10 курсов для ИТ-рекрутеров 

IT-Recruiter от OTUS: курс с бессрочным доступом к материалам, «живыми» вебинарами и домашними заданиями с обратной связью. «HR BP в IT» от Topcareer: курс от экспертов Dodo Brands, Softline и Epam с офлайн-экскурсией в ИТ-компанию. IT HRBP от OTUS: курс от действующих HR-бизнес-партнеров из Samokat.tech, «Яндекса» и «Циана», студенты которого получат полезные для работы чек-листы в подарок. «Профессия “IT-рекрутер”» от Eduson Academy: практический курс с поддержкой куратора и помощью в трудоустройстве. «Профессия “IT-рекрутер”» от Skillbox: курс для начинающих специалистов, студентам которого помогут найти работу — или вернут деньги (промокод GDEKURS — скидка 45% на курсы и 55% на профессии). «Профессия “IT-рекрутер”» от SkillFactory: курс, на котором студенты вместе с куратором разберут реальный случай из практики для компании-партнера и получат обратную связь от потенциального работодателя. «ИТ-рекрутер» от «Яндекс Практикума»: курс от действующих сотрудников «Яндекса» с бесплатным доступом к первому модулю обучения.

Профессия ИТ-рекрутера — возможность войти в сферу ИТ без умения писать код. Для закрытия вакансий не нужны сильные технические знания и навыки, но необходимо хорошо понимать специфику задач и обязанностей каждого сотрудника.

1. IT-Recruiter — OTUS

В программу курса входят разборы случаев из практики и домашние задания с обратной связью. Все занятия проходят только онлайн, так студенты смогут задавать вопросы преподавателю напрямую. В конце обучения выпускники разрабатывают и защищают итоговый проект.

Слушатели разберутся в инструментах ИТ-разработчиков, научатся оценивать навыки кандидатов. Они сформируют представление о языках программирования и научатся выстраивать коммуникацию на разных уровнях: с заказчиком, с кандидатом и с топ-менеджерами.

Выпускники смогут разместить резюме в базе OTUS: так партнеры школы смогут пригласить их на собеседование.

Цена полностью: 65 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 6500 рублей в месяц.

Длительность: 4 месяца.

Порог входа: необходимо понимать HR-процессы на базовом уровне.

Формат: вебинары, домашние задания, проектная работа.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и сертификат.

Помощь с трудоустройством: размещают резюме в базе OTUS, проводят карьерные мероприятия и публичные разборы резюме.

Программа:

Погружение в ИT.

Инструменты рекрутмента.

Проектный модуль.

Достоинства:

Преподаватели с опытом в ИТ от пяти лет.

Обратная связь по домашним заданиям.

Размещение резюме выпускников в базе для партнеров.

Возможность получить рекомендацию для трудоустройства в «Т-Банк», «Райффайзен-банк», «Яндекс».

Недостатки:

По мнению некоторых слушателей, недостаточно времени на подготовку к выпускной работе.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

2. «HR BP в IT» — Topcareer

На курсе студенты узнают, как HR может способствовать достижению стратегических целей компании. Освоят продуктовый и проектный подход к управлению талантами, научатся определять ключевые метрики для бизнеса и налаживать эффективное взаимодействие с ИТ-персоналом.

Раз в месяц проходят онлайн-встречи, на которых студенты обмениваются опытом, а эксперты отвечают на вопросы. В качестве бонуса студенты получат пакет шаблонов, полезных для работы.

Доступ к материалам курса бессрочный. По завершении обучения выпускники получат удостоверение о повышении квалификации.

Цена полностью : по запросу.

Цена в рассрочку : 10 833 рубля в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 4 месяца.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, практические задания, шаблоны и дополнительные материалы.

Документ об окончании : удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Бизнес-партнерство в ИТ. Роль HR.

Основные методы и подходы для успешного HR BP.

Особенности управления результативностью в ИТ.

Роль аналитики в ИТ.

Развитие основных сотрудников ИТ-организации.

Управление проектами в работе HR BP.

Достоинства:

Экскурсия к HR-бизнес-партнеру в компанию Pravo Tech.

Групповые встречи в прямом эфире раз в месяц.

Преподаватели — HR-специалисты из «МТС Digital», «Т-Банка», Okko, «Ростелекома».

Бессрочный доступ к материалам курса.

Возможность оформить налоговый вычет.

Недостатки:

Отсутствует помощь в трудоустройстве.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

3. IT HRBP — OTUS

Курс для тех, кто уже имеет опыт в сфере HR, но готовится стать бизнес-партнером в ИТ. Цель курса — научить специалистов выстраивать HR-процессы и работу в командах ИТ-компании, совершенствовать внутренние коммуникации и работать с метриками.

Курс ведут действующие HR-бизнес-партнеры из Samokat.tech, «Яндекса» и «Циана». Студенты будут разрабатывать свой проект, который защитят в конце обучения. Общаться с преподавателями можно на вебинарах и в закрытом Telegram-чате.

Цена полностью : 94 000 рублей.

Цена в рассрочку : 9400 рублей в месяц.

Длительность : 4 месяца.

Порог входа: для специалистов с опытом.

Формат : вебинары, методические пособия, домашние задания, проектная работа.

Документ об окончании : удостоверение о повышении квалификации и сертификат.

Помощь с трудоустройством: размещают резюме в базе OTUS, проводят карьерные мероприятия и публичные разборы резюме.

Программа:

Погружение в ИТ.

HRBP и цифры.

Стратегия и корпоративная культура.

Построение и повышение эффективности HR-процессов.

Повышение эффективности командного взаимодействия.

Управление проектами HR-трансформации.

Индивидуальный план развития HRBP.

Достоинства:

Работа в группах, где можно получить поддержку не только от преподавателей, но и от профессионального сообщества.

Доступ к авторским материалам в виде чек-листов и готовых инструментов, которые можно применять в ежедневной практике.

80% программы занимает практика, 20% — теория.

Возможность оформить налоговый вычет.

Обратная связь по домашним заданиям.

Недостатки:

Обучение доступно только для специалистов с опытом работы в HR или смежных областях.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

4. «Профессия “IT-рекрутер”» — Eduson Academy

Курс подойдет для обучения с нуля. Слушатели узнают особенности ИТ-профессий, научатся общаться с заказчиками и собирать техническое задание. Освоят сервисы по подбору персонала и узнают, как повысить заинтересованность кандидата в вакансии и провести с ним собеседование.

Студенты будут изучать теорию в формате видеолекций в удобное время. К занятиям прилагаются дополнительные материалы, конспекты и чек-листы.

Практические задания представлены в виде разборов реальных случаев из практики. Выпускникам помогут составить резюме и отправят его партнерам школы — в «Сбер», «М.Видео», Mercedes-Benz и МТС.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 3851 рубля в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 1,5 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, дополнительные материалы, конспекты и чек-листы, практические задания.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме и отправят его в компании-партнеры.

Программа:

Введение в профессию рекрутера.

Работа с заказчиком.

Разработка вакансии.

Поиск специалистов.

Работа с кандидатами.

Достоинства:

Бессрочный доступ к материалам и обновлениям курса.

Возможность оформить налоговый вычет.

Помощь в трудоустройстве.

Поддержка куратора.

Недостатки:

Не обнаружены.

5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

5. «Профессия “IT-рекрутер”» — Skillbox

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 45% на курсы и 55% на профессии.

Слушатели узнают основные технологии веб-разработки и Data Science. Научатся не только искать и оценивать кандидатов, но и проводить адаптацию новых сотрудников, вести базу кандидатов и составлять отчеты по подбору.

Студенты получат индивидуальную поддержку HR-специалиста и доступ к урокам английского языка на год в подарок. А по каждой практической работе — подробную обратную связь. Выпускникам помогут найти работу — или вернут деньги за обучение.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 2742 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность : 2 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, домашние задания.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме и портфолио, составят индивидуальный карьерный план, отправят резюме партнерам, проведут карьерную консультацию.

Программа:

Сбор требований.

Разработка инструментов поиска.

Поиск кандидатов.

Собеседование кандидатов.

Оценка hard skills.

Оценка soft skills.

Достоинства:

Бесплатный гайд «Как подбирать персонал с помощью ChatGPT» в подарок.

Сопровождение команды поддержки: куратора, HR-консультанта и специалиста службы заботы.

Консультации эксперта на тарифах «Индивидуальный» и «Индивидуальный плюс».

Карьерное сопровождение после трудоустройства на тарифе «Индивидуальный плюс».

Помогут найти работу — или вернут деньги.

Недостатки:

По отзывам, не все кураторы оперативно реагируют на вопросы студентов.

По отзывам, техническая поддержка долго решает вопросы с возвратом денег.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

6. «Профессия “IT-рекрутер”» — SkillFactory

Студенты научатся делать первичный отсев кандидатов, проводить интервью и давать обратную связь. Поймут, как работать с возражениями и доводить подходящего кандидата до трудоустройства. Также слушатели научатся работать с платформами для поиска соискателей: HH, Habr, AmazingHiring, LinkedIn, GitHub, Podbor, VK.

Автор курса — HR-специалист с 15-летним опытом работы в сфере ИТ.

Студенты вместе с куратором разберут реальный случай из практики для компании-партнера и получат обратную связь от потенциального работодателя. Лучшие выпускники смогут попасть на стажировку в компанию Top Selection.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 1930 рублей в месяц на 36 месяцев.

Длительность: 3 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: онлайн-встречи с экспертами, домашние задания, тренажеры, тесты.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: возможность пройти стажировку в компаниях-партнерах.

Программа:

Вход в профессию — основы ИТ-рекрутинга.

Коммуникация с кандидатами.

Стажировка. Полный цикл рекрутмента.

Бонусный модуль. Рекрутинг на международном рынке.

Достоинства:

Поддержка куратора.

Возможность «заморозить» обучение.

Бонусный курс «Аналитика для рекрутера».

Возможность попасть на стажировку в Top Selection.

Дополнительная скидка при оплате полной стоимости курса.

Недостатки:

В отзывах есть жалобы на работу службы поддержки.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

7. «IT-рекрутер» — «Яндекс Практикум»

Студенты изучат инструменты ИТ-рекрутера: Boolean search, HH, «Хабр Карьера», Х-Ray поиск, «Хантфлоу» и GitHub. Научатся составлять портрет кандидата, искать резюме в социальных сетях, разрабатывать карты поиска и управлять воронкой подбора.

Каждые две недели проводится проектная работа, которую проверяет практикующий ИТ-рекрутер. Понять, подходит ли курс, можно на бесплатном модуле. Выпускники получат помощь специалистов карьерного центра школы.

Цена полностью: 62 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 3189 рублей в месяц.

Длительность: 3,5 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, интерактивный учебник, тесты, проектные работы.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме, подготовят к собеседованиям.

Программа:

Профессия ИТ-рекрутера.

ИТ-продукты.

Поиск кандидатов.

Оценка кандидатов.

Предложение о работе и онбординг.

Выпускной проект.

Достоинства:

Поддержка действующих ИТ-рекрутеров «Яндекса».

Предварительное тестирование, которое поможет понять, подходит ли профессия ИТ-рекрутера.

Бесплатный доступ к первому модулю обучения.

Возможность перенести дату сдачи проекта.

Возврат денег за оставшиеся занятия, если студент передумал учиться.

Недостатки:

В отзывах встречаются жалобы на неравномерное распределение времени между темами.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

8. «ИТ-рекрутинг от А до Я» — Udemy

Автор курса — рекрутер с 20-летним опытом и владелец компании MindHunt, которая помогает находить ИТ-специалистов уже более 8 лет.

В ходе обучения слушатели научатся искать информацию с помощью логических операторов, выстраивать общение с кандидатами и заказчиками. Также они смогут получить правильный психологический настрой для рекрутинга и избавиться от страха ошибок.

Цена полностью: 19,99 € ≈ 2069 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: в своем темпе.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Правильная настройка ума для больших достижений в рекрутинге.

Изучение потребностей клиента.

Презентация вакансий.

Источники поиска кандидатов.

Мотивы смены работы у кандидатов.

Система оценки кандидатов.

Достоинства:

Гарантия возврата денег в течение 30 дней.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Преподаватель с 20-летним опытом работы в рекрутинге.

Возможность обучаться с мобильной версии.

Недостатки:

Нет «живого» общения с преподавателем.

Посмотреть программу курса

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

9. «Подбор персонала от линейного до IT» — Udemy

Курс включает 7 лекций общей продолжительностью 33 минуты. Его автор — рекрутер с более чем 15-летним опытом в подборе, оценке и адаптации персонала.

Слушатели узнают, как подбирать сотрудников разного уровня — от линейных работников до топ-менеджеров и ИТ-специалистов. Также в курсе представлены методы поиска сотрудников для разных сфер бизнеса и подходящие инструменты для этого.

Цена полностью: 19,99 € ≈ 2069 рублей.

Цена в рассрочку: нет.

Длительность: в своем темпе.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Классификация ниш подбора.

Массовый подбор персонала.

Подбор линейного персонала и сотрудников среднего звена.

Подбор топ-персонала.

ИТ-подбор. Вся правда и мифы.

Достоинства:

Гарантия возврата денег в течение 30 дней.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Возможность предпросмотра нескольких лекций, чтобы оценить формат и удобство обучения.

Недостатки:

Последнее обновление курса в 2020 году.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

10. «IT-рекрутер. Полный курс» — Stepik

Курс состоит из 40 уроков и 11 тестов, которые можно проходить в комфортном темпе. Слушатели курса познакомятся с профессиями, уровнями и ролями в ИТ-сфере. Научатся применять ресурсы и инструменты поиска, коммуникации с заказчиками и мониторинга рынка. Узнают о стратегиях поиска сотрудников и особенностях международного ИТ-рынка.

Цена полностью: 9999 рублей.

Цена в рассрочку: долями 2500 рублей в 4 платежа.

Длительность: в своем темпе.

Порог входа: с нуля.

Формат: уроки, тесты.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: помощь в подготовке резюме и сопроводительного письма.

Программа:

Основы ИТ-рекрутинга.

ИТ-профессии.

Работа с нанимающим менеджером.

Копирайтинг.

Поиск кандидатов.

Коммуникация с кандидатами.

Достоинства:

Демодоступ к первому модулю «Основы ИТ-рекрутинга».

Возврат денег в течение 30 дней после покупки, если курс не подошел.

Недостатки:

Не обнаружены.

Посмотреть программу курса

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.