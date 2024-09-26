Обучение управлению отелем: 15 курсов гостиничного менеджмента

Собрали платные и бесплатные курсы по гостиничному менеджменту с нуля. На них студенты освоят навыки управления финансами, маркетингом, персоналом отеля. Смогут разработать стратегию развития собственного бизнеса. По окончании большинства курсов студенты получат диплом о профессиональной переподготовке и новую профессию.
Как мы сформировали рейтинг
Я изучила курсы по гостиничному менеджменту от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах.
ТОП-7 курсов по гостиничному менеджменту
«Менеджмент в сфере гостиничного сервиса» от НИИДПО: курс с бессрочным доступом к материалам, практическими заданиями и обратной связью от экспертов.
«Менеджмент в гостиничном бизнесе» от Moscow Business Academy: программа MBA с помощью в трудоустройстве, поддержкой куратора и прямыми эфирами с экспертами (промокод GdeKurs — скидка 10%).
«Менеджмент в гостиничном бизнесе. Mini-MBA» от Moscow Business School: курс профессиональной переподготовки с возможностью безлимитного посещения всех коротких программ повышения квалификации школы (промокод GdeKurs — дополнительная скидка 10%).
«Менеджмент в гостиничном бизнесе» от МИПО: курс от преподавателей с опытом от 7 до 25 лет с онлайн-вебинарами и возможностью оформить налоговый вычет (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение).
«Управление гостиничными и ресторанными предприятиями» от MITM: курс профессиональной переподготовки с возможностью окончить обучение экстерном.
«Менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе» от «Института профессионального образования»: курс для специалистов, имеющих высшее или среднее специальное образование от преподавателей — бизнес-тренеров, кандидатов экономических наук и директора компании (промокод GDEKURS — скидка 10%).
«Обучение менеджеров в гостиничном и ресторанном бизнесе» от МУПП: курс с бессрочным доступом и сертификат оценки компетенции в подарок.
Онлайн-курсы для менеджера гостиничного бизнеса
Подобрали онлайн-курсы и программы профессиональной переподготовки для тех, кто желает изменить свою профессию и начать работу в индустрии гостеприимства. Добавили курсы повышения квалификации для тех, кто уже работает в этой сфере и хочет перейти на новую должность или повысить свои профессиональные навыки.
1. «Менеджмент в сфере гостиничного сервиса» — НИИДПО
На программе помогут освоить профессию менеджера гостиничного сервиса с нуля. Слушатели узнают общую теорию управления и маркетинга, разберутся со спецификой работы гостиничных комплексов. Узнают общую теорию управления и маркетинга, разберутся со спецификой работы гостиничных комплексов.
Студенты будут выполнять практические задания и получать обратную связь от экспертов. Преподаватели — кандидаты наук, практикующие специалисты с опытом более 30 лет. Доступ к материалам курса остается навсегда.
Цена полностью: 16 512 рублей.
Цена в рассрочку: 1380 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, вебинары, практические задания с проверкой от преподавателя, тестирование по каждой дисциплине, итоговый междисциплинарный тест, поддержка куратора.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы менеджмента и маркетинга, законодательство РФ о предоставлении гостиничных услуг.
Управление конфликтами, рисками.
Управление деятельностью гостиничного комплекса.
Охрана труда и пожарной безопасности.
Современные технологии и автоматизация предоставления услуг в гостиничном сервисе.
Основы финансового, бухгалтерского и статистического учета в сфере гостиничного сервиса.
Достоинства:
Перед обучением можно заказать бесплатную консультацию.
Доступ к учебным материалам навсегда.
Доступ к 10 000 вебинарам на весь период обучения и 90 дней после.
Доступ к biblioclub.ru.
Преподаватели — кандидаты наук, практикующие специалисты с опытом более 30 лет.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Менеджмент в гостиничном бизнесе» — Moscow Business Academy
🎁 По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.
Студенты научатся разрабатывать и реализовывать стратегии развития гостиничного комплекса. Получат знания и навыки по бюджетированию и управленческому учету. А также изучат маркетинговые стратегии, что позволит эффективно привлекать и удерживать клиентов. Узнают, как управлять персоналом, разрабатывать кадровую политику и обеспечивать качество гостиничных услуг.
Слушатели отработают полученные навыки на групповых проектах и практических заданиях. Получат обратную связь от преподавателей.
После завершения основной программы выпускникам откроют доступ к бесплатным бонусным модулям. В них расскажут, как справляться с сопротивлением персонала и разрешать конфликтные ситуации на рабочем месте.
Цена полностью: 239 800 рублей.
Цена в рассрочку: 19 983 рубля в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 18 месяцев.
Порог входа: для опытных.
Формат: видеолекции, онлайн-вебинары, общение с преподавателями, практические задания, поддержка куратора.
Документ об окончании: международный диплом MBA с европейским приложением.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, помощь в составлении резюме, портфолио и прохождении собеседований.
Программа:
Управление операционной эффективностью.
Управление человеческими ресурсами.
Финансы в организации.
Продвинутый маркетинг.
Современные стратегии и технологии управления в бизнесе.
Специализированные дисциплины.
Достоинства:
Актуальная программа: последнее обновление — август 2024.
Спикеры — эксперты с практикой в крупных российских и зарубежных организациях.
Вернут полную стоимость обучения в течение 14 дней, если студент передумает проходить обучение.
Помощь с трудоустройством
Возможность оформить налоговый вычет.
Недостатки:
По отзывам, недостаточно практических заданий.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Менеджмент в гостиничном бизнесе. Mini-MBA» — Moscow Business School
🎁 По промокоду GdeKurs вы получите скидку 10% на обучение (суммируется с другими акциями школы).
Программа курса разработана с учетом требований профессионального стандарта, утвержденного Министерством труда и социальной защиты. Преподаватели — эксперты-практики в индустрии гостеприимства с опытом более 20 лет. Студенты изучат стратегический и операционный менеджмент, научатся управлять человеческими ресурсами.
При поддержке преподавателей слушатели разработают реальный бизнес-проект и получат по нему обратную связь и практические рекомендации. А в качестве бонуса получат возможность безлимитного посещения всех коротких курсов повышения квалификации школы.
Цена полностью: от 161 100 рублей.
Цена в рассрочку: от 7458 рублей в месяц.
Длительность: 8 месяцев.
Порог входа: для опытных.
Формат: онлайн-вебинары, видео- и аудиолекции, текстовые материалы, тестирование, помощь куратора, защита итоговой аттестационной работы.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Маркетинг.
Стратегический менеджмент.
Финансы в организации.
Управление человеческими ресурсами.
Менеджмент в гостиничном бизнесе.
Итоговая аттестация в форме защиты итоговой аттестационной работы.
Достоинства:
Возможность безлимитного посещения всех коротких курсов повышения квалификации.
Студенты станут участниками программы привилегий Moscow Business School.
Возможность оплаты обучения за счет юридического лица.
Преподаватели — эксперты-практики в индустрии гостеприимства с опытом более 20 лет.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы Moscow Business School: «Малый гостиничный бизнес: с чего начать и как преуспеть?».
4. «Менеджмент в гостиничном бизнесе» — МИПО
🎁 По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.
Программа подходит начинающим специалистам, менеджерам и администраторам в сфере гостеприимства. В результате обучения студенты научатся управлять гостиничным бизнесом, планировать бюджет для развития гостиницы. Узнают, как внедрять ИТ-технологии в процесс развития бизнеса и использовать современные методы продвижения. Научатся взаимодействовать с гостиничным персоналом.
Студенты посетят вебинары с возможностью просмотра записей в течение всего курса. После каждой дисциплины выполнят тестирование и работу над ошибками. Во время обучения слушателям будет помогать куратор.
Цена полностью: 32 620 рублей.
Цена в рассрочку: 2700 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-вебинары, разбор реальных кейсов, видео-, лекционные и дополнительные материалы, практические задания, работа над ошибками, помощь куратора.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Обеспечение качества сервиса на примере гостиницы Park Inn by Radisson.
Управление конфликтами.
Классификация гостиничных и туристических предприятий.
Особенности стратегий развития индустрии гостеприимства (гостиничного предприятия).
Стратегии развития мировой гостиничной индустрии (ведущие компании по управлению гостиничными сетями).
Достоинства:
Программа постоянно актуализируется.
Все эксперты имеют международный опыт преподавания в ведущих бизнес-школах мира.
Возможность вернуть 13% оплаты за обучение.
Ведение и помощь в обучении от куратора.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Управление гостиничными и ресторанными предприятиями» — MITM
Курс предназначен для будущих управляющих и администраторов ресторанов и гостиниц.
Полный курс рассчитан на восемь месяцев. При желании обучение можно пройти в два раза быстрее. Интенсивная программа включает все блоки стандартной.
Студенты учатся взаимодействовать с клиентами, распоряжаться финансами и продвигать свои услуги с использованием маркетинговых инструментов. Преподаватели рассказывают, как вести управленческий учет, улучшать уровень сервиса и своевременно реагировать на изменения рынка и запросы посетителей.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: 2670 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 8 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или свидетельство о прохождении обучения.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Бюджетирование и управленческий учет в гостиничном бизнесе.
Маркетинговые стратегии и технологии продвижения гостиничных услуг. Digital-маркетинг в индустрии гостеприимства.
Управление качеством гостиничных услуг.
Управление доходами в гостиничных предприятиях и контроль себестоимости гостиничного продукта.
Эмоциональный интеллект для управляющего.
Достоинства:
Курс можно окончить экстерном за четыре месяца.
Круглосуточная поддержка куратора.
На обучение принимают иностранных граждан.
Диплом школы котируется по всему миру.
Полный доступ к библиотеке курса.
Возможность оформить налоговый вычет.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы MITM: «Менеджмент гостиничных и ресторанных предприятий».
6. «Менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе» — «Институт профессионального образования»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.
Студенты изучат основы менеджмента и маркетинга. Научатся управлять персоналом и изучат основы делового общения и профессиональной этики. Смогут регулировать конфликты, стандартизировать обслуживание в отеле. Преподаватели объяснят, как заведению качественно оказывать развлекательно-досуговые услуги.
Программа рассчитана на слушателей с высшим или средним образованием.
После прохождения курса выпускники получат диплом, приложение международного образца (ID) и смогут работать на должности менеджера в гостиничном и ресторанном бизнесе в любой стране.
Цена полностью: 36 900 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: до 15 месяцев.
Порог входа: для опытных.
Формат: видеолекции, практические задания, защита аттестационной работы, поддержка куратора.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке с международным приложением.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы менеджмента.
Бухгалтерский управленческий учет.
Экономика гостиничного бизнеса.
Маркетинг.
Управление персоналом.
Достоинства:
Перед поступлением можно заказать консультацию по телефону.
Доступ к образовательной платформе urait.ru.
Возможность пройти обучение экстерном.
Поддержка персонального куратора.
Преподаватели — кандидаты экономических наук, бизнес-тренеры и директор компании.
Недостатки:
На курс зачисляют только при наличии законченного среднего или высшего образования.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Обучение менеджеров в гостиничном и ресторанном бизнесе» — МУПП
Преподаватели — опытные бизнесмены-практики: управляющая сетью гостиниц, владелец сети кофеен. Студентов обучат правовым аспектам бизнеса, расскажут о принципах классификации заведений и клиентском сервисе.
Студенты узнают, как выстраивать отношения с коллективом, заинтересовывать клиентов и предоставлять им комфортные условия. А еще изучат основы охраны труда и возможности продвижения бизнеса.
Слушателям предлагают три тарифа: «Студент», «Специалист», «Профессионал». Первый содержит базовые знания. В остальных есть возможность пройти углубленное обучение по стандартам сервиса, эстетике и дизайну, технологии организации бизнеса с получением свидетельства. В тариф «Профессионал» входит дополнительный модуль для предпринимателей.
Цена полностью: от 9700 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 3 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические задания, помощь куратора, защита итоговой аттестационной работы.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Правовые основы деятельности в области гостиничного и ресторанного бизнеса.
Классификация гостиниц и иных средств размещения, ресторанов.
Гостиничный и ресторанный бизнес: традиции и история развития.
Бронирование гостиничных услуг, прием, размещение и выписка гостей.
Управление персоналом и охрана труда.
Организация обслуживания гостей в процессе проживания.
Достоинства:
Бессрочный доступ к материалам курса.
Бонус — подарочный сертификат на 5000 рублей на последующее обучение.
Выпускники бесплатно получат сертификат оценки компетенции.
Куратор на связи круглосуточно и помогает с подготовкой итоговой работы.
Недостатки:
Необходимо наличие среднего профессионального или высшего образования.
Бессрочный доступ курсу только при обучении по программам «Специалист» и «Профессионал».
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Руководитель отдела гостиничного комплекса» — «ИнфоУрок»
🎁 По промокоду 5023486 вы получите кешбэк 10% от стоимости курса.
Студенты научатся организовывать работу персонала и контролировать ее. Узнают, как разрабатывать бюджет заведения, следить за доходами и расходами, устанавливать цены на услуги. Поймут, как анализировать конкурентов, продвигать бренд и привлекать новых клиентов.
Слушатели посмотрят видеолекции, изучат дополнительные материалы и получат обратную связь. По окончании обучения студенты сдадут экзамен, получат диплом и смогут работать управляющим гостиничным комплексом.
Кроме того, по подписке слушатели получают доступ не только к этому курсу, но и ко всем курсам из каталога школы.
Цена полностью: 3999 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 3 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические задания, практикум с отчетом, итоговая аттестация, помощь куратора.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Модуль 1. Нормативно-правовой.
Модуль 2. История и индустрия гостиничного бизнеса.
Модуль 3. Полное управление гостиничным бизнесом.
Практикум.
Итоговая аттестация.
Достоинства:
Бессрочный доступ к материалам курса.
Поддержка куратора.
Бесплатная доставка документов после окончания обучения.
Низкая стоимость в сравнении с другими программами из подборки.
Недостатки:
Нет «живого» общения с преподавателями.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе» — МИПК
Студенты изучат законодательные и нормативные документы, которыми руководствуются в индустрии гостеприимства. Освоят способы бронирования и предоставления гостиничных услуг. Изучат экономические особенности бизнеса.
Выпускники смогут управлять гостиницами и ресторанами. Специалистам с уже имеющимся профильным образованием выдадут удостоверение о повышении квалификации. Другие студенты получат диплом о профессиональной переподготовке.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 72 часов.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основные стандарты гостиничного и ресторанного менеджмента.
Правовая база деятельности.
Экономика деятельности.
Особенности управления гостиницами и ресторанами.
Использование информационных технологиях для бизнеса.
Охрана труда в ресторане или гостинице.
Достоинства:
Бесплатная консультация специалиста перед покупкой программы.
Содержание программы обновляется на регулярной основе.
Возможность формирования индивидуальной образовательной программы.
Доступ к учебным материалам и пособиям.
Поддержка персонального консультанта.
Недостатки:
Нет «живого» общения с преподавателями.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Менеджмент гостиничных услуг» — АПКСМГУ
Программа курса подойдет менеджерам, руководителям и собственникам хостелов и небольших гостиниц.
После обучения можно получить удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной подготовке.
Студенты изучат стратегии планирования гостиничного бизнеса. Научатся контролировать выполнение планов. Разберут ключевые факторы гостиничного бизнеса и смогут улучшить операционные и финансовые показатели. Преподаватели детально разберут вопросы, связанные с использованием систем автоматической обработки данных в гостиницах.
Цена полностью: от 5600 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 72 академических часов.
Порог входа: для опытных.
Формат: видеолекции, практические задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Гостиничный комплекс как объект управления.
Инфраструктура гостеприимства.
Правовое регулирование гостиничных услуг.
Современные информационные технологии гостиничных услуг.
Ценообразование в санаторно-курортной сфере.
Достоинства:
Программа обучения постоянно корректируется согласно действующему законодательству.
Итоговую аттестацию проведут опытные специалисты, среди которых сотрудники надзорных органов.
Возможность оформить налоговый вычет.
Низкая стоимость в сравнении с другими программами из подборки.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,3 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте tutortop.ru.
Бесплатные курсы по гостиничному менеджменту
Бесплатные уроки помогут познакомиться с особенностями работы в гостиничном бизнесе и оценить интерес к этой сфере. Полученные знания станут фундаментом для дальнейшего погружения в профессию или развития собственного дела.
1. «Как открыть хостел и не закрыться в первые месяцы» — Skillbox
Запись вебинара от руководителей франчайзинговой сети «Хостелы Рус». Слушатели узнают, сколько стоит открыть хостел. Поймут особенности ведения гостиничного бизнеса. Преподаватели расскажут, как быстро выйти на окупаемость и познакомят слушателей со схемой работы и поддержки своей сети хостелов.
Длительность: 1 час 51 минута.
Формат: запись вебинара.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Прикладной курс по управлению гостиницей» — «КонтурАкадемия»
Семь уроков по реальным задачам отельера. Студенты узнают, как управлять гостиничным бизнесом. Попробуют заселить гостей и принять от них оплату, установить цены на номера и курортный сбор. Научатся формировать отчетность с учетом дохода и загрузки, принимать новых сотрудников, а также разрабатывать и внедрять каналы бронирования.
По прохождении обучения слушатели пройдут итоговое тестирование. А после — получат сертификат, который можно будет приложить к портфолио и показать работодателю.
Длительность: 7 уроков.
Формат: видеоуроки, итоговый тест.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Введение в гостиничный менеджмент» — Typsy
Вводный курс по управлению гостиничным бизнесом. Слушатели узнают, как расставить приоритеты в задачах на работе. Научатся делегировать задачи. Поймут, как обеспечить соответствие персонала стандартам обслуживания. Смогут найти подход к трудным гостям.
После регистрации студенты получат десять дней бесплатного доступа ко всем урокам. В конце каждого проводится тестирование и выдается цифровой значок. По окончании обучения слушатели получат сертификат.
Длительность: в своем темпе.
Формат: видеоуроки, тесты.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Гостиничный бизнес» — «Все о туризме»
Видеолекция от заведующего кафедрой сервиса и туризма Казанского федерального университета. Преподаватель расскажет, как начать путь в сфере гостеприимства. Поделится советами, как добиться в ней успеха. Слушатели узнают плюсы и минусы работы в гостиничном бизнесе.
Длительность: 47 минут.
Формат: видеолекция.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «11 секретов отельеров» — «Бизнес-академия МБА Сити»
В презентации дистанционного курса будущим студентам предлагают посмотреть демоверсию одного из уроков и принять решение о дальнейшем обучении. Преподаватель рассказывает, как можно повысить доходы гостиницы или отеля. Студенты узнают, каковы должны быть действия операторов, чтобы привлечь клиента. Поймут важность социальных сетей в продвижении бизнеса.
Длительность: 6 минут.
Формат: видеоурок.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
При выборе курсов по организации и ведению гостиничного бизнеса выделили три главных момента: программа должна быть комплексной, доступной для начинающих и учитывать последние тенденции развития индустрии гостеприимства. Кроме программы обучения, обращали внимание на параметры:
Стоимость курса. Сравнивали цены за обучение полностью и в рассрочку, а также проверяли наличие скидок и индивидуальных предложений.
Бесплатный ознакомительный контент. Проверяли, есть ли в программах бесплатная консультация или ознакомительная лекция для принятия решения о дальнейшем обучении.
Формат обучения и обратная связь. Оценивали возможности для студентов получать знания онлайн, а обратную связь — через вебинары и чаты в Telegram. Искали курсы с тестированиями после прохождения каждого учебного модуля и защитой итоговых работ у преподавателей.
Документ об окончании. Включали в подборку курсы, после прохождения которых студенты получат документы государственного образца.
Экспертиза спикера. Оценивали опыт и достижения преподавателей, их квалификацию, отдавали предпочтение практикам.
Репутация школы и отзывы выпускников. Отразили рейтинг школ на основании реальных отзывов с независимых ресурсов.
Лицензия на оказание образовательных услуг и налоговый вычет. Все образовательные учреждения лицензированы, а значит, после окончания любых платных курсов можно получить налоговый вычет за обучение.
Какой курс по гостиничному менеджменту выбрать
Чтобы загрузка отеля, санатория или хостела всегда была максимальной, а гости с удовольствием возвращались и рекомендовали место друзьям, необходимо обеспечивать качественный сервис. Поэтому каждое гостиничное заведение нуждается в грамотном и эффективном управлении. Получить новую профессию или повысить квалификацию управляющего можно на следующих курсах:
«Менеджмент в сфере гостиничного сервиса» от НИИДПО: курс с бессрочным доступом к материалам, практическими заданиями и обратной связью от экспертов.
«Менеджмент в гостиничном бизнесе» от Moscow Business Academy: программа MBA с помощью в трудоустройстве, поддержкой куратора и прямыми эфирами с экспертами.
«Менеджмент в гостиничном бизнесе. Mini-MBA» от Moscow Business School: курс профессиональной переподготовки с возможностью безлимитного посещения всех коротких программ повышения квалификации школы.
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