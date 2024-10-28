15 курсов операционного менеджмента 

Онлайн-курсы помогут научиться эффективно управлять бизнес-процессами на предприятии. Это позволит сократить расходы и увеличить прибыль компании. Собрали десять обучающих программ для специалистов по операционному менеджменту. В процессе обучения студенты будут изучать реальные проекты компаний и разрабатывать собственные стратегии по оптимизации бизнеса.

1. «Операционный менеджер» — Skillbox

По промокоду GDEKURS доступна скидка 45% на курсы и 55% на профессии.

Студенты узнают, как совершенствовать бизнес-процессы, управлять проектами на всех этапах и находить способы быстрого увеличения прибыли.

Они будут работать над проектом реальной компании: анализировать ее деятельность, выявлять слабые места и предлагать пути их улучшения. Также студенты решат задачу по выявлению и минимизации производственного брака.

Иллюстрация: freepik/freepik

В рамках проектного задания студенты разработают алгоритм для автоматизации ручного труда в приложении кинотеатра Okko. У них будет возможность выбрать один из трех тарифов, различающихся количеством консультаций с практикующим экспертом.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 6017 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: 6 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, практические задания, тесты.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Операционный менеджмент.

Бизнес-стратегия.

Бизнес-аналитик.

Управление проектами.

Аналитик данных с нуля.

Достоинства:

Курс по Excel в подарок.

Персональная обратная связь от экспертов.

Бесплатный доступ к вводной части обучения по заявке.

Бессрочный доступ к материалам курса, обновлениям и чату в Telegram.

Бесплатный доступ к профессиональной программе Business Studio.

Недостатки:

Нет консультаций с экспертом на тарифе «Стандартный».

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы Skillbox: «Операционный менеджмент и непрерывные улучшения».

2. «Операционный менеджер» — «Нетология»

По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Студенты научатся ключевым навыкам: аудиту и оценке рисков бизнес-процессов, разработке операционных стратегий и обеспечению эффективной работы всех отделов компании.

Они решат две практические задачи на основе собственного проекта: оптимизируют бизнес-процесс и внесут изменения в операционную систему, обосновав свои предложения.

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватели — руководитель по системной аналитике в «МегаФоне», старший коуч команд в ВТБ, руководитель направления по развитию центров компетенций в «Газпромнефти». Они уже подготовили специалистов для «Райффайзен Капитала», VK, «Альфа-Банка» и 2GIS.

Цена полностью: 126 600 рублей.

Цена в рассрочку: от 3701 рубля в месяц на 36 месяцев.

Длительность: 9 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, практические онлайн-семинары, практические задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: помогут оформить резюме и портфолио, предложат стажировки от партнеров, пригласят на собеседование в ELMA.

Программа:

Введение в операционный менеджмент.

Стратегическое планирование и измерение эффективности.

Финансовый менеджмент.

Управление человеческим ресурсом.

Организационная структура компании.

Достоинства:

Демодоступ к системам ELMA и Business Studio на шесть месяцев.

Поддержка наставников и координаторов на протяжении всего курса.

Развернутая обратная связь от экспертов: видеозаписи, сообщения, ответы на вопросы на вебинарах.

Возможность переносить дедлайны по заданиям и приостанавливать обучение до шести месяцев.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Операционный директор» — Eduson Academy

По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.

Программа подойдет исполнительным директорам, руководителям, собственникам бизнеса, топ-менеджерам и начинающим предпринимателям.

На курсе студенты узнают, как повысить операционную эффективность бизнес-процессов и какие инструменты для этого выбрать. Им расскажут, как внедрять изменения с помощью цифровых технологий, рационально распределять ресурсы и снижать затраты.

Иллюстрация: freepik/freepik

Преподаватели — практики с более чем десятилетним опытом работы на российском и западных рынках. Они уже обучили сотрудников таких компаний, как МТС, «Лукойл», «М.Видео», «Евросеть» и «Открытие».

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: 12 966 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 6 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, практические задания, тренажеры, чек-листы, дополнительные материалы.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: помогут оформить резюме и портфолио, подготовят к собеседованию, предоставят вакансии от партнеров.

Программа:

Введение в профессию операционного директора.

Как принимать управленческие решения.

Цифровая трансформация бизнеса.

Как управлять бизнес-процессами компании.

Современный стратегический менеджмент.

Операционный менеджмент.

Достоинства:

Бессрочный доступ к материалам и обновлениям курса.

Гибкий график: можно заниматься в удобное время.

Два бонусных блока в подарок: «Публичные выступления и подготовка презентаций», «Работа с Excel и Google-таблицами».

49 заданий для отработки практических навыков.

Недостатки:

Нет «живых» вебинаров.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы Eduson Academy: «Операционное управление».

4. «Операционный менеджер» — Moscow Business Academy

По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.

На курсе студенты получат навыки в области управления, планирования и координации бизнеса. Они будут учиться внедрять современные технологии, оптимизировать производственные процессы и развивать лидерские качества. Программа подойдет специалистам по управлению проектами и руководителям малого и среднего бизнеса.

Иллюстрация: freepik/freepik

После прохождения основной программы слушатели смогут продолжить обучение на бонусных модулях: «Тайм-менеджмент», «Моделирование бизнес-процессов и реинжиниринг» и «Формирование отчетов и основы регулярного репортинга».

Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке и помощь в трудоустройстве.

Цена полностью: 98 800 рублей.

Цена в рассрочку : 8233 рубля в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 8 месяцев.

Порог входа : для специалистов с опытом.

Формат: видеолекции, групповые проекты, практические задания, итоговый проект.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: помогут оформить резюме и портфолио, подготовят к собеседованию, проведут консультацию с HR-специалистом.

Программа:

Операционный менеджмент.

Бизнес-аналитика.

Бизнес-стратегии.

Управление проектами.

Управление рисками.

Управление командами.

Достоинства:

Доступ к бонусным модулям после прохождения курса: «Моделирование бизнес-процессов и реинжиниринг», «Формирование отчетов и основы регулярного репортинга».

Возможность продлить доступ к программе через куратора, если не удалось завершить обучение вовремя.

Обучение можно пройти экстерном.

Помощь в трудоустройстве после завершения курса.

Возможность оформить налоговый вычет.

Возврат полной стоимости обучения в течение 14 дней, если студент передумал проходить курс.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Операционный директор» — Moscow Business School

По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Программа разработана в соответствии с требованиями профессионального стандарта и предназначена для руководителей, предпринимателей, владельцев бизнеса и специалистов. На курсе студенты будут изучать стратегический и операционный менеджмент. Узнают, как управлять процессами производства и минимизировать риски.

Иллюстрация: freepik/freepik

Слушателей ожидают факультативные семинары и вебинары, на которых будут подробно разобраны реальные ситуации из практики. После изучения каждого модуля следуют практикумы, а в конце программы нужно будет написать и защитить аттестационную работу.

Цена полностью : от 116 100 рублей.

Цена в рассрочку: от 10 750 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 5 месяцев.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат: вебинары, семинары, видео-, аудио- и текстовые материалы, разборы ситуаций из практики, тесты.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке или сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Менеджмент.

Стратегический менеджмент.

Операционный менеджмент.

Повышение операционной эффективности.

Достоинства:

Общение с единомышленниками и коллегами в закрытых чатах и на форумах.

Сопровождение куратора на протяжении всего обучения.

Бесплатный доступ к электронным библиотекам школы.

Недостатки:

Курс рассчитан только на специалистов с опытом.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы Moscow Business School: «Операционный менеджмент бизнес-процессов компании».

6. «Директор по персоналу. Стратегическое и операционное управление персоналом организации» — НИИДПО

На курсе студенты будут учиться эффективно управлять персоналом и оптимизировать рабочие процессы. В ходе практических занятий они будут анализировать кадровую структуру компаний, разрабатывать бизнес-схемы поиска и подбора сотрудников, а также планировать бюджет.

Иллюстрация: freepik/freepik

Программа будет полезна тем, кто стремится развиваться в сфере HR, заниматься формированием кадрового состава и разрабатывать стратегии управления персоналом.

Выпускники могут претендовать на должности директора или руководителя по персоналу, а также на позиции HR-generalist.

Цена полностью: 39 600 рублей.

Цена в рассрочку: от 3300 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 4 месяца.

Порог входа : для специалистов с опытом.

Формат: видеолекции, презентации, практические задания, тесты.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке, сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Стратегическое управление персоналом организации.

Операционное управление персоналом и подразделением организации.

Корпоративная культура и внутренние коммуникации.

Корпоративная социальная политика.

Рекрутмент.

Оценка персонала.

Достоинства:

Бессрочный доступ к лекциям и дополнительным материалам курса.

Прямое общение с преподавателями для вопросов и обратной связи.

Возможность посещать дополнительные онлайн-вебинары во время прохождения основного курса с получением сертификата.

Недостатки:

Курс рассчитан только на специалистов с опытом.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Операционный и стратегический менеджмент» — SF Education

По промокоду GdeKurs доступна скидка 60% на обучение.

Преподаватели поделятся знаниями о том, как разрабатывать корпоративные стратегии и анализировать рыночные условия. Студенты освоят навыки управления операционными проектами и проведения консультаций. Они также научатся создавать стратегии развития компаний и преобразовывать их в финансовые модели.

Иллюстрация: freepik/freepik

После оплаты доступ к занятиям открывается сразу. Уроки можно проходить в удобном темпе. Если трудно определиться с выбором модуля, можно получить бесплатную консультацию.

Цена полностью: 3500 рублей.

Цена в рассрочку: от 145 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: 18,5 часов.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат: видеолекции, практические задания.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Стратегическое управление.

Консалтинг.

Операции в управлении.

Корпоративные стратегии.

Анализ конкурентной среды.

Достоинства:

Собственная литература школы в подарок.

Возможность обучаться в асинхронном формате.

Дополнительный обучающий модуль — «Директор по стратегическому развитию».

Преподаватели: инвестиционный аналитик «Трансфингрупп», инвестиционный советник и основатель Leader Group, управляющий активами и главный инвестиционный стратег БКС.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Операционный менеджмент» — City Business School

На курсе расскажут, как сократить потери, улучшить контроль над бизнес-процессами и повысить производительность. Студенты научатся анализировать текущее состояние дел в компании, решать распространенные проблемы, выявлять слабые места и находить возможности для оптимизации бизнес-процессов.

Иллюстрация: freepik/freepik

Обучение проводится на собственной платформе школы, что позволяет самостоятельно планировать время и изучать уроки в удобном темпе. На занятиях будут разбирать реальные случаи из практики, которые помогут закрепить знания и применить их на практике.

Цена полностью: 7900 рублей.

Цена в рассрочку: по запросу.

Длительность: 30 дней.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, разборы реальных случаев из практики.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы операционного менеджмента.

Управление операциями и процессами производства.

Управление операциями.

Операционная стратегия.

Проектирование в операционном менеджменте.

Достоинства:

Бессрочный доступ к материалам курса.

Мгновенный доступ к курсу после оплаты.

Возможность изучать материалы в удобное время по своему расписанию.

Бесплатный еженедельный обзор главных публикаций от практикующих экспертов.

Недостатки:

Если студент не успевает закончить курс в срок, время на обучение можно продлить только за отдельную плату.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Операционный менеджмент» — «Русская школа управления»

В ходе обучения студенты овладеют навыками оценки дисциплины персонала и оптимизации бизнес-процессов. Они научатся разрабатывать и внедрять планы по снижению издержек и увеличению дохода. Преподаватели поделятся знаниями о международных бизнес-стандартах и их применении в управлении.

Иллюстрация: freepik/freepik

Для закрепления знаний студенты проанализируют структуру реальной компании и разработают план реструктуризации процессов, который повысит ее эффективность.

Оценить удобство обучающей платформы и ознакомиться с программой курса можно на бесплатном вводном уроке.

Цена полностью: от 60 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 5000 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 5 модулей.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат : видеолекции, практические задания, тесты, дополнительные материалы.

Документ об окончании : удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Повышение операционной эффективности компании в условиях нестабильного рынка.

Описание, оптимизация, регламентация и контроллинг бизнес-процессов.

Бизнес-процесс: проектирование и настройка на потребителя.

Внутренний аудит СМК.

Практика внедрения процессного подхода и международных стандартов.

Достоинства:

Бесплатный пробный урок.

Практика составляет 70% программы.

Обратная связь от преподавателей.

Бессрочный доступ к материалам и обновлениям курса.

Недостатки:

Доступ к курсу сохраняется только в течение 30 дней после окончания.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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10. «Digital MBA. Менеджмент в эпоху цифровых технологий» — Productstar

Программа для самостоятельного обучения с поддержкой наставника и ежемесячными онлайн-семинарами. На курсе научат управлять командой и проектом, системно мыслить и эффективно выстраивать коммуникации. Студенты узнают, как внедрять цифровые технологии, распределять бюджет и сформировать сильную команду сотрудников.

Иллюстрация: freepik/freepik

Школа предлагает два тарифа: Standard и Premium. При выборе второго варианта студенты получат возможность выбрать куратора для индивидуальных встреч и посетить консультацию с HR-специалистом.

Цена полностью : от 149 175 рублей.

Цена в рассрочку: от 6906 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: 6 месяцев.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат: видеолекции, практические онлайн-семинары, практические задания.

Документ об окончании: сертификат и удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: консультация HR-специалиста на тарифе Premium.

Программа:

Менеджмент.

Лидерство.

Бюджетирование и финансы.

Управление маркетингом и продажами.

Управление продуктом и проектом.

Ведение переговоров.

Достоинства:

Бесплатная консультация по программе.

Доступ к РБК Pro на шесть месяцев.

Преподаватели — топ-менеджеры и руководители российских компаний, а также профессора MBA из ведущих мировых бизнес-школ

Поддержка персонального куратора.

Недостатки:

Удостоверение о повышении квалификации выдают только слушателям тарифа Premium.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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