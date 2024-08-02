20 курсов по предпринимательству: обучение открытию и ведению бизнеса с нуля

Подобрали десять платных курсов, на которых обучат находить идеи для проектов и развивать свой бизнес. Программы рассчитаны на начинающих предпринимателей и людей с законченным средним профессиональным или высшим образованием по любой специальности. Во время обучения можно освоить технологию развития бизнеса с нуля или выйти на новый уровень.

1. «Как владельцу построить систему в бизнесе, чтобы получить системный доход и свободу» — Business Booster

На шестидневном практикуме студенты получат четкое понимание структуры бизнеса и пошаговый план его развития. Научатся мотивировать сотрудников на продуктивную работу и поймут, какие обязанности руководитель может делегировать без ущерба для производства. А преподаватели расскажут, как управлять финансами и налаживать взаимовыгодные отношения с партнерами.

В качестве практического задания студентам предстоит провести диагностику маркетинга собственной компании и выявить возможные точки роста. После этого выпускники получат пошаговый план по подготовке бизнеса к масштабированию.

Цена полностью: 58 500 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 6 дней.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, видео, практические задания.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

5 уровней эволюции бизнеса: от ручного управления до системной компании. План перехода на следующий уровень.

Основа системного бизнеса: оргструктура, планирование, найм и скорость роста.

Как измерять, анализировать и управлять результатами бизнеса.

Как построить систему маркетинга и продаж.

Система управления финансами, которая дает спокойствие владельцу и устойчивый рост бизнеса.

Достоинства:

Разбор практических заданий с обратной связью от бизнес-инженера.

Опытные преподаватели.

Шаблоны, инструкции и чек-листы в подарок.

Недостатки:

Не выдается документ о прохождении курса.

8,7/10 — рейтинг школы на основе отзывов на сайтеinfo-hit.ru.

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Другие курсы Business Booster: «Как владельцу увеличить стоимость компании в 3-5 раз».

По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Студентам предстоит разобраться в мышлении предпринимателя, научиться проводить анализ конкурентов и делать прогнозы. А также познакомиться с организационной структурой компании и правилами налогообложения.

Преподаватели — исполнительный директор Winvestor, руководитель департамента маркетинга «Первый Бит», старший юрист Valartis Group. Под руководством педагогов студенты будут работать над стратегией развития собственного проекта и созданием готового бизнес-плана.

Цена полностью: 84 000 рублей.

Цена в рассрочку: по 3685 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: 4 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, воркшопы, практические домашние задания.

Документ об окончании: нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Введение в предпринимательство.

Идея и маркетинговый анализ.

Финансовое планирование и бизнес-модель.

Маркетинг и продажи.

Юридические и организационные аспекты.

Достоинства:

Поддержка и мотивация на каждом этапе обучения.

«Живые» вебинары с экспертами.

Промокод на скидку 100% на первые три месяца обслуживания счета в банке «Точка».

Пошаговое руководство по подбору ОКВЭД, системы налогообложения и регистрации бизнеса в подарок.

Возможность оформить налоговый вычет.

Рассрочка.

Недостатки:

Нужно подстраиваться под расписание вебинаров.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы «Нетологии: «Бизнес-трекер».

3. «Основы предпринимательства: старт бизнеса» — Eduson Academy

Курс ориентирован на тех, кто хочет открыть бизнес с нуля, а также на опытных предпринимателей. Студенты будут учиться находить идеи для проектов, анализировать рынок и контролировать финансовые показатели. А преподаватели расскажут, как избежать типичных ошибок на старте и быстро выйти в плюс.

Практические задания максимально приближены к реальным и соответствуют задачам, которые предприниматели решают в процессе запуска бизнеса. Школа уже подготовила специалистов для таких известных компаний, как МТС, «Лукойл», «Авито», «Ростелеком».

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: 4566 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 2 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, тренажеры, задания, дополнительные материалы.

Документ об окончании: диплом.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

С чего начать путь в предпринимательстве.

Как определиться с идеей для бизнеса.

Как разработать продукт.

Как спроектировать систему метрик.

Как управлять проектами.

Достоинства:

Круглосуточная обратная связь от личного куратора.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Консультации с менторами-экспертами по запуску и развитию бизнеса.

Возможность оформить налоговый вычет.

Рассрочка.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы Eduson Academy: «Как создать продукт и запустить стартап».

4. «Экономика и управление в организации» — НИИДПО

Курс, на котором будут рассмотрены юридические основы бизнеса и маркетинга, а также принципы управления подразделениями и персоналом. Студенты будут учиться эффективно решать задачи компании, делать расчеты и прогнозы финансово-экономических показателей. Смогут вести документооборот компании.

Преподаватели — кандидаты экономических и юридических наук, практикующие эксперты с опытом более 15 лет. После окончания курса выпускники школы смогут претендовать на должность экономиста-менеджера.

Цена полностью: 32 965 рублей.

Цена в рассрочку: 2750 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 9,5 месяцев.

Порог входа: законченное среднее профессиональное или высшее образование; справка из вуза или суза, где обучается студент.

Формат: видеолекции, текстовые материалы, тесты, домашние задания с проверкой от преподавателей, ситуационные задачи из реальной практики.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы экономической теории.

Юридические основы бизнеса.

История финансовых кризисов.

Менеджмент.

Маркетинг.

Достоинства:

Бессрочный доступ к материалам курса.

Возможность оформить налоговый вычет.

Доступ к архиву вебинаров на 90 дней после окончания обучения.

Промежуточное тестирование после изучения отдельных модулей.

Доступ к клубу «Университетская библиотека онлайн».

Недостатки:

Бессрочный доступ к материалам курса только в случае успешной сдачи итогового экзамена.

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Управление малым бизнесом» — Moscow Business Academy

По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.

Студенты будут учиться управлять малым бизнесом и создавать стратегии для роста прибыли. Рассмотрят основы налогового менеджмента и финансового планирования с целью сокращения расходов. Изучат методы улучшения эффективности бизнеса, разработки бизнес-планов, управления финансами и развития компании.

Школа уже помогла своим студентам трудоустроиться в «Яндекс», «Альфа-Банк», ВТБ, «Открытие». Изучать материалы курса можно в своем темпе. Если студент не уложился в отведенные сроки, он может продлить доступ через куратора.

Цена полностью: 149 800 рублей.

Цена в рассрочку: 12 483 рубля в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 9 месяцев.

Порог входа: законченное среднее профессиональное или высшее образование.

Формат: видеоматериалы, воркшопы, вебинары, домашние задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и международное приложение.

Помощь с трудоустройством: составление резюме, оформление портфолио, подготовка к собеседованию.

Программа:

Управление бизнесом: стратегии и технологии.

Управление человеческими ресурсами.

Управленческие навыки руководителя.

Стратегии и развитие бизнеса.

Маркетинг и конкурентоспособность.

Достоинства:

После прохождения основной программы можно продолжить обучение на бонусных модулях.

Поддержка куратора и обратная связь от преподавателей.

Можно пройти обучения экстерном.

Возврат оплаты в течение 14 дней, если студент передумал учиться.

Помощь с трудоустройством.

Рассрочка.

Недостатки:

Только для студентов с законченным средним профессиональным или высшим образованием.

4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Предпринимательство и start-up. Запуск бизнеса» — Moscow Business School

По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Пятидневный семинар будет полезен тем, кто занимается созданием и развитием бизнеса. Студенты узнают, как создать новый проект на основе экспертного мнения и избежать роковых ошибок.

В качестве практического задания слушателям предстоит выдвинуть собственную идею, разработать маркетинговый план стартапа и рассчитать финансовые затраты. А также составить прогноз эффективности бизнеса.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 5 дней.

Порог входа: законченное среднее профессиональное или высшее образование.

Формат: вебинары, групповые задания, игровые тесты, дополнительные материалы.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и международное приложение.

Помощь с трудоустройством: доступ к вакансиям партнеров.

Программа:

Особенности создания и развития стартапов.

Переговоры с инвестором. Финансовая часть инвестиционного предложения.

Специфика проектов стартапа.

Управление стартапом.

Практикум. План реализации стартапа в Project Expert.

Достоинства:

Обратная связь от преподавателей.

Доступ в закрытый бизнес-клуб.

Помощь с трудоустройством.

Возврат денежных средств на любом этапе обучения за вычетом пройденного объема.

Возможность перенести начало обучения на другие даты.

Недостатки:

Некоторые студенты отмечают, что не всегда удобно выполнять практические задания в группах.

4,7 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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По промокоду GDEKURS доступна скидка 45% на курсы и 55% на профессии.

Студентам предстоит составить план развития на год, провести внутренний аудит компании и сделать прогноз прибыли. Для дальнейшего развития бизнеса можно выбрать из предложенных ниш: маркетплейсы, кафе, индустрия красоты, YouTube-канал, продюсирование онлайн-курсов.

На курсе помогут определиться с идеей проекта и запустить собственный бизнес за три месяца. Преподаватели — основатель и владелец сети кофеен «Правда кофе», управляющий партнер и учредитель бюро адвокатов, а также YouTube-продюсер более 30 каналов.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: от 5 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания, защита итогового проекта.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Бизнес-план.

Правовая сторона бизнеса.

Финансы для предпринимателя.

Маркетинг для предпринимателей.

Эффективные переговоры.

Достоинства:

Бесплатный доступ к первым трем модулям курса.

Сопровождение бизнес-трекера.

Бесплатный доступ к курсу английского языка на год в подарок.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Обратная связь от преподавателя.

Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы Skillbox: «Бизнес-план: от идеи до реализации».

8. «Стратегия развития бизнеса» — «Русская школа управления»

На курсах обучат созданию эффективных систем управления, развитию лидерских качеств, бизнес-планированию и ведению отчетности. В качестве отработки практических навыков студенты будут разрабатывать маркетинговые стратегии развития, проводить анализ рисков и предлагать варианты решения проблем.

Есть несколько вариантов обучения: дистанционный — самостоятельно проходить уроки в записи; удаленный — прослушивать лекции в режиме онлайн; очный — обучаться в офисе школы.

Если сложно выбрать программу, можно пройти профориентированный тест и получить в подарок консультацию специалиста и видеоурок.

Цена полностью: от 40 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 3333 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 16 часов.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программы:

Директор по развитию.

Курс по стратегическому планированию.

Управление организационными изменениями: адаптация к изменяющимся условиям.

Стратегическое управление. Формирование конкурентных позиций.

Руководитель проектов: от идеи до реализации.

Достоинства:

Бесплатный пробный урок.

Подарочный сертификат на 5 тысяч рублей на оплату обучения.

Общение с преподавателями голосом или в режиме чата.

Скидки для постоянных клиентов.

Опытные преподаватели.

Недостатки:

Доступ к материалам курса только на 30 дней.

Перенести время урока можно только один раз по предварительной договоренности.

Платное продление доступа к материалам курса: 25% от стоимости курса.

4,7 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы «Русской школы управления»: «Вывод нового продукта на рынок».

9. «Предпринимательство и инновационное развитие бизнеса» — «Институт профессионального образования»

По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Курс подготовлен преподавателями института совместно с практикующими экспертами. Студенты будут изучать экономическую сторону предпринимательства, планирование, возможные риски и принципы налогообложения. Узнают возможности запуска бизнеса на территории России и за рубежом. А также ознакомятся с порядком регистрации предпринимательской деятельности и возможностями государственно-частного партнерства.

Преподаватели — бизнес-тренеры, кандидат экономических наук и действующие директора. В конце обучения при поддержке личного куратора студенты напишут аттестационную работу, защитят ее и получат диплом о профессиональной переподготовке. Длительность курса можно сократить в два раза.

Цена полностью: 36 900 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 8 месяцев.

Порог входа: законченное среднее профессиональное или высшее образование.

Формат: видеоуроки, тесты, дополнительные материалы.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом (ID).

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Эволюция взглядов на предпринимательство.

Экономическая сущность предпринимательства.

История предпринимательства в России.

Организация предпринимательской деятельности в зарубежных странах.

Бизнес-идея и бизнес-планирование.

Достоинства:

Поддержка персонального куратора.

В качестве бонуса — доступ к образовательной платформе urait.ru.

Программу можно пройти экстерном (время обучения сокращается в два раза).

Рассрочка.

Недостатки:

Отсутствие «живых» вебинаров.

Обратная связь от преподавателя только через куратора.

4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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На курсе студенты изучат современные принципы бизнес-планирования и повысят уровень профессиональной компетенции. Поймут, как составить производственный план своего бизнеса, планировать маркетинг и закладывать бюджет. Выпускники смогут трудоустроиться на должность экономиста, финансового аналитика, коммерческого директора или руководителя предприятия.

Обучение проходит в формате самоподготовки через личный кабинет студента. В заключение слушателю нужно пройти итоговое тестирование, чтобы получить удостоверение о повышении квалификации.

Цена полностью: от 13 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 1083 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 2 недель.

Порог входа: законченное среднее профессиональное или высшее образование.

Формат: видеоуроки, тесты, дополнительные материалы.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Специфика планирования в деятельности.

Основные принципы бизнес-планирования в организациях.

Содержание бизнес-плана.

Разновидности в планировании.

Основные принципы бюджетирования на предприятиях.

Достоинства:

Неограниченное количество попыток сдачи итогового теста.

Поддержка личного менеджера.

Можно пройти обучения экстерном.

Скидки на групповое, семейное и повторное обучение.

Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

Отсутствие «живых» вебинаров.

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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