Собрали курсы, на которых научат работать с сексуальными проблемами у мужчин и женщин, расскажут, как взаимодействовать с семейными парами, решать конфликты, прорабатывать измены и налаживать близость. Обучение ведут эксперты в области психологии и кандидаты наук с опытом ведения консультаций.

1. «Психологическое консультирование в сексологии» — Edpro

Познакомиться с профессией сексолога, разобраться в вопросах личной жизни и оценить, подходит ли это направление, можно на бесплатном курсе «Профессия “Сексолог-консультант”». На платной программе практикующие психологи расскажут, как вести консультации, работать с парами и прорабатывать сексуальные травмы.

В качестве практики участники разберут семь реальных случаев клиентов. Программа включает трехмесячное сопровождение выпускников, а также курсы по продвижению своих услуг.

Цена полностью : от 142 750 рублей.

Цена в рассрочку : от 5930 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность : от 8 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеолекции, практические задания, супервизии и интервизии.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке и международный диплом MBA.

Помощь с трудоустройством: гарантия предоставления первых клиентов.

Программа:

Научная сексология.

Психосексуальное развитие личности.

Консультирование в сексологии.

Женская сексология.

Мужская сексология.

Достоинства:

Поддержка кураторов на всех этапах обучения.

Участие в киноклубе сексологов, мастерские, нетворкинг и факультативы.

Курс можно проходить с любого устройства, в том числе со смартфона.

Бонусные курсы по заработку, мануальным техникам и тантрическим практикам.

Для обучения не нужно иметь высшее медицинское или психологическое образование.

Недостатки:

Гарантия клиентов не распространяется на тариф «Для себя и старта в профессии».

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

2. «Консультант в сфере сексуальных отношений» — Smart

Участников научат работать с деструктивной сексуальностью и дисфункциями, формированием гендерной идентичности и отношениями в паре. В качестве практики — разбор клиентских случаев и отработка всех этапов проведения сессий. Студенты узнают, как выстраивать личный бренд и взаимодействовать с командой врачей.

Слушатели примут участие в интервизиях, супервизиях. С шестого месяца обучения они смогут вести бесплатные консультации в SmartMental, а после — перейти к платным. Школа предлагает грант на 40 тысяч, который можно выиграть, пройдя тестирование.

Стоимость курса : от 139 900 рублей.

Цена в рассрочку : от 5829 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность : от 7 месяцев.

Порог входа : для начинающих специалистов.

Формат : видеоуроки, супервизии, интервизии, сессии в формате «Вопрос — ответ», отработка техник психологического консультирования в группах, интенсив по сбору анамнеза.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: гарантия предоставления первых клиентов.

Программа:

Введение в предмет сексологии и профессию сексолога.

Формирование сексуальности.

Происхождение психических комплексов в практике сексолога.

Гендерная психология.

Основы сексологического консультирования.

Достоинства:

Кураторы и тьюторы сопровождают в течение всего обучения.

Открывают доступ к банку демосессий.

Сопровождение от эксперта в течение трех месяцев после выпуска.

Бонус — модуль по формированию личного бренда.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

3. «Практическая психология с дополнительной специализацией в области сексологии с присвоением квалификации “Психолог-консультант”» — НАДПО

Обучение ведут психологи со стажем работы более пяти лет. Участники познакомятся с возрастной, детской и семейной психологией, смогут работать с аддиктивным поведением, супружескими конфликтами и применять терапевтические методики.

Студенты получат доступ в книжный и киноклуб с психологическим разбором фильмов, а также примут участие в онлайн-консультациях с преподавателем. Занятия доступны на платформе круглосуточно, изучать материалы можно в любое удобное время.

Цена полностью : от 76 900 рублей.

Цена в рассрочку : от 6409 рублей в месяц.

Длительность : от 6 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, практические занятия, итоговая аттестация, групповые занятия.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, подборка актуальных вакансий.

Программа:

Общая психология.

Психология личности.

Возрастная психология.

Психология семьи.

Социальная психология.

Достоинства:

Доступ к библиотекам «Библиоклуб» и «Литрес».

Бессрочный доступ к материалам курса.

Консультации по развитию личного бренда для психологов.

Скидка при оплате обучения полностью.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

4. «Практическая психология с дополнительной специализацией в области сексологии» — НЦРДО

Курс включает обучение профессиональной этике, основам психодиагностики и применению арт-терапевтических методик. Занятия проходят в формате вебинаров, а после каждого модуля предусмотрено тестирование с неограниченным числом попыток.

HR-эксперт школы помогает слушателям на старте карьеры, а также делится рекомендациями о том, как выйти на более высокий доход в профессии.

Цена полностью : 74 800 рублей.

Цена в рассрочку : 6233 рубля в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 8 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, практические задания, тестирование.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.

Программа:

Общая психология.

Психология как наука. История развития психологии.

Общая характеристика психологической науки.

Развитие психики и происхождение сознания.

Познавательная сфера личности. Ощущение, восприятие, внимание.

Достоинства:

Доступ в профессиональное комьюнити для общения с другими студентами.

Доступ к «Литрес» и «Библиоклуб» в подарок.

Обучение ведут преподаватели с опытом более пяти лет.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы НЦРДО: «Сексуальная супружеская семейная терапия».

5. «Сексология в психологическом консультировании» — ЦАППКК

Программа построена по стандартам ФГОС. Студентам расскажут о психодиагностических методах, сексуальном здоровье и системе возбуждения. Их научат консультировать супружеские пары и проводить обследование при дисфункциях.

На курс могут записаться все желающие с высшим или средним профессиональным образованием. Обучение проходит по гибкому графику, а документ об окончании высылают по почте с трек-номером для отслеживания.

Цена полностью : 9200 рублей.

Цена в рассрочку : от 767 рублей в месяц.

Длительность : 2 месяца.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании : удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Современные представления о сексуальном поведении.

Психодиагностические методы исследования мужской и женской сексуальности.

Цикл сексуальной реакции.

Сексуальное здоровье и понятие нормы в сексологии.

Система сексуального возбуждения.

Возрастные кризисы и сексуальность в браке. Супружеская рутина, отчуждение, развод.

Достоинства:

Бессрочный доступ к материалам курса.

Бесплатный доступ к библиотеке «Библиоклуб».

Помощь профессионального личного куратора.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

6. «Сексология в психологическом консультировании» — «Московский институт психологии»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Обучение ведут психологи и психотерапевты со стажем более семи лет. Курс подойдет всем, кто только начинает путь в психологии или имеет опыт работы, но нуждается в подтверждении квалификации.

Студенты смогут работать с межличностными проблемами в отношениях, прорабатывать проблемы однообразия в сексе, а также решать вопросы идентичности и ориентации. В качестве практики — тестирование и работа над ошибками, индивидуальные и групповые домашние задания.

Цена полностью : 104 354 рубля.

Цена в рассрочку : 8700 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 10 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : вебинары, практические задания, тесты.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Семейная психология и семейная психотерапия.

Основы современной психологии.

Основы сексологии и сексопатологии.

Гендерная психология.

Психология личности.

Достоинства:

Онлайн-встречи с разбором вопросов от слушателей.

Диплом с международным приложением для ведения практики за рубежом.

В течение первых двух недель школа вернет деньги, если студент передумал учиться.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы «Московского института психологии»: «Психология сексуальности и терапия сексуальных расстройств».

7. «Сексология в психологическом консультировании» — НИИДПО

На курсе расскажут о психофизиологии сексуальности, механизмах возбуждения и научат работать с кризисами в отношениях и браке. Практика проходит в формате анализа сексологических проблем, а все вопросы можно задавать преподавателю.

Участники могут посещать дополнительные онлайн-вебинары и получать за них сертификаты. Также слушатели получат доступ к архиву из вебинаров для самостоятельного изучения.

Цена полностью : 12 500 рублей.

Цена в рассрочку : по запросу.

Длительность : 8 недель.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеолекции, вебинары, практические задания, тестирование.

Документ об окончании : удостоверение о повышении квалификации.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Психофизиология сексуальности.

Частные сексологические вопросы.

Психологическое консультирование партнерских отношений.

Особенности психологического консультирования в контексте сексологии.

Достоинства:

Бесплатный доступ к библиотеке «Библиоклуб».

Все материалы собраны на платформе школы.

Тестирование проверяют преподаватели курса.

Бессрочный доступ к материалам курса.

Недостатки:

Нет помощи куратора.

Нет помощи в трудоустройстве.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

8. «Профессия “Консультант в сфере сексуальных отношений”» — Talentsy

🎁 По промокоду gdekurs5 доступна скидка 5% на обучение.

На курсе Talentsy предлагают пройти компактную университетскую программу, где практика начинается с первых занятий. Слушатели самостоятельно изучат более ста дополнительных материалов. Каждому участнику помогает наставник.

Слушателей научат рекламировать свои услуги: с каждой группой работает специалист по привлечению клиентов. А еще студенты смогут принять участие в киноклубе с разбором фильмов и научном клубе, где помогают поступить в магистратуру и составить портфолио.

Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку : от 6875 рублей в месяц.

Длительность : 8 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : семинары, тренинги, супервизии, практические задания.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке, диплом MBA.

Помощь с трудоустройством: помощь с рекламой и привлечением клиентов.

Программа:

Сексология не только про секс.

Особенности психологического консультирования по вопросам сексуальности.

Мужская и женская сексуальность.

Как устроен мозг мужчины и женщины.

Развитие сексуальности и сексуальное воспитание.

Достоинства:

Персональный наставник составит индивидуальную программу обучения.

Обучение ведут доктора биологических наук, профессора и практикующие сексологи.

При регистрации все участники получат гайд о профессии сексолога.

Практические занятия проходят в мини-группах.

Бизнес-модуль по формированию личного бренда.

Обучение проходит по гибкому графику.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

9. «Консультант в сфере сексуальных отношений» — «Психодемия»

Программа составлена с учетом российских и зарубежных научных исследований, а работа с реальными клиентами проходит уже во время обучения под присмотром преподавателей.

Студенты участвуют в групповых интервизиях и супервизиях, а также практикуются в тройках и мини-группах. Участники получат обратную связь от куратора и преподавателя по всем вопросам. В качестве бонуса предусмотрен модуль по составлению личного бренда секс-терапевта.

Цена полностью : 334 348 рублей.

Цена в рассрочку : 13 931 рубль в месяц на 24 месяца.

Длительность : 24 месяца.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, практические задания, тестирование, практика с реальными клиентами, супервизии, интервизии.

Документ об окончании : сертификат или диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: помощь в формировании личного бренда.

Программа:

Сексология как междисциплинарная наука.

Базовые навыки психологического консультирования.

Психологическое консультирование в сфере сексуальных отношений.

Достоинства:

Обучение ведет секс-терапевт с 16-летним опытом работы.

Доступ к мастермайндам и интервизиям после выпуска.

Три сессии с реальными клиентами под наблюдением преподавателя.

Видео с теорией можно пересматривать в записи.

Можно пройти бесплатный мини-курс «Секс-терапия: для кого и зачем», где расскажут о профессии и истории ее появления.

Недостатки:

Ограниченный по времени доступ к материалам курса — на год.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Другие курсы «Психодемии»: «Консультант в сфере сексуальных отношений PRO».

10. «Сексолог-консультант» — MITM

Программа охватывает психосексуальное развитие, психологические и физиологические факторы сексуальности и методы коррекции дисфункций. Куратор на связи со студентами круглосуточно и готов помочь со всеми вопросами. В качестве практики — разбор клиентских случаев, супервизии и интервизии.

Институт имеет аккредитацию и лицензию, благодаря которым выпускники получают диплом государственного образца.

Цена полностью : по запросу.

Цена в рассрочку : 9500 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 8 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, практические задания, супервизии, интервизии, тестирование.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: помощь в построении личного бренда.

Программа:

Введение в профессию.

Общая психология.

Возрастная психология.

Психология личности.

Социальная психология.

Достоинства:

Киноклубы для обсуждения фильмов с психологической точки зрения.

Супервизоры отслеживают динамику и прогресс выпускников.

Онлайн-встречи с разбором вопросов студентов.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

11. «Сексуальная супружеская семейная терапия» — НАДПО

На практическом курсе расскажут об особенностях семейного и сексуального консультирования и методах помощи супругам. Тесты и зачеты можно сдавать в любое удобное время, а на сдачу итогового экзамена отводят три попытки. Участники получат доступ к библиотеке вебинаров и смогут скачивать учебные материалы.

Студенты примут участие в книжном клубе и киноклубе, где будут обсуждать произведения с психологической точки зрения, дискутировать и учиться критически мыслить. Слушатели пройдут консультации по развитию личного бренда и научатся привлекать целевую аудиторию.

Цена полностью : 35 900 рублей.

Цена в рассрочку : 3590 рублей в месяц.

Длительность : 7 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : онлайн-консультации с преподавателем, практические задания, групповые практические занятия, итоговая аттестация.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.

Программа:

Общая и возрастная психология.

Изучение психологии семьи и личности, основ психодиагностики.

Современные подходы в психологическом консультировании.

Освоение технологии психосистемного консультирования в области межличностных отношений.

Особенности индивидуального и группового, семейного консультирования.

Достоинства:

Кураторы всегда на связи.

Аудиолекции записаны профессиональным диктором.

Бесплатный доступ к «Литрес» и «Библиоклубу».

Домашние задания проверяет преподаватель.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

12. «Онлайн-курсы сексологии» — «Международная школа профессий»

На курсе расскажут о становлении гендерной идентичности, этапах психосексуального развития и нормах в сексологии. В качестве практики студенты должны поработать с чек-листами по формированию пола и проанализировать типы сексуальных культур.

С теорией и практическими заданиями помогают наставники, а вопросы можно задавать преподавателю. График обучения студенты могут выстроить самостоятельно, занимаясь с разными группами.

Цена полностью : 8500 рублей.

Цена в рассрочку : по запросу.

Длительность : 3 недели.

Порог входа: с нуля.

Формат : онлайн-занятия, практические задания.

Документ об окончании : сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Психофизиология секса.

Становление гендерной идентичности.

Норма в сексологии.

Сексуальные патологии.

Консультирование клиентов в сексологии.

Достоинства:

Обучение проходит по гибкому графику.

Обучение можно оплатить за счет материнского капитала.

Курс можно пройти в ускоренном формате.

Обучение можно оплатить по программе «Социальный контракт».

Старт обучения в любой день.

Недостатки:

Ограниченный по времени доступ к материалам.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

13. «Психологическое консультирование клиентов с нарушениями сексуальной сферы» — «Среда обучения»

Обучение подойдет студентам старших курсов, а также дипломированным специалистам, которые хотят повысить квалификацию. Для абитуриентов без высшего образования подготовлен модуль, который поможет сформировать базу психологических знаний для практики с клиентами.

Курс проходит на платформе с виртуальными классами, где уроки можно изучать в любое удобное время.

Цена полностью : по запросу.

Цена в рассрочку : от 5105 рублей в месяц.

Длительность : 1 год.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании : дипломы о профессиональной переподготовке от «Среды обучения» и «Московского института психоанализа».

Помощь с трудоустройством: нет.

Программа:

Проблема сексуальности: определение и основные понятия.

Психологическое консультирование по вопросам сексуальности этика и профессиональные компетенции психолога.

История развития сексологии как науки.

Сексологические исследования: методы, сбор и обработка данных.

Биологические основы сексуальности человека.

Достоинства:

«Живые» онлайн-практикумы с преподавателем.

Помощь куратора по всем вопросам.

Обучение можно оплатить материнским капиталом.

Недостатки:

Нет помощи с трудоустройством.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

14. «Сексология» — «Каменный город»

Студенты освоят методы консультирования и смогут начать работать с клиентами уже через три месяца после старта курса. На встречах с практикующими психологами участники получат обратную связь и улучшат свои навыки.

Преподаватели, супервизоры и кураторы помогают разобраться с трудными темами и поддерживают на всех этапах обучения. Также школа разыгрывает гранты, которые покрывают до 20 тысяч рублей стоимости программы.

Цена полностью : по запросу.

Цена в рассрочку : по запросу.

Длительность : 6 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, практические задания, супервизии.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: консультации по привлечению клиентов.

Достоинства:

Общение с другими студентами в общем чате.

Курс ведут кандидаты наук, сексологи и венерологи.

Предоставляют гранты на обучение.

Доступ к подкастам в Telegram-канале.

Недостатки:

Не обнаружены.

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

15. «Обучение сексологии и сексопатологии с нуля до профессионала» — «Международная академия сексологии»

Познакомиться с центром можно на бесплатных открытых лекциях на сайте. Школа предлагает курсы для начинающих, психологов, врачей и программы повышения квалификации. Также можно принять участие в конференции «Сексология XXI века: проблемы и пути их решения».

Цена полностью : по запросу.

Цена в рассрочку : по запросу.

Длительность : по запросу.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеоуроки, практические задания.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом.

Помощь с трудоустройством: нет.

Достоинства:

Несколько программ обучения на выбор: без и с присвоением квалификации.

Познакомиться с центром можно на открытых лекциях.

Обучение ведут клинические психологи.

Выпускники станут членами Ассоциации сексологов Российской Федерации.

Участники получат пособие «Общая сексология».

Недостатки:

Абитуриентам мужского пола необходимо предоставить справку из ПНД.

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Собрали еще пять дополнительных курсов, посвященных изучению основ сексуальности и развитию отношений. Программы рассчитаны на изучение сексологии в контексте собственных отношений. Участники узнают о различных практиках и способах разнообразить сексуальную жизнь и преодолеть кризисы.