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15 курсов операционного менеджмента 

Операционные менеджеры помогают компаниям оптимизировать процессы, адаптироваться к изменениям и оставаться конкурентоспособными. Такие специалисты нужны сейчас и будут востребованы в будущем.

Только на сервисе HeadHunter можно найти более 14 тысяч вакансий на эту должность. А заработная плата операционного менеджера, согласно сайту Dream Job, может достигать 153 тысяч рублей в месяц.

Собрали платные и бесплатные курсы, которые помогут освоить профессию операционного менеджера. В статью включили программы как для начинающих, так и для опытных специалистов. Каждый курс включает множество практических заданий, что позволит студентам закрепить теоретические знания и получить практический опыт.

Как мы сформировали рейтинг

Я изучила курсы для операционного менеджера от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах. 

Анна Петишкина, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-10 курсов для операционных менеджеров и директоров 

  1. «Операционный менеджер» от Skillbox: курс с персональной обратной связью от куратора и возможностью поработать над проектом для Okko уже во время обучения (промокод GDEKURS — скидка 45% на курсы и 55% на профессии).

  2. «Операционный менеджер» от «Нетологии»: курс профессиональной переподготовки с поддержкой наставника и помощью с трудоустройством (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).

  3. «Операционный директор» от Eduson Academy: курс от преподавателей-практиков с опытом работы от пяти лет с тренажерами для отработки навыков и возможностью заниматься в удобное время.

  4. «Операционный менеджер» от Moscow Business Academy: курс для опытных специалистов с помощью в трудоустройстве и обратной связью от преподавателей (промокод GdeKurs — скидка 10%).

  5. «Операционный директор» от Moscow Business School: профессиональная переподготовка с тестированиями и разборами реальных случаев из практики, студенты которой получат безлимитный доступ ко всем курсам школы (промокод GDEKURS — скидка 5%).

  6. «Директор по персоналу. Стратегическое и операционное управление персоналом организации» от НИИДПО: курс для действующих специалистов, выпускники которого получат диплом московского института с государственной лицензией.

  7. «Операционный и стратегический менеджмент» от SF Education: курс повышения квалификации от преподавателя с десятилетним опытом работы в финансах (промокод GdeKurs — скидка 60% на обучение).

  8. «Операционный менеджмент» от City Business School: курс длительностью один месяц с разбором примеров из практики и доступом к курсу сразу после оплаты.

  9. «Операционный менеджмент» от «Русской школы управления»: курс повышения квалификации с бесплатным пробным уроком и индивидуальным графиком обучения.

  10. «Digital MBA. Менеджмент в эпоху цифровых технологий» от Productstar: курс от руководителей российских компаний и профессоров MBA ведущих бизнес-школ мира: Гарварда, Стэнфорда и «Сколково».

Онлайн-курсы помогут научиться эффективно управлять бизнес-процессами на предприятии. Это позволит сократить расходы и увеличить прибыль компании. Собрали десять обучающих программ для специалистов по операционному менеджменту. В процессе обучения студенты будут изучать реальные проекты компаний и разрабатывать собственные стратегии по оптимизации бизнеса.

1. «Операционный менеджер» — Skillbox

По промокоду GDEKURS доступна скидка 45% на курсы и 55% на профессии.

Студенты узнают, как совершенствовать бизнес-процессы, управлять проектами на всех этапах и находить способы быстрого увеличения прибыли.

Они будут работать над проектом реальной компании: анализировать ее деятельность, выявлять слабые места и предлагать пути их улучшения. Также студенты решат задачу по выявлению и минимизации производственного брака.

Иллюстрация: freepik/freepik

В рамках проектного задания студенты разработают алгоритм для автоматизации ручного труда в приложении кинотеатра Okko. У них будет возможность выбрать один из трех тарифов, различающихся количеством консультаций с практикующим экспертом.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 6017 рублей в месяц на 24 месяца.

  • Длительность: 6 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, практические задания, тесты.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Операционный менеджмент.

  • Бизнес-стратегия.

  • Бизнес-аналитик.

  • Управление проектами.

  • Аналитик данных с нуля.

Достоинства:

  • Курс по Excel в подарок.

  • Персональная обратная связь от экспертов.

  • Бесплатный доступ к вводной части обучения по заявке.

  • Бессрочный доступ к материалам курса, обновлениям и чату в Telegram.

  • Бесплатный доступ к профессиональной программе Business Studio.

Недостатки:

  • Нет консультаций с экспертом на тарифе «Стандартный».

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы Skillbox: «Операционный менеджмент и непрерывные улучшения».

2. «Операционный менеджер» — «Нетология»

По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Студенты научатся ключевым навыкам: аудиту и оценке рисков бизнес-процессов, разработке операционных стратегий и обеспечению эффективной работы всех отделов компании.

Они решат две практические задачи на основе собственного проекта: оптимизируют бизнес-процесс и внесут изменения в операционную систему, обосновав свои предложения.

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватели — руководитель по системной аналитике в «МегаФоне», старший коуч команд в ВТБ, руководитель направления по развитию центров компетенций в «Газпромнефти». Они уже подготовили специалистов для «Райффайзен Капитала», VK, «Альфа-Банка» и 2GIS.

  • Цена полностью: 126 600 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3701 рубля в месяц на 36 месяцев.

  • Длительность: 9 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, практические онлайн-семинары, практические задания.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: помогут оформить резюме и портфолио, предложат стажировки от партнеров, пригласят на собеседование в ELMA.

Программа:

  • Введение в операционный менеджмент.

  • Стратегическое планирование и измерение эффективности.

  • Финансовый менеджмент.

  • Управление человеческим ресурсом.

  • Организационная структура компании.

Достоинства:

  • Демодоступ к системам ELMA и Business Studio на шесть месяцев.

  • Поддержка наставников и координаторов на протяжении всего курса.

  • Развернутая обратная связь от экспертов: видеозаписи, сообщения, ответы на вопросы на вебинарах.

  • Возможность переносить дедлайны по заданиям и приостанавливать обучение до шести месяцев.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

3. «Операционный директор» — Eduson Academy

По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.

Программа подойдет исполнительным директорам, руководителям, собственникам бизнеса, топ-менеджерам и начинающим предпринимателям.

На курсе студенты узнают, как повысить операционную эффективность бизнес-процессов и какие инструменты для этого выбрать. Им расскажут, как внедрять изменения с помощью цифровых технологий, рационально распределять ресурсы и снижать затраты.

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватели — практики с более чем десятилетним опытом работы на российском и западных рынках. Они уже обучили сотрудников таких компаний, как МТС, «Лукойл», «М.Видео», «Евросеть» и «Открытие».

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: 12 966 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 6 месяцев.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, практические задания, тренажеры, чек-листы, дополнительные материалы.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: помогут оформить резюме и портфолио, подготовят к собеседованию, предоставят вакансии от партнеров.

Программа:

  • Введение в профессию операционного директора.

  • Как принимать управленческие решения.

  • Цифровая трансформация бизнеса.

  • Как управлять бизнес-процессами компании.

  • Современный стратегический менеджмент.

  • Операционный менеджмент.

Достоинства:

  • Бессрочный доступ к материалам и обновлениям курса.

  • Гибкий график: можно заниматься в удобное время.

  • Два бонусных блока в подарок: «Публичные выступления и подготовка презентаций», «Работа с Excel и Google-таблицами».

  • 49 заданий для отработки практических навыков.

Недостатки:

  • Нет «живых» вебинаров.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы Eduson Academy: «Операционное управление».

4. «Операционный менеджер» — Moscow Business Academy

По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.

На курсе студенты получат навыки в области управления, планирования и координации бизнеса. Они будут учиться внедрять современные технологии, оптимизировать производственные процессы и развивать лидерские качества. Программа подойдет специалистам по управлению проектами и руководителям малого и среднего бизнеса.

Иллюстрация: freepik/freepik

После прохождения основной программы слушатели смогут продолжить обучение на бонусных модулях: «Тайм-менеджмент», «Моделирование бизнес-процессов и реинжиниринг» и «Формирование отчетов и основы регулярного репортинга».

Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке и помощь в трудоустройстве.

  • Цена полностью: 98 800 рублей.

  • Цена в рассрочку: 8233 рубля в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 8 месяцев.

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Формат: видеолекции, групповые проекты, практические задания, итоговый проект.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: помогут оформить резюме и портфолио, подготовят к собеседованию, проведут консультацию с HR-специалистом.

Программа:

  • Операционный менеджмент.

  • Бизнес-аналитика.

  • Бизнес-стратегии.

  • Управление проектами.

  • Управление рисками.

  • Управление командами.

Достоинства:

  • Доступ к бонусным модулям после прохождения курса: «Моделирование бизнес-процессов и реинжиниринг», «Формирование отчетов и основы регулярного репортинга».

  • Возможность продлить доступ к программе через куратора, если не удалось завершить обучение вовремя.

  • Обучение можно пройти экстерном.

  • Помощь в трудоустройстве после завершения курса.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • Возврат полной стоимости обучения в течение 14 дней, если студент передумал проходить курс.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Операционный директор» — Moscow Business School

По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Программа разработана в соответствии с требованиями профессионального стандарта и предназначена для руководителей, предпринимателей, владельцев бизнеса и специалистов. На курсе студенты будут изучать стратегический и операционный менеджмент. Узнают, как управлять процессами производства и минимизировать риски.

Иллюстрация: freepik/freepik

Слушателей ожидают факультативные семинары и вебинары, на которых будут подробно разобраны реальные ситуации из практики. После изучения каждого модуля следуют практикумы, а в конце программы нужно будет написать и защитить аттестационную работу.

  • Цена полностью: от 116 100 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 10 750 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 5 месяцев.

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Формат: вебинары, семинары, видео-, аудио- и текстовые материалы, разборы ситуаций из практики, тесты.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Менеджмент.

  • Стратегический менеджмент.

  • Операционный менеджмент.

  • Повышение операционной эффективности.

Достоинства:

  • Общение с единомышленниками и коллегами в закрытых чатах и на форумах.

  • Сопровождение куратора на протяжении всего обучения.

  • Бесплатный доступ к электронным библиотекам школы.

Недостатки:

  • Курс рассчитан только на специалистов с опытом.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы Moscow Business School: «Операционный менеджмент бизнес-процессов компании».

6. «Директор по персоналу. Стратегическое и операционное управление персоналом организации» — НИИДПО

На курсе студенты будут учиться эффективно управлять персоналом и оптимизировать рабочие процессы. В ходе практических занятий они будут анализировать кадровую структуру компаний, разрабатывать бизнес-схемы поиска и подбора сотрудников, а также планировать бюджет.

Иллюстрация: freepik/freepik

Программа будет полезна тем, кто стремится развиваться в сфере HR, заниматься формированием кадрового состава и разрабатывать стратегии управления персоналом.

Выпускники могут претендовать на должности директора или руководителя по персоналу, а также на позиции HR-generalist.

  • Цена полностью: 39 600 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3300 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 4 месяца.

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Формат: видеолекции, презентации, практические задания, тесты.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Стратегическое управление персоналом организации.

  • Операционное управление персоналом и подразделением организации.

  • Корпоративная культура и внутренние коммуникации.

  • Корпоративная социальная политика.

  • Рекрутмент.

  • Оценка персонала.

Достоинства:

  • Бессрочный доступ к лекциям и дополнительным материалам курса.

  • Прямое общение с преподавателями для вопросов и обратной связи.

  • Возможность посещать дополнительные онлайн-вебинары во время прохождения основного курса с получением сертификата.

Недостатки:

  • Курс рассчитан только на специалистов с опытом.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Операционный и стратегический менеджмент» — SF Education

По промокоду GdeKurs доступна скидка 60% на обучение.

Преподаватели поделятся знаниями о том, как разрабатывать корпоративные стратегии и анализировать рыночные условия. Студенты освоят навыки управления операционными проектами и проведения консультаций. Они также научатся создавать стратегии развития компаний и преобразовывать их в финансовые модели.

Иллюстрация: freepik/freepik

После оплаты доступ к занятиям открывается сразу. Уроки можно проходить в удобном темпе. Если трудно определиться с выбором модуля, можно получить бесплатную консультацию.

  • Цена полностью: 3500 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 145 рублей в месяц на 24 месяца.

  • Длительность: 18,5 часов.

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Формат: видеолекции, практические задания.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Стратегическое управление.

  • Консалтинг.

  • Операции в управлении.

  • Корпоративные стратегии.

  • Анализ конкурентной среды.

Достоинства:

  • Собственная литература школы в подарок.

  • Возможность обучаться в асинхронном формате.

  • Дополнительный обучающий модуль — «Директор по стратегическому развитию».

  • Преподаватели: инвестиционный аналитик «Трансфингрупп», инвестиционный советник и основатель Leader Group, управляющий активами и главный инвестиционный стратег БКС.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Операционный менеджмент» — City Business School

На курсе расскажут, как сократить потери, улучшить контроль над бизнес-процессами и повысить производительность. Студенты научатся анализировать текущее состояние дел в компании, решать распространенные проблемы, выявлять слабые места и находить возможности для оптимизации бизнес-процессов.

Иллюстрация: freepik/freepik

Обучение проводится на собственной платформе школы, что позволяет самостоятельно планировать время и изучать уроки в удобном темпе. На занятиях будут разбирать реальные случаи из практики, которые помогут закрепить знания и применить их на практике.

  • Цена полностью: 7900 рублей.

  • Цена в рассрочку: по запросу.

  • Длительность: 30 дней.

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеолекции, разборы реальных случаев из практики.

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Основы операционного менеджмента.

  • Управление операциями и процессами производства.

  • Управление операциями.

  • Операционная стратегия.

  • Проектирование в операционном менеджменте.

Достоинства:

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

  • Мгновенный доступ к курсу после оплаты.

  • Возможность изучать материалы в удобное время по своему расписанию.

  • Бесплатный еженедельный обзор главных публикаций от практикующих экспертов.

Недостатки:

  • Если студент не успевает закончить курс в срок, время на обучение можно продлить только за отдельную плату.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Операционный менеджмент» — «Русская школа управления»

В ходе обучения студенты овладеют навыками оценки дисциплины персонала и оптимизации бизнес-процессов. Они научатся разрабатывать и внедрять планы по снижению издержек и увеличению дохода. Преподаватели поделятся знаниями о международных бизнес-стандартах и их применении в управлении.

Иллюстрация: freepik/freepik

Для закрепления знаний студенты проанализируют структуру реальной компании и разработают план реструктуризации процессов, который повысит ее эффективность.

Оценить удобство обучающей платформы и ознакомиться с программой курса можно на бесплатном вводном уроке

  • Цена полностью: от 60 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 5000 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 5 модулей.

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Формат: видеолекции, практические задания, тесты, дополнительные материалы.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Повышение операционной эффективности компании в условиях нестабильного рынка.

  • Описание, оптимизация, регламентация и контроллинг бизнес-процессов.

  • Бизнес-процесс: проектирование и настройка на потребителя.

  • Внутренний аудит СМК.

  • Практика внедрения процессного подхода и международных стандартов. 

Достоинства:

  • Бесплатный пробный урок.

  • Практика составляет 70% программы.

  • Обратная связь от преподавателей.

  • Бессрочный доступ к материалам и обновлениям курса.

Недостатки:

  • Доступ к курсу сохраняется только в течение 30 дней после окончания.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Digital MBA. Менеджмент в эпоху цифровых технологий» — Productstar

Программа для самостоятельного обучения с поддержкой наставника и ежемесячными онлайн-семинарами. На курсе научат управлять командой и проектом, системно мыслить и эффективно выстраивать коммуникации. Студенты узнают, как внедрять цифровые технологии, распределять бюджет и сформировать сильную команду сотрудников.

Иллюстрация: freepik/freepik

Школа предлагает два тарифа: Standard и Premium. При выборе второго варианта студенты получат возможность выбрать куратора для индивидуальных встреч и посетить консультацию с HR-специалистом.

  • Цена полностью: от 149 175 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 6906 рублей в месяц на 24 месяца.

  • Длительность: 6 месяцев.

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Формат: видеолекции, практические онлайн-семинары, практические задания.

  • Документ об окончании: сертификат и удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: консультация HR-специалиста на тарифе Premium.

Программа:

  • Менеджмент.

  • Лидерство.

  • Бюджетирование и финансы.

  • Управление маркетингом и продажами.

  • Управление продуктом и проектом.

  • Ведение переговоров.

Достоинства:

  • Бесплатная консультация по программе.

  • Доступ к РБК Pro на шесть месяцев.

  • Преподаватели — топ-менеджеры и руководители российских компаний, а также профессора MBA из ведущих мировых бизнес-школ

  • Поддержка персонального куратора.

Недостатки:

  • Удостоверение о повышении квалификации выдают только слушателям тарифа Premium.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Бесплатные онлайн-курсы для операционных менеджеров и директоров

Начать изучать основы профессии можно с бесплатных курсов. Такой формат поможет разобраться в основных задачах операционного менеджера и понять, как их решать. Собрали пять бесплатных программ в формате записей вебинаров или видеолекций. Добавили курсы с пробным периодом, за время которого можно понять, подходит ли обучение.

1. «Операционный менеджер» — Skillbox

Бесплатный доступ к двум первым модулям основного курса. За полтора часа студенты узнают, какие задачи решает операционный менеджер в любом бизнесе, и научатся разрабатывать ключевые элементы операционной деятельности.

Просмотр вводных уроков поможет познакомиться с программой и оценить качество обучения.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 2 модуля.

  • Формат: видеоматериалы.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Обучение операционному менеджменту» — Skillbox

Курс будет полезен менеджерам, которые хотят поменять направления деятельности или приобрести новые навыки. Интенсив поможет оценить перспективы профессии и узнать о возможностях трудоустройства.

В конце студентов ждет домашнее задание, цель которого — научить выявлять конфликты качества и производительности компании. 

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 1 интенсив.

  • Формат: запись интенсива, домашнее задание.

  • Доступ: без регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Финансовый менеджмент: что должен знать о нем операционный директор» — OTUS

Видеоурок посвящен теме финансового управления предприятием. Занятие будет полезно руководителям проектов и подразделений, а также операционным и исполнительным директорам. В ходе урока преподаватель расскажет о ключевых финансовых показателях, которые следует учитывать. Научит правильно вести отчетность и объяснит, с чего начать оптимизацию расходов.

В качестве бонуса студенты получат чек-лист, который поможет им приступить к работе с бюджетом компании.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 1 урок.

  • Формат: видеоурок.

  • Доступ: для руководителей.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Операционный менеджмент бизнес-процессов компании» — «Академия Edutoria»

Бесплатный курс с доступом на шесть месяцев для бизнес-консультантов, управляющих подразделениями и директоров по качеству. Студенты будут учиться создавать алгоритмы контроля качества, определять границы бизнес-процессов и выстраивать систему обратной связи. А также внедрять новые технологии и инструменты для управления компанией.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 5 часов 40 минут.

  • Формат: видеоуроки.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: для специалистов с опытом.

  • Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Операционный менеджмент» — Balans plus

На интенсиве преподаватель расскажет, что такое операционное управление и операционный менеджмент. Студенты узнают, как наладить работу сотрудников и какие методы мотивации использовать. Преподаватель объяснит, как выйти из операционки, и ответит на вопросы слушателей.

Иллюстрация: freepik/freepik

  • Длительность: 1 интенсив.

  • Формат: запись интенсива.

  • Доступ: без регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Как мы отбирали курсы для статьи

При выборе курсов тщательно изучили и проанализировали множество образовательных программ, представленных различными школами. Чтобы студенты могли приобрести необходимые навыки и повысить свою компетенцию, руководствовались несколькими важными критериями:

  • Порог входа на курс. Добавили курсы для начинающих специалистов, у которых пока нет высшего или среднего профессионального образования. Дополнили статью программами повышения квалификации для опытных операционных менеджеров. 

  • Стоимость курса полностью и в рассрочку. Искали программы с возможностью оформить рассрочку. Обращали внимание на возможность возврата денежный средств и наличие скидок. 

  • Формат обучения. В статье рассказали о дистанционных курсах, которые позволяют студентам учиться из любой точки мира. Подобрали программы, на которых разбирают реальные ситуации из практики, а в процессе обучения слушателя сопровождает куратор.  

  • Документ об окончании. Проверяли, предоставляют ли школы в конце обучения сертификат или диплом государственного образца. Это служит подтверждением навыков и повышает конкурентоспособность выпускника.

  • Помощь в трудоустройстве. Изучали, помогает ли школа составить резюме, собрать портфолио и подготовиться к собеседованию. Добавили в статью программы с помощью карьерного центра, после прохождения которых выпускникам могут предложить пройти стажировку и предоставить доступ к вакансиям партнеров.

  • Репутация школы и отзывы выпускников. Мнения бывших студентов и отзывы о школе часто становятся решающими критериями в выборе обучающей программы. Изучали рейтинг школ на агрегаторах онлайн-курсов.

Какой курс для операционных менеджеров и директоров выбрать

Операционный менеджер должен уметь управлять всеми бизнес-процессами, ведь от него во многом зависит успех и развитие компании. Такому специалисту ежедневно приходится решать большое количество разноплановых задач и выполнять множество функций. При этом все его действия должны быть направлены на достижение результата. Получить необходимые знания и улучшить важные для работы навыки можно на следующих курсах:

  1. «Операционный менеджер» от Skillbox: курс с персональной обратной связью от куратора и возможностью поработать над проектом для Okko уже во время обучения (промокод GDEKURS — скидка 45% на курсы и 55% на профессии).

  2. «Операционный менеджер» от «Нетологии»: курс профессиональной переподготовки с поддержкой наставника и помощью с трудоустройством (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).

  3. «Операционный директор» от Eduson Academy: курс от преподавателей-практиков с опытом работы от пяти лет с тренажерами для отработки навыков и возможностью заниматься в удобное время.

  4. «Операционный менеджер» от Moscow Business Academy: курс для опытных специалистов с помощью в трудоустройстве и обратной связью от преподавателей (промокод GdeKurs — скидка 10%).

  5. «Операционный директор» от Moscow Business School: профессиональная переподготовка с тестированиями и разборами реальных случаев из практики, студенты которой получат безлимитный доступ ко всем курсам школы (промокод GDEKURS — скидка 5%).

Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.

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