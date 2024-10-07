15 курсов по e-commerce: обучение продажам в интернете

Собрали онлайн-курсы по e-commerce, на которых с нуля обучают профессии менеджера интернет-магазинов и рассказывают, как открыть онлайн-магазин. На бесплатных курсах можно за короткий срок и без вложений познакомиться с нюансами интернет-торговли и узнать о базовых понятиях сферы.
Как мы сформировали рейтинг
Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по e-commerce от 50 онлайн- и офлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.
ТОП-7 курсов по e-commerce
«E-commerce 360» от iWENGO: обучение у экспертов отрасли с доступом к реальным кейсам и проектам, сертификат международного образца и поддержка после завершения курса.
«Директор по электронной коммерции (e-commerce). Профессиональная переподготовка» от Moscow Business School: интенсивный семинар с акцентом на практические навыки и возможностью получить консультации от экспертов рынка (промокод GDEKURS — скидка 5%).
«Юрист в электронной коммерции» от Moscow Digital School: специализированное обучение для юристов с практикой от ведущих специалистов из Ozon и Aliexpress.
«Управление e-commerce маркетингом» от «Нетологии»: обучение под руководством ведущих маркетологов России с акцентом на практическое применение знаний..
«Цифровой бизнес: электронная коммерция, интернет-маркетинг, аналитика данных» от НИУ ВШЭ: онлайн- и офлайн-курс от преподавателей университета с «живыми» лекциями и дипломом государственного образца.
«E-commerce: что нужно о нем знать, чтобы там работать» от Skillbox: интенсив из трех уроков от руководителя проектов с опытом работы более восьми лет.
«Тренды e-commerce» от «Нетологии»: интенсив в записи, на котором расскажут о пути покупателей и внедрении современных технологий для маркетинга.
В статье собраны курсы по электронной коммерции, которые можно пройти полностью дистанционно или очно. Занятия состоят из видеоуроков в записи, трансляций лекций или «живых» вебинаров. Почти на каждом курсе есть практические задания для отработки теории или тесты на закрепление материала.
1. «E-commerce 360» — iWENGO
На курсе уроки и практические задания последовательно дополняют друг друга. В рамках программы студенты пройдут 18 обучающих модулей, посетят 27 индивидуальных занятий и разберут в группах 5 бизнес-задач.
Выпускники смогут выстраивать бизнес-процессы, например, логистику и финансы, формировать ассортиментную матрицу, собирать бизнес-модели.
А также будут готовы открыть собственный интернет-магазин, запустить продажи на маркетплейсах, исследовать рынок и покупателя, моделировать его целевой путь — CJM.
Цена полностью: 164 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 13 741 рубля в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 4 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, групповые занятия, практические задания с обратной связью.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Воронки конверсий онлайн-бизнеса.
Ассортиментная стратегия.
Разработка сайта.
Принципы организации веб-витрины. Золотые правила юзабилити.
Практический вебинар: работа с ИТ-платформой.
Достоинства:
Есть практические задания с проверкой преподавателями.
Есть групповые «живые» вебинары, на которых разбираются бизнес-задачи.
Выдается диплом о профессиональной переподготовке.
Можно начать учиться бесплатно.
Недостатки:
Доступ к курсу ограничен — на 12 месяцев после оплаты.
5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Директор по электронной коммерции (e-commerce). Профессиональная переподготовка»— Moscow Business School
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.
Студенты изучат ключевые аспекты управления торговым бизнесом, включая стратегии роста, оптимизацию бизнес-процессов и внедрение инновационных технологий. Программа также фокусируется на современных трендах ритейла, маркетинге и цифровой трансформации.
Курс предназначен для руководителей, предпринимателей и специалистов, стремящихся улучшить эффективность управления и развить конкурентные преимущества в быстро меняющемся секторе торговли.
Цена полностью: от 129 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 10 750 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, видео и текстовые материалы, тесты.
Документ об окончании: диплом с международным приложением.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Маркетинг.
Менеджмент.
Стратегический менеджмент.
Повышение эффективности управления e-commerce проектами.
Достоинства:
Выпускники могут безлимитно посещать другие очные или онлайн-курсы школы.
Школа выдает общеевропейское приложение к диплому.
Можно оформить отпуск, перевод на другую программу или возврат средств.
Недостатки:
Курс начинается по расписанию.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Юрист в e-com» — Moscow Digital School
Курс для юристов, желающих работать в сфере торговли. Студенты изучат законы, связанные с рекламой и маркетплейсами, а также научатся решать потребительские споры. Выпускники смогут заключать договоры в e-commerce, оценивать риски в сфере интеллектуальной собственности и работать с персональными данными в интернет-торговле.
В рамках практики студенты примут участие в учебном судебном процессе — рассмотрят дело в антимонопольной службе, связанное с интернет-магазином.
Цена полностью: от 74 256 рублей.
Цена в рассрочку: от 6188 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: для юристов.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания с проверкой, тесты.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, помощь в составлении резюме и портфолио.
Программа:
Правовое регулирование деятельности электронной коммерции.
Защита прав потребителей и разрешение потребительских споров.
Реклама на разных медиа носителях.
Антимонопольные согласования в цифровой среде.
Игровой судебный процесс.
Достоинства:
Помощь с трудоустройством.
Доступ к экспертному сообществу MDS.
Доступ к материалам остается навсегда.
Практикум проводят эксперты из Ozon и Aliexpress.
Недостатки:
Курс начинается по расписанию.
5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Управление e-commerce маркетингом» — «Нетология»
Мини-курс для начинающих предпринимателей и владельцев интернет-магазинов, которые хотят научиться управлять маркетингом в сфере интернет-продаж.
Выпускники смогут продвигать товары и бренды, настраивать и вести кампании через рекламные каналы, оптимизировать бизнес-процессы, привлекать новых клиентов и формировать лояльность покупателей. Обучение ведет управляющий партнер в компании E-Commerce Fitness.
Цена полностью: 790 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 3,5 часа.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, тесты.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Ключевые маркетинговые блоки в интернет-магазине.
Основные модели оплаты рекламы для e-commerce.
Подходы к бюджетированию.
Каналы привлечения аудитории.
Ремаркетинг и ретаргетинг.
Достоинства:
После каждой видеолекции — тест на закрепление материала.
Полностью самостоятельное дистанционное обучение — можно совмещать с работой и командировками.
Есть демо-версия курса.
Недостатки:
Нет обратной связи от кураторов и преподавателей.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы от «Нетологии»: «Юзабилити в электронной коммерции».
5. «Цифровой бизнес: электронная коммерция, интернет-маркетинг, аналитика данных» — НИУ ВШЭ
Курс, на котором изучают сквозные технологии цифровой экономики, платформы, маркетплейсы, управление данными. Студентам расскажут, как управлять проектами электронной коммерции, бизнесом и командой.
Выпускники смогут исследовать и анализировать процессы цифровой трансформации компаний и бизнес-моделей.
Также будут разбираться в цифровом маркетинге: привлечении клиентов, работе с социальными медиа, планировании и аналитике, маркетинговом сопровождении и улучшении эффективности маркетинговых кампаний.
Цена полностью: 350 000 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 340 часов.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн и очно.
Адрес и телефон: г. Москва, Покровский б-р, д. 11, 9 (495) 688-77-44
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Цифровая трансформация компаний и бизнес-моделей. Цифровые платформы.
Электронная коммерция и цифровые решения в e-commerce. Разработка интернет-магазина и работа на маркетплейсах.
Стратегия управления данными. Принятие решений на основе данных.
Управление цифровыми продуктами и проектами.
Цифровой маркетинг, медиапланирование и аналитика.
Управление взаимоотношениями с потребителями, CRM, программы лояльности.
Правовая среда и информационная безопасность бизнеса.
Достоинства:
Обучение можно пройти очно в Москве или полностью дистанционно.
Практические задания основаны на реальных данных компаний.
Обучение на примере маркетплейсов Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркет», «СберМегаМаркет».
Все лекции в прямом эфире, а не в записи — можно напрямую задать вопросы преподавателям.
Недостатки:
Курс начинается по расписанию.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Основы e-commerce. Как создать успешный интернет-магазин» — «Специалист»
На курсе учат настраивать типовые бизнес-процессы, учитывая законодательство России.
Студенты узнают, как работать с поставщиками, улучшать пользовательский интерфейс сайта, оптимизировать затраты и увеличивать прибыль. Также научатся позиционировать интернет-магазин и продвигать его с помощью SEO, SMM и партнерских программ.
Курс будет полезен руководителям компаний, стремящимся развивать электронную торговлю, частным предпринимателям, планирующим самостоятельно организовать онлайн-продажи, и руководителям интернет-магазинов.
Цена полностью: от 18 490 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 24 академических часа.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн и очно.
Адрес и телефон: г. Москва, ул. Бауманская, д. 6, 8 (495) 232-32-16.
Документ об окончании: сертификат международного образца, удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Что такое электронная коммерция и обзор рынка электронной торговли в России.
Инструменты продвижения / маркетинга.
Внутренние факторы.
Выбор CMS системы — плюсы и минусы.
Оптимизация затрат и повышение прибыли.
Достоинства:
Курс можно пройти очно в Москве или полностью дистанционно.
Набор в группы проходит почти каждую неделю.
Обучение ведет практикующий маркетолог с опытом работы более 15 лет.
Недостатки:
Для прохождения курса рекомендуется изучить HTML и CSS.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Специалист по трафику для интернет-магазина» — Todoo.Digital
Курс предназначен для начинающих специалистов, желающих освоить профессию трафик-менеджера. Студенты научатся анализировать аудиторию, создавать уникальное торговое предложение и запускать таргетированную рекламу. Также на курсе изучат работу с сервисами Google Merchant Centre, «Яндекс.Директ», Google Ads, Criteo, Roistat и Google Analytics.
На практике студенты смогут настроить кабинет в «Яндекс.Аналитике», проанализировать создание воронки продаж и разработку медиаплана, а также создать отчет с результатами рекламной кампании на основе бизнес-задачи.
Цена полностью: от $1300.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 9 недель.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические задания с проверкой.
Документ об окончании: нет.
Помощь с трудоустройством: модуль по развитию карьеры.
Программа:
Исследование целевой аудитории и анализ конкурентов.
Виды трафика. Определение каналов и инструментов привлечения трафика. Рекламная кампания.
Необходимые сервисы сквозной и веб-аналитики для интернет-магазина. Подключение сервисов «Яндекс.Метрика», Google Analytics, Roistat, Google Tag Manager.
Инструменты для аналитики данных, необходимые специалисту по трафику для интернет-магазина.
Как заявить о себе как о профессионале в интернете и начать зарабатывать.
Достоинства:
Можно вернуть деньги за обучение, если курс не понравился.
Доступ к материалам бессрочный.
Таблицы, пошаговые инструкции, инфографика выдаются дополнительно к курсу.
Есть обучающий модуль по составлению резюме и портфолио, поиску работы и прохождению собеседований.
Недостатки:
Нет информации о выдаче документа об образовании.
5 — рейтинг школы на основе отзыва на сайте gdekurs.ru.
8. «Обучение на е-commerce директора» — «Университет “Синергия”»
Курс профессиональной переподготовки от университета с государственной лицензией. Рассчитан для предпринимателей, сотрудников e-commerce-компаний и интернет-маркетологов.
Участников научат управлять продуктом, работать с финансами, логистикой и данными. А также расскажут о юридических аспектах интернет-торговли.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: для специалистов с опытом в сфере.
Формат: видеолекции, тесты.
Документ об окончании: сертификат, диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.
Программа:
Управление продуктом e-commerce.
Финансы и логистика в e-commerce.
Категорийный и CRM-менеджмент.
Работа с данными.
Юридические основы интернет-торговли.
Достоинства:
Курс от университета России с лицензией.
Есть помощь с трудоустройством через карьерный центр университета.
Полностью дистанционный курс — можно проходить в любое время и из любой точки мира.
Недостатки:
Нет информации об обновлении курса в 2024 году.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Электронная коммерция» — МАЭО
На курсе обучают правовым основам профессии, коммерческой деятельности, торговому делу и товароведению. Студенты также изучат работу на электронных торговых площадках, электронный обмен данными и платежи, информационную безопасность, интернет-маркетинг и менеджмент продаж.
Каждому студенту назначается куратор, который помогает с вопросами по курсу и подготовкой аттестационной работы. После окончания обучения студенты не остаются без поддержки — они могут продолжать обращаться к куратору за советом и помощью.
Цена полностью: от 10 000 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: 3 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, текстовые материалы, тесты.
Документ об окончании: сертификат, диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: содействие в поиске
подходящего места работы.
Программа:
Основы коммерческой деятельности, торгового дела и товароведения.
Категории электронной коммерции, электронные торговые площадки.
Мобильная коммерция и социальная коммерция.
Безопасность и информационная безопасность электронной коммерции.
Информационные технологии в профессиональной деятельности в условиях цифровой экономики.
Достоинства:
Выпускники получат сертификат на 3000 рублей на покупку других курсов школы.
Начало обучения сразу после оплаты.
Несколько форматов обучения: видео, учебники, текстовые лекции, тесты.
Студентам предоставляют персонального куратора, который ответит на все вопросы.
Недостатки:
Нет информации о практических заданиях для отработки теории.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Профессия “Специалист по электронной коммерции (e-commerce)”» — ОСЭК
Колледж предлагает обучение с нуля, давая возможность получить среднее профессиональное образование. Поступить на программу можно после 9 или 11 класса, и длительность обучения будет зависеть от этого — два с половиной года или три с половиной года соответственно.
Студенты научатся организовывать работу интернет-магазинов и маркетплейсов, анализировать рынок и популярность товаров и услуг. Также узнают, как разрабатывать бизнес-стратегии и проводить торговые операции.
Цена полностью: 30 000 рублей за семестр.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 2 лет и 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: диплом о среднем профессиональном образовании.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Организация работы интернет-магазинов, маркетплейсов.
Изучение рынка на предмет популярности товаров и услуг.
Общение с владельцами бизнеса по вопросам ведения интернет-ресурсов, рекламных кампаний.
Торговые операции.
Консультационная помощь клиентам по вопросам использования сервисов.
Достоинства:
Обучение с возможностью получить среднее специальное образование.
Можно поступить по школьному аттестату.
Полностью дистанционное обучение — можно совмещать с работой.
Можно совместить обучение с другими программами колледжа.
Недостатки:
Не обнаружены.
5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
Бесплатные курсы по e-commerce
В подборке собраны курсы, которые позволяют бесплатно познакомиться со сферой электронной коммерции. Они включают видеоуроки или текстовые лекции, практические задания и тесты. Преподаватели объясняют, как с нуля создать интернет-магазин, какие задачи выполняют маркетологи и менеджеры e-commerce, а также что такое «путь клиента» и CRM-системы.
1. «E-commerce 360» — iWENGO
Видеокурс для тех, кто хочет попробовать себя в интернет-маркетинге. Школа предлагает две недели бесплатного обучения. За это время студенты могут познакомиться с программой, пройти вводный блок по сфере и профессии, узнать о стратегических показателях эффективности и карте пути клиента.
Длительность: 2 недели.
Формат: видеолекции.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «E-commerce: что нужно о нем знать, чтобы там работать» — Skillbox
Интенсив, на котором обучают основам работы в сфере e-commerce. Преподаватель с восьмилетним опытом управления проектами объяснит ключевые термины, процесс продажи товара через интернет — от привлечения клиента до доставки. Также расскажет о функциях команд и этапах разработки проектов. В заключительном уроке можно ознакомиться с разборами студенческих проектов.
Длительность: 3 урока.
Формат: видеолекции.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Тренды e-commerce» — «Нетология»
Директор по развитию MediaGuru на бесплатном занятии расскажет, как меняется поведение онлайн-потребителей и как это использовать. Также преподаватель пояснит, какие современные технологии могут упростить работу. Например, как ввести в работу роботизированные колл-центры, голосовые помощники, технологии дополненной реальности.
Длительность: 1 урок.
Формат: видеолекция.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Электронная коммерция» — Stepik
На курсе расскажут о базовых понятиях в сфере e-commerce. Например, как внедрить электронную коммерцию на предприятии и использовать платежные системы. Также студенты научатся использовать системы сбора и анализа данных посещаемости сайта и применять системы криптозащиты в электронной коммерции.
Длительность: 11 уроков.
Формат: лекции, тесты.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Введение в е-commerce» — iWENGO
Цикл видеолекций о создании и управлении онлайн-продуктами. Студенты узнают, как с нуля создать бизнес в интернете, что такое CRM, как его настроить и использовать данные. А также разберутся,как клиент выбирает товары и услуги.
Длительность: 5 уроков.
Формат: видеолекции.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
Основной критерий при выборе курсов — практическое применение полученных знаний. Ключевыми аспектами являются создание и управление онлайн-бизнесом, а также знание инструментов маркетинга. Также при отборе программ были учтены следующие критерии:
Порог входа на курс. Выбрали курсы, на которых можно получить новую профессию с нуля, даже без профильного образования.
Стоимость курса полностью и в рассрочку. Подобрали курсы с возможностью оплаты одним платежом или в рассрочку на срок от 3 до 12 месяцев.
Бесплатный ознакомительный контент. Собрали программы, которые позволяют начать обучение бесплатно и оплатить курс, только если он подошел.
Формат обучения и обратной связи. Проанализировали курсы на наличие практических заданий, тестов и возможности получить обратную связь, чтобы отработать полученные знания и задать вопросы.
Реальный результат обучения на курсе. Выбрали курсы, на которых можно получить не только теоретические, но и практические знания. Например, научиться работать в нужных программах.
Документ об окончании. Подобрали курсы, по завершении которых выдают сертификаты или дипломы о профессиональной переподготовке. Некоторые школы предлагают дипломы международного образца.
Помощь в трудоустройстве. Собрали курсы, на которых студенты могут получить консультации по составлению резюме и портфолио, а также советы по поиску работы для начинающих специалистов.
Репутация школы и отзывы выпускников. Проверили отзывы выпускников, чтобы выявить слабые и сильные стороны каждой школы.
Решение проблемных ситуаций. Включили в подборку курсы, на которых можно приостановить обучение, вернуть деньги или оформить налоговый вычет.
Какой курс по e-commerce выбрать
Курсы по электронной коммерции помогут предпринимателям перевести бизнес в онлайн, привлечь новых клиентов и увеличить прибыль. Маркетологи смогут повысить квалификацию и найти новые способы монетизации своих навыков. А начинающие специалисты смогут освоить востребованную удаленную профессию. Для этих целей подойдут следующие курсы:
««E-commerce 360» от iWENGO: обучение у экспертов отрасли с доступом к реальным кейсам и проектам, сертификат международного образца и поддержка после завершения курса.
«Директор по электронной коммерции (e-commerce). Профессиональная переподготовка» от Moscow Business School: интенсивный семинар с акцентом на практические навыки и возможностью получить консультации от экспертов рынка (промокод GDEKURS — скидка 5%).
«Юрист в электронной коммерции» от Moscow Digital School: специализированное обучение для юристов с практикой от ведущих специалистов из Ozon и Aliexpress.
Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.
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