Услуги дизайнера интерьера в Москве: как понять, какой дизайнер вам нужен и за что вы платите

Данную статью HouzZY подготовил совместно с Сергеем Лашиным – генеральным директором студии дизайна интерьера и архитектуры VPROEKTE , архитектором и дизайнером интерьера. За годы практики Сергей работал с проектами разного масштаба – от частных интерьеров до объектов для МИД РФ – и знает, как устроен рынок дизайна интерьера в Москве изнутри.
Запрос «услуги дизайнера интерьера в Москве» означает совершенно разные вещи: одному нужно выбрать цвет стен и диван, другому – разработать полноценный технический проект с планировкой, инженерией и комплектацией. Это не одна и та же услуга, и цены расходятся в разы. Поэтому сравнивать дизайнеров по цене имеет смысл только после того, как вы определили нужный результат.
✓ «Услуги дизайнера интерьера» – это не один продукт, а разные уровни: от консультации за пару часов до комплексной работы над объектом.
✓ Ни один формат не «правильный» и не «неправильный» – всё зависит от задачи.
✓ Полноценный дизайн-проект – это уже не про красоту, а про техническую документацию, по которой интерьер можно построить.
✓ Цена двух дизайнеров может отличаться в 2-3 раза не из-за «дорого-дёшево», а из-за разного объёма работы.
✓ Первый вопрос дизайнеру – не «сколько стоит метр», а «что именно я получу в результате».
Рынок огромный: от консультации за пару часов до комплексного проектирования
Под одной вывеской «услуги дизайнера интерьера в Москве» сегодня продают как минимум пять разных продуктов: от двухчасовой консультации по цвету до комплексного проектирования объекта с инженерией, рабочими чертежами и закупками.
В городе работают дизайнеры самого разного формата. Есть частные специалисты, которые помогают подобрать мебель, свет и цветовую гамму. Есть небольшие мастерские, которые делают концепцию и визуализацию. Есть студии полного цикла, которые проектируют весь интерьер вместе с технической частью объекта.
Ни один из этих форматов сам по себе не «правильный» и не «неправильный».
Вопрос в задаче.
Пример 1. Ремонт уже сделан, нужно оформить пространство
Стены покрашены, полы уложены, кухня стоит. Осталось довести интерьер до конца:
✓ выбрать диван;
✓ подобрать шторы;
✓ понять, какой цвет подойдёт стенам;
✓ добавить декор.
Полный дизайн-проект в такой ситуации действительно может быть не нужен. Планировка не меняется, инженерия не переделывается, рабочие чертежи не требуются. Здесь достаточно дизайнера, который принимает решения по предметам и цвету.
Пример 2. Квартира в бетоне, планировки ещё нет
Другая ситуация. Вы получили ключи от квартиры без отделки. До первой стены нужно решить:
✓ где будут перегородки;
✓ как организовать комнаты;
✓ где будет кухня;
✓ сколько нужно санузлов;
✓ как устроено хранение;
✓ где расположить мебель;
✓ где пройдут розетки;
✓ как сделать освещение;
✓ где нужны выводы сантехники;
✓ какие будут потолки и полы.
Здесь совет «поставьте зелёный диван» проблему уже не решает. Нужен проект.
Разница между этими двумя ситуациями – не в бюджете и не во вкусе заказчика. Разница в объёме работы, которую кто-то должен выполнить. И именно она определяет, какой специалист вам нужен.
Что именно вам нужно: пять уровней услуги дизайнера интерьера
Понять, что входит в услуги дизайнера интерьера, проще всего через пять уровней – от самого лёгкого до самого объёмного. Первые три уровня отвечают за визуальную часть: как интерьер будет выглядеть. Четвёртый и пятый – за проектирование и реализацию: как его построить и кто доведёт работу до готового результата.
Четвёртый уровень, полноценный дизайн-проект с технической документацией, разбираем в следующем разделе. Пятый, комплексную работу над объектом, – в разделах про разные услуги и про формат команды.
Начнём с первых трёх.
Уровень 1. Консультация дизайнера: когда нужно принять несколько решений
Консультация – это встреча или серия встреч, на которых дизайнер помогает принять конкретные решения по уже существующему пространству. Проекта на выходе нет, есть ответы.
О чём обычно идёт речь:
✓ цвет;
✓ мебель;
✓ текстиль;
✓ декор;
✓ свет;
✓ решение по одной зоне.
Формат подходит, когда вопросов немного и они точечные: не сходятся два оттенка, не понятно, что делать с пустой стеной, нужно выбрать между двумя вариантами кухни.
Уровень 2. Подбор мебели и оформление интерьера: собрать пространство визуально
На втором уровне дизайнер уже собирает пространство целиком, но остаётся в границах предметного наполнения. Он подбирает мебель, свет, текстиль и отделочные материалы, сводит их в единую картину и следит, чтобы всё сочеталось между собой.
Полноценным проектированием объекта здесь никто не занимается. Планировка остаётся прежней, инженерные решения не пересматриваются, рабочей документации нет. Это работа с тем, что уже построено.
Уровень 3. Концепция и визуализация: как будет выглядеть интерьер
Третий уровень отвечает на вопрос, как интерьер будет выглядеть. У заказчика появляется понимание:
✓ каким будет интерьер;
✓ какие цвета;
✓ материалы;
✓ мебель;
✓ стилистика.
Обычно это планировочная идея, коллажи и несколько 3D-визуализаций основных помещений. Картинка выглядит убедительно, и здесь возникает главное недоразумение рынка: заказчик считает, что проект уже есть.
Сергей Лашин объясняет разницу так:
«Визуализация показывает, как пространство должно выглядеть. Но она ещё не объясняет строителям, как его построить.»
🔑 Разложить услугу на этапы помогает отдельный материал HouzZY о том, из каких этапов состоит дизайн-проект и сколько длится каждый.
Полноценный дизайн-проект – это уже не только про красоту
Полноценный дизайн-проект отличается от концепции тем, что кроме дизайнерского уровня в нём есть технический: каждое решение доведено до размера, привязки и чертежа, по которому его можно построить.
Как только меняется само пространство – переносятся стены, появляются новые санузлы, меняется схема электрики, – одной картинки перестаёт хватать. Разберём на бытовых примерах.
Светильник у кровати. На визуализации он висит слева, и выглядит это красиво. Строителю этого мало. Ему нужно понимать:
✓ точное место;
✓ высоту;
✓ вывод электрики;
✓ расположение выключателя;
✓ откуда он включается;
✓ входит ли светильник в общий сценарий освещения.
Если этих данных нет, вывод сделают там, где удобно бригаде. Светильник переедет на 20 сантиметров, выключатель окажется у двери вместо изголовья, а сценарий «приглушённый свет вечером» просто не соберётся.
Кухонный остров. Нарисовать остров недостаточно. Нужно понимать:
✓ размеры;
✓ проходы;
✓ привязку мебели;
✓ электрику;
✓ воду;
✓ вентиляцию;
✓ освещение;
✓ оборудование.
Остров, который на картинке смотрится свободно, в реальности может оставить проход в 70 сантиметров вместо рабочих 90-100. Заметно это станет уже после того, как стяжка залита, а розетки выведены в пол.
Что входит в техническую документацию дизайн-проекта
На этом уровне вопрос «что входит в дизайн-проект» превращается в конкретный перечень чертежей. Рабочая документация дизайнера у разных студий отличается по глубине, но базовый набор выглядит так:
✓ обмерный план;
✓ планировочные решения;
✓ демонтаж;
✓ монтаж;
✓ план расстановки мебели;
✓ электрика;
✓ розетки;
✓ выключатели;
✓ освещение;
✓ сантехника;
✓ полы;
✓ потолки;
✓ отделка;
✓ развёртки стен;
✓ спецификации;
✓ ведомости.
Развёртки и узлы нужны для того, чтобы на стройке не принимали решения по неполной документации: как стыкуется камень с деревом, как заводится плинтус, где проходит шов. Спецификации и ведомости отвечают на вопрос, что именно закупать: конкретные позиции, артикулы и количество, а не «плитка светлая».
Дизайн-проект – это инструкция, по которой будущий интерьер можно реализовать.
🔑 Как визуальная часть переходит в техническую, подробно показано в материале о том, как концепция и планировка превращаются в готовый интерьер.
🔑 Подробнее о том, как устроен процесс проектирования и в каком порядке появляются разделы проекта – на сайте студии VPROEKTE.
🔑 Разбор всех разделов дизайн-проекта, спикер – архитектор студии VPROEKTE (видео):
Полный проект проще один раз увидеть, чем прочитать его состав. Студия VPROEKTE проводит экскурсии на реализованные и действующие объекты: можно посмотреть альбом документации и сравнить чертежи с тем, что построено – записаться на экскурсию.
Почему нельзя сравнивать дизайнеров только по цене за квадратный метр
Стоимость услуг дизайнера интерьера в Москве расходится в разы, и причина обычно не в наценке за имя. Цена двух дизайнеров может отличаться в 2-3 раза не потому, что один дорогой, а другой дешёвый. Чаще всего они просто продают разный объём работы, и ставка за метр относится к разным продуктам.
Посмотрите на два предложения.
Первое. В стоимость входит:
✓ планировка;
✓ коллаж;
✓ несколько визуализаций.
Второе. В стоимость входит:
✓ детальная планировка;
✓ визуализации;
✓ полный технический проект;
✓ спецификации;
✓ проработка инженерных решений;
✓ комплектация;
✓ сопровождение.
В первом случае заказчик получает картинку и общее направление. Во втором – документ, по которому работает бригада, и человека, который отвечает за закупки и за соответствие построенного проекту. Это два разных продукта под одним названием.
Сравнивать их только по цене за м² некорректно.
Отдельно стоит сказать про нижнюю границу рынка. Предложения на маркетплейсах и биржах от нескольких сотен рублей за метр – это, как правило, не дизайн-проект, а отдельная услуга: визуализация, подстановка мебели в фоторедакторе или разовая консультация. Полноценный дизайн-проект студийного уровня в Москве, по оценке редакции HouzZY, начинается ориентировочно от 8 000 ₽/м². Но начинать выбор с этой цифры не стоит: она вторична по отношению к вопросу, какой результат вам вообще нужен.
Как понять, что входит в стоимость услуг дизайнера интерьера
Понять, что входит в стоимость услуг дизайнера интерьера, можно только одним способом: до подписания договора попросить не красивое портфолио, а состав проекта – перечень этапов, чертежей и работ, которые вы получите.
Портфолио показывает результат, но ничего не говорит про объём документации и зону ответственности. Состав проекта говорит.
Что стоит проверить в предложении:
✓ сколько этапов;
✓ какие чертежи входят;
✓ входит ли планировка;
✓ сколько вариантов планировки;
✓ есть ли визуализации;
✓ входят ли спецификации;
✓ прорабатывается ли электрика;
✓ прорабатывается ли сантехника;
✓ кто взаимодействует со смежными специалистами;
✓ входят ли выезды;
✓ входят ли правки;
✓ есть ли комплектация;
✓ есть ли сопровождение;
✓ что оплачивается дополнительно.
Последний пункт часто оказывается решающим. Обмеры, дополнительные варианты планировки, выезды на объект, инженерные разделы и правки после утверждения могут входить в стоимость, а могут считаться отдельно. От этого ставка за метр меняется сильнее, чем от разницы между студиями.
Сколько стоят услуги дизайнера интерьера в вашем случае, станет понятно только после того, как вы сведёте эти пункты в один список и сравните предложения по нему, а не по итоговой цифре.
🔑 Как складывается стоимость дизайн-проекта по этапам, разбирали в отдельном материале: сколько стоит дизайн-проект квартиры и как его заказать.
Чтобы получить ориентир по бюджету под конкретный объект, а не среднюю ставку по рынку, можно ответить на несколько вопросов о площади, состоянии квартиры и нужном объёме работ – рассчитать стоимость проекта.
Дизайн-проект, комплектация, сопровождение и ремонт – это разные услуги
За словом «дизайнер» скрываются четыре разные услуги, и в договорах они называются по-разному. Разберём каждую.
Дизайн-проект – это создание решения и документации: планировка, визуализация, рабочие чертежи, спецификации.
Комплектация – это работа с конкретными материалами, мебелью, светом, сантехникой и другими позициями проекта: подбор поставщиков, размещение заказов, контроль сроков и приёмка.
Сопровождение – это контроль проектных решений в процессе работы с объектом: специалист проверяет, что построенное соответствует проекту, и отвечает на вопросы, которые возникают на площадке.
Реализация – это непосредственно строительные и связанные с ними работы.
Разница между сопровождением и реализацией принципиальна. Сопровождение нужно, когда стройку или ремонт ведёт сторонняя бригада: проектировщик остаётся в проекте как контролирующая сторона, но работы выполняет не он. Реализация – когда работы ведут подрядчики самой компании. В первом случае вы покупаете контроль, во втором – результат под ключ.
У одной компании это четыре отдельные услуги с четырьмя договорами. У другой несколько из них объединены в комплекс с единой ставкой. Обе модели рабочие. Но именно из-за этого при сравнении стоимости смотрят на состав предложения, а не на одну цифру: в неё может входить и одна услуга, и все четыре.
Комплектация интерьера чаще всего считается не за метр, а как процент от бюджета закупок. Это отдельная строка расходов, и её стоит уточнять заранее.
🔑 Что именно входит в комплектацию интерьера и как устроена работа с поставщиками – описано на сайте студии VPROEKTE.
Когда нужен частный дизайнер, а когда команда
Выбор между частным дизайнером и студией определяется не уровнем таланта, а количеством параллельных задач на объекте.
Небольшая задача. Для консультации, одной комнаты или подбора мебели частного дизайнера может быть достаточно. Задача помещается в голове одного человека, решения принимаются быстро, лишние согласования только мешают.
Большой объект. Если нужно одновременно вести:
✓ интерьер;
✓ планировку;
✓ документацию;
✓ инженерные решения;
✓ комплектацию;
✓ коммуникацию с подрядчиками, –
становится важен уже не только талант конкретного дизайнера, но и система работы команды.
Дело в пропускной способности. Пока идёт стройка, кто-то должен отвечать на вопросы бригады, держать связь с поставщиками, проверять сроки поставок, вносить корректировки в чертежи и одновременно доводить оставшиеся помещения. Один человек физически может это делать, но медленнее, и любая его пауза – отпуск, болезнь, другой проект – останавливает объект.
Это не значит, что студия лучше частного дизайнера. Это значит, что у форматов разная ёмкость, и выбирать нужно под свою задачу.
Понять, как работает команда, проще на практике, чем по описанию услуги. В студии VPROEKTE есть формат «День с дизайнером»: за 3-4 часа – наброски планировки, анкета предпочтений и мудборд, а стоимость засчитывается в проект – посмотреть, как проходит день.
Как выбрать дизайнера интерьера: советует Сергей Лашин
Выбирать дизайнера интерьера по красивой ленте и цене за метр – самый частый способ ошибиться: и то, и другое ничего не говорит о том, что будет лежать у вас на столе после оплаты.
На что смотреть не стоит:
✓ красивые страницы в соцсетях;
✓ количество подписчиков;
✓ цену;
✓ одно понравившееся фото.
Что имеет смысл запросить:
Реализованные объекты.
Полный пример дизайн-проекта.
Рабочие чертежи.
Состав услуги.
Этапы.
Договор.
Понять, кто будет вести проект.
Посмотреть соответствие визуализаций реальным интерьерам.
Отдельно про седьмой пункт: на встрече часто присутствует руководитель или ведущий дизайнер, а вести проект будет другой специалист. Это нормально, если вы знаете об этом заранее и понимаете, кто принимает решения по вашему объекту.
Сергей Лашин формулирует главный критерий так:
«Я бы советовал до заключения договора попросить показать не только визуализации, но и пример полного проекта. Именно там становится понятно, что дизайнер на самом деле продаёт клиенту.»
🔑 Кто ещё работает в этом сегменте, мы разбирали в обзоре, где собраны ведущие студии дизайна интерьера Москвы.
VPROEKTE как пример студии полного цикла
VPROEKTE относится к формату студий полного цикла. Здесь дизайн интерьера рассматривают не отдельно от планировки, инженерных решений и дальнейшей реализации. Сергей Лашин подчёркивает: красивый интерьер должен быть не только придуман, но и технически спроектирован так, чтобы его можно было реализовать.
Как это устроено на практике. Обмеры выполняются 3D-сканированием, поэтому чертежи опираются на фактическую геометрию помещения, а не на план застройщика. Планировочное решение прорабатывается без ограничения по числу правок – пока не будет найден вариант, который устраивает семью. Дальше появляется 3D-визуализация, панорама 360° и видеопроходка: заказчик видит пространство до начала работ.
Техническая часть идёт следом: детализированные чертежи, развёртки, инженерные разделы и ведомости. Над объектом работает не менее пяти специалистов, а решения проходят двойную проверку по цепочке «дизайнер → старший дизайнер → арт-директор» и трёхуровневый контроль «Стиль, Система, Сдача».
Авторские стили студии – Nature, Accent и VIP – задают визуальный язык проекта, но не отменяют технической части: любой из них доводится до рабочей документации.
За студией – более 200 реализованных проектов в 20+ странах: квартиры, дома, офисы и общественные пространства. Один из показательных примеров – пентхаус в Capital Towers площадью 614 м², где визуализация и построенный интерьер совпадают до уровня деталей отделки.
Формат знакомства со студией – «День с дизайнером»: 3-4 часа на объекте или в офисе, наброски планировки, анкета предпочтений и мудборд.
🔑 Как выглядит вся цепочка от замера до сдачи на конкретном объекте, показано в материале о том, как студия создаёт дизайн-проект дома.
🔑 Подход к проектированию и философия студии, спикер – Сергей Лашин (видео):
Если непонятно, какой уровень услуги нужен именно вашему объекту, это можно разобрать в разговоре с дизайнером студии VPROEKTE – бесплатная консультация
Где заказать дизайн-проект
Обсудить объект и получить состав проекта под свою задачу можно напрямую в студии VPROEKTE:
🔑 Telegram-чат – написать напрямую
Телефон: +7 (495) 182-45-25, ежедневно с 9:00 до 20:00
Email: hello@vproekte.com
Сайт: vproekte.com
Так что же спросить у дизайнера в первую очередь
На московском рынке можно найти специалиста практически под любую задачу и бюджет. Главное – сначала определить, что именно вам требуется. Если нужно выбрать мебель и цвет стен, полноценный проект может быть избыточным. Если впереди ремонт квартиры или дома с новой планировкой, инженерией и большим количеством связанных решений, одной визуальной концепции уже недостаточно. Поэтому первый вопрос дизайнеру – не «сколько стоит квадратный метр?», а «что именно я получу в результате вашей работы?»
Частые вопросы про услуги дизайнера интерьера
Чем консультация дизайнера отличается от полноценного дизайн-проекта?
Консультация дизайнера интерьера решает точечные вопросы: цвет, мебель, свет, одна зона. На выходе – ответы и рекомендации, документов нет. Дизайн-проект даёт комплект чертежей и спецификаций, по которому работает бригада. Первое занимает несколько часов, второе – несколько месяцев.
Нужен ли технический дизайн-проект, если я не меняю планировку?
Зависит от объёма работ. Если стены остаются на месте, но переделывается электрика, освещение, сантехника или отделка, техническая часть нужна: розетки, группы света и раскладка материалов всё равно требуют чертежей. Если работа сводится к покупке и расстановке мебели, можно обойтись без неё.
Что такое комплектация интерьера и входит ли она в дизайн-проект?
Комплектация – это подбор и закупка конкретных позиций: материалов, мебели, света, сантехники, а также контроль сроков и приёмка. В базовый дизайн-проект она обычно не входит и оформляется отдельно. Модель оплаты чаще всего – процент от бюджета закупок. Уточняйте это до договора.
Чем сопровождение дизайн-проекта отличается от реализации?
Сопровождение – это контроль: специалист проверяет, что построенное соответствует проекту, и отвечает на вопросы площадки, но работы ведёт сторонняя бригада. Реализация – когда работы выполняют подрядчики самой компании и она отвечает за результат целиком. Это две разные услуги и два разных договора.
Как проверить состав проекта до подписания договора?
Попросите письменный перечень: этапы, список чертежей, количество вариантов планировки, число визуализаций, инженерные разделы, спецификации, количество выездов и правок, а также то, что оплачивается дополнительно. Отдельно попросите показать пример полного проекта по другому объекту, а не только визуализации.
Частный дизайнер или студия – что выбрать под мою задачу?
Ориентируйтесь на количество параллельных задач. Консультация, одна комната, подбор мебели дизайнером – частный специалист справится. Если одновременно нужны планировка, документация, инженерия, закупки и связь с подрядчиками, важнее становится система работы команды: объект не должен останавливаться из-за занятости одного человека.
Чем услуги дизайнера интерьера квартиры отличаются от услуг дизайнера интерьера дома?
В доме больше связанных решений: несколько этажей, лестницы, котельная, вентиляция, водоподготовка, террасы и связь с участком. Инженерных разделов больше, а ошибка обходится дороже. Поэтому услуги дизайнера интерьера дома чаще включают расширенный технический блок и более плотное взаимодействие со смежными специалистами.
Дизайнер не продаёт красивую картинку. Он продаёт объём решений, который кто-то всё равно должен принять – вы или он.
Студия VPROEKTE ведёт проекты от планировки до сдачи объекта.
🔑 Если пока непонятно, какой объём проекта нужен вашей квартире или дому, обсудите задачу с дизайнером студии VPROEKTE – запишитесь на консультацию
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