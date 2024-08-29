ГдеКурс
Обзоры для бухгалтера

Обучение на HR-директора — 15 курсов по управлению персоналом для руководителей

HR-директор организует управление персоналом компании. Он возглавляет кадровую службу и контролирует подбор сотрудников, а также их эффективность и уровень мотивации. В крупных компаниях этих специалистов привлекают к стратегическому планированию и общим организационным мероприятиям. Получить квалификацию HR-директора можно на специальных курсах.

Собрали платные онлайн-курсы длительностью от девяти занятий до десяти месяцев. Выпускники получат официальный документ об окончании обучения. Есть программы с помощью в трудоустройстве. Рассказали о бесплатных курсах, на которых студенты смогут освоить профессию с нуля или получить дополнительные навыки. Включили в статью учебную программу с государственной поддержкой.

Как мы сформировали рейтинг

Я изучила онлайн-курсы для директоров по персоналу от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах. 

Анна Петишкина, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-10 онлайн-курсов для директора по персоналу

  1. «HR Директор» от Eduson Academy: курс с бессрочным доступом от экспертов с опытом работы от 25 лет, среди которых — доцент европейской бизнес-школы HEC Paris.

  2. «Директор по персоналу. Стратегическое и операционное управление персоналом организации» от НИИДПО: курс с «живыми» онлайн-занятиями, практическими заданиям с обратной связью и доступом к библиотеке записей вебинаров в подарок.

  3. «Управление персоналом организации» от НАДПО: профессиональная переподготовка с поддержкой личного куратора и помощью HR-специалиста. 

  4. «Директор по персоналу» от Moscow Business Academy: курс, на котором студенты отработают полученные навыки на практических групповых и индивидуальных заданиях, приближенных к реальным задачам (промокод GdeKurs — скидка 10%).

  5. «Директор по персоналу» от Moscow Business School: курс, слушатели которого станут участниками программы привилегий и закрытого бизнес-клуба, получат доступ к вакансиям от партнеров школы (промокод GDEKURS — скидка 5%).

  6. «HR Director 4.0» от Topcareer: курс от практикующих экспертов с опытом работы на руководящих должностях в компаниях «Газпром», «Мегафон», «Сбербанк» и «Почта России». 

  7. «HR Директор» от ЭКОДПО: курс с возможностью обучения по индивидуальной программе и бесплатной доставкой диплома.

  8. «Директор по персоналу» от City Business School: курс для HR-специалистов и собственников бизнеса от преподавателей — практикующих экспертов со стажем от десяти лет.

  9. «Руководитель отдела подбора» от «Контур.Школы»: курс с «живыми» онлайн-практикумами и полезными для работы шаблонами, чек-листами и инструкциями в подарок. 

  10. «Директор по персоналу» от «Русской школы управления»: курс с бесплатным пробным занятием от кандидатов и докторов наук, бизнес-консультантов и практикующих экспертов в сфере управления персоналом.

Онлайн-курсы по управлению персоналом для руководителей 

Собрали платные онлайн-курсы с получением официального документа об окончании обучения — удостоверения о повышении квалификации или диплома о профессиональной переподготовке. Включили в подборку программы с расширенной практической частью, где студенты смогут отработать навыки на задачах, приближенных к реальным. Добавили курсы с помощью в трудоустройстве, на которых помогут составить резюме и предоставят доступ к вакансиям.

1. «HR Директор» — Eduson Academy

Студенты разберутся в стратегическом HR-менеджменте. Изучат основы трудового законодательства и поймут, как работать с мотивацией сотрудников, их вовлеченностью и выгоранием. Освоят инструменты автоматизации HR-процессов и методологии командной работы — например, Agile и SCRUM. Узнают, как управлять персоналом в кризис и планировать карьеру сотрудников. А также поймут, как наладить удаленную работу в компании и проводить HR-аудит.

Иллюстрация: 8photo/freepik

Курс будет полезен практикующим HR-менеджерам и рекрутерам, высшим руководителям и директорам направлений. Дополнительно к основным учебным материалам студенты получат полезные для работы шаблоны и шпаргалки, а также курс по нейросетям — в подарок.

Обучение проходит в индивидуальном темпе. Персональная поддержка куратора осуществляется в течение одного года с момента покупки курса.

  • Цена полностью: в рассрочку.

  • Цена в рассрочку: от 7683 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 4 месяца. 

  • Порог входа: для опытных. 

  • Формат: видеоуроки, бизнес-кейсы, онлайн-тренажеры, интервью с экспертами.

  • Документ об окончании: диплом и удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа: 

  • Правовое регулирование труда.

  • Управление персоналом в кризис.

  • HR-аналитика.

  • Управление мотивацией и эффективностью сотрудников.

  • Консультирование и коучинг.

  • Обучение и развитие в корпоративной среде.

Достоинства: 

  • Опытные преподаватели со стажем от 25 лет, среди которых доцент европейской бизнес-школы HEC Paris.

  • Документ об окончании обучения.

  • Бессрочный доступ к курсу. 

  • Полезные для работы шаблоны и курс по нейросетям в подарок.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • Рассрочка. 

Недостатки:

  • Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

2. «Директор по персоналу. Стратегическое и операционное управление персоналом организации» — НИИДПО

На курсе научат разрабатывать стратегию управления персоналом в соответствии с миссией, задачами и целями компании. Расскажут, как создать структуру кадровой службы, планировать и контролировать результаты ее деятельности. Слушатели узнают, как выстраивать корпоративную культуру и обеспечивать соблюдение этики. Поймут, как проводить подбор и оценку персонала. 

Разберутся в методах расчета фонда заработной платы для разных категорий сотрудников.

Иллюстрация: 8photo/freepik

Преподаватели — специалисты и управленцы с опытом работы от 11 лет, кандидаты наук.

Обучение включает в себя текстовые лекции и видеоуроки, практические занятия и вебинары. Также студенты получат доступ к библиотеке записей вебинаров и платформе «Библиоклуб». Выпускники смогут работать на должностях руководителя отдела, директора по персоналу или его заместителя.

  • Цена полностью: от 39 600 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3300 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 4 месяца.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, текстовые лекции, практические занятия, тестирование.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа: 

  • Стратегическое управление персоналом организации.

  • Операционное управление персоналом и подразделением организации.

  • Корпоративная культура и внутренние коммуникации.

  • Оценка персонала.

  • Обучение и развитие персонала.

  • Организация и оплата труда.

Достоинства: 

  • Опытные преподаватели — специалисты и управленцы с опытом работы от 11 лет.

  • Документ об окончании обучения.

  • Бессрочный доступ к курсу. 

  • Есть «живые вебинары».

  • Рассрочка. 

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

3. «Управление персоналом организации» — НАДПО

Студенты изучат трудовое законодательство и познакомятся с основами менеджмента. Разберутся в принципах стратегического и операционного управления персоналом. Узнают, как искать и подбирать сотрудников. Научатся управлять конфликтами и освоят методы психодиагностики персонала. А также поймут, как организовать работу кадровой службы. 

Иллюстрация: 8photo/freepik

Для поступления необходимо наличие среднего профессионального или высшего образования. Студенты получат доступ к сервисам «ЛитРес» и «Библиоклуб», а также к библиотеке вебинаров по всем программам школы. А еще программа включает в себя наставничество HR-специалиста, который поможет выпускникам на старте карьеры.

  • Цена полностью: от 48 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 4075 рублей в месяц.

  • Длительность: 5 месяцев.

  • Порог входа: для опытных.

  • Формат: текстовые лекции, практические занятия, тестирование.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме, предоставят карьерные консультации и подборки вакансий.

Программа: 

  • Общий менеджмент.

  • Стратегическое управление персоналом организации.

  • Операционное управление персоналом и подразделением организации.

  • Психология управления персоналом организации.

  • Управление конфликтами.

  • Кадровая служба: структура и организация работы.

Достоинства: 

  • Опытные преподаватели со стажем педагогической и научной работы от 20 лет.

  • Документ об окончании обучения.

  • Бессрочный доступ к курсу. 

  • Помощь с трудоустройством.

  • Рассрочка. 

Недостатки:

  • Нет «живых» вебинаров.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

4. «Директор по персоналу» — Moscow Business Academy

🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.

На курсе научат стратегическому и операционному управлению персоналом. Расскажут, как анализировать данные, в том числе с использованием ИТ-технологий. Студенты научатся разрабатывать корпоративную и социальную кадровую политику, а также управлять результативностью и мотивацией персонала. Узнают, как прогнозировать HR-тренды с помощью цифровых инструментов. Поймут, как разрешать групповые и межличностные конфликты.

Иллюстрация: 8photo/freepik

Курс будет полезен руководителям HR-отделов и специалистам, желающим занять должность директора кадровой службы. Полученные знания студенты смогут отработать на практических групповых и индивидуальных заданиях, приближенных к реальным задачам.

В подарок студенты получат учебные модули — например, по трудовому законодательству, организационной психологии и управлению развитии личности. 

  • Цена полностью: 81 200 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 6766 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 7 месяцев.

  • Порог входа: для опытных.

  • Формат: вебинары, видеоуроки, практические занятия на тренажерах, домашние задания с проверкой преподавателем.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме, подготовят к собеседованию, научат ориентироваться среди вакансий. 

Программа: 

  • Личностный рост и профессиональная этика директора по персоналу.

  • HR-аналитика. Автоматизация HR-процессов.

  • Стратегическое и операционное управление персоналом организации.

  • Тренды и digital-инструменты в HR.

  • Коммуникационный менеджмент и современные стратегии организационного поведения в работе с персоналом.

  • Управление результативностью, мотивацией и стимулирование персонала в условиях развития технологий.

  • Управление конфликтами.

Достоинства: 

  • Опытные преподаватели — практикующие эксперты в сфере психологии бизнеса, кадрового производства, а также карьерный тренер «Сбербанка».

  • Документ об окончании обучения.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • Помощь с трудоустройством.

  • Возможность вернуть деньги, если курс не подойдет.

  • Рассрочка. 

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

5. «Директор по персоналу» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Студенты научатся выявлять сильные и слабые места в управлении персоналом, а также принимать соответствующие меры по их устранению. Поймут, как избегать типичных ошибок на этапах отбора, адаптации, развития и удержания сотрудников. Познакомятся с корпоративными и бизнес-практиками в области управления человеческими ресурсами. Научатся решать задачи стратегического уровня и узнают, как и где искать ключевых сотрудников. 

Иллюстрация: 8photo/freepik

Дополнительно к основным учебным материалам студенты получат доступы к электронным библиотекам, возможность безлимитного посещения всех коротких курсов повышения квалификации из расписания школы. А еще — станут участниками программы привилегий и закрытого бизнес-клуба.

  • Цена полностью: от 116 100 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 5375 рублей в месяц.

  • Длительность: 5 месяцев.

  • Порог входа: для опытных.

  • Формат: вебинары, текстовые лекции и видеоуроки, практические задания.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: доступ к вакансиям от партнеров. 

Программа:

  • Менеджмент.

  • Управление человеческими ресурсами.

  • Планирование, отбор и подбор персонала. Адаптация персонала.

  • Организационное поведение.

  • Специализированный HR-менеджмент.

Достоинства: 

  • Опытные преподаватели — кандидаты наук, эксперты-практики в области подбора, адаптации, оценки и развития персонала. 

  • Документ об окончании обучения.

  • Помощь с трудоустройством.

  • Возможность вернуть деньги, если курс не подойдет.

  • Рассрочка. 

Недостатки:

  • Не обнаружены.

Посмотреть программу курса

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Другие курсы Moscow Business School: «HR-директор: система управления персоналом в организации».

6. «HR Director 4.0» — Topcareer

Студенты изучат функции и задачи HR-директора и узнают, какими профессиональными и личными качества он должен обладать. Разберутся в вопросах планирования человеческих ресурсов, а также научатся проводить диагностику культуры компании и разрабатывать успешную HR-стратегию. Научатся организовывать эффективный массовый подбор персонала и смогут снизить его текучесть. Узнают, как безболезненно для сотрудников внедрять нужные изменения.

Иллюстрация: 8photo/freepik

Преподаватели — практикующие специалисты с опытом работы на руководящих должностях в компаниях «Газпром», «Мегафон», «Сбербанк и «Почта России».

Познакомиться с образовательным процессом можно на бесплатном пробном занятии. Программа включает в себя 10 тематических модулей, 52 практических занятия и 50 дополнительных материалов, в том числе шаблоны.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: 21 667 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 10 месяцев.

  • Порог входа: для опытных.

  • Формат: вебинары, видеоуроки, практические задания.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа: 

  • Функции и задачи HR-директора.

  • Менторство как инструмент развития карьеры HRD. 

  • Основы стратегического HR-менеджмента. 

  • Эффективный массовый подбор. Как снизить текучесть линейного персонала.

  • Диагностика культуры компании. 

  • Планирование человеческих ресурсов компании.

  • Эффективный отдел по подбору персонала.

Достоинства: 

  • Опытные преподаватели — практикующие специалисты с опытом работы на руководящих должностях в крупных российских компаниях.

  • Документ об окончании обучения.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • Бесплатное пробное занятие.

  • Рассрочка. 

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

7. «HR Директор» — ЭКОДПО

Студентов научат оптимизировать и совершенствовать работу отдела кадров. Расскажут, как развивать подчиненных: подбирать для них семинары и обучающие тренинги. Слушатели узнают, как разрабатывать и составлять схемы оплаты труда. Освоят новые методики мотивации персонала. Изучат основы организационной психологии и конфликтологии. Узнают, как разработать финансовую политику отдела кадров и научатся подбирать подходящих специалистов.

Иллюстрация: 8photo/freepik

Можно обучаться по готовой программе или составленной индивидуально под запросы студента — по количеству часов и набору дисциплин. Для поступления необходимо наличие среднего специального или высшего образования.

Выпускники смогут работать в коммерческих учреждениях, частных компаниях, государственных организациях, торговых предприятиях или акционерных обществах. Диплом об окончании курса доставят бесплатно.

  • Цена полностью: от 24 990 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 2083 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: от 1,5 месяцев.

  • Порог входа: для опытных.

  • Формат: лекции, практические занятия, тестирование.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа: 

  • Финансовая политика отдела кадров.

  • Основы кадрового делопроизводства организации.

  • Современные методы принятия управленческих решений.

  • Принципы разработки и составления схем оплаты труда.

  • Правила подбора подходящих специалистов в отдел HR.

  • Принципы организации процесса трудоустройства.

  • Нормативно-правовая документация в профессиональной деятельности.

Достоинства: 

  • Документ об окончании обучения.

  • Круглосуточная поддержка куратора.

  • Возможность обучаться по индивидуальной программе. 

  • Бесплатная доставка диплома.

  • Рассрочка. 

Недостатки:

  • Нет «живых вебинаров».

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

8. «Директор по персоналу» — City Business School

На курсе научат стратегическому управлению персоналом. Студенты разберутся в особенностях работы HR-директора и изучат структуру отдела кадров. Узнают, как подбирать, адаптировать, мотивировать сотрудников и оценивать их эффективность. Научатся работать с брендом работодателя и внедрять корпоративную культуру. Поймут, как формировать кадровый резерв и организовать удаленную работу команды.

Иллюстрация: 8photo/freepik

City Business School входит в ТОП-10 бизнес-школ России согласно версии mba.su. Обучение будет полезно специалистам и управленцам в области HR, а также собственникам бизнеса.

Курс ориентирован на практику и включает в себя разборы реальных кейсов от преподавателей. Есть три тарифа обучения на выбор: с минимальным, стандартным или полным набором компетенций, которые получат студенты в результате прохождения курса. 

  • Цена полностью: от 49 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 2450 рублей в месяц на 24 месяца.

  • Длительность: 4 месяца.

  • Порог входа: для опытных.

  • Формат: лекции, групповые онлайн-занятия, разборы кейсов, тренажеры, тестирование, домашние задания с обратной связью от преподавателя, 

  • Документ об окончании: в зависимости от тарифа — удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа: 

  • Стратегическое управление персоналом. 

  • Бренд работодателя.

  • Корпоративная культура. 

  • Формирование команды.

  • Подбор персонала.

  • Кадровое делопроизводство. 

Достоинства: 

  • Опытные преподаватели — практикующие эксперты со стажем от десяти лет.

  • Документ об окончании обучения.

  • Круглосуточная поддержка куратора.

  • Обучение включает в себя реальные кейсы от экспертов.

  • Рассрочка. 

Недостатки:

  • Доступ к курсу остается не навсегда.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

9. «Руководитель отдела подбора» — «Контур.Школа»

Студенты освоят ключевые инструменты управления и контроля эффективности процесса подбора персонала. Узнают, как планировать потребности в сотрудниках и разберутся в методах расширения воронки найма. Поймут, как ставить задачи менеджерам по персоналу и контролировать их работу. Также слушатели научатся аргументированно доносить свои решения непосредственному руководителю и директору компании.

Иллюстрация: 8photo/freepik

Помимо основных учебных материалов, студенты получат полезные для работы шаблоны и чек-листы, например: конструктор воронки найма, схемы мотивации и KPI, инструкции для оценки процесса подбора персонала.

Полученные навыки студенты отработают на практикумах, где смогут задать вопросы преподавателям, разберут сложные задачи. Слушатели также обменяются опытом с сокурсниками и получат рекомендации по управлению воронкой подбора.

  • Цена полностью: от 40 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 6667 рублей в месяц на 6 месяцев.

  • Длительность: 2 месяца.

  • Порог входа: для опытных.

  • Формат: видеоуроки, текстовые лекции, практикумы с преподавателями, тестирование. 

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа: 

  • Управление бизнес-процессом подбора персонала.

  • Метрики оценки эффективности подбора персонала. Анализ воронки подбора.

  • Роли и структура команды найма. Оценка рекрутеров и система вознаграждения.

  • Работа с командой рекрутеров.

  • Как переложить стратегию компании в стратегию по подбору персонала. Инструменты работы с заказчиками.

Достоинства: 

  • Опытные преподаватели — эксперты в области управления командой, подбора и развития персонала с профессиональным стажем от шести лет.

  • Документ об окончании обучения.

  • Персональная поддержка куратора.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • Дополнительные материалы, полезные для работы.

  • Возможность проходить обучение в мобильном приложении.

  • Рассрочка. 

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

10. «Директор по персоналу» — «Русская школа управления»

На курсе научат разрабатывать и внедрять эффективные HR-стратегии, согласованные с бизнес-целями компании. Студенты узнают, как оптимизировать системы оплаты труда и управления эффективностью персонала. Научатся составлять и реализовывать программы по привлечению, развитию и удержанию талантов. Поймут, как применять HR-аналитику, искусственный интеллект и цифровые инструменты для принятия управленческих решений. 

Иллюстрация: 8photo/freepik

Школа предлагает два формата дистанционного обучения: видеоуроки в записи или вебинары в прямом эфире. В онлайн-курсе предусмотрена обратная связь от преподавателей. Все студенты получат дополнительный комплект обучающих материалов.

Познакомиться с программой и образовательной платформой можно на бесплатном пробном занятии. Доступ к курсу сохраняется до 180 дней — в зависимости от тарифа.

  • Цена полностью: от 220 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 18 333 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 300 академических часов.

  • Порог входа: для опытных.

  • Формат: вебинары, видеоуроки, тестирование. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа: 

  • HR-стратегия: стратегия управления человеческими ресурсами.

  • Управление затратами на персонал (бюджетирование).

  • Разработка моделей компетенций. Система найма. Система адаптации. Оценка персонала.

  • Построение системы оплаты труда на основе грейдов.

  • Разработка системы премирования. Система управления эффективностью. Система сбалансированных показателей BSC.

Достоинства: 

  • Опытные преподаватели — кандидаты и доктора наук, бизнес-консультанты, практикующие эксперты в сфере управления персоналом.

  • Документ об окончании обучения.

  • Бесплатное пробное занятие.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • Дополнительные учебные материалы.

  • Рассрочка. 

Недостатки:

  • Доступ к курсам остается не навсегда.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Бесплатные онлайн-курсы для директора по персоналу

Собрали бесплатные онлайн-курсы, на которых можно освоить профессию с нуля или получить дополнительные навыки. Есть программа с государственной поддержкой, по прохождении которой выдают официальный документ об окончании обучения. Представлены и узконаправленные курсы — например, по кадровому делопроизводству.

1. «Современные технологии управления персоналом» — «Содействие занятости»

Курс разработан в рамках проекта Министерства труда и социальной защиты. Студенты научатся управлять человеческими ресурсами. Разберутся в моделях компетенций и должностных инструкций. Узнают, как проводить подбор, адаптацию, входную оценку и обучение персонала. Поймут, как разрабатывать кадровую стратегию компании, программу мотивации сотрудников и как оценивать результаты работы команды.

Иллюстрация: 8photo/freepik

Цель проекта — бесплатно помочь гражданам повысить квалификацию и востребованность на рынке труда или сменить профессию.

Для поступления необходимо наличие среднего профессионального или высшего образования. Выпускникам окажут помощь с трудоустройством: предоставят карьерную консультацию, помогут оформить резюме и передадут партнерам, среди которых — компании «МТС Банк» и Ozon. 

  • Длительность: от 1 месяца.

  • Формат: лекции, презентации, практические задания.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Бесплатные видеоуроки по HR» — Skillbox

Записи вебинаров на тему HR. Студенты познакомятся с задачами и обязанностями специалиста. Научатся оценивать и развивать сотрудников. Узнают, как начать карьеру эксперта по управлению персоналом. Есть занятия для опытных специалистов — например, на тему «HR как партнер бизнеса».

Иллюстрация: 8photo/freepik

Программа представляет собой подборку вебинаров, записанных в рамках разных краткосрочных курсов. Среди преподавателей — практикующие HR-консультанты, психологи. Студенты смогут познакомиться с профессией, примерить ее на себя и понять, подходит ли она им.

  • Длительность: 9 занятий.

  • Формат: записи вебинаров.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Актуальные вопросы кадрового делопроизводства» — «Контур.Школа»

Студенты научатся правильно составлять штатное расписание и применять в работе образцы приказов и заявлений. Получат пример структуры положения по оплате труда и правил внутреннего трудового распорядка. На конкретных примерах разберутся в различных ситуациях, например, как предоставить работнику отпуск с последующим увольнением по собственному желанию. 

Иллюстрация: 8photo/freepik

Преподаватель — юрист по трудовому праву и эксперт по кадровому делопроизводств с опытом работы более десяти лет.

Закрепить и проверить полученные знания студенту смогут на итоговом тестировании. Программа включает в себя видеоуроки, дополнительные материалы и аттестацию. Можно проходить обучение в мобильном приложении.

  • Длительность: 2 месяца.

  • Формат: видеоуроки, тестирование.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Профессиональное управление сотрудниками» — Павел Сивожелезов

Курс в формате электронной книги, на котором студенты познакомятся с новым подходом к управлению бизнесом — Dynamic Work Design. Слушатели узнают, как внедрить его внутри своей компании. Поймут, как вести себя с сотрудниками и клиентами, чтобы любые переговоры были успешными и давали нужный результат. Выполнят пять практических заданий и увидят свои точки роста.

Иллюстрация: 8photo/freepik

Автор курса — управленец-практик с 20-летним опытом работы, бизнес-спикер РБК-ТВ, генеральный директор консалтинговой компании. Сотрудничал с такими компаниями, как «МегаФон», «Сбербанк», ВТБ и «Газпром». 

  • Длительность: 2 месяца.

  • Формат: видеоуроки, тестирование.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Как управлять удаленной командой» — PMClub

Студенты научатся адаптироваться к рынку удаленной работы и смогут настроить в команде необходимые процессы — например, планирование и контроль. Научатся решать сложные ситуации, поддерживать продуктивность и работать эффективно из дома. Узнают, как путешествовать без ущерба для работы и развиваться дальше.

Иллюстрация: 8photo/freepik

Автор курса — руководитель digital-агентства. Работал с такими компаниями, как «Яндекс», ВТБ, LEGO, BlaBlaCar и Aviasales.

Программа включает в себя 12 видеоуроков, практические занятия для отработки навыков, а также более 70 полезных шаблонов. Доступ к курсу сохраняется в течение 30 дней. Обучение проходит в свободном темпе и в среднем занимает около одной недели.

  • Длительность: 12 занятий.

  • Формат: видеоуроки, практические занятия.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

Как мы отбирали курсы для статьи 

При выборе курсов ориентировались на целевую аудиторию образовательных программ. Учитывали занятость студентов, необходимость в получении актуальных знаний и наличие разных задач. Отобрали курсы по критериям:

  • Порог входа на курс. Навыки в сфере работы с персоналом могут понадобиться как действующим специалистам и руководителям, так и начинающим. Включили в статью программы для обучения с нуля и для студентов опытом.

  • Стоимость курса полностью и в рассрочку. Большинство представленных программ предполагают подробное обучение и получение документа об окончании. Поэтому стоимость курсов из подборки — выше средней. Но каждая школа предоставляет оплату в рассрочку небольшими платежами.

  • Бесплатный ознакомительный контент. На пробных занятиях студенты смогут понять, подходит ли им программа, платформа и подача материала прежде, чем они оплатят курс.

  • Формат обучения. Отдали предпочтение онлайн-курсам, формат которых позволит студентам проходить обучение без отрыва от основной деятельности. Включили в статью программы с обратной связью от преподавателей, которая поможет правильно усвоить полученные знания.

  • Результат обучения на курсе. Получение во время обучения актуальной информации, освоение современных методик работы с персоналом помогут выпускникам сразу применять новые знания и навыки в работе.

  • Документ об окончании. Документальное подтверждение прохождения обучения повысит доверие к компетентности сотрудника и поможет ему в карьерном росте.

  • Экспертность преподавателя. Практикующие эксперты с длительным опытом работы смогут объяснить материал на кейсах из личной практики, что делает подачу материала интересной и доступной для восприятия.

  • Репутация школы и отзывы выпускников. Длительность существования школы на рынке образовательных услуг и положительные отзывы студентов — показатели надежности и профессионального подхода учебного заведения.

  • Налоговый вычет. Оформление льготы поможет вернуть часть денег, потраченных за обучение. В случае высокой стоимости курса налоговый вычет поможет существенно сэкономить. Услуга доступна только в случае, если у школы есть лицензия на образовательную деятельность.

Какой курс для директора по персоналу выбрать

Специфика профессии директора по персоналу — в многозадачности. Необходимо знать, как отбирать, обучать и мотивировать персонал. А еще HR-директор должен уметь разрабатывать стратегии, разбираться в кадровых документах и системах оплаты труда, ориентироваться в трудовом законодательстве. Получить полный набор необходимых компетенций можно на курсах:

  1. «HR Директор» от Eduson Academy: курс с бессрочным доступом от экспертов с опытом работы от 25 лет, среди которых — доцент европейской бизнес-школы HEC Paris.

  2. «Директор по персоналу. Стратегическое и операционное управление персоналом организации» от НИИДПО: курс с «живыми» онлайн-занятиями, практическими заданиям с обратной связью и доступом к библиотеке записей вебинаров в подарок.

  3. «Управление персоналом организации» от НАДПО: профессиональная переподготовка с поддержкой личного куратора и помощью HR-специалиста. 

  4. «Директор по персоналу» от Moscow Business Academy: курс, на котором студенты отработают полученные навыки на практических групповых и индивидуальных заданиях, приближенных к реальным задачам.

  5. «Директор по персоналу» от Moscow Business School: курс, слушатели которого станут участниками программы привилегий и закрытого бизнес-клуба, получат доступ к вакансиям от партнеров школы.

Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.

Начать дискуссию