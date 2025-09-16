Освоить эти навыки можно на специализированных курсах по бизнес-психологии, где обучают работе с мотивацией, корпоративной культурой и коммуникацией в организациях. В статье собрали онлайн-курсы, на которых можно пройти обучение на корпоративного психолога удаленно и в сжатые сроки.

Я изучила курсы по бизнес-психологии от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах.

Как мы сформировали рейтинг

« Переподготовка по бизнес-психологии » от АПОК: курс с возможностью выбрать длительность обучения и составить персональную программу.

« Бизнес-психология » от «Института профессионального образования»: курс с выдачей международного диплома и возможностью пройти обучение экстерном.

« Бизнес-психология » от «Московской школы практической психологии»: курс, выпускники которого получат помощь с трудоустройством от карьерного центра.

« Психология в бизнесе » от Moscow Business School: курс с интерактивными онлайн-вебинарами и карьерными консультациями.

« Бизнес-психология в цифровой среде » от «Психодемии»: онлайн-магистратура с сохранением всех льгот очного обучения и выдачей государственного диплома.

« Психолог бизнес-консультант. Коуч » от «Московского института психологии»: курс с индивидуальными и групповыми домашними заданиями с обратной связью от преподавателей.

« Бизнес-психолог » от МИПО: курс, ориентированный на практику, с живыми вебинарами и бесплатным пробным уроком.

« Коуч. Психолог бизнес-консультант » от MITM: курс с круглосуточной поддержкой куратора и возможностью оформить налоговый вычет.

« Бизнес-психология » от НАДПО: курс с помощью в трудоустройстве, выпускники которого получат Международный диплом MBA и сертификат HiSTES.

« Бизнес-психология » от Smart: курс с выдачей двух дипломов, на котором обеспечат практику с реальными клиентами, поддержку через индивидуальные консультации, а также регулярные групповые супервизии с опытными психологами.

ТОП-10 школ с курсами по бизнес-психологии

Обзор 25 лучших дистанционных курсов для обучения на бизнес-психологов

Изучили 25 программ от ведущих онлайн-школ. Выделили основные параметры — длительность, цену, формат занятий и ключевые темы курса. Это позволит подобрать для себя лучший вариант, подходящий под карьерные задачи и финансовые возможности. Добавили курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

Курс по бизнес-психологии проходит в онлайн-формате и длится восемь месяцев, включая деловые игры, интенсивы, видеолекции, разбор кейсов и групповые супервизии. Слушатели изучают основы бизнес-психологии, лидерство, организационный коучинг, разрешение конфликтов, навыки ведения переговоров и публичных выступлений. Программа дает практические навыки в коммуникации внутри организаций, работе с мотивацией и стрессом, а также в управлении кризисными ситуациями. По итогам обучения выдаются диплом о профессиональной переподготовке и международный диплом MBA. Предусмотрены карьерная поддержка и помощь в поиске клиентов. Цена полностью: от 199 900 рублей.

Цена в рассрочку: от 8329 рублей в месяц.

Длительность: от 8 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, конспекты, онлайн-сессии.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, диплом MBA.

Помощь с трудоустройством: студенты принимают участие в программе SmartMental, по которой получают первых клиентов. Программа: Основы бизнес-психологии.

Психология лидерства.

Коучинг в организации.

Конфликты в организации.

Переговоры и публичные выступления. Достоинства: Поддержка после курса: карьерные консультации и помощь в поиске клиентов.

Два документа об окончании — диплом о профессиональной переподготовке и международный диплом MBA.

Тренинг по психологии — в подарок.

Круглосуточная поддержка менторов и кураторов.

Институт имеет статус коллективного члена Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.

Институт сотрудничает с Ассоциацией профессиональных психологов и психотерапевтов. Недостатки: Не обнаружены. 4,8 — рейтинг школы на основе 17 отзывов на сайте gdekurs.ru. Программа курса

Программа профессиональной переподготовки помогает развить навыки психологической поддержки в бизнесе. Студенты изучают организационную психологию, лидерство, мотивацию, разрешение конфликтов и коучинг. Обучение включает теорию, разбор кейсов, практику в мини-группах и тренировки в тройках. После окончания курса выдают диплом о профессиональной переподготовке установленного образца и международный диплом MBA — это расширяет карьерные возможности и повышает ценность специалиста на рынке. Цена полностью: от 67 100 рублей.

Цена в рассрочку: от 5592 рублей в месяц.

Длительность: от 5 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: лекции, практикумы, тестирование.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, диплом MBA и сертификат HiSTES.

Помощь с трудоустройством: помощь HR-наставников по трудоустройству, карьерному старту, составлению резюме. Программа: Психология управления персоналом организации.

Психология управления группой и коллективом.

Коучинг-технологии. Методика коучинга.

Психологическое бизнес-консультирование.

Основные навыки тренера. Достоинства: Курс включает помощь HR-наставников по трудоустройству, карьерному старту, составлению резюме.

Доступ к онлайн-библиотекам ЛитРес и Библиоклуб.

Консультации по развитию личного бренда для психологов.

Материалы доступны круглосуточно, обучение можно проходить без отрыва от основной деятельности.

Документы вносятся в государственный реестр ФИС ФРДО. Недостатки: Отсутствие практики с реальными клиентами.

Хотя курс предоставляет международный диплом MBA, его признание за пределами России может быть ограничено. 4,6 — рейтинг школы на основе 31 отзыва на сайте gdekurs.ru. Программа курса Другие курсы НАДПО: «Психолог-консультант с расширенной подготовкой по корпоративной психологии», «Бизнес-коучинг как недирективный инструмент повышения эффективности работы компаний», «Корпоративная психология».

Курс предназначен для руководителей, менеджеров, бизнес-консультантов и специалистов по HR, стремящихся развить навыки коучинга и психологического консультирования в бизнес-среде. Программа охватывает темы, такие как психология бизнеса, коучинг, лидерство, консультирование и личностный рост. Курс включает 120 видеоматериалов, 15 групповых работ и предоставляет доступ к киноклубам и Telegram-чату для общения с кураторами и участниками. По окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке государственного образца. Цена полностью: по запросу.

Цена в рассрочку: от 9680 рублей в месяц.

Длительность: 12 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, материалы онлайн-библиотеки.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или свидетельство о прохождении обучения.

Помощь с трудоустройством: есть, в бонусной части. Программа: Психология бизнеса.

Коучинг в бизнесе.

Организационная психология.

Психологическое консультирование.

Основы современной психологии. Достоинства: Преподают ведущие российские и зарубежные эксперты с опытом от 7 до 25 лет.

Обучение доступно для иностранных граждан.

Поддержка куратора на протяжении обучения.

Студенты получают доступ к Telegram-чату для общения с кураторами и коллегами, а также участвуют в киноклубах и обсуждениях.

По окончании курса выдается диплом о профессиональной переподготовке государственного образца. Недостатки: Курс не имеет международной сертификации, что может ограничить возможности трудоустройства за рубежом. 4,6 — рейтинг школы на основе 16 отзывов на сайте gdekurs.ru. Программа курса Другие курсы MITM: «Психология управления».

Программа профессиональной переподготовки, направленная на развитие навыков психологического сопровождения бизнеса. Обучение длится 12 месяцев и проходит онлайн. В программе — психология управления, коучинг, консультирование, диагностика личности и методы повышения мотивации. Курс включает теоретические модули, практические задания, супервизии и тренировки. Стартовать можно с бесплатного пробного урока. После завершения обучения участники получают два диплома: «Социальная психология в бизнесе» и «Психология», которые подтверждают квалификацию бизнес-психолога. Цена полностью: от 84 700 рублей.

Цена в рассрочку: от 3529 рублей в месяц.

Длительность: 12 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: текстовые лекции, практические задания, живые вебинары и тестирования.

Документ об окончании: два диплома о профессиональной переподготовке по направлениям «Социальная психология в бизнесе» и «Психология».

Помощь с трудоустройством: нет. Программа: Общая психология.

Возрастная психология.

Социальная психология.

Психология личности.

Организационная психология. Достоинства: Два диплома по окончании обучения.

Во время обучения проходит тренировка в дистанционном формате, где можно отточить свои навыки консультирования клиента.

Бесплатный пробный урок и консультация.

Курс по карьерному продвижению — в подарок. Недостатки: Нет помощи с трудоустройством. 4,7 — рейтинг школы на основе 7 отзывов на сайте otzovik.com. Программа курса Другие курсы МИПО: «Корпоративный психолог».

Курс проходит в онлайн-формате и длится девять месяцев. Программа включает видеоматериалы, воркшопы, практические кейсы, тесты и финальный проект. Студенты изучают психоанализ, поведенческую психологию, психологию потребительского поведения, рекламы и PR, а также основы психологической помощи в бизнесе. По завершении обучения выдается диплом установленного образца о профессиональной переподготовке. Цена полностью : от 97 925 рублей.

Цена в рассрочк у: от 8200 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 9 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : онлайн-вебинары, лекционные и полезные дополнительные материалы к дисциплинам, практические упражнения, тестирования и работа над ошибками.

Документ об окончании : диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: есть модуль «Карьерный коучинг». Программа: Психологическое бизнес-консультирование.

Основы современной психологии.

Профессиональная этика.

Психология личности.

Психология общения. Достоинства: Преподают ведущие практикующие психологи России с опытом от 7 до 25 лет.

Индивидуальные и групповые домашние задания с обратной связью от преподавателей.

Постоянная поддержка куратора.

Тестирование и работа над ошибками после каждой дисциплины.

Московский институт психологии — партнер ОППЛ.

Возможность просмотра записей в течение всего курса обучения. Недостатки: Курс требует длительного времени и регулярной вовлеченности от студентов. 4,6 — рейтинг школы на основе 14 отзывов на сайте gdekurs.ru. Программа курса Другие курсы «Московского института психологии»: «Корпоративный психолог».

Онлайн-магистратура, разработанная совместно с «Московским институтом психоанализа» и Skillbox. Ориентирована на руководителей, менеджмент, HR- и PR-специалистов. Программа создана на основе запросов современных ИТ-компаний и учитывает практику. Студенты учатся управлять командами, проводить маркетинговые исследования, управлять проектами и анализировать бизнес-процессы. Обучение проходит онлайн и сохраняет все льготы очного. В результате студенты получают развитые управленческие компетенции и диплом магистра от «Московского института психоанализа». Цена полностью: 640 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 240 рублей в месяц по образовательному кредиту.

Длительность: 2 года.

Порог входа: с нуля.

Формат: онлайн-видеолекции, занятия в записи.

Документ об окончании: диплом магистра, удостоверение, сертификат.

Помощь с трудоустройством: нет. Программа: Психология управления.

Бизнес-стратегии и управление процессами.

Digital-компетенции для бизнеса.

Практика. Достоинства: Три документа после прохождения программы с правом вести профессиональную деятельность в сфере психологии.

Возможность учиться по образовательному кредиту.

Отсрочка от армии и другие студенческие льготы.

Возможность практиковаться на реальных кейсах от «Яндекса», «СберМаркета» и других лидеров цифрового рынка.

Круглосуточная поддержка куратора. Недостатки: Курс требует значительных временных затрат, что может быть сложно для совмещения с основной работой.

Для зачисления необходимо написать мотивационное письмо и собрать портфолио.

Необходимость написать и защитить магистерскую диссертацию. 4,4 — рейтинг школы на основе 18 отзывов на сайте gdekurs.ru. Программа курса

7. «Психология в бизнесе» — Moscow Business School

Программа MBA по психологии бизнеса, рассчитанная на 18 месяцев дистанционного обучения. Курс включает 395 видеоматериалов и 40 групповых заданий, охватывая темы организационной психологии, мотивации сотрудников, управления конфликтами, лидерства, коммуникаций и психологических аспектов принятия решений в бизнесе. Студенты также изучают стратегии управления изменениями, организационную культуру и создание здоровой и продуктивной рабочей среды. По окончании курса выдается международный диплом установленного образца, вносимый в Федеральный реестр документов об образовании. Цена полностью: от 313 500 рублей.

Цена в рассрочку: от 8708 рублей в месяц.

Длительность: 18 месяцев.

Порог входа: для руководителей.

Формат: видеолекции, общение с кураторами и домашние задания.

Документ об окончании: диплом MBA и международное приложение к диплому.

Помощь с трудоустройством: карьерные консультации. Программа: Современный менеджмент.

Управление операционной эффективностью.

Управление человеческими ресурсами.

Финансы в организации.

Лидерство и управление командами. Достоинства: Опытные спикеры: практикующие эксперты, преподающие в ведущих бизнес-школах.

Очные мероприятия с экспертами бизнес-сообщества.

Помощь с трудоустройством.

Возможность оформить налоговый вычет.

Круглосуточная поддержка куратора. Недостатки: Курс требует значительных временных затрат, что может быть сложно для совмещения с основной работой. 4,7 — рейтинг школы на основе 14 отзывов на сайте gdekurs.ru. Программа курса Другие курсы Moscow Business School: «Коуч. Психолог бизнес-консультант», «Корпоративный психолог».

8. «Бизнес-психология» — «Московская школа практической психологии»

Курс проводится в онлайн-формате и рассчитан на подготовку специалистов по психологическому сопровождению организаций. Программа включает изучение корпоративной психологии, диагностики мотивации сотрудников, техник ведения деловых переговоров и разрешения конфликтов, а также организационного коучинга. Обучение строится на вебинарах, практических заданиях, супервизиях и групповых сессиях. По завершении онлайн-школы бизнес психологов участники получают международный диплом MBA. Цена полностью: от 155 000 рублей.

Цена в рассрочку: от 4350 рублей в месяц.

Длительность: 9 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: видеолекции, практические занятия, дополнительные материалы, онлайн-библиотека.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, диплом MBA.

Помощь с трудоустройством: консультации карьерного центра. Программа: Основы бизнес-психологии.

Психология эффективной коммуникации в бизнесе.

Психология лидерства и руководства.

Бизнес-переговоры и публичные выступления.

Коучинг. Достоинства: Все преподаватели и кураторы — практикующие психологи.

Практика в группах до пяти человек.

Помощь с трудоустройством.

Круглосуточная поддержка куратора.

Бесплатный курс «Эмоциональное выгорание: причины, признаки, симптомы и профилактика». Недостатки: Курс требует значительных временных затрат, что может быть сложно для совмещения с основной работой. 4,7 — рейтинг школы на основе 14 отзывов на сайте yandex.ru. Программа курса

Курс длится девять месяцев. За это время студенты изучат бизнес-психологию, коучинговые взаимодействия и виды эмоционального интеллекта. Каждый студент подготовит аттестационную работу с поддержкой куратора. Защита работы возможна через электронную почту, Skype или лично в институте. Выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке и международный диплом. Курс можно пройти экстерном, сократив его длительность в два раза. Цена полностью: от 53 500 рублей.

Цена в рассрочку: от 2229 рублей в месяц на 24 месяца.

Длительность: 9 месяцев.

Порог входа: для руководителей и специалистов.

Формат: видеолекции, онлайн-встречи с преподавателями.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение, сертификат.

Помощь с трудоустройством: помощь в составлении резюме, его рассылка по компаниям-партнерам, карьерные консультации. Программа: История возникновения коучинга. Основные понятия.

Виды коучингового взаимодействия.

Форматы коучинга.

Личностные качества коуча. Типы клиентов.

Основные принципы коучинга. Достоинства: Поддержка куратора.

Первая бесплатная консультация.

Можно забрать диплом лично в офисе ИПО или заказать доставку на дом курьерской службой или по почте.

Предусмотрена обратная связь от преподавателей.

Три тарифа обучения на выбор. Недостатки: Бессрочный доступ к материалам доступен только на самом дорогом тарифе. 4,8 — рейтинг школы на основе 8 отзывов на сайте gdekurs.ru. Программа курса

На курсе повышения квалификации три тарифа. Базовая программа включает такие темы, как психологическое консультирование, психодиагностика, управление конфликтами и карьерный коучинг. В тарифе «Продвинутый» возможны корректировки программы по запросам студента, в тарифе «Премиум» педагоги разрабатывают программу обучения с нуля, учитывая задачи и цели специалиста. По завершении курса проводится экзамен в формате теста, а выпускникам выдается диплом о профессиональной переподготовке. Цена полностью: от 29 980 рублей.

Цена в рассрочку: от 2498 рублей в месяц.

Длительность: от 1 месяца.

Порог входа: с нуля.

Формат: методические материалы, экзамены.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Помощь с трудоустройством: нет. Программа: Психология управления персоналом.

Психология личности.

Психодиагностика, консультирование.

Управление конфликтами.

Коучинг. История, основные понятия. Достоинства: Возможность получения диплома о профессиональной переподготовке установленного образца.

Бесплатная доставка документов по всей территории России.

Возможность оформить налоговый вычет.

Возможность оформить беспроцентную рассрочку.

Возможность указать персональные пожелания к курсу. Недостатки: Нет помощи с трудоустройством. 4,6 — рейтинг школы на основе 13 отзывов на сайте gdekurs.ru. Программа курса

Цена: от 38 000 рублей или в рассрочку от 4300 рублей в месяц. Обратная связь: во время «живого» онлайн-общения с преподавателями и наставниками. Адрес: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 23 а, стр. 3. Номер телефона: 8 (495) 968-95-58.

О чем курс

Курс состоит из пяти программ общей продолжительностью 19 недель. Занятия проходят онлайн в формате живого общения с преподавателями и наставниками, при этом записи вебинаров и материалы доступны три месяца. В программу входят основы психологии, психодиагностика, прикладная психология, бизнес-психология для HR и коучинг. Студенты учатся проводить тренинги и коуч-сессии, формировать психологический климат в компании и консультировать руководство по вопросам управления и коммуникации.

Цена: от 49 700 рублей или в рассрочку от 1381 рублей в месяц на 36 месяцев. Обратная связь: от преподавателей в личном кабинете. Адрес: г. Москва, ул.Фруктовая, д. 7, к. 1. Номер телефона: 8 (499) 110-88-46.

О чем курс

В рамках программы слушатели изучают психологию управления персоналом и групп, коучинговые технологии, психологическое бизнес-консультирование, основы организации и проведения тренингов и принципы групповой динамики. Выполнять практические задания, сдавать тесты и зачеты можно в удобное время в пределах учебного графика. Для сдачи итогового междисциплинарного экзамена дается три попытки. Тесты по промежуточным модулям и дисциплинам можно сдавать неограниченное количество раз. По окончании курса учащиеся получают квалификацию «Бизнес-тренер». Другие курсы НЦРДО: «Корпоративная психология».

Цена: от 29 900 рублей или в рассрочку от 5000 рублей в месяц на 6 месяцев. Обратная связь: в зависимости от тарифа возможна обратная связь от преподавателя. Адрес: г. Москва, ул. Академика Арцимовича, д. 8. Номер телефона: 8 (800) 222-70-59.

О чем курс

Онлайн-курс профессиональной переподготовки с выдачей диплома установленного образца и бесплатной доставкой по всей стране. Студенты изучают широкий спектр тем: организационная культура, психология управления и рекламы, психодиагностика, коучинг, мотивация, конфликтология, психологическая безопасность и социальные аспекты бизнеса. Поступить на профессиональную переподготовку могут слушатели, которые имеют первичное образование университета или колледжа. Практический опыт работы специалистов не имеет значения. Обучение можно пройти в Москве.

Цена: от 9225 рублей. Обратная связь: нет.

О чем курс

Курс проходит полностью дистанционно, материалы и тесты доступны круглосуточно в личном кабинете, а итоговый экзамен можно пересдать бесплатно. Обучение построено гибко: можно выбрать длительность программы — 256, 620 или 1000 часов. В программу входят ключевые темы: психология управления, психодиагностика, коучинг, конфликтология, мотивация, психология продаж и психологическая безопасность. По окончании выдают диплом установленного образца, который бесплатно доставляют по всей России и вносят в федеральный реестр ФИС ФРДО.

Цена: в рассрочку от 9225 рублей в месяц на 22 месяца. Обратная связь: от кураторов в виде комментариев к работам. Адрес: г. Москва, б-р Смоленский, д. 24. Номер телефона: 8 (800) 600-78-47.

О чем курс

Курс проходит онлайн на платформе школы и включает пятимесячное обучение с бессрочным доступом ко всем материалам. Формат предусматривает видеолекции и практические задания, обратную связь от кураторов-экспертов. Программа охватывает 44 модуля с итоговыми проектами по ключевым темам. Курс разработан вместе с «Билайн Университетом», предлагает рассрочку с первым платежом через три месяца, возможность вернуть 13 % от стоимости через налоговый вычет.

Цена: от 47 300 рублей или в рассрочку от 1314 рублей в месяц на 36 месяцев. Обратная связь: техподдержка без выходных с 9:00 до 21:00.

О чем курс