Партнерская программа: как заработать на рекомендациях

Продукт
Fusionpos — универсальное решение для управления бизнесом в сфере общественного питания. Российская разработка, которая представляет собой комплексный софт для бизнес-процессов.
Эта система облегчает учет остатков на складе, помогает в организации кухонного производства, благодаря функции создания технологических карт.
Она также обеспечивает удобный прием заказов от клиентов, ведение финансового учета и взаимодействие с госорганами в контексте торговли товарами под акцизом.
Возможности программы включают подробные отчеты о продажах, осуществление инвентаризации и мониторинг деятельности персонала.
Почему выбирают нашу компанию?
С момента основания в 2014 году уже более 5 тысяч точек общественного питания для автоматизации бизнес-процессов выбрали Fusionpos, и вот ключевые причины, по которым они остаются с нами:
Экономия. Мы предлагаем конкурентоспособные цены (от 1490 руб./мес.), что делает наши услуги доступными для широкого круга клиентов.
Поддержка 24/7. Независимо от выбранного тарифного плана, наша команда всегда на связи, чтобы помочь в любое время дня и ночи.
Простота использования. Мы убеждены, что технологии должны быть легкими в освоении. Именно поэтому мы минимизировали необходимость в оборудовании и сделали наш интерфейс интуитивно понятным.
Быстрая настройка. С нами вы сэкономите не только деньги, но и время. POS-cистема Fusionpos настраивается быстро, что позволит начать продавать уже на следующий день.
Условия для партнеров
Выбирайте для себя удобный формат сотрудничества:
Автоматизатор.
Если ранее работали с программами автоматизации для общепита или уже оказываете услуги по их интеграции, то этот вариант для вас.
При таком формате сотрудничества на вашей стороне установка ПО, настройка оборудования и обучение владельца бизнеса и персонала. К разработчику клиент обращается только с возможными техническими проблемами в работе программного обеспечения.
Комиссия до 35% со всех платежей каждого приведенного клиента на постоянной основе.
Реферал.
При таком варианте партнерства вы рекомендуете наше ПО, добавляя в рекламные материалы реферальную ссылку (спам запрещен).
Комиссия составит 10% со всех платежей каждого приведенного клиента на постоянной основе.
Каждому партнеру после регистрации предоставляется доступ в личный кабинет, в котором отображается информация о всех зарегистрировавшихся и о том, кто из них стал действующим клиентом системы Fusionpos.
В качестве партнера может выступать индивидуальный предприниматель или организация. Более подробно с условиями вы можете ознакомиться тут
Что получит клиент
Для новых пользователей, которые воспользовались реферальной ссылкой, мы начислим 20% на баланс от суммы первого платежа в виде бонусов (это внутренняя валюта, которую можно использовать для оплаты подписки тарифа).
Станьте частью FUSIONPOS — самого перспективного решения в России!
Регистрация партнера
Получайте до 35% от всех платежей каждого клиента, который зарегистрировался по вашей реферальной ссылке
Реклама: ООО «ФЬЮЖН СОФТ», ИНН: 6163156855, erid: LjN8KCj1J
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