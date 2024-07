15 курсов бренд-менеджера для начинающих 

Собрали курсы по бренд-менеджменту, на которых научат анализировать рынок, конкурентов и целевую аудиторию, выявлять уникальные торговые преимущества товара и создавать креативные идеи и стратегию развития. Также подобрали бесплатные курсы — на них можно подробнее узнать о профессии и необходимых навыках, а также о том, как начать карьеру.

Совместно со специалистами агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс» мы рассмотрели обучающие программы по бренд-менеджменту. После тщательного анализа и сравнения всех данных сформировали подборку лучших курсов, чтобы вы могли выбрать оптимальный для себя вариант.

Онлайн-формат позволяет совмещать обучение с работой и заниматься в удобное время. Поддержка со стороны кураторов и преподавателей гарантирует верное понимание материала и высокий уровень подготовки студента. Собрали десять вариантов обучения.

Студенты получают профессию «Бренд-менеджер» с дополнительной специализацией продакт-менеджера или перфоманс-маркетолога. На курсе учат анализировать рынок, работать с метриками, проводить позиционирование, разрабатывать стратегию рекламной кампании.

Практические навыки студенты закрепляют на реальных кейсах от партнеров школы. Лучшие выпускники могут пройти стажировку в брендинговом агентстве Sensesay, клиенты которого — Out Of The Box, The Directors: Nintendo, Efes, KFC, Jaguar Land Rover, Mars-Russia, Henkel. Итоговый проект с отзывом заказчика можно добавить в портфолио.