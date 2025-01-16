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20 лучших онлайн-курсов по сексологии с дипломом

Сексология — это область, где специалисты помогают решать вопросы сексуального здоровья и отношений. Они работают в медицинских учреждениях, консультационных центрах, образовательной сфере и ведут частную практику. Освоить эту специальность можно на курсах, по окончании которых выдается сертификат или диплом о профессиональной переподготовке.

Статья обновлена 19 декабря 2024 года. 

В статье рассмотрели 20 онлайн-курсов, на которых научат вести консультации по сфере сексуальных отношений, работать с семейными запросами и выстраивать личный бренд для продвижения услуг. В конце обучения участники получат диплом для старта частной практики. 

Как мы сформировали рейтинг

Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по сексологии от 50 онлайн- и офлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.

Любовь Кобцева, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-10 школ с онлайн-курсами по сексологии

  1. «Психологическое консультирование в сексологии» от Edpro: школа предоставляет от пяти до десяти первых клиентов после выпуска. 

  2. «Консультант в сфере сексуальных отношений» от Smart: студентам помогает тьютор с опытом консультирования, а лекции читают практикующие психологи и кандидаты психологических наук. 

  3. «Практическая психология с дополнительной специализацией в области сексологии с присвоением квалификации “Психолог-консультант”» от НАДПО: обучение включает участие в киноклубе с психологическим разбором фильмов и доступ к библиотеке «Литрес».

  4. «Практическая психология с дополнительной специализацией в области сексологии» от НЦРДО: HR-эксперт поможет в быстром старте карьеры или расскажет, как повысить текущий доход. 

  5. «Сексология в психологическом консультировании» от ЦАППКК: предлагают помощь личного куратора и доступ к библиотеке вебинаров. 

  6. «Сексология в психологическом консультировании» от «Московского института психологии»: проводят разборы реальных клиентских случаев, а к итоговой аттестации помогает подготовиться практикующий психолог (промокод GDEKURS — скидка 10% на обучение)

  7. «Сексология в психологическом консультировании» от НИИДПО: можно посещать дополнительные онлайн-вебинары и получать за них сертификат, а также изучать вебинары по смежным темам в записи. 

  8. «Профессия “Консультант в сфере сексуальных отношений”» от Talentsy: участники начинают практику с первых дней обучения, а наставник составит персональную траекторию обучения для каждого студента (промокод gdekurs5 — скидка 5% на обучение).  

  9. «Консультант в сфере сексуальных отношений» от «Психодемии»: студенты смогут провести первые профессиональные консультации уже во время обучения под присмотром преподавателей, а еще получат доступ к супервизиям. 

  10. «Сексолог-консультант» от MITM: подойдет психотерапевтам, социальным работникам, а также всем желающим освоить профессию сексолога и выстроить личный бренд. 

Обзор 20 лучших дистанционных курсов по сексологии с выдачей диплома

Собрали курсы, на которых научат работать с сексуальными проблемами у мужчин и женщин, расскажут, как взаимодействовать с семейными парами, решать конфликты, прорабатывать измены и налаживать близость. Обучение ведут эксперты в области психологии и кандидаты наук с опытом ведения консультаций. 

1. «Психологическое консультирование в сексологии» — Edpro

Познакомиться с профессией сексолога, разобраться в вопросах личной жизни и оценить, подходит ли это направление, можно на бесплатном курсе «Профессия “Сексолог-консультант”». На платной программе практикующие психологи расскажут, как вести консультации, работать с парами и прорабатывать сексуальные травмы. 

В качестве практики участники разберут семь реальных случаев клиентов. Программа включает трехмесячное сопровождение выпускников, а также курсы по продвижению своих услуг.

  • Цена полностью: от 142 750 рублей. 

  • Цена в рассрочку: от 5930 рублей в месяц на 24 месяца. 

  • Длительность: от 8 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеолекции, практические задания, супервизии и интервизии. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке и международный диплом MBA. 

  • Помощь с трудоустройством: гарантия предоставления первых клиентов. 

Программа: 

  • Научная сексология. 

  • Психосексуальное развитие личности.

  • Консультирование в сексологии.

  • Женская сексология.

  • Мужская сексология.

Достоинства:

  • Поддержка кураторов на всех этапах обучения.

  • Участие в киноклубе сексологов, мастерские, нетворкинг и факультативы. 

  • Курс можно проходить с любого устройства, в том числе со смартфона. 

  • Бонусные курсы по заработку, мануальным техникам и тантрическим практикам. 

  • Для обучения не нужно иметь высшее медицинское или психологическое образование.

Недостатки:

  • Гарантия клиентов не распространяется на тариф «Для себя и старта в профессии». 

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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2. «Консультант в сфере сексуальных отношений» — Smart

Участников научат работать с деструктивной сексуальностью и дисфункциями, формированием гендерной идентичности и отношениями в паре. В качестве практики — разбор клиентских случаев и отработка всех этапов проведения сессий. Студенты узнают, как выстраивать личный бренд и взаимодействовать с командой врачей. 

Слушатели примут участие в интервизиях, супервизиях. С шестого месяца обучения они смогут вести бесплатные консультации в SmartMental, а после — перейти к платным. Школа предлагает грант на 40 тысяч, который можно выиграть, пройдя тестирование.

  • Стоимость курса: от 139 900 рублей. 

  • Цена в рассрочку: от 5829 рублей в месяц на 24 месяца. 

  • Длительность: от 7 месяцев. 

  • Порог входа: для начинающих специалистов. 

  • Формат: видеоуроки, супервизии, интервизии, сессии в формате «Вопрос — ответ», отработка техник психологического консультирования в группах, интенсив по сбору анамнеза. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: гарантия предоставления первых клиентов. 

Программа: 

  • Введение в предмет сексологии и профессию сексолога. 

  • Формирование сексуальности. 

  • Происхождение психических комплексов в практике сексолога.

  • Гендерная психология.

  • Основы сексологического консультирования. 

Достоинства:

  • Кураторы и тьюторы сопровождают в течение всего обучения. 

  • Открывают доступ к банку демосессий. 

  • Сопровождение от эксперта в течение трех месяцев после выпуска. 

  • Бонус — модуль по формированию личного бренда. 

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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3. «Практическая психология с дополнительной специализацией в области сексологии с присвоением квалификации “Психолог-консультант”» — НАДПО

Обучение ведут психологи со стажем работы более пяти лет. Участники познакомятся с возрастной, детской и семейной психологией, смогут работать с аддиктивным поведением, супружескими конфликтами и применять терапевтические методики. 

Студенты получат доступ в книжный и киноклуб с психологическим разбором фильмов, а также примут участие в онлайн-консультациях с преподавателем. Занятия доступны на платформе круглосуточно, изучать материалы можно в любое удобное время. 

  • Цена полностью: от 76 900 рублей. 

  • Цена в рассрочку: от 6409 рублей в месяц. 

  • Длительность: от 6 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические занятия, итоговая аттестация, групповые занятия. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации, подборка актуальных вакансий. 

Программа: 

  • Общая психология. 

  • Психология личности. 

  • Возрастная психология. 

  • Психология семьи. 

  • Социальная психология. 

Достоинства:

  • Доступ к библиотекам «Библиоклуб» и «Литрес».

  • Бессрочный доступ к материалам курса. 

  • Консультации по развитию личного бренда для психологов. 

  • Скидка при оплате обучения полностью. 

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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4. «Практическая психология с дополнительной специализацией в области сексологии» — НЦРДО

Курс включает обучение профессиональной этике, основам психодиагностики и применению арт-терапевтических методик. Занятия проходят в формате вебинаров, а после каждого модуля предусмотрено тестирование с неограниченным числом попыток.

HR-эксперт школы помогает слушателям на старте карьеры, а также делится рекомендациями о том, как выйти на более высокий доход в профессии.

  • Цена полностью: 74 800 рублей. 

  • Цена в рассрочку: 6233 рубля в месяц на 12 месяцев. 

  • Длительность: 8 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания, тестирование. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке. 

  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации. 

Программа: 

  • Общая психология.

  • Психология как наука. История развития психологии.

  • Общая характеристика психологической науки.

  • Развитие психики и происхождение сознания.

  • Познавательная сфера личности. Ощущение, восприятие, внимание.

Достоинства:

  • Доступ в профессиональное комьюнити для общения с другими студентами. 

  • Доступ к «Литрес» и «Библиоклуб» в подарок. 

  • Обучение ведут преподаватели с опытом более пяти лет. 

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

4,5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы НЦРДО: «Сексуальная супружеская семейная терапия».

5. «Сексология в психологическом консультировании» — ЦАППКК

Программа построена по стандартам ФГОС. Студентам расскажут о психодиагностических методах, сексуальном здоровье и системе возбуждения. Их научат консультировать супружеские пары и проводить обследование при дисфункциях.

На курс могут записаться все желающие с высшим или средним профессиональным образованием. Обучение проходит по гибкому графику, а документ об окончании высылают по почте с трек-номером для отслеживания. 

  • Цена полностью: 9200 рублей. 

  • Цена в рассрочку: от 767 рублей в месяц. 

  • Длительность: 2 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания. 

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации. 

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа: 

  • Современные представления о сексуальном поведении.

  • Психодиагностические методы исследования мужской и женской сексуальности. 

  • Цикл сексуальной реакции.

  • Сексуальное здоровье и понятие нормы в сексологии.

  • Система сексуального возбуждения. 

  • Возрастные кризисы и сексуальность в браке. Супружеская рутина, отчуждение, развод. 

Достоинства:

  • Бессрочный доступ к материалам курса. 

  • Бесплатный доступ к библиотеке «Библиоклуб». 

  • Помощь профессионального личного куратора. 

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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6. «Сексология в психологическом консультировании» — «Московский институт психологии»

🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% на обучение.

Обучение ведут психологи и психотерапевты со стажем более семи лет. Курс подойдет всем, кто только начинает путь в психологии или имеет опыт работы, но нуждается в подтверждении квалификации. 

Студенты смогут работать с межличностными проблемами в отношениях, прорабатывать проблемы однообразия в сексе, а также решать вопросы идентичности и ориентации. В качестве практики — тестирование и работа над ошибками, индивидуальные и групповые домашние задания. 

  • Цена полностью: 104 354 рубля. 

  • Цена в рассрочку: 8700 рублей в месяц на 12 месяцев. 

  • Длительность: 10 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: вебинары, практические задания, тесты. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке. 

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа: 

  • Семейная психология и семейная психотерапия.

  • Основы современной психологии.

  • Основы сексологии и сексопатологии.

  • Гендерная психология.

  • Психология личности.

Достоинства:

  • Онлайн-встречи с разбором вопросов от слушателей. 

  • Диплом с международным приложением для ведения практики за рубежом. 

  • В течение первых двух недель школа вернет деньги, если студент передумал учиться. 

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы «Московского института психологии»: «Психология сексуальности и терапия сексуальных расстройств».

7. «Сексология в психологическом консультировании» — НИИДПО

На курсе расскажут о психофизиологии сексуальности, механизмах возбуждения и научат работать с кризисами в отношениях и браке. Практика проходит в формате анализа сексологических проблем, а все вопросы можно задавать преподавателю. 

Участники могут посещать дополнительные онлайн-вебинары и получать за них сертификаты. Также слушатели получат доступ к архиву из вебинаров для самостоятельного изучения. 

  • Цена полностью: 12 500 рублей. 

  • Цена в рассрочку: по запросу. 

  • Длительность: 8 недель. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеолекции, вебинары, практические задания, тестирование. 

  • Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации. 

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа: 

  • Психофизиология сексуальности.

  • Частные сексологические вопросы.

  • Психологическое консультирование партнерских отношений.

  • Особенности психологического консультирования в контексте сексологии.

Достоинства:

  • Бесплатный доступ к библиотеке «Библиоклуб». 

  • Все материалы собраны на платформе школы. 

  • Тестирование проверяют преподаватели курса. 

  • Бессрочный доступ к материалам курса. 

Недостатки:

  • Нет помощи куратора. 

  • Нет помощи в трудоустройстве. 

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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8. «Профессия “Консультант в сфере сексуальных отношений”» — Talentsy

🎁 По промокоду gdekurs5 доступна скидка 5% на обучение.

На курсе Talentsy предлагают пройти компактную университетскую программу, где практика начинается с первых занятий. Слушатели самостоятельно изучат более ста дополнительных материалов. Каждому участнику помогает наставник. 

Слушателей научат рекламировать свои услуги: с каждой группой работает специалист по привлечению клиентов. А еще студенты смогут принять участие в киноклубе с разбором фильмов и научном клубе, где помогают поступить в магистратуру и составить портфолио. 

  • Цена полностью: по запросу. 

  • Цена в рассрочку: от 6875 рублей в месяц. 

  • Длительность: 8 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: семинары, тренинги, супервизии, практические задания. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, диплом MBA. 

  • Помощь с трудоустройством: помощь с рекламой и привлечением клиентов. 

Программа: 

  • Сексология не только про секс.

  • Особенности психологического консультирования по вопросам сексуальности.

  • Мужская и женская сексуальность.

  • Как устроен мозг мужчины и женщины.

  • Развитие сексуальности и сексуальное воспитание.

Достоинства:

  • Персональный наставник составит индивидуальную программу обучения. 

  • Обучение ведут доктора биологических наук, профессора и практикующие сексологи. 

  • При регистрации все участники получат гайд о профессии сексолога. 

  • Практические занятия проходят в мини-группах. 

  • Бизнес-модуль по формированию личного бренда. 

  • Обучение проходит по гибкому графику. 

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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9. «Консультант в сфере сексуальных отношений» — «Психодемия»

Программа составлена с учетом российских и зарубежных научных исследований, а работа с реальными клиентами проходит уже во время обучения под присмотром преподавателей. 

Студенты участвуют в групповых интервизиях и супервизиях, а также практикуются в тройках и мини-группах. Участники получат обратную связь от куратора и преподавателя по всем вопросам. В качестве бонуса предусмотрен модуль по составлению личного бренда секс-терапевта. 

  • Цена полностью: 334 348 рублей.

  • Цена в рассрочку: 13 931 рубль в месяц на 24 месяца. 

  • Длительность: 24 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания, тестирование, практика с реальными клиентами, супервизии, интервизии. 

  • Документ об окончании: сертификат или диплом о профессиональной переподготовке. 

  • Помощь с трудоустройством: помощь в формировании личного бренда. 

Программа: 

  • Сексология как междисциплинарная наука. 

  • Базовые навыки психологического консультирования.

  • Психологическое консультирование в сфере сексуальных отношений.

Достоинства:

  • Обучение ведет секс-терапевт с 16-летним опытом работы. 

  • Доступ к мастермайндам и интервизиям после выпуска. 

  • Три сессии с реальными клиентами под наблюдением преподавателя. 

  • Видео с теорией можно пересматривать в записи. 

  • Можно пройти бесплатный мини-курс «Секс-терапия: для кого и зачем», где расскажут о профессии и истории ее появления. 

Недостатки:

  • Ограниченный по времени доступ к материалам курса — на год. 

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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Другие курсы «Психодемии»: «Консультант в сфере сексуальных отношений PRO».

10. «Сексолог-консультант» — MITM

Программа охватывает психосексуальное развитие, психологические и физиологические факторы сексуальности и методы коррекции дисфункций. Куратор на связи со студентами круглосуточно и готов помочь со всеми вопросами. В качестве практики — разбор клиентских случаев, супервизии и интервизии.

Институт имеет аккредитацию и лицензию, благодаря которым выпускники получают диплом государственного образца.

  • Цена полностью: по запросу. 

  • Цена в рассрочку: 9500 рублей в месяц на 12 месяцев. 

  • Длительность: 8 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания, супервизии, интервизии, тестирование. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: помощь в построении личного бренда. 

Программа: 

  • Введение в профессию. 

  • Общая психология. 

  • Возрастная психология. 

  • Психология личности. 

  • Социальная психология. 

Достоинства:

  • Киноклубы для обсуждения фильмов с психологической точки зрения. 

  • Супервизоры отслеживают динамику и прогресс выпускников. 

  • Онлайн-встречи с разбором вопросов студентов. 

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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11. «Сексуальная супружеская семейная терапия» — НАДПО

На практическом курсе расскажут об особенностях семейного и сексуального консультирования и методах помощи супругам. Тесты и зачеты можно сдавать в любое удобное время, а на сдачу итогового экзамена отводят три попытки. Участники получат доступ к библиотеке вебинаров и смогут скачивать учебные материалы. 

Студенты примут участие в книжном клубе и киноклубе, где будут обсуждать произведения с психологической точки зрения, дискутировать и учиться критически мыслить. Слушатели пройдут консультации по развитию личного бренда и научатся привлекать целевую аудиторию.

  • Цена полностью: 35 900 рублей. 

  • Цена в рассрочку: 3590 рублей в месяц. 

  • Длительность: 7 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: онлайн-консультации с преподавателем, практические задания, групповые практические занятия, итоговая аттестация. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке. 

  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации. 

Программа: 

  • Общая и возрастная психология.

  • Изучение психологии семьи и личности, основ психодиагностики.

  • Современные подходы в психологическом консультировании.

  • Освоение технологии психосистемного консультирования в области межличностных отношений.

  • Особенности индивидуального и группового, семейного консультирования.

Достоинства:

  • Кураторы всегда на связи. 

  • Аудиолекции записаны профессиональным диктором. 

  • Бесплатный доступ к «Литрес» и «Библиоклубу».

  • Домашние задания проверяет преподаватель. 

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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12. «Онлайн-курсы сексологии» — «Международная школа профессий»

На курсе расскажут о становлении гендерной идентичности, этапах психосексуального развития и нормах в сексологии. В качестве практики студенты должны поработать с чек-листами по формированию пола и проанализировать типы сексуальных культур

С теорией и практическими заданиями помогают наставники, а вопросы можно задавать преподавателю. График обучения студенты могут выстроить самостоятельно, занимаясь с разными группами. 

  • Цена полностью: 8500 рублей. 

  • Цена в рассрочку: по запросу. 

  • Длительность: 3 недели. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: онлайн-занятия, практические задания. 

  • Документ об окончании: сертификат. 

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа: 

  • Психофизиология секса.

  • Становление гендерной идентичности.

  • Норма в сексологии.

  • Сексуальные патологии.

  • Консультирование клиентов в сексологии. 

Достоинства:

  • Обучение проходит по гибкому графику. 

  • Обучение можно оплатить за счет материнского капитала. 

  • Курс можно пройти в ускоренном формате. 

  • Обучение можно оплатить по программе «Социальный контракт».

  • Старт обучения в любой день. 

Недостатки:

  • Ограниченный по времени доступ к материалам. 

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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13. «Психологическое консультирование клиентов с нарушениями сексуальной сферы» — «Среда обучения»

Обучение подойдет студентам старших курсов, а также дипломированным специалистам, которые хотят повысить квалификацию. Для абитуриентов без высшего образования подготовлен модуль, который поможет сформировать базу психологических знаний для практики с клиентами.

Курс проходит на платформе с виртуальными классами, где уроки можно изучать в любое удобное время. 

  • Цена полностью: по запросу. 

  • Цена в рассрочку: от 5105 рублей в месяц. 

  • Длительность: 1 год. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания. 

  • Документ об окончании: дипломы о профессиональной переподготовке от «Среды обучения» и «Московского института психоанализа».

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа: 

  • Проблема сексуальности: определение и основные понятия. 

  • Психологическое консультирование по вопросам сексуальности этика и профессиональные компетенции психолога.

  • История развития сексологии как науки.

  • Сексологические исследования: методы, сбор и обработка данных.

  • Биологические основы сексуальности человека. 

Достоинства:

  • «Живые» онлайн-практикумы с преподавателем. 

  • Помощь куратора по всем вопросам. 

  • Обучение можно оплатить материнским капиталом. 

Недостатки:

  • Нет помощи с трудоустройством. 

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

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14. «Сексология» — «Каменный город»

Студенты освоят методы консультирования и смогут начать работать с клиентами уже через три месяца после старта курса. На встречах с практикующими психологами участники получат обратную связь и улучшат свои навыки.

Преподаватели, супервизоры и кураторы помогают разобраться с трудными темами и поддерживают на всех этапах обучения. Также школа разыгрывает гранты, которые покрывают до 20 тысяч рублей стоимости программы.

  • Цена полностью: по запросу. 

  • Цена в рассрочку: по запросу. 

  • Длительность: 6 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания, супервизии. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке. 

  • Помощь с трудоустройством: консультации по привлечению клиентов. 

Достоинства:

  • Общение с другими студентами в общем чате. 

  • Курс ведут кандидаты наук, сексологи и венерологи. 

  • Предоставляют гранты на обучение. 

  • Доступ к подкастам в Telegram-канале. 

Недостатки:

  • Не обнаружены. 

4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

15. «Обучение сексологии и сексопатологии с нуля до профессионала» — «Международная академия сексологии»

Познакомиться с центром можно на бесплатных открытых лекциях на сайте. Школа предлагает курсы для начинающих, психологов, врачей и программы повышения квалификации. Также можно принять участие в конференции «Сексология XXI века: проблемы и пути их решения». 

  • Цена полностью: по запросу. 

  • Цена в рассрочку: по запросу. 

  • Длительность: по запросу. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеоуроки, практические задания. 

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, международный диплом. 

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Достоинства:

  • Несколько программ обучения на выбор: без и с присвоением квалификации. 

  • Познакомиться с центром можно на открытых лекциях. 

  • Обучение ведут клинические психологи. 

  • Выпускники станут членами Ассоциации сексологов Российской Федерации.

  • Участники получат пособие «Общая сексология». 

Недостатки:

  • Абитуриентам мужского пола необходимо предоставить справку из ПНД. 

4,4 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.

Посмотреть программу курса

Собрали еще пять дополнительных курсов, посвященных изучению основ сексуальности и развитию отношений. Программы рассчитаны на изучение сексологии в контексте собственных отношений. Участники узнают о различных практиках и способах разнообразить сексуальную жизнь и преодолеть кризисы.

  • «Три кита женского счастья» от Edpro — курс длится три недели и включает семь практических упражнений. Программа подходит для тех, кто переживает кризис, хочет построить счастливые отношения с мужчиной или раскрыть свою сексуальность. На все вопросы участников отвечает куратор в Telegram-чате, а после завершения курса выдается сертификат.

  • «Психологическое консультирование в сфере сексуальных отношений» от МШПП — курс для студентов и практикующих психологов, желающих сменить специальность. В программе — профилактика сексуальных нарушений, возрастные кризисы и методы консультирования. Практика проходит в формате супервизий, работы в тройках, реальных и демонстрационных сессий. Выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке.

  • «Здоровые отношения и секс: эмоциональная и физическая близость» от «Среды обучения» — занятия ведет член Ассоциации сексологов РФ. Трехмесячный онлайн-интенсив помогает парам укрепить гармонию в отношениях, защититься от измен и избавиться от созависимости. Программа ориентирована на разнообразие сексуальной жизни и укрепление эмоциональной связи.

  • «Школа искусных любовниц и эффективных жен» от Иванны Ермия — курс для женщин, которые хотят научиться управлять отношениями, улучшить их качество и гармонию, независимо от возраста и семейного положения. Первые два занятия доступны бесплатно после регистрации.

  • «Арт-терапия и телесные практики» от Edpro — курс помогает расширить область практики и раскрыть собственную сексуальность. Программа подходит как для сексологов, так и для женщин, которые хотят лучше понять себя. Студенты изучают кризисы, циклы, отношения с телом и партнером. Участникам помогает куратор, а обучение завершается итоговым тестированием.

Какой курс для обучения сексологии с нуля выбрать

Изучение сексологии подходит как медицинским специалистам, так и тем, кто хочет улучшить качество жизни других людей. Профессия требует эмпатии, готовности работать с деликатной информацией и стремления помогать. Сексологи могут работать онлайн, вести частную практику с гибким доходом или трудиться в специализированных центрах. Пройти обучение на сексолога можно в следующих школах:

  1. «Психологическое консультирование в сексологии» от Edpro: школа предоставляет от пяти до десяти первых клиентов после выпуска. 

  2. «Консультант в сфере сексуальных отношений» от Smart: студентам помогает тьютор с опытом консультирования, а лекции читают практикующие психологи и кандидаты психологических наук. 

  3. «Практическая психология с дополнительной специализацией в области сексологии с присвоением квалификации “Психолог-консультант”» от НАДПО: обучение включает участие в киноклубе с психологическим разбором фильмов и доступ к библиотеке «Литрес».

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