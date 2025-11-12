ТОП-10 курсов по разработке игр на Unity в 2025 году

Индустрия разработки игр активно растет, особенно в сегментах VR и AR. При этом около 70% мобильных игр создано на движке Unity, что делает его ключевым инструментом для входа в геймдев. На онлайн‑курсах можно за несколько месяцев освоить C# и основы работы с Unity, научиться создавать игровые сцены, разработать проекты для портфолио и подготовиться к трудоустройству.
Как собрали курсы для рейтинга
При формировании рейтинга анализировали информацию о школах в открытых источниках.
Проанализировали исследования, выделили онлайн‑школы, которые предлагают качественные образовательные программы.
Провели разбор пользовательских отзывов на iRecommend.ru, Tutortop.ru, «Отзовик», «Яндекс Карты» и 2ГИС, чтобы учесть реальный опыт учащихся.
Изучили упоминания об онлайн‑школах в социальных сетях, публичных каналах, мессенджерах и тематических блогах, чтобы выявить наиболее востребованные платформы.
На основе полученной информации отобрали онлайн‑школы с пошаговым обучением, понятными программами, поддержкой на каждом этапе и возможностью пополнить портфолио.
Рейтинг онлайн-курсов по Unity в 2025 году
«Профессия “Unity-разработчик”» от XYZ School: участники разработают прототип простой игры в консоли и создадут собственную 2D-игру, а темп обучения можно подстраивать под свой график.
«Разработчик игр на Unity» от Eduson Academy: обучают в живом формате с ментором и выдают три диплома после завершения обучения.
«Профессия “Разработчик игр на Unity”» от SkillFactory: вернут деньги, если участники не найдут работу в течение шести месяцев после прохождения курса.
«Unity Game Developer. Basic» от OTUS: программа состоит из вебинаров, а преподаватели-практики всегда на связи во время уроков или в чатах.
«Разработка игр на Unity» от «Академии TOP»: начать курс можно бесплатно, а найти работу помогут уже во время обучения.
«Профессия “Разработчик игр на Unity с нуля”» от Skillbox: партнеры школы предлагают слушателям оплачиваемые заказы в период прохождения курса.
«Профессия “Разработчик игр на Unity”» от «Нетологии»: участники создадут 12 игр в разных жанрах и получат персональную скидку на бесплатной консультации.
«Профессия “Разработчик на Unity”» от GeekBrains: курс с крупным итоговым проектом для портфолио и вечным доступ к материалам.
«Разработка игр на Unity» от «Бруноям»: уроки с поддержкой личного наставника, а программа обновляется каждые три месяца.
«Демо “Unity-разработчик”» от XYZ School: демодоступ к платному курсу на 14 дней с уроками в записи и домашними заданиями.
Сравнительная таблица всех курсов по Unity
Проанализировали ключевые параметры: стоимость обучения, длительность курса, требования к начальному уровню и типу документа, который выдается по окончании. Это поможет быстро сравнить варианты и выбрать подходящий курс.
Онлайн-школа
Стоимость полная
Стоимость в рассрочку
Длительность
Порог входа
Документ об окончании
XYZ School
От 133 100 рублей
От 5545 рублей в месяц
10 месяцев
С нуля
диплом или сертификат
Eduson Academy
По запросу
От 4791 рублей в месяц
6 месяцев
С нуля
диплом
SkillFactory
По запросу
От 5379 рублей в месяц
18 месяцев
С нуля
сертификат
OTUS
95 000 рублей
По запросу
5 месяцев
Знание информатики, математики и основ разработки
сертификат
«Компьютерная академия TOP»
По запросу
От 3670 рублей в месяц
12 месяцев
С нуля
диплом
Skillbox
От 112 311 рублей
От 5825 рублей в месяц
От 6 до 10 месяцев
С нуля
сертификат
«Нетология»
109 400 рублей
От 3198 рублей в месяц
13 месяцев
С нуля
диплом
GeekBrains
По запросу
От 5356 рублей в месяц
В своем темпе
С нуля
сертификат
«Бруноям»
По запросу
От 4574 рублей в месяц
4 месяца
С нуля
сертификат
Synergy
По запросу
По запросу
6 месяцев
С нуля
диплом
Курсы по созданию игр на движке Unity
На онлайн-курсах по созданию игр на Unity можно не только выучить язык программирования, но и пополнить портфолио новыми проектами. Некоторые школы помогают найти работу после обучения или предоставляют оплачиваемые заказы уже во время занятий.
1. «Профессия “Unity-разработчик”» — XYZ School
За 10 месяцев слушатели изучат игровой движок Unity и освоят программирование на языке C#. В процессе обучения участники создадут два игровых прототипа, которые затем включают в свое портфолио. Программа рассчитана на начинающих: даже те, кто никогда не создавал игры, могут освоить профессию с нуля при поддержке авторов-практиков.
Цена полностью: от 133 100 рублей.
Цена в рассрочку: от 5545 рублей в месяц.
Длительность: 10 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-уроки, практические задания.
Домашние задания: с проверкой.
Документ об окончании: диплом или сертификат.
Чему научат: участники освоят программирование на C#; создадут два проекта — прототип простой игры в консоли и полноценную 2D‑игру, изучат при этом ключевые инструменты языка: классы, структуры, корутины. На втором этапе изучат разработку в Unity и по завершении обучения выйдут на уровень уверенного junior‑разработчика.
Почему стоит выбрать:
На бесплатной диагностике помогут выбрать формат обучения и разработают карьерный план.
Обратная связь от специалистов курса по каждой домашней работе.
На платформе школы доступны лекции, домашние работы, чек-листы и дополнительные материалы.
Можно заморозить обучение и вернуться к нему позже.
2. «Разработчик игр на Unity» — Eduson Academy
Участники обучаются в живом формате с ментором. Преподаватели — Unity‑разработчики, практикующие в международных компаниях. Студенты осваивают игровой движок Unity и язык программирования C#. Приобретают навыки работы с анимацией, графикой, логикой поведения объектов, звуком. А еще создают первые игровые проекты, которые затем включают в портфолио.
Для занятий требуется компьютер с процессором не ниже 4‑ядерного, оперативной памятью от 4 Гб и видеокартой уровня GT1030/Intel HD Graphics 610/AMD Vega 8 и выше.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 4791 рубля в месяц.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-занятия, практические задания.
Домашние задания: с проверкой.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке, диплом «Академии Eduson», подтвержденный «Сколково», и диплом на английском языке.
Чему научат: слушатели освоят разработку 2D‑ и 3D‑игр на Unity, программирование на C#. Научатся реализовывать игровую логику, интегрировать физику, анимации и визуальные эффекты, разрабатывать ИИ для NPC, а также создавать игровые механики — лидерборды, системы сохранений и авторизацию. Научатся оптимизировать проекты, организовывать командную работу, используя Git и Trello, писать юнит‑тесты и отлаживать код.
Почему стоит выбрать:
Помощь в составлении резюме, рекомендации карьерного центра по поиску работы в IT.
Пять проектов в портфолио.
Доступ к записям занятий и обновлениям остается навсегда.
3. «Профессия “Разработчик игр на Unity”» — SkillFactory
Слушатели изучат основы геймдизайна и программирование в Unity. Научатся создавать собственные игровые проекты с продуманными сценариями, звуковым оформлением и визуальной составляющей. Программа подходит как для увлеченных играми новичков, так и для разработчиков, уже владеющих другими языками программирования.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 5379 рублей на 36 месяцев.
Длительность: 18 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-занятия, практические задания.
Домашние задания: с проверкой.
Документ об окончании: сертификат.
Чему научат: участники научатся создавать 3D‑платформер и разрабатывать игровые локации с интерактивными элементами. Изучат основы языка C#. Создадут несколько мини‑игр и простой 3D‑квест с использованием C#. Составят дизайн‑документ для будущей игры и реализуют собственный проект — мобильную 2D‑игру в жанре Space Shooter.
Почему стоит выбрать:
Грант 25 тысяч рублей на обучение.
Вернут деньги, если участники не найдут работу за шесть месяцев после прохождения курса.
Курсы по нейросетям и английскому в подарок.
Рекомендации по построению карьеры в геймдизайне и возможность попасть в кадровый резерв компании.
Участники разработают семь игр для портфолио.
Скидка при оплате полной стоимости курса.
4. «Unity Game Developer. Basic» — OTUS
Обучение проходит в формате интерактивных вебинаров без предзаписанных уроков. Преподаватели — практикующие эксперты, помогают освоить материал и отработать его на примерах, необходимых в работе. Для взаимодействия создают группу в Telegram, где студенты могут задать вопросы и получать развернутую обратную связь.
Более опытные Unity-разработчики могут пройти курс «Unity Game Developer. Professional». Авторы программы помогут слушателям упорядочить уже полученные знания и освоить принципы и паттерны проектирования.
Цена полностью: 95 000 рублей.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 5 месяцев.
Порог входа: необходимо знать информатику, математику, геометрию и иметь представление о разработке игр.
Формат: вебинары, практические задания.
Домашние задания: с проверкой.
Документ об окончании: сертификат.
Чему научат: слушатели освоят работу с инструментами игрового движка, изучат программирование на языке C# и приобретут навыки разработки игровых уровней и интерфейсов. Научатся оптимизировать производительность и оформлять игры, а также создавать полноценные игровые проекты.
Почему стоит выбрать:
Вступительное тестирование для оценки знаний перед обучением.
Записи вебинаров после курса можно скачать.
Студенты получат рекомендательное письмо от преподавателей.
Помогут оформить резюме и научат проходить собеседования.
Можно вернуть 13% от стоимости курса.
5. «Разработка игр на Unity» — «Академия TOP»
Курс для взрослых и подростков от 16 лет. Занятия проходят на платформе школы в формате «живых» вебинаров, участники могут задавать вопросы преподавателю. Программу можно изучить онлайн за 12 месяцев или в IT-колледже за 2,5 года. Группы формируются небольшим составом не более 25 человек.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 3670 рублей в месяц.
Длительность: 12 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: занятия в прямом эфире, практические задания.
Домашние задания: с проверкой.
Документ об окончании: диплом.
Чему научат: слушатели научатся создавать и настраивать игровые сцены, работать с физикой объектов и шейдерами, регулировать освещение в сценах. Освоят использование 2D- и 3D‑объектов при разработке игр, научатся настраивать анимацию для игровых элементов и применять инструменты пользовательского интерфейса для взаимодействия с игроком.
Почему стоит выбрать:
В личном кабинете доступны дополнительные материалы для обучения.
Открывают доступ к демоурокам для знакомства с программой.
Скидки при покупке второго курса.
Финальный проект можно добавить в портфолио.
6. «Профессия “Разработчик игр на Unity с нуля”» — Skillbox
Во время обучения участники разработают и выпустят игры в Steam, VK Play и Google Play. Школа еженедельно проводит прямые эфиры с геймдизайнерами и разработчиками известных игр, например Atomic Heart, Project Zomboid и Black Book. Работу участников курируют тимлиды и команда разработчиков.
Студенты могут пройти стажировку в игровой студии GameBox, изучить основы монетизации проекта и довести до релиза собственную игру.
Цена полностью: от 112 311 рублей.
Цена в рассрочку: от 5825 рублей в месяц.
Длительность: от 6 до 10 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-уроки, вебинары, практические задания.
Домашние задания: с проверкой.
Документ об окончании: сертификат.
Чему научат: участники освоят разработку игр для мобильных устройств и компьютеров. Научатся создавать шейдеры и работать с 2D‑ и 3D‑моделированием, проектировать персонажей и игровые сцены в Blender, программировать на C#, а также освоят внедрение SDK для аналитики и монетизации проектов.
Почему стоит выбрать:
Во время обучения можно получать оплачиваемые заказы от партнеров.
Обратная связь от кураторов-экспертов в течение суток после запроса.
Доступ в Telegram-чат с экспертами и участниками курса.
Материалы для изучения доступны в мобильном приложении.
Участники создадут семь игр для портфолио.
Помощь в оформлении резюме, подготовка к собеседованию.
7. «Профессия “Разработчик игр на Unity”» — «Нетология»
Программа построена поэтапно. В течение первых четырех месяцев студенты изучают основы разработки на Unity и C#, затем выполняют шесть проектных работ.
Полный цикл обучения длится 13 месяцев. За это время участники сформируют портфолио и получат диплом. На курсе студенты создадут 11 прототипов игр в различных жанрах, а под руководством экспертов разработают собственный полноценный игровой проект.
Цена полностью: 109 400 рублей.
Цена в рассрочку: от 3198 рублей в месяц.
Длительность: 13 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, вебинары, практические задания, тесты.
Домашние задания: с проверкой.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Чему научат: участники освоят прототипирование 2D‑ и 3D‑игр в Unity, научатся создавать интерфейс, работать с текстурами, звуком, моделями, анимацией и использовать материалы из Asset Store. Изучат программирования на C#, работу с шейдерами и системой частиц для оформления визуальной части. Слушатели получат навыки прототипирования AI‑противников, создания NPC и подготовки игры к релизу.
Почему стоит выбрать:
Можно пройти практику в «Нетологии» или у партнера.
В программе есть интенсив по трудоустройству, где расскажут, как оформить резюме и пройти собеседование.
Бонусный курс от HR-экспертов и сборник полезных материалов для дальнейшей работы.
Доступ в карьерный клуб с прямыми эфирами, митапами и конкурсами.
8. «Профессия “Разработчик на Unity”» — GeekBrains
Участники занимаются в мини-группах на «живых», а не предзаписанных онлайн-занятиях. Слушатели изучат разработку 2D‑ и 3D‑игр в Unity — от платформеров до 3D‑экшенов. Освоят создание основных игровых механик с использованием языка программирования C#. В результате пополнят портфолио шестью проектами и получат помощь в трудоустройстве.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 5356 рублей в месяц.
Длительность: в своем темпе.
Порог входа: с нуля.
Формат: онлайн-вебинары, видеоуроки, практические задания.
Домашние задания: с проверкой.
Документ об окончании: сертификат.
Чему научат: участники познакомятся с платформой Unity и пройдут путь от начального до продвинутого уровня работы в ней. В программу входит изучение языка программирования C#. Кроме того, слушатели освоят работу в программе Blender. По каждому блоку предусмотрены практические задания и итоговая работа.
Почему стоит выбрать:
Бесплатная консультация перед покупкой курса.
Изучать материалы можно в любое удобное время.
Практика по брифам от реальных компаний.
Подробная обратная связь от кураторов-экспертов.
Подготовят к собеседованиям, помогут оформить резюме и сопроводительные письма.
9. «Разработка игр на Unity» — «Бруноям»
Обучение проходит в личном кабинете на собственной платформе школы с понятным интерфейсом. За четыре месяца участники освоят игровой движок Unity по видеоурокам и дополнительным материалам с поддержкой личного наставника. Курс актуализирован в этом году и обновляется каждые три месяца. В конце участники сдадут два итоговых проекта.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 4574 рублей в месяц на 12 месяцев.
Длительность: 4 месяца.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеолекции, практические задания.
Домашние задания: с проверкой.
Документ об окончании: сертификат.
Чему научат: участники освоят настройку сред разработки Visual Studio Community, Unity, Git, Rider и изучат основы программирования на C#, включая ООП, работу с консолью, условными выражениями, циклами и массивами. Научатся создавать и анимировать персонажей, разрабатывать систему здоровья и оружия, оптимизировать проекты.
Почему стоит выбрать:
Поддержка личного наставника в течение всего курса и развернутая обратная связь.
Дата старта сразу после оплаты.
Дают доступ к мини-курсу по трудоустройству.
Дарят подписку в Find the Job, сервису для рассылки резюме.
Можно вернуть налоговый вычет 13%.
10. «Разработчик мобильных игр на Unity» — Synergy
Обучение проходит на платформе Synergy LMS — это модульная система, разработанная с использованием IT-технологий, где студенты слушают уроки, выполняют задания и общаются с преподавателями. После обучения слушатели получат диплом о профессиональной переподготовке.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: 6 месяцев.
Порог входа: с нуля.
Формат: видеоуроки, практические задания.
Домашние задания: с проверкой.
Документ об окончании: диплом.
Чему научат: в первом блоке участники научатся основам геймдизайна и получат представление о современной игровой индустрии в рамках. Во втором модуле освоят программирование на C# — от базовых понятий до продвинутого уровня. Третий модуль посвящен разработке мобильных игр.
Почему стоит выбрать:
На все вопросы отвечают куратор и тьютор.
Гарантируют содействие в трудоустройстве.
На сайте есть тест на определение подходящей профессии.
Начать учиться можно бесплатно.
Бесплатные курсы и уроки по Юнити
На бесплатных уроках можно узнать, как строится работа над проектами, как добавлять графику и персонажей в игровые сцены. Видеоуроки полезны начинающим разработчикам игр для знакомства со сферой или тем, кто готов сменить вид деятельности.
«Демо “Unity-разработчик”» от XYZ School (14 дней доступа, лекции и задания, доступ после регистрации, без сертификата).
«Unity» от Skillbox (21 урок, доступ после регистрации, без сертификата).
«Unity с нуля: создайте первую 3D-игру» от «Нетологии» (онлайн-курс, видеолекции и практические задания, доступ после регистрации, без сертификата).
«Разработка игры на Unity» от itProger (7 текстовых и видеоуроков, доступ после регистрации, без сертификата).
«Введение в Unity» Stepik (15 видеоуроков, 19 тестов, желательно знание языка С#, доступ после регистрации, без сертификата).
Почему стоит освоить программирование в Unity
Unity — один из востребованных игровых движков. В 2024 году в Steam было выпущено почти 9 тысяч игр на движке Unity. Он активно используется как независимыми разработчиками, так и крупными студиями. На Юнити созданы Phoenix Point, Beat Saber и шутер Superhot.
Освоив Unity, можно устроиться на работу в сфере геймдева и разрабатывать мобильные игры, создавать проекты в области виртуальной реальности и интерактивные приложения. Начинающие геймдизайнеры могут реализовывать собственные идеи, программисты — переходить в перспективную игровую индустрию, а 3D‑художники — создавать модели для действующих проектов.
Что важно при выборе курсов по Unity
При выборе лучшего курса по Юнити следует обращать внимание на практическую наполненность программы. Например узнать, каков процент теории на занятиях, а сколько отведено практике. А еще узнать о том, как проводятся уроки, обратить внимание на квалификацию преподавателей и наличие карьерных консультаций.
Программа обучения
Программа должна последовательно охватывать ключевые этапы разработки. На начальном этапе изучают основы работы с движком, программирование на C#. Затем — графику, анимацию и механизмы управления персонажем. Далее – методы снижения нагрузки на ресурсы и процесс размещения игр в приложениях.
Например, программа курса от XYZ School состоит из двух ступеней. На первом слушатели осваивают язык программирования C#: изучают основы работы с ним в Unity, погружаются в объектно‑ориентированное программирование, разбирают подходы к организации кода и архитектурные принципы. На втором этапе создают игровые механики: от разработки сцены в платформер‑пазле до внедрения боев, NPC, UI‑элементов и продвинутых визуальных эффектов.
Формат обучения
Программы по Unity чаще всего используют смешанный формат обучения. Основу составляют видеолекции и вебинары с преподавателем. Они доступны в личном кабинете. Там же открывают доступ к практическим задачам, тренажерам и дополнительным материалам в зависимости от школы.
Например, курс в SkillFactory построен по гибкому формату: слушатель сам определяет ежедневную нагрузку — от 15 минут до 2 часов. Учебный материал находится в личном кабинете и подается дробно. Теория разбита на короткие блоки и состоит из видео и текстовых материалов. После каждого блока предусмотрена практика: тренажеры, тесты, домашние задания, проекты и хакатоны. В процессе обучения студентов поддерживают менторы из IT‑индустрии и кураторы. Они проверяют задания и решают организационные вопросы.
Преподаватели
Оптимальным преподавателем считается практикующий специалист с опытом коммерческой разработки в сфере геймдева. При выборе школы нужно учесть, что опыт у педагогов не менее трех‑пяти лет и у них есть опубликованные проекты, а также публикации в профильных изданиях или участие в конференциях.
Рассмотрим на примере педагогов из курсов в статье:
Дмитрий Фофанов из XYZ School: Unity Lead в студии разработки мобильных и социальных игр Playneta, сооснователь мобильной гоночной игры Drift Clash.
Василий Горелкин из SkillFactory: создатель демоверсии обучающих проектов, разработал шутер с элементами стелс‑экшена, многопользовательскую игру «Сетевые танки» и 3D‑гонки.
Владимир Широкун из OTUS: фриланс-разработчик и менеджер в IT с восьмилетним стажем, из них более пяти лет с Unity, создает AR/VR- приложения.
Максим Гревцев из Skillbox: разработчик в американской компании MicroProse, ответственный за создание проектов в студии, которая выпустила серию игр Civilization, X‑COM и Worms, есть опыт в разработке метавселенных, а также в работе с технологиями блокчейна и виртуальной реальности.
Дмитрий Лукичев из «Нетологии»: технический геймдизайнер в Banzai Games. Это студия разработки игр, соразработчик серии файтингов Shadow Fight, а также паркур‑игры Vector и проекта Shades.
Стоимость и условия оплаты
Стоимость программ по Unity варьируется в широком диапазоне — от 50 до 150 тысяч рублей. Цена зависит продолжительности курса, квалификации преподавательского состава, наличия стажировок и дополнительных материалов.
Некоторые школы предлагают премиальные тарифы с индивидуальным наставничеством. Подобные программы, как правило, имеют более высокую стоимость из-за персонального подхода к обучению.
Рассрочка
Рассрочка — удобный способ распределения финансовой нагрузки при оплате обучения. Школы предлагают несколько вариантов реализации этой опции: банковская рассрочка и внутренняя.
Воспользовавшись услугами банка, слушатель сам вносит ежемесячные платежи. Но итоговая стоимость обучения может оказаться выше базовой. Иногда проценты по кредиту компенсирует сама школа — это стоит уточнять у менеджеров курса.
Внутренняя рассрочка предполагает прямые платежи без участия банка. Часто такая схема реализуется без начисления процентов, но требует внимательного изучения договора.
Стажировка и трудоустройство
В некоторых школах после обучения слушатели получают доступ к различным возможностям карьерного развития. Это могут быть консультации, стажировки в партнерских студиях или гарантированное трудоустройство.
Например, в программе Eduson Academy есть целый блок «Трудоустройство в IT». Авторы расскажут, как оформить резюме и составить сопроводительное письмо, как вести себя на собеседовании, дадут персональные рекомендации по поиску работы в IT. Оплачиваемые стажировки предусмотрены в XYZ School. А в GeekBrains откроют доступ к базе вакансий школы.
В случае с гарантиями трудоустройства нужно быть предельно внимательным и изучать договор перед покупкой курса. Часто в условия таких гарантий входит посещение всех консультаций, а также активный отклик на вакансии, вплоть до определенного количества откликов в день. Да и само определение «трудоустройства» может быть очень узким, иногда даже приглашение на собеседование может приравниваться к приему на работу.
Итоговая работа по результатам обучения
Финальный проект или итоговая работа – это, как правило, готовая игра, которую студенты разрабатывают самостоятельно. Выполнить хорошо эту работу особенно важно, если после обучения нужно устроиться на работу. При отборе кандидатов работодатели часто изучают портфолио и отдают предпочтение тем, у кого есть реальные кейсы. Кроме того, финальный проект — отличная возможность выделиться среди конкурентов.
Итоговый проект не является обязательным, если обучение проходит исключительно для общего развития, либо если слушатель ставит перед собой задачу лишь углубить знания в работе с Unity.
На курсах из подборки тоже предусмотрены финальные проекты. В «Нетологии» студенты создадут 12 проектов в разных жанрах, в OTUS — создадут игру и выложат ее в магазин приложений, в XYZ School — реализуют 2D Action игру на 4 уровня.
Лицензия школы
Наличие лицензии у школы служит официальным подтверждением того, что программа соответствует установленным образовательным стандартам. Это важно для слушателей по ряду причин:
Возможность получения налогового вычета в размере 13% от стоимости обучения.
Гарантируя качества контента.
Получение сертификатов, дипломов или удостоверений установленного образца.
В качестве примера можно привести платформу Skillbox. Лицензия № Л035-1 298-77/179 609 указана на сайте. Проверить подлинность документа можно на официальном портале Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) по ссылке obrnadzor.gov.ru.
Возврат денежных средств
Возврат средств возможен в двух ситуациях: если слушатель отказывается от курса в определенный период, обычно 3–7 дней с начала обучения, или если программа не была предоставлена в полном объеме по вине школы.
В договоре указываются сроки подачи заявления и возможные удержания, например, за уже предоставленные уроки. В программах с рассрочкой возврат может затрагивать уже внесенные платежи — этот момент тоже должен быть прописан в соглашении.
Примеры работ студентов
На сайтах школ часто выкладывают фотографии проектов выпускников или авторов курсов. Такие работы наглядно показывают, чему можно научиться на курсе: уровень сложности, используемые технологии, визуальную и техническую проработку. Это помогает будущим ученикам оценить, соответствует ли программа их ожиданиям. Посмотрим на некоторые из них.
Чему научат на курсах программирования в Unity
Перед покупкой курса важно тщательно изучить программу. Хотя учебные планы разных школ могут отличаться, в большинстве программ по Unity студенты осваивают ключевые блоки: основы работы с движком Unity, программирование на C#, графику и визуальные эффекты, а также игровую логику и архитектуру:
Базовые навыки разработки. Слушатели узнают о полном цикле создания игры или интерактивного приложения: от первичной настройки проекта до финальной сборки. Научатся проектировать игровые сцены, размещать и настраивать объекты, работать с освещением и камерами.
Программирование на C#. Авторы расскажут о синтаксисе языка, работе с переменными, условными операторами и циклами. Участники изучат основы объектно‑ориентированного программирования: классы, наследование, инкапсуляцию. Научатся писать скрипты для управления персонажами.
Графика и анимация. В этом блоке слушатели научатся импортировать 3D‑модели, настраивать материалы и шейдеры, создавать и редактировать анимации через Animator Controller. Освоят базовые приемы работы с текстурами и освещением для создания визуального стиля.
Игровая логика и механики. Студенты освоят реализацию систем коллизий, триггеров, физики движения. Научатся создавать пользовательские интерфейсы, системы инвентаря, очков, жизней. А также поймут, как проектировать уровни и задавать правила взаимодействия объектов.
Оптимизация и публикация. В финальных блоках изучат методы снижения нагрузки на процессор и видеокарту, оптимизацию текстур и моделей. Освоят настройку параметров экспорта, размещение игр в App Store и Google Play.
Что может делать специалист, освоивший движок Unity
Специалист со знанием в Unity может реализовывать проекты разной сложности и направленности. Например разрабатывать мобильные игры — от гиперказуальных аркад до RPG с глубокой механикой. Или создавать VR/AR‑приложения: тренажеры для Oculus Quest или интерактивные экскурсии.
С навыками работы в Unity можно делать мини‑игры для рекламы или интерактивные страницы сайтов. Вести игровые проекты самостоятельно с нуля — от идеи до релиза, включая подготовку документации и взаимодействие с заказчиками. А также поддерживать и дорабатывать существующие проекты: оптимизировать производительность, добавлять новые функции, адаптировать под новые платформы.
Профессионалы могут работать не только в игровой индустрии. В сфере медицины такие специалисты проектируют симуляторы для отработки хирургических операций и тренингов по безопасности.
Ответы на частые вопросы при выборе обучения по Unity
Собрали ответы на самые распространенные вопросы по Unity. Рассказали о возрастных ограничениях, необходимых навыках и оборудовании, сроках обучения и перспективах заработка.
Кому подходят курсы по Unity? Нужен ли опыт программирования для начала обучения?
Изучение Unity на онлайн-курсах подходят прежде всего новичкам, которые хотят освоить профессию разработчика игр с нуля и получить полноценную подготовку к работе в геймдеве. Они также будут полезны тем, кто уже трудится в игровой индустрии — например, дизайнерам или тестировщикам, желающим перейти в разработку.
Чаще программы рассчитаны как на новичков без опыта программирования на Unity и C#, так и на тех, кто обладает начальными знаниями.
Насколько сложно учиться на курсах по Unity?
Начать обучение можно даже без навыков программирования. Многие курсы построены по принципу постепенного усложнения. Но некоторые школы предупреждают о том, какие знания необходимы для обучения. Например, студенты OTUS должны знать информатику, математику, разбираться в геометрии, а также иметь базовые представления о процессе разработки игр. А курс в XYZ School подойдет тем, кто никогда не создавал игры.
Нужно ли знать английский язык для обучения?
Для комфортного обучения пригодится базовый уровень английского, но это не обязательно. Большую часть обучающих материалов можно перевести в обычном переводчике.
Какое оборудование потребуется для обучения?
Необходим процессор уровня Intel Core i5 или AMD Ryzen 5 или выше, не менее 8 ГБ оперативной памяти — хотя предпочтительнее 16 ГБ. Видеокарта должна поддерживать DirectX 11 или более новую версию. На жестком диске потребуется освободить 20–30 ГБ для установки самого движка и рабочих проектов. Точные требования можно уточнить на сайте или у менеджера курса.
Используются ли на курсах платные программы?
На курсах, как правило, используются бесплатные программы или программы с открытым исходным кодом. А в дальнейшем для создания коммерческих проектов с большим бюджетом потребуется платная подписка и дополнительные платные инструменты.
С какого возраста можно учиться на разработчика игр?
Часто курсы разрабатываются для слушателей от 16 лет. Хотя изучение юнити возможно в любом возрасте — главное, чтобы хватало усидчивости и интереса к разработке.
Какое образование нужно для создания игр?
В индустрии ценят практические навыки, портфолио и опыт. Многие разработчики пришли в профессию из дизайна, программирования, 3D‑моделирования или учились самостоятельно. Но высшее образование в области IT, математики или дизайна может дать хорошую базу, а после прохождения онлайн-курсов разработчика игр по Unity войти в профессию легче.
Что изучать, чтобы стать разработчиком игр?
Для старта нужно освоить программирование на C#, разобраться с интерфейсом и рабочими процессами движка, изучить базовую математику для игр, понять принципы работы с 2D/3D‑графикой и анимацией, а также познакомиться с основами геймдизайна.
Сколько учиться на Unity-разработчика?
Сроки зависят от интенсивности и стартового уровня. Новичок с нулевыми знаниями может выйти на начальный уровень за 6–12 месяцев. Если уже есть опыт в программировании или дизайне, срок сокращается до 3–6 месяцев.
Сколько зарабатывают Unity-разработчики?
Зарплата зависит от опыта и региона. В России junior‑разработчик может рассчитывать на 50–100 тысяч рублей, middle — на 120–180 тысяч рублей, senior — 200 тысяч рублей и выше. В компаниях с зарубежными заказами или при удаленной работе на иностранные студии доходы могут быть в 1,5–2 раза выше. Фрилансеры берут за проект от 30 тысяч до нескольких сотен тысяч рублей.
Как выбрать курс по Unity
При выборе курсов по юнити важно обратить внимание на актуальность программы и практическую ориентацию курса. В программе должны быть проектные задания и командные работы. Нелишним будет узнать о преподавателях: их опыте в геймдеве и выпущенных проектах.
Напомним о некоторых курсах из подборки:
«Профессия “Unity-разработчик”» от XYZ School: участники разработают прототип простой игры в консоли и создадут собственную 2D-игру, а темп обучения можно подстраивать под свой график.
«Разработчик игр на Unity» от Eduson Academy: обучают в живом формате с ментором и дают три диплома после завершения обучения.
«Профессия “Разработчик игр на Unity”» от SkillFactory: вернут деньги, если участники не найдут работу в течение шести месяцев после обучения.
Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.
Начать дискуссию