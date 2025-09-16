Освоить эти навыки можно на специализированных курсах по бизнес-психологии, где обучают работе с мотивацией, корпоративной культурой и коммуникацией в организациях. В статье собрали онлайн-курсы, на которых можно пройти обучение на корпоративного психолога удаленно и в сжатые сроки.
Как мы сформировали рейтинг
Я изучила курсы по бизнес-психологии от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 школ с курсами по бизнес-психологии
«Бизнес-психология» от Smart: курс с выдачей двух дипломов, на котором обеспечат практику с реальными клиентами, поддержку через индивидуальные консультации, а также регулярные групповые супервизии с опытными психологами.
«Бизнес-психология» от НАДПО: курс с помощью в трудоустройстве, выпускники которого получат Международный диплом MBA и сертификат HiSTES.
«Коуч. Психолог бизнес-консультант» от MITM: курс с круглосуточной поддержкой куратора и возможностью оформить налоговый вычет.
«Бизнес-психолог» от МИПО: курс, ориентированный на практику, с живыми вебинарами и бесплатным пробным уроком.
«Психолог бизнес-консультант. Коуч» от «Московского института психологии»: курс с индивидуальными и групповыми домашними заданиями с обратной связью от преподавателей.
«Бизнес-психология в цифровой среде» от «Психодемии»: онлайн-магистратура с сохранением всех льгот очного обучения и выдачей государственного диплома.
«Психология в бизнесе» от Moscow Business School: курс с интерактивными онлайн-вебинарами и карьерными консультациями.
«Бизнес-психология» от «Московской школы практической психологии»: курс, выпускники которого получат помощь с трудоустройством от карьерного центра.
«Бизнес-психология» от «Института профессионального образования»: курс с выдачей международного диплома и возможностью пройти обучение экстерном.
«Переподготовка по бизнес-психологии» от АПОК: курс с возможностью выбрать длительность обучения и составить персональную программу.
Обзор 25 лучших дистанционных курсов для обучения на бизнес-психологов
Изучили 25 программ от ведущих онлайн-школ. Выделили основные параметры — длительность, цену, формат занятий и ключевые темы курса. Это позволит подобрать для себя лучший вариант, подходящий под карьерные задачи и финансовые возможности. Добавили курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
1. «Бизнес-психология» — Smart
Курс по бизнес-психологии проходит в онлайн-формате и длится восемь месяцев, включая деловые игры, интенсивы, видеолекции, разбор кейсов и групповые супервизии. Слушатели изучают основы бизнес-психологии, лидерство, организационный коучинг, разрешение конфликтов, навыки ведения переговоров и публичных выступлений.
Программа дает практические навыки в коммуникации внутри организаций, работе с мотивацией и стрессом, а также в управлении кризисными ситуациями. По итогам обучения выдаются диплом о профессиональной переподготовке и международный диплом MBA. Предусмотрены карьерная поддержка и помощь в поиске клиентов.
Цена полностью: от 199 900 рублей.
Цена в рассрочку: от 8329 рублей в месяц.
Длительность: от 8 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, конспекты, онлайн-сессии.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, диплом MBA.
Помощь с трудоустройством: студенты принимают участие в программе SmartMental, по которой получают первых клиентов.
Программа:
Основы бизнес-психологии.
Психология лидерства.
Коучинг в организации.
Конфликты в организации.
Переговоры и публичные выступления.
Достоинства:
Поддержка после курса: карьерные консультации и помощь в поиске клиентов.
Два документа об окончании — диплом о профессиональной переподготовке и международный диплом MBA.
Тренинг по психологии — в подарок.
Круглосуточная поддержка менторов и кураторов.
Институт имеет статус коллективного члена Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.
Институт сотрудничает с Ассоциацией профессиональных психологов и психотерапевтов.
Недостатки:
Не обнаружены.
4,8 — рейтинг школы на основе 17 отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Бизнес-психология» — НАДПО
Программа профессиональной переподготовки помогает развить навыки психологической поддержки в бизнесе. Студенты изучают организационную психологию, лидерство, мотивацию, разрешение конфликтов и коучинг. Обучение включает теорию, разбор кейсов, практику в мини-группах и тренировки в тройках.
После окончания курса выдают диплом о профессиональной переподготовке установленного образца и международный диплом MBA — это расширяет карьерные возможности и повышает ценность специалиста на рынке.
Цена полностью: от 67 100 рублей.
Цена в рассрочку: от 5592 рублей в месяц.
Длительность: от 5 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: лекции, практикумы, тестирование.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, диплом MBA и сертификат HiSTES.
Помощь с трудоустройством: помощь HR-наставников по трудоустройству, карьерному старту, составлению резюме.
Программа:
Психология управления персоналом организации.
Психология управления группой и коллективом.
Коучинг-технологии. Методика коучинга.
Психологическое бизнес-консультирование.
Основные навыки тренера.
Достоинства:
Курс включает помощь HR-наставников по трудоустройству, карьерному старту, составлению резюме.
Доступ к онлайн-библиотекам ЛитРес и Библиоклуб.
Консультации по развитию личного бренда для психологов.
Материалы доступны круглосуточно, обучение можно проходить без отрыва от основной деятельности.
Документы вносятся в государственный реестр ФИС ФРДО.
Недостатки:
Отсутствие практики с реальными клиентами.
Хотя курс предоставляет международный диплом MBA, его признание за пределами России может быть ограничено.
4,6 — рейтинг школы на основе 31 отзыва на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы НАДПО: «Психолог-консультант с расширенной подготовкой по корпоративной психологии», «Бизнес-коучинг как недирективный инструмент повышения эффективности работы компаний», «Корпоративная психология».
3. «Коуч. Психолог бизнес-консультант» — MITM
Курс предназначен для руководителей, менеджеров, бизнес-консультантов и специалистов по HR, стремящихся развить навыки коучинга и психологического консультирования в бизнес-среде. Программа охватывает темы, такие как психология бизнеса, коучинг, лидерство, консультирование и личностный рост.
Курс включает 120 видеоматериалов, 15 групповых работ и предоставляет доступ к киноклубам и Telegram-чату для общения с кураторами и участниками. По окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке государственного образца.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 9680 рублей в месяц.
Длительность: 12 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, материалы онлайн-библиотеки.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или свидетельство о прохождении обучения.
Помощь с трудоустройством: есть, в бонусной части.
Программа:
Психология бизнеса.
Коучинг в бизнесе.
Организационная психология.
Психологическое консультирование.
Основы современной психологии.
Достоинства:
Преподают ведущие российские и зарубежные эксперты с опытом от 7 до 25 лет.
Обучение доступно для иностранных граждан.
Поддержка куратора на протяжении обучения.
Студенты получают доступ к Telegram-чату для общения с кураторами и коллегами, а также участвуют в киноклубах и обсуждениях.
По окончании курса выдается диплом о профессиональной переподготовке государственного образца.
Недостатки:
Курс не имеет международной сертификации, что может ограничить возможности трудоустройства за рубежом.
4,6 — рейтинг школы на основе 16 отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы MITM: «Психология управления».
4. «Бизнес-психолог» — МИПО
Программа профессиональной переподготовки, направленная на развитие навыков психологического сопровождения бизнеса. Обучение длится 12 месяцев и проходит онлайн. В программе — психология управления, коучинг, консультирование, диагностика личности и методы повышения мотивации.
Курс включает теоретические модули, практические задания, супервизии и тренировки. Стартовать можно с бесплатного пробного урока. После завершения обучения участники получают два диплома: «Социальная психология в бизнесе» и «Психология», которые подтверждают квалификацию бизнес-психолога.
Цена полностью: от 84 700 рублей.
Цена в рассрочку: от 3529 рублей в месяц.
Длительность: 12 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: текстовые лекции, практические задания, живые вебинары и тестирования.
Документ об окончании: два диплома о профессиональной переподготовке по направлениям «Социальная психология в бизнесе» и «Психология».
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Общая психология.
Возрастная психология.
Социальная психология.
Психология личности.
Организационная психология.
Достоинства:
Два диплома по окончании обучения.
Во время обучения проходит тренировка в дистанционном формате, где можно отточить свои навыки консультирования клиента.
Бесплатный пробный урок и консультация.
Курс по карьерному продвижению — в подарок.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,7 — рейтинг школы на основе 7 отзывов на сайте otzovik.com.
Другие курсы МИПО: «Корпоративный психолог».
5. «Психолог бизнес-консультант. Коуч» — «Московский институт психологии»
Курс проходит в онлайн-формате и длится девять месяцев. Программа включает видеоматериалы, воркшопы, практические кейсы, тесты и финальный проект. Студенты изучают психоанализ, поведенческую психологию, психологию потребительского поведения, рекламы и PR, а также основы психологической помощи в бизнесе.
По завершении обучения выдается диплом установленного образца о профессиональной переподготовке.
Цена полностью: от 97 925 рублей.
Цена в рассрочку: от 8200 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 9 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-вебинары, лекционные и полезные дополнительные материалы к дисциплинам, практические упражнения, тестирования и работа над ошибками.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: есть модуль «Карьерный коучинг».
Программа:
Психологическое бизнес-консультирование.
Основы современной психологии.
Профессиональная этика.
Психология личности.
Психология общения.
Достоинства:
Преподают ведущие практикующие психологи России с опытом от 7 до 25 лет.
Индивидуальные и групповые домашние задания с обратной связью от преподавателей.
Постоянная поддержка куратора.
Тестирование и работа над ошибками после каждой дисциплины.
Московский институт психологии — партнер ОППЛ.
Возможность просмотра записей в течение всего курса обучения.
Недостатки:
Курс требует длительного времени и регулярной вовлеченности от студентов.
4,6 — рейтинг школы на основе 14 отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы «Московского института психологии»: «Корпоративный психолог».
6. «Бизнес-психология в цифровой среде» — «Психодемия»
Онлайн-магистратура, разработанная совместно с «Московским институтом психоанализа» и Skillbox. Ориентирована на руководителей, менеджмент, HR- и PR-специалистов. Программа создана на основе запросов современных ИТ-компаний и учитывает практику.
Студенты учатся управлять командами, проводить маркетинговые исследования, управлять проектами и анализировать бизнес-процессы. Обучение проходит онлайн и сохраняет все льготы очного. В результате студенты получают развитые управленческие компетенции и диплом магистра от «Московского института психоанализа».
Цена полностью: 640 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 240 рублей в месяц по образовательному кредиту.
Длительность: 2 года.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-видеолекции, занятия в записи.
Документ об окончании: диплом магистра, удостоверение, сертификат.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Психология управления.
Бизнес-стратегии и управление процессами.
Digital-компетенции для бизнеса.
Практика.
Достоинства:
Три документа после прохождения программы с правом вести профессиональную деятельность в сфере психологии.
Возможность учиться по образовательному кредиту.
Отсрочка от армии и другие студенческие льготы.
Возможность практиковаться на реальных кейсах от «Яндекса», «СберМаркета» и других лидеров цифрового рынка.
Круглосуточная поддержка куратора.
Недостатки:
Курс требует значительных временных затрат, что может быть сложно для совмещения с основной работой.
Для зачисления необходимо написать мотивационное письмо и собрать портфолио.
Необходимость написать и защитить магистерскую диссертацию.
4,4 — рейтинг школы на основе 18 отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. «Психология в бизнесе» — Moscow Business School
Программа MBA по психологии бизнеса, рассчитанная на 18 месяцев дистанционного обучения. Курс включает 395 видеоматериалов и 40 групповых заданий, охватывая темы организационной психологии, мотивации сотрудников, управления конфликтами, лидерства, коммуникаций и психологических аспектов принятия решений в бизнесе.
Студенты также изучают стратегии управления изменениями, организационную культуру и создание здоровой и продуктивной рабочей среды. По окончании курса выдается международный диплом установленного образца, вносимый в Федеральный реестр документов об образовании.
Цена полностью: от 313 500 рублей.
Цена в рассрочку: от 8708 рублей в месяц.
Длительность: 18 месяцев.
Порог входа: для руководителей.
Формат: видеолекции, общение с кураторами и домашние задания.
Документ об окончании: диплом MBA и международное приложение к диплому.
Помощь с трудоустройством: карьерные консультации.
Программа:
Современный менеджмент.
Управление операционной эффективностью.
Управление человеческими ресурсами.
Финансы в организации.
Лидерство и управление командами.
Достоинства:
Опытные спикеры: практикующие эксперты, преподающие в ведущих бизнес-школах.
Очные мероприятия с экспертами бизнес-сообщества.
Помощь с трудоустройством.
Возможность оформить налоговый вычет.
Круглосуточная поддержка куратора.
Недостатки:
Курс требует значительных временных затрат, что может быть сложно для совмещения с основной работой.
4,7 — рейтинг школы на основе 14 отзывов на сайте gdekurs.ru.
Другие курсы Moscow Business School: «Коуч. Психолог бизнес-консультант», «Корпоративный психолог».
8. «Бизнес-психология» — «Московская школа практической психологии»
Курс проводится в онлайн-формате и рассчитан на подготовку специалистов по психологическому сопровождению организаций. Программа включает изучение корпоративной психологии, диагностики мотивации сотрудников, техник ведения деловых переговоров и разрешения конфликтов, а также организационного коучинга. Обучение строится на вебинарах, практических заданиях, супервизиях и групповых сессиях.
По завершении онлайн-школы бизнес психологов участники получают международный диплом MBA.
Цена полностью: от 155 000 рублей.
Цена в рассрочку: от 4350 рублей в месяц.
Длительность: 9 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические занятия, дополнительные материалы, онлайн-библиотека.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, диплом MBA.
Помощь с трудоустройством: консультации карьерного центра.
Программа:
Основы бизнес-психологии.
Психология эффективной коммуникации в бизнесе.
Психология лидерства и руководства.
Бизнес-переговоры и публичные выступления.
Коучинг.
Достоинства:
Все преподаватели и кураторы — практикующие психологи.
Практика в группах до пяти человек.
Помощь с трудоустройством.
Круглосуточная поддержка куратора.
Бесплатный курс «Эмоциональное выгорание: причины, признаки, симптомы и профилактика».
Недостатки:
Курс требует значительных временных затрат, что может быть сложно для совмещения с основной работой.
4,7 — рейтинг школы на основе 14 отзывов на сайте yandex.ru.
9. «Бизнес-психология» — «Институт профессионального образования»
Курс длится девять месяцев. За это время студенты изучат бизнес-психологию, коучинговые взаимодействия и виды эмоционального интеллекта. Каждый студент подготовит аттестационную работу с поддержкой куратора.
Защита работы возможна через электронную почту, Skype или лично в институте. Выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке и международный диплом. Курс можно пройти экстерном, сократив его длительность в два раза.
Цена полностью: от 53 500 рублей.
Цена в рассрочку: от 2229 рублей в месяц на 24 месяца.
Длительность: 9 месяцев.
Порог входа: для руководителей и специалистов.
Формат: видеолекции, онлайн-встречи с преподавателями.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение, сертификат.
Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме, его рассылка по компаниям-партнерам, карьерные консультации.
Программа:
История возникновения коучинга. Основные понятия.
Виды коучингового взаимодействия.
Форматы коучинга.
Личностные качества коуча. Типы клиентов.
Основные принципы коучинга.
Достоинства:
Поддержка куратора.
Первая бесплатная консультация.
Можно забрать диплом лично в офисе ИПО или заказать доставку на дом курьерской службой или по почте.
Предусмотрена обратная связь от преподавателей.
Три тарифа обучения на выбор.
Недостатки:
Бессрочный доступ к материалам доступен только на самом дорогом тарифе.
4,8 — рейтинг школы на основе 8 отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «Переподготовка по бизнес-психологии» — АПОК
На курсе повышения квалификации три тарифа. Базовая программа включает такие темы, как психологическое консультирование, психодиагностика, управление конфликтами и карьерный коучинг.
В тарифе «Продвинутый» возможны корректировки программы по запросам студента, в тарифе «Премиум» педагоги разрабатывают программу обучения с нуля, учитывая задачи и цели специалиста. По завершении курса проводится экзамен в формате теста, а выпускникам выдается диплом о профессиональной переподготовке.
Цена полностью: от 29 980 рублей.
Цена в рассрочку: от 2498 рублей в месяц.
Длительность: от 1 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: методические материалы, экзамены.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Помощь с трудоустройством: нет.
Программа:
Психология управления персоналом.
Психология личности.
Психодиагностика, консультирование.
Управление конфликтами.
Коучинг. История, основные понятия.
Достоинства:
Возможность получения диплома о профессиональной переподготовке установленного образца.
Бесплатная доставка документов по всей территории России.
Возможность оформить налоговый вычет.
Возможность оформить беспроцентную рассрочку.
Возможность указать персональные пожелания к курсу.
Недостатки:
Нет помощи с трудоустройством.
4,6 — рейтинг школы на основе 13 отзывов на сайте gdekurs.ru.
11. «Профессия "Корпоративный психолог”» — «Международная школа профессий»
Цена: от 38 000 рублей или в рассрочку от 4300 рублей в месяц.
Обратная связь: во время «живого» онлайн-общения с преподавателями и наставниками.
Адрес: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 23 а, стр. 3.
Номер телефона: 8 (495) 968-95-58.
О чем курс
Курс состоит из пяти программ общей продолжительностью 19 недель. Занятия проходят онлайн в формате живого общения с преподавателями и наставниками, при этом записи вебинаров и материалы доступны три месяца. В программу входят основы психологии, психодиагностика, прикладная психология, бизнес-психология для HR и коучинг. Студенты учатся проводить тренинги и коуч-сессии, формировать психологический климат в компании и консультировать руководство по вопросам управления и коммуникации.
Цена: от 49 700 рублей или в рассрочку от 1381 рублей в месяц на 36 месяцев.
Обратная связь: от преподавателей в личном кабинете.
Адрес: г. Москва, ул.Фруктовая, д. 7, к. 1.
Номер телефона: 8 (499) 110-88-46.
О чем курс
В рамках программы слушатели изучают психологию управления персоналом и групп, коучинговые технологии, психологическое бизнес-консультирование, основы организации и проведения тренингов и принципы групповой динамики. Выполнять практические задания, сдавать тесты и зачеты можно в удобное время в пределах учебного графика.
Для сдачи итогового междисциплинарного экзамена дается три попытки. Тесты по промежуточным модулям и дисциплинам можно сдавать неограниченное количество раз. По окончании курса учащиеся получают квалификацию «Бизнес-тренер».
Другие курсы НЦРДО: «Корпоративная психология».
13. «Бизнес-психология» — ЭКОДПО
Цена: от 29 900 рублей или в рассрочку от 5000 рублей в месяц на 6 месяцев.
Обратная связь: в зависимости от тарифа возможна обратная связь от преподавателя.
Адрес: г. Москва, ул. Академика Арцимовича, д. 8.
Номер телефона: 8 (800) 222-70-59.
О чем курс
Онлайн-курс профессиональной переподготовки с выдачей диплома установленного образца и бесплатной доставкой по всей стране. Студенты изучают широкий спектр тем: организационная культура, психология управления и рекламы, психодиагностика, коучинг, мотивация, конфликтология, психологическая безопасность и социальные аспекты бизнеса.
Поступить на профессиональную переподготовку могут слушатели, которые имеют первичное образование университета или колледжа. Практический опыт работы специалистов не имеет значения. Обучение можно пройти в Москве.
14. «Бизнес-психология» — «Федкурс»
Цена: от 9225 рублей.
Обратная связь: нет.
О чем курс
Курс проходит полностью дистанционно, материалы и тесты доступны круглосуточно в личном кабинете, а итоговый экзамен можно пересдать бесплатно. Обучение построено гибко: можно выбрать длительность программы — 256, 620 или 1000 часов. В программу входят ключевые темы: психология управления, психодиагностика, коучинг, конфликтология, мотивация, психология продаж и психологическая безопасность.
По окончании выдают диплом установленного образца, который бесплатно доставляют по всей России и вносят в федеральный реестр ФИС ФРДО.
15. «Обучение на бизнес-тренера и коуча» — Skillbox
Цена: в рассрочку от 9225 рублей в месяц на 22 месяца.
Обратная связь: от кураторов в виде комментариев к работам.
Адрес: г. Москва, б-р Смоленский, д. 24.
Номер телефона: 8 (800) 600-78-47.
О чем курс
Курс проходит онлайн на платформе школы и включает пятимесячное обучение с бессрочным доступом ко всем материалам. Формат предусматривает видеолекции и практические задания, обратную связь от кураторов-экспертов. Программа охватывает 44 модуля с итоговыми проектами по ключевым темам.
Курс разработан вместе с «Билайн Университетом», предлагает рассрочку с первым платежом через три месяца, возможность вернуть 13 % от стоимости через налоговый вычет.
16. «Бизнес-психология» — АППКК
Цена: от 47 300 рублей или в рассрочку от 1314 рублей в месяц на 36 месяцев.
Обратная связь: техподдержка без выходных с 9:00 до 21:00.
О чем курс
Курс с круглосуточным доступом к материалам, поддержкой личного куратора и техподдержкой без выходных. Программа ориентирована на практику и включает модули по психологии управления, коучингу, бизнес-консультированию, групповым тренировкам, лидерству, эмоциональной компетенции и методикам тренинга, а также итоговое междисциплинарное тестирование.
Выпускники получают диплом установленного образца, заносимый в государственный реестр ФИС ФРДО, с возможностью его бесплатной доставки почтой или курьером.
На что можно рассчитывать после обучения на корпоративного психолога
После обучения на корпоративного психолога открываются разные профессиональные возможности:
Работа в компаниях: участие в HR-процессах, оценка и сопровождение сотрудников, развитие корпоративной культуры, организация тренингов и программ мотивации.
Консультирование руководителей и команд: помощь в разрешении конфликтов, повышение эффективности взаимодействия внутри подразделений.
Разработка и внедрение программ развития персонала: карьерное планирование, оценочные центры, адаптация новых сотрудников.
Проведение тренингов и обучающих сессий: развитие коммуникативных навыков, командообразование, управление стрессом.
Карьерный рост: возможность занимать позиции корпоративного психолога, HR-бизнес-партнера или руководителя отдела обучения.
Частная практика и консалтинг: при желании можно оказывать услуги внешним компаниям или индивидуальным клиентам.
Какой курс выбрать по бизнес-психологии
Учебные программы по психологии для бизнеса будут полезны руководителям и менеджерам, которые желают улучшить свои навыки в области управления персоналом, решения конфликтных ситуаций, мотивации сотрудников и повышения эффективности команды. А предприниматели на этих онлайн-курсах смогут узнать, как правильно позиционировать свой бренд, управлять маркетинговыми кампаниями и улучшить коммуникацию с клиентами. Обратить внимание можно на следующие программы:
«Бизнес-психология» от Smart: курс с выдачей двух дипломов, на котором обеспечат практику с реальными клиентами, поддержку через индивидуальные консультации, а также регулярные групповые супервизии с опытными психологами.
«Бизнес-психология» от НАДПО: курс с помощью в трудоустройстве, выпускники которого получат Международный диплом MBA и сертификат HiSTES.
«Коуч. Психолог бизнес-консультант» от MITM: курс с круглосуточной поддержкой куратора и возможностью оформить налоговый вычет.
Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.
Начать дискуссию