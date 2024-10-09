15 курсов по ВЭД-логистике и таможенному оформлению

Собрали курсы по ВЭД-логистике, на которых научат организовывать международные перевозки, готовить документы для импорта и экспорта товаров и взаимодействовать с таможенными органами. На бесплатных курсах можно изучить ключевые процессы, связанные с международной торговлей, а также познакомиться с основными обязанностями логиста.
Как мы сформировали рейтинг
Чтобы помочь вам найти лучшие программы обучения, я изучила курсы по ВЭД-логистике от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.
ТОП-7 курсов по ВЭД-логистике
«Организация внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на предприятии» от Moscow Business School: научат оптимизировать деятельность службы ВЭД и расскажут об этапах формирования сделок.
«ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль» от «Контур.Школы»: расскажут об изменениях в сфере ВЭД, чтобы избежать штрафных санкций, научат минимизировать риски.
«Восточный вектор развития ВЭД: практика ведения бизнеса со странами Юго-Восточной Азии» от Moscow Business School: расскажут о рынке стран Юго-Восточной Азии, научат готовить контракты с учетом национального законодательства.
«Внешнеэкономическая деятельность» от ИПО: научат вести международные переговоры и поддерживать контакты на английском языке.
«Юрист по ВЭД» от Moscow Digital School: специалисты компаний «ВЕД», «Лемчик, «Крупский и партнеры», Lidings научат работать с Китаем и вести таможенные декларации.
«Школа специалиста по ВЭД» от «Русской школы управления»: специалисты расскажут, как заполнять документацию, планировать сделки и организовывать логистику на предприятиях.
«Специалист ВЭД: бизнес с Китаем» от «Академии “Сигма”»: бесплатный курс с поддержкой в трудоустройстве и розыгрышем призов для участников.
В статье рассмотрели десять курсов по ВЭД-логистике. Опытом и знаниями с участниками поделятся кандидаты экономических наук, бизнес-тренеры и практики в области внешнеэкономической деятельности и логистики. Выпускники курсов получат сертификаты, удостоверения о повышении квалификации и дипломы о профессиональной переподготовке.
1. «Организация внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на предприятии» — Moscow Business School
Курс ведет специалист по внешнеэкономической деятельности и логистике, кандидат экономических наук. Студенты узнают, как оптимизировать работу служб ВЭД, изучат этапы оформления внешнеэкономических сделок и связанные с ними риски.
Семинар длится один день. Участники получат авторские учебные материалы и доступ к закрытому бизнес-клубу Moscow Business School.
Цена полностью: 21 900 рублей.
Цена в рассрочку: 1825 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 1 день.
Порог входа: с нуля.
Формат: семинар.
Документ об окончании: сертификат или удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Разработка стратегии ВЭД компании. Оценка доли и места компании в конкретном сегменте рынка. Источники информации для анализа рынка и конкурентов.
Варианты организационной структуры компании в зависимости от видов деятельности. Задачи и функции службы ВЭД. Информационные технологии во ВЭД.
Риски во внешнеэкономической деятельности, их классификация и способы минимизации. «Серые» схемы таможенного оформления. Критерии отнесения компании к фирмам-однодневкам.
Классификация иностранных компаний. Особенности построения взаимоотношений с различными категориями иностранных партнеров.
Внешнеэкономическая сделка — этапы и способы ее оформления.
Достоинства:
Скидка при предоплате семинара.
Участие в закрытом бизнес-клубе Moscow Business School.
Возможность перенести обучение на другие даты, если не получилось приехать.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль» — «Контур.Школа»
Курс помогает студентам систематизировать подход к планированию сделок, понять логику государственных регуляторов и научиться анализировать основные риски. Участники изучат основы налогового учета и выполнят практические задания, которые проверяют специалисты школы.
Новые уроки открываются после выполнения тестовых заданий. Преподаватели дают обратную связь в течение двух рабочих дней. По организационным вопросам помогает куратор, а техподдержка доступна круглосуточно.
Цена полностью: 20 900 рублей.
Цена в рассрочку: 3484 рубля в месяц на 6 месяцев.
Длительность: 60 академических часов.
Порог входа: для руководителей компании, бухгалтеров и специалистов по ВЭД.
Формат: видеоуроки, итоговое тестирование.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Организация ВЭД на предприятии.
Правовые основы внешнеторговой сделки.
Митигация рисков ВЭД.
Валютное регулирование и валютный контроль.
Актуальные вопросы учета и налогообложения по экспортным операциям.
Достоинства:
Помощь куратора и круглосуточная помощь техподдержки.
Обучение по гибкому графику.
Курс разработан совместно со специалистом по ВЭД и бизнес-консультантом.
Обучение можно проходить с любого устройства, в том числе со смартфона.
Документ вносится в систему ФИС ФРДО.
Недостатки:
Обучение со стартом потока.
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Восточный вектор развития ВЭД: практика ведения бизнеса со странами Юго-Восточной Азии» — Moscow Business School
Курс посвящен работе с рынками стран Юго-Восточной Азии и включает практические рекомендации по составлению внешнеторговых контрактов с учетом особенностей иностранного законодательства. В программу входят модули по проверке финансового состояния потенциальных партнеров и мастер-классы по ведению переговоров с китайскими компаниями.
Семинар рассчитан на два дня интенсивного обучения. По окончании участники получат комплект авторских материалов и доступ к закрытому бизнес-клубу Moscow Business School.
Цена полностью: 41 900 рублей.
Цена в рассрочку: 3492 рубля в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 2 дня.
Порог входа: с нуля.
Формат: семинар, дополнительные материалы.
Документ об окончании: сертификат или удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Политические и экономические предпосылки переориентации бизнеса на рынки Юго-Восточной Азии (Китай, Корея, Вьетнам, Индия).
Социально-экономическая ситуация, национальная специфика, основные приоритеты экономики стран Юго-Восточной Азии.
Деловой климат. Благоприятные и отрицательные факторы для бизнеса.
Организация работы с китайскими компаниями.
Маркетинговое исследование китайского рынка.
Достоинства:
Материалы доступны в личном кабинете на СДО.
Возможность отменить участие за пять рабочих дней с возвратом 100% стоимости курса.
Семинар ведут кандидат экономических наук и директор логистической компании.
Недостатки:
Обучение со стартом потока.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Внешнеэкономическая деятельность» — ИПО
Студентов научат вести деловую переписку, проводить предварительные обсуждения и участвовать в работе международных встреч, конференций и семинаров. Слушатели смогут участвовать в групповых проектах и поддерживать профессиональные контакты на английском.
Для поступления требуется отправить скан документов о высшем или среднем специальном образовании. После этого куратор предоставит доступ к личному кабинету с учебными материалами.
В конце курса необходимо выполнить аттестационную работу на одну из предложенных тем.
Цена полностью: 34 900 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: до 3 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, дополнительные материалы.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом (ID).
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Современное мировое хозяйство: сущность и закономерности развития на рубеже XX–XXI вв. Международное разделение труда.
Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства.
Отраслевая структура мирового хозяйства.
Международные корпорации, как фактор глобализации мировой экономики.
Основная характеристика группы стран и регионов в мировой экономике.
Достоинства:
Обучение проводят кандидаты экономических наук, бизнес-тренеры и консультанты.
Возможность выбора темы для аттестационной работы.
Возможность прохождения курса экстерном.
Индивидуальные скидки и гибкие условия оплаты.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Юрист по ВЭД» — Moscow Digital School
Обучение ведут партнер правовой фирмы «ВЕД», генеральный директор Ассоциации параллельного импорта и действующие адвокаты. Студенты изучат международные стандарты и правила заключения контрактов, таможенное и валютное регулирование, а также научатся решать споры в сфере ВЭД.
Все учебные материалы доступны на платформе школы. Вебинары проходят через личный кабинет, а домашние задания можно загружать на проверку с любого устройства.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 4562 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: для практикующих юристов.
Формат: вебинары, видеолекции, практические задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме, разработка карьерного трека, обучение прохождению собеседований.
Программа:
Международные стандарты и правила заключения контрактов в сфере ВЭД.
Таможенное регулирование в сфере ВЭД.
Валютное регулирование и валютный контроль.
Разрешение споров в сфере ВЭД.
Достоинства:
Обучение на интерактивной платформе школы.
Бессрочный доступ к материалам курса.
Практикум в формате «игровой суд» и составление контракта.
Групповые чаты для общения с одногруппниками.
Обратная связь по практическим заданиям.
Недостатки:
Обучение со стартом потока по расписанию.
5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Школа специалиста по ВЭД» — «Русская школа управления»
Курс познакомит участников с актуальной ситуацией по санкциям в отношении РФ, особенностями маркетинга в Африке и Латинской Америке, а также практикой ведения бизнеса и торговли с Китаем.
Обучение проходит через Zoom, с практическими заданиями и обратной связью от преподавателей. Все учебные материалы и литература доступны в личном кабинете на платформе школы.
Цена полностью: 63 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 5250 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 4 дня.
Порог входа: для действующих специалистов и руководителей компаний.
Формат: онлайн-трансляции, практические задания, чек-листы.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Особенности таможенного оформления в РФ и ЕАЭС.
Практика ВЭД с Ближним Востоком, Африкой, Латинской Америкой.
Практика бизнеса и торговли с Китаем.
Международные морские, автомобильные и контейнерные перевозки. Логистика железнодорожных и авиаперевозок.
Достоинства:
Обучение ведут бизнес-консультант ВЭД и член комитета ТПП РФ по транспорту.
Чек-листы и образцы документов для заполнения.
Бесплатный видеоурок для знакомства с курсом.
Пополняемая библиотека подкастов.
Обратная связь от преподавателей.
Недостатки:
Доступ к записям трансляций ограничен на 30 дней.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Внешнеэкономическая деятельность» — ITC Group
На курсе участники познакомятся с работой предприятия на внешнем рынке. Они научатся реализовывать внешнеэкономические связи и осуществлять перевозки морским транспортом. Отдельные блоки курса посвящены таможенному оформлению, тарифам и номенклатуре.
Обучение можно заказать в корпоративном или индивидуальном формате в режиме онлайн-трансляции.
Цена полностью: 35 900 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 16 академических часов.
Порог входа: для действующих специалистов и руководителей компаний.
Формат: онлайн-занятия, раздаточные материалы.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Внешнеэкономическая деятельность, внешнеторговый контракт.
Международные грузовые перевозки.
Таможенное оформление.
Базисные условия поставки, таможенная стоимость.
Таможенный тариф, платежи, преференции, процедуры.
Достоинства:
70% обучения составляет практика.
Обучение проводится независимо от численности участников.
Преподаватель — кандидат наук, ведущая семинаров в Бизнес-школе ITC Group.
Можно пройти индивидуальное обучение.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Менеджер ВЭД» — IAB
Начать обучение можно с бесплатной вводной части, что поможет познакомиться с курсом. Студенты научатся вести закупочную деятельность, узнают о государственных и муниципальных закупках, а также правилах таможенного оформления.
Обучение проходит на образовательной платформе школы. Личный куратор помогает по всем вопросам. Занятия начинаются сразу после оплаты, с возможностью гибкого расписания.
Цена полностью: 17 700 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 301 час.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, тестирование.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, квалификационный сертификат.
Помощь с трудоустройством: школа оказывает помощь в трудоустройстве.
Программа:
Осуществление закупочной деятельности.
Государственные и муниципальные закупки.
Переговоры с поставщиками.
управление цепями поставок.
Логистика.
Внешнеэкономическая деятельность предприятия.
Достоинства:
Кураторское сопровождение.
Бесплатный вводный урок для знакомства с курсом.
Диплом с международным приложением.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «ВЭД. Логистика. Закупки» — «Специалист»
Школа предлагает курсы по менеджменту в логистике, управлению запасами и закупками. Студенты освоят работу в программе 1С, научатся управлять запасами и складом, прогнозировать потребности компании в товарах и проводить аудит логистических процессов.
Занятия проходят онлайн по вечерам в будние дни или в выходные. Также доступно корпоративное обучение.
Цена полностью: от 21 550 рублей.
Цена в рассрочку: от 1280 рублей в месяц.
Длительность: от 24 академических часов.
Порог входа: для специалистов с опытом в сфере.
Формат: онлайн-занятия, практические задания.
Документ об окончании: свидетельство, сертификат международного образца, удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации для выпускников центра, помощь в составлении резюме и сопроводительных писем.
Программа:
Теоретическая концепция и новейшие тренды формирования логистической системы.
Транспортная система и Транспортно-экспедиционная деятельность. Эффективность, юридические основы и особенности современной организации.
Грузообработка и свойства грузов. Маркировка. Оптимальное формирование, размещение и крепление грузов.
Тренды повышения эффективности и общие моменты грузоперевозок. Контейнерные перевозки.
Достоинства:
Несколько вариантов расписания на выбор.
Практика в одной из дистрибьюторских компаний России на одном из курсов.
Онлайн-занятия с возможностью задавать вопросы преподавателю.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Специалист ВЭД. Международная транспортная логистика» — Rules
Курс для сотрудников юридических служб, экспортного контроля, поставок и таможенного оформления. Студенты научатся корректировать процессы сделок с учетом логистических процедур и формировать условия внешнеэкономических контрактов. Также они освоят анализ условий договора, изучат особенности грузоперевозок и виды правонарушений в этой сфере.
Цена полностью: 20 000 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 40 академических часов.
Порог входа: для специалистов с опытом в сфере.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Логистика: виды логистических потоков, принципы, термины, задачи.
Международная смешанная перевозка. Транспортные коридоры.
Общая схема операций международной перевозки.
Классификация транспорта. Особенности перевозки грузов отдельными видами транспорта.
Требования к транспортным средствам при выполнении международных перевозок грузов.
Контейнерные перевозки грузов: особенности и преимущества.
Достоинства:
Обучение проводят внутренний руководитель службы консалтинга и руководитель проекта по управлению проектами и продажами.
Доступ к курсу с любого устройства, включая мобильные телефоны.
Поддержка куратора, с которым можно связаться через платформу.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
Бесплатные курсы по ВЭД-логистике
На бесплатных курсах расскажут об основах ВЭД-логистики. Обучение проходит по свободному графику — слушатели самостоятельно изучают материалы в удобное для них время. Эти курсы помогут приобрести базовые знания, которые станут основой для более глубокого обучения на платных программах.
1. «Специалист ВЭД: бизнес с Китаем» — «Академия “Сигма”»
Курс разработан в рамках проекта Министерства труда и социальной защиты. Студенты научатся составлять внешнеторговые контракты, оформлять таможенные документы и организовывать логистику с Китаем. Также курс охватывает вопросы валютного регулирования и международных расчетов.
Центр карьеры поможет выпускникам с трудоустройством, предоставит доступ к бирже заказов и проведет HR-консультации. Участники курса могут принять участие в розыгрыше призов.
Длительность: до 2 месяцев.
Формат: видеоуроки, практические задания, тесты.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «ВЭД для чайников» — OnlineUniver.RU
Курс на YouTube из 13 видеоуроков. Слушателям объяснят основы внешнеэкономической деятельности (ВЭД): кто такие таможенные представители и логисты, как устанавливаются условия поставок.
Длительность: в своем темпе.
Формат: видеоуроки.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Бесплатные видеоуроки по логистике, ВЭД, таможне» — «Руно»
На видеоуроках по логистике расскажут про авиадоставку, познакомят с рекламациями и методами ведения переговоров. К просмотру доступен 21 урок. К роликам предлагаются тематические статьи для более глубокого погружения в тему.
Длительность: в своем темпе.
Формат: видеоуроки.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Курс специалиста ВЭД» — «Эксперты об экспорте»
На курсе расскажут об экспорте в страны Евразийского экономического союза, познакомят с документооборотом, научат искать покупателей и взаимодействовать с регуляторами. Доступно шесть видеороликов. Эксперт курса — ВЭД-специалист системы «Инкотермс 2020», генеральный директор «Экспортдинст».
Длительность: в своем темпе.
Формат: видеоуроки.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Логистика» — «Лекториум»
Слушатели изучат основы управления цепями поставок, финансовыми и информационными потоками. Курс включает 50 видеолекций с проверочными заданиями и выдачей сертификата по окончании. Обучение можно начать в любое время.
Длительность: в своем темпе.
Формат: видеоуроки, проверочные задания.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
При выборе курсов учитывали, чтобы студенты учились у специалистов в области внешнеэкономической деятельности и логистики. Это позволит изучить актуальные методы и решения, с которыми практики сталкиваются в ежедневной работе. Также выбор курсов осуществлялся по следующим критериям:
Порог входа на курс. Определили уровень подготовки, необходимый для начала обучения. Подобрали курсы, которые подойдут как начинающим специалистам, так и руководителям компаний.
Стоимость курса. Учитывали полную стоимость обучения и возможность оплаты курса в рассрочку.
Бесплатный ознакомительный контент. Рассмотрели, предоставляют ли школы возможность бесплатно ознакомиться с некоторыми уроками.
Формат обучения. Рассматривали курсы с разными форматами обучения: онлайн и офлайн, а также вариантами предоставления обратной связи: на вебинарах, в личном кабинете, через куратора.
Документ об окончании. Проверили, чтобы школы выдавали официальные документы об окончании обучения: сертификаты, удостоверения или дипломы государственного образца.
Помощь в трудоустройстве. Изучили, проводятся ли для выпускников карьерные консультации с HR и встречи с потенциальными работодателями.
Лицензия на оказание образовательных услуг и налоговый вычет. Проверили у школ наличие лицензии и возможность получения налогового вычета.
Какой курс по ВЭД-логистике выбрать
Курсы по ВЭД-логистике подойдут тем, кто хочет работать в международной логистике, а также предпринимателям, желающим наладить поставки за рубеж. Обучение помогает разобраться в логистических процессах, таможенных процедурах и работе с иностранными партнерами. Начать обучение на специалиста по ВЭД-логистике можно со следующих курсов:
«Организация внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на предприятии» от Moscow Business School: научат оптимизировать деятельность службы ВЭД и расскажут об этапах формирования сделок.
«ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль» от «Контур.Школы»: расскажут об изменениях в сфере ВЭД, чтобы избежать штрафных санкций, научат минимизировать риски.
«Восточный вектор развития ВЭД: практика ведения бизнеса со странами Юго-Восточной Азии» от Moscow Business School: расскажут о рынке стран Юго-Восточной Азии, научат готовить контракты с учетом национального законодательства.
Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.
Начать дискуссию