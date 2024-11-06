20 онлайн-курсов HR-менеджера

Статья обновлена 30 октября 2024 года.
Собрали платные и бесплатные курсы, на которых можно освоить профессию HR-менеджера. Есть программы для начинающих специалистов и опытных. А для тех, кому нужна поддержка куратора и обратная связь от преподавателей, подобрали еще пять дополнительных онлайн-курсов.
Как мы сформировали рейтинг
Я изучила курсы для HR-специалистов от 30 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 курсов для HR-менеджера
«HR-менеджер» от «Нетологии»: курс с обратной связью от экспертов из «Яндекса», «Сбера», «Альфа-Банка», на котором участники выполнят восемь проектов для портфолио и получат шаблоны, анкеты и чек-листы для работы (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).
«HR-менеджер» от Eduson Academy: программа с помощью в трудоустройстве и бессрочным доступом к материалам и обновлениям курса.
«Менеджер по персоналу. Управление персоналом и подразделением организации» от НИИДПО: программа от специалистов по подбору персонала с опытом от десяти лет, слушатели которой получат в подарок курс по 1С.
«HR-менеджер с нуля» от МИПО: профессиональная переподготовка с «живыми» вебинарами, поддержкой куратора и возможностью окончить обучение экстерном (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение).
«Специалист по подбору персонала» от НАДПО: курс с поддержкой персонального куратора и помощью в трудоустройстве от HR-специалиста по окончании обучения.
«HR-менеджер» от Moscow Business Academy: курс с обратной связью от преподавателей по практическим заданиям, тренажерами, прямыми эфирами и гибким графиком обучения (промокод GdeKurs — скидка 10%).
«Менеджер по персоналу» от Moscow Business School: программа профессиональной переподготовки, слушатели которой получат в подарок видеокурс «Тайм-менеджмент. Как все успеть» и безлимитный доступ к краткосрочным курсам школы (промокод GDEKURS — скидка 5%).
«HR-менеджер с нуля» от Skillbox: курс с возможностью получить приглашение на собеседование в Dodo Brands или ANCOR уже на этапе обучения (промокод GDEKURS — скидка 45% на курсы и 55% на профессии).
«Менеджер по персоналу» от «Русской школы управления»: программа с бесплатным пробным уроком, участники которой получат бессрочный доступ к материалам курса, шаблоны документов и чек-листы для работы.
«Специалист по управлению персоналом» от АПОК: курс с тремя тарифными планами, на котором можно обучаться по готовой программе или вносить свои корректировки в набор дисциплин.
Освоить новую профессию, пополнить портфолио проектами и получить полезные материалы для дальнейшей работы можно в удаленном формате.
Собрали десять онлайн-курсов для HR-менеджера, которые можно пройти без отрыва от привычного графика жизни.
1. «HR-менеджер» — «Нетология»
По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.
Курс включает вебинары и практические задания с обратной связью от экспертов.
Студенты научатся оценивать компетентность сотрудников и работать с HR-аналитикой. Освоят сервисы, которые помогут автоматизировать рекрутинг.
В подарок слушатели получат курсы по Excel и soft skills для HR. Выпускникам помогут с поиском работы и выдадут диплом о профессиональной переподготовке.
Цена полностью: 99 800 рублей.
Цена в рассрочку: 2916 рублей в месяц на 36 месяцев.
Длительность: 8 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, записи лекций, практические задания, тесты, дипломная работа.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме и портфолио, проведут тестовое собеседование, возьмут на стажировку к себе или устроят к партнерам.
Программа:
Продуктовый подход для HR: погружение в профессию.
Рекрутмент.
Адаптация и онбординг сотрудников.
Работа со сложными эмоциями. Увольнение сотрудника и exit-интервью
Программа трудоустройства.
Достоинства:
Встречи в прямом эфире с преподавателями.
Курсы по Excel и soft skills для HR в подарок.
Доступ к материалам курса на три года.
Можно приостановить обучение на срок до шести месяцев.
Можно подключиться к программе «Центра развития карьеры» после успешного прохождения не менее 30% курса.
Недостатки:
Нужно подстраиваться под расписание вебинаров.
4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «HR-менеджер» — Eduson Academ
Студенты будут учиться выстраивать корпоративную культуру и внедрять HR-аналитику. На реальных проектах потренируются нанимать, адаптировать, обучать сотрудников.
Преподаватели — эксперты в сфере маркетинга и рекрутинга с опытом работы от девяти лет.
В качестве бонуса слушатели получат готовые шаблоны договоров и чек-листы, которые помогут грамотно выстраивать коммуникацию и мотивировать команду. Выпускникам помогут с трудоустройством.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 4194 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 2 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, тесты, дипломный проект.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме, проведут консультацию с HR-специалистом, отправят резюме компаниям-партнерам.
Программа:
Профессия HR-менеджера.
Взаимодействие HR и бизнеса.
Рекрутинг.
Автоматизация HR-процессов.
HR-аналитика.
Достоинства:
Бессрочный доступ к материалам курса.
Готовые шаблоны, полезные «шпаргалки» и чек-листы для работы в подарок.
13 практических заданий на основе бизнес-задач.
Преподаватели — эксперты в сфере маркетинга и рекрутинга с опытом работы от девяти лет.
Чат с персональным куратором.
Помощь с трудоустройством.
Недостатки:
Отсутствие «живых» вебинаров.
5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Менеджер по персоналу. Управление персоналом и подразделением организации» — НИИДПО
Слушатели научатся проводить отбор и оценку персонала. Смогут вести деятельность по организации труда и регулированию трудовых отношений.
Преподаватели — специалисты по кадровому производству и подбору персонала, а также эксперты в сфере организации и нормирования труда.
После изучения каждого модуля студентам нужно будет пройти тестирование, а в конце — сдать итоговый междисциплинарный экзамен.
Цена полностью: 30 500 рублей.
Цена в рассрочку: от 2545 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, презентации, практические задания, тесты, итоговый экзамен.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат компетенций.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Основы трудового законодательства.
Основы управления персоналом.
Особенности регулирования труда отдельных категорий работников.
Законодательство о защите персональных данных.
Профессиональные стандарты: цель, задачи, порядок внедрения.
Достоинства:
Курс по 1C в подарок.
Бесплатный доступ к biblioclub.ru.
Бессрочный доступ к материалам курса.
Можно задавать вопросы напрямую преподавателям.
Во время обучения студенты могут посещать другие вебинары школы и получать за их прохождение сертификаты.
Недостатки:
Доступ к архиву вебинаров закрывается через 90 дней после окончания курса.
4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы НИИДПО: «Специалист по подбору персонала».
4. «HR-менеджер с нуля» — МИПО
По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.
Курс профессиональной переподготовки для начинающих и практикующих специалистов. Студенты изучат основы трудового законодательства и техники интервью. Поймут, как написать продающую вакансию и провести аудит персонала.
Программа предполагает посещение вебинаров с возможностью просмотра записей в течение всего курса. Выпускники смогут претендовать на должности HR-менеджера и HR Business Partner.
Цена полностью: 47 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 3900 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, дополнительные материалы, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Психология общения.
Профессия HR-менеджера. Функциональные направления и развитие собственной карьеры.
Кто такой HR-менеджер.
Функциональные направления и моделирование карьерного пути HR-менеджера.
Hard skills и soft skills HR-менеджера.
Достоинства:
Преподаватели с опытом работы от семи лет.
Можно закончить курс экстерном.
Поддержка от кураторов и обратная связь от преподавателей.
Закрытые чаты для общения с одногруппниками.
Недостатки:
Некоторые студенты жалуются на недостаток «живого» общения с преподавателями.
4,5 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Специалист по подбору персонала» — НАДПО
На курсе студенты получат полное представление о кадровом менеджменте. Разберутся в актуальных и эффективных стратегиях поиска сотрудников и научатся их применять. Во время обучения слушателям будет помогать личный куратор, HR-специалист окажет поддержку в трудоустройстве.
Преподаватели — кандидаты наук со стажем практической работы от 20 лет. Можно получить бесплатную консультацию по учебной программе.
Цена полностью: 38 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 3890 рублей в месяц на 10 месяцев.
Длительность: 3 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: аудиолекции, практические задания, тесты, дополнительные материалы.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: проведут консультацию с HR-специалистом, подпишут на рассылку вакансий.
Программа:
Основы трудового законодательства.
Законодательство о защите персональных данных.
Основы управления персоналом.
Современный рынок труда России.
Корпоративная культура.
Достоинства:
Бессрочный доступ к материалам курса и библиотеке вебинаров.
Общение с другими слушателями в закрытом чате.
Профессиональный личный куратор.
Школа предоставляет бумажную версию диплома.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «HR-менеджер» — Moscow Business Academy
По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.
За семь месяцев студенты освоят профессию HR-специалиста. Узнают, как выбирать подходящие метрики оценивания персонала, использовать разные виды KPI и анализировать результаты работы сотрудников.
Слушатели будут изучать видеоуроки, посещать вебинары и закреплять знания на практических заданиях, по которым получат обратную связь.
Среди преподавателей — кандидат экономических наук, директор кадрового агентства, корпоративный бизнес-психолог.
Цена полностью: 69 280 рублей.
Цена в рассрочку: от 5773 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 7 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: помогут оформить резюме и портфолио, подготовят к собеседованию, проведут консультацию с HR-специалистом.
Программа:
Функциональные направления и развитие собственной карьеры.
Рекрутмент.
Управление человеческими ресурсами.
Менеджмент.
HR-аналитика. Автоматизация HR-процессов. ИТ-технологии в управлении персоналом.
Достоинства:
Поддержка от кураторов.
Курс можно закончить экстерном.
Можно продолжить обучение на бонусных модулях.
Если участник не успел закончить программу в срок, он может продлить доступ через куратора.
Недостатки:
Связь с преподавателями только через образовательную платформу.
4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Менеджер по персоналу» — Moscow Business School
По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.
Слушатели получат навыки поиска, адаптации и мотивации сотрудников. Научатся выявлять слабые места в управлении персоналом и узнают методы мотивации сотрудников.
Тему для дипломной работы студенты выбирают самостоятельно, а написание проекта курирует научный руководитель. Слушатели могут безлимитно посещать все краткосрочные курсы повышения квалификации школы.
Цена полностью: 139 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 11 583 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 8 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, текстовые и видеолекции, практические задания, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и сертификат.
Помощь с трудоустройством: проведут консультацию с HR-специалистом.
Программа:
Экономическая среда бизнеса.
Менеджмент.
Стратегический менеджмент.
Управление человеческими ресурсами.
Организационное поведение.
Достоинства:
Безлимитное посещение всех краткосрочных курсов повышения квалификации школы.
Бонусный видеокурс — «Тайм-менеджмент. Как все успеть».
Доступ к электронным библиотекам и тематическим вебинарам.
При необходимости можно перенести обучение на следующие даты или полностью отказаться от участия.
Три попытки на прохождение промежуточных тестов после изучения каждого модуля.
Недостатки:
В отзывах встречаются жалобы на недостаточное количество личных консультаций с преподавателями.
4,7 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «HR-менеджер с нуля» — Skillbox
По промокоду GDEKURS доступна скидка 45% на курсы и 55% на профессии.
Студенты будут практиковаться на HR-симуляторе по задачам от компаний Dodo, S7 Airlines, «Самолет». Опытный рекрутер ответит на вопросы участников, проверит готовые работы и оставит свои комментарии.
В результате обучения студенты смогут собрать портфолио из восьми проектов. А еще получат полезные для работы шаблоны документов, памятки и чек-листы.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: 2600 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 3 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, тесты, дополнительные материалы.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: тестовые задания от Ancor и Dodo Brands входят в программу.
Программа:
Рекрутинг.
Адаптация.
Развитие сотрудников.
Увольнение.
Достоинства:
Бесплатный доступ к вводной части по заявке.
Восемь проектов для портфолио.
Обратная связь по практическим заданиям с подробным разбором ошибок.
Закрытый чат для общения с преподавателями и одногруппниками.
Слушатели смогут попасть на собеседование в Dodo Brands или ANCOR прямо во время учебы.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Менеджер по персоналу» — «Русская школа управления»
Студенты научатся правильно оформлять трудовые отношения, развивать личностные и профессиональные компетенции персонала. Слушателям предстоит разработать профиль должности и вакантной позиции, провести собеседование и создать программу адаптации сотрудника на период испытательного срока.
Участники получат шаблоны и инструменты для работы: таблицу ответственности работодателей, перечень нормативных актов, журналы учета.
Цена полностью: 42 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 3920 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 4 дня.
Порог входа: для специалистов с опытом.
Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Актуальные изменения в трудовом законодательстве и кадастровом делопроизводстве.
HR-профайлинг.
Идеальные собеседования.
Разработка моделей компетенций.
Система адаптации. Оценка персонала.
Достоинства:
Бессрочный доступ к материалам.
Бесплатный доступ к пробному уроку в видеоформате.
«Живые» вебинары, на которых можно задавать вопросы преподавателям.
Недостатки:
Доступ к записям вебинаров остается только на 30 дней после окончания курса.
4,7 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы «Русской школы управления»: «Руководитель отдела подбора и адаптации персонала».
10. «Специалист по управлению персоналом» — АПОК
Студенты будут изучать кадровый документооборот, методики подбора персонала и организацию трудового процесса.
На тарифе «Продвинутый» слушатели получат возможность вносить изменения в программу. А тариф «Премиум» представляет собой персональный курс с комплексной консультационной и технической поддержкой.
Оба тарифа предполагают сопровождение методистами до конца обучения.
Цена полностью: от 29 990 рублей.
Цена в рассрочку: от 2499 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: от 1 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: аудио- и видеолекции, презентации, практические задания, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке .
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Актуальные методики подбора и оценки потенциала кандидатов.
Коучинг и адаптация персонала.
Обучение и развитие персонала.
Адаптация и стажировка персонала.
Мотивация персонала.
Достоинства:
Бесплатная доставка документов по всей России.
Можно внести изменения в набор дисциплин и количество часов.
Курс можно закончить экстерном.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы АПОК: «Рекрутер».
Еще 5 онлайн-курсов для HR-менеджера
Подобрали несколько курсов с обратной связью от преподавателей и поддержкой со стороны кураторов. На всех программах выпускники получают документ об окончании обучения.
1. «HR-менеджер» — «Яндекс Практикум»
Цена: 92 000 рублей или в рассрочку 19 500 рублей в месяц на 5 месяцев.
Обратная связь: онлайн-встречи с наставником, проверка домашних заданий с подробной обратной связью.
О чем курс
За пять месяцев студенты научатся подбирать кандидатов, организовывать работу сотрудников и контролировать обстановку в коллективе. Также участникам предстоит потренироваться в выполнении ежедневных задач HR-менеджера: анкетировать сотрудников, улучшать кадровые процессы, визуализировать метрики.
В конце каждого урока студенты смогут прослушать краткий пересказ изученного материала в исполнении YandexGPT.
2. «HR-менеджер» — MITM
Цена: в рассрочку от 5420 рублей в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: поддержка куратора.
О чем курс
Курс рассчитан на самостоятельное обучение, записи уроков будут храниться в личном кабинете до завершения программы. Студенты будут осваивать навыки подбора и адаптации кандидатов с последующим курированием, обучением и мотивацией.
Также участникам будет предоставлен доступ к онлайн-библиотеке. Преподаватели — ведущие российские и зарубежные эксперты в сфере менеджмента с опытом свыше семи лет.
3. «HR-менеджер» — «Бруноям»
Цена: 44 900 рублей или от 3741 рублей в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: чат для вопросов преподавателю, решения задач и общения с одногруппниками.
О чем курс
Курс для начинающих и опытных специалистов. Обучение проходит на вебинарах в группах до 12 человек. За три месяца студенты получат базу для старта карьеры или систематизируют имеющиеся знания.
Центр карьеры школы поможет с поиском работы. Выпускники школы уже устроились в такие компании, как «Сбер», «Пулково», Hyundai и «Мегафон».
4. «Менеджер по подбору персонала» — «Контур.Школа»
Цена: 32 000 рублей.
Обратная связь: письменные консультации по вопросам от студентов, поддержка кураторов.
О чем курс
Студентам объяснят, как закрывать разноплановые вакансии, управлять процессом отбора кандидатов и проводить адаптацию персонала. Преподаватели расскажут, где искать сотрудников и как проводить их оценку.
Подключаться к урокам можно с любого устройства: компьютера, ноутбука, смартфона. Домашние задания можно выполнять по желанию.
5. «Профессия “Менеджер по персоналу”» — «Международная школа профессий»
Цена: 16 800 рублей или в рассрочку от 2800 рублей в месяц.
Обратная связь: онлайн-общение с преподавателями и наставниками.
О чем курс
Студенты узнают, как отбирать, нанимать и увольнять персонал, а также вести кадровую документацию. Уроки можно посещать в формате онлайн или ходить на занятия в учебный центр школы.
Наставники будут оказывать поддержку на каждом этапе: от изучения теории и до выполнения практических заданий. Они также проконсультируют по созданию итогового проекта.
Бесплатные курсы для HR-менеджера
Познакомиться с профессией и основными задачами HR-специалиста можно на бесплатных курсах. Это позволит начинающим определить уровень интереса к этому направлению. А специалисты с опытом смогут оценить свои навыки и понять, требуется ли им повышение квалификации.
1. «Рекрутер: подбор и оценка кандидатов в современных компаниях» — «Содействие занятости»
Программа от федерального проекта, цель которого — бесплатно помочь повысить квалификацию или сменить профессию. Принять участие могут определенные категории граждан: пенсионеры, безработные, матери детей до семи лет и другие.
На курсе научат находить кандидатов, проводить собеседования и оценивать соответствие соискателя профилю должности. Выпускники программы также смогут принять участие в розыгрыше смартфонов и другой техники Apple.
Длительность: от 1 месяца.
Формат: видеоуроки, практические задания, дипломный проект.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «3 дня HR: новичкам — основы, опытным — тренды и Employee Journey Map» — Skillbox
Участники интенсива узнают, как начать карьеру в одном из направлений HR и повысить эффективность работы с кандидатами.
Преподаватель — управляющий партнер HR-агентства Jobby с 12-летним опытом. Он расскажет об актуальных трендах в профессии и модели HR-бизнес-партнерства. А также объяснит преимущества и ключевые этапы использования карты пути сотрудника — Employee Journey Map.
Длительность: 3 урока.
Формат: записи интенсивов.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Карьера HR-менеджера в 2023 году: от IT-стартапов до корпораций» — Skillbox
Студенты будут учиться ориентироваться в инструментах рекрутмента, оценивать потенциал соискателей, планировать адаптационные мероприятия и разбираться в трендах HR-автоматизации. Для отработки практических навыков участникам предстоит составить план для поиска кандидатов.
Преподаватель — руководитель отдела Digital learning в федеральной розничной компании с практическим опытом свыше десяти лет.
Длительность: 3 урока.
Формат: записи интенсивов.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Хочу в HR» — Geekbrains
Программа по введению в HR. Студенты узнают об особенностях и перспективах профессии. Поймут, как правильно взаимодействовать с человеческими ресурсами и какие инструменты лучше использовать в работе.
Доступ ко всем видеоурокам остается и после прохождения курса.
Длительность: 17 уроков.
Формат: видеоуроки.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Управление изменениями» — TSQ Consulting
Преподаватели курса — HR-консультанты «Ростелекома», «Норникеля», «Юнипро», Avito. Они расскажут, как внедрить в компанию эффективную HR-систему.
Курс состоит из восьми блоков, каждый из которых включает: видеоурок с обзором инструментов и методологий, подробный методический материал и задание для самопроверки или тестирование.
Длительность: от 1 дня.
Формат: видеоуроки, практические задания, тесты, методические материалы.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
При выборе программ опирались на экспертность преподавателей. Важно, чтобы знаниями со студентами могли поделиться практикующие HR-специалисты.
Это позволит участникам курсов перенять опыт профессионалов и избежать в работе ошибок, с которыми сталкивались рекрутеры в начале карьеры.
Помимо экспертности, учитывали следующие показатели:
Порог входа на курс. У всех студентов разный уровень знаний и навыков в области рекрутинга. Собрали программы для начинающих и опытных HR-специалистов.
Стоимость курса полностью и в рассрочку. Цена — один их ключевых параметров выбора курса. Не у всех студентов есть возможность оплатить всю сумму сразу. Проверяли, можно ли оплатить курс в рассрочку.
Реальный результат обучения на курсе. Во время обучения важно не только освоить теорию, но закрепить ее на практике. Искали курсы, выпускники которых смогут после обучения добавить готовые работы в портфолио. Это повысит их конкурентоспособность на рынке труда.
Документ об окончании. Сертификат или диплом государственного образца служит подтверждением квалификации соискателя. Работодатели больше доверяют кандидатам, которые могут предъявить документы о прохождении обучения.
Репутация школы и отзывы выпускников. Студенты с большей охотой отдадут предпочтение школе или курсу, о котором хорошо отзываются бывшие студенты.
Какой курс для HR-менеджера выбрать
Профессия HR-специалиста востребована и высокооплачиваема. На сайте HeadHunter в октябре 2024 года можно найти более 15 тысяч вакансий для рекрутеров.
Средняя заработная плата HR-специалиста в ИТ-сфере составляет 120 тысяч рублей в месяц. HR-бизнес-партнер получает еще больше — около 165 тысяч ежемесячно.
Чтобы работать в HR-сфере и продвигаться по карьерной лестнице, необходимо знать законодательство, уметь правильно общаться с людьми и принимать решения.
Нужно развивать коммуникативные навыки и аналитическое мышление, осваивать новые программы, обновлять и расширять свои знания. Сделать это можно на следующих курсах:
«HR-менеджер» от «Нетологии»: курс с обратной связью от экспертов из «Яндекса», «Сбера», «Альфа-Банка», на котором участники выполнят восемь проектов для портфолио и получат шаблоны, анкеты и чек-листы для работы.
«HR-менеджер» от Eduson Academy: программа с помощью в трудоустройстве и бессрочным доступом к материалам и обновлениям курса.
«Менеджер по персоналу. Управление персоналом и подразделением организации» от НИИДПО: программа от специалистов по подбору персонала с опытом от десяти лет, слушатели которой получат в подарок курс по 1С.
«HR-менеджер с нуля» от МИПО: профессиональная переподготовка с «живыми» вебинарами, поддержкой куратора и возможностью окончить обучение экстерном.
«Специалист по подбору персонала» от НАДПО: курс с поддержкой персонального куратора и помощью в трудоустройстве от HR-специалиста по окончании обучения.
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