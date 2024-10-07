15 курсов по e-commerce: обучение продажам в интернете

В статье собраны курсы по электронной коммерции, которые можно пройти полностью дистанционно или очно. Занятия состоят из видеоуроков в записи, трансляций лекций или «живых» вебинаров. Почти на каждом курсе есть практические задания для отработки теории или тесты на закрепление материала.

1. «E-commerce 360» — iWENGO

На курсе уроки и практические задания последовательно дополняют друг друга. В рамках программы студенты пройдут 18 обучающих модулей, посетят 27 индивидуальных занятий и разберут в группах 5 бизнес-задач.

Иллюстрация: freepik/freepik

Выпускники смогут выстраивать бизнес-процессы, например, логистику и финансы, формировать ассортиментную матрицу, собирать бизнес-модели.

А также будут готовы открыть собственный интернет-магазин, запустить продажи на маркетплейсах, исследовать рынок и покупателя, моделировать его целевой путь — CJM.

Цена полностью: 164 900 рублей.

Цена в рассрочку : от 13 741 рубля в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 4 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, групповые занятия, практические задания с обратной связью.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Воронки конверсий онлайн-бизнеса.

Ассортиментная стратегия.

Разработка сайта.

Принципы организации веб-витрины. Золотые правила юзабилити.

Практический вебинар: работа с ИТ-платформой.

Достоинства:

Есть практические задания с проверкой преподавателями.

Есть групповые «живые» вебинары, на которых разбираются бизнес-задачи.

Выдается диплом о профессиональной переподготовке.

Можно начать учиться бесплатно.

Недостатки:

Доступ к курсу ограничен — на 12 месяцев после оплаты.

5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Директор по электронной коммерции (e-commerce). Профессиональная переподготовка»— Moscow Business School

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Студенты изучат ключевые аспекты управления торговым бизнесом, включая стратегии роста, оптимизацию бизнес-процессов и внедрение инновационных технологий. Программа также фокусируется на современных трендах ритейла, маркетинге и цифровой трансформации.

Курс предназначен для руководителей, предпринимателей и специалистов, стремящихся улучшить эффективность управления и развить конкурентные преимущества в быстро меняющемся секторе торговли.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: от 129 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 10 750 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 5 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат : вебинары, видео и текстовые материалы, тесты.

Документ об окончании : диплом с международным приложением.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Маркетинг.

Менеджмент.

Стратегический менеджмент.

Повышение эффективности управления e-commerce проектами.

Достоинства:

Выпускники могут безлимитно посещать другие очные или онлайн-курсы школы.

Школа выдает общеевропейское приложение к диплому.

Можно оформить отпуск, перевод на другую программу или возврат средств.

Недостатки:

Курс начинается по расписанию.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Юрист в e-com» — Moscow Digital School

Курс для юристов, желающих работать в сфере торговли. Студенты изучат законы, связанные с рекламой и маркетплейсами, а также научатся решать потребительские споры. Выпускники смогут заключать договоры в e-commerce, оценивать риски в сфере интеллектуальной собственности и работать с персональными данными в интернет-торговле.

Иллюстрация: freepik/freepik

В рамках практики студенты примут участие в учебном судебном процессе — рассмотрят дело в антимонопольной службе, связанное с интернет-магазином.

Цена полностью: от 74 256 рублей.

Цена в рассрочку: от 6188 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 6 месяцев.

Порог входа: для юристов.

Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания с проверкой, тесты.

Документ об окончании : удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, помощь в составлении резюме и портфолио.

Программа:

Правовое регулирование деятельности электронной коммерции.

Защита прав потребителей и разрешение потребительских споров.

Реклама на разных медиа носителях.

Антимонопольные согласования в цифровой среде.

Игровой судебный процесс.

Достоинства:

Помощь с трудоустройством.

Доступ к экспертному сообществу MDS.

Доступ к материалам остается навсегда.

Практикум проводят эксперты из Ozon и Aliexpress.

Недостатки:

Курс начинается по расписанию.

5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Управление e-commerce маркетингом» — «Нетология»

Мини-курс для начинающих предпринимателей и владельцев интернет-магазинов, которые хотят научиться управлять маркетингом в сфере интернет-продаж.

Выпускники смогут продвигать товары и бренды, настраивать и вести кампании через рекламные каналы, оптимизировать бизнес-процессы, привлекать новых клиентов и формировать лояльность покупателей. Обучение ведет управляющий партнер в компании E-Commerce Fitness.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: 790 рублей.

Цена в рассрочку : нет.

Длительность: 3,5 часа.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, тесты.

Документ об окончании : нет.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Ключевые маркетинговые блоки в интернет-магазине.

Основные модели оплаты рекламы для e-commerce.

Подходы к бюджетированию.

Каналы привлечения аудитории.

Ремаркетинг и ретаргетинг.

Достоинства:

После каждой видеолекции — тест на закрепление материала.

Полностью самостоятельное дистанционное обучение — можно совмещать с работой и командировками.

Есть демо-версия курса.

Недостатки:

Нет обратной связи от кураторов и преподавателей.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы от «Нетологии»: «Юзабилити в электронной коммерции».

5. «Цифровой бизнес: электронная коммерция, интернет-маркетинг, аналитика данных» — НИУ ВШЭ

Курс, на котором изучают сквозные технологии цифровой экономики, платформы, маркетплейсы, управление данными. Студентам расскажут, как управлять проектами электронной коммерции, бизнесом и командой.

Иллюстрация: freepik/freepik

Выпускники смогут исследовать и анализировать процессы цифровой трансформации компаний и бизнес-моделей.

Также будут разбираться в цифровом маркетинге: привлечении клиентов, работе с социальными медиа, планировании и аналитике, маркетинговом сопровождении и улучшении эффективности маркетинговых кампаний.

Цена полностью: 350 000 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность : 340 часов.

Порог входа: с нуля.

Формат: онлайн и очно.

Адрес и телефон: г. Москва, Покровский б-р, д. 11, 9 (495) 688-77-44

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Цифровая трансформация компаний и бизнес-моделей. Цифровые платформы.

Электронная коммерция и цифровые решения в e-commerce. Разработка интернет-магазина и работа на маркетплейсах.

Стратегия управления данными. Принятие решений на основе данных.

Управление цифровыми продуктами и проектами.

Цифровой маркетинг, медиапланирование и аналитика.

Управление взаимоотношениями с потребителями, CRM, программы лояльности.

Правовая среда и информационная безопасность бизнеса.

Достоинства:

Обучение можно пройти очно в Москве или полностью дистанционно.

Практические задания основаны на реальных данных компаний.

Обучение на примере маркетплейсов Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркет», «СберМегаМаркет».

Все лекции в прямом эфире, а не в записи — можно напрямую задать вопросы преподавателям.

Недостатки:

Курс начинается по расписанию.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Основы e-commerce. Как создать успешный интернет-магазин» — «Специалист»

На курсе учат настраивать типовые бизнес-процессы, учитывая законодательство России.

Студенты узнают, как работать с поставщиками, улучшать пользовательский интерфейс сайта, оптимизировать затраты и увеличивать прибыль. Также научатся позиционировать интернет-магазин и продвигать его с помощью SEO, SMM и партнерских программ.

Иллюстрация: freepik/freepik

Курс будет полезен руководителям компаний, стремящимся развивать электронную торговлю, частным предпринимателям, планирующим самостоятельно организовать онлайн-продажи, и руководителям интернет-магазинов.

Цена полностью: от 18 490 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность : 24 академических часа.

Порог входа: с нуля.

Формат: онлайн и очно.

Адрес и телефон: г. Москва, ул. Бауманская, д. 6, 8 (495) 232-32-16.

Документ об окончании : сертификат международного образца, удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Что такое электронная коммерция и обзор рынка электронной торговли в России.

Инструменты продвижения / маркетинга.

Внутренние факторы.

Выбор CMS системы — плюсы и минусы.

Оптимизация затрат и повышение прибыли.

Достоинства:

Курс можно пройти очно в Москве или полностью дистанционно.

Набор в группы проходит почти каждую неделю.

Обучение ведет практикующий маркетолог с опытом работы более 15 лет.

Недостатки:

Для прохождения курса рекомендуется изучить HTML и CSS.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Специалист по трафику для интернет-магазина» — Todoo.Digital

Курс предназначен для начинающих специалистов, желающих освоить профессию трафик-менеджера. Студенты научатся анализировать аудиторию, создавать уникальное торговое предложение и запускать таргетированную рекламу. Также на курсе изучат работу с сервисами Google Merchant Centre, «Яндекс.Директ», Google Ads, Criteo, Roistat и Google Analytics.

Иллюстрация: freepik/freepik

На практике студенты смогут настроить кабинет в «Яндекс.Аналитике», проанализировать создание воронки продаж и разработку медиаплана, а также создать отчет с результатами рекламной кампании на основе бизнес-задачи.

Цена полностью: от $1300.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 9 недель.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, практические задания с проверкой.

Документ об окончании : нет.

Помощь с трудоустройством: модуль по развитию карьеры.

Программа:

Исследование целевой аудитории и анализ конкурентов.

Виды трафика. Определение каналов и инструментов привлечения трафика. Рекламная кампания.

Необходимые сервисы сквозной и веб-аналитики для интернет-магазина. Подключение сервисов «Яндекс.Метрика», Google Analytics, Roistat, Google Tag Manager.

Инструменты для аналитики данных, необходимые специалисту по трафику для интернет-магазина.

Как заявить о себе как о профессионале в интернете и начать зарабатывать.

Достоинства:

Можно вернуть деньги за обучение, если курс не понравился.

Доступ к материалам бессрочный.

Таблицы, пошаговые инструкции, инфографика выдаются дополнительно к курсу.

Есть обучающий модуль по составлению резюме и портфолио, поиску работы и прохождению собеседований.

Недостатки:

Нет информации о выдаче документа об образовании.

5 — рейтинг школы на основе отзыва на сайте gdekurs.ru.

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8. «Обучение на е-commerce директора» — «Университет “Синергия”»

Курс профессиональной переподготовки от университета с государственной лицензией. Рассчитан для предпринимателей, сотрудников e-commerce-компаний и интернет-маркетологов.

Участников научат управлять продуктом, работать с финансами, логистикой и данными. А также расскажут о юридических аспектах интернет-торговли.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью : по запросу.

Цена в рассрочку : по запросу.

Длительность: 6 месяцев.

Порог входа : для специалистов с опытом в сфере.

Формат: видеолекции, тесты.

Документ об окончании : сертификат, диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.

Программа:

Управление продуктом e-commerce.

Финансы и логистика в e-commerce.

Категорийный и CRM-менеджмент.

Работа с данными.

Юридические основы интернет-торговли.

Достоинства:

Курс от университета России с лицензией.

Есть помощь с трудоустройством через карьерный центр университета.

Полностью дистанционный курс — можно проходить в любое время и из любой точки мира.

Недостатки:

Нет информации об обновлении курса в 2024 году.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Электронная коммерция» — МАЭО

На курсе обучают правовым основам профессии, коммерческой деятельности, торговому делу и товароведению. Студенты также изучат работу на электронных торговых площадках, электронный обмен данными и платежи, информационную безопасность, интернет-маркетинг и менеджмент продаж.

Иллюстрация: freepik/freepik

Каждому студенту назначается куратор, который помогает с вопросами по курсу и подготовкой аттестационной работы. После окончания обучения студенты не остаются без поддержки — они могут продолжать обращаться к куратору за советом и помощью.

Цена полностью : от 10 000 рублей.

Цена в рассрочку : нет.

Длительность : 3 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, текстовые материалы, тесты.

Документ об окончании : сертификат, диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: содействие в поиске подходящего места работы.

Программа:

Основы коммерческой деятельности, торгового дела и товароведения.

Категории электронной коммерции, электронные торговые площадки.

Мобильная коммерция и социальная коммерция.

Безопасность и информационная безопасность электронной коммерции.

Информационные технологии в профессиональной деятельности в условиях цифровой экономики.

Достоинства:

Выпускники получат сертификат на 3000 рублей на покупку других курсов школы.

Начало обучения сразу после оплаты.

Несколько форматов обучения: видео, учебники, текстовые лекции, тесты.

Студентам предоставляют персонального куратора, который ответит на все вопросы.

Недостатки:

Нет информации о практических заданиях для отработки теории.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Профессия “Специалист по электронной коммерции (e-commerce)”» — ОСЭК

Колледж предлагает обучение с нуля, давая возможность получить среднее профессиональное образование. Поступить на программу можно после 9 или 11 класса, и длительность обучения будет зависеть от этого — два с половиной года или три с половиной года соответственно.

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты научатся организовывать работу интернет-магазинов и маркетплейсов, анализировать рынок и популярность товаров и услуг. Также узнают, как разрабатывать бизнес-стратегии и проводить торговые операции.

Цена полностью : 30 000 рублей за семестр.

Цена в рассрочку : по запросу.

Длительность: от 2 лет и 6 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат : видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании : диплом о среднем профессиональном образовании.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Организация работы интернет-магазинов, маркетплейсов.

Изучение рынка на предмет популярности товаров и услуг.

Общение с владельцами бизнеса по вопросам ведения интернет-ресурсов, рекламных кампаний.

Торговые операции.

Консультационная помощь клиентам по вопросам использования сервисов.

Достоинства:

Обучение с возможностью получить среднее специальное образование.

Можно поступить по школьному аттестату.

Полностью дистанционное обучение — можно совмещать с работой.

Можно совместить обучение с другими программами колледжа.

Недостатки:

Не обнаружены.

5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.

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