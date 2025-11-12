ТОП-10 курсов по разработке игр на Unity в 2025 году

Индустрия разработки игр активно растет , особенно в сегментах VR и AR. При этом около 70% мобильных игр создано на движке Unity, что делает его ключевым инструментом для входа в геймдев. На онлайн‑курсах можно за несколько месяцев освоить C# и основы работы с Unity, научиться создавать игровые сцены, разработать проекты для портфолио и подготовиться к трудоустройству.

На основе полученной информации отобрали онлайн‑школы с пошаговым обучением, понятными программами, поддержкой на каждом этапе и возможностью пополнить портфолио.

Изучили упоминания об онлайн‑школах в социальных сетях, публичных каналах, мессенджерах и тематических блогах, чтобы выявить наиболее востребованные платформы.

Провели разбор пользовательских отзывов на iRecommend.ru , Tutortop.ru , « Отзовик », « Яндекс Карты » и 2ГИС , чтобы учесть реальный опыт учащихся.

При формировании рейтинга анализировали информацию о школах в открытых источниках.

« Демо “Unity-разработчик” » от XYZ School: демодоступ к платному курсу на 14 дней с уроками в записи и домашними заданиями.

« Разработка игр на Unity » от «Бруноям»: уроки с поддержкой личного наставника, а программа обновляется каждые три месяца.

« Профессия “Разработчик на Unity” » от GeekBrains: курс с крупным итоговым проектом для портфолио и вечным доступ к материалам.

« Профессия “Разработчик игр на Unity” » от «Нетологии»: участники создадут 12 игр в разных жанрах и получат персональную скидку на бесплатной консультации.

« Профессия “Разработчик игр на Unity с нуля” » от Skillbox: партнеры школы предлагают слушателям оплачиваемые заказы в период прохождения курса.

« Разработка игр на Unity » от «Академии TOP» : начать курс можно бесплатно, а найти работу помогут уже во время обучения.

« Unity Game Developer. Basic » от OTUS : программа состоит из вебинаров, а преподаватели-практики всегда на связи во время уроков или в чатах.

« Профессия “Разработчик игр на Unity” » от SkillFactory : вернут деньги, если участники не найдут работу в течение шести месяцев после прохождения курса.

« Разработчик игр на Unity » от Eduson Academy: обучают в живом формате с ментором и выдают три диплома после завершения обучения.

« Профессия “Unity-разработчик” » от XYZ School: участники разработают прототип простой игры в консоли и создадут собственную 2D-игру, а темп обучения можно подстраивать под свой график.

Рейтинг онлайн-курсов по Unity в 2025 году

Проанализировали ключевые параметры: стоимость обучения, длительность курса, требования к начальному уровню и типу документа, который выдается по окончании. Это поможет быстро сравнить варианты и выбрать подходящий курс.

Курсы по созданию игр на движке Unity

На онлайн-курсах по созданию игр на Unity можно не только выучить язык программирования, но и пополнить портфолио новыми проектами. Некоторые школы помогают найти работу после обучения или предоставляют оплачиваемые заказы уже во время занятий.

1. «Профессия “Unity-разработчик”» — XYZ School

За 10 месяцев слушатели изучат игровой движок Unity и освоят программирование на языке C#. В процессе обучения участники создадут два игровых прототипа, которые затем включают в свое портфолио. Программа рассчитана на начинающих: даже те, кто никогда не создавал игры, могут освоить профессию с нуля при поддержке авторов-практиков. Цена полностью: от 133 100 рублей.

Цена в рассрочку: от 5545 рублей в месяц.

Длительность: 10 месяцев.

Порог входа: с нуля.

Формат: онлайн-уроки, практические задания.

Домашние задания: с проверкой.

Документ об окончании: диплом или сертификат. Чему научат: участники освоят программирование на C#; создадут два проекта — прототип простой игры в консоли и полноценную 2D‑игру, изучат при этом ключевые инструменты языка: классы, структуры, корутины. На втором этапе изучат разработку в Unity и по завершении обучения выйдут на уровень уверенного junior‑разработчика. Почему стоит выбрать: На бесплатной диагностике помогут выбрать формат обучения и разработают карьерный план.

Обратная связь от специалистов курса по каждой домашней работе.

На платформе школы доступны лекции, домашние работы, чек-листы и дополнительные материалы.

Можно заморозить обучение и вернуться к нему позже. Программа курса

2. «Разработчик игр на Unity» — Eduson Academy

Участники обучаются в живом формате с ментором. Преподаватели — Unity‑разработчики, практикующие в международных компаниях. Студенты осваивают игровой движок Unity и язык программирования C#. Приобретают навыки работы с анимацией, графикой, логикой поведения объектов, звуком. А еще создают первые игровые проекты, которые затем включают в портфолио. Для занятий требуется компьютер с процессором не ниже 4‑ядерного, оперативной памятью от 4 Гб и видеокартой уровня GT1030/Intel HD Graphics 610/AMD Vega 8 и выше. Цена полностью : по запросу.

Цена в рассрочку : от 4791 рубля в месяц.

Длительность : 6 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : онлайн-занятия, практические задания.

Домашние задания : с проверкой.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, диплом «Академии Eduson», подтвержденный «Сколково», и диплом на английском языке. Чему научат: слушатели освоят разработку 2D‑ и 3D‑игр на Unity, программирование на C#. Научатся реализовывать игровую логику, интегрировать физику, анимации и визуальные эффекты, разрабатывать ИИ для NPC, а также создавать игровые механики — лидерборды, системы сохранений и авторизацию. Научатся оптимизировать проекты, организовывать командную работу, используя Git и Trello, писать юнит‑тесты и отлаживать код. Почему стоит выбрать: Помощь в составлении резюме, рекомендации карьерного центра по поиску работы в IT.

Пять проектов в портфолио.

Доступ к записям занятий и обновлениям остается навсегда. Программа курса

Слушатели изучат основы геймдизайна и программирование в Unity. Научатся создавать собственные игровые проекты с продуманными сценариями, звуковым оформлением и визуальной составляющей. Программа подходит как для увлеченных играми новичков, так и для разработчиков, уже владеющих другими языками программирования. Цена полностью : по запросу.

Цена в рассрочку : от 5379 рублей на 36 месяцев.

Длительность : 18 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : онлайн-занятия, практические задания.

Домашние задания : с проверкой.

Документ об окончании: сертификат. Чему научат: участники научатся создавать 3D‑платформер и разрабатывать игровые локации с интерактивными элементами. Изучат основы языка C#. Создадут несколько мини‑игр и простой 3D‑квест с использованием C#. Составят дизайн‑документ для будущей игры и реализуют собственный проект — мобильную 2D‑игру в жанре Space Shooter. Почему стоит выбрать: Грант 25 тысяч рублей на обучение.

Вернут деньги, если участники не найдут работу за шесть месяцев после прохождения курса.﻿

Курсы по нейросетям и английскому в подарок.

Рекомендации по построению карьеры в геймдизайне и возможность попасть в кадровый резерв компании.

Участники разработают семь игр для портфолио.

Скидка при оплате полной стоимости курса. Программа курса

Обучение проходит в формате интерактивных вебинаров без предзаписанных уроков. Преподаватели — практикующие эксперты, помогают освоить материал и отработать его на примерах, необходимых в работе. Для взаимодействия создают группу в Telegram, где студенты могут задать вопросы и получать развернутую обратную связь. Более опытные Unity-разработчики могут пройти курс «Unity Game Developer. Professional». Авторы программы помогут слушателям упорядочить уже полученные знания и освоить принципы и паттерны проектирования. Цена полностью : 95 000 рублей.

Цена в рассрочку : по запросу.

Длительность : 5 месяцев.

Порог входа : необходимо знать информатику, математику, геометрию и иметь представление о разработке игр.

Формат : вебинары, практические задания.

Домашние задания : с проверкой.

Документ об окончании: сертификат. Чему научат: слушатели освоят работу с инструментами игрового движка, изучат программирование на языке C# и приобретут навыки разработки игровых уровней и интерфейсов. Научатся оптимизировать производительность и оформлять игры, а также создавать полноценные игровые проекты. Почему стоит выбрать: Вступительное тестирование для оценки знаний перед обучением.

Записи вебинаров после курса можно скачать.

Студенты получат рекомендательное письмо от преподавателей.

Помогут оформить резюме и научат проходить собеседования.

Можно вернуть 13% от стоимости курса. Программа курса

Курс для взрослых и подростков от 16 лет. Занятия проходят на платформе школы в формате «живых» вебинаров, участники могут задавать вопросы преподавателю. Программу можно изучить онлайн за 12 месяцев или в IT-колледже за 2,5 года. Группы формируются небольшим составом не более 25 человек. Цена полностью : по запросу.

Цена в рассрочку : от 3670 рублей в месяц.

Длительность : 12 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : занятия в прямом эфире, практические задания.

Домашние задания : с проверкой.

Документ об окончании: диплом. Чему научат: слушатели научатся создавать и настраивать игровые сцены, работать с физикой объектов и шейдерами, регулировать освещение в сценах. Освоят использование 2D- и 3D‑объектов при разработке игр, научатся настраивать анимацию для игровых элементов и применять инструменты пользовательского интерфейса для взаимодействия с игроком. Почему стоит выбрать: В личном кабинете доступны дополнительные материалы для обучения.

Открывают доступ к демоурокам для знакомства с программой.

Скидки при покупке второго курса.

Финальный проект можно добавить в портфолио. Программа курса

Во время обучения участники разработают и выпустят игры в Steam, VK Play и Google Play. Школа еженедельно проводит прямые эфиры с геймдизайнерами и разработчиками известных игр, например Atomic Heart, Project Zomboid и Black Book. Работу участников курируют тимлиды и команда разработчиков. Студенты могут пройти стажировку в игровой студии GameBox, изучить основы монетизации проекта и довести до релиза собственную игру. Цена полностью : от 112 311 рублей.

Цена в рассрочку : от 5825 рублей в месяц.

Длительность : от 6 до 10 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : онлайн-уроки, вебинары, практические задания.

Домашние задания : с проверкой.

Документ об окончании: сертификат. Чему научат: участники освоят разработку игр для мобильных устройств и компьютеров. Научатся создавать шейдеры и работать с 2D‑ и 3D‑моделированием, проектировать персонажей и игровые сцены в Blender, программировать на C#, а также освоят внедрение SDK для аналитики и монетизации проектов. Почему стоит выбрать: Во время обучения можно получать оплачиваемые заказы от партнеров.

Обратная связь от кураторов-экспертов в течение суток после запроса.

Доступ в Telegram-чат с экспертами и участниками курса.

Материалы для изучения доступны в мобильном приложении.

Участники создадут семь игр для портфолио.

Помощь в оформлении резюме, подготовка к собеседованию. Программа курса

Программа построена поэтапно. В течение первых четырех месяцев студенты изучают основы разработки на Unity и C#, затем выполняют шесть проектных работ. Полный цикл обучения длится 13 месяцев. За это время участники сформируют портфолио и получат диплом. На курсе студенты создадут 11 прототипов игр в различных жанрах, а под руководством экспертов разработают собственный полноценный игровой проект. Цена полностью : 109 400 рублей.

Цена в рассрочку : от 3198 рублей в месяц.

Длительность : 13 месяцев.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеолекции, вебинары, практические задания, тесты.

Домашние задания : с проверкой.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке. Чему научат: участники освоят прототипирование 2D‑ и 3D‑игр в Unity, научатся создавать интерфейс, работать с текстурами, звуком, моделями, анимацией и использовать материалы из Asset Store. Изучат программирования на C#, работу с шейдерами и системой частиц для оформления визуальной части. Слушатели получат навыки прототипирования AI‑противников, создания NPC и подготовки игры к релизу. Почему стоит выбрать: Можно пройти практику в «Нетологии» или у партнера.

В программе есть интенсив по трудоустройству, где расскажут, как оформить резюме и пройти собеседование.

Бонусный курс от HR-экспертов и сборник полезных материалов для дальнейшей работы.

Доступ в карьерный клуб с прямыми эфирами, митапами и конкурсами. Программа курса

Участники занимаются в мини-группах на «живых», а не предзаписанных онлайн-занятиях. Слушатели изучат разработку 2D‑ и 3D‑игр в Unity — от платформеров до 3D‑экшенов. Освоят создание основных игровых механик с использованием языка программирования C#. В результате пополнят портфолио шестью проектами и получат помощь в трудоустройстве. Цена полностью : по запросу.

Цена в рассрочку : от 5356 рублей в месяц.

Длительность : в своем темпе.

Порог входа : с нуля.

Формат : онлайн-вебинары, видеоуроки, практические задания.

Домашние задания : с проверкой.

Документ об окончании: сертификат. Чему научат: участники познакомятся с платформой Unity и пройдут путь от начального до продвинутого уровня работы в ней. В программу входит изучение языка программирования C#. Кроме того, слушатели освоят работу в программе Blender. По каждому блоку предусмотрены практические задания и итоговая работа. Почему стоит выбрать: Бесплатная консультация перед покупкой курса.

Изучать материалы можно в любое удобное время.

Практика по брифам от реальных компаний.

Подробная обратная связь от кураторов-экспертов.

Подготовят к собеседованиям, помогут оформить резюме и сопроводительные письма. Программа курса

Обучение проходит в личном кабинете на собственной платформе школы с понятным интерфейсом. За четыре месяца участники освоят игровой движок Unity по видеоурокам и дополнительным материалам с поддержкой личного наставника. Курс актуализирован в этом году и обновляется каждые три месяца. В конце участники сдадут два итоговых проекта. Цена полностью : по запросу.

Цена в рассрочку : от 4574 рублей в месяц на 12 месяцев.

Длительность : 4 месяца.

Порог входа : с нуля.

Формат : видеолекции, практические задания.

Домашние задания : с проверкой.

Документ об окончании: сертификат. Чему научат: участники освоят настройку сред разработки Visual Studio Community, Unity, Git, Rider и изучат основы программирования на C#, включая ООП, работу с консолью, условными выражениями, циклами и массивами. Научатся создавать и анимировать персонажей, разрабатывать систему здоровья и оружия, оптимизировать проекты. Почему стоит выбрать: Поддержка личного наставника в течение всего курса и развернутая обратная связь.

Дата старта сразу после оплаты.

Дают доступ к мини-курсу по трудоустройству.

Дарят подписку в Find the Job, сервису для рассылки резюме.

Можно вернуть налоговый вычет 13%. Программа курса

10. «Разработчик мобильных игр на Unity» — Synergy