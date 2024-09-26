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Обучение управлению отелем: 15 курсов гостиничного менеджмента

Менеджер гостиничного бизнеса отвечает за обеспечение высокого уровня обслуживания гостей, управление персоналом, оптимизацию операционных процессов и финансовый контроль. Его задача — создать комфортную атмосферу, увеличить доходы и поддерживать репутацию заведения. Освоить эти навыки можно на специальных курсах.

Собрали платные и бесплатные курсы по гостиничному менеджменту с нуля. На них студенты освоят навыки управления финансами, маркетингом, персоналом отеля. Смогут разработать стратегию развития собственного бизнеса. По окончании большинства курсов студенты получат диплом о профессиональной переподготовке и новую профессию.

Как мы сформировали рейтинг

Я изучила курсы по гостиничному менеджменту от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах. 

Анна Петишкина, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-7 курсов по гостиничному менеджменту 

  1. «Менеджмент в сфере гостиничного сервиса» от НИИДПО: курс с бессрочным доступом к материалам, практическими заданиями и обратной связью от экспертов.

  2. «Менеджмент в гостиничном бизнесе» от Moscow Business Academy: программа MBA с помощью в трудоустройстве, поддержкой куратора и прямыми эфирами с экспертами (промокод GdeKurs — скидка 10%).

  3. «Менеджмент в гостиничном бизнесе. Mini-MBA» от Moscow Business School: курс профессиональной переподготовки с возможностью безлимитного посещения всех коротких программ повышения квалификации школы (промокод GdeKurs — дополнительная скидка 10%).

  4. «Менеджмент в гостиничном бизнесе» от МИПО: курс от преподавателей с опытом от 7 до 25 лет с онлайн-вебинарами и возможностью оформить налоговый вычет (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение).

  5. «Управление гостиничными и ресторанными предприятиями» от MITM: курс профессиональной переподготовки с возможностью окончить обучение экстерном. 

  6. «Менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе» от «Института профессионального образования»: курс для специалистов, имеющих высшее или среднее специальное образование от преподавателей — бизнес-тренеров, кандидатов экономических наук и директора компании (промокод GDEKURS — скидка 10%).

  7. «Обучение менеджеров в гостиничном и ресторанном бизнесе» от МУПП: курс с бессрочным доступом и сертификат оценки компетенции в подарок.

Онлайн-курсы для менеджера гостиничного бизнеса

Подобрали онлайн-курсы и программы профессиональной переподготовки для тех, кто желает изменить свою профессию и начать работу в индустрии гостеприимства. Добавили курсы повышения квалификации для тех, кто уже работает в этой сфере и хочет перейти на новую должность или повысить свои профессиональные навыки.

1. «Менеджмент в сфере гостиничного сервиса» — НИИДПО

На программе помогут освоить профессию менеджера гостиничного сервиса с нуля. Слушатели узнают общую теорию управления и маркетинга, разберутся со спецификой работы гостиничных комплексов. Узнают общую теорию управления и маркетинга, разберутся со спецификой работы гостиничных комплексов. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты будут выполнять практические задания и получать обратную связь от экспертов. Преподаватели — кандидаты наук, практикующие специалисты с опытом более 30 лет. Доступ к материалам курса остается навсегда. 

  • Цена полностью: 16 512 рублей.

  • Цена в рассрочку: 1380 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 6 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, вебинары, практические задания с проверкой от преподавателя, тестирование по каждой дисциплине, итоговый междисциплинарный тест, поддержка куратора.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Основы менеджмента и маркетинга, законодательство РФ о предоставлении гостиничных услуг.

  • Управление конфликтами, рисками.

  • Управление деятельностью гостиничного комплекса.

  • Охрана труда и пожарной безопасности.

  • Современные технологии и автоматизация предоставления услуг в гостиничном сервисе.

  • Основы финансового, бухгалтерского и статистического учета в сфере гостиничного сервиса.

Достоинства:

  • Перед обучением можно заказать бесплатную консультацию.

  • Доступ к учебным материалам навсегда.

  • Доступ к 10 000 вебинарам на весь период обучения и 90 дней после.

  • Доступ к biblioclub.ru.

  • Преподаватели — кандидаты наук, практикующие специалисты с опытом более 30 лет.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

2. «Менеджмент в гостиничном бизнесе» — Moscow Business Academy

🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.

Студенты научатся разрабатывать и реализовывать стратегии развития гостиничного комплекса. Получат знания и навыки по бюджетированию и управленческому учету. А также изучат маркетинговые стратегии, что позволит эффективно привлекать и удерживать клиентов. Узнают, как управлять персоналом, разрабатывать кадровую политику и обеспечивать качество гостиничных услуг.

Иллюстрация: freepik/freepik

Слушатели отработают полученные навыки на групповых проектах и практических заданиях. Получат обратную связь от преподавателей.

После завершения основной программы выпускникам откроют доступ к бесплатным бонусным модулям. В них расскажут, как справляться с сопротивлением персонала и разрешать конфликтные ситуации на рабочем месте.

  • Цена полностью: 239 800 рублей.

  • Цена в рассрочку: 19 983 рубля в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 18 месяцев.

  • Порог входа: для опытных.

  • Формат: видеолекции, онлайн-вебинары, общение с преподавателями, практические задания, поддержка куратора. 

  • Документ об окончании: международный диплом MBA с европейским приложением.

  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, помощь в составлении резюме, портфолио и прохождении собеседований.

Программа:

  • Управление операционной эффективностью.

  • Управление человеческими ресурсами.

  • Финансы в организации.

  • Продвинутый маркетинг.

  • Современные стратегии и технологии управления в бизнесе.

  • Специализированные дисциплины.

Достоинства:

  • Актуальная программа: последнее обновление — август 2024.

  • Спикеры — эксперты с практикой в крупных российских и зарубежных организациях.

  • Вернут полную стоимость обучения в течение 14 дней, если студент передумает проходить обучение.

  • Помощь с трудоустройством

  • Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

  • По отзывам, недостаточно практических заданий.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

3. «Менеджмент в гостиничном бизнесе. Mini-MBA» — Moscow Business School

🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 10% на обучение (суммируется с другими акциями школы).

Программа курса разработана с учетом требований профессионального стандарта, утвержденного Министерством труда и социальной защиты. Преподаватели — эксперты-практики в индустрии гостеприимства с опытом более 20 лет. Студенты изучат стратегический и операционный менеджмент, научатся управлять человеческими ресурсами. 

Иллюстрация: freepik/freepik

При поддержке преподавателей слушатели разработают реальный бизнес-проект и получат по нему обратную связь и практические рекомендации. А в качестве бонуса получат возможность безлимитного посещения всех коротких курсов повышения квалификации школы.

  • Цена полностью: от 161 100 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 7458 рублей в месяц.

  • Длительность: 8 месяцев.

  • Порог входа: для опытных.

  • Формат: онлайн-вебинары, видео- и аудиолекции, текстовые материалы, тестирование, помощь куратора, защита итоговой аттестационной работы.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Маркетинг.

  • Стратегический менеджмент.

  • Финансы в организации.

  • Управление человеческими ресурсами.

  • Менеджмент в гостиничном бизнесе.

  • Итоговая аттестация в форме защиты итоговой аттестационной работы.

Достоинства:

  • Возможность безлимитного посещения всех коротких курсов повышения квалификации.

  • Студенты станут участниками программы привилегий Moscow Business School.

  • Возможность оплаты обучения за счет юридического лица.

  • Преподаватели — эксперты-практики в индустрии гостеприимства с опытом более 20 лет. 

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы Moscow Business School: «Малый гостиничный бизнес: с чего начать и как преуспеть?».

4. «Менеджмент в гостиничном бизнесе» — МИПО

🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Программа подходит начинающим специалистам, менеджерам и администраторам в сфере гостеприимства. В результате обучения студенты научатся управлять гостиничным бизнесом, планировать бюджет для развития гостиницы. Узнают, как внедрять ИТ-технологии в процесс развития бизнеса и использовать современные методы продвижения. Научатся взаимодействовать с гостиничным персоналом.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты посетят вебинары с возможностью просмотра записей в течение всего курса. После каждой дисциплины выполнят тестирование и работу над ошибками. Во время обучения слушателям будет помогать куратор.

  • Цена полностью: 32 620 рублей.

  • Цена в рассрочку: 2700 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 6 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: онлайн-вебинары, разбор реальных кейсов, видео-, лекционные и дополнительные материалы, практические задания, работа над ошибками, помощь куратора.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Обеспечение качества сервиса на примере гостиницы Park Inn by Radisson.

  • Управление конфликтами.

  • Классификация гостиничных и туристических предприятий.

  • Особенности стратегий развития индустрии гостеприимства (гостиничного предприятия).

  • Стратегии развития мировой гостиничной индустрии (ведущие компании по управлению гостиничными сетями).

Достоинства:

  • Программа постоянно актуализируется.

  • Все эксперты имеют международный опыт преподавания в ведущих бизнес-школах мира.

  • Возможность вернуть 13% оплаты за обучение.

  • Ведение и помощь в обучении от куратора.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Управление гостиничными и ресторанными предприятиями» — MITM

Курс предназначен для будущих управляющих и администраторов ресторанов и гостиниц.

Полный курс рассчитан на восемь месяцев. При желании обучение можно пройти в два раза быстрее. Интенсивная программа включает все блоки стандартной. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты учатся взаимодействовать с клиентами, распоряжаться финансами и продвигать свои услуги с использованием маркетинговых инструментов. Преподаватели рассказывают, как вести управленческий учет, улучшать уровень сервиса и своевременно реагировать на изменения рынка и запросы посетителей.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: 2670 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 8 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, практические задания.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или свидетельство о прохождении обучения.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Бюджетирование и управленческий учет в гостиничном бизнесе.

  • Маркетинговые стратегии и технологии продвижения гостиничных услуг. Digital-маркетинг в индустрии гостеприимства.

  • Управление качеством гостиничных услуг.

  • Управление доходами в гостиничных предприятиях и контроль себестоимости гостиничного продукта.

  • Эмоциональный интеллект для управляющего.

Достоинства:

  • Курс можно окончить экстерном за четыре месяца.

  • Круглосуточная поддержка куратора.

  • На обучение принимают иностранных граждан.

  • Диплом школы котируется по всему миру.

  • Полный доступ к библиотеке курса.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы MITM: «Менеджмент гостиничных и ресторанных предприятий».

6. «Менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе» — «Институт профессионального образования»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Студенты изучат основы менеджмента и маркетинга. Научатся управлять персоналом и изучат основы делового общения и профессиональной этики. Смогут регулировать конфликты, стандартизировать обслуживание в отеле. Преподаватели объяснят, как заведению качественно оказывать развлекательно-досуговые услуги.

Иллюстрация: freepik/freepik

Программа рассчитана на слушателей с высшим или средним образованием.

После прохождения курса выпускники получат диплом, приложение международного образца (ID) и смогут работать на должности менеджера в гостиничном и ресторанном бизнесе в любой стране. 

  • Цена полностью: 36 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: до 15 месяцев.

  • Порог входа: для опытных.

  • Формат: видеолекции, практические задания, защита аттестационной работы, поддержка куратора.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке с международным приложением.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Основы менеджмента.

  • Бухгалтерский управленческий учет.

  • Экономика гостиничного бизнеса.

  • Маркетинг.

  • Управление персоналом.

Достоинства:

  • Перед поступлением можно заказать консультацию по телефону.

  • Доступ к образовательной платформе urait.ru.

  • Возможность пройти обучение экстерном.

  • Поддержка персонального куратора.

  • Преподаватели — кандидаты экономических наук, бизнес-тренеры и директор компании.

Недостатки:

  • На курс зачисляют только при наличии законченного среднего или высшего образования.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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7. «Обучение менеджеров в гостиничном и ресторанном бизнесе» — МУПП

Преподаватели — опытные бизнесмены-практики: управляющая сетью гостиниц, владелец сети кофеен. Студентов обучат правовым аспектам бизнеса, расскажут о принципах классификации заведений и клиентском сервисе.

Студенты узнают, как выстраивать отношения с коллективом, заинтересовывать клиентов и предоставлять им комфортные условия. А еще изучат основы охраны труда и возможности продвижения бизнеса.

Иллюстрация: freepik/freepik

Слушателям предлагают три тарифа: «Студент», «Специалист», «Профессионал». Первый содержит базовые знания. В остальных есть возможность пройти углубленное обучение по стандартам сервиса, эстетике и дизайну, технологии организации бизнеса с получением свидетельства. В тариф «Профессионал» входит дополнительный модуль для предпринимателей.

  • Цена полностью: от 9700 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 3 месяца.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, практические задания, помощь куратора, защита итоговой аттестационной работы.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Правовые основы деятельности в области гостиничного и ресторанного бизнеса.

  • Классификация гостиниц и иных средств размещения, ресторанов.

  • Гостиничный и ресторанный бизнес: традиции и история развития.

  • Бронирование гостиничных услуг, прием, размещение и выписка гостей.

  • Управление персоналом и охрана труда.

  • Организация обслуживания гостей в процессе проживания.

Достоинства:

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

  • Бонус — подарочный сертификат на 5000 рублей на последующее обучение.

  • Выпускники бесплатно получат сертификат оценки компетенции.

  • Куратор на связи круглосуточно и помогает с подготовкой итоговой работы.

Недостатки:

  • Необходимо наличие среднего профессионального или высшего образования.

  • Бессрочный доступ курсу только при обучении по программам «Специалист» и «Профессионал».

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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8. «Руководитель отдела гостиничного комплекса» — «ИнфоУрок»

🎁 По промокоду 5023486 вы получите кешбэк 10% от стоимости курса.

Студенты научатся организовывать работу персонала и контролировать ее. Узнают, как разрабатывать бюджет заведения, следить за доходами и расходами, устанавливать цены на услуги. Поймут, как анализировать конкурентов, продвигать бренд и привлекать новых клиентов. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Слушатели посмотрят видеолекции, изучат дополнительные материалы и получат обратную связь. По окончании обучения студенты сдадут экзамен, получат диплом и смогут работать управляющим гостиничным комплексом.

Кроме того, по подписке слушатели получают доступ не только к этому курсу, но и ко всем курсам из каталога школы.

  • Цена полностью: 3999 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 3 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, практические задания, практикум с отчетом, итоговая аттестация, помощь куратора.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Модуль 1. Нормативно-правовой.

  • Модуль 2. История и индустрия гостиничного бизнеса.

  • Модуль 3. Полное управление гостиничным бизнесом.

  • Практикум.

  • Итоговая аттестация.

Достоинства:

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

  • Поддержка куратора.

  • Бесплатная доставка документов после окончания обучения.

  • Низкая стоимость в сравнении с другими программами из подборки.

Недостатки:

  • Нет «живого» общения с преподавателями.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе» — МИПК

Студенты изучат законодательные и нормативные документы, которыми руководствуются в индустрии гостеприимства. Освоят способы бронирования и предоставления гостиничных услуг. Изучат экономические особенности бизнеса.

Иллюстрация: freepik/freepik

Выпускники смогут управлять гостиницами и ресторанами. Специалистам с уже имеющимся профильным образованием выдадут удостоверение о повышении квалификации. Другие студенты получат диплом о профессиональной переподготовке.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 72 часов.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Основные стандарты гостиничного и ресторанного менеджмента.

  • Правовая база деятельности.

  • Экономика деятельности.

  • Особенности управления гостиницами и ресторанами.

  • Использование информационных технологиях для бизнеса.

  • Охрана труда в ресторане или гостинице.

Достоинства:

  • Бесплатная консультация специалиста перед покупкой программы. 

  • Содержание программы обновляется на регулярной основе.

  • Возможность формирования индивидуальной образовательной программы.

  • Доступ к учебным материалам и пособиям.

  • Поддержка персонального консультанта.

Недостатки:

  • Нет «живого» общения с преподавателями.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Менеджмент гостиничных услуг» — АПКСМГУ

Программа курса подойдет менеджерам, руководителям и собственникам хостелов и небольших гостиниц.

После обучения можно получить удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной подготовке. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты изучат стратегии планирования гостиничного бизнеса. Научатся контролировать выполнение планов. Разберут ключевые факторы гостиничного бизнеса и смогут улучшить операционные и финансовые показатели. Преподаватели детально разберут вопросы, связанные с использованием систем автоматической обработки данных в гостиницах.

  • Цена полностью: от 5600 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 72 академических часов.

  • Порог входа: для опытных.

  • Формат: видеолекции, практические задания.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Гостиничный комплекс как объект управления.

  • Инфраструктура гостеприимства.

  • Правовое регулирование гостиничных услуг.

  • Современные информационные технологии гостиничных услуг.

  • Ценообразование в санаторно-курортной сфере.

Достоинства:

  • Программа обучения постоянно корректируется согласно действующему законодательству.

  • Итоговую аттестацию проведут опытные специалисты, среди которых сотрудники надзорных органов.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • Низкая стоимость в сравнении с другими программами из подборки.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,3 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.ru.

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Бесплатные курсы по гостиничному менеджменту

Бесплатные уроки помогут познакомиться с особенностями работы в гостиничном бизнесе и оценить интерес к этой сфере. Полученные знания станут фундаментом для дальнейшего погружения в профессию или развития собственного дела.

1. «Как открыть хостел и не закрыться в первые месяцы» — Skillbox

Запись вебинара от руководителей франчайзинговой сети «Хостелы Рус». Слушатели узнают, сколько стоит открыть хостел. Поймут особенности ведения гостиничного бизнеса. Преподаватели расскажут, как быстро выйти на окупаемость и познакомят слушателей со схемой работы и поддержки своей сети хостелов.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 1 час 51 минута.

  • Формат: запись вебинара.

  • Доступ: без регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Прикладной курс по управлению гостиницей» — «КонтурАкадемия»

Семь уроков по реальным задачам отельера. Студенты узнают, как управлять гостиничным бизнесом. Попробуют заселить гостей и принять от них оплату, установить цены на номера и курортный сбор. Научатся формировать отчетность с учетом дохода и загрузки, принимать новых сотрудников, а также разрабатывать и внедрять каналы бронирования.

Иллюстрация: freepik/freepik

По прохождении обучения слушатели пройдут итоговое тестирование. А после — получат сертификат, который можно будет приложить к портфолио и показать работодателю.

  • Длительность: 7 уроков.

  • Формат: видеоуроки, итоговый тест.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Введение в гостиничный менеджмент» — Typsy

Вводный курс по управлению гостиничным бизнесом. Слушатели узнают, как расставить приоритеты в задачах на работе. Научатся делегировать задачи. Поймут, как обеспечить соответствие персонала стандартам обслуживания. Смогут найти подход к трудным гостям. 

Иллюстрация: freepik/freepik

После регистрации студенты получат десять дней бесплатного доступа ко всем урокам. В конце каждого проводится тестирование и выдается цифровой значок. По окончании обучения слушатели получат сертификат.

  • Длительность: в своем темпе.

  • Формат: видеоуроки, тесты.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Гостиничный бизнес» — «Все о туризме»

Видеолекция от заведующего кафедрой сервиса и туризма Казанского федерального университета. Преподаватель расскажет, как начать путь в сфере гостеприимства. Поделится советами, как добиться в ней успеха. Слушатели узнают плюсы и минусы работы в гостиничном бизнесе. 

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 47 минут.

  • Формат: видеолекция.

  • Доступ: без регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «11 секретов отельеров» — «Бизнес-академия МБА Сити»

В презентации дистанционного курса будущим студентам предлагают посмотреть демоверсию одного из уроков и принять решение о дальнейшем обучении. Преподаватель рассказывает, как можно повысить доходы гостиницы или отеля. Студенты узнают, каковы должны быть действия операторов, чтобы привлечь клиента. Поймут важность социальных сетей в продвижении бизнеса. 

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 6 минут.

  • Формат: видеоурок.

  • Доступ: без регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Как мы отбирали курсы для статьи 

При выборе курсов по организации и ведению гостиничного бизнеса выделили три главных момента: программа должна быть комплексной, доступной для начинающих и учитывать последние тенденции развития индустрии гостеприимства. Кроме программы обучения, обращали внимание на параметры:

  • Стоимость курса. Сравнивали цены за обучение полностью и в рассрочку, а также проверяли наличие скидок и индивидуальных предложений.

  • Бесплатный ознакомительный контент. Проверяли, есть ли в программах бесплатная консультация или ознакомительная лекция для принятия решения о дальнейшем обучении.

  • Формат обучения и обратная связь. Оценивали возможности для студентов получать знания онлайн, а обратную связь — через вебинары и чаты в Telegram. Искали курсы с тестированиями после прохождения каждого учебного модуля и защитой итоговых работ у преподавателей.

  • Документ об окончании. Включали в подборку курсы, после прохождения которых студенты получат документы государственного образца. 

  • Экспертиза спикера. Оценивали опыт и достижения преподавателей, их квалификацию, отдавали предпочтение практикам.

  • Репутация школы и отзывы выпускников. Отразили рейтинг школ на основании реальных отзывов с независимых ресурсов. 

  • Лицензия на оказание образовательных услуг и налоговый вычет. Все образовательные учреждения лицензированы, а значит, после окончания любых платных курсов можно получить налоговый вычет за обучение.

Какой курс по гостиничному менеджменту выбрать

Чтобы загрузка отеля, санатория или хостела всегда была максимальной, а гости с удовольствием возвращались и рекомендовали место друзьям, необходимо обеспечивать качественный сервис. Поэтому каждое гостиничное заведение нуждается в грамотном и эффективном управлении. Получить новую профессию или повысить квалификацию управляющего можно на следующих курсах:

  1. «Менеджмент в сфере гостиничного сервиса» от НИИДПО: курс с бессрочным доступом к материалам, практическими заданиями и обратной связью от экспертов.

  2. «Менеджмент в гостиничном бизнесе» от Moscow Business Academy: программа MBA с помощью в трудоустройстве, поддержкой куратора и прямыми эфирами с экспертами.

  3. «Менеджмент в гостиничном бизнесе. Mini-MBA» от Moscow Business School: курс профессиональной переподготовки с возможностью безлимитного посещения всех коротких программ повышения квалификации школы.

Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.

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