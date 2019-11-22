«Я что-то нажал, и оно сломалось» - и другие истории про ККТ

О том, как применять ККТ, не писал, пожалуй, только ленивый. Но когда онлайн-касса ломается, первое, с чего начинает пользователь — это поиск в интернете возможных причин поломки. Чтобы облегчить труд на такие случаи жизни, мы собрали основные факторы в одном месте.

Обновление ПО и драйверов. Этот пункт самый важный: проблемы с ККТ из-за него случаются чаще всего. Поддерживайте самую актуальную версию программного обеспечения и драйверов, следите за прошивкой кассовых аппаратов. Все это нужно делать согласованно — т.е. версия программы должна быть совместима с драйвером и прошивкой. Иначе касса перестанет работать. Отправка чеков в ОФД. Чеки обязательно должны отправляться в ОФД. Вроде бы прописная истина, а порой именно из-за нее страдают пользователи. Здесь важно знать, что фискальный накопитель блокируется через 1 месяц после того, как чеки перестали отправляться в ОФД. Для разблокировки придется сначала устранять причину, по которой чеки в ОФД не отправлялись. Но это в любом случае остановка работы организации, которую можно избежать, если сразу предотвратить. Например, восстановить подключение к интернету. Истечение срока действия фискального накопителя. Еще одна проблема, связанная с фискальным накопителем — это его срок действия. Иногда он может расходиться со сроком действия договора по ОФД. В этом случае ситуация будет аналогична описанной в предыдущем пункте, но до возобновления работы ККТ пройдет гораздо больше времени, пока вы продлите оба договора. Потому и совет здесь тот же: не хотите остановки печати чеков — вовремя продлевайте договоры по фискальному накопителю и ОФД. Печать на чеке верных тегов и системы налогообложения. Со всеми предыдущими пунктами все в порядке, а чеки не печатаются все равно? Кажется, вы попали в такую же историю, как наш недавний клиент. Кассу он перерегистрировал, заменил фискальный накопитель, но печатать чеки касса отказалась, перепрошивка не помогла. Стали разбираться, в чем проблема. Возможной причиной был конфликт с ПО: касса требовала от программы больше данных, чем та могла дать. Мы обновили программу «1С:Управление торговлей 10» — и... это не помогло. Как выяснилось в итоге, проблема заключалась в неправильно указанной в базе системе налогообложения, которая выводилась и на чеках. Ошибку поправили, и касса возобновила работу. Полностью указанное наименование юридического лица при наличном расчете. Еще один пример, с которым мы столкнулись совсем недавно — «ошибка реквизита 1227». Это ошибка реквизитов. Она возникает, если полное наименование организации сильно длинное. Совет здесь один: вносите в базу сократить полное название, чтобы именно оно печаталось в чеках и «ошибка реквизита 1227» не возникала.

...Итак, закрепим порядок действий, если «все сломалось»: — отставить панику; — проверить подключение к интернету и восстановить, если оно прервалось; — обновить ПО и драйвера, прошивку ККТ; — последовательно проверить возможные причины неполадок от второго к пятому пункту.

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