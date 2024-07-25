15 курсов бренд-менеджера для начинающих 

Бренд-менеджер — это специалист в области маркетинга, который занимается продвижением бренда. Его задача: сформировать мнение у покупателей по продукту, услуге или самой компании, склонить их к приобретению. На всех этапах он должен следить за репутацией компании и торговой марки.

Собрали курсы по бренд-менеджменту, на которых научат анализировать рынок, конкурентов и целевую аудиторию, выявлять уникальные торговые преимущества товара и создавать креативные идеи и стратегию развития. Также подобрали бесплатные курсы — на них можно подробнее узнать о профессии и необходимых навыках, а также о том, как начать карьеру.

Информация об эксперте

Совместно со специалистами агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс» мы рассмотрели обучающие программы по бренд-менеджменту. После тщательного анализа и сравнения всех данных сформировали подборку лучших курсов, чтобы вы могли выбрать оптимальный для себя вариант.

Анастасия Воронова, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-7 курсов по бренд-менеджменту

«Бренд-менеджер» от «Нетологии»: курс от брендингового агентства с выбором специализации и двумя дипломными проектами в портфолио (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение). «Профессия "Бренд-менеджер"» от Skillbox: курс фокусируется на практике и включает создание реального проекта для портфолио, а также поддержку на всех этапах обучения (промокод ГДЕКУРС — скидка 45% на курсы и 55% на профессии). «Бренд-менеджер» от «Яндекс Практикума»: студенты обучаются у экспертов с опытом работы в «Сбере», «Шоколаднице», «Газпромбанке», которые помогают советами на всех этапах обучения. «Бренд-менеджер» от GeekBrains: курс позволяет обучаться у практикующих экспертов и применять полученные знания на практике в рамках стажировки в реальных компаниях. «Бренд-менеджер в fashion» от Fashion Factory: обучение со стажировкой в Fashion Factory для лучших выпускников и консультациями от HR-эксперта по составлению резюме. «Профессия "Бренд-менеджер музыкальных проектов"» от МИПО: подготовка бренд-менеджеров с акцентом на специфику музыкальной и развлекательной сфер с международным дипломом (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение). «Бренд-менеджмент: операционное и стратегическое управление брендами» от НИИДПО: углубленное обучение с выдачей государственного диплома, акцентирующее внимание на теоретических и практических аспектах управления брендами.

Онлайн-формат позволяет совмещать обучение с работой и заниматься в удобное время. Поддержка со стороны кураторов и преподавателей гарантирует верное понимание материала и высокий уровень подготовки студента. Собрали десять вариантов обучения.

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Студенты получают профессию «Бренд-менеджер» с дополнительной специализацией продакт-менеджера или перфоманс-маркетолога. На курсе учат анализировать рынок, работать с метриками, проводить позиционирование, разрабатывать стратегию рекламной кампании.

Практические навыки студенты закрепляют на реальных кейсах от партнеров школы. Лучшие выпускники могут пройти стажировку в брендинговом агентстве Sensesay, клиенты которого — Out Of The Box, The Directors: Nintendo, Efes, KFC, Jaguar Land Rover, Mars-Russia, Henkel. Итоговый проект с отзывом заказчика можно добавить в портфолио.

Цена полностью: от 99 200 рублей.

Цена в рассрочку: от 2900 рублей в месяц на 36 месяцев.

Длительность: 8 месяцев.

Порог входа: наличие среднего специального или высшего образования.

Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: составление резюме и портфолио, доступ к вакансиям партнеров.

Программа:

Место и роль бренда в бизнесе.

Исследования и анализ.

Платформа бренда. Внедрение бренда и его развитие.

Айдентика бренда.

Онлайн-защита дипломного проекта: разработка бренд-платформы.

Достоинства:

Получение дополнительной специализации на выбор: продакт-менеджер или перфоманс-маркетолог.

Практика в реальном агентстве.

Курс по управлению командой в подарок.

Возврат денег за курс на любом этапе.

Возможность приостановить обучение на шесть месяцев.

Недостатки:

Жалобы на неудобную навигацию на портале и непонятный интерфейс.

4,8 — рейтинг школы на основе 23 отзывов на сайте gdekurs.ru.

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🎁 По промокоду ГДЕКУРС доступна скидка 45% на курсы и 55% на профессии.

Слушатели курса научатся анализировать рынок, проводить позиционирование, разрабатывать стратегию продвижения, давать оценку развития бренда. Более 80% учебного времени отведено под практику — девять практических заданий в месяц. Сотрудники «Центра карьеры» помогут составить резюме и портфолио, подготовят к собеседованию, предложат вакансии от партнеров школы.

Возможно продолжение обучения до продвинутого уровня: «Бренд-менеджер PRO» и «Бренд-директор».

Цена полностью: от 93 170 рублей.

Цена в рассрочку: от 4235 рублей в месяц на 22 месяца.

Длительность: 4 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, практические задания, тесты.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: составление резюме, карьерные консультации, доступ к партнерским вакансиям.

Программа:

Сегментация целевой аудитории.

Исследования конкурентов.

Анализ здоровья бренда (brand health tracking).

Коммуникация с пользователями при помощи медийной рекламы, промоакций и PR.

Планирование развития бренда.

Эффективные концепции запуска.

Качественные и количественные исследования.

Достоинства:

Первый платеж при рассрочке через три месяца.

Курс английского языка на авторской платформе бесплатно на один год.

Поддержка HR-специалиста в составлении резюме, портфолио, поиске работы.

Доступ к учебному материалу и чату курса в Telegram навсегда.

Недостатки:

Студенты жалуются на плохую обратную связь.

Сложно вернуть деньги, если курс не подошел.

4,8 — рейтинг школы на основе 40 отзывов на сайте gdekurs.ru.

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На курсе научат создавать бренд с нуля: проводить анализ конкурентов и запросов потребителей, выбирать способ продвижения, оценивать эффективность, прогнозировать бюджет, руководить процессом создания бренда. Программа включает в себя реальный кейс, поддержку менторов и карьерного консультанта.

По окончании курса у студентов будет полноценный проект для портфолио и готовность к трудоустройству через три месяца после старта обучения. Спикеры и наставники — практикующие эксперты с опытом работы в «Сбере», «Газпромбанке», «Шоколаднице», Carlsberg, Mars.

Цена полностью: от 80 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 14 500 рублей на 6 месяцев.

Длительность: 6 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, практические задания, воркшопы.

Документ об окончании: сертификат, диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: составление резюме и портфолио, карьерные консультации.

Программа:

Введение в бренд-менеджмент.

Целеполагание и анализ рынка.

Анализ конкурентов. Анализ потребителей.

Платформа и айдентика бренда.

Проектирование ассортимента бренда.

Коммуникации бренда. Диджитал-развитие бренда.

Оценка эффективности бренда и его коммуникационных кампаний.

Финансы бренда. Работа менеджера бренда и бренд-лидерство.

Достоинства:

Доступ к материалам курса навсегда.

Помощь с трудоустройством.

Возможность взять академический отпуск.

Помощь в оформлении налогового вычета.

Возврат денег, если курс не подошел.

Недостатки:

В отзывах пишут о небольшом количестве практических заданий.

Некоторые студенты жалуются на неполную обратную связь.

4,4 — рейтинг школы на основе 7 отзывов на сайте gdekurs.ru.

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На курсе студенты изучат все этапы создания и популяризации бренда: от изучения целевой аудитории до расчета эффективности каналов продвижения. Освоят необходимые цифровые инструменты: Miro, Adobe, Figma, Tilda, Wordpress, Notion. За время обучения выполнят более 50 практических заданий, которые можно добавить в портфолио.

А еще студенты смогут обучиться смежным профессиям на выбор: SMM-менеджер, редактор, таргетолог, маркетолог-аналитик, специалист по контекстной рекламе.

Цена полностью: от 111 528 рублей.

Цена в рассрочку: от 3098 рублей в месяц на 36 месяцев.

Длительность: 12 месяцев.

Порог входа: диплом о высшем или среднем профессиональном образовании.

Формат: видеоуроки, практические задания, онлайн-семинары.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: составление резюме, подготовка к собеседованиям, доступ к вакансиям партнеров.

Программа:

Анализ рынка.

Проработка идеи проекта.

Разработка рекламной кампании и расчет бюджета.

Сайт как самостоятельный инструмент продвижения.

Система показателей аналитики.

Продвижение компаний, продуктов и брендов.

Профориентация.

Достоинства:

Первый платеж при рассрочке через месяц.

Помощь с трудоустройством.

Регулярное обновление программы в соответствии с запросами работодателей и трендов рынка.

Один год бесплатного изучения английского языка на платформе школы.

Возможность получить налоговый вычет.

Недостатки:

В отзывах студенты жалуются на долгую проверку заданий.

4,6 — рейтинг школы на основе 5 отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Бренд-менеджер в FASHION» — Fashion Factory

На курсе учат создавать модный бренд от концепции до позиционирования, разрабатывать стратегию развития, фирменный стиль, индивидуальность, работать над продвижением бренда. Учебный материал регулярно обновляется с учетом требований рынка. Например, добавлена дисциплина по продвижению бренда на маркетплейсах.

Спикеры — директора по маркетингу, бренд-менеджеры из модной индустрии, сотрудники 12 Storeez, Viva la Vika, Choux, Studio 29, Trend Island.

Цена полностью: от 102 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 8500 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 6 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, очные встречи.

Документ об окончании: диплом.

Помощь с трудоустройством: написание резюме, карьерные консультации, доступ к базе вакансий партнеров.

Программа:

Индустрия моды и структура рынка.

Разработка идеи и позиционирования для бренда.

Брендинг и бренд-концепция.

Маркетинговые коммуникации.

Управление продажами.

Достоинства:

Лучшие студенты могут пройти стажировку в Fashion Factory.

Можно проходить обучение онлайн и офлайн в Москве.

Помощь с трудоустройством.

Контакты поставщиков материалов, фабрик, магазинов.

Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

Ограниченный доступ к видео и учебным материалам — всего три месяца после окончания курса.

4,5 — рейтинг школы на основе 4 отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы Fashion Factory: «Управление брендом украшений».

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

В процессе обучения студенты узнают, что такое музыкальная индустрия, как создаются бренды в музыке, как сформировать команду единомышленников и сделать музыкальный бренд узнаваемым для аудитории. Также научатся анализировать конкурентов и музыкальные тренды, разрабатывать стратегию для увеличения прибыли и продвигать бренд.

Курс ориентирован на начинающих специалистов, музыкальных продюсеров и музыкантов, желающих углубить свои знания в музыкальном бизнесе и научиться эффективно продвигать проекты. Программа курса регулярно обновляется с учетом изменений в музыкальном бизнесе.

Цена полностью: от 39 740 рублей.

Цена в рассрочку: от 3300 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 6 месяцев.

Порог входа: диплом о высшем или среднем профессиональном образовании.

Формат: видеоуроки, тесты, вебинары, практические задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Управление человеческими ресурсами.

История музыкального искусства.

Гармония и полифония.

Понятие брендинга.

Производство PR-контента.

Современные технологии PR в бизнесе.

Достоинства:

Постоянное обновление учебного материала под актуальные запросы рынка.

Дополнительно выдается диплом международного образца.

Можно пройти курс экстерном.

Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

Для поступления на курс необходимо обладать средним профессиональным или высшим образованием.

Нет помощи в трудоустройстве.

4,5 — рейтинг школы на основе 15 отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Студенты изучают разработку бренд-стратегий, управление ассортиментом и ценообразованием, проведение маркетинговых исследований, а также работу с портфелем брендов. Преподаватели — эксперты с учеными степенями и практическим опытом в маркетинге. Они расскажут об особенностях аналитики и аудита при развитии бренда, видах каналов продвижения, создании стратегии развития торговой марки, расчета ее эффективности и минимизации убытков.

Обучение проходит дистанционно, завершается итоговой аттестацией, после чего выдается диплом. В качестве бонуса студенты могут посещать любые вебинары института и получать за участие сертификаты.

Цена полностью: от 13 899 рублей.

Цена в рассрочку: от 1160 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 3 месяца.

Порог входа: диплом о высшем или среднем профессиональном образовании.

Формат: видеоуроки, тесты, практические задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Бренд и бренд-менеджмент: сущность, элементы, цели, задачи и функции.

Маркетинговые исследования, аналитика и аудит в управлении брендами.

Сегментация рынка, позиционирование и целевая аудитория бренда.

Бренд-стратегия и разработка новых брендов.

Стратегическое и операционное управление ассортиментом, ценообразованием, каналами продаж и коммуникациями бренда.

Управление портфелем брендов, корпоративным и HR-брендом.

Достоинства:

Доступ к материалам курса навсегда.

Можно присутствовать на онлайн-вебинарах, которые проходят в период обучения, и получать сертификаты участника.

Доступ к библиотеке с более 10 000 архивными вебинарами, который сохраняется 90 дней после окончания курса.

Недостатки:

В отзывах есть жалобы на долгое оформление диплома.

Некоторые студенты отмечают большое количество ошибок в раздаточных материалах.

4,6 — рейтинг школы на основе 42 отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Курс можно проходить в удобном режиме, в том числе и экстерном за три месяца. Студенты изучают основы менеджмента, интернет-маркетинг, бренд-маркетинг, управление развитием бренда, финансовые аспекты брендинга и другие.

Преподаватели — кандидаты экономических наук, руководители компаний, бизнес-тренеры. Обучение в дистанционном формате доступно в любой точке мира. Во время прохождения курса студент получает обратную связь от личного куратора.

Цена полностью: от 38 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 3241 рубля в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 5 месяцев.

Порог входа: наличие среднего специального или высшего образования.

Формат: видеоуроки, теоретический материал, тесты.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы менеджмента. Интернет-маркетинг.

Маркетинговые исследования.

Понятие брендинга. Бренд-маркетинг.

Идентичность бренда. Сенсорный брендинг.

Управление развитием бренда.

Финансовые аспекты брендинга.

Достоинства:

Выдается доступ к образовательной платформе urait.ru.

Можно пройти курс экстерном.

Отправка диплома почтой России в любой город страны.

Недостатки:

Необходимо наличие среднего профессионального или высшего образования.

4,8 — рейтинг школы на основе 8 отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Курс создан при участии британского брендингового агентства Brandlab и заключил в себе знания и опыт российских и иностранных экспертов. Студентов научат создавать бренд, повышать его клиентскую привлекательность, разрабатывать стратегию продвижения на рынке.

Перед покупкой вводный урок можно пройти бесплатно. Школа имеет международную лицензию, поэтому ее дипломы принимают за границей.

Цена полностью: от 55 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 4500 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 17 модулей.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: диплом школы.

Помощь с трудоустройством: составление резюме, карьерное консультирование.

Программа:

Создание бренда.

Продвижение бренда.

Усиление бренда.

Стратегия бренда.

Достоинства:

Бесплатный первый онлайн-урок.

Помощь с трудоустройством.

Стажировка у партнеров: агентств Brandlab и «Русклимат».

Недостатки школы:

Не обнаружены.

4,4 — рейтинг школы на основе 5 отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Бренд-стратегия» — SETTERS EDUCATION

На курсе учат собирать бренд-стратегию, находить инсайты, тренды и эффективно их использовать, проводить презентацию плана развития торговой марки. В процессе обучения студенты проходят все этапы: от создания концепции бренда до внедрения стратегии. В качестве итогового испытания защищают ее перед командой экспертов.

Все студенты приглашаются в сообщество, где могут общаться с единомышленниками и экспертами, налаживать бизнес-коммуникации, совместно обсуждать свои идеи и проекты.

Цена полностью: от 135 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 11 250 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 3 месяца.

Порог входа: для специалистов с опытом и руководителей.

Формат: видеоуроки, практические задания, онлайн-сессии с экспертами.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Исследования.

Платформа бренда.

Коммуникационная стратегия.

Реализация бренд-стратегии.

Активация бренд-стратегии.

Как презентовать свою бренд-стратегию.

Достоинства:

Эксперты — руководители компаний «Эконика», Viva la vika, Setters education, «Всеинструменты.ру», «Яндекс Плюс».

После каждого модуля обсуждение стратегий с экспертами курса.

Общение в чате с другими студентами и преподавателями.

Недостатки школы:

Не подойдет для начинающих специалистов.

4,8 — рейтинг школы на основе 4 отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Бесплатные курсы по бренд-менеджменту

Бесплатные курсы позволяют новичкам в сфере маркетинга ближе познакомиться с профессией, примерить на себя роль бренд-менеджера. Для специалистов такие курсы — это возможность повторить и обновить знания и навыки.

На курсе слушатели разберутся, что такое бренд, узнают, что должен уметь бренд-менеджер, создадут свой первый проект развития торговой марки. Спикер — кандидат экономических наук, стратегический директор брендингового агентства Sensesay.

Прохождение курса не ограничено по времени. Студенты смотрят видеоурок, выполняют проверочное тестирование и практические задания на закрепление материала. После окончания курса выдается сертификат.

Длительность: 9 часов.

Формат: видеоуроки, домашние задания.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

Курс предназначен для опытных маркетологов и руководителей компаний. Во время обучения расскажут и покажут на примерах из практики, как делать цепляющие рекламные кампании.

Спикер — преподаватель Школы дизайна ВШЭ.

Видео является ознакомительным вводным уроком. Остальные уроки можно приобрести по подписке за 990 рублей в месяц.

Длительность: 30 минут.

Формат: видео.

Доступ: без регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

На примере известных компаний спикер рассказывает об особенностях формирования бренда, психологических аспектах рекламы, частых ошибках в создании стратегии и продвижении продукта. Автор урока Илья Балахнин — лектор с опытом 15 лет в маркетинге и менеджменте, управляющий партнер агентства Paper Planes.

Длительность : 9 минут.

Формат: видеоурок.

Доступ: без регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Курс из 20 уроков, на котором научат основам брендинга, а также покажут, как создавать простые стратегии. Студенты глубже познакомятся с профессией и после прохождения курса смогут решить, хотят ли развиваться дальше в этом направлении.

Длительность: 20 уроков

Формат: видеоуроки.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Профессия "Бренд-менеджер". Как создавать сильные бренды» — Fashion Factory

Спикеры рассказывают о задачах, которые стоят перед бренд-менеджерами в модной индустрии, какие требования предъявляются к специалистам, как работать с клиентом, предлагая свои услуги.

Также в видео разъясняют, какими навыками должен обладать бренд-менеджер в целом и работающий конкретно в индустрии моды.

Длительность: 49 минут.

Формат: видеолекция.

Доступ: без регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Как мы отбирали курсы для статьи

Формируя подборку курсов, ориентировались на следующие критерии:

Порог входа. В приоритете были курсы, для которых не требовалось специальных навыков и образования. Подбирали обучение, доступное всем. Стоимость курса полностью и в рассрочку. Доступная рассрочка позволяет обучиться даже на дорогих курсах. Формат обучения и обратной связи. Онлайн-формат позволяет учиться людям из различных уголков страны и мира. Наличие обратной связи от преподавателей — это гарантия того, что курс будет освоен, и у будущего специалиста не возникнет недопонимания учебного материала. Реальный результат. Результатом прохождения курса являются реальные навыки студента, которые отвечают запросом рынка и которые можно подтвердить учебными проектами для портфолио. Документ об окончании. Наличие документа о прохождении курса является важным критерием для работодателя, по которому судит о знаниях и навыках кандидата. Помощь в трудоустройстве. Составление резюме и портфолио, подготовка к собеседованиям помогают начинающему специалисту стать увереннее в себе и быстрее найти работу. Репутация школы и отзывы выпускников. Наличие отзывов — это возможность узнать больше информации о школе и курсах. Лицензия на оказание образовательных услуг и налоговый вычет. Право вернуть 13% от стоимости обучения имеют студенты, которые учатся в школе с лицензией на оказание образовательных услуг. Любые другие лицензии такого права не дают.

Какой курс по бренд-менеджменту выбрать

Бренд-менеджер управляет репутацией бренда, формирует его стратегию и несет ответственность за результат. От специалиста требуются знания не только своей специальности, но и смежных областей. Обучится профессии можно на курсах:

«Бренд-менеджер» от «Нетологии»: курс от брендингового агентства с выбором специализации и двумя дипломными проектами в портфолио. «Профессия "Бренд-менеджер"» от Skillbox: курс фокусируется на практике и включает создание реального проекта для портфолио, а также поддержку на всех этапах обучения. «Бренд-менеджер» от «Яндекс Практикума»: студенты обучаются у экспертов с опытом работы в «Сбере», «Шоколаднице», «Газпромбанке», которые помогают советами на всех этапах обучения.

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