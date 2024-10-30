Партнерская программа: как заработать на рекомендациях

Выбирайте для себя удобный формат сотрудничества:

Автоматизатор.

Если ранее работали с программами автоматизации для общепита или уже оказываете услуги по их интеграции, то этот вариант для вас.

При таком формате сотрудничества на вашей стороне установка ПО, настройка оборудования и обучение владельца бизнеса и персонала. К разработчику клиент обращается только с возможными техническими проблемами в работе программного обеспечения.

Комиссия до 35% со всех платежей каждого приведенного клиента на постоянной основе.

Реферал.

При таком варианте партнерства вы рекомендуете наше ПО, добавляя в рекламные материалы реферальную ссылку (спам запрещен).

Комиссия составит 10% со всех платежей каждого приведенного клиента на постоянной основе.

Каждому партнеру после регистрации предоставляется доступ в личный кабинет, в котором отображается информация о всех зарегистрировавшихся и о том, кто из них стал действующим клиентом системы Fusionpos.

В качестве партнера может выступать индивидуальный предприниматель или организация. Более подробно с условиями вы можете ознакомиться тут