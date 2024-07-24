15 курсов по ресторанному делу: обучение управлению рестораном

От уровня сервиса зависит прибыльность ресторана или гостиницы. Управляющие организуют работу персонала, хозяйственную деятельность заведения, контролируют финансовые потоки. Они решают проблемы клиентов, если нужно — улаживают конфликты. От управляющих и администраторов во многом зависит впечатление, которые получают клиенты от обслуживания и общения с персоналом, а также психологический климат в коллективе.

Собрали платные онлайн-курсы для тех, кто хочет повысить свою квалификацию или получить новую высокооплачиваемую работу. По окончании большинства курсов студенты получат диплом государственного образца. Советы практиков на бесплатных курсах будут полезны тем, кто планирует открыть свой бизнес.

Информация об эксперте

Совместно со специалистами агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс» мы рассмотрели обучающие программы по ресторанному бизнесу. После тщательного анализа и сравнения всех данных сформировали подборку лучших курсов, чтобы вы могли выбрать оптимальный для себя вариант.

Анна Петишкина, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-10 онлайн-курсов по ресторанному бизнесу

Подобрали онлайн-курсы и программы профессиональной переподготовки для тех, кто желает изменить свою профессию и начать работу в индустрии гостеприимства. Добавили курсы повышения квалификации для тех, кто уже работает в этой сфере и хочет перейти на новую должность или повысить свои профессиональные навыки.

1. «Маркетинг в ресторанном бизнесе PRO» — Skillbox

По промокоду GDEKURS доступна скидка 45% на курсы и 55% на профессии.

Пакет обучения состоит из четырех курсов и подойдет начинающим маркетологам, владельцам и управляющим ресторанов.

Студенты разберутся в специфике ресторанного бизнеса и углубят знания в офлайн-маркетинге. Освоят современные digital-инструменты продвижения бизнеса, научатся связывать интернет-рекламу с реальными продажами ресторана.

После окончания курса студенты смогут разрабатывать и анализировать эффективность маркетинговых стратегий. Научатся исследовать рынок, конкурентов и целевую аудиторию. Поймут, как продвигать ресторан с помощью социальных сетей, digital-рекламы, локального маркетинга и геосервисов. Научатся строить и развивать личный бренд ресторатора.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 4835 рублей в месяц на 22 месяца.

Длительность: 6 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, практические задания, проверка заданий куратором.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Маркетинг в ресторанном бизнесе.

Геомаркетинг.

Фуд-фотография.

Маркетинговая стратегия ресторана.

Аудит геомаркетинга ресторана.

Достоинства:

Бессрочный доступ к материалам курса.

Расходы за первые три месяца обучения на платформе Skillbox берет на себя.

Доступ к урокам английского языка по промокодам от Skillbox на год после прохождения трех модулей из первого курса.

Можно оформить налоговый вычет и вернуть 13% от стоимости обучения.

Недостатки:

По отзывам, иногда случаются технические проблемы с загрузкой лекций.

Не выдают сертификат о прохождении обучения.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы Skillbox: «Как открыть кофейню: от бизнес-плана до управления».

2. «Менеджмент в ресторанном бизнесе» — МИПО

По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Курс MBA поможет владельцам малого и среднего бизнеса познакомиться с глобальными тенденциями в развитии ресторанного бизнеса и изучить современные технологии управления ресторанной деятельностью. Спикеры — эксперты с опытом от семи лет и собственники бизнеса.

Студенты узнают современные технологии управления ресторанной деятельностью. Освоят IT-технологии формирования и продвижения ресторанного продукта. Изучат бюджетирование и управленческий учет в ресторанном бизнесе. Научатся строить маркетинговые стратегии. Изучат особенности управления персоналом ресторана.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 20 000 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 18 месяцев.

Порог входа: для действующих руководителей.

Формат: вебинары, лекции, тестирование, общение с преподавателями и кураторами в чате.

Документ об окончании: международный диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Стратегический менеджмент.

Управление проектами.

Организационное поведение.

Бизнес-планирование.

Бюджетирование и управленческий учет в ресторанном бизнесе.

Достоинства:

Поддержка личного куратора и обратная связь от преподавателей.

Возможность пересматривать вебинары в записи в удобное время.

Общение с одногруппниками на вебинарах и в закрытых чатах.

Курс можно окончить экстерном.

Выдача диплома МВА, который ценится среди работодателей всех стран.

Недостатки:

По отзывам студентов, недостаточно практических заданий.

Не подойдет для начинающих предпринимателей.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы МИПО: «Управление в ресторанном бизнесе», «Управление рестораном».

3. «Менеджмент в ресторанном бизнесе» — Moscow Business Academy

По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.

Программа предназначена для владельцев и руководителей предприятий гостинично-ресторанного бизнеса.

Студенты изучат стратегический и операционный менеджмент, научатся оптимизировать бизнес-процесс и использовать цифровые технологии для продвижения. Отдельные занятия посвящены разработке меню и обслуживанию клиентов.

Студенты отработают полученные навыки на групповых проектах и практических заданиях. Получат обратную связь от преподавателей. После завершения основной программы выпускникам откроют доступ к бесплатным бонусным модулям. В них расскажут, как использовать психологию в организационной работе, управлять конфликтами и вести переговоры.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 12 483 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 9 месяцев.

Порог входа: для опытных специалистов и руководителей.

Формат: видеолекции, практические задания, домашние задания, обратная связь от преподавателей, поддержка кураторов.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме, портфолио, прохождении собеседований.

Программа:

Управление бизнесом: стратегии и технологии.

Управление человеческими ресурсами.

Управленческие навыки руководителя.

Стратегии и развитие бизнеса.

Маркетинг и конкурентоспособность.

Финансовый менеджмент.

Достоинства:

Актуальная программа: последнее обновление — июль 2024.

70% программы — практика на основе реальных рабочих задач.

Бонусные модули обучения: организационная психология, управление конфликтами, эффективные коммуникации и переговоры.

Поддержка куратора и проверка домашних заданий.

Помощь в составлении резюме, оформлении портфолио и подготовке к собеседованию.

Недостатки:

По отзывам студентов, мало практических заданий.

Не подойдет для начинающих предпринимателей.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Ресторанный бизнес» — Moscow Business School

По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

В раздел входят семь программ различной степени сложности: от однодневных онлайн-семинаров до полного курса обучения MBA.

Рассчитаны на собственников ресторанов, арт-директоров, менеджеров по развитию, PR-менеджеров и менеджеров банкетной службы. Все программы разработаны по профессиональному стандарту Министерства труда.

Студенты изучат методы оптимизации бизнес-процессов, повышения качества обслуживания потребителей, а также освоят технологии продвижения ресторана и увеличения прибыли. Слушатели познакомятся с актуальными способами комплексного анализа работы компании, инструментами привлечения новых клиентов и удержания постоянных посетителей.

Цена полностью: от 18 615 рублей.

Цена в рассрочку: от 913 рублей в месяц.

Длительность: от 1 дня до 12 месяцев.

Порог входа: для опытных специалистов и руководителей.

Формат: видеолекции, практические задания, домашние задания, обратная связь от преподавателей, помощь кураторов.

Документ об окончании: от удостоверения установленного образца до диплома MBA.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Маркетинг ресторана и управление продажами.

Ресторанный менеджмент: система эффективного управления.

Формула операционной деятельности ресторана: организация и управление.

Менеджмент в ресторанном бизнесе.

Ресторанный бизнес в 2024 году: открытие, управление и маркетинг.

Достоинства:

Рассрочка.

Опытные преподаватели.

Для постоянных клиентов действует программа привилегий школы.

Возможность выбрать очный или дистанционный формат обучения.

Недостатки:

По отзывам, недостаточно практических заданий.

По отзывам, приходится долго ждать ответ от службы поддержки.

4,7— рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Управление гостиничными и ресторанными предприятиями» — MITM

Курс предназначен для будущих управляющих и администраторов ресторанов и гостиниц.

Полный курс рассчитан на восемь месяцев. При желании обучение можно пройти в два раза быстрее. Интенсивная программа включает все блоки стандартной.

Студенты учатся взаимодействовать с клиентами, распоряжаться финансами и продвигать свои услуги с использованием маркетинговых инструментов. Преподаватели рассказывают, как вести управленческий учет, улучшать уровень сервиса и своевременно реагировать на изменения рынка и запросы посетителей.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 2670 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 8 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, самостоятельное изучение материала с доступом к библиотеке вуза, сопровождение куратора.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Бюджетирование и управленческий учет в гостиничном бизнесе.

Маркетинговые стратегии и технологии продвижения гостиничных услуг.

Управление качеством гостиничных услуг.

Эмоциональный интеллект для управляющего.

Управление доходами в гостиничных предприятиях и контроль себестоимости гостиничного продукта.

Достоинства:

Курс можно окончить экстерном за четыре месяца.

Круглосуточная поддержка куратора.

На обучение принимают иностранных граждан.

Диплом школы котируется по всему миру.

Полный доступ к библиотеки курса.

Можно оформить налоговый вычет и вернуть 13% от стоимости обучения.

Недостатки:

По отзывам студентов, нужно больше реальных кейсов для обучения.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Курс подойдет начинающим менеджерам, действующим рестораторам, специалистам из других отраслей, которые хотят получить полное представление об индустрии общественного питания. Студенты изучат производственно-технологические процессы, особенности ресторанного дизайна и корпоративной культуры. Разберутся в вопросах имиджа и фирменного стиля, научатся формировать бюджет и планировать меню.

Выпускники могут рассчитывать на поддержку HR-специалиста школы и помощь с поиском работы. Слушателям предоставят бесплатный доступ к онлайн-библиотеке «Библиоклуб» и сервисам «ЛитРес» для самостоятельного обучения.

Цена полностью: от 24 500 рублей.

Цена в рассрочку: от 2450 рублей в месяц.

Длительность: 4 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, вебинары, практические задания, тестирование, итоговый экзамен, общение с сокурсниками в закрытом чате.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основные типы предприятий общественного питания.

Ресторан. Классификация ресторанов.

Основные принципы ресторанного сервиса.

Процедура открытия ресторана.

Формирование меню ресторана.

Достоинства:

Бессрочный доступ к материалам курса.

Помощь наставника на старте карьеры.

Закрытый чат для общения и обмена навыками с одногруппниками.

Ежедневная работа техподдержки с 8:00 до 20:00.

Бесплатный доступ к библиотеке «Библиоклуб» и сервису «ЛитРес».

Недостатки:

По отзывам студентов, несколько затянут вводный блок.

В некоторых материалах не хватает глубины, нужно разбираться самостоятельно.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Менеджмент ресторанного бизнеса» — «Институт профессионального образования»

По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

За полгода студентов научат подбирать команду, выстраивать клиентский сервис и планировать финансы. Преподаватели объяснят, как анализировать риски и контролировать хозяйственную и производственную деятельности. Обучение проходит в режиме онлайн на образовательной платформе школы с поддержкой куратора.

Программа рассчитана на слушателей с высшим или средним образованием. После прохождения курса выпускники получат диплом, приложение международного образца (ID) и смогут работать в должности менеджера предприятия питания в любой стране.

Цена полностью: от 34 900 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 6 месяцев.

Порог входа: для опытных.

Формат: видеолекции, практические задания, поддержка куратора.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: не предоставляется.

Программа:

Правовые основы ведения ресторанного бизнеса и их влияние на разработку стратегии.

Основные виды стратегий для ресторанного бизнеса.

Создание команды для разработки и внедрения стратегии ресторанного бизнеса.

Роль стратега в стратегическом управлении ресторанным бизнесом: качества, навыки, компетенции.

Глобальные тренды в стратегическом управлении ресторанным бизнесом.

Достоинства:

Перед поступлением можно заказать консультацию по телефону.

Доступ к образовательной платформе urait.ru.

Возможность пройти обучение экстерном.

Преподаватели курса — директор консалтинговой компании MosResult.ru, основатель консалтингового агентства «Образование в России», разработчик стратегии HR-бренда для компании Deloitte.

Недостатки:

На курс зачисляют только при наличии законченного среднего или высшего образования.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Обучение менеджеров в гостиничном и ресторанном бизнесе» — МУПП

Преподаватели — опытные бизнесмены-практики: управляющая сетью гостиниц, владелец сети кофеен. Студентов обучат правовым аспектам бизнеса, расскажут о принципах классификации заведений и клиентском сервисе. Студенты узнают, как выстраивать отношения с коллективом, заинтересовывать клиентов и предоставлять им комфортные условия. А еще изучат основы охраны труда и возможности продвижения бизнеса.

Слушателям предлагают три тарифа: «Студент», «Специалист», «Профессионал». Первый содержит базовые знания. В остальных есть возможность пройти углубленное обучение по стандартам сервиса, эстетике и дизайну, технологии организации бизнеса с получением свидетельства. В тариф «Профессионал» входит дополнительный модуль для предпринимателей.

Цена полностью: от 9 700 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 3 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, практические задания, помощь куратора.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: не предоставляется.

Программа:

Правовые основы деятельности в области гостиничного и ресторанного бизнеса.

Классификация гостиниц и иных средств размещения, ресторанов.

Гостиничный и ресторанный бизнес: традиции и история развития.

Бронирование гостиничных услуг, прием, размещение и выписка гостей.

Управление персоналом и охрана труда.

Достоинства:

Куратор на связи круглосуточно и помогает с подготовкой итоговой работы.

Программа соответствует профстандартам Министерства труда.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Бонус —подарочный сертификат на 5000 рублей на последующее обучение.

Недостатки:

По отзывам студентов, бывают задержки с ответами на вопросы по курсу.

Необходимо наличие среднего профессионального или высшего образования.

Бессрочный доступ курсу только при обучении по программам «Специалист» и «Профессионал».

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе» — ВАДО

На курсе для начинающих студенты изучают правовые основы и профессиональные стандарты и технологии организации бизнеса. Познакомятся с традициями и историей развития гостиничного и ресторанного бизнеса. Узнают все о бронировании гостиничных услуг, а также про прием и размещение гостей. Разберутся в классификации гостиниц. Обучатся экономике ресторанного и гостиничного бизнеса.

В программе курса есть дисциплины для углубленного изучения: управление персоналом, организация обслуживания гостей, стандарты сервиса.

Цена полностью: от 9 400 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 3 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, практические задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: не предоставляется.

Программа:

Классификация гостиниц и иных средств размещения.

Технология организации ресторанного бизнеса.

Традиции и история развития гостиничного и ресторанного бизнеса.

Экономика гостиничного и ресторанного бизнеса.

Бронирование гостиничных услуг, прием, размещение.

Достоинства:

Рассрочка.

Бессрочный доступ к учебным материалам.

Подарочный сертификат на следующее обучение на 5000 рублей.

Преподаватели — менеджер гостиничной индустрии и директор отдела развития бизнеса в гостиничном консалтинговом агентстве.

Недостатки:

Необходимо наличие среднего профессионального или высшего образования.

Бессрочный доступ курсу только при обучении по программам «Специалист» и «Профессионал».

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Курс повышения квалификации в области управления отелями, ресторанами и другими предприятиями общественного питания. Студенты изучат современные методы управления, научатся разрабатывать стратегии развития бизнеса, организовывать работу персонала и контролировать качество услуг.

Преподаватели объяснят, как строить отношения с клиентами, разрешать конфликты и справляться со стрессом. В завершении курса слушателям нужно успешно пройти экзаменационное тестирование. После этого выпускникам выдадут диплом.

Цена полностью: от 6000 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 72 часа.

Порог входа: для специалистов.

Формат: видеолекции, практические задания.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Управление технологическими процессами на предприятиях.

Управление процессом обслуживания в гостиницах и ресторанах.

Менеджмент персонала гостиниц и ресторанов.

Функции управления гостиничным и ресторанным предприятием.

Методы и стили управления.

Достоинства:

Бесплатный пробный урок.

Скидки на корпоративное обучение.

Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

Иногда ответы от преподавателей приходят с задержкой.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы учебного центра «Профессия»: «Менеджер ресторана (управляющий рестораном)».

Бесплатные онлайн-курсы по ресторанному бизнесу

Бесплатные курсы помогут познакомиться с особенностями работы в ресторанном бизнесе и оценить интерес к этой сфере. Полученные знания станут фундаментом для дальнейшего погружения в профессию и развития собственного дела.

На занятии студентов научат, как выбрать направление своего заведения общепита и разработать его концепцию. Помогут сформулировать описание проекта и составить план деятельности на ближайшие годы. Подскажут, какие документы необходимо оформить для открытия собственного ресторана. Слушатели узнают, на что обратить внимание в первую очередь при открытии ресторана. Получат советы от опытных экспертов-практиков в области общепита.

Материал преподают бизнес-тренер «Академии гостеприимства» с 11-летним опытом и руководитель проекта компании Mriya Resort & Spa с опытом более 8 лет.

Длительность: 1 час 17 минут.

Формат : видеоурок.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

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Курс состоит из трех вебинаров-инструкций для запуска проекта. Слушателей научат выбирать подходящее помещение, разрабатывать концепцию ресторана и рассчитывать будущую выручку.

Слушатели получат бонусы: три чек-листа для предпринимателя в сфере HoReCa, возможность задать вопрос автору курса и доступ к демоверсии курса.

Длительность: 3 вебинара.

Формат : вебинары.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

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3. «С чего начать открытие кофейни» — «Академия ресторанного бизнеса»

Курс включает 125 уроков, которые помогут слушателям оценить интерес к ресторанному бизнесу и определиться с выбором профессии. Автор расскажет, как создать свою франшизу, выбрать место для открытия кафе и привлечь посетителей. Студенты научатся договариваться с конкурентами, подбирать персонал и составлять меню.

Длительность: 125 уроков.

Формат : видеоуроки.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

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4. «Маркетинг для управляющих рестораном» — Welcomepro

Курс подходит для управляющих, шеф-поваров и владельцев ресторанов, желающих повысить свою квалификацию.

Автор курса — профессиональный маркетолог с 17-летним стажем — расскажет об изменениях спроса в заведениях общественного питания после локдауна и проанализирует показатели бизнеса по методике Motive Marketing.

Студенты научатся анализировать продажи, управлять выручкой, разрабатывать стратегии развития бизнеса и организовывать работу персонала. По окончании курса слушатели смогут применять полученные знания для повышения эффективности ресторанного бизнеса.

Длительность: 2 лекции.

Формат : видеолекции.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Посмотреть программу курса

Курс предназначен для начинающих предпринимателей, управляющих кафе, шеф-поваров и бариста, которые хотят открыть свое заведение или развить существующий бизнес.

Программа состоит из семи модулей с мини-уроками длительностью до пяти минут. В каждом видео — реальные истории и советы предпринимателей. После сложных уроков студенты пройдут мини-тест для закрепления материала.

Студенты изучат все аспекты открытия и управления кафе: от регистрации ИП и выбора налогообложения до поиска помещения и привлечения финансирования. Преподаватели обучат слушателей работе с поставщиками, составлению меню и привлечению клиентов.

Длительность: 7 модулей.

Формат : видеоуроки, тесты.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

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Как мы отбирали курсы для статьи

При выборе курсов по организации и ведению ресторанного и гостиничного бизнеса выделили три главных момента: программа должна быть комплексной, доступной для начинающих, и учитывать последние тенденции развития индустрии гостеприимства. Дополнительно в обзор добавлены параметры:

Стоимость курса. Учли доступность и возможность рассрочки оплаты, если это предусмотрено программой, а также сезонные и иные скидки.

Бесплатный ознакомительный контент. Выбирали курсы, где первые лекции или вебинары можно посмотреть бесплатно, чтобы понять, подходит ли программа.

Формат обучения и обратная связь. Оценивали возможности для студентов получать знания онлайн, а обратную связь — через вебинары и чаты в Telegram. Искали курсы с тестированиями после прохождения каждого учебного модуля и защитой итоговых работ у преподавателей.

Реальный результат обучения. Выясняли, насколько курсы помогают развитию профессиональных навыков — смогут ли студенты по итогам обучения сделать шаг в карьере или сменить профессию.

Документ об окончании. Обращали внимание на наличие официального документа, подтверждающего окончание курса.

Помощь в трудоустройстве. Анализировали, какую поддержку в поиске работы школа предоставляет для своих студентов.

Экспертиза спикера. Оценивали опыт и достижения преподавателей, их квалификацию, отдавали предпочтение практикам.

Репутация школы и отзывы выпускников. Изучили реальные отзывы выпускников о курсах, есть ли у школ лицензии и какова репутация.

Какой курс по ресторанному бизнесу выбрать

Владелец заведения ежедневно решает широкий спектр задач: составляет меню, разрабатывает фирменный стиль, обучает персонал и запускает рекламу. Он принимает важные стратегические решения для повышения рентабельности предприятия. От компетентности менеджера и его умения управлять ресурсами зависит успех развития бизнеса и размер прибыли. Освоить или улучшить навыки управления ресторанным бизнесом можно на курсах:

«Маркетинг в ресторанном бизнесе PRO» от Skillbox: курс, на которомнаучат разрабатывать маркетинговую стратегию для ресторанов, а также продвигать личный бренд с помощью онлайн и офлайн-инструментов. «Менеджмент в ресторанном бизнесе» от МИПО: курс для владельцев малого и среднего бизнеса, на котором обучат технологиям управления ресторанной деятельностью от преподавателей с опытом от 7 до 25 лет. «Менеджмент в ресторанном бизнесе» от Moscow Business Academy: курс для владельцев и руководителей гостинично-ресторанного бизнеса с практическими заданиями и обратной связью от преподавателя.

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