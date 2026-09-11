Услуги дизайнера интерьера в Москве: как понять, какой дизайнер вам нужен и за что вы платите

Сергей Лашин – руководитель студии VPROEKTE

Данную статью HouzZY подготовил совместно с Сергеем Лашиным – генеральным директором студии дизайна интерьера и архитектуры VPROEKTE , архитектором и дизайнером интерьера. За годы практики Сергей работал с проектами разного масштаба – от частных интерьеров до объектов для МИД РФ – и знает, как устроен рынок дизайна интерьера в Москве изнутри.

Запрос «услуги дизайнера интерьера в Москве» означает совершенно разные вещи: одному нужно выбрать цвет стен и диван, другому – разработать полноценный технический проект с планировкой, инженерией и комплектацией. Это не одна и та же услуга, и цены расходятся в разы. Поэтому сравнивать дизайнеров по цене имеет смысл только после того, как вы определили нужный результат.

✓ «Услуги дизайнера интерьера» – это не один продукт, а разные уровни: от консультации за пару часов до комплексной работы над объектом.

✓ Ни один формат не «правильный» и не «неправильный» – всё зависит от задачи.

✓ Полноценный дизайн-проект – это уже не про красоту, а про техническую документацию, по которой интерьер можно построить.

✓ Цена двух дизайнеров может отличаться в 2-3 раза не из-за «дорого-дёшево», а из-за разного объёма работы.

✓ Первый вопрос дизайнеру – не «сколько стоит метр», а «что именно я получу в результате».