Обучение управлению отелем: 15 курсов гостиничного менеджмента

Подобрали онлайн-курсы и программы профессиональной переподготовки для тех, кто желает изменить свою профессию и начать работу в индустрии гостеприимства. Добавили курсы повышения квалификации для тех, кто уже работает в этой сфере и хочет перейти на новую должность или повысить свои профессиональные навыки.

1. «Менеджмент в сфере гостиничного сервиса» — НИИДПО

На программе помогут освоить профессию менеджера гостиничного сервиса с нуля. Слушатели узнают общую теорию управления и маркетинга, разберутся со спецификой работы гостиничных комплексов. Узнают общую теорию управления и маркетинга, разберутся со спецификой работы гостиничных комплексов.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты будут выполнять практические задания и получать обратную связь от экспертов. Преподаватели — кандидаты наук, практикующие специалисты с опытом более 30 лет. Доступ к материалам курса остается навсегда.

Цена полностью: 16 512 рублей.

Цена в рассрочку: 1380 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 6 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, вебинары, практические задания с проверкой от преподавателя, тестирование по каждой дисциплине, итоговый междисциплинарный тест, поддержка куратора.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы менеджмента и маркетинга, законодательство РФ о предоставлении гостиничных услуг.

Управление конфликтами, рисками.

Управление деятельностью гостиничного комплекса.

Охрана труда и пожарной безопасности.

Современные технологии и автоматизация предоставления услуг в гостиничном сервисе.

Основы финансового, бухгалтерского и статистического учета в сфере гостиничного сервиса.

Достоинства:

Перед обучением можно заказать бесплатную консультацию.

Доступ к учебным материалам навсегда.

Доступ к 10 000 вебинарам на весь период обучения и 90 дней после.

Доступ к biblioclub.ru.

Преподаватели — кандидаты наук, практикующие специалисты с опытом более 30 лет.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Менеджмент в гостиничном бизнесе» — Moscow Business Academy

🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.

Студенты научатся разрабатывать и реализовывать стратегии развития гостиничного комплекса. Получат знания и навыки по бюджетированию и управленческому учету. А также изучат маркетинговые стратегии, что позволит эффективно привлекать и удерживать клиентов. Узнают, как управлять персоналом, разрабатывать кадровую политику и обеспечивать качество гостиничных услуг.

Иллюстрация: freepik/freepik

Слушатели отработают полученные навыки на групповых проектах и практических заданиях. Получат обратную связь от преподавателей.

После завершения основной программы выпускникам откроют доступ к бесплатным бонусным модулям. В них расскажут, как справляться с сопротивлением персонала и разрешать конфликтные ситуации на рабочем месте.

Цена полностью: 239 800 рублей.

Цена в рассрочку: 19 983 рубля в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 18 месяцев.

Порог входа: для опытных.

Формат: видеолекции, онлайн-вебинары, общение с преподавателями, практические задания, поддержка куратора.

Документ об окончании: международный диплом MBA с европейским приложением.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, помощь в составлении резюме, портфолио и прохождении собеседований.

Программа:

Управление операционной эффективностью.

Управление человеческими ресурсами.

Финансы в организации.

Продвинутый маркетинг.

Современные стратегии и технологии управления в бизнесе.

Специализированные дисциплины.

Достоинства:

Актуальная программа: последнее обновление — август 2024.

Спикеры — эксперты с практикой в крупных российских и зарубежных организациях.

Вернут полную стоимость обучения в течение 14 дней, если студент передумает проходить обучение.

Помощь с трудоустройством

Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

По отзывам, недостаточно практических заданий.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Менеджмент в гостиничном бизнесе. Mini-MBA» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 10% на обучение (суммируется с другими акциями школы).

Программа курса разработана с учетом требований профессионального стандарта, утвержденного Министерством труда и социальной защиты. Преподаватели — эксперты-практики в индустрии гостеприимства с опытом более 20 лет. Студенты изучат стратегический и операционный менеджмент, научатся управлять человеческими ресурсами.

Иллюстрация: freepik/freepik

При поддержке преподавателей слушатели разработают реальный бизнес-проект и получат по нему обратную связь и практические рекомендации. А в качестве бонуса получат возможность безлимитного посещения всех коротких курсов повышения квалификации школы.

Цена полностью: от 161 100 рублей.

Цена в рассрочку: от 7458 рублей в месяц.

Длительность: 8 месяцев.

Порог входа: для опытных.

Формат: онлайн-вебинары, видео- и аудиолекции, текстовые материалы, тестирование, помощь куратора, защита итоговой аттестационной работы.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Маркетинг.

Стратегический менеджмент.

Финансы в организации.

Управление человеческими ресурсами.

Менеджмент в гостиничном бизнесе.

Итоговая аттестация в форме защиты итоговой аттестационной работы.

Достоинства:

Возможность безлимитного посещения всех коротких курсов повышения квалификации.

Студенты станут участниками программы привилегий Moscow Business School.

Возможность оплаты обучения за счет юридического лица.

Преподаватели — эксперты-практики в индустрии гостеприимства с опытом более 20 лет.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы Moscow Business School: «Малый гостиничный бизнес: с чего начать и как преуспеть?».

4. «Менеджмент в гостиничном бизнесе» — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Программа подходит начинающим специалистам, менеджерам и администраторам в сфере гостеприимства. В результате обучения студенты научатся управлять гостиничным бизнесом, планировать бюджет для развития гостиницы. Узнают, как внедрять ИТ-технологии в процесс развития бизнеса и использовать современные методы продвижения. Научатся взаимодействовать с гостиничным персоналом.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты посетят вебинары с возможностью просмотра записей в течение всего курса. После каждой дисциплины выполнят тестирование и работу над ошибками. Во время обучения слушателям будет помогать куратор.

Цена полностью: 32 620 рублей.

Цена в рассрочку: 2700 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 6 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: онлайн-вебинары, разбор реальных кейсов, видео-, лекционные и дополнительные материалы, практические задания, работа над ошибками, помощь куратора.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Обеспечение качества сервиса на примере гостиницы Park Inn by Radisson.

Управление конфликтами.

Классификация гостиничных и туристических предприятий.

Особенности стратегий развития индустрии гостеприимства (гостиничного предприятия).

Стратегии развития мировой гостиничной индустрии (ведущие компании по управлению гостиничными сетями).

Достоинства:

Программа постоянно актуализируется.

Все эксперты имеют международный опыт преподавания в ведущих бизнес-школах мира.

Возможность вернуть 13% оплаты за обучение.

Ведение и помощь в обучении от куратора.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

5. «Управление гостиничными и ресторанными предприятиями» — MITM

Курс предназначен для будущих управляющих и администраторов ресторанов и гостиниц.

Полный курс рассчитан на восемь месяцев. При желании обучение можно пройти в два раза быстрее. Интенсивная программа включает все блоки стандартной.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты учатся взаимодействовать с клиентами, распоряжаться финансами и продвигать свои услуги с использованием маркетинговых инструментов. Преподаватели рассказывают, как вести управленческий учет, улучшать уровень сервиса и своевременно реагировать на изменения рынка и запросы посетителей.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: 2670 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 8 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, практические задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или свидетельство о прохождении обучения.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Бюджетирование и управленческий учет в гостиничном бизнесе.

Маркетинговые стратегии и технологии продвижения гостиничных услуг. Digital-маркетинг в индустрии гостеприимства.

Управление качеством гостиничных услуг.

Управление доходами в гостиничных предприятиях и контроль себестоимости гостиничного продукта.

Эмоциональный интеллект для управляющего.

Достоинства:

Курс можно окончить экстерном за четыре месяца.

Круглосуточная поддержка куратора.

На обучение принимают иностранных граждан.

Диплом школы котируется по всему миру.

Полный доступ к библиотеке курса.

Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы MITM: «Менеджмент гостиничных и ресторанных предприятий».

6. «Менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе» — «Институт профессионального образования»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Студенты изучат основы менеджмента и маркетинга. Научатся управлять персоналом и изучат основы делового общения и профессиональной этики. Смогут регулировать конфликты, стандартизировать обслуживание в отеле. Преподаватели объяснят, как заведению качественно оказывать развлекательно-досуговые услуги.

Иллюстрация: freepik/freepik

Программа рассчитана на слушателей с высшим или средним образованием.

После прохождения курса выпускники получат диплом, приложение международного образца (ID) и смогут работать на должности менеджера в гостиничном и ресторанном бизнесе в любой стране.

Цена полностью: 36 900 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: до 15 месяцев.

Порог входа: для опытных.

Формат: видеолекции, практические задания, защита аттестационной работы, поддержка куратора.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке с международным приложением.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы менеджмента.

Бухгалтерский управленческий учет.

Экономика гостиничного бизнеса.

Маркетинг.

Управление персоналом.

Достоинства:

Перед поступлением можно заказать консультацию по телефону.

Доступ к образовательной платформе urait.ru.

Возможность пройти обучение экстерном.

Поддержка персонального куратора.

Преподаватели — кандидаты экономических наук, бизнес-тренеры и директор компании.

Недостатки:

На курс зачисляют только при наличии законченного среднего или высшего образования.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Обучение менеджеров в гостиничном и ресторанном бизнесе» — МУПП

Преподаватели — опытные бизнесмены-практики: управляющая сетью гостиниц, владелец сети кофеен. Студентов обучат правовым аспектам бизнеса, расскажут о принципах классификации заведений и клиентском сервисе.

Студенты узнают, как выстраивать отношения с коллективом, заинтересовывать клиентов и предоставлять им комфортные условия. А еще изучат основы охраны труда и возможности продвижения бизнеса.

Иллюстрация: freepik/freepik

Слушателям предлагают три тарифа: «Студент», «Специалист», «Профессионал». Первый содержит базовые знания. В остальных есть возможность пройти углубленное обучение по стандартам сервиса, эстетике и дизайну, технологии организации бизнеса с получением свидетельства. В тариф «Профессионал» входит дополнительный модуль для предпринимателей.

Цена полностью: от 9700 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 3 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, практические задания, помощь куратора, защита итоговой аттестационной работы.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Правовые основы деятельности в области гостиничного и ресторанного бизнеса.

Классификация гостиниц и иных средств размещения, ресторанов.

Гостиничный и ресторанный бизнес: традиции и история развития.

Бронирование гостиничных услуг, прием, размещение и выписка гостей.

Управление персоналом и охрана труда.

Организация обслуживания гостей в процессе проживания.

Достоинства:

Бессрочный доступ к материалам курса.

Бонус — подарочный сертификат на 5000 рублей на последующее обучение.

Выпускники бесплатно получат сертификат оценки компетенции.

Куратор на связи круглосуточно и помогает с подготовкой итоговой работы.

Недостатки:

Необходимо наличие среднего профессионального или высшего образования.

Бессрочный доступ курсу только при обучении по программам «Специалист» и «Профессионал».

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Руководитель отдела гостиничного комплекса» — «ИнфоУрок»

🎁 По промокоду 5023486 вы получите кешбэк 10% от стоимости курса.

Студенты научатся организовывать работу персонала и контролировать ее. Узнают, как разрабатывать бюджет заведения, следить за доходами и расходами, устанавливать цены на услуги. Поймут, как анализировать конкурентов, продвигать бренд и привлекать новых клиентов.

Иллюстрация: freepik/freepik

Слушатели посмотрят видеолекции, изучат дополнительные материалы и получат обратную связь. По окончании обучения студенты сдадут экзамен, получат диплом и смогут работать управляющим гостиничным комплексом.

Кроме того, по подписке слушатели получают доступ не только к этому курсу, но и ко всем курсам из каталога школы.

Цена полностью: 3999 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: от 3 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, практические задания, практикум с отчетом, итоговая аттестация, помощь куратора.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Модуль 1. Нормативно-правовой.

Модуль 2. История и индустрия гостиничного бизнеса.

Модуль 3. Полное управление гостиничным бизнесом.

Практикум.

Итоговая аттестация.

Достоинства:

Бессрочный доступ к материалам курса.

Поддержка куратора.

Бесплатная доставка документов после окончания обучения.

Низкая стоимость в сравнении с другими программами из подборки.

Недостатки:

Нет «живого» общения с преподавателями.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе» — МИПК

Студенты изучат законодательные и нормативные документы, которыми руководствуются в индустрии гостеприимства. Освоят способы бронирования и предоставления гостиничных услуг. Изучат экономические особенности бизнеса.

Иллюстрация: freepik/freepik

Выпускники смогут управлять гостиницами и ресторанами. Специалистам с уже имеющимся профильным образованием выдадут удостоверение о повышении квалификации. Другие студенты получат диплом о профессиональной переподготовке.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: от 72 часов.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основные стандарты гостиничного и ресторанного менеджмента.

Правовая база деятельности.

Экономика деятельности.

Особенности управления гостиницами и ресторанами.

Использование информационных технологиях для бизнеса.

Охрана труда в ресторане или гостинице.

Достоинства:

Бесплатная консультация специалиста перед покупкой программы.

Содержание программы обновляется на регулярной основе.

Возможность формирования индивидуальной образовательной программы.

Доступ к учебным материалам и пособиям.

Поддержка персонального консультанта.

Недостатки:

Нет «живого» общения с преподавателями.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Менеджмент гостиничных услуг» — АПКСМГУ

Программа курса подойдет менеджерам, руководителям и собственникам хостелов и небольших гостиниц.

После обучения можно получить удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной подготовке.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты изучат стратегии планирования гостиничного бизнеса. Научатся контролировать выполнение планов. Разберут ключевые факторы гостиничного бизнеса и смогут улучшить операционные и финансовые показатели. Преподаватели детально разберут вопросы, связанные с использованием систем автоматической обработки данных в гостиницах.

Цена полностью: от 5600 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: от 72 академических часов.

Порог входа: для опытных.

Формат: видеолекции, практические задания.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Гостиничный комплекс как объект управления.

Инфраструктура гостеприимства.

Правовое регулирование гостиничных услуг.

Современные информационные технологии гостиничных услуг.

Ценообразование в санаторно-курортной сфере.

Достоинства:

Программа обучения постоянно корректируется согласно действующему законодательству.

Итоговую аттестацию проведут опытные специалисты, среди которых сотрудники надзорных органов.

Возможность оформить налоговый вычет.

Низкая стоимость в сравнении с другими программами из подборки.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,3 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.ru.

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