20 курсов по предпринимательству: обучение открытию и ведению бизнеса с нуля

Собрали платные и бесплатные курсы по организации и развитию собственного проекта. А также еще пять дополнительных программ, на которых учат находить и анализировать бизнес-идеи, распределять бюджет и обходить конкурентов.
Как мы сформировали рейтинг
Я изучила курсы по открытию и ведению бизнеса с нуля от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 курсов по предпринимательству
«Как владельцу построить систему в бизнесе, чтобы получить системный доход и свободу» от Business Booster: курс по совершенствованию управленческих навыков и грамотному бюджетированию для устойчивого роста бизнеса.
«Предприниматель: как открыть свой бизнес» от «Нетологии»: курс по подготовке к запуску собственного бизнеса, где научат думать и действовать как предприниматель (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).
«Основы предпринимательства: старт бизнеса» от Eduson Academy: курс по поиску и внедрению успешных бизнес-идей, умению анализировать рынок и быстро подстраиваться под его изменения даже в условиях кризиса.
«Экономика и управление в организации» от НИИДПО: курс по развитию управленческих навыков, где научат анализировать деятельность компании и разрабатывать бизнес-планы.
«Управление малым бизнесом» от Moscow Business Academy: курс по изучению основных аспектов управления бизнесом — от стратегического планирования и маркетинга до операционной деятельности и взаимодействия с персоналом (промокод GdeKurs — скидка 10%).
«Предпринимательство и start-up. Запуск бизнеса» от Moscow Business School: курс по созданию и внедрению бизнес-проектов, где расскажут об особенностях стартапов и продвижении в условиях ограниченности финансовых и кадровых ресурсов (промокод GDEKURS — скидка 5%).
«Как открыть бизнес: от идеи до реализации» от Skillbox: курс по поиску перспективных бизнес-идей и запуску собственного дела за три месяца (промокод GDEKURS — скидка 45% на курсы и 55% на профессии).
«Стратегия развития бизнеса» от «Русской школы управления»: курс по развитию, управлению и оптимизации бизнеса, где расскажут, как заранее просчитать возможные риски и развить инновационное мышление.
«Предпринимательство и инновационное развитие бизнеса» от «Института профессионального образования»: курс для подготовки специалистов по стратегическому развитию предприятий с упором на правовую и экономическую составляющие (промокод GDEKURS — скидка 10%).
«Бизнес-планирование» от АПОК: курс по изучению основных принципов бизнес-планирования и бюджетирования, а также анализа рынка для выбора маркетинговой стратегии.
Подобрали десять платных курсов, на которых обучат находить идеи для проектов и развивать свой бизнес. Программы рассчитаны на начинающих предпринимателей и людей с законченным средним профессиональным или высшим образованием по любой специальности. Во время обучения можно освоить технологию развития бизнеса с нуля или выйти на новый уровень.
1. «Как владельцу построить систему в бизнесе, чтобы получить системный доход и свободу» — Business Booster
На шестидневном практикуме студенты получат четкое понимание структуры бизнеса и пошаговый план его развития. Научатся мотивировать сотрудников на продуктивную работу и поймут, какие обязанности руководитель может делегировать без ущерба для производства. А преподаватели расскажут, как управлять финансами и налаживать взаимовыгодные отношения с партнерами.
В качестве практического задания студентам предстоит провести диагностику маркетинга собственной компании и выявить возможные точки роста. После этого выпускники получат пошаговый план по подготовке бизнеса к масштабированию.
Цена полностью: 58 500 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 6 дней.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, видео, практические задания.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
5 уровней эволюции бизнеса: от ручного управления до системной компании. План перехода на следующий уровень.
Основа системного бизнеса: оргструктура, планирование, найм и скорость роста.
Как измерять, анализировать и управлять результатами бизнеса.
Как построить систему маркетинга и продаж.
Система управления финансами, которая дает спокойствие владельцу и устойчивый рост бизнеса.
Достоинства:
Разбор практических заданий с обратной связью от бизнес-инженера.
Опытные преподаватели.
Шаблоны, инструкции и чек-листы в подарок.
Недостатки:
Не выдается документ о прохождении курса.
8,7/10 — рейтинг школы на основе отзывов на сайтеinfo-hit.ru.
Другие курсы Business Booster: «Как владельцу увеличить стоимость компании в 3-5 раз».
2. «Предприниматель: как открыть свой бизнес» — «Нетология»
По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.
Студентам предстоит разобраться в мышлении предпринимателя, научиться проводить анализ конкурентов и делать прогнозы. А также познакомиться с организационной структурой компании и правилами налогообложения.
Преподаватели — исполнительный директор Winvestor, руководитель департамента маркетинга «Первый Бит», старший юрист Valartis Group. Под руководством педагогов студенты будут работать над стратегией развития собственного проекта и созданием готового бизнес-плана.
Цена полностью: 84 000 рублей.
Цена в рассрочку: по 3685 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 4 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, воркшопы, практические домашние задания.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Введение в предпринимательство.
Идея и маркетинговый анализ.
Финансовое планирование и бизнес-модель.
Маркетинг и продажи.
Юридические и организационные аспекты.
Достоинства:
Поддержка и мотивация на каждом этапе обучения.
«Живые» вебинары с экспертами.
Промокод на скидку 100% на первые три месяца обслуживания счета в банке «Точка».
Пошаговое руководство по подбору ОКВЭД, системы налогообложения и регистрации бизнеса в подарок.
Возможность оформить налоговый вычет.
Рассрочка.
Недостатки:
Нужно подстраиваться под расписание вебинаров.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы «Нетологии: «Бизнес-трекер».
3. «Основы предпринимательства: старт бизнеса» — Eduson Academy
Курс ориентирован на тех, кто хочет открыть бизнес с нуля, а также на опытных предпринимателей. Студенты будут учиться находить идеи для проектов, анализировать рынок и контролировать финансовые показатели. А преподаватели расскажут, как избежать типичных ошибок на старте и быстро выйти в плюс.
Практические задания максимально приближены к реальным и соответствуют задачам, которые предприниматели решают в процессе запуска бизнеса. Школа уже подготовила специалистов для таких известных компаний, как МТС, «Лукойл», «Авито», «Ростелеком».
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: 4566 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 2 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, тренажеры, задания, дополнительные материалы.
Документ об окончании: диплом.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
С чего начать путь в предпринимательстве.
Как определиться с идеей для бизнеса.
Как разработать продукт.
Как спроектировать систему метрик.
Как управлять проектами.
Достоинства:
Круглосуточная обратная связь от личного куратора.
Бессрочный доступ к материалам курса.
Консультации с менторами-экспертами по запуску и развитию бизнеса.
Возможность оформить налоговый вычет.
Рассрочка.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы Eduson Academy: «Как создать продукт и запустить стартап».
4. «Экономика и управление в организации» — НИИДПО
Курс, на котором будут рассмотрены юридические основы бизнеса и маркетинга, а также принципы управления подразделениями и персоналом. Студенты будут учиться эффективно решать задачи компании, делать расчеты и прогнозы финансово-экономических показателей. Смогут вести документооборот компании.
Преподаватели — кандидаты экономических и юридических наук, практикующие эксперты с опытом более 15 лет. После окончания курса выпускники школы смогут претендовать на должность экономиста-менеджера.
Цена полностью: 32 965 рублей.
Цена в рассрочку: 2750 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 9,5 месяцев.
Порог входа: законченное среднее профессиональное или высшее образование; справка из вуза или суза, где обучается студент.
Формат: видеолекции, текстовые материалы, тесты, домашние задания с проверкой от преподавателей, ситуационные задачи из реальной практики.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы экономической теории.
Юридические основы бизнеса.
История финансовых кризисов.
Менеджмент.
Маркетинг.
Достоинства:
Бессрочный доступ к материалам курса.
Возможность оформить налоговый вычет.
Доступ к архиву вебинаров на 90 дней после окончания обучения.
Промежуточное тестирование после изучения отдельных модулей.
Доступ к клубу «Университетская библиотека онлайн».
Недостатки:
Бессрочный доступ к материалам курса только в случае успешной сдачи итогового экзамена.
4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Управление малым бизнесом» — Moscow Business Academy
По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.
Студенты будут учиться управлять малым бизнесом и создавать стратегии для роста прибыли. Рассмотрят основы налогового менеджмента и финансового планирования с целью сокращения расходов. Изучат методы улучшения эффективности бизнеса, разработки бизнес-планов, управления финансами и развития компании.
Школа уже помогла своим студентам трудоустроиться в «Яндекс», «Альфа-Банк», ВТБ, «Открытие». Изучать материалы курса можно в своем темпе. Если студент не уложился в отведенные сроки, он может продлить доступ через куратора.
Цена полностью: 149 800 рублей.
Цена в рассрочку: 12 483 рубля в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 9 месяцев.
Порог входа: законченное среднее профессиональное или высшее образование.
Формат: видеоматериалы, воркшопы, вебинары, домашние задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и международное приложение.
Помощь с трудоустройством: составление резюме, оформление портфолио, подготовка к собеседованию.
Программа:
Управление бизнесом: стратегии и технологии.
Управление человеческими ресурсами.
Управленческие навыки руководителя.
Стратегии и развитие бизнеса.
Маркетинг и конкурентоспособность.
Достоинства:
После прохождения основной программы можно продолжить обучение на бонусных модулях.
Поддержка куратора и обратная связь от преподавателей.
Можно пройти обучения экстерном.
Возврат оплаты в течение 14 дней, если студент передумал учиться.
Помощь с трудоустройством.
Рассрочка.
Недостатки:
Только для студентов с законченным средним профессиональным или высшим образованием.
4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Предпринимательство и start-up. Запуск бизнеса» — Moscow Business School
По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.
Пятидневный семинар будет полезен тем, кто занимается созданием и развитием бизнеса. Студенты узнают, как создать новый проект на основе экспертного мнения и избежать роковых ошибок.
В качестве практического задания слушателям предстоит выдвинуть собственную идею, разработать маркетинговый план стартапа и рассчитать финансовые затраты. А также составить прогноз эффективности бизнеса.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 5 дней.
Порог входа: законченное среднее профессиональное или высшее образование.
Формат: вебинары, групповые задания, игровые тесты, дополнительные материалы.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и международное приложение.
Помощь с трудоустройством: доступ к вакансиям партнеров.
Программа:
Особенности создания и развития стартапов.
Переговоры с инвестором. Финансовая часть инвестиционного предложения.
Специфика проектов стартапа.
Управление стартапом.
Практикум. План реализации стартапа в Project Expert.
Достоинства:
Обратная связь от преподавателей.
Доступ в закрытый бизнес-клуб.
Помощь с трудоустройством.
Возврат денежных средств на любом этапе обучения за вычетом пройденного объема.
Возможность перенести начало обучения на другие даты.
Недостатки:
Некоторые студенты отмечают, что не всегда удобно выполнять практические задания в группах.
4,7 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Как открыть бизнес: от идеи до реализации» — Skillbox
По промокоду GDEKURS доступна скидка 45% на курсы и 55% на профессии.
Студентам предстоит составить план развития на год, провести внутренний аудит компании и сделать прогноз прибыли. Для дальнейшего развития бизнеса можно выбрать из предложенных ниш: маркетплейсы, кафе, индустрия красоты, YouTube-канал, продюсирование онлайн-курсов.
На курсе помогут определиться с идеей проекта и запустить собственный бизнес за три месяца. Преподаватели — основатель и владелец сети кофеен «Правда кофе», управляющий партнер и учредитель бюро адвокатов, а также YouTube-продюсер более 30 каналов.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, защита итогового проекта.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Бизнес-план.
Правовая сторона бизнеса.
Финансы для предпринимателя.
Маркетинг для предпринимателей.
Эффективные переговоры.
Достоинства:
Бесплатный доступ к первым трем модулям курса.
Сопровождение бизнес-трекера.
Бесплатный доступ к курсу английского языка на год в подарок.
Бессрочный доступ к материалам курса.
Обратная связь от преподавателя.
Возможность оформить налоговый вычет.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы Skillbox: «Бизнес-план: от идеи до реализации».
8. «Стратегия развития бизнеса» — «Русская школа управления»
На курсах обучат созданию эффективных систем управления, развитию лидерских качеств, бизнес-планированию и ведению отчетности. В качестве отработки практических навыков студенты будут разрабатывать маркетинговые стратегии развития, проводить анализ рисков и предлагать варианты решения проблем.
Есть несколько вариантов обучения: дистанционный — самостоятельно проходить уроки в записи; удаленный — прослушивать лекции в режиме онлайн; очный — обучаться в офисе школы.
Если сложно выбрать программу, можно пройти профориентированный тест и получить в подарок консультацию специалиста и видеоурок.
Цена полностью: от 40 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 3333 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 16 часов.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программы:
Директор по развитию.
Курс по стратегическому планированию.
Управление организационными изменениями: адаптация к изменяющимся условиям.
Стратегическое управление. Формирование конкурентных позиций.
Руководитель проектов: от идеи до реализации.
Достоинства:
Бесплатный пробный урок.
Подарочный сертификат на 5 тысяч рублей на оплату обучения.
Общение с преподавателями голосом или в режиме чата.
Скидки для постоянных клиентов.
Опытные преподаватели.
Недостатки:
Доступ к материалам курса только на 30 дней.
Перенести время урока можно только один раз по предварительной договоренности.
Платное продление доступа к материалам курса: 25% от стоимости курса.
4,7 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы «Русской школы управления»: «Вывод нового продукта на рынок».
9. «Предпринимательство и инновационное развитие бизнеса» — «Институт профессионального образования»
По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.
Курс подготовлен преподавателями института совместно с практикующими экспертами. Студенты будут изучать экономическую сторону предпринимательства, планирование, возможные риски и принципы налогообложения. Узнают возможности запуска бизнеса на территории России и за рубежом. А также ознакомятся с порядком регистрации предпринимательской деятельности и возможностями государственно-частного партнерства.
Преподаватели — бизнес-тренеры, кандидат экономических наук и действующие директора. В конце обучения при поддержке личного куратора студенты напишут аттестационную работу, защитят ее и получат диплом о профессиональной переподготовке. Длительность курса можно сократить в два раза.
Цена полностью: 36 900 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 8 месяцев.
Порог входа: законченное среднее профессиональное или высшее образование.
Формат: видеоуроки, тесты, дополнительные материалы.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом (ID).
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Эволюция взглядов на предпринимательство.
Экономическая сущность предпринимательства.
История предпринимательства в России.
Организация предпринимательской деятельности в зарубежных странах.
Бизнес-идея и бизнес-планирование.
Достоинства:
Поддержка персонального куратора.
В качестве бонуса — доступ к образовательной платформе urait.ru.
Программу можно пройти экстерном (время обучения сокращается в два раза).
Рассрочка.
Недостатки:
Отсутствие «живых» вебинаров.
Обратная связь от преподавателя только через куратора.
4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Бизнес-планирование» — АПОК
На курсе студенты изучат современные принципы бизнес-планирования и повысят уровень профессиональной компетенции. Поймут, как составить производственный план своего бизнеса, планировать маркетинг и закладывать бюджет. Выпускники смогут трудоустроиться на должность экономиста, финансового аналитика, коммерческого директора или руководителя предприятия.
Обучение проходит в формате самоподготовки через личный кабинет студента. В заключение слушателю нужно пройти итоговое тестирование, чтобы получить удостоверение о повышении квалификации.
Цена полностью: от 13 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 1083 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 2 недель.
Порог входа: законченное среднее профессиональное или высшее образование.
Формат: видеоуроки, тесты, дополнительные материалы.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Специфика планирования в деятельности.
Основные принципы бизнес-планирования в организациях.
Содержание бизнес-плана.
Разновидности в планировании.
Основные принципы бюджетирования на предприятиях.
Достоинства:
Неограниченное количество попыток сдачи итогового теста.
Поддержка личного менеджера.
Можно пройти обучения экстерном.
Скидки на групповое, семейное и повторное обучение.
Возможность оформить налоговый вычет.
Недостатки:
Отсутствие «живых» вебинаров.
4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Еще 5 онлайн-курсов по открытию и внедрению бизнеса с нуля
Собрали еще несколько программ для тех, кто планирует запустить бизнес с нуля. Студенты будут учиться находить успешные идеи, проводить рекламные компании и выстраивать отношения с партнерами. Некоторые школы предоставляют бесплатный доступ к пробным урокам и другие бонусы.
1. «Как получить первых клиентов для бизнеса» — «Контур.Школа»
Цена: от 5800 рублей или в рассрочку от 967 рублей в месяц на 6 месяцев.
Обратная связь: от куратора по организационным вопросам и от экспертов по материалам курса.
О чем курс
Двухмесячный курс с постоянной поддержкой экспертов и кураторов. Студенты узнают, как протестировать бизнес-идею, настроить рекламную кампанию для привлечения первых клиентов и проанализировать воронки продаж. Расширят свои знания о доступных каналах для тестирования и поймут, как можно быстро и нестандартно найти потенциальных клиентов.
Слушатели посмотрят видеолекции, выделят ключевые понятия, темы и аргументы в конспектах. По окончании обучения пройдут тестирование и получат сертификат.
2. «Онлайн-курсы по открытию бизнеса с нуля» — «Международная школа профессий»
Цена: от 10 400 рублей.
Обратная связь: от наставника.
О чем курс
За шесть недель преподаватели научат анализировать рынок, составлять уникальное торговое предложение, распределять бюджет и проводить рекламную кампанию. Студенты смогут создавать бизнес-проект с нуля: от проверки работоспособности идеи до получения прибыли.
Наставник курса — практикующий специалист с опытом работы более 20 лет, который будет помогать на каждом этапе от теории до практических заданий и проконсультирует при подготовке к созданию личного проекта.
3. «Создание устойчивого бизнеса» — «Уроки легенд»
Цена: от 4500 рублей.
Обратная связь: творческие онлайн-встречи с мастерами.
О чем курс
Курс с бесплатным вводным уроком. Студентов обучат основам предпринимательской деятельности. Расскажут, как обеспечить безопасность сотрудников. Научатся мотивировать команду и выстраивать доверительные отношения в компании.
Программа входит в подписку, которая дает доступ ко всем имеющимся курсам школы. После прохождения курса студент получит сертификат.
4. «Как начать собственное дело» — ЕШКО
Цена: от 10 440 рублей или в рассрочку от 1088 рублей в месяц.
Обратная связь: от преподавателя по домашним заданиям.
О чем курс
Курс для начинающих предпринимателей по развитию собственного дела. Студентам помогут развить организаторские способности, дадут актуальные знания в области законодательства и профессиональной этики. Проверять, оценивать и комментировать домашние задания будет личный преподаватель.
Начать знакомство с программой можно на бесплатном пробном уроке.
5. «Предпринимательская деятельность» — «Профессия»
Цена: от 6000 рублей.
Обратная связь: в зависимости от тарифа.
О чем курс
Студенты изучат основы предпринимательской деятельности, получат навыки работы с финансами и персоналом. Научатся разрабатывать и реализовывать бизнес-проекты. Преподаватели расскажут, как управлять рисками и познакомят с перечнем основных законов в сфере предпринимательства.
По окончании курса участникам выдается удостоверение о повышении квалификации.
Бесплатные курсы по предпринимательству
Собрали несколько бесплатных курсов для начинающих предпринимателей. Есть короткие интенсивы, которые состоят из одного занятия, и более продолжительные программы с обучением до двух месяцев. Студенты смогут познакомиться с профессией, получить базовые навыки и понять уровень своей заинтересованности.
1. «Предпринимательство: от идеи до старта» — «Содействие занятости»
Курс создан при поддержке государства и направлен на бесплатную подготовку представителей малого бизнеса. Обучение доступно пенсионерам, безработным и тем, кто прошел военную службу или находится в декретном отпуске.
Студентов обучат поиску перспективных бизнес-идей и их упаковке в продающее предложение. А еще ведению бухгалтерии, продвижению продукта и анализу рынка конкурентов.
Обучение проходит на образовательной платформе школы и предполагает обратную связь от преподавателей и общение с одногруппниками в закрытом чате.
Длительность: 2 месяца.
Формат: видеоуроки, семинары, итоговая аттестация, дополнительные материалы.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: законченное среднее профессиональное или высшее образование.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Как запустить стартап» — «Нетология»
Интенсив посвящен выбору подходящей ниши для стартапа и его дальнейшему развитию. Своими знаниями поделятся преподаватель и трекер школы, генеральный директор SF Education, управляющий партнер HR&ED-tech и сооснователь онлайн-школы китайского языка «Китацкий».
Студентам расскажут, что такое бизнес-акселератор, какова его роль на российском рынке и чем он может помочь начинающему предпринимателю. А также о преимуществах самостоятельного запуска проекта. Полученные знания помогут выпускникам выбрать свой вариант продвижения бизнеса.
Длительность: 1 занятие.
Формат: вебинар.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице
3. «Старт карьеры: комьюнити и личный бренд с нуля» — Skillbox
Вебинар, на котором расскажут, как презентовать бизнес, отстраиваться от конкурентов и найти постоянных клиентов. Курс будет полезен начинающим и опытным предпринимателям. Студенты будут учиться создавать успешные комьюнити и работать с отрицательными отзывами. Преподаватель расскажет, где искать клиентов, и ответит на другие вопросы слушателей.
Длительность: 1 занятие.
Формат: вебинар.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Как обрести свободу и создать онлайн-бизнес» — Дмитрий Батухтин
Вебинар по организации собственного бизнеса на партнерских программах онлайн-школ. Выпускники получат необходимые инструменты для старта бизнеса и смогут выйти на стабильный доход уже через 1–3 месяца.
Преподаватель рассказывает о преимуществах работы в интернете и предоставляет пошаговый план развития проекта. Объясняет, как организовать систему пассивного заработка и использовать кризисную ситуацию для увеличения прибыли. А также предлагает свое партнерство на выгодных условиях.
Длительность: 1 занятие.
Формат: вебинар.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Как открыть ИП и запустить бизнес» — «Бизнес-секреты»
На курсе предоставят стартовый пакет для регистрации проекта и инструкцию по работе с банками. Студенты узнают, как вести документооборот и экономить на налогах. Преподаватели расскажут о юридических аспектах бизнеса, научат оформлять сотрудничество с подрядчиками и принимать оплату. Расскажут, как избежать типичных ошибок и какие обязанности можно делегировать.
Длительность: 10 модулей.
Формат: видеоуроки, тесты, обратная связь от преподавателей.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
Выбор курсов по открытию и ведению бизнеса с нуля проходил на основе анализа и оценки большого количество образовательных программ. Чтобы студенты получили актуальную базу знаний и смогли использовать ее на практике, учли следующие критерии:
Стоимость курса полностью и в рассрочку. Цена — один из решающих показателей в принятии решения о покупке программы. Собрали курсы в разных ценовых диапазонах с возможностью внести оплату в рассрочку.
Бесплатный ознакомительный контент. Благодаря бесплатным вводным урокам студентам будет проще оценить пользу программы и принять положительное решение.
Формат обучения и обратной связи. От грамотной подачи материала и закрепления знаний на практике напрямую зависит качество обучения. А возможность общения с преподавателями поможет разобраться в сложных темах и получить ответы на важные вопросы.
Документ об окончании. Документальное подтверждение квалификации поможет выпускникам в дальнейшем трудоустройстве и повысит их конкурентоспособность.
Репутация школы и отзывы выпускников. Год основания школы и положительные оценки бывших студентов отражают надежность и качество обучения.
Решение проблемных ситуаций. Возможность перенести урок или вернуть оплату в случае невозможности дальнейшего обучения делает школу привлекательнее для студентов.
Какой курс по предпринимательству выбрать
Для предпринимателей очень важны навыки поиска перспективных идей для бизнеса. А также грамотное управление и умение извлекать прибыль в условиях кризиса. В получении необходимых знаний для открытия бизнеса с нуля будут полезны следующие курсы:
«Как владельцу построить систему в бизнесе, чтобы получить системный доход и свободу» от Business Booster: курс по совершенствованию управленческих навыков и грамотному бюджетированию для устойчивого роста бизнеса.
«Предприниматель: как открыть свой бизнес» от «Нетологии»: курс по подготовке к запуску собственного бизнеса, где научат думать и действовать как предприниматель.
«Основы предпринимательства: старт бизнеса» от Eduson Academy: курс по поиску и внедрению успешных бизнес-идей, умению анализировать рынок и быстро подстраиваться под его изменения даже в условиях кризиса.
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