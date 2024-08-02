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ГдеКурс
Обзоры для бухгалтера

20 курсов по предпринимательству: обучение открытию и ведению бизнеса с нуля

Каждый начинающий предприниматель мечтает об успешном бизнесе. Величина прибыли компании во многом зависит от выбора продуктивной идеи, правильно организованного управления, грамотного продвижения и поиска надежных партнеров. Чтобы овладеть необходимыми навыками запуска бизнеса, нужно пройти специальное обучение.

Собрали платные и бесплатные курсы по организации и развитию собственного проекта. А также еще пять дополнительных программ, на которых учат находить и анализировать бизнес-идеи, распределять бюджет и обходить конкурентов. 

Как мы сформировали рейтинг

Я изучила курсы по открытию и ведению бизнеса с нуля от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах. 

Анна Петишкина, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-10 курсов по предпринимательству

  1. «Как владельцу построить систему в бизнесе, чтобы получить системный доход и свободу» от Business Booster: курс по совершенствованию управленческих навыков и грамотному бюджетированию для устойчивого роста бизнеса.

  2. «Предприниматель: как открыть свой бизнес» от «Нетологии»: курс по подготовке к запуску собственного бизнеса, где научат думать и действовать как предприниматель (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).

  3. «Основы предпринимательства: старт бизнеса» от Eduson Academy: курс по поиску и внедрению успешных бизнес-идей, умению анализировать рынок и быстро подстраиваться под его изменения даже в условиях кризиса.  

  4. «Экономика и управление в организации» от НИИДПО: курс по развитию управленческих навыков, где научат анализировать деятельность компании и разрабатывать бизнес-планы.

  5. «Управление малым бизнесом» от Moscow Business Academy: курс по изучению основных аспектов управления бизнесом — от стратегического планирования и маркетинга до операционной деятельности и взаимодействия с персоналом (промокод GdeKurs — скидка 10%).

  6. «Предпринимательство и start-up. Запуск бизнеса» от Moscow Business School: курс по созданию и внедрению бизнес-проектов, где расскажут об особенностях стартапов и продвижении в условиях ограниченности финансовых и кадровых ресурсов (промокод GDEKURS — скидка 5%).

  7. «Как открыть бизнес: от идеи до реализации» от Skillbox: курс по поиску перспективных бизнес-идей и запуску собственного дела за три месяца (промокод GDEKURS — скидка 45% на курсы и 55% на профессии).

  8. «Стратегия развития бизнеса» от «Русской школы управления»: курс по развитию, управлению и оптимизации бизнеса, где расскажут, как заранее просчитать возможные риски и развить инновационное мышление. 

  9. «Предпринимательство и инновационное развитие бизнеса» от «Института профессионального образования»: курс для подготовки специалистов по стратегическому развитию предприятий с упором на правовую и экономическую составляющие (промокод GDEKURS — скидка 10%).

  10. «Бизнес-планирование» от АПОК: курс по изучению основных принципов бизнес-планирования и бюджетирования, а также анализа рынка для выбора маркетинговой стратегии.

Подобрали десять платных курсов, на которых обучат находить идеи для проектов и развивать свой бизнес. Программы рассчитаны на начинающих предпринимателей и людей с законченным средним профессиональным или высшим образованием по любой специальности. Во время обучения можно освоить технологию развития бизнеса с нуля или выйти на новый уровень.

1. «Как владельцу построить систему в бизнесе, чтобы получить системный доход и свободу» — Business Booster

На шестидневном практикуме студенты получат четкое понимание структуры бизнеса и пошаговый  план его развития. Научатся мотивировать сотрудников на продуктивную работу и поймут, какие обязанности руководитель может делегировать без ущерба для производства. А преподаватели расскажут, как управлять финансами и налаживать взаимовыгодные отношения с партнерами.

Иллюстрация: freepik/freepik

В качестве практического задания студентам предстоит провести диагностику маркетинга собственной компании и выявить возможные точки роста. После этого выпускники получат пошаговый план по подготовке бизнеса к масштабированию.

  • Цена полностью: 58 500 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 6 дней. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, видео, практические задания. 

  • Документ об окончании: нет.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • 5 уровней эволюции бизнеса: от ручного управления до системной компании. План перехода на следующий уровень.

  • Основа системного бизнеса: оргструктура, планирование, найм и скорость роста.

  • Как измерять, анализировать и управлять результатами бизнеса.

  • Как построить систему маркетинга и продаж.

  • Система управления финансами, которая дает спокойствие владельцу и устойчивый рост бизнеса.

Достоинства:

  • Разбор практических заданий с обратной связью от бизнес-инженера.

  • Опытные преподаватели.

  • Шаблоны, инструкции и чек-листы в подарок.

Недостатки:

  • Не выдается документ о прохождении курса.

8,7/10 — рейтинг школы на основе отзывов на сайтеinfo-hit.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы Business Booster: «Как владельцу увеличить стоимость компании в 3-5 раз».

2. «Предприниматель: как открыть свой бизнес» — «Нетология»

По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Студентам предстоит разобраться в мышлении предпринимателя, научиться проводить анализ конкурентов и делать прогнозы. А также познакомиться с организационной структурой компании и правилами налогообложения.

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватели — исполнительный директор Winvestor, руководитель департамента маркетинга «Первый Бит», старший юрист Valartis Group. Под руководством педагогов студенты будут работать над стратегией развития собственного проекта и созданием готового бизнес-плана. 

  • Цена полностью: 84 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: по 3685 рублей в месяц на 24 месяца.

  • Длительность: 4 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, воркшопы, практические домашние задания. 

  • Документ об окончании: нет.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Введение в предпринимательство.

  • Идея и маркетинговый анализ.

  • Финансовое планирование и бизнес-модель.

  • Маркетинг и продажи.

  • Юридические и организационные аспекты.

Достоинства:

  • Поддержка и мотивация на каждом этапе обучения.

  • «Живые» вебинары с экспертами.

  • Промокод на скидку 100% на первые три месяца обслуживания счета в банке «Точка».

  • Пошаговое руководство по подбору ОКВЭД, системы налогообложения и регистрации бизнеса в подарок.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • Рассрочка.

Недостатки:

  • Нужно подстраиваться под расписание вебинаров.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы «Нетологии: «Бизнес-трекер».

3. «Основы предпринимательства: старт бизнеса» — Eduson Academy

Курс ориентирован на тех, кто хочет открыть бизнес с нуля, а также на опытных предпринимателей. Студенты будут учиться находить идеи для проектов, анализировать рынок и контролировать финансовые показатели. А преподаватели расскажут, как избежать типичных ошибок на старте и быстро выйти в плюс. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Практические задания максимально приближены к реальным и соответствуют задачам, которые предприниматели решают в процессе запуска бизнеса. Школа уже подготовила специалистов для таких известных компаний, как МТС, «Лукойл», «Авито», «Ростелеком». 

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: 4566 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: от 2 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеолекции, тренажеры, задания, дополнительные материалы. 

  • Документ об окончании: диплом.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • С чего начать путь в предпринимательстве.

  • Как определиться с идеей для бизнеса.

  • Как разработать продукт.

  • Как спроектировать систему метрик.

  • Как управлять проектами.

Достоинства:

  • Круглосуточная обратная связь от личного куратора.

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

  • Консультации с менторами-экспертами по запуску и развитию бизнеса.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • Рассрочка.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы Eduson Academy: «Как создать продукт и запустить стартап».

4. «Экономика и управление в организации» — НИИДПО

Курс, на котором будут рассмотрены юридические основы бизнеса и маркетинга, а также принципы управления подразделениями и персоналом. Студенты будут учиться эффективно решать задачи компании, делать расчеты и прогнозы финансово-экономических показателей. Смогут вести документооборот компании.

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватели — кандидаты экономических и юридических наук, практикующие эксперты с опытом более 15 лет. После окончания курса выпускники школы смогут претендовать на должность экономиста-менеджера. 

  • Цена полностью: 32 965 рублей.

  • Цена в рассрочку: 2750 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 9,5 месяцев. 

  • Порог входа: законченное среднее профессиональное или высшее образование; справка из вуза или суза, где обучается студент. 

  • Формат: видеолекции, текстовые материалы, тесты, домашние задания с проверкой от преподавателей, ситуационные задачи из реальной практики.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Основы экономической теории.

  • Юридические основы бизнеса.

  • История финансовых кризисов.

  • Менеджмент.

  • Маркетинг.

Достоинства:

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • Доступ к архиву вебинаров на 90 дней после окончания обучения.

  • Промежуточное тестирование после изучения отдельных модулей.

  • Доступ к клубу «Университетская библиотека онлайн».

Недостатки:

  • Бессрочный доступ к материалам курса только в случае успешной сдачи итогового экзамена.

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

5. «Управление малым бизнесом» — Moscow Business Academy

По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.

Студенты будут учиться управлять малым бизнесом и создавать стратегии для роста прибыли. Рассмотрят основы налогового менеджмента и финансового планирования с целью сокращения расходов. Изучат методы улучшения эффективности бизнеса, разработки бизнес-планов, управления финансами и развития компании. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Школа уже помогла своим студентам трудоустроиться в «Яндекс», «Альфа-Банк», ВТБ, «Открытие». Изучать материалы курса можно в своем темпе. Если студент не уложился в отведенные сроки, он может продлить доступ через куратора. 

  • Цена полностью: 149 800 рублей.

  • Цена в рассрочку: 12 483 рубля в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 9 месяцев. 

  • Порог входа: законченное среднее профессиональное или высшее образование. 

  • Формат: видеоматериалы, воркшопы, вебинары, домашние задания. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и международное приложение.

  • Помощь с трудоустройством: составление резюме, оформление портфолио, подготовка к собеседованию. 

Программа:

  • Управление бизнесом: стратегии и технологии.

  • Управление человеческими ресурсами.

  • Управленческие навыки руководителя.

  • Стратегии и развитие бизнеса.

  • Маркетинг и конкурентоспособность.

Достоинства:

  • После прохождения основной программы можно продолжить обучение на бонусных модулях.

  • Поддержка куратора и обратная связь от преподавателей.

  • Можно пройти обучения экстерном.

  • Возврат оплаты в течение 14 дней, если студент передумал учиться.

  • Помощь с трудоустройством.

  • Рассрочка.

Недостатки:

  • Только для студентов с законченным средним профессиональным или высшим образованием.

4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

6. «Предпринимательство и start-up. Запуск бизнеса» — Moscow Business School

По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Пятидневный семинар будет полезен тем, кто занимается созданием и развитием бизнеса. Студенты узнают, как создать новый проект на основе экспертного мнения и избежать роковых ошибок. 

Иллюстрация: freepik/freepik

В качестве практического задания слушателям предстоит выдвинуть собственную идею, разработать маркетинговый план стартапа и рассчитать финансовые затраты. А также составить прогноз эффективности бизнеса.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 5 дней. 

  • Порог входа: законченное среднее профессиональное или высшее образование. 

  • Формат: вебинары, групповые задания, игровые тесты, дополнительные материалы. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и международное приложение.

  • Помощь с трудоустройством: доступ к вакансиям партнеров. 

Программа:

  • Особенности создания и развития стартапов.

  • Переговоры с инвестором. Финансовая часть инвестиционного предложения.

  • Специфика проектов стартапа.

  • Управление стартапом.

  • Практикум. План реализации стартапа в Project Expert.

Достоинства:

  • Обратная связь от преподавателей.

  • Доступ в закрытый бизнес-клуб.

  • Помощь с трудоустройством.

  • Возврат денежных средств на любом этапе обучения за вычетом пройденного объема.

  • Возможность перенести начало обучения на другие даты.

Недостатки:

  • Некоторые студенты отмечают, что не всегда удобно выполнять практические задания в группах.

4,7 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

7. «Как открыть бизнес: от идеи до реализации» — Skillbox

По промокоду GDEKURS доступна скидка 45% на курсы и 55% на профессии.

Студентам предстоит составить план развития на год, провести внутренний аудит компании и сделать прогноз прибыли. Для дальнейшего развития бизнеса можно выбрать из предложенных ниш: маркетплейсы, кафе, индустрия красоты, YouTube-канал, продюсирование онлайн-курсов.

Иллюстрация: freepik/freepik

На курсе помогут определиться с идеей проекта и запустить собственный бизнес за три месяца. Преподаватели — основатель и владелец сети кофеен «Правда кофе», управляющий партнер и учредитель бюро адвокатов, а также YouTube-продюсер более 30 каналов. 

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 5 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания, защита итогового проекта. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Бизнес-план.

  • Правовая сторона бизнеса.

  • Финансы для предпринимателя.

  • Маркетинг для предпринимателей.

  • Эффективные переговоры.

Достоинства:

  • Бесплатный доступ к первым трем модулям курса.

  • Сопровождение бизнес-трекера.

  • Бесплатный доступ к курсу английского языка на год в подарок.

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

  • Обратная связь от преподавателя.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы Skillbox: «Бизнес-план: от идеи до реализации».

8. «Стратегия развития бизнеса» — «Русская школа управления»

На курсах обучат созданию эффективных систем управления, развитию лидерских качеств, бизнес-планированию и ведению отчетности. В качестве отработки практических навыков студенты будут разрабатывать маркетинговые стратегии развития, проводить анализ рисков и предлагать варианты решения проблем.

Иллюстрация: freepik/freepik

Есть несколько вариантов обучения: дистанционный — самостоятельно проходить уроки в записи; удаленный — прослушивать лекции в режиме онлайн; очный — обучаться в офисе школы.

Если сложно выбрать программу, можно пройти профориентированный тест и получить в подарок консультацию специалиста и видеоурок.

  • Цена полностью: от 40 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3333 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: от 16 часов. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программы:

  • Директор по развитию.

  • Курс по стратегическому планированию.

  • Управление организационными изменениями: адаптация к изменяющимся условиям.

  • Стратегическое управление. Формирование конкурентных позиций.

  • Руководитель проектов: от идеи до реализации.

Достоинства:

  • Бесплатный пробный урок.

  • Подарочный сертификат на 5 тысяч рублей на оплату обучения.

  • Общение с преподавателями голосом или в режиме чата.

  • Скидки для постоянных клиентов.

  • Опытные преподаватели.

Недостатки:

  • Доступ к материалам курса только на 30 дней.

  • Перенести время урока можно только один раз по предварительной договоренности.

  • Платное продление доступа к материалам курса: 25% от стоимости курса.

4,7 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы «Русской школы управления»: «Вывод нового продукта на рынок».

9. «Предпринимательство и инновационное развитие бизнеса» — «Институт профессионального образования»

По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Курс подготовлен преподавателями института совместно с практикующими экспертами. Студенты будут изучать экономическую сторону предпринимательства, планирование, возможные риски и принципы налогообложения. Узнают возможности запуска бизнеса на территории России и за рубежом. А также ознакомятся с порядком регистрации предпринимательской деятельности и возможностями государственно-частного партнерства.

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватели — бизнес-тренеры, кандидат экономических наук и действующие директора. В конце обучения при поддержке личного куратора студенты напишут аттестационную работу, защитят ее и получат диплом о профессиональной переподготовке. Длительность курса можно сократить в два раза.

  • Цена полностью: 36 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 8 месяцев. 

  • Порог входа: законченное среднее профессиональное или высшее образование. 

  • Формат: видеоуроки, тесты, дополнительные материалы. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом (ID).

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Эволюция взглядов на предпринимательство.

  • Экономическая сущность предпринимательства.

  • История предпринимательства в России.

  • Организация предпринимательской деятельности в зарубежных странах.

  • Бизнес-идея и бизнес-планирование.

Достоинства:

  • Поддержка персонального куратора.

  • В качестве бонуса — доступ к образовательной платформе urait.ru.

  • Программу можно пройти экстерном (время обучения сокращается в два раза).

  • Рассрочка.

Недостатки:

  • Отсутствие «живых» вебинаров.

  • Обратная связь от преподавателя только через куратора.

4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

10. «Бизнес-планирование» — АПОК

На курсе студенты изучат современные принципы бизнес-планирования и повысят уровень профессиональной компетенции. Поймут, как составить производственный план своего бизнеса, планировать маркетинг и закладывать бюджет. Выпускники смогут трудоустроиться на должность экономиста, финансового аналитика, коммерческого директора или руководителя предприятия.

Иллюстрация: freepik/freepik

Обучение проходит в формате самоподготовки через личный кабинет студента. В заключение слушателю нужно пройти итоговое тестирование, чтобы получить удостоверение о повышении квалификации.

  • Цена полностью: от 13 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 1083 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: от 2 недель. 

  • Порог входа: законченное среднее профессиональное или высшее образование. 

  • Формат: видеоуроки, тесты, дополнительные материалы. 

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Специфика планирования в деятельности.

  • Основные принципы бизнес-планирования в организациях.

  • Содержание бизнес-плана.

  • Разновидности в планировании.

  • Основные принципы бюджетирования на предприятиях.

Достоинства:

  • Неограниченное количество попыток сдачи итогового теста.

  • Поддержка личного менеджера.

  • Можно пройти обучения экстерном.

  • Скидки на групповое, семейное и повторное обучение.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

  • Отсутствие «живых» вебинаров.

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Еще 5 онлайн-курсов по открытию и внедрению бизнеса с нуля

Собрали еще несколько программ для тех, кто планирует запустить бизнес с нуля. Студенты будут учиться находить успешные идеи, проводить рекламные компании и выстраивать отношения с партнерами. Некоторые школы предоставляют бесплатный доступ к пробным урокам и другие бонусы. 

1. «Как получить первых клиентов для бизнеса» — «Контур.Школа»

Цена: от 5800 рублей или в рассрочку от 967 рублей в месяц на 6 месяцев.

Обратная связь: от куратора по организационным вопросам и от экспертов по материалам курса.

Иллюстрация: freepik/freepik

О чем курс

Двухмесячный курс с постоянной поддержкой экспертов и кураторов. Студенты узнают, как протестировать бизнес-идею, настроить рекламную кампанию для привлечения первых клиентов и проанализировать воронки продаж. Расширят свои знания о доступных каналах для тестирования и поймут, как можно быстро и нестандартно найти потенциальных клиентов.

Слушатели посмотрят видеолекции, выделят ключевые понятия, темы и аргументы в конспектах. По окончании обучения пройдут тестирование и получат сертификат.

2. «Онлайн-курсы по открытию бизнеса с нуля» — «Международная школа профессий» 

Цена: от 10 400 рублей.

Обратная связь: от наставника.

Иллюстрация: freepik/freepik

О чем курс

За шесть недель преподаватели научат анализировать рынок, составлять уникальное торговое предложение, распределять бюджет и проводить рекламную кампанию. Студенты смогут создавать бизнес-проект с нуля: от проверки работоспособности идеи до получения прибыли.

Наставник курса — практикующий специалист с опытом работы более 20 лет, который будет помогать на каждом этапе от теории до практических заданий и проконсультирует при подготовке к созданию личного проекта.

3. «Создание устойчивого бизнеса» — «Уроки легенд» 

Цена: от 4500 рублей.

Обратная связь: творческие онлайн-встречи с мастерами.

Иллюстрация: freepik/freepik

О чем курс

Курс с бесплатным вводным уроком. Студентов обучат основам предпринимательской деятельности. Расскажут, как обеспечить безопасность сотрудников. Научатся мотивировать команду и выстраивать доверительные отношения в компании.

Программа входит в подписку, которая дает доступ ко всем имеющимся курсам школы. После прохождения курса студент получит сертификат.

4. «Как начать собственное дело» — ЕШКО 

Цена: от 10 440 рублей или в рассрочку от 1088 рублей в месяц.

Обратная связь: от преподавателя по домашним заданиям.

Иллюстрация: freepik/freepik

О чем курс

Курс для начинающих предпринимателей по развитию собственного дела. Студентам помогут развить организаторские способности, дадут актуальные знания в области законодательства и профессиональной этики. Проверять, оценивать и комментировать домашние задания будет личный преподаватель.

Начать знакомство с программой можно на бесплатном пробном уроке. 

5. «Предпринимательская деятельность» — «Профессия» 

Цена: от 6000 рублей.

Обратная связь: в зависимости от тарифа.

Иллюстрация: freepik/freepik

О чем курс

Студенты изучат основы предпринимательской деятельности, получат навыки работы с финансами и персоналом. Научатся разрабатывать и реализовывать бизнес-проекты. Преподаватели расскажут, как управлять рисками и познакомят с перечнем основных законов в сфере предпринимательства.

По окончании курса участникам выдается удостоверение о повышении квалификации.

Бесплатные курсы по предпринимательству 

Собрали несколько бесплатных курсов для начинающих предпринимателей. Есть короткие интенсивы, которые состоят из одного занятия, и более продолжительные программы с обучением до двух месяцев. Студенты смогут познакомиться с профессией, получить базовые навыки и понять уровень своей заинтересованности.

1. «Предпринимательство: от идеи до старта» — «Содействие занятости»

Курс создан при поддержке государства и направлен на бесплатную подготовку представителей малого бизнеса. Обучение доступно пенсионерам, безработным и тем, кто прошел военную службу или находится в декретном отпуске.

Студентов обучат поиску перспективных бизнес-идей и их упаковке в продающее предложение. А еще ведению бухгалтерии, продвижению продукта и анализу рынка конкурентов.

Обучение проходит на образовательной платформе школы и предполагает обратную связь от преподавателей и общение с одногруппниками в закрытом чате. 

  • Длительность: 2 месяца.

  • Формат: видеоуроки, семинары, итоговая аттестация, дополнительные материалы.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: законченное среднее профессиональное или высшее образование. 

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Как запустить стартап» — «Нетология»

Интенсив посвящен выбору подходящей ниши для стартапа и его дальнейшему развитию. Своими знаниями поделятся преподаватель и трекер школы, генеральный директор SF Education, управляющий партнер HR&ED-tech и сооснователь онлайн-школы китайского языка «Китацкий».

Студентам расскажут, что такое бизнес-акселератор, какова его роль на российском рынке и чем он может помочь начинающему предпринимателю. А также о преимуществах самостоятельного запуска проекта. Полученные знания помогут выпускникам выбрать свой вариант продвижения бизнеса.

  • Длительность: 1 занятие.

  • Формат: вебинар.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице

3. «Старт карьеры: комьюнити и личный бренд с нуля» — Skillbox

Вебинар, на котором расскажут, как презентовать бизнес, отстраиваться от конкурентов и найти постоянных клиентов. Курс будет полезен начинающим и опытным предпринимателям. Студенты будут учиться создавать успешные комьюнити и работать с отрицательными отзывами. Преподаватель расскажет, где искать клиентов, и ответит на другие вопросы слушателей. 

  • Длительность: 1 занятие.

  • Формат: вебинар.

  • Доступ: без регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Как обрести свободу и создать онлайн-бизнес» — Дмитрий Батухтин

Вебинар по организации собственного бизнеса на партнерских программах онлайн-школ. Выпускники получат необходимые инструменты для старта бизнеса и смогут выйти на стабильный доход уже через 1–3 месяца. 

Преподаватель рассказывает о преимуществах работы в интернете и предоставляет пошаговый план развития проекта. Объясняет, как организовать систему пассивного заработка и использовать кризисную ситуацию для увеличения прибыли. А также предлагает свое партнерство на выгодных условиях.

  • Длительность: 1 занятие.

  • Формат: вебинар.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Как открыть ИП и запустить бизнес» — «Бизнес-секреты»

На курсе предоставят стартовый пакет для регистрации проекта и инструкцию по работе с банками. Студенты узнают, как вести документооборот и экономить на налогах. Преподаватели расскажут о юридических аспектах бизнеса, научат оформлять сотрудничество с подрядчиками и принимать оплату. Расскажут, как избежать типичных ошибок и какие обязанности можно делегировать.

  • Длительность: 10 модулей.

  • Формат: видеоуроки, тесты, обратная связь от преподавателей.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Как мы отбирали курсы для статьи 

Выбор курсов по открытию и ведению бизнеса с нуля проходил на основе анализа и оценки большого количество образовательных программ. Чтобы студенты получили актуальную базу знаний и смогли использовать ее на практике, учли следующие критерии:

  • Стоимость курса полностью и в рассрочку. Цена — один из решающих показателей в принятии решения о покупке программы. Собрали курсы в разных ценовых диапазонах с возможностью внести оплату в рассрочку. 

  • Бесплатный ознакомительный контент. Благодаря бесплатным вводным урокам студентам будет проще оценить пользу программы и принять положительное решение.

  • Формат обучения и обратной связи. От грамотной подачи материала и закрепления знаний на практике напрямую зависит качество обучения. А возможность общения с преподавателями поможет разобраться в сложных темах и получить ответы на важные вопросы. 

  • Документ об окончании. Документальное подтверждение квалификации поможет выпускникам в дальнейшем трудоустройстве и повысит их конкурентоспособность.

  • Репутация школы и отзывы выпускников. Год основания школы и положительные оценки бывших студентов отражают надежность и качество обучения.

  • Решение проблемных ситуаций. Возможность перенести урок или вернуть оплату в случае невозможности дальнейшего обучения делает школу привлекательнее для студентов.

Какой курс по предпринимательству выбрать

Для предпринимателей очень важны навыки поиска перспективных идей для бизнеса. А также грамотное управление и умение извлекать прибыль в условиях кризиса. В получении необходимых знаний для открытия бизнеса с нуля будут полезны следующие курсы:

  1. «Как владельцу построить систему в бизнесе, чтобы получить системный доход и свободу» от Business Booster: курс по совершенствованию управленческих навыков и грамотному бюджетированию для устойчивого роста бизнеса.

  2. «Предприниматель: как открыть свой бизнес» от «Нетологии»: курс по подготовке к запуску собственного бизнеса, где научат думать и действовать как предприниматель.

  3. «Основы предпринимательства: старт бизнеса» от Eduson Academy: курс по поиску и внедрению успешных бизнес-идей, умению анализировать рынок и быстро подстраиваться под его изменения даже в условиях кризиса. 

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