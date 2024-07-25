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Обзоры для бухгалтера

15 курсов бренд-менеджера для начинающих 

Бренд-менеджер — это специалист в области маркетинга, который занимается продвижением бренда. Его задача: сформировать мнение у покупателей по продукту, услуге или самой компании, склонить их к приобретению. На всех этапах он должен следить за репутацией компании и торговой марки.
15 курсов бренд-менеджера для начинающих 
Иллюстрация: Thirdman/pexels

Собрали курсы по бренд-менеджменту, на которых научат анализировать рынок, конкурентов и целевую аудиторию, выявлять уникальные торговые преимущества товара и создавать креативные идеи и стратегию развития. Также подобрали бесплатные курсы — на них можно подробнее узнать о профессии и необходимых навыках, а также о том, как начать карьеру.

Информация об эксперте

Совместно со специалистами агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс» мы рассмотрели обучающие программы по бренд-менеджменту. После тщательного анализа и сравнения всех данных сформировали подборку лучших курсов, чтобы вы могли выбрать оптимальный для себя вариант.

 Анастасия Воронова, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-7 курсов по бренд-менеджменту

  1. «Бренд-менеджер» от «Нетологии»: курс от брендингового агентства с выбором специализации и двумя дипломными проектами в портфолио (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).

  2. «Профессия "Бренд-менеджер"» от Skillbox:  курс фокусируется на практике и включает создание реального проекта для портфолио, а также поддержку на всех этапах обучения (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на курсы и 55% на профессии).

  3. «Бренд-менеджер» от «Яндекс Практикума»: студенты обучаются у экспертов с опытом работы в «Сбере», «Шоколаднице», «Газпромбанке», которые помогают советами на всех этапах обучения.

  4. «Бренд-менеджер» от GeekBrains: курс позволяет обучаться у практикующих экспертов и применять полученные знания на практике в рамках стажировки в реальных компаниях.

  5. «Бренд-менеджер в fashion» от Fashion Factory: обучение со стажировкой в Fashion Factory для лучших выпускников и консультациями от HR-эксперта по составлению резюме.

  6. «Профессия "Бренд-менеджер музыкальных проектов"» от МИПО: подготовка бренд-менеджеров с акцентом на специфику музыкальной и развлекательной сфер с международным дипломом (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение).

  7. «Бренд-менеджмент: операционное и стратегическое управление брендами» от НИИДПО: углубленное обучение с выдачей государственного диплома, акцентирующее внимание на теоретических и практических аспектах управления брендами.

Онлайн-формат позволяет совмещать обучение с работой и заниматься в удобное время. Поддержка со стороны кураторов и преподавателей гарантирует верное понимание материала и высокий уровень подготовки студента. Собрали десять вариантов обучения. 

1. «Бренд-менеджер» — «Нетология»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Студенты получают профессию «Бренд-менеджер» с дополнительной специализацией продакт-менеджера или перфоманс-маркетолога. На курсе учат анализировать рынок, работать с метриками, проводить позиционирование, разрабатывать стратегию рекламной кампании.

Иллюстрация: freepik/freepik

Практические навыки студенты закрепляют на реальных кейсах от партнеров школы. Лучшие выпускники могут пройти стажировку в брендинговом агентстве Sensesay, клиенты которого — Out Of The Box, The Directors: Nintendo, Efes, KFC, Jaguar Land Rover, Mars-Russia, Henkel. Итоговый проект с отзывом заказчика можно добавить в портфолио.

  • Цена полностью: от 99 200 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 2900 рублей в месяц на 36 месяцев.

  • Длительность: 8 месяцев.

  • Порог входа: наличие среднего специального или высшего образования.

  • Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: составление резюме и портфолио, доступ к вакансиям партнеров.

Программа:

  • Место и роль бренда в бизнесе.

  • Исследования и анализ.

  • Платформа бренда. Внедрение бренда и его развитие.

  • Айдентика бренда.

  • Онлайн-защита дипломного проекта: разработка бренд-платформы.

Достоинства:

  • Получение дополнительной специализации на выбор: продакт-менеджер или перфоманс-маркетолог.

  • Практика в реальном агентстве.

  • Курс по управлению командой в подарок.

  • Возврат денег за курс на любом этапе.

  • Возможность приостановить обучение на шесть месяцев.

Недостатки:

  • Жалобы на неудобную навигацию на портале и непонятный интерфейс. 

4,8 — рейтинг школы на основе 23 отзывов на сайте gdekurs.ru

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2. «Профессия "Бренд-менеджер"» — Skillbox

🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на курсы и 55% на профессии.

Слушатели курса научатся анализировать рынок, проводить позиционирование, разрабатывать стратегию продвижения, давать оценку развития бренда. Более 80% учебного времени отведено под практику — девять практических заданий в месяц. Сотрудники «Центра карьеры» помогут составить резюме и портфолио, подготовят к собеседованию, предложат вакансии от партнеров школы.

Иллюстрация: freepik/freepik

Возможно продолжение обучения до продвинутого уровня: «Бренд-менеджер PRO» и «Бренд-директор».

  • Цена полностью: от 93 170 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 4235 рублей в месяц на 22 месяца.

  • Длительность: 4 месяца.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, практические задания, тесты.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: составление резюме, карьерные консультации, доступ к партнерским вакансиям.

Программа:

  • Сегментация целевой аудитории.

  • Исследования конкурентов.

  • Анализ здоровья бренда (brand health tracking).

  • Коммуникация с пользователями при помощи медийной рекламы, промоакций и PR.

  • Планирование развития бренда.

  • Эффективные концепции запуска.

  • Качественные и количественные исследования.

Достоинства:

  • Первый платеж при рассрочке через три месяца.

  • Курс английского языка на авторской платформе бесплатно на один год.

  • Поддержка HR-специалиста в составлении резюме, портфолио, поиске работы.

  • Доступ к учебному материалу и чату курса в Telegram навсегда.

Недостатки:

  • Студенты жалуются на плохую обратную связь.

  • Сложно вернуть деньги, если курс не подошел.

4,8 — рейтинг школы на основе 40 отзывов на сайте gdekurs.ru

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3. «Бренд-менеджер» — «Яндекс Практикум» 

На курсе научат создавать бренд с нуля: проводить анализ конкурентов и запросов потребителей, выбирать способ продвижения, оценивать эффективность, прогнозировать бюджет, руководить процессом создания бренда. Программа включает в себя реальный кейс, поддержку менторов и карьерного консультанта.

Иллюстрация: freepik/freepik

По окончании курса у студентов будет полноценный проект для портфолио и готовность к трудоустройству через три месяца после старта обучения. Спикеры и наставники — практикующие эксперты с опытом работы в «Сбере», «Газпромбанке», «Шоколаднице», Carlsberg, Mars.

  • Цена полностью: от 80 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 14 500 рублей на 6 месяцев.

  • Длительность: 6 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, практические задания, воркшопы.

  • Документ об окончании: сертификат, диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: составление резюме и портфолио, карьерные консультации.

Программа:

  • Введение в бренд-менеджмент.

  • Целеполагание и анализ рынка.

  • Анализ конкурентов. Анализ потребителей. 

  • Платформа и айдентика бренда.

  • Проектирование ассортимента бренда.

  • Коммуникации бренда. Диджитал-развитие бренда.

  • Оценка эффективности бренда и его коммуникационных кампаний.

  • Финансы бренда. Работа менеджера бренда и бренд-лидерство.

Достоинства:

  • Доступ к материалам курса навсегда.

  • Помощь с трудоустройством.

  • Возможность взять академический отпуск.

  • Помощь в оформлении налогового вычета.

  • Возврат денег, если курс не подошел.

Недостатки:

  • В отзывах пишут о небольшом количестве практических заданий.

  • Некоторые студенты жалуются на неполную обратную связь.  

4,4 — рейтинг школы на основе 7 отзывов на сайте gdekurs.ru

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4. «Бренд-менеджер» — GeekBrains

На курсе студенты изучат все этапы создания и популяризации бренда: от изучения целевой аудитории до расчета эффективности каналов продвижения. Освоят необходимые цифровые инструменты: Miro, Adobe, Figma, Tilda, Wordpress, Notion. За время обучения выполнят более 50 практических заданий, которые можно добавить в портфолио.

Иллюстрация: freepik/freepik

А еще студенты смогут обучиться смежным профессиям на выбор: SMM-менеджер, редактор, таргетолог, маркетолог-аналитик, специалист по контекстной рекламе.

  • Цена полностью: от 111 528 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3098 рублей в месяц на 36 месяцев.

  • Длительность: 12 месяцев.

  • Порог входа: диплом о высшем или среднем профессиональном образовании.

  • Формат: видеоуроки, практические задания, онлайн-семинары.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: составление резюме, подготовка к собеседованиям, доступ к вакансиям партнеров.

Программа:

  • Анализ рынка.

  • Проработка идеи проекта.

  • Разработка рекламной кампании и расчет бюджета.

  • Сайт как самостоятельный инструмент продвижения.

  • Система показателей аналитики.

  • Продвижение компаний, продуктов и брендов.

  • Профориентация.

Достоинства:

  • Первый платеж при рассрочке через месяц.

  • Помощь с трудоустройством.

  • Регулярное обновление программы в соответствии с запросами работодателей и трендов рынка.

  • Один год бесплатного изучения английского языка на платформе школы.

  • Возможность получить налоговый вычет.

Недостатки:

  • В отзывах студенты жалуются на долгую проверку заданий.

4,6 — рейтинг школы на основе 5 отзывов на сайте gdekurs.ru

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5. «Бренд-менеджер в FASHION» — Fashion Factory

На курсе учат создавать модный бренд от концепции до позиционирования, разрабатывать стратегию развития, фирменный стиль, индивидуальность, работать над продвижением бренда. Учебный материал регулярно обновляется с учетом требований рынка. Например, добавлена дисциплина по продвижению бренда на маркетплейсах.

Иллюстрация: freepik/freepik

Спикеры — директора по маркетингу, бренд-менеджеры из модной индустрии, сотрудники 12 Storeez, Viva la Vika, Choux, Studio 29, Trend Island.

  • Цена полностью: от 102 000 рублей.  

  • Цена в рассрочку: от 8500 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 6 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: вебинары, очные встречи.

  • Документ об окончании: диплом.

  • Помощь с трудоустройством: написание резюме, карьерные консультации, доступ к базе вакансий партнеров.

Программа:

  • Индустрия моды и структура рынка. 

  • Разработка идеи и позиционирования для бренда.

  • Брендинг и бренд-концепция.

  • Маркетинговые коммуникации.

  • Управление продажами.

Достоинства:

  • Лучшие студенты могут пройти стажировку в Fashion Factory.

  • Можно проходить обучение онлайн и офлайн в Москве.

  • Помощь с трудоустройством.

  • Контакты поставщиков материалов, фабрик, магазинов.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

  • Ограниченный доступ к видео и учебным материалам — всего три месяца после окончания курса.

4,5 — рейтинг школы на основе 4 отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы Fashion Factory: «Управление брендом украшений».

6. «Профессия "Бренд-менеджер музыкальных проектов"» — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

В процессе обучения студенты узнают, что такое музыкальная индустрия, как создаются бренды в музыке, как сформировать команду единомышленников и сделать музыкальный бренд узнаваемым для аудитории. Также научатся анализировать конкурентов и музыкальные тренды, разрабатывать стратегию для увеличения прибыли и продвигать бренд.

Иллюстрация: freepik/freepik

Курс ориентирован на начинающих специалистов, музыкальных продюсеров и музыкантов, желающих углубить свои знания в музыкальном бизнесе и научиться эффективно продвигать проекты. Программа курса регулярно обновляется с учетом изменений в музыкальном бизнесе. 

  • Цена полностью: от 39 740 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3300 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 6 месяцев.

  • Порог входа: диплом о высшем или среднем профессиональном образовании.

  • Формат: видеоуроки, тесты, вебинары, практические задания.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Управление человеческими ресурсами.

  • История музыкального искусства.

  • Гармония и полифония.

  • Понятие брендинга.

  • Производство PR-контента. 

  • Современные технологии PR в бизнесе.

Достоинства:

  • Постоянное обновление учебного материала под актуальные запросы рынка.

  • Дополнительно выдается диплом международного образца.

  • Можно пройти курс экстерном.

  • Возможность оформить налоговый вычет. 

Недостатки:

  • Для поступления на курс необходимо обладать средним профессиональным или высшим образованием.

  • Нет помощи в трудоустройстве.

4,5 — рейтинг школы на основе 15 отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

7. «Бренд-менеджмент: операционное и стратегическое управление брендами» — НИИДПО

Студенты изучают разработку бренд-стратегий, управление ассортиментом и ценообразованием, проведение маркетинговых исследований, а также работу с портфелем брендов. Преподаватели — эксперты с учеными степенями и практическим опытом в маркетинге. Они расскажут об  особенностях аналитики и аудита при развитии бренда, видах каналов продвижения, создании стратегии развития торговой марки, расчета ее эффективности и минимизации убытков. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Обучение проходит дистанционно, завершается итоговой аттестацией, после чего выдается диплом. В качестве бонуса студенты могут посещать любые вебинары института и получать за участие сертификаты.

  • Цена полностью: от 13 899 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 1160 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 3 месяца.

  • Порог входа: диплом о высшем или среднем профессиональном образовании.

  • Формат: видеоуроки, тесты, практические задания.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Бренд и бренд-менеджмент: сущность, элементы, цели, задачи и функции.

  • Маркетинговые исследования, аналитика и аудит в управлении брендами.

  • Сегментация рынка, позиционирование и целевая аудитория бренда.

  • Бренд-стратегия и разработка новых брендов.

  • Стратегическое и операционное управление ассортиментом, ценообразованием, каналами продаж и коммуникациями бренда.

  • Управление портфелем брендов, корпоративным и HR-брендом.

Достоинства:

  • Доступ к материалам курса навсегда.

  • Можно присутствовать на онлайн-вебинарах, которые проходят в период обучения, и получать сертификаты участника.

  • Доступ к библиотеке с более 10 000 архивными вебинарами, который сохраняется 90 дней после окончания курса.

Недостатки:

  • В отзывах есть жалобы на долгое оформление диплома.

  • Некоторые студенты отмечают большое количество ошибок в раздаточных материалах.

4,6 — рейтинг школы на основе 42 отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Бренд-менеджмент» — ИПО

Курс можно проходить в удобном режиме, в том числе и экстерном за три месяца. Студенты изучают основы менеджмента, интернет-маркетинг, бренд-маркетинг, управление развитием бренда, финансовые аспекты брендинга и другие.

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватели — кандидаты экономических наук, руководители компаний, бизнес-тренеры. Обучение в дистанционном формате доступно в любой точке мира. Во время прохождения курса студент получает обратную связь от личного куратора.

  • Цена полностью: от 38 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3241 рубля в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 5 месяцев.

  • Порог входа: наличие среднего специального или высшего образования.

  • Формат: видеоуроки, теоретический материал, тесты.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Основы менеджмента. Интернет-маркетинг.

  • Маркетинговые исследования.

  • Понятие брендинга. Бренд-маркетинг.

  • Идентичность бренда. Сенсорный брендинг.

  • Управление развитием бренда.

  • Финансовые аспекты брендинга.

Достоинства:

  • Выдается доступ к образовательной платформе urait.ru.

  • Можно пройти курс экстерном.  

  • Отправка диплома почтой России в любой город страны.

Недостатки:

  • Необходимо наличие среднего профессионального или высшего образования.

4,8 — рейтинг школы на основе 8 отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Профессия "Бренд-директор"» — D’SKUL

Курс создан при участии британского брендингового агентства Brandlab и заключил в себе знания и опыт российских и иностранных экспертов. Студентов научат создавать бренд, повышать его клиентскую привлекательность, разрабатывать стратегию продвижения на рынке. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Перед покупкой вводный урок можно пройти бесплатно. Школа имеет международную лицензию, поэтому ее дипломы принимают за границей.

  • Цена полностью: от 55 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 4500 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 17 модулей.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, практические задания.

  • Документ об окончании: диплом школы.

  • Помощь с трудоустройством: составление резюме, карьерное консультирование.

Программа:

  • Создание бренда.

  • Продвижение бренда.

  • Усиление бренда.

  • Стратегия бренда.

Достоинства:

  • Бесплатный первый онлайн-урок.

  • Помощь с трудоустройством.

  • Стажировка у партнеров: агентств Brandlab и «Русклимат».

Недостатки школы:

  • Не обнаружены.

4,4 — рейтинг школы на основе 5 отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Бренд-стратегия» — SETTERS EDUCATION

На курсе учат собирать бренд-стратегию, находить инсайты, тренды и эффективно их использовать, проводить презентацию плана развития торговой марки. В процессе обучения студенты проходят все этапы: от создания концепции бренда до внедрения стратегии. В качестве итогового испытания защищают ее перед командой экспертов.

Иллюстрация: freepik/freepik

Все студенты приглашаются в сообщество, где могут общаться с единомышленниками и экспертами, налаживать бизнес-коммуникации, совместно обсуждать свои идеи и проекты.

  • Цена полностью: от 135 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 11 250 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 3 месяца.

  • Порог входа: для специалистов с опытом и руководителей.

  • Формат: видеоуроки, практические задания, онлайн-сессии с экспертами.

  • Документ об окончании: нет.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Исследования.

  • Платформа бренда.

  • Коммуникационная стратегия.

  • Реализация бренд-стратегии.

  • Активация бренд-стратегии.

  • Как презентовать свою бренд-стратегию.

Достоинства:

  • Эксперты — руководители компаний «Эконика», Viva la vika, Setters education, «Всеинструменты.ру», «Яндекс Плюс».

  • После каждого модуля обсуждение стратегий с экспертами курса.

  • Общение в чате с другими студентами и преподавателями.

Недостатки школы:

  • Не подойдет для начинающих специалистов.

4,8 — рейтинг школы на основе 4 отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Бесплатные курсы по бренд-менеджменту

Бесплатные курсы позволяют новичкам в сфере маркетинга ближе познакомиться с профессией, примерить на себя роль бренд-менеджера. Для специалистов такие курсы — это возможность повторить и обновить знания и навыки. 

1. «Бренд-менеджер: старт в профессии» — «Нетология»

На курсе слушатели разберутся, что такое бренд, узнают, что должен уметь бренд-менеджер, создадут свой первый проект развития торговой марки. Спикер — кандидат экономических наук, стратегический директор брендингового агентства Sensesay.

Иллюстрация: freepik/freepik

Прохождение курса не ограничено по времени. Студенты смотрят видеоурок, выполняют проверочное тестирование и практические задания на закрепление материала. После окончания курса выдается сертификат.

  • Длительность: 9 часов.

  • Формат: видеоуроки, домашние задания.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Как бренду обрести свой голос и создавать рекламу» — praktika.school

Курс предназначен для опытных маркетологов и руководителей компаний. Во время обучения расскажут и покажут на примерах из практики, как делать цепляющие рекламные кампании. 

Спикер — преподаватель Школы дизайна ВШЭ. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Видео является ознакомительным вводным уроком. Остальные уроки можно приобрести по подписке за 990 рублей в месяц. 

  • Длительность: 30 минут.

  • Формат: видео.

  • Доступ: без регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Брендинг. Создание продукта-бестселлера» — Илья Балахнин

На примере известных компаний спикер рассказывает об особенностях формирования бренда, психологических аспектах рекламы, частых ошибках в создании стратегии и продвижении продукта. Автор урока Илья Балахнин — лектор с опытом 15 лет в маркетинге и менеджменте, управляющий партнер агентства  Paper Planes.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 9 минут.

  • Формат: видеоурок.

  • Доступ: без регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Брендинг» — «Академия IT»

Курс из 20 уроков, на котором научат основам брендинга, а также покажут, как создавать простые стратегии. Студенты глубже познакомятся с профессией и после прохождения курса смогут решить, хотят ли развиваться дальше в этом направлении.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 20 уроков

  • Формат: видеоуроки.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Профессия "Бренд-менеджер". Как создавать сильные бренды» — Fashion Factory

Спикеры рассказывают о задачах, которые стоят перед бренд-менеджерами в модной индустрии, какие требования предъявляются к специалистам, как работать с клиентом, предлагая свои услуги.

Иллюстрация: freepik/freepik

Также в видео разъясняют, какими навыками должен обладать бренд-менеджер в целом и работающий конкретно в индустрии моды. 

  • Длительность: 49 минут.

  • Формат: видеолекция.

  • Доступ: без регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Как мы отбирали курсы для статьи 

Формируя подборку курсов, ориентировались на следующие критерии:

  1. Порог входа. В приоритете были курсы, для которых не требовалось специальных навыков и образования. Подбирали обучение, доступное всем.

  2. Стоимость курса полностью и в рассрочку. Доступная рассрочка позволяет обучиться даже на дорогих курсах.

  3. Формат обучения и обратной связи. Онлайн-формат позволяет учиться людям из различных уголков страны и мира. Наличие обратной связи от преподавателей — это гарантия того, что курс будет освоен, и у будущего специалиста не возникнет недопонимания учебного материала.

  4. Реальный результат. Результатом прохождения курса являются реальные навыки студента, которые отвечают запросом рынка и которые можно подтвердить учебными проектами для портфолио.

  5. Документ об окончании. Наличие документа о прохождении курса является важным критерием для работодателя, по которому судит о знаниях и навыках кандидата.

  6. Помощь в трудоустройстве. Составление резюме и портфолио, подготовка к собеседованиям помогают начинающему специалисту стать увереннее в себе и быстрее найти работу.

  7. Репутация школы и отзывы выпускников. Наличие отзывов — это возможность узнать больше информации о школе и курсах.

  8. Лицензия на оказание образовательных услуг и налоговый вычет. Право вернуть 13% от стоимости обучения имеют студенты, которые учатся в школе с лицензией на оказание образовательных услуг. Любые другие лицензии такого права не дают.

Какой курс по бренд-менеджменту выбрать

Бренд-менеджер управляет репутацией бренда, формирует его стратегию и несет ответственность за результат. От специалиста требуются знания не только своей специальности, но и смежных областей. Обучится профессии можно на курсах:

  1. «Бренд-менеджер» от «Нетологии»: курс от брендингового агентства с выбором специализации и двумя дипломными проектами в портфолио.

  2. «Профессия "Бренд-менеджер"» от Skillbox:  курс фокусируется на практике и включает создание реального проекта для портфолио, а также поддержку на всех этапах обучения.

  3. «Бренд-менеджер» от «Яндекс Практикума»: студенты обучаются у экспертов с опытом работы в «Сбере», «Шоколаднице», «Газпромбанке», которые помогают советами на всех этапах обучения.

Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.

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15 курсов бренд-менеджера для начинающих 

Бренд-менеджер — это специалист в области маркетинга, который занимается продвижением бренда. Его задача: сформировать мнение у покупателей по продукту, услуге или самой компании, склонить их к приобретению. На всех этапах он должен следить за репутацией компании и торговой марки.

15 курсов бренд-менеджера для начинающих 
ПСН

Как совместить патент с УСН и что делать, если ИП превысил лимиты

Индивидуальный предприниматель теряет право на применение патентной системы налогообложения, когда его совокупный доход превышает 60 млн рублей. В таком случае нужно применять только УСН и пересчитать весь налог.

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
ОВИОНТ ИНФОРМ
ЭДО

Хранение документов. На бумаге или в электронном виде? Затраты и риски

Документооборот — это настоящее и прошлое любой организации. В данном материале рассмотрим варианты форм хранения документа, сравним, какие затраты на это потребуются, обозначим преимущества того или иного метода хранения и возможные риски.

Хранение документов. На бумаге или в электронном виде? Затраты и риски
«Мои самозанятые»
Право

Как подписать соглашение NDA с самозанятым

Для нормальной работы самозанятому нужен доступ к конфиденциальной информации. Но плательщик НПД — не штатный работник, он не подписывает ЛНА компании и на него нельзя повлиять дисциплинарными мерами ответственности. Проблему может решить соглашение о конфиденциальности (NDA). Рассказываем, как его правильно оформить.

Как подписать соглашение NDA с самозанятым
ПрощеБизнес
Охрана труда

Новый порядок оказания первой помощи с 1 сентября 2024 года. Что нужно знать работодателю

С 1 сентября 2024 года вступает в силу новый порядок оказания первой помощи.

Новый порядок оказания первой помощи с 1 сентября 2024 года. Что нужно знать работодателю
Инвестиции

Жителям ЕС запретили участвовать в обмене заблокированными акциями

Власти Евросоюза призвали инвесторов и компании не участвовать в обмене заблокированных ценных бумаг, поскольку в этом механизме участвует подсанкционный Национальный расчетный депозитарий.

Бухгалтеры

НДС на УСН, выбор СНО, топ претензий от ФНС, и господдержка бизнеса — какие вебинары пройдут в августе 2024 года

Подготовили для вас анонс предстоящих вебинаров в августе.

НДС на УСН, выбор СНО, топ претензий от ФНС, и господдержка бизнеса — какие вебинары пройдут в августе 2024 года
УСН

В законе о налоговой реформе-2025 в части УСН есть спорные моменты

Федеральный закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ о совершенствовании налоговой системы России с 2025 года содержит много изменений и новшеств по УСН. Уже сейчас возникают вопросы, как их применять и трактовать на практике.

Константин Чупырь
Налоговый учет

Куда не движется движимость

Рассуждение на одну из вечных тем в налоговом праве: переквалификация налоговыми органами движимого имущества в недвижимое.

Куда не движется движимость
Инвестиции

Что такое амортизация облигаций и зачем инвестору про нее знать

Облигация — это долговая ценная бумага, по которой эмитент (тот, кто выпускает такую ценную бумагу) получает денежные средства в долг от инвестора. Взамен эмитент гарантирует, что выплатит инвестору в определенный срок стоимость облигации (номинал) и процент за пользование средствами (купонный доход) в будущем. Величина прибыли, которую инвестор получает в результате вложений в облигации, называется доходностью облигаций.

Что такое амортизация облигаций и зачем инвестору про нее знать
Клерк
ПСН

Отказ от патента не отменить, как считать лимит для ПСН, особенности учета при переходе с УСН: что нужно знать бухгалтеру и ИП

ПСН на первый взгляд простой режим, но есть много нюансов. Разбираем три ситуации, в которых путаются бухгалтеры и ИП.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Центр Финансового Управления
Учет расходов

Прямые и косвенные расходы: пересмотрите их перечень, чтобы законно экономить на налоге на прибыль

Проверьте, верно ли вы классифицировали расходы на прямые и косвенные. Основная сложность в том, что Налоговый кодекс позволяет самостоятельно определять их перечень. Причем неверное распределение, а также некорректные положения учетной политики, могут привести к многомиллионным доначислениям. В статье рассказали, на что обратить внимание при распределении затрат с учетом актуальной судебной практики.

Прямые и косвенные расходы: пересмотрите их перечень, чтобы законно экономить на налоге на прибыль
Трудовые отношения

На Новый год-2025 каникулы продлятся 11 дней

Вышел проект постановления Минтруда о праздничных днях в 2025 году. На майских россияне будут отдыхать восемь дней, а в Новый год — 11 дней.

ФСБУ

Поступление аренды в 1С отражают как услугу или услугу аренды: от чего зависит

Заполнение в 1С поступления предметов аренды как просто услуг или услуг аренды зависит от статуса компании и сдачи их в субаренду.

ОСАГО

На маркетплейсе Сбера водители купили 534 тысячи полисов ОСАГО

Водители могут застраховать машину онлайн за несколько минут. Достаточно ввести данные документов и выбрать страховщика на маркетплейсе.

Интересные материалы

Общество

Для автопутешественников подготовили 50 маршрутов

К 2030 году число туристических поездок на автомобилях вырастет с 26 млн до 50 млн.