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20 онлайн-курсов HR-менеджера

HR-менеджер занимается управлением персонала и несет ответственность за то, чтобы в организации работали компетентные сотрудники. Он должен уметь не только подбирать кандидатов, но и обучать и мотивировать их. Благодаря эффективному управлению кадрами происходит более быстрое развитие компании, повышается ее конкурентоспособность и устойчивость на рынке.

Статья обновлена 30 октября 2024 года.

Собрали платные и бесплатные курсы, на которых можно освоить профессию HR-менеджера. Есть программы для начинающих специалистов и опытных. А для тех, кому нужна поддержка куратора и обратная связь от преподавателей, подобрали еще пять дополнительных онлайн-курсов.

Как мы сформировали рейтинг

Я изучила курсы для HR-специалистов от 30 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах. 

Анна Петишкина, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-10 курсов для HR-менеджера

«HR-менеджер» от «Нетологии»: курс с обратной связью от экспертов из «Яндекса», «Сбера», «Альфа-Банка», на котором участники выполнят восемь проектов для портфолио и получат шаблоны, анкеты и чек-листы для работы (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 5% на обучение).

  1. «HR-менеджер» от Eduson Academy: программа с помощью в трудоустройстве и бессрочным доступом к материалам и обновлениям курса.

  2. «Менеджер по персоналу. Управление персоналом и подразделением организации» от НИИДПО: программа от специалистов по подбору персонала с опытом от десяти лет, слушатели которой получат в подарок курс по 1С.

  3. «HR-менеджер с нуля» от МИПО: профессиональная переподготовка с «живыми» вебинарами, поддержкой куратора и возможностью окончить обучение экстерном (промокод GDEKURS — дополнительная скидка 10% на обучение).

  4. «Специалист по подбору персонала» от НАДПО: курс с поддержкой персонального куратора и помощью в трудоустройстве от HR-специалиста по окончании обучения.

  5. «HR-менеджер» от Moscow Business Academy: курс с обратной связью от преподавателей по практическим заданиям, тренажерами, прямыми эфирами и гибким графиком обучения (промокод GdeKurs — скидка 10%).

  6. «Менеджер по персоналу» от Moscow Business School: программа профессиональной переподготовки, слушатели которой получат в подарок видеокурс «Тайм-менеджмент. Как все успеть» и безлимитный доступ к краткосрочным курсам школы (промокод GDEKURS — скидка 5%).

  7. «HR-менеджер с нуля» от Skillbox: курс с возможностью получить приглашение на собеседование в Dodo Brands или ANCOR уже на этапе обучения (промокод GDEKURS — скидка 45% на курсы и 55% на профессии).

  8. «Менеджер по персоналу» от «Русской школы управления»: программа с бесплатным пробным уроком, участники которой получат бессрочный доступ к материалам курса, шаблоны документов и чек-листы для работы.

  9. «Специалист по управлению персоналом» от АПОК: курс с тремя тарифными планами, на котором можно обучаться по готовой программе или вносить свои корректировки в набор дисциплин.

Освоить новую профессию, пополнить портфолио проектами и получить полезные материалы для дальнейшей работы можно в удаленном формате.

Собрали десять онлайн-курсов для HR-менеджера, которые можно пройти без отрыва от привычного графика жизни. 

1. «HR-менеджер» — «Нетология»

По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 5% на обучение.

Курс включает вебинары и практические задания с обратной связью от экспертов.

Студенты научатся оценивать компетентность сотрудников и работать с HR-аналитикой. Освоят сервисы, которые помогут автоматизировать рекрутинг.

В подарок слушатели получат курсы по Excel и soft skills для HR. Выпускникам помогут с поиском работы и выдадут диплом о профессиональной переподготовке.

  • Цена полностью: 99 800 рублей.

  • Цена в рассрочку: 2916 рублей в месяц на 36 месяцев.

  • Длительность: 8 месяцев.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, записи лекций, практические задания, тесты, дипломная работа. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме и портфолио, проведут тестовое собеседование, возьмут на стажировку к себе или устроят к партнерам. 

Программа:

  • Продуктовый подход для HR: погружение в профессию.

  • Рекрутмент.

  • Адаптация и онбординг сотрудников.

  • Работа со сложными эмоциями. Увольнение сотрудника и exit-интервью

  • Программа трудоустройства.

Достоинства:

  • Встречи в прямом эфире с преподавателями.

  • Курсы по Excel и soft skills для HR в подарок.

  • Доступ к материалам курса на три года.

  • Можно приостановить обучение на срок до шести месяцев.

  • Можно подключиться к программе «Центра развития карьеры» после успешного прохождения не менее 30% курса.

Недостатки:

  • Нужно подстраиваться под расписание вебинаров.

4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «HR-менеджер» — Eduson Academ

Студенты будут учиться выстраивать корпоративную культуру и внедрять HR-аналитику. На реальных проектах потренируются нанимать, адаптировать, обучать сотрудников.

Преподаватели — эксперты в сфере маркетинга и рекрутинга с опытом работы от девяти лет.

В качестве бонуса слушатели получат готовые шаблоны договоров и чек-листы, которые помогут грамотно выстраивать коммуникацию и мотивировать команду. Выпускникам помогут с трудоустройством.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: от 4194 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 2 месяца.

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания, тесты, дипломный проект. 

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: помогут составить резюме, проведут консультацию с HR-специалистом, отправят резюме компаниям-партнерам. 

Программа:

  • Профессия HR-менеджера.

  • Взаимодействие HR и бизнеса.

  • Рекрутинг.

  • Автоматизация HR-процессов.

  • HR-аналитика.

Достоинства:

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

  • Готовые шаблоны, полезные «шпаргалки» и чек-листы для работы в подарок.

  • 13 практических заданий на основе бизнес-задач.

  • Преподаватели — эксперты в сфере маркетинга и рекрутинга с опытом работы от девяти лет.

  • Чат с персональным куратором.

  • Помощь с трудоустройством.

Недостатки:

  • Отсутствие «живых» вебинаров.

5,0 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Менеджер по персоналу. Управление персоналом и подразделением организации» — НИИДПО

Слушатели научатся проводить отбор и оценку персонала. Смогут вести деятельность по организации труда и регулированию трудовых отношений.

Преподаватели — специалисты по кадровому производству и подбору персонала, а также эксперты в сфере организации и нормирования труда.

После изучения каждого модуля студентам нужно будет пройти тестирование, а в конце — сдать итоговый междисциплинарный экзамен.

  • Цена полностью: 30 500 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 2545 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 5 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: видеоуроки, вебинары, презентации, практические задания, тесты, итоговый экзамен.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, сертификат компетенций.

  • Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

  • Основы трудового законодательства.

  • Основы управления персоналом.

  • Особенности регулирования труда отдельных категорий работников.

  • Законодательство о защите персональных данных.

  • Профессиональные стандарты: цель, задачи, порядок внедрения.

Достоинства:

  • Курс по 1C в подарок.

  • Бесплатный доступ к biblioclub.ru.

  • Бессрочный доступ к материалам курса.

  • Можно задавать вопросы напрямую преподавателям.

  • Во время обучения студенты могут посещать другие вебинары школы и получать за их прохождение сертификаты.

Недостатки:

  • Доступ к архиву вебинаров закрывается через 90 дней после окончания курса.

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы НИИДПО: «Специалист по подбору персонала».

4. «HR-менеджер с нуля» — МИПО

По промокоду GDEKURS доступна дополнительная скидка 10% на обучение.

Курс профессиональной переподготовки для начинающих и практикующих специалистов. Студенты изучат основы трудового законодательства и техники интервью. Поймут, как написать продающую вакансию и провести аудит персонала.

Программа предполагает посещение вебинаров с возможностью просмотра записей в течение всего курса. Выпускники смогут претендовать на должности HR-менеджера и HR Business Partner.

  • Цена полностью: 47 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3900 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 6 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, дополнительные материалы, тесты. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Психология общения.

  • Профессия HR-менеджера. Функциональные направления и развитие собственной карьеры.

  • Кто такой HR-менеджер.

  • Функциональные направления и моделирование карьерного пути HR-менеджера.

  • Hard skills и soft skills HR-менеджера.

Достоинства:

  • Преподаватели с опытом работы от семи лет.

  • Можно закончить курс экстерном.

  • Поддержка от кураторов и обратная связь от преподавателей.

  • Закрытые чаты для общения с одногруппниками.

Недостатки:

  • Некоторые студенты жалуются на недостаток «живого» общения с преподавателями.

4,5 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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5. «Специалист по подбору персонала» — НАДПО

На курсе студенты получат полное представление о кадровом менеджменте. Разберутся в актуальных и эффективных стратегиях поиска сотрудников и научатся их применять. Во время обучения слушателям будет помогать личный куратор, HR-специалист окажет поддержку в трудоустройстве.

Преподаватели — кандидаты наук со стажем практической работы от 20 лет. Можно получить бесплатную консультацию по учебной программе.

  • Цена полностью: 38 900 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3890 рублей в месяц на 10 месяцев.

  • Длительность: 3 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: аудиолекции, практические задания, тесты, дополнительные материалы. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: проведут консультацию с HR-специалистом, подпишут на рассылку вакансий. 

Программа:

  • Основы трудового законодательства.

  • Законодательство о защите персональных данных.

  • Основы управления персоналом.

  • Современный рынок труда России.

  • Корпоративная культура.

Достоинства:

  • Бессрочный доступ к материалам курса и библиотеке вебинаров.

  • Общение с другими слушателями в закрытом чате.

  • Профессиональный личный куратор.

  • Школа предоставляет бумажную версию диплома.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «HR-менеджер» — Moscow Business Academy

По промокоду GdeKurs доступна скидка 10% на обучение.

За семь месяцев студенты освоят профессию HR-специалиста. Узнают, как выбирать подходящие метрики оценивания персонала, использовать разные виды KPI и анализировать результаты работы сотрудников.

Слушатели будут изучать видеоуроки, посещать вебинары и закреплять знания на практических заданиях, по которым получат обратную связь.

Среди преподавателей — кандидат экономических наук, директор кадрового агентства, корпоративный бизнес-психолог.

  • Цена полностью: 69 280 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 5773 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 7 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: помогут оформить резюме и портфолио, подготовят к собеседованию, проведут консультацию с HR-специалистом. 

Программа:

  • Функциональные направления и развитие собственной карьеры.

  • Рекрутмент.

  • Управление человеческими ресурсами.

  • Менеджмент.

  • HR-аналитика. Автоматизация HR-процессов. ИТ-технологии в управлении персоналом.

Достоинства:

  • Поддержка от кураторов.

  • Курс можно закончить экстерном.

  • Можно продолжить обучение на бонусных модулях.

  • Если участник не успел закончить программу в срок, он может продлить доступ через куратора.

Недостатки:

  • Связь с преподавателями только через образовательную платформу.

4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

7. «Менеджер по персоналу» — Moscow Business School

По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.

Слушатели получат навыки поиска, адаптации и мотивации сотрудников. Научатся выявлять слабые места в управлении персоналом и узнают методы мотивации сотрудников.

Тему для дипломной работы студенты выбирают самостоятельно, а написание проекта курирует научный руководитель. Слушатели могут безлимитно посещать все краткосрочные курсы повышения квалификации школы.

  • Цена полностью: 139 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 11 583 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 8 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, текстовые и видеолекции, практические задания, тесты. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: проведут консультацию с HR-специалистом. 

Программа:

  • Экономическая среда бизнеса.

  • Менеджмент.

  • Стратегический менеджмент.

  • Управление человеческими ресурсами.

  • Организационное поведение.

Достоинства:

  • Безлимитное посещение всех краткосрочных курсов повышения квалификации школы.

  • Бонусный видеокурс — «Тайм-менеджмент. Как все успеть».

  • Доступ к электронным библиотекам и тематическим вебинарам.

  • При необходимости можно перенести обучение на следующие даты или полностью отказаться от участия.

  • Три попытки на прохождение промежуточных тестов после изучения каждого модуля.

Недостатки:

  • В отзывах встречаются жалобы на недостаточное количество личных консультаций с преподавателями.

4,7 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «HR-менеджер с нуля» — Skillbox

По промокоду GDEKURS доступна скидка 45% на курсы и 55% на профессии. 

Студенты будут практиковаться на HR-симуляторе по задачам от компаний Dodo, S7 Airlines, «Самолет». Опытный рекрутер ответит на вопросы участников, проверит готовые работы и оставит свои комментарии.

В результате обучения студенты смогут собрать портфолио из восьми проектов. А еще получат полезные для работы шаблоны документов, памятки и чек-листы.

  • Цена полностью: по запросу.

  • Цена в рассрочку: 2600 рублей в месяц на 24 месяца.

  • Длительность: 3 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания, тесты, дополнительные материалы. 

  • Документ об окончании: сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: тестовые задания от Ancor и Dodo Brands входят в программу.

Программа:

  • Рекрутинг.

  • Адаптация.

  • Развитие сотрудников.

  • Увольнение.

Достоинства:

  • Бесплатный доступ к вводной части по заявке.

  • Восемь проектов для портфолио.

  • Обратная связь по практическим заданиям с подробным разбором ошибок.

  • Закрытый чат для общения с преподавателями и одногруппниками.

  • Слушатели смогут попасть на собеседование в Dodo Brands или ANCOR прямо во время учебы.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

9. «Менеджер по персоналу» — «Русская школа управления»

Студенты научатся правильно оформлять трудовые отношения, развивать личностные и профессиональные компетенции персонала. Слушателям предстоит разработать профиль должности и вакантной позиции, провести собеседование и создать программу адаптации сотрудника на период испытательного срока.

Участники получат шаблоны и инструменты для работы: таблицу ответственности работодателей, перечень нормативных актов, журналы учета.

  • Цена полностью: 42 000 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 3920 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 4 дня. 

  • Порог входа: для специалистов с опытом. 

  • Формат: видеоуроки, вебинары, практические задания.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Актуальные изменения в трудовом законодательстве и кадастровом делопроизводстве.

  • HR-профайлинг.

  • Идеальные собеседования.

  • Разработка моделей компетенций. 

  • Система адаптации. Оценка персонала.

Достоинства:

  • Бессрочный доступ к материалам.

  • Бесплатный доступ к пробному уроку в видеоформате.

  • «Живые» вебинары, на которых можно задавать вопросы преподавателям.

Недостатки:

  • Доступ к записям вебинаров остается только на 30 дней после окончания курса.

4,7 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы «Русской школы управления»: «Руководитель отдела подбора и адаптации персонала».

10. «Специалист по управлению персоналом» — АПОК

Студенты будут изучать кадровый документооборот, методики подбора персонала и организацию трудового процесса.

На тарифе «Продвинутый» слушатели получат возможность вносить изменения в программу. А тариф «Премиум» представляет собой персональный курс с комплексной консультационной и технической поддержкой.

Оба тарифа предполагают сопровождение методистами до конца обучения.

  • Цена полностью: от 29 990 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 2499 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: от 1 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: аудио- и видеолекции, презентации, практические задания, тесты. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке .

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Актуальные методики подбора и оценки потенциала кандидатов.

  • Коучинг и адаптация персонала.

  • Обучение и развитие персонала.

  • Адаптация и стажировка персонала.

  • Мотивация персонала.

Достоинства:

  • Бесплатная доставка документов по всей России.

  • Можно внести изменения в набор дисциплин и количество часов.

  • Курс можно закончить экстерном.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,6 — рейтинг курса на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы АПОК: «Рекрутер».

Еще 5 онлайн-курсов для HR-менеджера

Подобрали несколько курсов с обратной связью от преподавателей и поддержкой со стороны кураторов. На всех программах выпускники получают документ об окончании обучения.

1. «HR-менеджер» — «Яндекс Практикум»

Цена: 92 000 рублей или в рассрочку 19 500 рублей в месяц на 5 месяцев.

Обратная связь: онлайн-встречи с наставником, проверка домашних заданий с подробной обратной связью.

О чем курс

За пять месяцев студенты научатся подбирать кандидатов, организовывать работу сотрудников и контролировать обстановку в коллективе. Также участникам предстоит потренироваться в выполнении ежедневных задач HR-менеджера: анкетировать сотрудников, улучшать кадровые процессы, визуализировать метрики.

В конце каждого урока студенты смогут прослушать краткий пересказ изученного материала в исполнении YandexGPT.

2. «HR-менеджер» — MITM

Цена: в рассрочку от 5420 рублей в месяц на 12 месяцев.

Обратная связь: поддержка куратора.

О чем курс

Курс рассчитан на самостоятельное обучение, записи уроков будут храниться в личном кабинете до завершения программы. Студенты будут осваивать навыки подбора и адаптации кандидатов с последующим курированием, обучением и мотивацией.

Также участникам будет предоставлен доступ к онлайн-библиотеке. Преподаватели — ведущие российские и зарубежные эксперты в сфере менеджмента с опытом свыше семи лет.

3. «HR-менеджер» — «Бруноям»

Цена: 44 900 рублей или от 3741 рублей в месяц на 12 месяцев.

Обратная связь: чат для вопросов преподавателю, решения задач и общения с одногруппниками.

О чем курс

Курс для начинающих и опытных специалистов. Обучение проходит на вебинарах в группах до 12 человек. За три месяца студенты получат базу для старта карьеры или систематизируют имеющиеся знания.

Центр карьеры школы поможет с поиском работы. Выпускники школы уже устроились в такие компании, как «Сбер», «Пулково», Hyundai и «Мегафон».

4. «Менеджер по подбору персонала» — «Контур.Школа»

Цена: 32 000 рублей.

Обратная связь: письменные консультации по вопросам от студентов, поддержка кураторов.

О чем курс

Студентам объяснят, как закрывать разноплановые вакансии, управлять процессом отбора кандидатов и проводить адаптацию персонала. Преподаватели расскажут, где искать сотрудников и как проводить их оценку.

Подключаться к урокам можно с любого устройства: компьютера, ноутбука, смартфона. Домашние задания можно выполнять по желанию.

5. «Профессия “Менеджер по персоналу”» — «Международная школа профессий»

Цена: 16 800 рублей или в рассрочку от 2800 рублей в месяц.

Обратная связь: онлайн-общение с преподавателями и наставниками.

О чем курс

Студенты узнают, как отбирать, нанимать и увольнять персонал, а также вести кадровую документацию. Уроки можно посещать в формате онлайн или ходить на занятия в учебный центр школы.

Наставники будут оказывать поддержку на каждом этапе: от изучения теории и до выполнения практических заданий. Они также проконсультируют по созданию итогового проекта.

Бесплатные курсы для HR-менеджера

Познакомиться с профессией и основными задачами HR-специалиста можно на бесплатных курсах. Это позволит начинающим определить уровень интереса к этому направлению. А специалисты с опытом смогут оценить свои навыки и понять, требуется ли им повышение квалификации.

1. «Рекрутер: подбор и оценка кандидатов в современных компаниях» — «Содействие занятости»

Программа от федерального проекта, цель которого — бесплатно помочь повысить квалификацию или сменить профессию. Принять участие могут определенные категории граждан: пенсионеры, безработные, матери детей до семи лет и другие.

На курсе научат находить кандидатов, проводить собеседования и оценивать соответствие соискателя профилю должности. Выпускники программы также смогут принять участие в розыгрыше смартфонов и другой техники Apple.

  • Длительность: от 1 месяца.

  • Формат: видеоуроки, практические задания, дипломный проект.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «3 дня HR: новичкам — основы, опытным — тренды и Employee Journey Map» — Skillbox

Участники интенсива узнают, как начать карьеру в одном из направлений HR и повысить эффективность работы с кандидатами.

Преподаватель — управляющий партнер HR-агентства Jobby с 12-летним опытом. Он расскажет об актуальных трендах в профессии и модели HR-бизнес-партнерства. А также объяснит преимущества и ключевые этапы использования карты пути сотрудника — Employee Journey Map.

  • Длительность: 3 урока.

  • Формат: записи интенсивов.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Карьера HR-менеджера в 2023 году: от IT-стартапов до корпораций» — Skillbox

Студенты будут учиться ориентироваться в инструментах рекрутмента, оценивать потенциал соискателей, планировать адаптационные мероприятия и разбираться в трендах HR-автоматизации. Для отработки практических навыков участникам предстоит составить план для поиска кандидатов.

Преподаватель — руководитель отдела Digital learning в федеральной розничной компании с практическим опытом свыше десяти лет.

  • Длительность: 3 урока.

  • Формат: записи интенсивов.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Хочу в HR» — Geekbrains

Программа по введению в HR. Студенты узнают об особенностях и перспективах профессии. Поймут, как правильно взаимодействовать с человеческими ресурсами и какие инструменты лучше использовать в работе.

Доступ ко всем видеоурокам остается и после прохождения курса.

  • Длительность: 17 уроков.

  • Формат: видеоуроки.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Управление изменениями» — TSQ Consulting

Преподаватели курса — HR-консультанты «Ростелекома», «Норникеля», «Юнипро», Avito. Они расскажут, как внедрить в компанию эффективную HR-систему.

Курс состоит из восьми блоков, каждый из которых включает: видеоурок с обзором инструментов и методологий, подробный методический материал и задание для самопроверки или тестирование.

  • Длительность: от 1 дня.

  • Формат: видеоуроки, практические задания, тесты, методические материалы.

  • Доступ: после регистрации.

  • Порог входа: с нуля.

  • Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

Как мы отбирали курсы для статьи

При выборе программ опирались на экспертность преподавателей. Важно, чтобы знаниями со студентами могли поделиться практикующие HR-специалисты.

Это позволит участникам курсов перенять опыт профессионалов и избежать в работе ошибок, с которыми сталкивались рекрутеры в начале карьеры.

Помимо экспертности, учитывали следующие показатели:

  • Порог входа на курс. У всех студентов разный уровень знаний и навыков в области рекрутинга. Собрали программы для начинающих и опытных HR-специалистов.

  • Стоимость курса полностью и в рассрочку. Цена — один их ключевых параметров выбора курса. Не у всех студентов есть возможность оплатить всю сумму сразу. Проверяли, можно ли оплатить курс в рассрочку.

  • Реальный результат обучения на курсе. Во время обучения важно не только освоить теорию, но закрепить ее на практике. Искали курсы, выпускники которых смогут после обучения добавить готовые работы в портфолио. Это повысит их конкурентоспособность на рынке труда.

  • Документ об окончании. Сертификат или диплом государственного образца служит подтверждением квалификации соискателя. Работодатели больше доверяют кандидатам, которые могут предъявить документы о прохождении обучения.

  • Репутация школы и отзывы выпускников. Студенты с большей охотой отдадут предпочтение школе или курсу, о котором хорошо отзываются бывшие студенты.

Какой курс для HR-менеджера выбрать

Профессия HR-специалиста востребована и высокооплачиваема. На сайте HeadHunter в октябре 2024 года можно найти более 15 тысяч вакансий для рекрутеров.

Средняя заработная плата HR-специалиста в ИТ-сфере составляет 120 тысяч рублей в месяц. HR-бизнес-партнер получает еще больше — около 165 тысяч ежемесячно. 

Чтобы работать в HR-сфере и продвигаться по карьерной лестнице, необходимо знать законодательство, уметь правильно общаться с людьми и принимать решения.

Нужно развивать коммуникативные навыки и аналитическое мышление, осваивать новые программы, обновлять и расширять свои знания. Сделать это можно на следующих курсах:

  1. «HR-менеджер» от «Нетологии»: курс с обратной связью от экспертов из «Яндекса», «Сбера», «Альфа-Банка», на котором участники выполнят восемь проектов для портфолио и получат шаблоны, анкеты и чек-листы для работы.

  2. «HR-менеджер» от Eduson Academy: программа с помощью в трудоустройстве и бессрочным доступом к материалам и обновлениям курса.

  3. «Менеджер по персоналу. Управление персоналом и подразделением организации» от НИИДПО: программа от специалистов по подбору персонала с опытом от десяти лет, слушатели которой получат в подарок курс по 1С.

  4. «HR-менеджер с нуля» от МИПО: профессиональная переподготовка с «живыми» вебинарами, поддержкой куратора и возможностью окончить обучение экстерном.

  5. «Специалист по подбору персонала» от НАДПО: курс с поддержкой персонального куратора и помощью в трудоустройстве от HR-специалиста по окончании обучения.

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