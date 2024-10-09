15 курсов по ВЭД-логистике и таможенному оформлению

В статье рассмотрели десять курсов по ВЭД-логистике. Опытом и знаниями с участниками поделятся кандидаты экономических наук, бизнес-тренеры и практики в области внешнеэкономической деятельности и логистики. Выпускники курсов получат сертификаты, удостоверения о повышении квалификации и дипломы о профессиональной переподготовке.

1. «Организация внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на предприятии» — Moscow Business School

Курс ведет специалист по внешнеэкономической деятельности и логистике, кандидат экономических наук. Студенты узнают, как оптимизировать работу служб ВЭД, изучат этапы оформления внешнеэкономических сделок и связанные с ними риски.

Семинар длится один день. Участники получат авторские учебные материалы и доступ к закрытому бизнес-клубу Moscow Business School.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: 21 900 рублей.

Цена в рассрочку: 1825 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 1 день.

Порог входа: с нуля.

Формат: семинар.

Документ об окончании: сертификат или удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Разработка стратегии ВЭД компании. Оценка доли и места компании в конкретном сегменте рынка. Источники информации для анализа рынка и конкурентов.

Варианты организационной структуры компании в зависимости от видов деятельности. Задачи и функции службы ВЭД. Информационные технологии во ВЭД.

Риски во внешнеэкономической деятельности, их классификация и способы минимизации. «Серые» схемы таможенного оформления. Критерии отнесения компании к фирмам-однодневкам.

Классификация иностранных компаний. Особенности построения взаимоотношений с различными категориями иностранных партнеров.

Внешнеэкономическая сделка — этапы и способы ее оформления.

Достоинства:

Скидка при предоплате семинара.

Участие в закрытом бизнес-клубе Moscow Business School.

Возможность перенести обучение на другие даты, если не получилось приехать.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль» — «Контур.Школа»

Курс помогает студентам систематизировать подход к планированию сделок, понять логику государственных регуляторов и научиться анализировать основные риски. Участники изучат основы налогового учета и выполнят практические задания, которые проверяют специалисты школы.

Иллюстрация: freepik/freepik

Новые уроки открываются после выполнения тестовых заданий. Преподаватели дают обратную связь в течение двух рабочих дней. По организационным вопросам помогает куратор, а техподдержка доступна круглосуточно.

Цена полностью: 20 900 рублей.

Цена в рассрочку: 3484 рубля в месяц на 6 месяцев.

Длительность: 60 академических часов.

Порог входа: для руководителей компании, бухгалтеров и специалистов по ВЭД.

Формат: видеоуроки, итоговое тестирование.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Организация ВЭД на предприятии.

Правовые основы внешнеторговой сделки.

Митигация рисков ВЭД.

Валютное регулирование и валютный контроль.

Актуальные вопросы учета и налогообложения по экспортным операциям.

Достоинства:

Помощь куратора и круглосуточная помощь техподдержки.

Обучение по гибкому графику.

Курс разработан совместно со специалистом по ВЭД и бизнес-консультантом.

Обучение можно проходить с любого устройства, в том числе со смартфона.

Документ вносится в систему ФИС ФРДО.

Недостатки:

Обучение со стартом потока.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Восточный вектор развития ВЭД: практика ведения бизнеса со странами Юго-Восточной Азии» — Moscow Business School

Курс посвящен работе с рынками стран Юго-Восточной Азии и включает практические рекомендации по составлению внешнеторговых контрактов с учетом особенностей иностранного законодательства. В программу входят модули по проверке финансового состояния потенциальных партнеров и мастер-классы по ведению переговоров с китайскими компаниями.

Иллюстрация: freepik/freepik

Семинар рассчитан на два дня интенсивного обучения. По окончании участники получат комплект авторских материалов и доступ к закрытому бизнес-клубу Moscow Business School.

Цена полностью : 41 900 рублей.

Цена в рассрочку: 3492 рубля в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 2 дня.

Порог входа: с нуля.

Формат: семинар, дополнительные материалы.

Документ об окончании: сертификат или удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Политические и экономические предпосылки переориентации бизнеса на рынки Юго-Восточной Азии (Китай, Корея, Вьетнам, Индия).

Социально-экономическая ситуация, национальная специфика, основные приоритеты экономики стран Юго-Восточной Азии.

Деловой климат. Благоприятные и отрицательные факторы для бизнеса.

Организация работы с китайскими компаниями.

Маркетинговое исследование китайского рынка.

Достоинства:

Материалы доступны в личном кабинете на СДО.

Возможность отменить участие за пять рабочих дней с возвратом 100% стоимости курса.

Семинар ведут кандидат экономических наук и директор логистической компании.

Недостатки:

Обучение со стартом потока.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Внешнеэкономическая деятельность» — ИПО

Студентов научат вести деловую переписку, проводить предварительные обсуждения и участвовать в работе международных встреч, конференций и семинаров. Слушатели смогут участвовать в групповых проектах и поддерживать профессиональные контакты на английском.

Иллюстрация: freepik/freepik

Для поступления требуется отправить скан документов о высшем или среднем специальном образовании. После этого куратор предоставит доступ к личному кабинету с учебными материалами.

В конце курса необходимо выполнить аттестационную работу на одну из предложенных тем.

Цена полностью: 34 900 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: до 3 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом (ID).

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Современное мировое хозяйство: сущность и закономерности развития на рубеже XX–XXI вв. Международное разделение труда.

Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства.

Отраслевая структура мирового хозяйства.

Международные корпорации, как фактор глобализации мировой экономики.

Основная характеристика группы стран и регионов в мировой экономике.

Достоинства:

Обучение проводят кандидаты экономических наук, бизнес-тренеры и консультанты.

Возможность выбора темы для аттестационной работы.

Возможность прохождения курса экстерном.

Индивидуальные скидки и гибкие условия оплаты.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Юрист по ВЭД» — Moscow Digital School

Обучение ведут партнер правовой фирмы «ВЕД», генеральный директор Ассоциации параллельного импорта и действующие адвокаты. Студенты изучат международные стандарты и правила заключения контрактов, таможенное и валютное регулирование, а также научатся решать споры в сфере ВЭД.

Иллюстрация: freepik/freepik

Все учебные материалы доступны на платформе школы. Вебинары проходят через личный кабинет, а домашние задания можно загружать на проверку с любого устройства.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 4562 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 6 месяцев.

Порог входа: для практикующих юристов.

Формат: вебинары, видеолекции, практические задания.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме, разработка карьерного трека, обучение прохождению собеседований.

Программа:

Международные стандарты и правила заключения контрактов в сфере ВЭД.

Таможенное регулирование в сфере ВЭД.

Валютное регулирование и валютный контроль.

Разрешение споров в сфере ВЭД.

Достоинства:

Обучение на интерактивной платформе школы.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Практикум в формате «игровой суд» и составление контракта.

Групповые чаты для общения с одногруппниками.

Обратная связь по практическим заданиям.

Недостатки:

Обучение со стартом потока по расписанию.

5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Школа специалиста по ВЭД» — «Русская школа управления»

Курс познакомит участников с актуальной ситуацией по санкциям в отношении РФ, особенностями маркетинга в Африке и Латинской Америке, а также практикой ведения бизнеса и торговли с Китаем.

Обучение проходит через Zoom, с практическими заданиями и обратной связью от преподавателей. Все учебные материалы и литература доступны в личном кабинете на платформе школы.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью : 63 000 рублей.

Цена в рассрочку : от 5250 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 4 дня.

Порог входа : для действующих специалистов и руководителей компаний.

Формат: онлайн-трансляции, практические задания, чек-листы.

Документ об окончании : удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Особенности таможенного оформления в РФ и ЕАЭС.

Практика ВЭД с Ближним Востоком, Африкой, Латинской Америкой.

Практика бизнеса и торговли с Китаем.

Международные морские, автомобильные и контейнерные перевозки. Логистика железнодорожных и авиаперевозок.

Достоинства:

Обучение ведут бизнес-консультант ВЭД и член комитета ТПП РФ по транспорту.

Чек-листы и образцы документов для заполнения.

Бесплатный видеоурок для знакомства с курсом.

Пополняемая библиотека подкастов.

Обратная связь от преподавателей.

Недостатки:

Доступ к записям трансляций ограничен на 30 дней.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Внешнеэкономическая деятельность» — ITC Group

На курсе участники познакомятся с работой предприятия на внешнем рынке. Они научатся реализовывать внешнеэкономические связи и осуществлять перевозки морским транспортом. Отдельные блоки курса посвящены таможенному оформлению, тарифам и номенклатуре.

Обучение можно заказать в корпоративном или индивидуальном формате в режиме онлайн-трансляции.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: 35 900 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 16 академических часов.

Порог входа: для действующих специалистов и руководителей компаний.

Формат : онлайн-занятия, раздаточные материалы.

Документ об окончании : удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Внешнеэкономическая деятельность, внешнеторговый контракт.

Международные грузовые перевозки.

Таможенное оформление.

Базисные условия поставки, таможенная стоимость.

Таможенный тариф, платежи, преференции, процедуры.

Достоинства:

70% обучения составляет практика.

Обучение проводится независимо от численности участников.

Преподаватель — кандидат наук, ведущая семинаров в Бизнес-школе ITC Group.

Можно пройти индивидуальное обучение.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Менеджер ВЭД» — IAB

Начать обучение можно с бесплатной вводной части, что поможет познакомиться с курсом. Студенты научатся вести закупочную деятельность, узнают о государственных и муниципальных закупках, а также правилах таможенного оформления.

Иллюстрация: freepik/freepik

Обучение проходит на образовательной платформе школы. Личный куратор помогает по всем вопросам. Занятия начинаются сразу после оплаты, с возможностью гибкого расписания.

Цена полностью: 17 700 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 301 час.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, тестирование.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, квалификационный сертификат.

Помощь с трудоустройством: школа оказывает помощь в трудоустройстве.

Программа:

Осуществление закупочной деятельности.

Государственные и муниципальные закупки.

Переговоры с поставщиками.

управление цепями поставок.

Логистика.

Внешнеэкономическая деятельность предприятия.

Достоинства:

Кураторское сопровождение.

Бесплатный вводный урок для знакомства с курсом.

Диплом с международным приложением.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «ВЭД. Логистика. Закупки» — «Специалист»

Школа предлагает курсы по менеджменту в логистике, управлению запасами и закупками. Студенты освоят работу в программе 1С, научатся управлять запасами и складом, прогнозировать потребности компании в товарах и проводить аудит логистических процессов.

Занятия проходят онлайн по вечерам в будние дни или в выходные. Также доступно корпоративное обучение.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью : от 21 550 рублей.

Цена в рассрочку : от 1280 рублей в месяц.

Длительность : от 24 академических часов.

Порог входа: для специалистов с опытом в сфере.

Формат: онлайн-занятия, практические задания.

Документ об окончании: свидетельство, сертификат международного образца, удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации для выпускников центра, помощь в составлении резюме и сопроводительных писем.

Программа:

Теоретическая концепция и новейшие тренды формирования логистической системы.

Транспортная система и Транспортно-экспедиционная деятельность. Эффективность, юридические основы и особенности современной организации.

Грузообработка и свойства грузов. Маркировка. Оптимальное формирование, размещение и крепление грузов.

Тренды повышения эффективности и общие моменты грузоперевозок. Контейнерные перевозки.

Достоинства:

Несколько вариантов расписания на выбор.

Практика в одной из дистрибьюторских компаний России на одном из курсов.

Онлайн-занятия с возможностью задавать вопросы преподавателю.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Специалист ВЭД. Международная транспортная логистика» — Rules

Курс для сотрудников юридических служб, экспортного контроля, поставок и таможенного оформления. Студенты научатся корректировать процессы сделок с учетом логистических процедур и формировать условия внешнеэкономических контрактов. Также они освоят анализ условий договора, изучат особенности грузоперевозок и виды правонарушений в этой сфере.

Иллюстрация: freepik/freepik

Цена полностью: 20 000 рублей.

Цена в рассрочку : по запросу.

Длительность: 40 академических часов.

Порог входа: для специалистов с опытом в сфере.

Формат: видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Логистика: виды логистических потоков, принципы, термины, задачи.

Международная смешанная перевозка. Транспортные коридоры.

Общая схема операций международной перевозки.

Классификация транспорта. Особенности перевозки грузов отдельными видами транспорта.

Требования к транспортным средствам при выполнении международных перевозок грузов.

Контейнерные перевозки грузов: особенности и преимущества.

Достоинства:

Обучение проводят внутренний руководитель службы консалтинга и руководитель проекта по управлению проектами и продажами.

Доступ к курсу с любого устройства, включая мобильные телефоны.

Поддержка куратора, с которым можно связаться через платформу.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.

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