Обучение на HR-директора — 15 курсов по управлению персоналом для руководителей

Собрали платные онлайн-курсы с получением официального документа об окончании обучения — удостоверения о повышении квалификации или диплома о профессиональной переподготовке. Включили в подборку программы с расширенной практической частью, где студенты смогут отработать навыки на задачах, приближенных к реальным. Добавили курсы с помощью в трудоустройстве, на которых помогут составить резюме и предоставят доступ к вакансиям.

1. «HR Директор» — Eduson Academy

Студенты разберутся в стратегическом HR-менеджменте. Изучат основы трудового законодательства и поймут, как работать с мотивацией сотрудников, их вовлеченностью и выгоранием. Освоят инструменты автоматизации HR-процессов и методологии командной работы — например, Agile и SCRUM. Узнают, как управлять персоналом в кризис и планировать карьеру сотрудников. А также поймут, как наладить удаленную работу в компании и проводить HR-аудит.

Иллюстрация: 8photo/freepik

Курс будет полезен практикующим HR-менеджерам и рекрутерам, высшим руководителям и директорам направлений. Дополнительно к основным учебным материалам студенты получат полезные для работы шаблоны и шпаргалки, а также курс по нейросетям — в подарок.

Обучение проходит в индивидуальном темпе. Персональная поддержка куратора осуществляется в течение одного года с момента покупки курса.

Цена полностью: в рассрочку.

Цена в рассрочку: от 7683 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 4 месяца.

Порог входа: для опытных.

Формат: видеоуроки, бизнес-кейсы, онлайн-тренажеры, интервью с экспертами.

Документ об окончании: диплом и удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Правовое регулирование труда.

Управление персоналом в кризис.

HR-аналитика.

Управление мотивацией и эффективностью сотрудников.

Консультирование и коучинг.

Обучение и развитие в корпоративной среде.

Достоинства:

Опытные преподаватели со стажем от 25 лет, среди которых доцент европейской бизнес-школы HEC Paris.

Документ об окончании обучения.

Бессрочный доступ к курсу.

Полезные для работы шаблоны и курс по нейросетям в подарок.

Возможность оформить налоговый вычет.

Рассрочка.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Директор по персоналу. Стратегическое и операционное управление персоналом организации» — НИИДПО

На курсе научат разрабатывать стратегию управления персоналом в соответствии с миссией, задачами и целями компании. Расскажут, как создать структуру кадровой службы, планировать и контролировать результаты ее деятельности. Слушатели узнают, как выстраивать корпоративную культуру и обеспечивать соблюдение этики. Поймут, как проводить подбор и оценку персонала.

Разберутся в методах расчета фонда заработной платы для разных категорий сотрудников.

Иллюстрация: 8photo/freepik

Преподаватели — специалисты и управленцы с опытом работы от 11 лет, кандидаты наук.

Обучение включает в себя текстовые лекции и видеоуроки, практические занятия и вебинары. Также студенты получат доступ к библиотеке записей вебинаров и платформе «Библиоклуб». Выпускники смогут работать на должностях руководителя отдела, директора по персоналу или его заместителя.

Цена полностью: от 39 600 рублей.

Цена в рассрочку: от 3300 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 4 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, текстовые лекции, практические занятия, тестирование.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Стратегическое управление персоналом организации.

Операционное управление персоналом и подразделением организации.

Корпоративная культура и внутренние коммуникации.

Оценка персонала.

Обучение и развитие персонала.

Организация и оплата труда.

Достоинства:

Опытные преподаватели — специалисты и управленцы с опытом работы от 11 лет.

Документ об окончании обучения.

Бессрочный доступ к курсу.

Есть «живые вебинары».

Рассрочка.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Управление персоналом организации» — НАДПО

Студенты изучат трудовое законодательство и познакомятся с основами менеджмента. Разберутся в принципах стратегического и операционного управления персоналом. Узнают, как искать и подбирать сотрудников. Научатся управлять конфликтами и освоят методы психодиагностики персонала. А также поймут, как организовать работу кадровой службы.

Иллюстрация: 8photo/freepik

Для поступления необходимо наличие среднего профессионального или высшего образования. Студенты получат доступ к сервисам «ЛитРес» и «Библиоклуб», а также к библиотеке вебинаров по всем программам школы. А еще программа включает в себя наставничество HR-специалиста, который поможет выпускникам на старте карьеры.

Цена полностью: от 48 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 4075 рублей в месяц.

Длительность: 5 месяцев.

Порог входа: для опытных.

Формат: текстовые лекции, практические занятия, тестирование.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме, предоставят карьерные консультации и подборки вакансий.

Программа:

Общий менеджмент.

Стратегическое управление персоналом организации.

Операционное управление персоналом и подразделением организации.

Психология управления персоналом организации.

Управление конфликтами.

Кадровая служба: структура и организация работы.

Достоинства:

Опытные преподаватели со стажем педагогической и научной работы от 20 лет.

Документ об окончании обучения.

Бессрочный доступ к курсу.

Помощь с трудоустройством.

Рассрочка.

Недостатки:

Нет «живых» вебинаров.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Директор по персоналу» — Moscow Business Academy

🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.

На курсе научат стратегическому и операционному управлению персоналом. Расскажут, как анализировать данные, в том числе с использованием ИТ-технологий. Студенты научатся разрабатывать корпоративную и социальную кадровую политику, а также управлять результативностью и мотивацией персонала. Узнают, как прогнозировать HR-тренды с помощью цифровых инструментов. Поймут, как разрешать групповые и межличностные конфликты.

Иллюстрация: 8photo/freepik

Курс будет полезен руководителям HR-отделов и специалистам, желающим занять должность директора кадровой службы. Полученные знания студенты смогут отработать на практических групповых и индивидуальных заданиях, приближенных к реальным задачам.

В подарок студенты получат учебные модули — например, по трудовому законодательству, организационной психологии и управлению развитии личности.

Цена полностью: 81 200 рублей.

Цена в рассрочку: от 6766 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 7 месяцев.

Порог входа: для опытных.

Формат: вебинары, видеоуроки, практические занятия на тренажерах, домашние задания с проверкой преподавателем.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и сертификат.

Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме, подготовят к собеседованию, научат ориентироваться среди вакансий.

Программа:

Личностный рост и профессиональная этика директора по персоналу.

HR-аналитика. Автоматизация HR-процессов.

Стратегическое и операционное управление персоналом организации.

Тренды и digital-инструменты в HR.

Коммуникационный менеджмент и современные стратегии организационного поведения в работе с персоналом.

Управление результативностью, мотивацией и стимулирование персонала в условиях развития технологий.

Управление конфликтами.

Достоинства:

Опытные преподаватели — практикующие эксперты в сфере психологии бизнеса, кадрового производства, а также карьерный тренер «Сбербанка».

Документ об окончании обучения.

Возможность оформить налоговый вычет.

Помощь с трудоустройством.

Возможность вернуть деньги, если курс не подойдет.

Рассрочка.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Директор по персоналу» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Студенты научатся выявлять сильные и слабые места в управлении персоналом, а также принимать соответствующие меры по их устранению. Поймут, как избегать типичных ошибок на этапах отбора, адаптации, развития и удержания сотрудников. Познакомятся с корпоративными и бизнес-практиками в области управления человеческими ресурсами. Научатся решать задачи стратегического уровня и узнают, как и где искать ключевых сотрудников.

Иллюстрация: 8photo/freepik

Дополнительно к основным учебным материалам студенты получат доступы к электронным библиотекам, возможность безлимитного посещения всех коротких курсов повышения квалификации из расписания школы. А еще — станут участниками программы привилегий и закрытого бизнес-клуба.

Цена полностью: от 116 100 рублей.

Цена в рассрочку: от 5375 рублей в месяц.

Длительность: 5 месяцев.

Порог входа: для опытных.

Формат: вебинары, текстовые лекции и видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и сертификат.

Помощь с трудоустройством: доступ к вакансиям от партнеров.

Программа:

Менеджмент.

Управление человеческими ресурсами.

Планирование, отбор и подбор персонала. Адаптация персонала.

Организационное поведение.

Специализированный HR-менеджмент.

Достоинства:

Опытные преподаватели — кандидаты наук, эксперты-практики в области подбора, адаптации, оценки и развития персонала.

Документ об окончании обучения.

Помощь с трудоустройством.

Возможность вернуть деньги, если курс не подойдет.

Рассрочка.

Недостатки:

Не обнаружены.

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4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Другие курсы Moscow Business School: «HR-директор: система управления персоналом в организации».

6. «HR Director 4.0» — Topcareer

Студенты изучат функции и задачи HR-директора и узнают, какими профессиональными и личными качества он должен обладать. Разберутся в вопросах планирования человеческих ресурсов, а также научатся проводить диагностику культуры компании и разрабатывать успешную HR-стратегию. Научатся организовывать эффективный массовый подбор персонала и смогут снизить его текучесть. Узнают, как безболезненно для сотрудников внедрять нужные изменения.

Иллюстрация: 8photo/freepik

Преподаватели — практикующие специалисты с опытом работы на руководящих должностях в компаниях «Газпром», «Мегафон», «Сбербанк и «Почта России».

Познакомиться с образовательным процессом можно на бесплатном пробном занятии. Программа включает в себя 10 тематических модулей, 52 практических занятия и 50 дополнительных материалов, в том числе шаблоны.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: 21 667 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 10 месяцев.

Порог входа: для опытных.

Формат: вебинары, видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Функции и задачи HR-директора.

Менторство как инструмент развития карьеры HRD.

Основы стратегического HR-менеджмента.

Эффективный массовый подбор. Как снизить текучесть линейного персонала.

Диагностика культуры компании.

Планирование человеческих ресурсов компании.

Эффективный отдел по подбору персонала.

Достоинства:

Опытные преподаватели — практикующие специалисты с опытом работы на руководящих должностях в крупных российских компаниях.

Документ об окончании обучения.

Возможность оформить налоговый вычет.

Бесплатное пробное занятие.

Рассрочка.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «HR Директор» — ЭКОДПО

Студентов научат оптимизировать и совершенствовать работу отдела кадров. Расскажут, как развивать подчиненных: подбирать для них семинары и обучающие тренинги. Слушатели узнают, как разрабатывать и составлять схемы оплаты труда. Освоят новые методики мотивации персонала. Изучат основы организационной психологии и конфликтологии. Узнают, как разработать финансовую политику отдела кадров и научатся подбирать подходящих специалистов.

Иллюстрация: 8photo/freepik

Можно обучаться по готовой программе или составленной индивидуально под запросы студента — по количеству часов и набору дисциплин. Для поступления необходимо наличие среднего специального или высшего образования.

Выпускники смогут работать в коммерческих учреждениях, частных компаниях, государственных организациях, торговых предприятиях или акционерных обществах. Диплом об окончании курса доставят бесплатно.

Цена полностью: от 24 990 рублей.

Цена в рассрочку: от 2083 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 1,5 месяцев.

Порог входа: для опытных.

Формат: лекции, практические занятия, тестирование.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Финансовая политика отдела кадров.

Основы кадрового делопроизводства организации.

Современные методы принятия управленческих решений.

Принципы разработки и составления схем оплаты труда.

Правила подбора подходящих специалистов в отдел HR.

Принципы организации процесса трудоустройства.

Нормативно-правовая документация в профессиональной деятельности.

Достоинства:

Документ об окончании обучения.

Круглосуточная поддержка куратора.

Возможность обучаться по индивидуальной программе.

Бесплатная доставка диплома.

Рассрочка.

Недостатки:

Нет «живых вебинаров».

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Директор по персоналу» — City Business School

На курсе научат стратегическому управлению персоналом. Студенты разберутся в особенностях работы HR-директора и изучат структуру отдела кадров. Узнают, как подбирать, адаптировать, мотивировать сотрудников и оценивать их эффективность. Научатся работать с брендом работодателя и внедрять корпоративную культуру. Поймут, как формировать кадровый резерв и организовать удаленную работу команды.

Иллюстрация: 8photo/freepik

City Business School входит в ТОП-10 бизнес-школ России согласно версии mba.su. Обучение будет полезно специалистам и управленцам в области HR, а также собственникам бизнеса.

Курс ориентирован на практику и включает в себя разборы реальных кейсов от преподавателей. Есть три тарифа обучения на выбор: с минимальным, стандартным или полным набором компетенций, которые получат студенты в результате прохождения курса.

Цена полностью: от 49 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 2450 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: 4 месяца.

Порог входа: для опытных.

Формат: лекции, групповые онлайн-занятия, разборы кейсов, тренажеры, тестирование, домашние задания с обратной связью от преподавателя,

Документ об окончании: в зависимости от тарифа — удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Стратегическое управление персоналом.

Бренд работодателя.

Корпоративная культура.

Формирование команды.

Подбор персонала.

Кадровое делопроизводство.

Достоинства:

Опытные преподаватели — практикующие эксперты со стажем от десяти лет.

Документ об окончании обучения.

Круглосуточная поддержка куратора.

Обучение включает в себя реальные кейсы от экспертов.

Рассрочка.

Недостатки:

Доступ к курсу остается не навсегда.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Руководитель отдела подбора» — «Контур.Школа»

Студенты освоят ключевые инструменты управления и контроля эффективности процесса подбора персонала. Узнают, как планировать потребности в сотрудниках и разберутся в методах расширения воронки найма. Поймут, как ставить задачи менеджерам по персоналу и контролировать их работу. Также слушатели научатся аргументированно доносить свои решения непосредственному руководителю и директору компании.

Иллюстрация: 8photo/freepik

Помимо основных учебных материалов, студенты получат полезные для работы шаблоны и чек-листы, например: конструктор воронки найма, схемы мотивации и KPI, инструкции для оценки процесса подбора персонала.

Полученные навыки студенты отработают на практикумах, где смогут задать вопросы преподавателям, разберут сложные задачи. Слушатели также обменяются опытом с сокурсниками и получат рекомендации по управлению воронкой подбора.

Цена полностью: от 40 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 6667 рублей в месяц на 6 месяцев.

Длительность: 2 месяца.

Порог входа: для опытных.

Формат: видеоуроки, текстовые лекции, практикумы с преподавателями, тестирование.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Управление бизнес-процессом подбора персонала.

Метрики оценки эффективности подбора персонала. Анализ воронки подбора.

Роли и структура команды найма. Оценка рекрутеров и система вознаграждения.

Работа с командой рекрутеров.

Как переложить стратегию компании в стратегию по подбору персонала. Инструменты работы с заказчиками.

Достоинства:

Опытные преподаватели — эксперты в области управления командой, подбора и развития персонала с профессиональным стажем от шести лет.

Документ об окончании обучения.

Персональная поддержка куратора.

Возможность оформить налоговый вычет.

Дополнительные материалы, полезные для работы.

Возможность проходить обучение в мобильном приложении.

Рассрочка.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Директор по персоналу» — «Русская школа управления»

На курсе научат разрабатывать и внедрять эффективные HR-стратегии, согласованные с бизнес-целями компании. Студенты узнают, как оптимизировать системы оплаты труда и управления эффективностью персонала. Научатся составлять и реализовывать программы по привлечению, развитию и удержанию талантов. Поймут, как применять HR-аналитику, искусственный интеллект и цифровые инструменты для принятия управленческих решений.

Иллюстрация: 8photo/freepik

Школа предлагает два формата дистанционного обучения: видеоуроки в записи или вебинары в прямом эфире. В онлайн-курсе предусмотрена обратная связь от преподавателей. Все студенты получат дополнительный комплект обучающих материалов.

Познакомиться с программой и образовательной платформой можно на бесплатном пробном занятии. Доступ к курсу сохраняется до 180 дней — в зависимости от тарифа.

Цена полностью: от 220 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 18 333 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 300 академических часов.

Порог входа: для опытных.

Формат: вебинары, видеоуроки, тестирование.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

HR-стратегия: стратегия управления человеческими ресурсами.

Управление затратами на персонал (бюджетирование).

Разработка моделей компетенций. Система найма. Система адаптации. Оценка персонала.

Построение системы оплаты труда на основе грейдов.

Разработка системы премирования. Система управления эффективностью. Система сбалансированных показателей BSC.

Достоинства:

Опытные преподаватели — кандидаты и доктора наук, бизнес-консультанты, практикующие эксперты в сфере управления персоналом.

Документ об окончании обучения.

Бесплатное пробное занятие.

Возможность оформить налоговый вычет.

Дополнительные учебные материалы.

Рассрочка.

Недостатки:

Доступ к курсам остается не навсегда.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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