ТОП-15 бесплатных курсов по инвестированию для обучения с нуля

Мы составили подборку бесплатных курсов по инвестированию для начинающих, которые помогут вам разобраться в том, что такое инвестиции, какими они бывают, как работают, а также сделать свои первые шаги в этом направлении на примере работающих инвестиционных портфелей или алгоритмов, которыми с вами поделятся эксперты.

Последнее обновление: 8 февраля 2024 года.

Инвестиции — это эффективный способ накопления капитала, который подойдет каждому человеку вне зависимости от его целей и подхода к управлению деньгами. Если вы консерватор, то при инвестировании с минимальными рисками можно защитить накопления от инфляции, создать финансовую подушку на «черный день».

Если же вы готовы рисковать, то можно вкладываться в более масштабные проекты и таким образом накопить на крупные покупки: собственное жилье, автомобиль, обучение детей за границей.

То есть инвестирование — универсальный способ получения прибыли. А для граждан России в текущей экономической ситуации еще и более выгодный, чем банковские депозиты.

ТОП-10 бесплатных курсов по инвестированию с нуля в 2024 году

Обзор всех бесплатных онлайн-курсов по инвестициям

Ниже собраны бесплатные курсы, мастер-классы, интенсивы, видеоуроки по инвестированию для начинающих от лучших экспертов отрасли в России. Вы найдете варианты как прямых эфиров, так и самостоятельного обучения по книгам и урокам в записи. Обучение также предполагает получение бонусов, подарков и других полезных материалов, которые вы сможете изучать самостоятельно и абсолютно бесплатно.

1. Как начать безопасно инвестировать и создать капитал в несколько миллионов рублей с нуля — Школа практического инвестирования

Продолжительность обучения: 90 минут.

Формат курса: мастер-класс, дополнительные материалы.

Доступ к курсу: в указанное на сайте время после регистрации.

Сертификат: нет.

Специалист с 8-летним опытом и капиталом в 36 миллионов рублей поделится, как инвестировать выгодно и эффективно.

Вам на доступном языке для неэкономистов расскажут о целях инвестирования, разберут основные направления инвестиций и поделятся комбинацией двух инструментов, которые совместно помогут получить до 15% пассивного дохода.

Вы также научитесь правильно подбирать компанию, акции которой стоит покупать. В качестве бонуса получите PDF-подборку 25 лучших ресурсов, которые используют успешные инвесторы.

Продолжительность обучения: 3 урока.

Формат курса: онлайн-интенсив в записи, домашние задания.

Доступ к курсу: после регистрации.

Сертификат: без.

Интенсив подходит начинающим инвесторам, которые хотят понять, как защитить свои вложения. Вы узнаете, как составить эффективный инвестиционный портфель, управлять рисками так, чтобы сохранить капитал.

В качестве первого шага в инвестировании вы откроете личный брокерский счет, определите собственный риск-профиль и состав будущего инвестиционного портфеля.

Также вы получите подарки за качественно выполненные домашние задания.

3. Новые деньги каждый день — Город Инвесторов

Продолжительность обучения: 1 эфир.

Формат курса: мастер-класс, дополнительные материалы.

Доступ к курсу: в указанное на сайте времяпосле регистрации.

Сертификат: нет.

За быструю регистрацию вы получите бонус — пошаговую инструкцию по покупке криптололлара. А за активное участие в эфире — подарки от спикера.

На уроке вы узнаете пошаговый алгоритм того, что и когда покупать и продавать, чтобы оставаться в плюсе.

Также научитесь пользоваться цифровыми деньгами и зарабатывать на рынке криптовалют. Эфир стоит посмотреть тем, кто имеет долги, ипотеку, либо желает выйти на высокий уровень дополнительного дохода.

4. Первые шаги в инвестировании — Федор Сидоров

Продолжительность обучения: 3 вебинара по 1,5–2 часа каждый.

Формат курса: онлайн-тренинг.

Доступ к курсу: в указанное на сайте времяпосле регистрации.

Сертификат: нет.

На тренинге вы разберете основные ошибки, которые совершают начинающие инвесторы, поставите свои большие финансовые цели и составите план их достижения.

Под руководством опытного эксперта выберите эффективные инструменты инвестирования. В итоге вы составите план создания внушительного капитала за 5 лет.

После тренинга состоится розыгрыш подарков на сумму 50 000 рублей, а также раздача гарантированных бонусов за участие.

5. Как сохранить и приумножить свои деньги — Александр Кожевников

Продолжительность обучения: 8 коротких уроков.

Формат курса: онлайн-практикум, дополнительные материалы.

Доступ к курсу: сразупосле регистрации.

Сертификат: нет.

Из уроков вы узнаете общие принципы инвестирования, способы защиты от инфляции, секреты валютной диверсификации и методы получения 20% дохода при помощи государства. Спикеры поделятся 10 принципами, которые нужно соблюдать, чтобы эффективно управлять деньгами и увеличивать их число.

Также вы получите массу полезных материалов: видео, чек-листы, подкасты, из которых узнаете немного о психологии богатства, запретных направлениях для инвестиций, полезных привычках успешных инвесторов и прочем.

6. Как создать капитал — Егор Арсланов

Продолжительность обучения: 1 эфир.

Формат курса: мастер-класс, дополнительные материалы.

Доступ к курсу: в указанное на сайте времяпосле регистрации.

Сертификат: без.

Если вы не можете накопить денег или переживаете за свое финансовое благополучие, то этот мастер-класс для вас.

Вы узнаете, как создать собственный капитал, начиная с инвестирования 10 000 рублей. Разработаете стратегию прироста капитала для разных возрастов и освоите алгоритм, помогающий взять деньги под контроль.

Вы также получите подарки во время эфира: книгу, калькулятор расчета финансовых целей, доступ к блогу по финансам.

7. Научись инвестировать за 5 дней — Наталья Климова

Продолжительность обучения: 5 уроков.

Формат курса: тренинг-воркбук, дополнительные материалы, домашние задания.

Доступ к курсу: после регистрации.

Сертификат: без.

За 5 дней обучения вы поймете, почему стоит заниматься инвестированием, как устроены фондовые биржи и как выбрать брокера, как работает сложный процент и как сформировать инвестиционный портфель.

Доступ к материалам курса у вас остается навсегда. Также вы получите приятные бонусы — чек-листы: по созданию брокерского счета и правила успешного инвестора.

8. Активный инвестор — Николай Козунов

Продолжительность обучения: в личном темпе студента.

Формат курса: PDF-пособие.

Доступ к курсу: после регистрации.

Сертификат: без.

Из книги вы узнаете авторскую методику быстрого и безопасного приумножения капитала. Вы познакомитесь со стратегиями инвестирования, научитесь пользоваться главными инструментами инвестора и просчитывать риски, чтобы не прогореть.

Доступ к книге бессрочный.

9. Торговый алгоритм, приносящий доход — Николай Солабуто

Продолжительность обучения: 1 эфир.

Формат курса: онлайн-вебинар.

Доступ к курсу: в указанное время после регистрации.

Сертификат: без.

Вас будет обучать победитель Битвы Трейдеров РБК 2016 года. На вебинаре вы узнаете, какие виды трейдеров бывают, и какие ошибки они допускают. Также научитесь разрабатывать торговые алгоритмы, прогнозировать рыночные изменения и поймете плюсы командной работы.

Кроме того, вы получите в подарок торговый алгоритм с доходностью 20%.

10. Психология Инвестиций — Максим Темченко

Продолжительность обучения: 1 эфир.

Формат курса: онлайн-вебинар.

Доступ к курсу: в указанное на сайте время после регистрации.

Сертификат: без.

На вебинаре вы научитесь управлять эмоциями во время принятия решений, связанных с финансами, поймете, как эффективно распределять деньги, и узнаете обо всех ловушках, с которыми можете столкнуться на старте инвестирования.

11. Инвестиции в кризис — Максим Петров

Продолжительность обучения: 1 эфир.

Формат курса: мастер-класс.

Доступ к курсу: в указанное на сайте время после регистрации.

Сертификат: без.

На мастер-классе вы узнаете секреты формирования инвестиционного портфеля, который будет приносить минимум 30% доходности, конкретные сферы, куда стоит инвестировать, а также секреты становления «антихрупким» инвестором.

Вам дадут пошаговый план действий на 2024 год, и вы сможете получать пассивный доход даже при нулевом опыте в инвестировании.

12. Инвестирование в облигации — AlorSchool

Продолжительность обучения: 1 эфир на 1,5 часа.

Формат курса: видеоурок, тесты.

Доступ к курсу: после регистрации.

Сертификат: без.

Этот видеоурок подойдет тем, кто любит делать банковские вклады и при этом хочет так же получать 8–10% годовых.

Вы поймете разницу между облигациями и банковскими вкладами, узнаете какие облигации бывают, какие налоговые льготы дает их приобретение.

В конце вы сможете пройти тестирование, чтобы проверить усвоенные знания.

13. Финансовая свобода — Мила Колоколова

Продолжительность обучения: 1 эфир.

Формат курса: интенсив.

Доступ к курсу: в указанное на сайте время после регистрации.

Сертификат: без.

На интенсиве вы научитесь планировать свой бюджет, получите список приложений, которые лучше использовать для учета расходов.

Вам расскажут об инвест-стратегиях, которые приносят доход, а также узнаете, при помощи каких инструментов можно регулярно получать пассивный заработок.

На интенсиве вы сможете разобраться в своих финансовых проблемах и стать на путь эффективного инвестирования.

14. Как взять под контроль свои личные финансы и начать инвестировать — Академия разумного инвестирования

Продолжительность обучения: 1 эфир.

Формат курса: интенсив.

Доступ к курсу: в указанное на сайте время после регистрации.

Сертификат: без.

Эфир проведут эксперты Первого канала, ТВЦ, Москва 24 Андрей Фудин и Ольга Стеблецова.

Вы узнаете, что такое сложные проценты, получите 5 инвестиционных стратегий с доходностью от 10 до 100%. Также вам расскажут о правиле, применяя которое вы сможете остановить обесценивание своих денег.

В итоге вы узнаете базовые секреты, которые помогут получать пассивный валютный доход.

15. Основы инвестирования на фондовой бирже — Игорь Полищук

Продолжительность обучения: в личном темпе.

Формат курса: руководство для начинающих инвесторов.

Доступ к курсу: после регистрации.

Сертификат: без.

Благодаря книге вы поймете, что инвестирование на фондовых биржах устроено проще, чем кажется. Познакомитесь с понятием «брокер», узнаете, как правильно их выбирать и заключать договор. Также научитесь проводить анализ компаний перед инвестированием и какие налоги нужно платить инвесторам.

Как мы отбирали бесплатные курсы для статьи

Чтобы вы были уверены в качестве курсов, которые представлены в подборке, мы тщательно анализируем и подбираем обучающие программы. В своем выборе обращаем внимание на такие факторы:

Порог входа. Инвестирование — это сложная тема, поэтому информация должна быть изложена простым и понятным для новичков языком. Формат обучения. Если происходит живое общение с преподавателем во время прямого эфира, это всегда плюс. Но также мы включаем в подборку варианты и для тех, кому проще учиться самостоятельно в личном темпе или воспринимать информацию текстовую, а не в видеоформате. Результат обучения. После прохождения бесплатных курсов вы получаете минимальные навыки и понимание того, как устроен процесс инвестирования. Экспертиза спикера. Преподаватели из нашей подборки являются практикующими экспертами, которые когда-то также смогли наработать капитал с нуля. Репутация школы и отзывы выпускников. Эффективность предложенных вариантов доказана реальными отзывами студентов, которые смогли изменить свою жизнь и разбогатеть, получая пассивный доход. Бонусы. Поскольку бесплатное обучение не предполагает доступ к каким-либо учебным материалам, мы обязательно добавляем в подборку варианты, где кроме прослушанного эфира у вас останутся еще и чек-листы, руководства, подкасты и другая полезная информация, которую можно продолжить изучать подробно.

FAQ: популярные вопросы об инвестициях

Ответим на несколько распространенных вопросов об инвестициях, чтобы вам было легче принять решение о дальнейшем развитии в этом направлении.

Куда лучше вкладывать деньги?

Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Все зависит от типа инвестора, его финансовых целей, первоначального капитала, возраста и прочих факторов. Именно поэтому стоит выбирать школы, которые дают комплексные универсальные знания.

В наше время можно вложить деньги в фондовые рынки, акции, облигации, недвижимость, страхование, золото и т.д. При этом есть перечень направлений, куда точно вкладывать нельзя. Это пирамиды, форекс, хайпы и другие предложения, где обещают крупный доход без денежных потерь.

Также нужно понимать, что один и тот же инвестиционный инструмент может не подходить всем людям. Поэтому можем дать такие рекомендации:

если вы консерватор и хотите получать стабильный доход с минимумом расходов и возможностью в любой момент забрать свои деньги, тогда вам подходят банковские вклады и покупка облигаций надежных эмитентов.

если же вы готовы рисковать, можно приобрести акции. Но такой вариант подходит тем, кто не станет забирать вклады в течение минимум 5 лет.

Какая сумма должна быть на руках, чтобы заняться инвестициями?

Заняться инвестициями можно, имея даже минимальную сумму денег. Например, для открытия брокерского счета от вас потребуют от 30 000 до 50 000 рублей. При этом многие брокеры не выставляют требования к минимальным суммам. Чтобы открыть счет у иностранного брокера, нужно вложить от 2 до 10 тысяч долларов.

Для покупки акций нужно еще меньше финансов. Так чтобы купить лот акций Сбербанка, то есть 10 штук, нужно около 2 000 рублей, Газпрома — около 1 500 рублей. Рублевые облигации стоят от 1 000 рублей.

Чем акции отличаются от облигаций?

При приобретении акций инвестор получает дивиденды от работы компании-эмитента. Облигация — это долг, который эмитент должен вернуть инвестору после закрытия ценной бумаги.

Как правильно выбирать облигации?

При выборе облигаций для вложения средств рекомендуем обращать внимание на такие факторы:

Прибыль, которую вы получите после продажи ценной бумаги. Доходность по процентам. Дата погашения долга. Доход от купонов, на который инвестор может рассчитывать после продажи облигации. Размер выплат за держание облигаций. Частота поступлений доходов от купонов.

Как рассчитать сложный процент в инвестициях?

Сложный процент помогает увеличить доход от инвестиций. Рассчитывается он по формуле:

V * (1 + S)n, где V — сумма первых вложений, S — ставка доходности, n — степень, равная числу лет, на протяжении которых происходят инвестиции.

С какими опасностями сопряжены инвестиции?

Любое вложение денег сопряжено с опасностями, особенно когда инвестор желает получать высокую доходность. Среди опасных явлений — банкротство эмитента, скачки курса, инфляция, падения цен.

Единственным способом снизить финансовые угрозы является грамотная диверсификация, при которой вы будете вкладывать деньги во множество не связанных друг с другом ценных бумаг.

Тогда если какое-то направление просядет, на вашем инвестиционном капитале это критически не отразится.

Как защитить свои вложения?

Есть несколько способов защиты капитала. Когда вы сотрудничаете с иностранными брокерами, ценные бумаги, приобретенные вами, находятся в депозитарии — у специального участника рынка, учитывающего права на ценные бумаги и хранящего их. Это позволяет вам сохранить свои вложения и продолжить работу с другим брокером, если предыдущий обанкротится.

В целом на американском и европейском рынках есть действенные дополнительные механизмы защиты средств, кроме фьючерсов. Например, Корпорация по защите инвесторов в ценные бумаги — SIPC. Чтобы получить защиту в случае банкротства или мошенничества брокера, нужно чтобы последний был членом этой организации.

К сожалению, у российских брокеров такой практики нет. И ваши средства никак не застрахованы.

Если же вы инвестируете в отечественные ПИФы, то здесь для вас складывается другая ситуация. Законодательство гарантирует, что имущество управляющей компании отделено от имущества фонда. Ваш пай при этом хранится в депозитарии.

Оправданы ли инвестиции в валюту?

Данные последних 15 лет показывают, что доллар прибавлял в среднем 5% в год, евро — 6%, при этом инфляция равна 10%. То есть если бы вы купили валюту, то ничего бы не заработали. Также не имеет смысла покупать валюту, чтобы заработать на колебаниях. Курс рубля в краткосрочной перспективе часто меняется, поэтому дать четкие прогнозы тяжело.

Рекомендуем приобретать не сами деньги, а в финансовые инструменты, выраженные в валюте. Например, иностранные акции или облигации. Это защитит ваши вклады от скачков курса рубля.

В каком возрасте лучше заниматься вложениями?

Для инвестиций нет идеального возраста. Чем раньше вы начнете, тем лучше. Важно на старте освоить какую-либо обучающую программу, чтобы вы могли более компетентно подходить к вопросу.

Всегда ли инвестиции приносят пассивный доход?

Уровень пассивного дохода зависит от конкретных инвестиционных инструментов и суммы средств, которые вы вложите в них. Но инвестиции — это единственный гарантированный способ его получения. При этом чем меньше стартовый капитал, тем меньше он приносит прибыли. Например, 100 000 рублей на депозите под 5% годовых принесут за год 5 110 рублей дохода.

Можно ли быстро разбогатеть за счет инвестиций?

Если вам обещают быстрый доход, то с вероятностью в 100% вас обманывают. Во-первых, как было сказано, инвестиции всегда сопряжены с определенными угрозами потери средств. Во-вторых, инвестиции предполагают грамотный выбор инвестиционных инструментов и игру в долгую. Они помогают получить желаемый пассивный доход через определенный период.

Благодаря этому вы закрываете свои основные цели, но до той поры не должны изымать средства. Поэтому инвестиции — это не про быстрое богатство, а про методическую работу в течение нескольких лет.

Что почитать начинающему инвестору?

Рекомендуем ознакомиться с такими книгами:

«Десять главных правил для начинающего инвестора» Бертона Малкиела. Короткое, но емкое руководство от действующего экономиста о том, как вкладывать деньги максимально грамотно и с минимальными рисками. Отлично подходит новичкам, но может показаться неинтересной для тех, кто уже изучил основы вложений. Советы из книги можно применить в жизни сразу же без дополнительной подготовки. «Разумный инвестор» Бенджамина Грея. Крупнейший инвестор мира Уоррен Баффет считает эту книгу лучшим трудом по инвестициям. Вы узнаете все тонкости стоимостного инвестирования, правила поведения успешного инвестора. Также получите правила работы фондового рынка и ознакомитесь с принципами долгосрочных вложений. «Манифест инвестора» Уильяма Бернстайна. Из книги узнаете, как избежать ошибок при вкладах, выбрать правильные финансовые инструменты и провести диверсификацию капитала. Труд также будет полезен всем, кто изучает историю фондовых рынков и финансирования в целом.

Итоги

Обучение инвестициям, пусть даже и на бесплатных курсах, открывают возможности для дополнительного заработка. Особенно это актуально для граждан России, у которых в текущей ситуации есть уникальный шанс начать и эффективно увеличивать капитал с минимальными рисками.

Но чтобы инвестировать правильно и продуктивно, нужно учиться. Напомним о нескольких лучших курсах из нашей подборки:

А здесь наша подборка платных курсов по инвестициям для тех, кто настроен серьезно заняться преумножением своего капитала.

Есть опыт обучения инвестирования на курсах из нашей подборки? Хотите рассказать про другие программы обучения, школы? Приглашаем поделиться своим мнением в комментариях!