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ВЭД

15 курсов по ВЭД-логистике и таможенному оформлению

ВЭД-логисты работают с глобальными поставками и взаимодействуют с зарубежными партнерами, что открывает для них карьерные возможности на международном уровне. Эта профессия позволяет вырасти от логиста до руководителя отдела или директора по логистике в крупных международных компаниях. Получить перспективную специальность можно на специализированных курсах. 

Собрали курсы по ВЭД-логистике, на которых научат организовывать международные перевозки, готовить документы для импорта и экспорта товаров и взаимодействовать с таможенными органами. На бесплатных курсах можно изучить ключевые процессы, связанные с международной торговлей, а также познакомиться с основными обязанностями логиста.

Как мы сформировали рейтинг

Чтобы помочь вам найти лучшие программы обучения, я изучила курсы по ВЭД-логистике от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.

Анастасия Воронова, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-7 курсов по ВЭД-логистике

  1. «Организация внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на предприятии» от Moscow Business School: научат оптимизировать деятельность службы ВЭД и расскажут об этапах формирования сделок. 

  2. «ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль» от «Контур.Школы»: расскажут об изменениях в сфере ВЭД, чтобы избежать штрафных санкций, научат минимизировать риски. 

  3. «Восточный вектор развития ВЭД: практика ведения бизнеса со странами Юго-Восточной Азии» от Moscow Business School: расскажут о рынке стран Юго-Восточной Азии, научат готовить контракты с учетом национального законодательства. 

  4. «Внешнеэкономическая деятельность» от ИПО: научат вести международные переговоры и поддерживать контакты на английском языке. 

  5. «Юрист по ВЭД» от Moscow Digital School: специалисты компаний «ВЕД», «Лемчик, «Крупский и партнеры», Lidings научат работать с Китаем и вести таможенные декларации. 

  6. «Школа специалиста по ВЭД» от «Русской школы управления»: специалисты расскажут, как заполнять документацию, планировать сделки и организовывать логистику на предприятиях. 

  7. «Специалист ВЭД: бизнес с Китаем» от «Академии “Сигма”»: бесплатный курс с поддержкой в трудоустройстве и розыгрышем призов для участников.

В статье рассмотрели десять курсов по ВЭД-логистике. Опытом и знаниями с участниками поделятся кандидаты экономических наук, бизнес-тренеры и практики в области внешнеэкономической деятельности и логистики. Выпускники курсов получат сертификаты, удостоверения о повышении квалификации и дипломы о профессиональной переподготовке. 

1. «Организация внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на предприятии» — Moscow Business School

Курс ведет специалист по внешнеэкономической деятельности и логистике, кандидат экономических наук. Студенты узнают, как оптимизировать работу служб ВЭД, изучат этапы оформления внешнеэкономических сделок и связанные с ними риски.

Семинар длится один день. Участники получат авторские учебные материалы и доступ к закрытому бизнес-клубу Moscow Business School.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: 21 900 рублей. 

  • Цена в рассрочку: 1825 рублей в месяц на 12 месяцев. 

  • Длительность: 1 день. 

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: семинар. 

  • Документ об окончании: сертификат или удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Разработка стратегии ВЭД компании. Оценка доли и места компании в конкретном сегменте рынка. Источники информации для анализа рынка и конкурентов.

  • Варианты организационной структуры компании в зависимости от видов деятельности. Задачи и функции службы ВЭД. Информационные технологии во ВЭД.

  • Риски во внешнеэкономической деятельности, их классификация и способы минимизации. «Серые» схемы таможенного оформления. Критерии отнесения компании к фирмам-однодневкам.

  • Классификация иностранных компаний. Особенности построения взаимоотношений с различными категориями иностранных партнеров.

  • Внешнеэкономическая сделка — этапы и способы ее оформления.

Достоинства:

  • Скидка при предоплате семинара.

  • Участие в закрытом бизнес-клубе Moscow Business School.

  • Возможность перенести обучение на другие даты, если не получилось приехать.

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль» — «Контур.Школа»

Курс помогает студентам систематизировать подход к планированию сделок, понять логику государственных регуляторов и научиться анализировать основные риски. Участники изучат основы налогового учета и выполнят практические задания, которые проверяют специалисты школы. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Новые уроки открываются после выполнения тестовых заданий. Преподаватели дают обратную связь в течение двух рабочих дней. По организационным вопросам помогает куратор, а техподдержка доступна круглосуточно.

  • Цена полностью: 20 900 рублей. 

  • Цена в рассрочку: 3484 рубля в месяц на 6 месяцев. 

  • Длительность: 60 академических часов. 

  • Порог входа: для руководителей компании, бухгалтеров и специалистов по ВЭД. 

  • Формат: видеоуроки, итоговое тестирование. 

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации. 

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Организация ВЭД на предприятии.

  • Правовые основы внешнеторговой сделки.

  • Митигация рисков ВЭД.

  • Валютное регулирование и валютный контроль.

  • Актуальные вопросы учета и налогообложения по экспортным операциям. 

Достоинства:

  • Помощь куратора и круглосуточная помощь техподдержки. 

  • Обучение по гибкому графику. 

  • Курс разработан совместно со специалистом по ВЭД и бизнес-консультантом. 

  • Обучение можно проходить с любого устройства, в том числе со смартфона.

  • Документ вносится в систему ФИС ФРДО. 

Недостатки:

  • Обучение со стартом потока. 

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Восточный вектор развития ВЭД: практика ведения бизнеса со странами Юго-Восточной Азии» — Moscow Business School

Курс посвящен работе с рынками стран Юго-Восточной Азии и включает практические рекомендации по составлению внешнеторговых контрактов с учетом особенностей иностранного законодательства. В программу входят модули по проверке финансового состояния потенциальных партнеров и мастер-классы по ведению переговоров с китайскими компаниями.

Иллюстрация: freepik/freepik

Семинар рассчитан на два дня интенсивного обучения. По окончании участники получат комплект авторских материалов и доступ к закрытому бизнес-клубу Moscow Business School. 

  • Цена полностью: 41 900 рублей. 

  • Цена в рассрочку: 3492 рубля в месяц на 12 месяцев. 

  • Длительность: 2 дня. 

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: семинар, дополнительные материалы. 

  • Документ об окончании: сертификат или удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Политические и экономические предпосылки переориентации бизнеса на рынки Юго-Восточной Азии (Китай, Корея, Вьетнам, Индия).

  • Социально-экономическая ситуация, национальная специфика, основные приоритеты экономики стран Юго-Восточной Азии.

  • Деловой климат. Благоприятные и отрицательные факторы для бизнеса.

  • Организация работы с китайскими компаниями.

  • Маркетинговое исследование китайского рынка.

Достоинства:

  • Материалы доступны в личном кабинете на СДО. 

  • Возможность отменить участие за пять рабочих дней с возвратом 100% стоимости курса.

  • Семинар ведут кандидат экономических наук и директор логистической компании. 

Недостатки:

  • Обучение со стартом потока. 

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Внешнеэкономическая деятельность» — ИПО

Студентов научат вести деловую переписку, проводить предварительные обсуждения и участвовать в работе международных встреч, конференций и семинаров. Слушатели смогут участвовать в групповых проектах и поддерживать профессиональные контакты на английском. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Для поступления требуется отправить скан документов о высшем или среднем специальном образовании. После этого куратор предоставит доступ к личному кабинету с учебными материалами.

В конце курса необходимо выполнить аттестационную работу на одну из предложенных тем. 

  • Цена полностью: 34 900 рублей. 

  • Цена в рассрочку: по запросу. 

  • Длительность: до 3 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом (ID).

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Современное мировое хозяйство: сущность и закономерности развития на рубеже XX–XXI вв. Международное разделение труда.

  • Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства.

  • Отраслевая структура мирового хозяйства.

  • Международные корпорации, как фактор глобализации мировой экономики.

  • Основная характеристика группы стран и регионов в мировой экономике.

Достоинства:

  • Обучение проводят кандидаты экономических наук, бизнес-тренеры и консультанты.

  • Возможность выбора темы для аттестационной работы.

  • Возможность прохождения курса экстерном.

  • Индивидуальные скидки и гибкие условия оплаты. 

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Юрист по ВЭД» — Moscow Digital School

Обучение ведут партнер правовой фирмы «ВЕД», генеральный директор Ассоциации параллельного импорта и действующие адвокаты. Студенты изучат международные стандарты и правила заключения контрактов, таможенное и валютное регулирование, а также научатся решать споры в сфере ВЭД

Иллюстрация: freepik/freepik

Все учебные материалы доступны на платформе школы. Вебинары проходят через личный кабинет, а домашние задания можно загружать на проверку с любого устройства. 

  • Цена полностью: по запросу. 

  • Цена в рассрочку: от 4562 рублей в месяц на 12 месяцев. 

  • Длительность: 6 месяцев. 

  • Порог входа: для практикующих юристов.

  • Формат: вебинары, видеолекции, практические задания. 

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации. 

  • Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме, разработка карьерного трека, обучение прохождению собеседований. 

Программа:

  • Международные стандарты и правила заключения контрактов в сфере ВЭД.

  • Таможенное регулирование в сфере ВЭД.

  • Валютное регулирование и валютный контроль.

  • Разрешение споров в сфере ВЭД.

Достоинства:

  • Обучение на интерактивной платформе школы.

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

  • Практикум в формате «игровой суд» и составление контракта.

  • Групповые чаты для общения с одногруппниками.

  • Обратная связь по практическим заданиям. 

Недостатки:

  • Обучение со стартом потока по расписанию. 

5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Школа специалиста по ВЭД» — «Русская школа управления»

Курс познакомит участников с актуальной ситуацией по санкциям в отношении РФ, особенностями маркетинга в Африке и Латинской Америке, а также практикой ведения бизнеса и торговли с Китаем.

Обучение проходит через Zoom, с практическими заданиями и обратной связью от преподавателей. Все учебные материалы и литература доступны в личном кабинете на платформе школы.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: 63 000 рублей. 

  • Цена в рассрочку: от 5250 рублей в месяц на 12 месяцев. 

  • Длительность: 4 дня. 

  • Порог входа: для действующих специалистов и руководителей компаний.

  • Формат: онлайн-трансляции, практические задания, чек-листы. 

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации. 

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Особенности таможенного оформления в РФ и ЕАЭС.

  • Практика ВЭД с Ближним Востоком, Африкой, Латинской Америкой. 

  • Практика бизнеса и торговли с Китаем. 

  • Международные морские, автомобильные и контейнерные перевозки. Логистика железнодорожных и авиаперевозок.

Достоинства:

  • Обучение ведут бизнес-консультант ВЭД и член комитета ТПП РФ по транспорту.

  • Чек-листы и образцы документов для заполнения.

  • Бесплатный видеоурок для знакомства с курсом.

  • Пополняемая библиотека подкастов.

  • Обратная связь от преподавателей.

Недостатки:

  • Доступ к записям трансляций ограничен на 30 дней. 

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Внешнеэкономическая деятельность» — ITC Group

На курсе участники познакомятся с работой предприятия на внешнем рынке. Они научатся реализовывать внешнеэкономические связи и осуществлять перевозки морским транспортом. Отдельные блоки курса посвящены таможенному оформлению, тарифам и номенклатуре.

Обучение можно заказать в корпоративном или индивидуальном формате в режиме онлайн-трансляции. 

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: 35 900 рублей. 

  • Цена в рассрочку: по запросу. 

  • Длительность: 16 академических часов. 

  • Порог входа: для действующих специалистов и руководителей компаний.

  • Формат: онлайн-занятия, раздаточные материалы. 

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации. 

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Внешнеэкономическая деятельность, внешнеторговый контракт.

  • Международные грузовые перевозки.

  • Таможенное оформление.

  • Базисные условия поставки, таможенная стоимость.

  • Таможенный тариф, платежи, преференции, процедуры.

Достоинства:

  • 70% обучения составляет практика. 

  • Обучение проводится независимо от численности участников. 

  • Преподаватель — кандидат наук, ведущая семинаров в Бизнес-школе ITC Group. 

  • Можно пройти индивидуальное обучение. 

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Менеджер ВЭД» — IAB

Начать обучение можно с бесплатной вводной части, что поможет познакомиться с курсом. Студенты научатся вести закупочную деятельность, узнают о государственных и муниципальных закупках, а также правилах таможенного оформления. 

Иллюстрация: freepik/freepik

Обучение проходит на образовательной платформе школы. Личный куратор помогает по всем вопросам. Занятия начинаются сразу после оплаты, с возможностью гибкого расписания. 

  • Цена полностью: 17 700 рублей. 

  • Цена в рассрочку: по запросу. 

  • Длительность: 301 час. 

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, тестирование. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, квалификационный сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: школа оказывает помощь в трудоустройстве. 

Программа:

  • Осуществление закупочной деятельности. 

  • Государственные и муниципальные закупки. 

  • Переговоры с поставщиками. 

  • управление цепями поставок. 

  • Логистика.

  • Внешнеэкономическая деятельность предприятия. 

Достоинства:

  • Кураторское сопровождение.

  • Бесплатный вводный урок для знакомства с курсом. 

  • Диплом с международным приложением. 

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «ВЭД. Логистика. Закупки» — «Специалист»

Школа предлагает курсы по менеджменту в логистике, управлению запасами и закупками. Студенты освоят работу в программе 1С, научатся управлять запасами и складом, прогнозировать потребности компании в товарах и проводить аудит логистических процессов.

Занятия проходят онлайн по вечерам в будние дни или в выходные. Также доступно корпоративное обучение.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: от 21 550 рублей. 

  • Цена в рассрочку: от 1280 рублей в месяц. 

  • Длительность: от 24 академических часов. 

  • Порог входа: для специалистов с опытом в сфере.

  • Формат: онлайн-занятия, практические задания. 

  • Документ об окончании: свидетельство, сертификат международного образца, удостоверение о повышении квалификации. 

  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации для выпускников центра, помощь в составлении резюме и сопроводительных писем.

Программа:

  • Теоретическая концепция и новейшие тренды формирования логистической системы.

  • Транспортная система и Транспортно-экспедиционная деятельность. Эффективность, юридические основы и особенности современной организации.

  • Грузообработка и свойства грузов. Маркировка. Оптимальное формирование, размещение и крепление грузов.

  • Тренды повышения эффективности и общие моменты грузоперевозок. Контейнерные перевозки.

Достоинства:

  • Несколько вариантов расписания на выбор.

  • Практика в одной из дистрибьюторских компаний России на одном из курсов.

  • Онлайн-занятия с возможностью задавать вопросы преподавателю.

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Специалист ВЭД. Международная транспортная логистика» — Rules

Курс для сотрудников юридических служб, экспортного контроля, поставок и таможенного оформления. Студенты научатся корректировать процессы сделок с учетом логистических процедур и формировать условия внешнеэкономических контрактов. Также они освоят анализ условий договора, изучат особенности грузоперевозок и виды правонарушений в этой сфере. 

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Цена полностью: 20 000 рублей. 

  • Цена в рассрочку: по запросу. 

  • Длительность: 40 академических часов. 

  • Порог входа: для специалистов с опытом в сфере. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания. 

  • Документ об окончании: сертификат. 

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Логистика: виды логистических потоков, принципы, термины, задачи.

  • Международная смешанная перевозка. Транспортные коридоры.

  • Общая схема операций международной перевозки.

  • Классификация транспорта. Особенности перевозки грузов отдельными видами транспорта.

  • Требования к транспортным средствам при выполнении международных перевозок грузов.

  • Контейнерные перевозки грузов: особенности и преимущества. 

Достоинства:

  • Обучение проводят внутренний руководитель службы консалтинга и руководитель проекта по управлению проектами и продажами.

  • Доступ к курсу с любого устройства, включая мобильные телефоны.

  • Поддержка куратора, с которым можно связаться через платформу.

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.

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Бесплатные курсы по ВЭД-логистике

На бесплатных курсах расскажут об основах ВЭД-логистики. Обучение проходит по свободному графику — слушатели самостоятельно изучают материалы в удобное для них время. Эти курсы помогут приобрести базовые знания, которые станут основой для более глубокого обучения на платных программах. 

1. «Специалист ВЭД: бизнес с Китаем» — «Академия “Сигма”»

Курс разработан в рамках проекта Министерства труда и социальной защиты. Студенты научатся составлять внешнеторговые контракты, оформлять таможенные документы и организовывать логистику с Китаем. Также курс охватывает вопросы валютного регулирования и международных расчетов.

Иллюстрация: freepik/freepik

Центр карьеры поможет выпускникам с трудоустройством, предоставит доступ к бирже заказов и проведет HR-консультации. Участники курса могут принять участие в розыгрыше призов.

  • Длительность: до 2 месяцев. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания, тесты. 

  • Доступ: после регистрации. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации. 

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «ВЭД для чайников» — OnlineUniver.RU

Курс на YouTube из 13 видеоуроков. Слушателям объяснят основы внешнеэкономической деятельности (ВЭД): кто такие таможенные представители и логисты, как устанавливаются условия поставок.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: в своем темпе. 

  • Формат: видеоуроки. 

  • Доступ: без регистрации. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Документ об окончании: нет. 

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Бесплатные видеоуроки по логистике, ВЭД, таможне» — «Руно»

На видеоуроках по логистике расскажут про авиадоставку, познакомят с рекламациями и методами ведения переговоров. К просмотру доступен 21 урок. К роликам предлагаются тематические статьи для более глубокого погружения в тему.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: в своем темпе. 

  • Формат: видеоуроки. 

  • Доступ: без регистрации. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Документ об окончании: нет. 

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Курс специалиста ВЭД» — «Эксперты об экспорте»

На курсе расскажут об экспорте в страны Евразийского экономического союза, познакомят с документооборотом, научат искать покупателей и взаимодействовать с регуляторами. Доступно шесть видеороликов. Эксперт курса — ВЭД-специалист системы «Инкотермс 2020», генеральный директор «Экспортдинст».

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: в своем темпе. 

  • Формат: видеоуроки. 

  • Доступ: без регистрации. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Документ об окончании: нет. 

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Логистика» — «Лекториум»

Слушатели изучат основы управления цепями поставок, финансовыми и информационными потоками. Курс включает 50 видеолекций с проверочными заданиями и выдачей сертификата по окончании. Обучение можно начать в любое время. 

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: в своем темпе. 

  • Формат: видеоуроки, проверочные задания. 

  • Доступ: после регистрации. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Документ об окончании: сертификат. 

Программу курса можно изучить на его странице.

Как мы отбирали курсы для статьи

При выборе курсов учитывали, чтобы студенты учились у специалистов в области внешнеэкономической деятельности и логистики. Это позволит изучить актуальные методы и решения, с которыми практики сталкиваются в ежедневной работе. Также выбор курсов осуществлялся по следующим критериям: 

  • Порог входа на курс. Определили уровень подготовки, необходимый для начала обучения. Подобрали курсы, которые подойдут как начинающим специалистам, так и руководителям компаний.

  • Стоимость курса. Учитывали полную стоимость обучения и возможность оплаты курса в рассрочку.

  • Бесплатный ознакомительный контент. Рассмотрели, предоставляют ли школы возможность бесплатно ознакомиться с некоторыми уроками.

  • Формат обучения. Рассматривали курсы с разными форматами обучения: онлайн и офлайн, а также вариантами предоставления обратной связи: на вебинарах, в личном кабинете, через куратора.

  • Документ об окончании. Проверили, чтобы школы выдавали официальные документы об окончании обучения: сертификаты, удостоверения или дипломы государственного образца.

  • Помощь в трудоустройстве. Изучили, проводятся ли для выпускников карьерные консультации с HR и встречи с потенциальными работодателями. 

  • Лицензия на оказание образовательных услуг и налоговый вычет. Проверили у школ наличие лицензии и возможность получения налогового вычета.

Какой курс по ВЭД-логистике выбрать

Курсы по ВЭД-логистике подойдут тем, кто хочет работать в международной логистике, а также предпринимателям, желающим наладить поставки за рубеж. Обучение помогает разобраться в логистических процессах, таможенных процедурах и работе с иностранными партнерами. Начать обучение на специалиста по ВЭД-логистике можно со следующих курсов: 

  1. «Организация внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на предприятии» от Moscow Business School: научат оптимизировать деятельность службы ВЭД и расскажут об этапах формирования сделок. 

  2. «ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль» от «Контур.Школы»: расскажут об изменениях в сфере ВЭД, чтобы избежать штрафных санкций, научат минимизировать риски. 

  3. «Восточный вектор развития ВЭД: практика ведения бизнеса со странами Юго-Восточной Азии» от Moscow Business School: расскажут о рынке стран Юго-Восточной Азии, научат готовить контракты с учетом национального законодательства. 

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