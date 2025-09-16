ЦОК ОК МП 16.09 Мобильная
ТОП-25 курсов по бизнес-психологии

Руководители все чаще используют инструменты бизнес-психологии для управления командами и личной эффективности. По данным исследования Deloitte Global Human Capital Trends, 77% лидеров считают развитие гибких навыков и психологической устойчивости ключевым фактором успеха бизнеса. 

Освоить эти навыки можно на специализированных курсах по бизнес-психологии, где обучают работе с мотивацией, корпоративной культурой и коммуникацией в организациях. В статье собрали онлайн-курсы, на которых можно пройти обучение на корпоративного психолога удаленно и в сжатые сроки.

Как мы сформировали рейтинг

Я изучила курсы по бизнес-психологии от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах. 

Анна Петишкина, редактор агрегатора онлайн-курсов «ГдеКурс»

ТОП-10 школ с курсами по бизнес-психологии

  1. «Бизнес-психология» от Smart: курс с выдачей двух дипломов, на котором обеспечат практику с реальными клиентами, поддержку через индивидуальные консультации, а также регулярные групповые супервизии с опытными психологами.

  2. «Бизнес-психология» от НАДПО: курс с помощью в трудоустройстве, выпускники которого получат Международный диплом MBA и сертификат HiSTES.

  3. «Коуч. Психолог бизнес-консультант» от MITM: курс с круглосуточной поддержкой куратора и возможностью оформить налоговый вычет.

  4. «Бизнес-психолог» от МИПО: курс, ориентированный на практику, с живыми вебинарами и бесплатным пробным уроком.

  5. «Психолог бизнес-консультант. Коуч» от «Московского института психологии»: курс с индивидуальными и групповыми домашними заданиями с обратной связью от преподавателей.

  6. «Бизнес-психология в цифровой среде» от «Психодемии»: онлайн-магистратура с сохранением всех льгот очного обучения и выдачей государственного диплома.

  7. «Психология в бизнесе» от Moscow Business School: курс с интерактивными онлайн-вебинарами и карьерными консультациями.

  8. «Бизнес-психология» от «Московской школы практической психологии»: курс, выпускники которого получат помощь с трудоустройством от карьерного центра.

  9. «Бизнес-психология» от «Института профессионального образования»: курс с выдачей международного диплома и возможностью пройти обучение экстерном.

  10. «Переподготовка по бизнес-психологии» от АПОК: курс с возможностью выбрать длительность обучения и составить персональную программу.

Обзор 25 лучших дистанционных курсов для обучения на бизнес-психологов

Изучили 25 программ от ведущих онлайн-школ. Выделили основные параметры — длительность, цену, формат занятий и ключевые темы курса. Это позволит подобрать для себя лучший вариант, подходящий под карьерные задачи и финансовые возможности. Добавили курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

1. «Бизнес-психология» — Smart

Курс по бизнес-психологии проходит в онлайн-формате и длится восемь месяцев, включая деловые игры, интенсивы, видеолекции, разбор кейсов и групповые супервизии. Слушатели изучают основы бизнес-психологии, лидерство, организационный коучинг, разрешение конфликтов, навыки ведения переговоров и публичных выступлений. 

Программа дает практические навыки в коммуникации внутри организаций, работе с мотивацией и стрессом, а также в управлении кризисными ситуациями. По итогам обучения выдаются диплом о профессиональной переподготовке и международный диплом MBA. Предусмотрены карьерная поддержка и помощь в поиске клиентов.

  • Цена полностью: от 199 900 рублей. 

  • Цена в рассрочку: от 8329 рублей в месяц. 

  • Длительность: от 8 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеолекции, конспекты, онлайн-сессии.  

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, диплом MBA. 

  • Помощь с трудоустройством: студенты принимают участие в программе SmartMental, по которой получают первых клиентов. 

Программа:

  • Основы бизнес-психологии.

  • Психология лидерства. 

  • Коучинг в организации.

  • Конфликты в организации.

  • Переговоры и публичные выступления.

Достоинства:

  • Поддержка после курса: карьерные консультации и помощь в поиске клиентов.

  • Два документа об окончании — диплом о профессиональной переподготовке и международный диплом MBA.

  • Тренинг по психологии — в подарок.

  • Круглосуточная поддержка менторов и кураторов.

  • Институт имеет статус коллективного члена Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.

  • Институт сотрудничает с Ассоциацией профессиональных психологов и психотерапевтов.

Недостатки:

  • Не обнаружены.

4,8 — рейтинг школы на основе 17 отзывов на сайте gdekurs.ru.

Программа курса

2. «Бизнес-психология» — НАДПО

Программа профессиональной переподготовки помогает развить навыки психологической поддержки в бизнесе. Студенты изучают организационную психологию, лидерство, мотивацию, разрешение конфликтов и коучинг. Обучение включает теорию, разбор кейсов, практику в мини-группах и тренировки в тройках.

После окончания курса выдают диплом о профессиональной переподготовке установленного образца и международный диплом MBA — это расширяет карьерные возможности и повышает ценность специалиста на рынке.

  • Цена полностью: от 67 100 рублей. 

  • Цена в рассрочку: от 5592 рублей в месяц. 

  • Длительность: от 5 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: лекции, практикумы, тестирование.  

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, диплом MBA и сертификат HiSTES. 

  • Помощь с трудоустройством: помощь HR-наставников по трудоустройству, карьерному старту, составлению резюме.

Программа:

  • Психология управления персоналом организации.

  • Психология управления группой и коллективом.

  • Коучинг-технологии. Методика коучинга.

  • Психологическое бизнес-консультирование.

  • Основные навыки тренера.

Достоинства:

  • Курс включает помощь HR-наставников по трудоустройству, карьерному старту, составлению резюме.

  • Доступ к онлайн-библиотекам ЛитРес и Библиоклуб.

  • Консультации по развитию личного бренда для психологов.

  • Материалы доступны круглосуточно, обучение можно проходить без отрыва от основной деятельности.

  • Документы вносятся в государственный реестр ФИС ФРДО.

Недостатки:

  • Отсутствие практики с реальными клиентами.

  • Хотя курс предоставляет международный диплом MBA, его признание за пределами России может быть ограничено.

4,6 — рейтинг школы на основе 31 отзыва на сайте gdekurs.ru.

Программа курса

Другие курсы НАДПО: «Психолог-консультант с расширенной подготовкой по корпоративной психологии», «Бизнес-коучинг как недирективный инструмент повышения эффективности работы компаний», «Корпоративная психология».

3. «Коуч. Психолог бизнес-консультант» — MITM

Курс предназначен для руководителей, менеджеров, бизнес-консультантов и специалистов по HR, стремящихся развить навыки коучинга и психологического консультирования в бизнес-среде. Программа охватывает темы, такие как психология бизнеса, коучинг, лидерство, консультирование и личностный рост. 

Курс включает 120 видеоматериалов, 15 групповых работ и предоставляет доступ к киноклубам и Telegram-чату для общения с кураторами и участниками. По окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке государственного образца.

  • Цена полностью: по запросу. 

  • Цена в рассрочку: от 9680 рублей в месяц. 

  • Длительность: 12 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеолекции, материалы онлайн-библиотеки.  

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или свидетельство о прохождении обучения.

  • Помощь с трудоустройством: есть, в бонусной части.

Программа:

  • Психология бизнеса.

  • Коучинг в бизнесе. 

  • Организационная психология.

  • Психологическое консультирование.

  • Основы современной психологии.

Достоинства:

  • Преподают ведущие российские и зарубежные эксперты с опытом от 7 до 25 лет.

  • Обучение доступно для иностранных граждан. 

  • Поддержка куратора на протяжении обучения.

  • Студенты получают доступ к Telegram-чату для общения с кураторами и коллегами, а также участвуют в киноклубах и обсуждениях.

  • По окончании курса выдается диплом о профессиональной переподготовке государственного образца.

Недостатки:

  • Курс не имеет международной сертификации, что может ограничить возможности трудоустройства за рубежом.

4,6 — рейтинг школы на основе 16 отзывов на сайте gdekurs.ru.

Программа курса

Другие курсы MITM: «Психология управления».

4. «Бизнес-психолог» — МИПО

Программа профессиональной переподготовки, направленная на развитие навыков психологического сопровождения бизнеса. Обучение длится 12 месяцев и проходит онлайн. В программе — психология управления, коучинг, консультирование, диагностика личности и методы повышения мотивации.

Курс включает теоретические модули, практические задания, супервизии и тренировки. Стартовать можно с бесплатного пробного урока. После завершения обучения участники получают два диплома: «Социальная психология в бизнесе» и «Психология», которые подтверждают квалификацию бизнес-психолога.

  • Цена полностью: от 84 700 рублей. 

  • Цена в рассрочку: от 3529 рублей в месяц. 

  • Длительность: 12 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: текстовые лекции, практические задания, живые вебинары и тестирования.  

  • Документ об окончании: два диплома о профессиональной переподготовке по направлениям «Социальная психология в бизнесе» и «Психология». 

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Общая психология.

  • Возрастная психология.

  • Социальная психология.

  • Психология личности.

  • Организационная психология. 

Достоинства:

  • Два диплома по окончании обучения.

  • Во время обучения проходит тренировка в дистанционном формате, где можно отточить свои навыки консультирования клиента.

  • Бесплатный пробный урок и консультация.

  • Курс по карьерному продвижению — в подарок.

Недостатки:

  • Нет помощи с трудоустройством.

4,7 — рейтинг школы на основе 7 отзывов на сайте otzovik.com.

Программа курса

Другие курсы МИПО: «Корпоративный психолог».

5. «Психолог бизнес-консультант. Коуч» — «Московский институт психологии»

Курс проходит в онлайн-формате и длится девять месяцев. Программа включает видеоматериалы, воркшопы, практические кейсы, тесты и финальный проект. Студенты изучают психоанализ, поведенческую психологию, психологию потребительского поведения, рекламы и PR, а также основы психологической помощи в бизнесе.

По завершении обучения выдается диплом установленного образца о профессиональной переподготовке.

  • Цена полностью: от 97 925 рублей.

  • Цена в рассрочку: от 8200 рублей в месяц на 12 месяцев.

  • Длительность: 9 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля.

  • Формат: онлайн-вебинары, лекционные и полезные дополнительные материалы к дисциплинам, практические упражнения, тестирования и работа над ошибками.

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: есть модуль «Карьерный коучинг».

Программа:

  • Психологическое бизнес-консультирование.

  • Основы современной психологии.

  • Профессиональная этика.

  • Психология личности.

  • Психология общения.

Достоинства:

  • Преподают ведущие практикующие психологи России с опытом от 7 до 25 лет.

  • Индивидуальные и групповые домашние задания с обратной связью от преподавателей.

  • Постоянная поддержка куратора.

  • Тестирование и работа над ошибками после каждой дисциплины.

  • Московский институт психологии — партнер ОППЛ.

  • Возможность просмотра записей в течение всего курса обучения.

Недостатки:

  • Курс требует длительного времени и регулярной вовлеченности от студентов.

4,6 — рейтинг школы на основе 14 отзывов на сайте gdekurs.ru.

Программа курса

Другие курсы «Московского института психологии»: «Корпоративный психолог».

6. «Бизнес-психология в цифровой среде» — «Психодемия»

Онлайн-магистратура, разработанная совместно с «Московским институтом психоанализа» и Skillbox. Ориентирована на руководителей, менеджмент, HR- и PR-специалистов. Программа создана на основе запросов современных ИТ-компаний и учитывает практику.

Студенты учатся управлять командами, проводить маркетинговые исследования, управлять проектами и анализировать бизнес-процессы. Обучение проходит онлайн и сохраняет все льготы очного. В результате студенты получают развитые управленческие компетенции и диплом магистра от «Московского института психоанализа».

  • Цена полностью: 640 000 рублей. 

  • Цена в рассрочку: от 240 рублей в месяц по образовательному кредиту. 

  • Длительность: 2 года. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: онлайн-видеолекции, занятия в записи.  

  • Документ об окончании: диплом магистра, удостоверение, сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Психология управления.

  • Бизнес-стратегии и управление процессами.

  • Digital-компетенции для бизнеса.

  • Практика.

Достоинства:

  • Три документа после прохождения программы с правом вести профессиональную деятельность в сфере психологии.

  • Возможность учиться по образовательному кредиту.

  • Отсрочка от армии и другие студенческие льготы.

  • Возможность практиковаться на реальных кейсах от «Яндекса», «СберМаркета» и других лидеров цифрового рынка.

  • Круглосуточная поддержка куратора.

Недостатки:

  • Курс требует значительных временных затрат, что может быть сложно для совмещения с основной работой.

  • Для зачисления необходимо написать мотивационное письмо и собрать портфолио.

  • Необходимость написать и защитить магистерскую диссертацию. 

4,4 — рейтинг школы на основе 18 отзывов на сайте gdekurs.ru.

Программа курса

7. «Психология в бизнесе» — Moscow Business School

Программа MBA по психологии бизнеса, рассчитанная на 18 месяцев дистанционного обучения. Курс включает 395 видеоматериалов и 40 групповых заданий, охватывая темы организационной психологии, мотивации сотрудников, управления конфликтами, лидерства, коммуникаций и психологических аспектов принятия решений в бизнесе. 

Студенты также изучают стратегии управления изменениями, организационную культуру и создание здоровой и продуктивной рабочей среды. По окончании курса выдается международный диплом установленного образца, вносимый в Федеральный реестр документов об образовании.

  • Цена полностью: от 313 500 рублей. 

  • Цена в рассрочку: от 8708 рублей в месяц. 

  • Длительность: 18 месяцев. 

  • Порог входа: для руководителей. 

  • Формат: видеолекции, общение с кураторами и домашние задания.  

  • Документ об окончании: диплом MBA и международное приложение к диплому. 

  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации. 

Программа:

  • Современный менеджмент.

  • Управление операционной эффективностью.

  • Управление человеческими ресурсами.

  • Финансы в организации.

  • Лидерство и управление командами.

Достоинства:

  • Опытные спикеры: практикующие эксперты, преподающие в ведущих бизнес-школах.

  • Очные мероприятия с экспертами бизнес-сообщества.

  • Помощь с трудоустройством.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • Круглосуточная поддержка куратора.

Недостатки:

  • Курс требует значительных временных затрат, что может быть сложно для совмещения с основной работой.

4,7 — рейтинг школы на основе 14 отзывов на сайте gdekurs.ru.

Программа курса

Другие курсы Moscow Business School: «Коуч. Психолог бизнес-консультант», «Корпоративный психолог».

8. «Бизнес-психология» — «Московская школа практической психологии»

Курс проводится в онлайн-формате и рассчитан на подготовку специалистов по психологическому сопровождению организаций. Программа включает изучение корпоративной психологии, диагностики мотивации сотрудников, техник ведения деловых переговоров и разрешения конфликтов, а также организационного коучинга. Обучение строится на вебинарах, практических заданиях, супервизиях и групповых сессиях.

По завершении онлайн-школы бизнес психологов участники получают международный диплом MBA.

  • Цена полностью: от 155 000 рублей. 

  • Цена в рассрочку: от 4350 рублей в месяц. 

  • Длительность: 9 месяцев. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: видеолекции, практические занятия, дополнительные материалы, онлайн-библиотека.  

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, диплом MBA.

  • Помощь с трудоустройством: консультации карьерного центра. 

Программа:

  • Основы бизнес-психологии.

  • Психология эффективной коммуникации в бизнесе. 

  • Психология лидерства и руководства.

  • Бизнес-переговоры и публичные выступления.

  • Коучинг.

Достоинства:

  • Все преподаватели и кураторы — практикующие психологи.

  • Практика в группах до пяти человек.

  • Помощь с трудоустройством.

  • Круглосуточная поддержка куратора.

  • Бесплатный курс «Эмоциональное выгорание: причины, признаки, симптомы и профилактика».

Недостатки:

  • Курс требует значительных временных затрат, что может быть сложно для совмещения с основной работой.

4,7 — рейтинг школы на основе 14 отзывов на сайте yandex.ru.

Программа курса

9. «Бизнес-психология» — «Институт профессионального образования»

Курс длится девять месяцев. За это время студенты изучат бизнес-психологию, коучинговые взаимодействия и виды эмоционального интеллекта. Каждый студент подготовит аттестационную работу с поддержкой куратора.

Защита работы возможна через электронную почту, Skype или лично в институте. Выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке и международный диплом. Курс можно пройти экстерном, сократив его длительность в два раза.

  • Цена полностью: от 53 500 рублей. 

  • Цена в рассрочку: от 2229 рублей в месяц на 24 месяца. 

  • Длительность: 9 месяцев. 

  • Порог входа: для руководителей и специалистов. 

  • Формат: видеолекции, онлайн-встречи с преподавателями.  

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение, сертификат.

  • Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме, его рассылка по компаниям-партнерам, карьерные консультации. 

Программа:

  • История возникновения коучинга. Основные понятия.

  • Виды коучингового взаимодействия.

  • Форматы коучинга.

  • Личностные качества коуча. Типы клиентов.

  • Основные принципы коучинга.

Достоинства:

  • Поддержка куратора. 

  • Первая бесплатная консультация.

  • Можно забрать диплом лично в офисе ИПО или заказать доставку на дом курьерской службой или по почте.

  • Предусмотрена обратная связь от преподавателей.

  • Три тарифа обучения на выбор.

Недостатки:

  • Бессрочный доступ к материалам доступен только на самом дорогом тарифе.

4,8 — рейтинг школы на основе 8 отзывов на сайте gdekurs.ru.

Программа курса

10. «Переподготовка по бизнес-психологии» — АПОК

На курсе повышения квалификации три тарифа. Базовая программа включает такие темы, как психологическое консультирование, психодиагностика, управление конфликтами и карьерный коучинг.

В тарифе «Продвинутый» возможны корректировки программы по запросам студента, в тарифе «Премиум» педагоги разрабатывают программу обучения с нуля, учитывая задачи и цели специалиста. По завершении курса проводится экзамен в формате теста, а выпускникам выдается диплом о профессиональной переподготовке.

  • Цена полностью: от 29 980 рублей. 

  • Цена в рассрочку: от 2498 рублей в месяц. 

  • Длительность: от 1 месяца. 

  • Порог входа: с нуля. 

  • Формат: методические материалы, экзамены.  

  • Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

  • Помощь с трудоустройством: нет. 

Программа:

  • Психология управления персоналом.

  • Психология личности.

  • Психодиагностика, консультирование.

  • Управление конфликтами.

  • Коучинг. История, основные понятия.

Достоинства:

  • Возможность получения диплома о профессиональной переподготовке установленного образца.

  • Бесплатная доставка документов по всей территории России.

  • Возможность оформить налоговый вычет.

  • Возможность оформить беспроцентную рассрочку.

  • Возможность указать персональные пожелания к курсу.

Недостатки:

  • Нет помощи с трудоустройством.

4,6 — рейтинг школы на основе 13 отзывов на сайте gdekurs.ru.

Программа курса

11. «Профессия "Корпоративный психолог”» — «Международная школа профессий»

Цена: от 38 000 рублей или в рассрочку от 4300 рублей в месяц.

Обратная связь: во время «живого» онлайн-общения с преподавателями и наставниками.

Адрес: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 23 а, стр. 3.

Номер телефона: 8 (495) 968-95-58.

О чем курс

Курс состоит из пяти программ общей продолжительностью 19 недель. Занятия проходят онлайн в формате живого общения с преподавателями и наставниками, при этом записи вебинаров и материалы доступны три месяца. В программу входят основы психологии, психодиагностика, прикладная психология, бизнес-психология для HR и коучинг. Студенты учатся проводить тренинги и коуч-сессии, формировать психологический климат в компании и консультировать руководство по вопросам управления и коммуникации.

12. «Бизнес-психология» с присвоением квалификации "Бизнес-тренер”» — НЦРДО

Цена: от 49 700 рублей или в рассрочку от 1381 рублей в месяц на 36 месяцев.

Обратная связь: от преподавателей в личном кабинете.

Адрес: г. Москва, ул.Фруктовая, д. 7, к. 1.

Номер телефона: 8 (499) 110-88-46.

О чем курс

В рамках программы слушатели изучают психологию управления персоналом и групп, коучинговые технологии, психологическое бизнес-консультирование, основы организации и проведения тренингов и принципы групповой динамики. Выполнять практические задания, сдавать тесты и зачеты можно в удобное время в пределах учебного графика.

Для сдачи итогового междисциплинарного экзамена дается три попытки. Тесты по промежуточным модулям и дисциплинам можно сдавать неограниченное количество раз. По окончании курса учащиеся получают квалификацию «Бизнес-тренер».

Другие курсы НЦРДО: «Корпоративная психология».

13. «Бизнес-психология» — ЭКОДПО

Цена: от 29 900 рублей или в рассрочку от 5000 рублей в месяц на 6 месяцев.

Обратная связь: в зависимости от тарифа возможна обратная связь от преподавателя.

Адрес: г. Москва, ул. Академика Арцимовича, д. 8.

Номер телефона: 8 (800) 222-70-59.

О чем курс

Онлайн-курс профессиональной переподготовки с выдачей диплома установленного образца и бесплатной доставкой по всей стране. Студенты изучают широкий спектр тем: организационная культура, психология управления и рекламы, психодиагностика, коучинг, мотивация, конфликтология, психологическая безопасность и социальные аспекты бизнеса.

Поступить на профессиональную переподготовку могут слушатели, которые имеют первичное образование университета или колледжа. Практический опыт работы специалистов не имеет значения. Обучение можно пройти в Москве.

14. «Бизнес-психология» — «Федкурс»

Цена: от 9225 рублей.

Обратная связь: нет.

О чем курс

Курс проходит полностью дистанционно, материалы и тесты доступны круглосуточно в личном кабинете, а итоговый экзамен можно пересдать бесплатно. Обучение построено гибко: можно выбрать длительность программы — 256, 620 или 1000 часов. В программу входят ключевые темы: психология управления, психодиагностика, коучинг, конфликтология, мотивация, психология продаж и психологическая безопасность. 

По окончании выдают диплом установленного образца, который бесплатно доставляют по всей России и вносят в федеральный реестр ФИС ФРДО.

15. «Обучение на бизнес-тренера и коуча» — Skillbox

Цена: в рассрочку от 9225 рублей в месяц на 22 месяца.

Обратная связь: от кураторов в виде комментариев к работам.

Адрес: г. Москва, б-р Смоленский, д. 24.

Номер телефона: 8 (800) 600-78-47.

О чем курс

Курс проходит онлайн на платформе школы и включает пятимесячное обучение с бессрочным доступом ко всем материалам. Формат предусматривает видеолекции и практические задания, обратную связь от кураторов-экспертов. Программа охватывает 44 модуля с итоговыми проектами по ключевым темам.

Курс разработан вместе с «Билайн Университетом», предлагает рассрочку с первым платежом через три месяца, возможность вернуть 13 % от стоимости через налоговый вычет.

16. «Бизнес-психология» — АППКК

Цена: от 47 300 рублей или в рассрочку от 1314 рублей в месяц на 36 месяцев.

Обратная связь: техподдержка без выходных с 9:00 до 21:00.

О чем курс

Курс с круглосуточным доступом к материалам, поддержкой личного куратора и техподдержкой без выходных. Программа ориентирована на практику и включает модули по психологии управления, коучингу, бизнес-консультированию, групповым тренировкам, лидерству, эмоциональной компетенции и методикам тренинга, а также итоговое междисциплинарное тестирование.

Выпускники получают диплом установленного образца, заносимый в государственный реестр ФИС ФРДО, с возможностью его бесплатной доставки почтой или курьером.

На что можно рассчитывать после обучения на корпоративного психолога

После обучения на корпоративного психолога открываются разные профессиональные возможности:

  • Работа в компаниях: участие в HR-процессах, оценка и сопровождение сотрудников, развитие корпоративной культуры, организация тренингов и программ мотивации.

  • Консультирование руководителей и команд: помощь в разрешении конфликтов, повышение эффективности взаимодействия внутри подразделений.

  • Разработка и внедрение программ развития персонала: карьерное планирование, оценочные центры, адаптация новых сотрудников.

  • Проведение тренингов и обучающих сессий: развитие коммуникативных навыков, командообразование, управление стрессом.

  • Карьерный рост: возможность занимать позиции корпоративного психолога, HR-бизнес-партнера или руководителя отдела обучения.

  • Частная практика и консалтинг: при желании можно оказывать услуги внешним компаниям или индивидуальным клиентам.

Какой курс выбрать по бизнес-психологии

Учебные программы по психологии для бизнеса будут полезны руководителям и менеджерам, которые желают улучшить свои навыки в области управления персоналом, решения конфликтных ситуаций, мотивации сотрудников и повышения эффективности команды. А предприниматели на этих онлайн-курсах смогут узнать, как правильно позиционировать свой бренд, управлять маркетинговыми кампаниями и улучшить коммуникацию с клиентами. Обратить внимание можно на следующие программы:

  1. «Бизнес-психология» от Smart: курс с выдачей двух дипломов, на котором обеспечат практику с реальными клиентами, поддержку через индивидуальные консультации, а также регулярные групповые супервизии с опытными психологами.

  2. «Бизнес-психология» от НАДПО: курс с помощью в трудоустройстве, выпускники которого получат Международный диплом MBA и сертификат HiSTES.

  3. «Коуч. Психолог бизнес-консультант» от MITM: курс с круглосуточной поддержкой куратора и возможностью оформить налоговый вычет.

Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.

Информации об авторе

