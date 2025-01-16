Статья обновлена 19 декабря 2024 года.
В статье рассмотрели 20 онлайн-курсов, на которых научат вести консультации по сфере сексуальных отношений, работать с семейными запросами и выстраивать личный бренд для продвижения услуг. В конце обучения участники получат диплом для старта частной практики.
Как мы сформировали рейтинг
Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по сексологии от 50 онлайн- и офлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 школ с онлайн-курсами по сексологии
«Психологическое консультирование в сексологии» от Edpro: школа предоставляет от пяти до десяти первых клиентов после выпуска.
«Консультант в сфере сексуальных отношений» от Smart: студентам помогает тьютор с опытом консультирования, а лекции читают практикующие психологи и кандидаты психологических наук.
«Практическая психология с дополнительной специализацией в области сексологии с присвоением квалификации “Психолог-консультант”» от НАДПО: обучение включает участие в киноклубе с психологическим разбором фильмов и доступ к библиотеке «Литрес».
«Практическая психология с дополнительной специализацией в области сексологии» от НЦРДО: HR-эксперт поможет в быстром старте карьеры или расскажет, как повысить текущий доход.
«Сексология в психологическом консультировании» от ЦАППКК: предлагают помощь личного куратора и доступ к библиотеке вебинаров.
«Сексология в психологическом консультировании» от «Московского института психологии»: проводят разборы реальных клиентских случаев, а к итоговой аттестации помогает подготовиться практикующий психолог (промокод GDEKURS — скидка 10% на обучение).
«Сексология в психологическом консультировании» от НИИДПО: можно посещать дополнительные онлайн-вебинары и получать за них сертификат, а также изучать вебинары по смежным темам в записи.
«Профессия “Консультант в сфере сексуальных отношений”» от Talentsy: участники начинают практику с первых дней обучения, а наставник составит персональную траекторию обучения для каждого студента (промокод gdekurs5 — скидка 5% на обучение).
«Консультант в сфере сексуальных отношений» от «Психодемии»: студенты смогут провести первые профессиональные консультации уже во время обучения под присмотром преподавателей, а еще получат доступ к супервизиям.
«Сексолог-консультант» от MITM: подойдет психотерапевтам, социальным работникам, а также всем желающим освоить профессию сексолога и выстроить личный бренд.
Обзор 20 лучших дистанционных курсов по сексологии с выдачей диплома
Собрали курсы, на которых научат работать с сексуальными проблемами у мужчин и женщин, расскажут, как взаимодействовать с семейными парами, решать конфликты, прорабатывать измены и налаживать близость. Обучение ведут эксперты в области психологии и кандидаты наук с опытом ведения консультаций.
1. «Психологическое консультирование в сексологии» — Edpro
Познакомиться с профессией сексолога, разобраться в вопросах личной жизни и оценить, подходит ли это направление, можно на бесплатном курсе «Профессия “Сексолог-консультант”». На платной программе практикующие психологи расскажут, как вести консультации, работать с парами и прорабатывать сексуальные травмы.
В качестве практики участники разберут семь реальных случаев клиентов. Программа включает трехмесячное сопровождение выпускников, а также курсы по продвижению своих услуг.
Цена полностью: от 142 750 рублей.
Цена в рассрочку: от 5930 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: от 8 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические задания, супервизии и интервизии.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и международный диплом MBA.
Помощь с трудоустройством: гарантия предоставления первых клиентов.
Программа:
Научная сексология.
Психосексуальное развитие личности.
Консультирование в сексологии.
Женская сексология.
Мужская сексология.
Достоинства:
Поддержка кураторов на всех этапах обучения.
Участие в киноклубе сексологов, мастерские, нетворкинг и факультативы.
Курс можно проходить с любого устройства, в том числе со смартфона.
Бонусные курсы по заработку, мануальным техникам и тантрическим практикам.
Для обучения не нужно иметь высшее медицинское или психологическое образование.
Недостатки:
Гарантия клиентов не распространяется на тариф «Для себя и старта в профессии».
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Консультант в сфере сексуальных отношений» — Smart
Участников научат работать с деструктивной сексуальностью и дисфункциями, формированием гендерной идентичности и отношениями в паре. В качестве практики — разбор клиентских случаев и отработка всех этапов проведения сессий. Студенты узнают, как выстраивать личный бренд и взаимодействовать с командой врачей.
Слушатели примут участие в интервизиях, супервизиях. С шестого месяца обучения они смогут вести бесплатные консультации в SmartMental, а после — перейти к платным. Школа предлагает грант на 40 тысяч, который можно выиграть, пройдя тестирование.
Стоимость курса: от 139 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 5829 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: от 7 месяцев.
Порог входа: для начинающих специалистов.
Формат: видеоуроки, супервизии, интервизии, сессии в формате «Вопрос — ответ», отработка техник психологического консультирования в группах, интенсив по сбору анамнеза.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: гарантия предоставления первых клиентов.
Программа:
Введение в предмет сексологии и профессию сексолога.
Формирование сексуальности.
Происхождение психических комплексов в практике сексолога.
Гендерная психология.
Основы сексологического консультирования.
Достоинства:
Кураторы и тьюторы сопровождают в течение всего обучения.
Открывают доступ к банку демосессий.
Сопровождение от эксперта в течение трех месяцев после выпуска.
Бонус — модуль по формированию личного бренда.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Практическая психология с дополнительной специализацией в области сексологии с присвоением квалификации “Психолог-консультант”» — НАДПО
Обучение ведут психологи со стажем работы более пяти лет. Участники познакомятся с возрастной, детской и семейной психологией, смогут работать с аддиктивным поведением, супружескими конфликтами и применять терапевтические методики.
Студенты получат доступ в книжный и киноклуб с психологическим разбором фильмов, а также примут участие в онлайн-консультациях с преподавателем. Занятия доступны на платформе круглосуточно, изучать материалы можно в любое удобное время.
Цена полностью: от 76 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 6409 рублей в месяц.
Длительность: от 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические занятия, итоговая аттестация, групповые занятия.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, подборка актуальных вакансий.
Программа:
Общая психология.
Психология личности.
Возрастная психология.
Психология семьи.
Социальная психология.
Достоинства:
Доступ к библиотекам «Библиоклуб» и «Литрес».
Бессрочный доступ к материалам курса.
Консультации по развитию личного бренда для психологов.
Скидка при оплате обучения полностью.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «Практическая психология с дополнительной специализацией в области сексологии» — НЦРДО
Курс включает обучение профессиональной этике, основам психодиагностики и применению арт-терапевтических методик. Занятия проходят в формате вебинаров, а после каждого модуля предусмотрено тестирование с неограниченным числом попыток.
HR-эксперт школы помогает слушателям на старте карьеры, а также делится рекомендациями о том, как выйти на более высокий доход в профессии.
Цена полностью: 74 800 рублей.
Цена в рассрочку: 6233 рубля в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 8 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, тестирование.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.
Программа:
Общая психология.
Психология как наука. История развития психологии.
Общая характеристика психологической науки.
Развитие психики и происхождение сознания.
Познавательная сфера личности. Ощущение, восприятие, внимание.
Достоинства:
Доступ в профессиональное комьюнити для общения с другими студентами.
Доступ к «Литрес» и «Библиоклуб» в подарок.
Обучение ведут преподаватели с опытом более пяти лет.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы НЦРДО: «Сексуальная супружеская семейная терапия».
5. «Сексология в психологическом консультировании» — ЦАППКК
Программа построена по стандартам ФГОС. Студентам расскажут о психодиагностических методах, сексуальном здоровье и системе возбуждения. Их научат консультировать супружеские пары и проводить обследование при дисфункциях.
На курс могут записаться все желающие с высшим или средним профессиональным образованием. Обучение проходит по гибкому графику, а документ об окончании высылают по почте с трек-номером для отслеживания.
Цена полностью: 9200 рублей.
Цена в рассрочку: от 767 рублей в месяц.
Длительность: 2 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Современные представления о сексуальном поведении.
Психодиагностические методы исследования мужской и женской сексуальности.
Цикл сексуальной реакции.
Сексуальное здоровье и понятие нормы в сексологии.
Система сексуального возбуждения.
Возрастные кризисы и сексуальность в браке. Супружеская рутина, отчуждение, развод.
Достоинства:
Бессрочный доступ к материалам курса.
Бесплатный доступ к библиотеке «Библиоклуб».
Помощь профессионального личного куратора.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Сексология в психологическом консультировании» — «Московский институт психологии»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.
Обучение ведут психологи и психотерапевты со стажем более семи лет. Курс подойдет всем, кто только начинает путь в психологии или имеет опыт работы, но нуждается в подтверждении квалификации.
Студенты смогут работать с межличностными проблемами в отношениях, прорабатывать проблемы однообразия в сексе, а также решать вопросы идентичности и ориентации. В качестве практики — тестирование и работа над ошибками, индивидуальные и групповые домашние задания.
Цена полностью: 104 354 рубля.
Цена в рассрочку: 8700 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 10 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: вебинары, практические задания, тесты.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Семейная психология и семейная психотерапия.
Основы современной психологии.
Основы сексологии и сексопатологии.
Гендерная психология.
Психология личности.
Достоинства:
Онлайн-встречи с разбором вопросов от слушателей.
Диплом с международным приложением для ведения практики за рубежом.
В течение первых двух недель школа вернет деньги, если студент передумал учиться.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы «Московского института психологии»: «Психология сексуальности и терапия сексуальных расстройств».
7. «Сексология в психологическом консультировании» — НИИДПО
На курсе расскажут о психофизиологии сексуальности, механизмах возбуждения и научат работать с кризисами в отношениях и браке. Практика проходит в формате анализа сексологических проблем, а все вопросы можно задавать преподавателю.
Участники могут посещать дополнительные онлайн-вебинары и получать за них сертификаты. Также слушатели получат доступ к архиву из вебинаров для самостоятельного изучения.
Цена полностью: 12 500 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 8 недель.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, вебинары, практические задания, тестирование.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Психофизиология сексуальности.
Частные сексологические вопросы.
Психологическое консультирование партнерских отношений.
Особенности психологического консультирования в контексте сексологии.
Достоинства:
Бесплатный доступ к библиотеке «Библиоклуб».
Все материалы собраны на платформе школы.
Тестирование проверяют преподаватели курса.
Бессрочный доступ к материалам курса.
Недостатки:
Нет помощи куратора.
Нет помощи в трудоустройстве.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. «Профессия “Консультант в сфере сексуальных отношений”» — Talentsy
🎁 По промокоду gdekurs5 доступна скидка 5% на обучение.
На курсе Talentsy предлагают пройти компактную университетскую программу, где практика начинается с первых занятий. Слушатели самостоятельно изучат более ста дополнительных материалов. Каждому участнику помогает наставник.
Слушателей научат рекламировать свои услуги: с каждой группой работает специалист по привлечению клиентов. А еще студенты смогут принять участие в киноклубе с разбором фильмов и научном клубе, где помогают поступить в магистратуру и составить портфолио.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 6875 рублей в месяц.
Длительность: 8 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: семинары, тренинги, супервизии, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, диплом MBA.
Помощь с трудоустройством: помощь с рекламой и привлечением клиентов.
Программа:
Сексология не только про секс.
Особенности психологического консультирования по вопросам сексуальности.
Мужская и женская сексуальность.
Как устроен мозг мужчины и женщины.
Развитие сексуальности и сексуальное воспитание.
Достоинства:
Персональный наставник составит индивидуальную программу обучения.
Обучение ведут доктора биологических наук, профессора и практикующие сексологи.
При регистрации все участники получат гайд о профессии сексолога.
Практические занятия проходят в мини-группах.
Бизнес-модуль по формированию личного бренда.
Обучение проходит по гибкому графику.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. «Консультант в сфере сексуальных отношений» — «Психодемия»
Программа составлена с учетом российских и зарубежных научных исследований, а работа с реальными клиентами проходит уже во время обучения под присмотром преподавателей.
Студенты участвуют в групповых интервизиях и супервизиях, а также практикуются в тройках и мини-группах. Участники получат обратную связь от куратора и преподавателя по всем вопросам. В качестве бонуса предусмотрен модуль по составлению личного бренда секс-терапевта.
Цена полностью: 334 348 рублей.
Цена в рассрочку: 13 931 рубль в месяц на 24 месяца.
Длительность: 24 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, тестирование, практика с реальными клиентами, супервизии, интервизии.
Документ об окончании: сертификат или диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: помощь в формировании личного бренда.
Программа:
Сексология как междисциплинарная наука.
Базовые навыки психологического консультирования.
Психологическое консультирование в сфере сексуальных отношений.
Достоинства:
Обучение ведет секс-терапевт с 16-летним опытом работы.
Доступ к мастермайндам и интервизиям после выпуска.
Три сессии с реальными клиентами под наблюдением преподавателя.
Видео с теорией можно пересматривать в записи.
Можно пройти бесплатный мини-курс «Секс-терапия: для кого и зачем», где расскажут о профессии и истории ее появления.
Недостатки:
Ограниченный по времени доступ к материалам курса — на год.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы «Психодемии»: «Консультант в сфере сексуальных отношений PRO».
10. «Сексолог-консультант» — MITM
Программа охватывает психосексуальное развитие, психологические и физиологические факторы сексуальности и методы коррекции дисфункций. Куратор на связи со студентами круглосуточно и готов помочь со всеми вопросами. В качестве практики — разбор клиентских случаев, супервизии и интервизии.
Институт имеет аккредитацию и лицензию, благодаря которым выпускники получают диплом государственного образца.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: 9500 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 8 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, супервизии, интервизии, тестирование.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: помощь в построении личного бренда.
Программа:
Введение в профессию.
Общая психология.
Возрастная психология.
Психология личности.
Социальная психология.
Достоинства:
Киноклубы для обсуждения фильмов с психологической точки зрения.
Супервизоры отслеживают динамику и прогресс выпускников.
Онлайн-встречи с разбором вопросов студентов.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
11. «Сексуальная супружеская семейная терапия» — НАДПО
На практическом курсе расскажут об особенностях семейного и сексуального консультирования и методах помощи супругам. Тесты и зачеты можно сдавать в любое удобное время, а на сдачу итогового экзамена отводят три попытки. Участники получат доступ к библиотеке вебинаров и смогут скачивать учебные материалы.
Студенты примут участие в книжном клубе и киноклубе, где будут обсуждать произведения с психологической точки зрения, дискутировать и учиться критически мыслить. Слушатели пройдут консультации по развитию личного бренда и научатся привлекать целевую аудиторию.
Цена полностью: 35 900 рублей.
Цена в рассрочку: 3590 рублей в месяц.
Длительность: 7 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-консультации с преподавателем, практические задания, групповые практические занятия, итоговая аттестация.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.
Программа:
Общая и возрастная психология.
Изучение психологии семьи и личности, основ психодиагностики.
Современные подходы в психологическом консультировании.
Освоение технологии психосистемного консультирования в области межличностных отношений.
Особенности индивидуального и группового, семейного консультирования.
Достоинства:
Кураторы всегда на связи.
Аудиолекции записаны профессиональным диктором.
Бесплатный доступ к «Литрес» и «Библиоклубу».
Домашние задания проверяет преподаватель.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
12. «Онлайн-курсы сексологии» — «Международная школа профессий»
На курсе расскажут о становлении гендерной идентичности, этапах психосексуального развития и нормах в сексологии. В качестве практики студенты должны поработать с чек-листами по формированию пола и проанализировать типы сексуальных культур.
С теорией и практическими заданиями помогают наставники, а вопросы можно задавать преподавателю. График обучения студенты могут выстроить самостоятельно, занимаясь с разными группами.
Цена полностью: 8500 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 3 недели.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-занятия, практические задания.
Документ об окончании: сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Психофизиология секса.
Становление гендерной идентичности.
Норма в сексологии.
Сексуальные патологии.
Консультирование клиентов в сексологии.
Достоинства:
Обучение проходит по гибкому графику.
Обучение можно оплатить за счет материнского капитала.
Курс можно пройти в ускоренном формате.
Обучение можно оплатить по программе «Социальный контракт».
Старт обучения в любой день.
Недостатки:
Ограниченный по времени доступ к материалам.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
13. «Психологическое консультирование клиентов с нарушениями сексуальной сферы» — «Среда обучения»
Обучение подойдет студентам старших курсов, а также дипломированным специалистам, которые хотят повысить квалификацию. Для абитуриентов без высшего образования подготовлен модуль, который поможет сформировать базу психологических знаний для практики с клиентами.
Курс проходит на платформе с виртуальными классами, где уроки можно изучать в любое удобное время.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 5105 рублей в месяц.
Длительность: 1 год.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: дипломы о профессиональной переподготовке от «Среды обучения» и «Московского института психоанализа».
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Проблема сексуальности: определение и основные понятия.
Психологическое консультирование по вопросам сексуальности этика и профессиональные компетенции психолога.
История развития сексологии как науки.
Сексологические исследования: методы, сбор и обработка данных.
Биологические основы сексуальности человека.
Достоинства:
«Живые» онлайн-практикумы с преподавателем.
Помощь куратора по всем вопросам.
Обучение можно оплатить материнским капиталом.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
14. «Сексология» — «Каменный город»
Студенты освоят методы консультирования и смогут начать работать с клиентами уже через три месяца после старта курса. На встречах с практикующими психологами участники получат обратную связь и улучшат свои навыки.
Преподаватели, супервизоры и кураторы помогают разобраться с трудными темами и поддерживают на всех этапах обучения. Также школа разыгрывает гранты, которые покрывают до 20 тысяч рублей стоимости программы.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания, супервизии.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: консультации по привлечению клиентов.
Достоинства:
Общение с другими студентами в общем чате.
Курс ведут кандидаты наук, сексологи и венерологи.
Предоставляют гранты на обучение.
Доступ к подкастам в Telegram-канале.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
15. «Обучение сексологии и сексопатологии с нуля до профессионала» — «Международная академия сексологии»
Познакомиться с центром можно на бесплатных открытых лекциях на сайте. Школа предлагает курсы для начинающих, психологов, врачей и программы повышения квалификации. Также можно принять участие в конференции «Сексология XXI века: проблемы и пути их решения».
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: по запросу.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом.
Помощь с трудоустройством: нет.
Достоинства:
Несколько программ обучения на выбор: без и с присвоением квалификации.
Познакомиться с центром можно на открытых лекциях.
Обучение ведут клинические психологи.
Выпускники станут членами Ассоциации сексологов Российской Федерации.
Участники получат пособие «Общая сексология».
Недостатки:
Абитуриентам мужского пола необходимо предоставить справку из ПНД.
4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
Собрали еще пять дополнительных курсов, посвященных изучению основ сексуальности и развитию отношений. Программы рассчитаны на изучение сексологии в контексте собственных отношений. Участники узнают о различных практиках и способах разнообразить сексуальную жизнь и преодолеть кризисы.
«Три кита женского счастья» от Edpro — курс длится три недели и включает семь практических упражнений. Программа подходит для тех, кто переживает кризис, хочет построить счастливые отношения с мужчиной или раскрыть свою сексуальность. На все вопросы участников отвечает куратор в Telegram-чате, а после завершения курса выдается сертификат.
«Психологическое консультирование в сфере сексуальных отношений» от МШПП — курс для студентов и практикующих психологов, желающих сменить специальность. В программе — профилактика сексуальных нарушений, возрастные кризисы и методы консультирования. Практика проходит в формате супервизий, работы в тройках, реальных и демонстрационных сессий. Выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке.
«Здоровые отношения и секс: эмоциональная и физическая близость» от «Среды обучения» — занятия ведет член Ассоциации сексологов РФ. Трехмесячный онлайн-интенсив помогает парам укрепить гармонию в отношениях, защититься от измен и избавиться от созависимости. Программа ориентирована на разнообразие сексуальной жизни и укрепление эмоциональной связи.
«Школа искусных любовниц и эффективных жен» от Иванны Ермия — курс для женщин, которые хотят научиться управлять отношениями, улучшить их качество и гармонию, независимо от возраста и семейного положения. Первые два занятия доступны бесплатно после регистрации.
«Арт-терапия и телесные практики» от Edpro — курс помогает расширить область практики и раскрыть собственную сексуальность. Программа подходит как для сексологов, так и для женщин, которые хотят лучше понять себя. Студенты изучают кризисы, циклы, отношения с телом и партнером. Участникам помогает куратор, а обучение завершается итоговым тестированием.
Какой курс для обучения сексологии с нуля выбрать
Изучение сексологии подходит как медицинским специалистам, так и тем, кто хочет улучшить качество жизни других людей. Профессия требует эмпатии, готовности работать с деликатной информацией и стремления помогать. Сексологи могут работать онлайн, вести частную практику с гибким доходом или трудиться в специализированных центрах. Пройти обучение на сексолога можно в следующих школах:
«Психологическое консультирование в сексологии» от Edpro: школа предоставляет от пяти до десяти первых клиентов после выпуска.
«Консультант в сфере сексуальных отношений» от Smart: студентам помогает тьютор с опытом консультирования, а лекции читают практикующие психологи и кандидаты психологических наук.
«Практическая психология с дополнительной специализацией в области сексологии с присвоением квалификации “Психолог-консультант”» от НАДПО: обучение включает участие в киноклубе с психологическим разбором фильмов и доступ к библиотеке «Литрес».
Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.
Комментарии2
НиXYZ себе😁
Отличная подборка курсов. Увы(( доморощенные консультанты потом пойдут в народ "консультировать"