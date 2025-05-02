Не упустите последнюю возможность купить онлайн-курсы по 3 500 рублей! Совсем скоро доступ к ним будет только с подпиской

До понедельника, 5 мая, у вас есть последний шанс купить наши самые популярные онлайн-курсы за 3 500 рублей. Потом мы прекращаем поштучную продажу онлайн-курсов! Получить доступ можно будет только с подпиской Клерк.Премиум.

Надеемся, что вы уже во всю наслаждаетесь отдыхом, проводите время на свежем воздухе, читаете любимые книги или просто спите до обеда. Ну и правильно, только не проспите выгоду!

С понедельника, 5 мая, все онлайн-курсы будут доступны только в подписке Клерк.Премиум. Купить их по отдельности не получится. Так что не теряйте времени.

Если вы давно планировали освоить работу на маркетплейсах, научиться вести учет на УСН по новым стандартам или разобраться во всех нюансах управленческого учета, чтобы повысить квалификацию и претендовать на повышение, то сейчас самое время приобрети онлайн-курсы по этим направлениям.

На курсе вы разберетесь во всех юридических нюансах работы на маркетплейсах, научитесь рассчитывать налоги и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН в 2025 году, узнаете, как избежать проблем с налоговой и работать без штрафов.

Мы обновили программу и добавили уроки по учету расчетов с маркетплейсами у продавца, применяющего УСН и НДС с пониженными ставками.

Цена курса до 5 мая: 3 500 рублей.

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Вы узнаете, как выбрать выгодную ставку НДС, получить льготы и заполнить новую декларацию по УСН и НДС.

На онлайн-курсе разберетесь в особенностях УСН, сможете комфортно работать с онлайн-кассами, вести учет по новым ФСБУ. Научитесь настраивать программу под НДС в 1С, оформлять сотрудников и рассчитывать зарплатные налоги, безопасно работать по ГПХ и с самозанятыми, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.

Цена курса до 5 мая: 3 500 рублей.

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Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН. Мы обновили программу с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.

Вас ждут практические занятия по настройке и ведению учета в 1С, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.

Цена курса до 5 мая: 3 500 рублей.

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Вы разберетесь в ценности и назначении управленческого учета в организации, узнаете, как настроить аналитику прямых и косвенных доходов, аналитику банка и кассы, научитесь составлять отчеты о движении денежных средств, о прибылях, убытках и другую аналитическую отчетность.

Цена курса до 5 мая: 3 500 рублей.

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Поторопитесь! Акция действует только до 5 мая — потом изучать эти курсы вы сможете только, оформив подписку Клерк.Премиум. Напомним, что сейчас годовая подписка, в которую входит более 60 онлайн-курсов, стоит 6 000 рублей.