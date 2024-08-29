Обучение на HR-директора — 15 курсов по управлению персоналом для руководителей

Собрали платные онлайн-курсы длительностью от девяти занятий до десяти месяцев. Выпускники получат официальный документ об окончании обучения. Есть программы с помощью в трудоустройстве. Рассказали о бесплатных курсах, на которых студенты смогут освоить профессию с нуля или получить дополнительные навыки. Включили в статью учебную программу с государственной поддержкой.
Как мы сформировали рейтинг
Я изучила онлайн-курсы для директоров по персоналу от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 онлайн-курсов для директора по персоналу
«HR Директор» от Eduson Academy: курс с бессрочным доступом от экспертов с опытом работы от 25 лет, среди которых — доцент европейской бизнес-школы HEC Paris.
«Директор по персоналу. Стратегическое и операционное управление персоналом организации» от НИИДПО: курс с «живыми» онлайн-занятиями, практическими заданиям с обратной связью и доступом к библиотеке записей вебинаров в подарок.
«Управление персоналом организации» от НАДПО: профессиональная переподготовка с поддержкой личного куратора и помощью HR-специалиста.
«Директор по персоналу» от Moscow Business Academy: курс, на котором студенты отработают полученные навыки на практических групповых и индивидуальных заданиях, приближенных к реальным задачам (промокод GdeKurs — скидка 10%).
«Директор по персоналу» от Moscow Business School: курс, слушатели которого станут участниками программы привилегий и закрытого бизнес-клуба, получат доступ к вакансиям от партнеров школы (промокод GDEKURS — скидка 5%).
«HR Director 4.0» от Topcareer: курс от практикующих экспертов с опытом работы на руководящих должностях в компаниях «Газпром», «Мегафон», «Сбербанк» и «Почта России».
«HR Директор» от ЭКОДПО: курс с возможностью обучения по индивидуальной программе и бесплатной доставкой диплома.
«Директор по персоналу» от City Business School: курс для HR-специалистов и собственников бизнеса от преподавателей — практикующих экспертов со стажем от десяти лет.
«Руководитель отдела подбора» от «Контур.Школы»: курс с «живыми» онлайн-практикумами и полезными для работы шаблонами, чек-листами и инструкциями в подарок.
«Директор по персоналу» от «Русской школы управления»: курс с бесплатным пробным занятием от кандидатов и докторов наук, бизнес-консультантов и практикующих экспертов в сфере управления персоналом.
Онлайн-курсы по управлению персоналом для руководителей
Собрали платные онлайн-курсы с получением официального документа об окончании обучения — удостоверения о повышении квалификации или диплома о профессиональной переподготовке. Включили в подборку программы с расширенной практической частью, где студенты смогут отработать навыки на задачах, приближенных к реальным. Добавили курсы с помощью в трудоустройстве, на которых помогут составить резюме и предоставят доступ к вакансиям.
1. «HR Директор» — Eduson Academy
Студенты разберутся в стратегическом HR-менеджменте. Изучат основы трудового законодательства и поймут, как работать с мотивацией сотрудников, их вовлеченностью и выгоранием. Освоят инструменты автоматизации HR-процессов и методологии командной работы — например, Agile и SCRUM. Узнают, как управлять персоналом в кризис и планировать карьеру сотрудников. А также поймут, как наладить удаленную работу в компании и проводить HR-аудит.
Курс будет полезен практикующим HR-менеджерам и рекрутерам, высшим руководителям и директорам направлений. Дополнительно к основным учебным материалам студенты получат полезные для работы шаблоны и шпаргалки, а также курс по нейросетям — в подарок.
Обучение проходит в индивидуальном темпе. Персональная поддержка куратора осуществляется в течение одного года с момента покупки курса.
Цена полностью: в рассрочку.
Цена в рассрочку: от 7683 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 4 месяца.
Порог входа: для опытных.
Формат: видеоуроки, бизнес-кейсы, онлайн-тренажеры, интервью с экспертами.
Документ об окончании: диплом и удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Правовое регулирование труда.
Управление персоналом в кризис.
HR-аналитика.
Управление мотивацией и эффективностью сотрудников.
Консультирование и коучинг.
Обучение и развитие в корпоративной среде.
Достоинства:
Опытные преподаватели со стажем от 25 лет, среди которых доцент европейской бизнес-школы HEC Paris.
Документ об окончании обучения.
Бессрочный доступ к курсу.
Полезные для работы шаблоны и курс по нейросетям в подарок.
Возможность оформить налоговый вычет.
Рассрочка.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Директор по персоналу. Стратегическое и операционное управление персоналом организации» — НИИДПО
На курсе научат разрабатывать стратегию управления персоналом в соответствии с миссией, задачами и целями компании. Расскажут, как создать структуру кадровой службы, планировать и контролировать результаты ее деятельности. Слушатели узнают, как выстраивать корпоративную культуру и обеспечивать соблюдение этики. Поймут, как проводить подбор и оценку персонала.
Разберутся в методах расчета фонда заработной платы для разных категорий сотрудников.
Преподаватели — специалисты и управленцы с опытом работы от 11 лет, кандидаты наук.
Обучение включает в себя текстовые лекции и видеоуроки, практические занятия и вебинары. Также студенты получат доступ к библиотеке записей вебинаров и платформе «Библиоклуб». Выпускники смогут работать на должностях руководителя отдела, директора по персоналу или его заместителя.
Цена полностью: от 39 600 рублей.
Цена в рассрочку: от 3300 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 4 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, текстовые лекции, практические занятия, тестирование.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Стратегическое управление персоналом организации.
Операционное управление персоналом и подразделением организации.
Корпоративная культура и внутренние коммуникации.
Оценка персонала.
Обучение и развитие персонала.
Организация и оплата труда.
Достоинства:
Опытные преподаватели — специалисты и управленцы с опытом работы от 11 лет.
Документ об окончании обучения.
Бессрочный доступ к курсу.
Есть «живые вебинары».
Рассрочка.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Управление персоналом организации» — НАДПО
Студенты изучат трудовое законодательство и познакомятся с основами менеджмента. Разберутся в принципах стратегического и операционного управления персоналом. Узнают, как искать и подбирать сотрудников. Научатся управлять конфликтами и освоят методы психодиагностики персонала. А также поймут, как организовать работу кадровой службы.
Для поступления необходимо наличие среднего профессионального или высшего образования. Студенты получат доступ к сервисам «ЛитРес» и «Библиоклуб», а также к библиотеке вебинаров по всем программам школы. А еще программа включает в себя наставничество HR-специалиста, который поможет выпускникам на старте карьеры.
Цена полностью: от 48 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 4075 рублей в месяц.
Длительность: 5 месяцев.
Порог входа: для опытных.
Формат: текстовые лекции, практические занятия, тестирование.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме, предоставят карьерные консультации и подборки вакансий.
Программа:
Общий менеджмент.
Стратегическое управление персоналом организации.
Операционное управление персоналом и подразделением организации.
Психология управления персоналом организации.
Управление конфликтами.
Кадровая служба: структура и организация работы.
Достоинства:
Опытные преподаватели со стажем педагогической и научной работы от 20 лет.
Документ об окончании обучения.
Бессрочный доступ к курсу.
Помощь с трудоустройством.
Рассрочка.
Недостатки:
Нет «живых» вебинаров.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Директор по персоналу» — Moscow Business Academy
🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.
На курсе научат стратегическому и операционному управлению персоналом. Расскажут, как анализировать данные, в том числе с использованием ИТ-технологий. Студенты научатся разрабатывать корпоративную и социальную кадровую политику, а также управлять результативностью и мотивацией персонала. Узнают, как прогнозировать HR-тренды с помощью цифровых инструментов. Поймут, как разрешать групповые и межличностные конфликты.
Курс будет полезен руководителям HR-отделов и специалистам, желающим занять должность директора кадровой службы. Полученные знания студенты смогут отработать на практических групповых и индивидуальных заданиях, приближенных к реальным задачам.
В подарок студенты получат учебные модули — например, по трудовому законодательству, организационной психологии и управлению развитии личности.
Цена полностью: 81 200 рублей.
Цена в рассрочку: от 6766 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 7 месяцев.
Порог входа: для опытных.
Формат: вебинары, видеоуроки, практические занятия на тренажерах, домашние задания с проверкой преподавателем.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и сертификат.
Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме, подготовят к собеседованию, научат ориентироваться среди вакансий.
Программа:
Личностный рост и профессиональная этика директора по персоналу.
HR-аналитика. Автоматизация HR-процессов.
Стратегическое и операционное управление персоналом организации.
Тренды и digital-инструменты в HR.
Коммуникационный менеджмент и современные стратегии организационного поведения в работе с персоналом.
Управление результативностью, мотивацией и стимулирование персонала в условиях развития технологий.
Управление конфликтами.
Достоинства:
Опытные преподаватели — практикующие эксперты в сфере психологии бизнеса, кадрового производства, а также карьерный тренер «Сбербанка».
Документ об окончании обучения.
Возможность оформить налоговый вычет.
Помощь с трудоустройством.
Возможность вернуть деньги, если курс не подойдет.
Рассрочка.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Директор по персоналу» — Moscow Business School
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.
Студенты научатся выявлять сильные и слабые места в управлении персоналом, а также принимать соответствующие меры по их устранению. Поймут, как избегать типичных ошибок на этапах отбора, адаптации, развития и удержания сотрудников. Познакомятся с корпоративными и бизнес-практиками в области управления человеческими ресурсами. Научатся решать задачи стратегического уровня и узнают, как и где искать ключевых сотрудников.
Дополнительно к основным учебным материалам студенты получат доступы к электронным библиотекам, возможность безлимитного посещения всех коротких курсов повышения квалификации из расписания школы. А еще — станут участниками программы привилегий и закрытого бизнес-клуба.
Цена полностью: от 116 100 рублей.
Цена в рассрочку: от 5375 рублей в месяц.
Длительность: 5 месяцев.
Порог входа: для опытных.
Формат: вебинары, текстовые лекции и видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и сертификат.
Помощь с трудоустройством: доступ к вакансиям от партнеров.
Программа:
Менеджмент.
Управление человеческими ресурсами.
Планирование, отбор и подбор персонала. Адаптация персонала.
Организационное поведение.
Специализированный HR-менеджмент.
Достоинства:
Опытные преподаватели — кандидаты наук, эксперты-практики в области подбора, адаптации, оценки и развития персонала.
Документ об окончании обучения.
Помощь с трудоустройством.
Возможность вернуть деньги, если курс не подойдет.
Рассрочка.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы Moscow Business School: «HR-директор: система управления персоналом в организации».
6. «HR Director 4.0» — Topcareer
Студенты изучат функции и задачи HR-директора и узнают, какими профессиональными и личными качества он должен обладать. Разберутся в вопросах планирования человеческих ресурсов, а также научатся проводить диагностику культуры компании и разрабатывать успешную HR-стратегию. Научатся организовывать эффективный массовый подбор персонала и смогут снизить его текучесть. Узнают, как безболезненно для сотрудников внедрять нужные изменения.
Преподаватели — практикующие специалисты с опытом работы на руководящих должностях в компаниях «Газпром», «Мегафон», «Сбербанк и «Почта России».
Познакомиться с образовательным процессом можно на бесплатном пробном занятии. Программа включает в себя 10 тематических модулей, 52 практических занятия и 50 дополнительных материалов, в том числе шаблоны.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: 21 667 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 10 месяцев.
Порог входа: для опытных.
Формат: вебинары, видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Функции и задачи HR-директора.
Менторство как инструмент развития карьеры HRD.
Основы стратегического HR-менеджмента.
Эффективный массовый подбор. Как снизить текучесть линейного персонала.
Диагностика культуры компании.
Планирование человеческих ресурсов компании.
Эффективный отдел по подбору персонала.
Достоинства:
Опытные преподаватели — практикующие специалисты с опытом работы на руководящих должностях в крупных российских компаниях.
Документ об окончании обучения.
Возможность оформить налоговый вычет.
Бесплатное пробное занятие.
Рассрочка.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «HR Директор» — ЭКОДПО
Студентов научат оптимизировать и совершенствовать работу отдела кадров. Расскажут, как развивать подчиненных: подбирать для них семинары и обучающие тренинги. Слушатели узнают, как разрабатывать и составлять схемы оплаты труда. Освоят новые методики мотивации персонала. Изучат основы организационной психологии и конфликтологии. Узнают, как разработать финансовую политику отдела кадров и научатся подбирать подходящих специалистов.
Можно обучаться по готовой программе или составленной индивидуально под запросы студента — по количеству часов и набору дисциплин. Для поступления необходимо наличие среднего специального или высшего образования.
Выпускники смогут работать в коммерческих учреждениях, частных компаниях, государственных организациях, торговых предприятиях или акционерных обществах. Диплом об окончании курса доставят бесплатно.
Цена полностью: от 24 990 рублей.
Цена в рассрочку: от 2083 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 1,5 месяцев.
Порог входа: для опытных.
Формат: лекции, практические занятия, тестирование.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Финансовая политика отдела кадров.
Основы кадрового делопроизводства организации.
Современные методы принятия управленческих решений.
Принципы разработки и составления схем оплаты труда.
Правила подбора подходящих специалистов в отдел HR.
Принципы организации процесса трудоустройства.
Нормативно-правовая документация в профессиональной деятельности.
Достоинства:
Документ об окончании обучения.
Круглосуточная поддержка куратора.
Возможность обучаться по индивидуальной программе.
Бесплатная доставка диплома.
Рассрочка.
Недостатки:
Нет «живых вебинаров».
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Директор по персоналу» — City Business School
На курсе научат стратегическому управлению персоналом. Студенты разберутся в особенностях работы HR-директора и изучат структуру отдела кадров. Узнают, как подбирать, адаптировать, мотивировать сотрудников и оценивать их эффективность. Научатся работать с брендом работодателя и внедрять корпоративную культуру. Поймут, как формировать кадровый резерв и организовать удаленную работу команды.
City Business School входит в ТОП-10 бизнес-школ России согласно версии mba.su. Обучение будет полезно специалистам и управленцам в области HR, а также собственникам бизнеса.
Курс ориентирован на практику и включает в себя разборы реальных кейсов от преподавателей. Есть три тарифа обучения на выбор: с минимальным, стандартным или полным набором компетенций, которые получат студенты в результате прохождения курса.
Цена полностью: от 49 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 2450 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 4 месяца.
Порог входа: для опытных.
Формат: лекции, групповые онлайн-занятия, разборы кейсов, тренажеры, тестирование, домашние задания с обратной связью от преподавателя,
Документ об окончании: в зависимости от тарифа — удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Стратегическое управление персоналом.
Бренд работодателя.
Корпоративная культура.
Формирование команды.
Подбор персонала.
Кадровое делопроизводство.
Достоинства:
Опытные преподаватели — практикующие эксперты со стажем от десяти лет.
Документ об окончании обучения.
Круглосуточная поддержка куратора.
Обучение включает в себя реальные кейсы от экспертов.
Рассрочка.
Недостатки:
Доступ к курсу остается не навсегда.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Руководитель отдела подбора» — «Контур.Школа»
Студенты освоят ключевые инструменты управления и контроля эффективности процесса подбора персонала. Узнают, как планировать потребности в сотрудниках и разберутся в методах расширения воронки найма. Поймут, как ставить задачи менеджерам по персоналу и контролировать их работу. Также слушатели научатся аргументированно доносить свои решения непосредственному руководителю и директору компании.
Помимо основных учебных материалов, студенты получат полезные для работы шаблоны и чек-листы, например: конструктор воронки найма, схемы мотивации и KPI, инструкции для оценки процесса подбора персонала.
Полученные навыки студенты отработают на практикумах, где смогут задать вопросы преподавателям, разберут сложные задачи. Слушатели также обменяются опытом с сокурсниками и получат рекомендации по управлению воронкой подбора.
Цена полностью: от 40 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 6667 рублей в месяц на 6 месяцев.
Длительность: 2 месяца.
Порог входа: для опытных.
Формат: видеоуроки, текстовые лекции, практикумы с преподавателями, тестирование.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Управление бизнес-процессом подбора персонала.
Метрики оценки эффективности подбора персонала. Анализ воронки подбора.
Роли и структура команды найма. Оценка рекрутеров и система вознаграждения.
Работа с командой рекрутеров.
Как переложить стратегию компании в стратегию по подбору персонала. Инструменты работы с заказчиками.
Достоинства:
Опытные преподаватели — эксперты в области управления командой, подбора и развития персонала с профессиональным стажем от шести лет.
Документ об окончании обучения.
Персональная поддержка куратора.
Возможность оформить налоговый вычет.
Дополнительные материалы, полезные для работы.
Возможность проходить обучение в мобильном приложении.
Рассрочка.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Директор по персоналу» — «Русская школа управления»
На курсе научат разрабатывать и внедрять эффективные HR-стратегии, согласованные с бизнес-целями компании. Студенты узнают, как оптимизировать системы оплаты труда и управления эффективностью персонала. Научатся составлять и реализовывать программы по привлечению, развитию и удержанию талантов. Поймут, как применять HR-аналитику, искусственный интеллект и цифровые инструменты для принятия управленческих решений.
Школа предлагает два формата дистанционного обучения: видеоуроки в записи или вебинары в прямом эфире. В онлайн-курсе предусмотрена обратная связь от преподавателей. Все студенты получат дополнительный комплект обучающих материалов.
Познакомиться с программой и образовательной платформой можно на бесплатном пробном занятии. Доступ к курсу сохраняется до 180 дней — в зависимости от тарифа.
Цена полностью: от 220 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 18 333 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 300 академических часов.
Порог входа: для опытных.
Формат: вебинары, видеоуроки, тестирование.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
HR-стратегия: стратегия управления человеческими ресурсами.
Управление затратами на персонал (бюджетирование).
Разработка моделей компетенций. Система найма. Система адаптации. Оценка персонала.
Построение системы оплаты труда на основе грейдов.
Разработка системы премирования. Система управления эффективностью. Система сбалансированных показателей BSC.
Достоинства:
Опытные преподаватели — кандидаты и доктора наук, бизнес-консультанты, практикующие эксперты в сфере управления персоналом.
Документ об окончании обучения.
Бесплатное пробное занятие.
Возможность оформить налоговый вычет.
Дополнительные учебные материалы.
Рассрочка.
Недостатки:
Доступ к курсам остается не навсегда.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Бесплатные онлайн-курсы для директора по персоналу
Собрали бесплатные онлайн-курсы, на которых можно освоить профессию с нуля или получить дополнительные навыки. Есть программа с государственной поддержкой, по прохождении которой выдают официальный документ об окончании обучения. Представлены и узконаправленные курсы — например, по кадровому делопроизводству.
1. «Современные технологии управления персоналом» — «Содействие занятости»
Курс разработан в рамках проекта Министерства труда и социальной защиты. Студенты научатся управлять человеческими ресурсами. Разберутся в моделях компетенций и должностных инструкций. Узнают, как проводить подбор, адаптацию, входную оценку и обучение персонала. Поймут, как разрабатывать кадровую стратегию компании, программу мотивации сотрудников и как оценивать результаты работы команды.
Цель проекта — бесплатно помочь гражданам повысить квалификацию и востребованность на рынке труда или сменить профессию.
Для поступления необходимо наличие среднего профессионального или высшего образования. Выпускникам окажут помощь с трудоустройством: предоставят карьерную консультацию, помогут оформить резюме и передадут партнерам, среди которых — компании «МТС Банк» и Ozon.
Длительность: от 1 месяца.
Формат: лекции, презентации, практические задания.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Бесплатные видеоуроки по HR» — Skillbox
Записи вебинаров на тему HR. Студенты познакомятся с задачами и обязанностями специалиста. Научатся оценивать и развивать сотрудников. Узнают, как начать карьеру эксперта по управлению персоналом. Есть занятия для опытных специалистов — например, на тему «HR как партнер бизнеса».
Программа представляет собой подборку вебинаров, записанных в рамках разных краткосрочных курсов. Среди преподавателей — практикующие HR-консультанты, психологи. Студенты смогут познакомиться с профессией, примерить ее на себя и понять, подходит ли она им.
Длительность: 9 занятий.
Формат: записи вебинаров.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Актуальные вопросы кадрового делопроизводства» — «Контур.Школа»
Студенты научатся правильно составлять штатное расписание и применять в работе образцы приказов и заявлений. Получат пример структуры положения по оплате труда и правил внутреннего трудового распорядка. На конкретных примерах разберутся в различных ситуациях, например, как предоставить работнику отпуск с последующим увольнением по собственному желанию.
Преподаватель — юрист по трудовому праву и эксперт по кадровому делопроизводств с опытом работы более десяти лет.
Закрепить и проверить полученные знания студенту смогут на итоговом тестировании. Программа включает в себя видеоуроки, дополнительные материалы и аттестацию. Можно проходить обучение в мобильном приложении.
Длительность: 2 месяца.
Формат: видеоуроки, тестирование.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Профессиональное управление сотрудниками» — Павел Сивожелезов
Курс в формате электронной книги, на котором студенты познакомятся с новым подходом к управлению бизнесом — Dynamic Work Design. Слушатели узнают, как внедрить его внутри своей компании. Поймут, как вести себя с сотрудниками и клиентами, чтобы любые переговоры были успешными и давали нужный результат. Выполнят пять практических заданий и увидят свои точки роста.
Автор курса — управленец-практик с 20-летним опытом работы, бизнес-спикер РБК-ТВ, генеральный директор консалтинговой компании. Сотрудничал с такими компаниями, как «МегаФон», «Сбербанк», ВТБ и «Газпром».
Длительность: 2 месяца.
Формат: видеоуроки, тестирование.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Как управлять удаленной командой» — PMClub
Студенты научатся адаптироваться к рынку удаленной работы и смогут настроить в команде необходимые процессы — например, планирование и контроль. Научатся решать сложные ситуации, поддерживать продуктивность и работать эффективно из дома. Узнают, как путешествовать без ущерба для работы и развиваться дальше.
Автор курса — руководитель digital-агентства. Работал с такими компаниями, как «Яндекс», ВТБ, LEGO, BlaBlaCar и Aviasales.
Программа включает в себя 12 видеоуроков, практические занятия для отработки навыков, а также более 70 полезных шаблонов. Доступ к курсу сохраняется в течение 30 дней. Обучение проходит в свободном темпе и в среднем занимает около одной недели.
Длительность: 12 занятий.
Формат: видеоуроки, практические занятия.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
При выборе курсов ориентировались на целевую аудиторию образовательных программ. Учитывали занятость студентов, необходимость в получении актуальных знаний и наличие разных задач. Отобрали курсы по критериям:
Порог входа на курс. Навыки в сфере работы с персоналом могут понадобиться как действующим специалистам и руководителям, так и начинающим. Включили в статью программы для обучения с нуля и для студентов опытом.
Стоимость курса полностью и в рассрочку. Большинство представленных программ предполагают подробное обучение и получение документа об окончании. Поэтому стоимость курсов из подборки — выше средней. Но каждая школа предоставляет оплату в рассрочку небольшими платежами.
Бесплатный ознакомительный контент. На пробных занятиях студенты смогут понять, подходит ли им программа, платформа и подача материала прежде, чем они оплатят курс.
Формат обучения. Отдали предпочтение онлайн-курсам, формат которых позволит студентам проходить обучение без отрыва от основной деятельности. Включили в статью программы с обратной связью от преподавателей, которая поможет правильно усвоить полученные знания.
Результат обучения на курсе. Получение во время обучения актуальной информации, освоение современных методик работы с персоналом помогут выпускникам сразу применять новые знания и навыки в работе.
Документ об окончании. Документальное подтверждение прохождения обучения повысит доверие к компетентности сотрудника и поможет ему в карьерном росте.
Экспертность преподавателя. Практикующие эксперты с длительным опытом работы смогут объяснить материал на кейсах из личной практики, что делает подачу материала интересной и доступной для восприятия.
Репутация школы и отзывы выпускников. Длительность существования школы на рынке образовательных услуг и положительные отзывы студентов — показатели надежности и профессионального подхода учебного заведения.
Налоговый вычет. Оформление льготы поможет вернуть часть денег, потраченных за обучение. В случае высокой стоимости курса налоговый вычет поможет существенно сэкономить. Услуга доступна только в случае, если у школы есть лицензия на образовательную деятельность.
Какой курс для директора по персоналу выбрать
Специфика профессии директора по персоналу — в многозадачности. Необходимо знать, как отбирать, обучать и мотивировать персонал. А еще HR-директор должен уметь разрабатывать стратегии, разбираться в кадровых документах и системах оплаты труда, ориентироваться в трудовом законодательстве. Получить полный набор необходимых компетенций можно на курсах:
«HR Директор» от Eduson Academy: курс с бессрочным доступом от экспертов с опытом работы от 25 лет, среди которых — доцент европейской бизнес-школы HEC Paris.
«Директор по персоналу. Стратегическое и операционное управление персоналом организации» от НИИДПО: курс с «живыми» онлайн-занятиями, практическими заданиям с обратной связью и доступом к библиотеке записей вебинаров в подарок.
«Управление персоналом организации» от НАДПО: профессиональная переподготовка с поддержкой личного куратора и помощью HR-специалиста.
«Директор по персоналу» от Moscow Business Academy: курс, на котором студенты отработают полученные навыки на практических групповых и индивидуальных заданиях, приближенных к реальным задачам.
«Директор по персоналу» от Moscow Business School: курс, слушатели которого станут участниками программы привилегий и закрытого бизнес-клуба, получат доступ к вакансиям от партнеров школы.
Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.
Начать дискуссию