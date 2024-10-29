10 курсов для ИТ-рекрутеров 

Собрали онлайн-курсы для рекрутеров в ИТ-сфере, на которых HR-специалисты научатся взаимодействовать с разработчиками и использовать для поиска подходящие запросы, сервисы и платформы. Также добавили бесплатные курсы для тех, кто только начинает путь в HR-сфере.
Как мы сформировали рейтинг
Я изучила курсы для рекрутера в ИТ-сфере от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах.
ТОП-7 курсов для рекрутера в ИТ-сфере в 2024 году
IT-Recruiter от OTUS: курс с бессрочным доступом к материалам, «живыми» вебинарами и домашними заданиями с обратной связью.
«HR BP в IT» от Topcareer: курс от экспертов Dodo Brands, Softline и Epam с офлайн-экскурсией в ИТ-компанию.
IT HRBP от OTUS: курс от действующих HR-бизнес-партнеров из Samokat.tech, «Яндекса» и «Циана», студенты которого получат полезные для работы чек-листы в подарок.
«Профессия “IT-рекрутер”» от Eduson Academy: практический курс с поддержкой куратора и помощью в трудоустройстве.
«Профессия “IT-рекрутер”» от Skillbox: курс для начинающих специалистов, студентам которого помогут найти работу — или вернут деньги (промокод GDEKURS — скидка 45% на курсы и 55% на профессии).
«Профессия “IT-рекрутер”» от SkillFactory: курс, на котором студенты вместе с куратором разберут реальный случай из практики для компании-партнера и получат обратную связь от потенциального работодателя.
«ИТ-рекрутер» от «Яндекс Практикума»: курс от действующих сотрудников «Яндекса» с бесплатным доступом к первому модулю обучения.
Профессия ИТ-рекрутера — возможность войти в сферу ИТ без умения писать код. Для закрытия вакансий не нужны сильные технические знания и навыки, но необходимо хорошо понимать специфику задач и обязанностей каждого сотрудника.
1. IT-Recruiter — OTUS
В программу курса входят разборы случаев из практики и домашние задания с обратной связью. Все занятия проходят только онлайн, так студенты смогут задавать вопросы преподавателю напрямую. В конце обучения выпускники разрабатывают и защищают итоговый проект.
Слушатели разберутся в инструментах ИТ-разработчиков, научатся оценивать навыки кандидатов. Они сформируют представление о языках программирования и научатся выстраивать коммуникацию на разных уровнях: с заказчиком, с кандидатом и с топ-менеджерами.
Выпускники смогут разместить резюме в базе OTUS: так партнеры школы смогут пригласить их на собеседование.
Цена полностью: 65 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 6500 рублей в месяц.
Длительность: 4 месяца.
Порог входа: необходимо понимать HR-процессы на базовом уровне.
Формат: вебинары, домашние задания, проектная работа.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и сертификат.
Помощь с трудоустройством: размещают резюме в базе OTUS, проводят карьерные мероприятия и публичные разборы резюме.
Программа:
Погружение в ИT.
Инструменты рекрутмента.
Проектный модуль.
Достоинства:
Преподаватели с опытом в ИТ от пяти лет.
Обратная связь по домашним заданиям.
Размещение резюме выпускников в базе для партнеров.
Возможность получить рекомендацию для трудоустройства в «Т-Банк», «Райффайзен-банк», «Яндекс».
Недостатки:
По мнению некоторых слушателей, недостаточно времени на подготовку к выпускной работе.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «HR BP в IT» — Topcareer
На курсе студенты узнают, как HR может способствовать достижению стратегических целей компании. Освоят продуктовый и проектный подход к управлению талантами, научатся определять ключевые метрики для бизнеса и налаживать эффективное взаимодействие с ИТ-персоналом.
Раз в месяц проходят онлайн-встречи, на которых студенты обмениваются опытом, а эксперты отвечают на вопросы. В качестве бонуса студенты получат пакет шаблонов, полезных для работы.
Доступ к материалам курса бессрочный. По завершении обучения выпускники получат удостоверение о повышении квалификации.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: 10 833 рубля в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 4 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, шаблоны и дополнительные материалы.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Бизнес-партнерство в ИТ. Роль HR.
Основные методы и подходы для успешного HR BP.
Особенности управления результативностью в ИТ.
Роль аналитики в ИТ.
Развитие основных сотрудников ИТ-организации.
Управление проектами в работе HR BP.
Достоинства:
Экскурсия к HR-бизнес-партнеру в компанию Pravo Tech.
Групповые встречи в прямом эфире раз в месяц.
Преподаватели — HR-специалисты из «МТС Digital», «Т-Банка», Okko, «Ростелекома».
Бессрочный доступ к материалам курса.
Возможность оформить налоговый вычет.
Недостатки:
Отсутствует помощь в трудоустройстве.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. IT HRBP — OTUS
Курс для тех, кто уже имеет опыт в сфере HR, но готовится стать бизнес-партнером в ИТ. Цель курса — научить специалистов выстраивать HR-процессы и работу в командах ИТ-компании, совершенствовать внутренние коммуникации и работать с метриками.
Курс ведут действующие HR-бизнес-партнеры из Samokat.tech, «Яндекса» и «Циана». Студенты будут разрабатывать свой проект, который защитят в конце обучения. Общаться с преподавателями можно на вебинарах и в закрытом Telegram-чате.
Цена полностью: 94 000 рублей.
Цена в рассрочку: 9400 рублей в месяц.
Длительность: 4 месяца.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: вебинары, методические пособия, домашние задания, проектная работа.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации и сертификат.
Помощь с трудоустройством: размещают резюме в базе OTUS, проводят карьерные мероприятия и публичные разборы резюме.
Программа:
Погружение в ИТ.
HRBP и цифры.
Стратегия и корпоративная культура.
Построение и повышение эффективности HR-процессов.
Повышение эффективности командного взаимодействия.
Управление проектами HR-трансформации.
Индивидуальный план развития HRBP.
Достоинства:
Работа в группах, где можно получить поддержку не только от преподавателей, но и от профессионального сообщества.
Доступ к авторским материалам в виде чек-листов и готовых инструментов, которые можно применять в ежедневной практике.
80% программы занимает практика, 20% — теория.
Возможность оформить налоговый вычет.
Обратная связь по домашним заданиям.
Недостатки:
Обучение доступно только для специалистов с опытом работы в HR или смежных областях.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Профессия “IT-рекрутер”» — Eduson Academy
Курс подойдет для обучения с нуля. Слушатели узнают особенности ИТ-профессий, научатся общаться с заказчиками и собирать техническое задание. Освоят сервисы по подбору персонала и узнают, как повысить заинтересованность кандидата в вакансии и провести с ним собеседование.
Студенты будут изучать теорию в формате видеолекций в удобное время. К занятиям прилагаются дополнительные материалы, конспекты и чек-листы.
Практические задания представлены в виде разборов реальных случаев из практики. Выпускникам помогут составить резюме и отправят его партнерам школы — в «Сбер», «М.Видео», Mercedes-Benz и МТС.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 3851 рубля в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 1,5 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, дополнительные материалы, конспекты и чек-листы, практические задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме и отправят его в компании-партнеры.
Программа:
Введение в профессию рекрутера.
Работа с заказчиком.
Разработка вакансии.
Поиск специалистов.
Работа с кандидатами.
Достоинства:
Бессрочный доступ к материалам и обновлениям курса.
Возможность оформить налоговый вычет.
Помощь в трудоустройстве.
Поддержка куратора.
Недостатки:
Не обнаружены.
5,0 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Профессия “IT-рекрутер”» — Skillbox
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 45% на курсы и 55% на профессии.
Слушатели узнают основные технологии веб-разработки и Data Science. Научатся не только искать и оценивать кандидатов, но и проводить адаптацию новых сотрудников, вести базу кандидатов и составлять отчеты по подбору.
Студенты получат индивидуальную поддержку HR-специалиста и доступ к урокам английского языка на год в подарок. А по каждой практической работе — подробную обратную связь. Выпускникам помогут найти работу — или вернут деньги за обучение.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 2742 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 2 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, домашние задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме и портфолио, составят индивидуальный карьерный план, отправят резюме партнерам, проведут карьерную консультацию.
Программа:
Сбор требований.
Разработка инструментов поиска.
Поиск кандидатов.
Собеседование кандидатов.
Оценка hard skills.
Оценка soft skills.
Достоинства:
Бесплатный гайд «Как подбирать персонал с помощью ChatGPT» в подарок.
Сопровождение команды поддержки: куратора, HR-консультанта и специалиста службы заботы.
Консультации эксперта на тарифах «Индивидуальный» и «Индивидуальный плюс».
Карьерное сопровождение после трудоустройства на тарифе «Индивидуальный плюс».
Помогут найти работу — или вернут деньги.
Недостатки:
По отзывам, не все кураторы оперативно реагируют на вопросы студентов.
По отзывам, техническая поддержка долго решает вопросы с возвратом денег.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Профессия “IT-рекрутер”» — SkillFactory
Студенты научатся делать первичный отсев кандидатов, проводить интервью и давать обратную связь. Поймут, как работать с возражениями и доводить подходящего кандидата до трудоустройства. Также слушатели научатся работать с платформами для поиска соискателей: HH, Habr, AmazingHiring, LinkedIn, GitHub, Podbor, VK.
Автор курса — HR-специалист с 15-летним опытом работы в сфере ИТ.
Студенты вместе с куратором разберут реальный случай из практики для компании-партнера и получат обратную связь от потенциального работодателя. Лучшие выпускники смогут попасть на стажировку в компанию Top Selection.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 1930 рублей в месяц на 36 месяцев.
Длительность: 3 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-встречи с экспертами, домашние задания, тренажеры, тесты.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: возможность пройти стажировку в компаниях-партнерах.
Программа:
Вход в профессию — основы ИТ-рекрутинга.
Коммуникация с кандидатами.
Стажировка. Полный цикл рекрутмента.
Бонусный модуль. Рекрутинг на международном рынке.
Достоинства:
Поддержка куратора.
Возможность «заморозить» обучение.
Бонусный курс «Аналитика для рекрутера».
Возможность попасть на стажировку в Top Selection.
Дополнительная скидка при оплате полной стоимости курса.
Недостатки:
В отзывах есть жалобы на работу службы поддержки.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «IT-рекрутер» — «Яндекс Практикум»
Студенты изучат инструменты ИТ-рекрутера: Boolean search, HH, «Хабр Карьера», Х-Ray поиск, «Хантфлоу» и GitHub. Научатся составлять портрет кандидата, искать резюме в социальных сетях, разрабатывать карты поиска и управлять воронкой подбора.
Каждые две недели проводится проектная работа, которую проверяет практикующий ИТ-рекрутер. Понять, подходит ли курс, можно на бесплатном модуле. Выпускники получат помощь специалистов карьерного центра школы.
Цена полностью: 62 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 3189 рублей в месяц.
Длительность: 3,5 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, интерактивный учебник, тесты, проектные работы.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме, подготовят к собеседованиям.
Программа:
Профессия ИТ-рекрутера.
ИТ-продукты.
Поиск кандидатов.
Оценка кандидатов.
Предложение о работе и онбординг.
Выпускной проект.
Достоинства:
Поддержка действующих ИТ-рекрутеров «Яндекса».
Предварительное тестирование, которое поможет понять, подходит ли профессия ИТ-рекрутера.
Бесплатный доступ к первому модулю обучения.
Возможность перенести дату сдачи проекта.
Возврат денег за оставшиеся занятия, если студент передумал учиться.
Недостатки:
В отзывах встречаются жалобы на неравномерное распределение времени между темами.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «ИТ-рекрутинг от А до Я» — Udemy
Автор курса — рекрутер с 20-летним опытом и владелец компании MindHunt, которая помогает находить ИТ-специалистов уже более 8 лет.
В ходе обучения слушатели научатся искать информацию с помощью логических операторов, выстраивать общение с кандидатами и заказчиками. Также они смогут получить правильный психологический настрой для рекрутинга и избавиться от страха ошибок.
Цена полностью: 19,99 € ≈ 2069 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: в своем темпе.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Правильная настройка ума для больших достижений в рекрутинге.
Изучение потребностей клиента.
Презентация вакансий.
Источники поиска кандидатов.
Мотивы смены работы у кандидатов.
Система оценки кандидатов.
Достоинства:
Гарантия возврата денег в течение 30 дней.
Бессрочный доступ к материалам курса.
Преподаватель с 20-летним опытом работы в рекрутинге.
Возможность обучаться с мобильной версии.
Недостатки:
Нет «живого» общения с преподавателем.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Подбор персонала от линейного до IT» — Udemy
Курс включает 7 лекций общей продолжительностью 33 минуты. Его автор — рекрутер с более чем 15-летним опытом в подборе, оценке и адаптации персонала.
Слушатели узнают, как подбирать сотрудников разного уровня — от линейных работников до топ-менеджеров и ИТ-специалистов. Также в курсе представлены методы поиска сотрудников для разных сфер бизнеса и подходящие инструменты для этого.
Цена полностью: 19,99 € ≈ 2069 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: в своем темпе.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Классификация ниш подбора.
Массовый подбор персонала.
Подбор линейного персонала и сотрудников среднего звена.
Подбор топ-персонала.
ИТ-подбор. Вся правда и мифы.
Достоинства:
Гарантия возврата денег в течение 30 дней.
Бессрочный доступ к материалам курса.
Возможность предпросмотра нескольких лекций, чтобы оценить формат и удобство обучения.
Недостатки:
Последнее обновление курса в 2020 году.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «IT-рекрутер. Полный курс» — Stepik
Курс состоит из 40 уроков и 11 тестов, которые можно проходить в комфортном темпе. Слушатели курса познакомятся с профессиями, уровнями и ролями в ИТ-сфере. Научатся применять ресурсы и инструменты поиска, коммуникации с заказчиками и мониторинга рынка. Узнают о стратегиях поиска сотрудников и особенностях международного ИТ-рынка.
Цена полностью: 9999 рублей.
Цена в рассрочку: долями 2500 рублей в 4 платежа.
Длительность: в своем темпе.
Порог входа: с нуля.
Формат: уроки, тесты.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: помощь в подготовке резюме и сопроводительного письма.
Программа:
Основы ИТ-рекрутинга.
ИТ-профессии.
Работа с нанимающим менеджером.
Копирайтинг.
Поиск кандидатов.
Коммуникация с кандидатами.
Достоинства:
Демодоступ к первому модулю «Основы ИТ-рекрутинга».
Возврат денег в течение 30 дней после покупки, если курс не подошел.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Бесплатные курсы для рекрутера в ИТ-сфере
Начать знакомство с профессией ИТ-рекрутера можно с бесплатных курсов. На них расскажут о зарплатах и карьерных возможностях в этой сфере. Добавили бесплатную программу повышения квалификации от федерального проекта.
1. «IT-рекрутер» — «Содействие занятости»
Программа повышения квалификации от федерального проекта. Слушатели курса научатся разрабатывать оптимальную стратегию поиска ИТ-специалистов, создавать конкурентоспособные вакансии, искать кандидатов через различные каналы. Студентов научат проводить интервью, а также эффективно взаимодействовать с заказчиками и кандидатами.
Чтобы попасть на курс, нужно оформить заявку и пройти тест на профориентацию. Принять участие в проекте могут определенные категории граждан РФ: безработные, предпенсионеры, граждане старше 50 лет, матери детей до 7 лет и другие.
Выпускники получат удостоверение о повышении квалификации.
Продолжительность: до 4 месяцев.
Формат: видеолекции, вебинары, дополнительные материалы, практические задания, тесты, итоговое задание.
Доступ: после одобрения заявки.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Карьера IT-рекрутера: как стать профи» — «Нетология»
Запись открытого занятия с сооснователем и ИТ-рекрутером компании Index. Преподаватель разберет вопросы начинающих технических рекрутеров о профессиональном росте и карьерном пути. Расскажет, что почитать ИТ-рекрутеру, какие навыки нужно прокачивать и как это сделать. Объяснит, как работать с несерьезным отношением специалистов ИТ-сферы к рекрутеру.
Продолжительность: 1 час 20 минут
Формат: вебинар в записи.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Хочу в HR» — GeekBrains
Курс из 17 занятий для тех, кто хочет познакомиться с профессией HR-специалиста. Слушателям расскажут, в чем отличие внутреннего HR-специалиста от фрилансера. Объяснят значение понятий «сорсинг» и «коучинг». Студенты узнают, какие инструменты может применять рекрутер при подборе персонала.
Продолжительность: 17 уроков.
Формат: видеоуроки.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
При выборе курсов принимали во внимание параметры, которые могут быть важны целевой аудитории образовательных программ. На какие параметры смотрели:
Формат обучения. Следили за наличием на курсе онлайн-занятий с преподавателями и возможностью пересматривать лекции в записи. «Живое» общение с экспертом стимулирует образовательный процесс, а наличие записи урока дает возможность пересмотреть его в удобное время.
Стоимость курса полностью и в рассрочку. Цена — один из важнейших критериев при принятии решения о покупке курса. Собрали программы в разном ценовом диапазоне с возможностью купить курс в рассрочку.
Документ об окончании. Выбирали курсы, после окончания которых выдают сертификат или удостоверение государственного образца. Наличие документов об обучении усиливает резюме специалиста.
Помощь в трудоустройстве. Проверяли, есть ли на курсе поддержка HR-специалистов, помощь в составлении резюме или портфолио. Выпускники смогут быстрее окупить свои затраты на курс, если получат работу во время обучения или сразу после него.
Какой курс для рекрутера в ИТ-сфере выбрать
Без специальной подготовки работать с вакансиями в ИТ-сфере будет трудно даже опытному рекрутеру. Необходимо понимать, какими навыками должны обладать разные технические специалисты: разработчики, аналитики, тестировщики и другие. Получить эти знания можно на следующих курсах:
IT-Recruiter от OTUS: курс с бессрочным доступом к материалам, «живыми» вебинарами и домашними заданиями с обратной связью.
«HR BP в IT» от Topcareer: курс от экспертов Dodo Brands, Softline и Epam с офлайн-экскурсией в ИТ-компанию.
IT HRBP от OTUS: курс от действующих HR-бизнес-партнеров из Samokat.tech, «Яндекса» и «Циана», студенты которого получат полезные для работы чек-листы в подарок.
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