20 онлайн-курсов HR-менеджера

«HR-менеджер» от «Нетологии»: курс с обратной связью от экспертов из «Яндекса», «Сбера», «Альфа-Банка», на котором участники выполнят восемь проектов для портфолио и получат шаблоны, анкеты и чек-листы для работы (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).

Освоить новую профессию, пополнить портфолио проектами и получить полезные материалы для дальнейшей работы можно в удаленном формате.

Собрали десять онлайн-курсов для HR-менеджера, которые можно пройти без отрыва от привычного графика жизни.

1. «HR-менеджер» — «Нетология»

По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Курс включает вебинары и практические задания с обратной связью от экспертов.

Студенты научатся оценивать компетентность сотрудников и работать с HR-аналитикой. Освоят сервисы, которые помогут автоматизировать рекрутинг.

В подарок слушатели получат курсы по Excel и soft skills для HR. Выпускникам помогут с поиском работы и выдадут диплом о профессиональной переподготовке.

Цена полностью: 99 800 рублей.

Цена в рассрочку: 2916 рублей в месяц на 36 месяцев.

Длительность : 8 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : вебинары, записи лекций, практические задания, тесты, дипломная работа.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме и портфолио, проведут тестовое собеседование, возьмут на стажировку к себе или устроят к партнерам.

Программа:

Продуктовый подход для HR: погружение в профессию.

Рекрутмент.

Адаптация и онбординг сотрудников.

Работа со сложными эмоциями. Увольнение сотрудника и exit-интервью

Программа трудоустройства.

Достоинства:

Встречи в прямом эфире с преподавателями.

Курсы по Excel и soft skills для HR в подарок.

Доступ к материалам курса на три года.

Можно приостановить обучение на срок до шести месяцев.

Можно подключиться к программе «Центра развития карьеры» после успешного прохождения не менее 30% курса.

Недостатки:

Нужно подстраиваться под расписание вебинаров.

4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «HR-менеджер» — Eduson Academ

Студенты будут учиться выстраивать корпоративную культуру и внедрять HR-аналитику. На реальных проектах потренируются нанимать, адаптировать, обучать сотрудников.

Преподаватели — эксперты в сфере маркетинга и рекрутинга с опытом работы от девяти лет.

В качестве бонуса слушатели получат готовые шаблоны договоров и чек-листы, которые помогут грамотно выстраивать коммуникацию и мотивировать команду. Выпускникам помогут с трудоустройством.

Цена полностью : по запросу.

Цена в рассрочку: от 4194 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 2 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, практические задания, тесты, дипломный проект.

Документ об окончании : удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме, проведут консультацию с HR-специалистом, отправят резюме компаниям-партнерам.

Программа:

Профессия HR-менеджера.

Взаимодействие HR и бизнеса.

Рекрутинг.

Автоматизация HR-процессов.

HR-аналитика.

Достоинства:

Бессрочный доступ к материалам курса.

Готовые шаблоны, полезные «шпаргалки» и чек-листы для работы в подарок.

13 практических заданий на основе бизнес-задач.

Преподаватели — эксперты в сфере маркетинга и рекрутинга с опытом работы от девяти лет.

Чат с персональным куратором.

Помощь с трудоустройством.

Недостатки:

Отсутствие «живых» вебинаров.

5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Менеджер по персоналу. Управление персоналом и подразделением организации» — НИИДПО

Слушатели научатся проводить отбор и оценку персонала. Смогут вести деятельность по организации труда и регулированию трудовых отношений.

Преподаватели — специалисты по кадровому производству и подбору персонала, а также эксперты в сфере организации и нормирования труда.

После изучения каждого модуля студентам нужно будет пройти тестирование, а в конце — сдать итоговый междисциплинарный экзамен.

Цена полностью: 30 500 рублей.

Цена в рассрочку: от 2545 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 5 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, вебинары, презентации, практические задания, тесты, итоговый экзамен.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат компетенций.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Основы трудового законодательства.

Основы управления персоналом.

Особенности регулирования труда отдельных категорий работников.

Законодательство о защите персональных данных.

Профессиональные стандарты: цель, задачи, порядок внедрения.

Достоинства:

Курс по 1C в подарок.

Бесплатный доступ к biblioclub.ru.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Можно задавать вопросы напрямую преподавателям.

Во время обучения студенты могут посещать другие вебинары школы и получать за их прохождение сертификаты.

Недостатки:

Доступ к архиву вебинаров закрывается через 90 дней после окончания курса.

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы НИИДПО: «Специалист по подбору персонала».

4. «HR-менеджер с нуля» — МИПО

По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Курс профессиональной переподготовки для начинающих и практикующих специалистов. Студенты изучат основы трудового законодательства и техники интервью. Поймут, как написать продающую вакансию и провести аудит персонала.

Программа предполагает посещение вебинаров с возможностью просмотра записей в течение всего курса. Выпускники смогут претендовать на должности HR-менеджера и HR Business Partner.

Цена полностью : 47 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 3900 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 6 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, дополнительные материалы, тесты.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Психология общения.

Профессия HR-менеджера. Функциональные направления и развитие собственной карьеры.

Кто такой HR-менеджер.

Функциональные направления и моделирование карьерного пути HR-менеджера.

Hard skills и soft skills HR-менеджера.

Достоинства:

Преподаватели с опытом работы от семи лет.

Можно закончить курс экстерном.

Поддержка от кураторов и обратная связь от преподавателей.

Закрытые чаты для общения с одногруппниками.

Недостатки:

Некоторые студенты жалуются на недостаток «живого» общения с преподавателями.

4,5 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Специалист по подбору персонала» — НАДПО

На курсе студенты получат полное представление о кадровом менеджменте. Разберутся в актуальных и эффективных стратегиях поиска сотрудников и научатся их применять. Во время обучения слушателям будет помогать личный куратор, HR-специалист окажет поддержку в трудоустройстве.

Преподаватели — кандидаты наук со стажем практической работы от 20 лет. Можно получить бесплатную консультацию по учебной программе.

Цена полностью: 38 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 3890 рублей в месяц на 10 месяцев.

Длительность: 3 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат : аудиолекции, практические задания, тесты, дополнительные материалы.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: проведут консультацию с HR-специалистом, подпишут на рассылку вакансий.

Программа:

Основы трудового законодательства.

Законодательство о защите персональных данных.

Основы управления персоналом.

Современный рынок труда России.

Корпоративная культура.

Достоинства:

Бессрочный доступ к материалам курса и библиотеке вебинаров.

Общение с другими слушателями в закрытом чате.

Профессиональный личный куратор.

Школа предоставляет бумажную версию диплома.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «HR-менеджер» — Moscow Business Academy

По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.

За семь месяцев студенты освоят профессию HR-специалиста. Узнают, как выбирать подходящие метрики оценивания персонала, использовать разные виды KPI и анализировать результаты работы сотрудников.

Слушатели будут изучать видеоуроки, посещать вебинары и закреплять знания на практических заданиях, по которым получат обратную связь.

Среди преподавателей — кандидат экономических наук, директор кадрового агентства, корпоративный бизнес-психолог.

Цена полностью : 69 280 рублей.

Цена в рассрочку: от 5773 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 7 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат : видеоуроки, вебинары, практические задания.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: помогут оформить резюме и портфолио, подготовят к собеседованию, проведут консультацию с HR-специалистом.

Программа:

Функциональные направления и развитие собственной карьеры.

Рекрутмент.

Управление человеческими ресурсами.

Менеджмент.

HR-аналитика. Автоматизация HR-процессов. ИТ-технологии в управлении персоналом.

Достоинства:

Поддержка от кураторов.

Курс можно закончить экстерном.

Можно продолжить обучение на бонусных модулях.

Если участник не успел закончить программу в срок, он может продлить доступ через куратора.

Недостатки:

Связь с преподавателями только через образовательную платформу.

4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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7. «Менеджер по персоналу» — Moscow Business School

По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Слушатели получат навыки поиска, адаптации и мотивации сотрудников. Научатся выявлять слабые места в управлении персоналом и узнают методы мотивации сотрудников.

Тему для дипломной работы студенты выбирают самостоятельно, а написание проекта курирует научный руководитель. Слушатели могут безлимитно посещать все краткосрочные курсы повышения квалификации школы.

Цена полностью: 139 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 11 583 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 8 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: вебинары, текстовые и видеолекции, практические задания, тесты.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке и сертификат.

Помощь с трудоустройством: проведут консультацию с HR-специалистом.

Программа:

Экономическая среда бизнеса.

Менеджмент.

Стратегический менеджмент.

Управление человеческими ресурсами.

Организационное поведение.

Достоинства:

Безлимитное посещение всех краткосрочных курсов повышения квалификации школы.

Бонусный видеокурс — «Тайм-менеджмент. Как все успеть».

Доступ к электронным библиотекам и тематическим вебинарам.

При необходимости можно перенести обучение на следующие даты или полностью отказаться от участия.

Три попытки на прохождение промежуточных тестов после изучения каждого модуля.

Недостатки:

В отзывах встречаются жалобы на недостаточное количество личных консультаций с преподавателями.

4,7 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «HR-менеджер с нуля» — Skillbox

По промокоду GDEKURS доступна скидка 45% на курсы и 55% на профессии.

Студенты будут практиковаться на HR-симуляторе по задачам от компаний Dodo, S7 Airlines, «Самолет». Опытный рекрутер ответит на вопросы участников, проверит готовые работы и оставит свои комментарии.

В результате обучения студенты смогут собрать портфолио из восьми проектов. А еще получат полезные для работы шаблоны документов, памятки и чек-листы.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: 2600 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: 3 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, тесты, дополнительные материалы.

Документ об окончании: сертификат.

Помощь с трудоустройством: тестовые задания от Ancor и Dodo Brands входят в программу.

Программа:

Рекрутинг.

Адаптация.

Развитие сотрудников.

Увольнение.

Достоинства:

Бесплатный доступ к вводной части по заявке.

Восемь проектов для портфолио.

Обратная связь по практическим заданиям с подробным разбором ошибок.

Закрытый чат для общения с преподавателями и одногруппниками.

Слушатели смогут попасть на собеседование в Dodo Brands или ANCOR прямо во время учебы.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Менеджер по персоналу» — «Русская школа управления»

Студенты научатся правильно оформлять трудовые отношения, развивать личностные и профессиональные компетенции персонала. Слушателям предстоит разработать профиль должности и вакантной позиции, провести собеседование и создать программу адаптации сотрудника на период испытательного срока.

Участники получат шаблоны и инструменты для работы: таблицу ответственности работодателей, перечень нормативных актов, журналы учета.

Цена полностью: 42 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 3920 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: 4 дня.

Порог входа : для специалистов с опытом.

Формат : видеоуроки, вебинары, практические задания.

Документ об окончании : удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Актуальные изменения в трудовом законодательстве и кадастровом делопроизводстве.

HR-профайлинг.

Идеальные собеседования.

Разработка моделей компетенций.

Система адаптации. Оценка персонала.

Достоинства:

Бессрочный доступ к материалам.

Бесплатный доступ к пробному уроку в видеоформате.

«Живые» вебинары, на которых можно задавать вопросы преподавателям.

Недостатки:

Доступ к записям вебинаров остается только на 30 дней после окончания курса.

4,7 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы «Русской школы управления»: «Руководитель отдела подбора и адаптации персонала».

10. «Специалист по управлению персоналом» — АПОК

Студенты будут изучать кадровый документооборот, методики подбора персонала и организацию трудового процесса.

На тарифе «Продвинутый» слушатели получат возможность вносить изменения в программу. А тариф «Премиум» представляет собой персональный курс с комплексной консультационной и технической поддержкой.

Оба тарифа предполагают сопровождение методистами до конца обучения.

Цена полностью: от 29 990 рублей.

Цена в рассрочку: от 2499 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность: от 1 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат : аудио- и видеолекции, презентации, практические задания, тесты.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке .

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Актуальные методики подбора и оценки потенциала кандидатов.

Коучинг и адаптация персонала.

Обучение и развитие персонала.

Адаптация и стажировка персонала.

Мотивация персонала.

Достоинства:

Бесплатная доставка документов по всей России.

Можно внести изменения в набор дисциплин и количество часов.

Курс можно закончить экстерном.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы АПОК: «Рекрутер».