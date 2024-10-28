15 курсов операционного менеджмента 

Только на сервисе HeadHunter можно найти более 14 тысяч вакансий на эту должность. А заработная плата операционного менеджера, согласно сайту Dream Job, может достигать 153 тысяч рублей в месяц.
Собрали платные и бесплатные курсы, которые помогут освоить профессию операционного менеджера. В статью включили программы как для начинающих, так и для опытных специалистов. Каждый курс включает множество практических заданий, что позволит студентам закрепить теоретические знания и получить практический опыт.
Как мы сформировали рейтинг
Я изучила курсы для операционного менеджера от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 курсов для операционных менеджеров и директоров
«Операционный менеджер» от Skillbox: курс с персональной обратной связью от куратора и возможностью поработать над проектом для Okko уже во время обучения (промокод GDEKURS — скидка 45% на курсы и 55% на профессии).
«Операционный менеджер» от «Нетологии»: курс профессиональной переподготовки с поддержкой наставника и помощью с трудоустройством (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).
«Операционный директор» от Eduson Academy: курс от преподавателей-практиков с опытом работы от пяти лет с тренажерами для отработки навыков и возможностью заниматься в удобное время.
«Операционный менеджер» от Moscow Business Academy: курс для опытных специалистов с помощью в трудоустройстве и обратной связью от преподавателей (промокод GdeKurs — скидка 10%).
«Операционный директор» от Moscow Business School: профессиональная переподготовка с тестированиями и разборами реальных случаев из практики, студенты которой получат безлимитный доступ ко всем курсам школы (промокод GDEKURS — скидка 5%).
«Директор по персоналу. Стратегическое и операционное управление персоналом организации» от НИИДПО: курс для действующих специалистов, выпускники которого получат диплом московского института с государственной лицензией.
«Операционный и стратегический менеджмент» от SF Education: курс повышения квалификации от преподавателя с десятилетним опытом работы в финансах (промокод GdeKurs — скидка 60% на обучение).
«Операционный менеджмент» от City Business School: курс длительностью один месяц с разбором примеров из практики и доступом к курсу сразу после оплаты.
«Операционный менеджмент» от «Русской школы управления»: курс повышения квалификации с бесплатным пробным уроком и индивидуальным графиком обучения.
«Digital MBA. Менеджмент в эпоху цифровых технологий» от Productstar: курс от руководителей российских компаний и профессоров MBA ведущих бизнес-школ мира: Гарварда, Стэнфорда и «Сколково».
Онлайн-курсы помогут научиться эффективно управлять бизнес-процессами на предприятии. Это позволит сократить расходы и увеличить прибыль компании. Собрали десять обучающих программ для специалистов по операционному менеджменту. В процессе обучения студенты будут изучать реальные проекты компаний и разрабатывать собственные стратегии по оптимизации бизнеса.
1. «Операционный менеджер» — Skillbox
По промокоду GDEKURS доступна скидка 45% на курсы и 55% на профессии.
Студенты узнают, как совершенствовать бизнес-процессы, управлять проектами на всех этапах и находить способы быстрого увеличения прибыли.
Они будут работать над проектом реальной компании: анализировать ее деятельность, выявлять слабые места и предлагать пути их улучшения. Также студенты решат задачу по выявлению и минимизации производственного брака.
В рамках проектного задания студенты разработают алгоритм для автоматизации ручного труда в приложении кинотеатра Okko. У них будет возможность выбрать один из трех тарифов, различающихся количеством консультаций с практикующим экспертом.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 6017 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические задания, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Операционный менеджмент.
Бизнес-стратегия.
Бизнес-аналитик.
Управление проектами.
Аналитик данных с нуля.
Достоинства:
Курс по Excel в подарок.
Персональная обратная связь от экспертов.
Бесплатный доступ к вводной части обучения по заявке.
Бессрочный доступ к материалам курса, обновлениям и чату в Telegram.
Бесплатный доступ к профессиональной программе Business Studio.
Недостатки:
Нет консультаций с экспертом на тарифе «Стандартный».
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы Skillbox: «Операционный менеджмент и непрерывные улучшения».
2. «Операционный менеджер» — «Нетология»
По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.
Студенты научатся ключевым навыкам: аудиту и оценке рисков бизнес-процессов, разработке операционных стратегий и обеспечению эффективной работы всех отделов компании.
Они решат две практические задачи на основе собственного проекта: оптимизируют бизнес-процесс и внесут изменения в операционную систему, обосновав свои предложения.
Преподаватели — руководитель по системной аналитике в «МегаФоне», старший коуч команд в ВТБ, руководитель направления по развитию центров компетенций в «Газпромнефти». Они уже подготовили специалистов для «Райффайзен Капитала», VK, «Альфа-Банка» и 2GIS.
Цена полностью: 126 600 рублей.
Цена в рассрочку: от 3701 рубля в месяц на 36 месяцев.
Длительность: 9 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические онлайн-семинары, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: помогут оформить резюме и портфолио, предложат стажировки от партнеров, пригласят на собеседование в ELMA.
Программа:
Введение в операционный менеджмент.
Стратегическое планирование и измерение эффективности.
Финансовый менеджмент.
Управление человеческим ресурсом.
Организационная структура компании.
Достоинства:
Демодоступ к системам ELMA и Business Studio на шесть месяцев.
Поддержка наставников и координаторов на протяжении всего курса.
Развернутая обратная связь от экспертов: видеозаписи, сообщения, ответы на вопросы на вебинарах.
Возможность переносить дедлайны по заданиям и приостанавливать обучение до шести месяцев.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Операционный директор» — Eduson Academy
По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.
Программа подойдет исполнительным директорам, руководителям, собственникам бизнеса, топ-менеджерам и начинающим предпринимателям.
На курсе студенты узнают, как повысить операционную эффективность бизнес-процессов и какие инструменты для этого выбрать. Им расскажут, как внедрять изменения с помощью цифровых технологий, рационально распределять ресурсы и снижать затраты.
Преподаватели — практики с более чем десятилетним опытом работы на российском и западных рынках. Они уже обучили сотрудников таких компаний, как МТС, «Лукойл», «М.Видео», «Евросеть» и «Открытие».
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: 12 966 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические задания, тренажеры, чек-листы, дополнительные материалы.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: помогут оформить резюме и портфолио, подготовят к собеседованию, предоставят вакансии от партнеров.
Программа:
Введение в профессию операционного директора.
Как принимать управленческие решения.
Цифровая трансформация бизнеса.
Как управлять бизнес-процессами компании.
Современный стратегический менеджмент.
Операционный менеджмент.
Достоинства:
Бессрочный доступ к материалам и обновлениям курса.
Гибкий график: можно заниматься в удобное время.
Два бонусных блока в подарок: «Публичные выступления и подготовка презентаций», «Работа с Excel и Google-таблицами».
49 заданий для отработки практических навыков.
Недостатки:
Нет «живых» вебинаров.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы Eduson Academy: «Операционное управление».
4. «Операционный менеджер» — Moscow Business Academy
По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.
На курсе студенты получат навыки в области управления, планирования и координации бизнеса. Они будут учиться внедрять современные технологии, оптимизировать производственные процессы и развивать лидерские качества. Программа подойдет специалистам по управлению проектами и руководителям малого и среднего бизнеса.
После прохождения основной программы слушатели смогут продолжить обучение на бонусных модулях: «Тайм-менеджмент», «Моделирование бизнес-процессов и реинжиниринг» и «Формирование отчетов и основы регулярного репортинга».
Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке и помощь в трудоустройстве.
Цена полностью: 98 800 рублей.
Цена в рассрочку: 8233 рубля в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 8 месяцев.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: видеолекции, групповые проекты, практические задания, итоговый проект.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: помогут оформить резюме и портфолио, подготовят к собеседованию, проведут консультацию с HR-специалистом.
Программа:
Операционный менеджмент.
Бизнес-аналитика.
Бизнес-стратегии.
Управление проектами.
Управление рисками.
Управление командами.
Достоинства:
Доступ к бонусным модулям после прохождения курса: «Моделирование бизнес-процессов и реинжиниринг», «Формирование отчетов и основы регулярного репортинга».
Возможность продлить доступ к программе через куратора, если не удалось завершить обучение вовремя.
Обучение можно пройти экстерном.
Помощь в трудоустройстве после завершения курса.
Возможность оформить налоговый вычет.
Возврат полной стоимости обучения в течение 14 дней, если студент передумал проходить курс.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Операционный директор» — Moscow Business School
По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.
Программа разработана в соответствии с требованиями профессионального стандарта и предназначена для руководителей, предпринимателей, владельцев бизнеса и специалистов. На курсе студенты будут изучать стратегический и операционный менеджмент. Узнают, как управлять процессами производства и минимизировать риски.
Слушателей ожидают факультативные семинары и вебинары, на которых будут подробно разобраны реальные ситуации из практики. После изучения каждого модуля следуют практикумы, а в конце программы нужно будет написать и защитить аттестационную работу.
Цена полностью: от 116 100 рублей.
Цена в рассрочку: от 10 750 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 5 месяцев.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: вебинары, семинары, видео-, аудио- и текстовые материалы, разборы ситуаций из практики, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Менеджмент.
Стратегический менеджмент.
Операционный менеджмент.
Повышение операционной эффективности.
Достоинства:
Общение с единомышленниками и коллегами в закрытых чатах и на форумах.
Сопровождение куратора на протяжении всего обучения.
Бесплатный доступ к электронным библиотекам школы.
Недостатки:
Курс рассчитан только на специалистов с опытом.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы Moscow Business School: «Операционный менеджмент бизнес-процессов компании».
6. «Директор по персоналу. Стратегическое и операционное управление персоналом организации» — НИИДПО
На курсе студенты будут учиться эффективно управлять персоналом и оптимизировать рабочие процессы. В ходе практических занятий они будут анализировать кадровую структуру компаний, разрабатывать бизнес-схемы поиска и подбора сотрудников, а также планировать бюджет.
Программа будет полезна тем, кто стремится развиваться в сфере HR, заниматься формированием кадрового состава и разрабатывать стратегии управления персоналом.
Выпускники могут претендовать на должности директора или руководителя по персоналу, а также на позиции HR-generalist.
Цена полностью: 39 600 рублей.
Цена в рассрочку: от 3300 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 4 месяца.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: видеолекции, презентации, практические задания, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Стратегическое управление персоналом организации.
Операционное управление персоналом и подразделением организации.
Корпоративная культура и внутренние коммуникации.
Корпоративная социальная политика.
Рекрутмент.
Оценка персонала.
Достоинства:
Бессрочный доступ к лекциям и дополнительным материалам курса.
Прямое общение с преподавателями для вопросов и обратной связи.
Возможность посещать дополнительные онлайн-вебинары во время прохождения основного курса с получением сертификата.
Недостатки:
Курс рассчитан только на специалистов с опытом.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Операционный и стратегический менеджмент» — SF Education
По промокоду GdeKurs доступна скидка 60% на обучение.
Преподаватели поделятся знаниями о том, как разрабатывать корпоративные стратегии и анализировать рыночные условия. Студенты освоят навыки управления операционными проектами и проведения консультаций. Они также научатся создавать стратегии развития компаний и преобразовывать их в финансовые модели.
После оплаты доступ к занятиям открывается сразу. Уроки можно проходить в удобном темпе. Если трудно определиться с выбором модуля, можно получить бесплатную консультацию.
Цена полностью: 3500 рублей.
Цена в рассрочку: от 145 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 18,5 часов.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: видеолекции, практические задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Стратегическое управление.
Консалтинг.
Операции в управлении.
Корпоративные стратегии.
Анализ конкурентной среды.
Достоинства:
Собственная литература школы в подарок.
Возможность обучаться в асинхронном формате.
Дополнительный обучающий модуль — «Директор по стратегическому развитию».
Преподаватели: инвестиционный аналитик «Трансфингрупп», инвестиционный советник и основатель Leader Group, управляющий активами и главный инвестиционный стратег БКС.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Операционный менеджмент» — City Business School
На курсе расскажут, как сократить потери, улучшить контроль над бизнес-процессами и повысить производительность. Студенты научатся анализировать текущее состояние дел в компании, решать распространенные проблемы, выявлять слабые места и находить возможности для оптимизации бизнес-процессов.
Обучение проводится на собственной платформе школы, что позволяет самостоятельно планировать время и изучать уроки в удобном темпе. На занятиях будут разбирать реальные случаи из практики, которые помогут закрепить знания и применить их на практике.
Цена полностью: 7900 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 30 дней.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, разборы реальных случаев из практики.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы операционного менеджмента.
Управление операциями и процессами производства.
Управление операциями.
Операционная стратегия.
Проектирование в операционном менеджменте.
Достоинства:
Бессрочный доступ к материалам курса.
Мгновенный доступ к курсу после оплаты.
Возможность изучать материалы в удобное время по своему расписанию.
Бесплатный еженедельный обзор главных публикаций от практикующих экспертов.
Недостатки:
Если студент не успевает закончить курс в срок, время на обучение можно продлить только за отдельную плату.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Операционный менеджмент» — «Русская школа управления»
В ходе обучения студенты овладеют навыками оценки дисциплины персонала и оптимизации бизнес-процессов. Они научатся разрабатывать и внедрять планы по снижению издержек и увеличению дохода. Преподаватели поделятся знаниями о международных бизнес-стандартах и их применении в управлении.
Для закрепления знаний студенты проанализируют структуру реальной компании и разработают план реструктуризации процессов, который повысит ее эффективность.
Оценить удобство обучающей платформы и ознакомиться с программой курса можно на бесплатном вводном уроке.
Цена полностью: от 60 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 5000 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 5 модулей.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: видеолекции, практические задания, тесты, дополнительные материалы.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Повышение операционной эффективности компании в условиях нестабильного рынка.
Описание, оптимизация, регламентация и контроллинг бизнес-процессов.
Бизнес-процесс: проектирование и настройка на потребителя.
Внутренний аудит СМК.
Практика внедрения процессного подхода и международных стандартов.
Достоинства:
Бесплатный пробный урок.
Практика составляет 70% программы.
Обратная связь от преподавателей.
Бессрочный доступ к материалам и обновлениям курса.
Недостатки:
Доступ к курсу сохраняется только в течение 30 дней после окончания.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Digital MBA. Менеджмент в эпоху цифровых технологий» — Productstar
Программа для самостоятельного обучения с поддержкой наставника и ежемесячными онлайн-семинарами. На курсе научат управлять командой и проектом, системно мыслить и эффективно выстраивать коммуникации. Студенты узнают, как внедрять цифровые технологии, распределять бюджет и сформировать сильную команду сотрудников.
Школа предлагает два тарифа: Standard и Premium. При выборе второго варианта студенты получат возможность выбрать куратора для индивидуальных встреч и посетить консультацию с HR-специалистом.
Цена полностью: от 149 175 рублей.
Цена в рассрочку: от 6906 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: видеолекции, практические онлайн-семинары, практические задания.
Документ об окончании: сертификат и удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: консультация HR-специалиста на тарифе Premium.
Программа:
Менеджмент.
Лидерство.
Бюджетирование и финансы.
Управление маркетингом и продажами.
Управление продуктом и проектом.
Ведение переговоров.
Достоинства:
Бесплатная консультация по программе.
Доступ к РБК Pro на шесть месяцев.
Преподаватели — топ-менеджеры и руководители российских компаний, а также профессора MBA из ведущих мировых бизнес-школ
Поддержка персонального куратора.
Недостатки:
Удостоверение о повышении квалификации выдают только слушателям тарифа Premium.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Бесплатные онлайн-курсы для операционных менеджеров и директоров
Начать изучать основы профессии можно с бесплатных курсов. Такой формат поможет разобраться в основных задачах операционного менеджера и понять, как их решать. Собрали пять бесплатных программ в формате записей вебинаров или видеолекций. Добавили курсы с пробным периодом, за время которого можно понять, подходит ли обучение.
1. «Операционный менеджер» — Skillbox
Бесплатный доступ к двум первым модулям основного курса. За полтора часа студенты узнают, какие задачи решает операционный менеджер в любом бизнесе, и научатся разрабатывать ключевые элементы операционной деятельности.
Просмотр вводных уроков поможет познакомиться с программой и оценить качество обучения.
Длительность: 2 модуля.
Формат: видеоматериалы.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Обучение операционному менеджменту» — Skillbox
Курс будет полезен менеджерам, которые хотят поменять направления деятельности или приобрести новые навыки. Интенсив поможет оценить перспективы профессии и узнать о возможностях трудоустройства.
В конце студентов ждет домашнее задание, цель которого — научить выявлять конфликты качества и производительности компании.
Длительность: 1 интенсив.
Формат: запись интенсива, домашнее задание.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Финансовый менеджмент: что должен знать о нем операционный директор» — OTUS
Видеоурок посвящен теме финансового управления предприятием. Занятие будет полезно руководителям проектов и подразделений, а также операционным и исполнительным директорам. В ходе урока преподаватель расскажет о ключевых финансовых показателях, которые следует учитывать. Научит правильно вести отчетность и объяснит, с чего начать оптимизацию расходов.
В качестве бонуса студенты получат чек-лист, который поможет им приступить к работе с бюджетом компании.
Длительность: 1 урок.
Формат: видеоурок.
Доступ: для руководителей.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Операционный менеджмент бизнес-процессов компании» — «Академия Edutoria»
Бесплатный курс с доступом на шесть месяцев для бизнес-консультантов, управляющих подразделениями и директоров по качеству. Студенты будут учиться создавать алгоритмы контроля качества, определять границы бизнес-процессов и выстраивать систему обратной связи. А также внедрять новые технологии и инструменты для управления компанией.
Длительность: 5 часов 40 минут.
Формат: видеоуроки.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Операционный менеджмент» — Balans plus
На интенсиве преподаватель расскажет, что такое операционное управление и операционный менеджмент. Студенты узнают, как наладить работу сотрудников и какие методы мотивации использовать. Преподаватель объяснит, как выйти из операционки, и ответит на вопросы слушателей.
Длительность: 1 интенсив.
Формат: запись интенсива.
Доступ: без регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
При выборе курсов тщательно изучили и проанализировали множество образовательных программ, представленных различными школами. Чтобы студенты могли приобрести необходимые навыки и повысить свою компетенцию, руководствовались несколькими важными критериями:
Порог входа на курс. Добавили курсы для начинающих специалистов, у которых пока нет высшего или среднего профессионального образования. Дополнили статью программами повышения квалификации для опытных операционных менеджеров.
Стоимость курса полностью и в рассрочку. Искали программы с возможностью оформить рассрочку. Обращали внимание на возможность возврата денежный средств и наличие скидок.
Формат обучения. В статье рассказали о дистанционных курсах, которые позволяют студентам учиться из любой точки мира. Подобрали программы, на которых разбирают реальные ситуации из практики, а в процессе обучения слушателя сопровождает куратор.
Документ об окончании. Проверяли, предоставляют ли школы в конце обучения сертификат или диплом государственного образца. Это служит подтверждением навыков и повышает конкурентоспособность выпускника.
Помощь в трудоустройстве. Изучали, помогает ли школа составить резюме, собрать портфолио и подготовиться к собеседованию. Добавили в статью программы с помощью карьерного центра, после прохождения которых выпускникам могут предложить пройти стажировку и предоставить доступ к вакансиям партнеров.
Репутация школы и отзывы выпускников. Мнения бывших студентов и отзывы о школе часто становятся решающими критериями в выборе обучающей программы. Изучали рейтинг школ на агрегаторах онлайн-курсов.
Какой курс для операционных менеджеров и директоров выбрать
Операционный менеджер должен уметь управлять всеми бизнес-процессами, ведь от него во многом зависит успех и развитие компании. Такому специалисту ежедневно приходится решать большое количество разноплановых задач и выполнять множество функций. При этом все его действия должны быть направлены на достижение результата. Получить необходимые знания и улучшить важные для работы навыки можно на следующих курсах:
«Операционный менеджер» от Skillbox: курс с персональной обратной связью от куратора и возможностью поработать над проектом для Okko уже во время обучения (промокод GDEKURS — скидка 45% на курсы и 55% на профессии).
«Операционный менеджер» от «Нетологии»: курс профессиональной переподготовки с поддержкой наставника и помощью с трудоустройством (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).
«Операционный директор» от Eduson Academy: курс от преподавателей-практиков с опытом работы от пяти лет с тренажерами для отработки навыков и возможностью заниматься в удобное время.
«Операционный менеджер» от Moscow Business Academy: курс для опытных специалистов с помощью в трудоустройстве и обратной связью от преподавателей (промокод GdeKurs — скидка 10%).
«Операционный директор» от Moscow Business School: профессиональная переподготовка с тестированиями и разборами реальных случаев из практики, студенты которой получат безлимитный доступ ко всем курсам школы (промокод GDEKURS — скидка 5%).
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