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Маркетплейсы

15 курсов по e-commerce: обучение продажам в интернете

Больше половины россиян предпочитают онлайн-шоппинг привычному походу в магазин. Поэтому бизнесу важно присутствовать на маркетплейсах или продавать товары в интернете, чтобы увеличить прибыль. Научиться открывать магазины, управлять логистикой и финансами, а также анализировать рынок можно на курсах.

Собрали онлайн-курсы по e-commerce, на которых с нуля обучают профессии менеджера интернет-магазинов и рассказывают, как открыть онлайн-магазин. На бесплатных курсах можно за короткий срок и без вложений познакомиться с нюансами интернет-торговли и узнать о базовых понятиях сферы.

Как мы сформировали рейтинг

Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по e-commerce от 50 онлайн- и офлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.

Анастасия Воронова, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-7 курсов по e-commerce

  1. «E-commerce 360» от iWENGO: обучение у экспертов отрасли с доступом к реальным кейсам и проектам, сертификат международного образца и поддержка после завершения курса.

  2. «Директор по электронной коммерции (e-commerce). Профессиональная переподготовка» от Moscow Business School: интенсивный семинар с акцентом на практические навыки и возможностью получить консультации от экспертов рынка (промокод GDEKURS — скидка 5%).

  3. «Юрист в электронной коммерции» от Moscow Digital School: специализированное обучение для юристов с практикой от ведущих специалистов из Ozon и Aliexpress.

  4. «Управление e-commerce маркетингом» от «Нетологии»: обучение под руководством ведущих маркетологов России с акцентом на практическое применение знаний..

  5. «Цифровой бизнес: электронная коммерция, интернет-маркетинг, аналитика данных» от НИУ ВШЭ: онлайн- и офлайн-курс от преподавателей университета с «живыми» лекциями и дипломом государственного образца.

  6. «E-commerce: что нужно о нем знать, чтобы там работать» от Skillbox: интенсив из трех уроков от руководителя проектов с опытом работы более восьми лет.

  7. «Тренды e-commerce» от «Нетологии»: интенсив в записи, на котором расскажут о пути покупателей и внедрении современных технологий для маркетинга.

В статье собраны курсы по электронной коммерции, которые можно пройти полностью дистанционно или очно. Занятия состоят из видеоуроков в записи, трансляций лекций или «живых» вебинаров. Почти на каждом курсе есть практические задания для отработки теории или тесты на закрепление материала.

1. «E-commerce 360» — iWENGO

На курсе уроки и практические задания последовательно дополняют друг друга. В рамках программы студенты пройдут 18 обучающих модулей, посетят 27 индивидуальных занятий и разберут в группах 5 бизнес-задач.

Иллюстрация: freepik/freepik

Выпускники смогут выстраивать бизнес-процессы, например, логистику и финансы, формировать ассортиментную матрицу, собирать бизнес-модели.

А также будут готовы открыть собственный интернет-магазин, запустить продажи на маркетплейсах, исследовать рынок и покупателя, моделировать его целевой путь — CJM

  • Цена полностью: 164 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 13 741 рубля в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 4 месяца.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, групповые занятия, практические задания с обратной связью.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Воронки конверсий онлайн-бизнеса.

  • Ассортиментная стратегия.

  • Разработка сайта.

  • Принципы организации веб-витрины. Золотые правила юзабилити.

  • Практический вебинар: работа с ИТ-платформой.

Достоинства: 

  • Есть практические задания с проверкой преподавателями.

  • Есть групповые «живые» вебинары, на которых разбираются бизнес-задачи.

  • Выдается диплом о профессиональной переподготовке.

  • Можно начать учиться бесплатно.

Недостатки: 

  • Доступ к курсу ограничен — на 12 месяцев после оплаты.

5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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2. «Директор по электронной коммерции (e-commerce). Профессиональная переподготовка»— Moscow Business School

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Студенты изучат ключевые аспекты управления торговым бизнесом, включая стратегии роста, оптимизацию бизнес-процессов и внедрение инновационных технологий. Программа также фокусируется на современных трендах ритейла, маркетинге и цифровой трансформации.

Курс предназначен для руководителей, предпринимателей и специалистов, стремящихся улучшить эффективность управления и развить конкурентные преимущества в быстро меняющемся секторе торговли.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: от 129 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 10 750 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 5 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: вебинары, видео и текстовые материалы, тесты.

  • Документ об окончании: диплом с международным приложением.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Маркетинг.

  • Менеджмент.

  • Стратегический менеджмент.

  • Повышение эффективности управления e-commerce проектами.

Достоинства: 

  • Выпускники могут безлимитно посещать другие очные или онлайн-курсы школы.

  • Школа выдает общеевропейское приложение к диплому.

  • Можно оформить отпуск, перевод на другую программу или возврат средств.

Недостатки: 

  • Курс начинается по расписанию.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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3. «Юрист в e-com» — Moscow Digital School

Курс для юристов, желающих работать в сфере торговли. Студенты изучат законы, связанные с рекламой и маркетплейсами, а также научатся решать потребительские споры. Выпускники смогут заключать договоры в e-commerce, оценивать риски в сфере интеллектуальной собственности и работать с персональными данными в интернет-торговле.

Иллюстрация: freepik/freepik

В рамках практики студенты примут участие в учебном судебном процессе — рассмотрят дело в антимонопольной службе, связанное с интернет-магазином.

  • Цена полностью: от 74 256 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 6188 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 6 месяцев.

  • Порог входа: для юристов.

  • Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания с проверкой, тесты.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, помощь в составлении резюме и портфолио.

Программа:

  • Правовое регулирование деятельности электронной коммерции.

  • Защита прав потребителей и разрешение потребительских споров.

  • Реклама на разных медиа носителях.

  • Антимонопольные согласования в цифровой среде.

  • Игровой судебный процесс.

Достоинства: 

  • Помощь с трудоустройством.

  • Доступ к экспертному сообществу MDS.

  • Доступ к материалам остается навсегда.

  • Практикум проводят эксперты из Ozon и Aliexpress.

Недостатки: 

  • Курс начинается по расписанию.

5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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4. «Управление e-commerce маркетингом» — «Нетология»

Мини-курс для начинающих предпринимателей и владельцев интернет-магазинов, которые хотят научиться управлять маркетингом в сфере интернет-продаж.

Выпускники смогут продвигать товары и бренды, настраивать и вести кампании через рекламные каналы, оптимизировать бизнес-процессы, привлекать новых клиентов и формировать лояльность покупателей. Обучение ведет управляющий партнер в компании E-Commerce Fitness. 

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: 790 рублей.

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 3,5 часа.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, тесты.

  • Документ об окончании: нет.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Ключевые маркетинговые блоки в интернет-магазине.

  • Основные модели оплаты рекламы для e-commerce.

  • Подходы к бюджетированию.

  • Каналы привлечения аудитории.

  • Ремаркетинг и ретаргетинг.

Достоинства: 

  • После каждой видеолекции — тест на закрепление материала.

  • Полностью самостоятельное дистанционное обучение — можно совмещать с работой и командировками.

  • Есть демо-версия курса.

Недостатки: 

  • Нет обратной связи от кураторов и преподавателей.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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Другие курсы от «Нетологии»: «Юзабилити в электронной коммерции».

5. «Цифровой бизнес: электронная коммерция, интернет-маркетинг, аналитика данных» — НИУ ВШЭ

Курс, на котором изучают сквозные технологии цифровой экономики, платформы, маркетплейсы, управление данными. Студентам расскажут, как управлять проектами электронной коммерции, бизнесом и командой. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Выпускники смогут исследовать и анализировать процессы цифровой трансформации компаний и бизнес-моделей.

Также будут разбираться в цифровом маркетинге: привлечении клиентов, работе с социальными медиа, планировании и аналитике, маркетинговом сопровождении и улучшении эффективности маркетинговых кампаний.

  • Цена полностью: 350 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 340 часов.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: онлайн и очно.

  • Адрес и телефон: г. Москва, Покровский б-р, д. 11, 9 (495) 688-77-44

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Цифровая трансформация компаний и бизнес-моделей. Цифровые платформы.

  • Электронная коммерция и цифровые решения в e-commerce. Разработка интернет-магазина и работа на маркетплейсах.

  • Стратегия управления данными. Принятие решений на основе данных.

  • Управление цифровыми продуктами и проектами.

  • Цифровой маркетинг, медиапланирование и аналитика.

  • Управление взаимоотношениями с потребителями, CRM, программы лояльности.

  • Правовая среда и информационная безопасность бизнеса.

Достоинства: 

  • Обучение можно пройти очно в Москве или полностью дистанционно.

  • Практические задания основаны на реальных данных компаний.

  • Обучение на примере маркетплейсов Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркет», «СберМегаМаркет».

  • Все лекции в прямом эфире, а не в записи — можно напрямую задать вопросы преподавателям.

Недостатки: 

  • Курс начинается по расписанию.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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6. «Основы e-commerce. Как создать успешный интернет-магазин» — «Специалист»

На курсе учат настраивать типовые бизнес-процессы, учитывая законодательство России.

Студенты узнают, как работать с поставщиками, улучшать пользовательский интерфейс сайта, оптимизировать затраты и увеличивать прибыль. Также научатся позиционировать интернет-магазин и продвигать его с помощью SEO, SMM и партнерских программ. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Курс будет полезен руководителям компаний, стремящимся развивать электронную торговлю, частным предпринимателям, планирующим самостоятельно организовать онлайн-продажи, и руководителям интернет-магазинов.

  • Цена полностью: от 18 490 рублей.

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 24 академических часа.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: онлайн и очно.

  • Адрес и телефон: г. Москва, ул. Бауманская, д. 6, 8 (495) 232-32-16.

  • Документ об окончании: сертификат международного образца, удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Что такое электронная коммерция и обзор рынка электронной торговли в России.

  • Инструменты продвижения / маркетинга.

  • Внутренние факторы.

  • Выбор CMS системы — плюсы и минусы.

  • Оптимизация затрат и повышение прибыли.

Достоинства: 

  • Курс можно пройти очно в Москве или полностью дистанционно.

  • Набор в группы проходит почти каждую неделю.

  • Обучение ведет практикующий маркетолог с опытом работы более 15 лет.

Недостатки: 

  • Для прохождения курса рекомендуется изучить HTML и CSS.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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7. «Специалист по трафику для интернет-магазина» — Todoo.Digital

Курс предназначен для начинающих специалистов, желающих освоить профессию трафик-менеджера. Студенты научатся анализировать аудиторию, создавать уникальное торговое предложение и запускать таргетированную рекламу. Также на курсе изучат работу с сервисами Google Merchant Centre, «Яндекс.Директ», Google Ads, Criteo, Roistat и Google Analytics.

Иллюстрация: freepik/freepik

На практике студенты смогут настроить кабинет в «Яндекс.Аналитике», проанализировать создание воронки продаж и разработку медиаплана, а также создать отчет с результатами рекламной кампании на основе бизнес-задачи.

  • Цена полностью: от $1300.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 9 недель.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, практические задания с проверкой.

  • Документ об окончании: нет.

  • Помощь с трудоустройством: модуль по развитию карьеры.

Программа: 

  • Исследование целевой аудитории и анализ конкурентов.

  • Виды трафика. Определение каналов и инструментов привлечения трафика. Рекламная кампания.

  • Необходимые сервисы сквозной и веб-аналитики для интернет-магазина. Подключение сервисов «Яндекс.Метрика», Google Analytics, Roistat, Google Tag Manager.

  • Инструменты для аналитики данных, необходимые специалисту по трафику для интернет-магазина.

  • Как заявить о себе как о профессионале в интернете и начать зарабатывать.

Достоинства

  • Можно вернуть деньги за обучение, если курс не понравился.

  • Доступ к материалам бессрочный.

  • Таблицы, пошаговые инструкции, инфографика выдаются дополнительно к курсу.

  • Есть обучающий модуль по составлению резюме и портфолио, поиску работы и прохождению собеседований.

Недостатки: 

  • Нет информации о выдаче документа об образовании.

5 — рейтинг школы на основе отзыва на сайте gdekurs.ru.

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8. «Обучение на е-commerce директора» — «Университет “Синергия”»

Курс профессиональной переподготовки от университета с государственной лицензией. Рассчитан для предпринимателей, сотрудников e-commerce-компаний и интернет-маркетологов.

Участников научат управлять продуктом, работать с финансами, логистикой и данными. А также расскажут о юридических аспектах интернет-торговли.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 6 месяцев.

  • Порог входа: для специалистов с опытом в сфере.

  • Формат: видеолекции, тесты.

  • Документ об окончании: сертификат, диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.

Программа:

  • Управление продуктом e-commerce.

  • Финансы и логистика в e-commerce.

  • Категорийный и CRM-менеджмент.

  • Работа с данными.

  • Юридические основы интернет-торговли.

Достоинства: 

  • Курс от университета России с лицензией.

  • Есть помощь с трудоустройством через карьерный центр университета.

  • Полностью дистанционный курс — можно проходить в любое время и из любой точки мира.

Недостатки:  

  • Нет информации об обновлении курса в 2024 году.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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9. «Электронная коммерция» — МАЭО

На курсе обучают правовым основам профессии, коммерческой деятельности, торговому делу и товароведению. Студенты также изучат работу на электронных торговых площадках, электронный обмен данными и платежи, информационную безопасность, интернет-маркетинг и менеджмент продаж.

Иллюстрация: freepik/freepik

Каждому студенту назначается куратор, который помогает с вопросами по курсу и подготовкой аттестационной работы. После окончания обучения студенты не остаются без поддержки — они могут продолжать обращаться к куратору за советом и помощью.

  • Цена полностью: от 10 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: нет.

  • Длительность: 3 месяца.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, текстовые материалы, тесты.

  • Документ об окончании: сертификат, диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: содействие в поиске

    подходящего места работы.

Программа:

  • Основы коммерческой деятельности, торгового дела и товароведения.

  • Категории электронной коммерции, электронные торговые площадки.

  • Мобильная коммерция и социальная коммерция.

  • Безопасность и информационная безопасность электронной коммерции.

  • Информационные технологии в профессиональной деятельности в условиях цифровой экономики.

Достоинства: 

  • Выпускники получат сертификат на 3000 рублей на покупку других курсов школы.

  • Начало обучения сразу после оплаты.

  • Несколько форматов обучения: видео, учебники, текстовые лекции, тесты.

  • Студентам предоставляют персонального куратора, который ответит на все вопросы.

Недостатки: 

  • Нет информации о практических заданиях для отработки теории.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru

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10. «Профессия “Специалист по электронной коммерции (e-commerce)”» — ОСЭК

Колледж предлагает обучение с нуля, давая возможность получить среднее профессиональное образование. Поступить на программу можно после 9 или 11 класса, и длительность обучения будет зависеть от этого — два с половиной года или три с половиной года соответственно. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Студенты научатся организовывать работу интернет-магазинов и маркетплейсов, анализировать рынок и популярность товаров и услуг. Также узнают, как разрабатывать бизнес-стратегии и проводить торговые операции.

  • Цена полностью: 30 000 рублей за семестр.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: от 2 лет и 6 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, практические задания.

  • Документ об окончании: диплом о среднем профессиональном образовании.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Организация работы интернет-магазинов, маркетплейсов.

  • Изучение рынка на предмет популярности товаров и услуг.

  • Общение с владельцами бизнеса по вопросам ведения интернет-ресурсов, рекламных кампаний.

  • Торговые операции.

  • Консультационная помощь клиентам по вопросам использования сервисов.

Достоинства: 

  • Обучение с возможностью получить среднее специальное образование.

  • Можно поступить по школьному аттестату.

  • Полностью дистанционное обучение — можно совмещать с работой.

  • Можно совместить обучение с другими программами колледжа.

Недостатки: 

  • Не обнаружены.

5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru

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Бесплатные курсы по e-commerce

В подборке собраны курсы, которые позволяют бесплатно познакомиться со сферой электронной коммерции. Они включают видеоуроки или текстовые лекции, практические задания и тесты. Преподаватели объясняют, как с нуля создать интернет-магазин, какие задачи выполняют маркетологи и менеджеры e-commerce, а также что такое «путь клиента» и CRM-системы.

1. «E-commerce 360» — iWENGO

Видеокурс для тех, кто хочет попробовать себя в интернет-маркетинге. Школа предлагает две недели бесплатного обучения. За это время студенты могут познакомиться с программой, пройти вводный блок по сфере и профессии, узнать о стратегических показателях эффективности и карте пути клиента.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 2 недели.

  • Формат: видеолекции.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «E-commerce: что нужно о нем знать, чтобы там работать» — Skillbox

Интенсив, на котором обучают основам работы в сфере e-commerce. Преподаватель с восьмилетним опытом управления проектами объяснит ключевые термины, процесс продажи товара через интернет — от привлечения клиента до доставки. Также расскажет о функциях команд и этапах разработки проектов. В заключительном уроке можно ознакомиться с разборами студенческих проектов.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 3 урока.

  • Формат: видеолекции.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Тренды e-commerce» — «Нетология»

Директор по развитию MediaGuru на бесплатном занятии расскажет, как меняется поведение онлайн-потребителей и как это использовать. Также преподаватель пояснит, какие современные технологии могут упростить работу. Например, как ввести в работу роботизированные колл-центры, голосовые помощники, технологии дополненной реальности.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 1 урок.

  • Формат: видеолекция.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Электронная коммерция» — Stepik

На курсе расскажут о базовых понятиях в сфере e-commerce. Например, как внедрить электронную коммерцию на предприятии и использовать платежные системы. Также студенты научатся использовать системы сбора и анализа данных посещаемости сайта и применять системы криптозащиты в электронной коммерции.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 11 уроков.

  • Формат: лекции, тесты.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Введение в е-commerce» — iWENGO

Цикл видеолекций о создании и управлении онлайн-продуктами. Студенты узнают, как с нуля создать бизнес в интернете, что такое CRM, как его настроить и использовать данные. А также разберутся,как клиент выбирает товары и услуги.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 5 уроков.

  • Формат: видеолекции.

  • Доступ: без регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Как мы отбирали курсы для статьи 

Основной критерий при выборе курсов — практическое применение полученных знаний. Ключевыми аспектами являются создание и управление онлайн-бизнесом, а также знание инструментов маркетинга. Также при отборе программ были учтены следующие критерии:

  • Порог входа на курс. Выбрали курсы, на которых можно получить новую профессию с нуля, даже без профильного образования. 

  • Стоимость курса полностью и в рассрочку. Подобрали курсы с возможностью оплаты одним платежом или в рассрочку на срок от 3 до 12 месяцев.

  • Бесплатный ознакомительный контент. Собрали программы, которые позволяют начать обучение бесплатно и оплатить курс, только если он подошел.

  • Формат обучения и обратной связи. Проанализировали курсы на наличие практических заданий, тестов и возможности получить обратную связь, чтобы отработать полученные знания и задать вопросы. 

  • Реальный результат обучения на курсе. Выбрали курсы, на которых можно получить не только теоретические, но и практические знания. Например, научиться работать в нужных программах. 

  • Документ об окончании. Подобрали курсы, по завершении которых выдают сертификаты или дипломы о профессиональной переподготовке. Некоторые школы предлагают дипломы международного образца.

  • Помощь в трудоустройстве. Собрали курсы, на которых студенты могут получить консультации по составлению резюме и портфолио, а также советы по поиску работы для начинающих специалистов.

  • Репутация школы и отзывы выпускников. Проверили отзывы выпускников, чтобы выявить слабые и сильные стороны каждой школы. 

  • Решение проблемных ситуаций. Включили в подборку курсы, на которых можно приостановить обучение, вернуть деньги или оформить налоговый вычет.

Какой курс по e-commerce выбрать

Курсы по электронной коммерции помогут предпринимателям перевести бизнес в онлайн, привлечь новых клиентов и увеличить прибыль. Маркетологи смогут повысить квалификацию и найти новые способы монетизации своих навыков. А начинающие специалисты смогут освоить востребованную удаленную профессию. Для этих целей подойдут следующие курсы:

  1. ««E-commerce 360» от iWENGO: обучение у экспертов отрасли с доступом к реальным кейсам и проектам, сертификат международного образца и поддержка после завершения курса.

  2. «Директор по электронной коммерции (e-commerce). Профессиональная переподготовка» от Moscow Business School: интенсивный семинар с акцентом на практические навыки и возможностью получить консультации от экспертов рынка (промокод GDEKURS — скидка 5%).

  3. «Юрист в электронной коммерции» от Moscow Digital School: специализированное обучение для юристов с практикой от ведущих специалистов из Ozon и Aliexpress.

Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.

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