

Поводом для проверки налоговой инспекции могут стать жалобы покупателей или расхождение данных онлайн-кассы и отчетности. Если во время проверки будут выявлены нарушения, то предприятию или ИП грозят штрафы:

За неприменение кассы: ИП — 25–50% от суммы расчета (минимум 10 000 рублей), организации — ⅓ суммы расчета без кассы (минимум 30 000 рублей).

За ошибку в чеке: ИП — предупреждение или штраф от 1 500 до 3 000 рублей, организации — предупреждение или штраф от 5 000 до 10 000 рублей.

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Что нового будет в 2025 году в применении онлайн-касс для кафе и ресторанов

Согласно принятому закону оформлять чеки в предприятиях общепита нужно на бумажном носителе и выдавать его клиенту до момента расчета. Этот документ будет подтверждать планируемый прием денег за оказание услуг общественного питания — это новый п. 5.11 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ. Такое правило распространяется на случаи расчета при непосредственном взаимодействии с клиентом.

Также изменения дают право клиентам отказываться от получения чеков по номеру телефона или на электронную почту, даже если данные уже есть в системе бизнеса — клиент может изъявить желание получить чек именно в бумажном виде.

Изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года и обеспечат получение кассового чека клиентами.

Для бизнеса тоже есть положительные стороны принятых поправок:

Снизится вероятность ошибок, за которые ФНС начисляет штрафы.

Сократятся расходы — вместо счета и чека нужно будет распечатывать только один бумажный документ.

Представители отрасли общепита находятся в некоторой обеспокоенности, как будут реализованы изменения и не возникнут ли сложности при удалении блюда из чека, если посетитель был недоволен, или разделении чека между членами компании. Но будем следить за нововведениями — есть время подготовиться и настроить работу бизнеса!

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