Качественный дизайн офиса в Москве в 2026-2027 году – это не подбор мебели и цвета стен, а разработка дизайн-проекта: в нем до начала ремонта прописаны планировка под сотрудников и гостей, зоны, свет, инженерия, материалы и мебель. Рассказываем про тренды и стили современного офиса, зонирование, состав проекта, этапы, сроки и показываем наши кейсы с фото.
Материал подготовлен студией VPROEKTE
Компания получает ключи от нового помещения, и кажется, что дальше всё просто: выбрать мебель, цвет стен и светильники.
Проблемы обнаруживаются уже после переезда. Разговор в переговорной слышно в open space, у рабочих мест не хватает розеток, а ресепшн выглядит безлико и ничего не говорит о компании.
Эти вопросы решают на бумаге, до ремонта. Как именно – разбираем по шагам.
Главное
🔷 Дизайн-проект офиса – это решения о том, как будет работать компания, принятые до ремонта.
🔷 Тренды 2026-2027: гибкий функционал каждой зоны, натуральные материалы, тихие комнаты, свет по сценариям.
🔷 Три типа планировки – open space, кабинетная и смешанная – и пять ключевых зон офиса.
🔷 В дизайн-проект входит до 13 отдельных проектов, включая инженерию; срок – 1,5-3 месяца.
🔷 Служебные зоны – кладовую, архив, серверную – проектируем в 2 раза дешевле основных.
🔷 Проект одного помещения – кабинета руководителя или переговорной – делаем бесплатно после знакомства.
Что такое дизайн офиса и дизайн-проект офиса в 2026 году
Дизайн офиса начинается не с референсов, а с вопросов о компании. Сколько людей работает в помещении сейчас и сколько придёт через год. Какие отделы общаются постоянно, а каким нужна тишина. Где компания принимает клиентов и как выглядит для них с первого шага.
Ответы на эти вопросы становятся основой для дизайн-проекта офиса – комплект документов, по которому делают ремонт, покупают и расставляют мебель и технику.
Зачем бизнесу дизайн интерьера офиса
Без проекта многие решения принимают на объекте. Бригада спрашивает, где поставить розетку, потолок делают «как обычно», мебель подбирают по каталогу, когда стены уже готовы.
Вместе такие мелкие решения дают офис, в котором неудобно работать, а переделывать готовую отделку дольше и дороже, чем решить вопросы на бумаге.
Дизайн интерьера офиса позволяет заранее продумать эти решения и закрепить их в документации. Бригада работает по чертежам, а заказчик заранее видит, как будет выглядеть каждая зона.
Чем дизайн офиса отличается от дизайна квартиры
Квартиру проектируют от сценариев жизни семьи. Офис – от сценариев работы:
🔹 Команда и гости. Маршруты сотрудников, клиентов и курьеров не должны пересекаться и мешать друг другу или создавать шум и суету там, где принимаются важные решения и идут переговоры.
🔹 Нагрузка на инженерию. Рабочих мест и техники больше, поэтому выше требования к электрике, вентиляции и слаботочным сетям.
🔹 Акустика. Звонки, встречи и совместная работа идут одновременно, и звук приходится разводить по зонам.
🔹 Бренд. Ресепшн, переговорная и кабинет руководителя показывают компанию раньше, чем гость услышит презентацию.
🔑 Что входит в услугу и какие офисы мы проектируем – на странице дизайна офисов.
➤ Офис проектируют на основе того, как работает компания. Отделка и мебель – следствие этих решений.
Удобный офис начинается с решений, которых не видно на красивой визуализации: продуманной планировки, акустики и инженерии. Именно они определяют, насколько комфортно будет работать команде после переезда.
Дизайн современного офиса: тренды 2026-2027
Когда понятно, как работает компания, можно выбирать тренды, которые ей подходят. Дизайн современного офиса в 2026-2027 году держится на шести направлениях.
Гибкие зоны в дизайне современного офиса
Закреплённых мест меньше, зон под разные задачи – больше. Мобильная перегородка превращает две переговорные в зал для общей встречи.
Под каждый сценарий в проекте заранее закладывают розетки и свет, иначе трансформируемая зона будет неудобной для использования.
Натуральные материалы и биофильный дизайн офиса
Дерево, камень, текстиль и живое озеленение вытесняют пластик и глянец: натуральные материалы стареют медленнее и выглядят дорого без декора.
Для озеленения в проекте предусматривают свет и полив, для камня – узлы примыкания к другим материалам.
Тихие зоны и акустика в интерьере офиса
Open space, в котором работают десяток сотрудников – достаточно шумное место. Иногда продуктивной для работы нужно сконцентрироваться и побыть в тишине. Важные и звонки и переговоры также требуют спокойной обстановки. Решение – кабины для звонков, комнаты для сосредоточенной работы, акустические панели, ковровое покрытие в проходах.
Акустику закладывают на стадии планировки: после отделки скорректировать её сложно.
Свет и климат по сценариям в современном офисе
Утром зал работает как open space, вечером – как площадка для встречи с партнёрами. Световые сценарии переключают свет одной кнопкой, а системы управления климатом держат комфорт в каждой зоне. Под это в проекте нужны слаботочные сети.
Офис как часть бренда компании
Фирменный стиль появляется не логотипом на стене, а в цвете и материалах ресепшн, переговорных и навигации.
Домашний комфорт в зонах отдыха офиса
Кухня-гостиная для команды, мягкая мебель, тёплый свет и текстиль делают офис местом, где приятно проводить день. Зону отдыха отделяют от рабочих мест, чтобы её шум не мешал работе.
➤ Тренд работает, когда под него заложены планировка и инженерия, а не только отделка.
Гибкие пространства, тихие переговорные и управление светом делают офис современным не только внешне. Главное — предусмотреть эти решения ещё на этапе проектирования.
Дизайн офиса в современном стиле, лофт и представительский интерьер
Тренды определяют, как офис работает, стиль – как он выглядит. Ниже – четыре стиля, которые выбирают чаще всего.
Дизайн офиса в современном стиле
В нашей практике современный стиль – это авторский стиль Nature. Спокойные оттенки, природные фактуры дерева, камня и текстиля, лаконичная архитектура без визуального шума. Двери скрытого монтажа, матовые поверхности, свет, встроенный в архитектуру.
➤ Дизайн офиса в современном стиле не устаревает за пару сезонов – фото двух наших проектов в кейсах ниже.
Дизайн офиса в стиле лофт
Кирпич, бетон, металл и открытые инженерные трассы. Лофт подходит креативным командам и помещениям в бывших промышленных зданиях.
Офис в стиле лофт – дизайн, который на фото выглядит простым, но требует точного проекта. Воздуховоды и кабели остаются на виду и становятся частью интерьера, поэтому их прокладку прорисовывают заранее. Случайный короб под потолком портит всю картину.
Натуральный камень, шпон ценных пород, латунь, мебель на заказ – для кабинетов руководителей и переговорных. У нас это авторский стиль VIP для проектов премиум-класса.
Неоклассика в интерьере офиса
Классические пропорции, молдинги, благородные металлы и спокойная палитра. Неоклассика – это наш стиль Accent: классика и современная классика.
Она уместна в офисах юридических и финансовых компаний.
➤ Стиль выбирают под задачу офиса и бренд компании, а не по удачной картинке.
Сдержанный современный стиль, выразительный лофт или статусный представительский интерьер? У каждого решения свои материалы, технические особенности и требования к проектированию.
Планировка и зонирование: дизайн интерьера офиса по зонам
Стиль ложится на планировку, поэтому дизайн интерьера офиса всегда начинается с неё. Типов планировки три:
● Open space – для команд, которые постоянно работают вместе.
● Кабинетная – отдельные кабинеты и понятная иерархия.
● Смешанная – открытые зоны, кабинеты, переговорные и места для совместной работы.
Дальше планировку раскладывают на зоны. Дизайн интерьера офисов любого масштаба держится на пяти: ресепшн, рабочие места, кабинет руководителя, переговорная и зона отдыха.
Дизайн ресепшн в офисе
Ресепшн – первое, что видит гость. Стойку делают из натурального камня или крупноформатного керамогранита, рядом – зона ожидания с мягкой мебелью и понятная навигация к переговорным.
Акцентная подсветка выделяет стойку и логотип.
Рабочие места и open space
Для каждого рабочего места в проекте указаны стол, хранение, розетки и слаботочные сети. Столы с кабель-каналами убирают провода, тумбы и шкафы закрывают документы.
Дизайн кабинета в офисе для руководителя
Кабинет – место, где руководитель проводит большую часть дня. Поэтому дизайн рабочего кабинета в офисе – для мужчины или для женщины – строят от сценария этого дня, а не от каталога мебели.
В кабинете обычно выделяют четыре зоны:
● рабочую – стол, кресло, свет для работы с документами;
● приёмную – для коротких встреч;
● переговорную – стол на несколько человек;
● зону отдыха – мягкая мебель, иногда отдельная комната.
🔑 Идеи и фото кабинетов руководителей – в нашей подборке о кабинете руководителя.
Дизайн переговорной комнаты в офисе
Переговорная должна быть тихой и удобной для видеосвязи. Акустические панели гасят эхо, свет не даёт бликов на лицах, мультимедиа и розетки встроены в стол.
Стеклянные стены оставляют переговорную открытой, а матирование на уровне глаз сохраняет приватность.
Кухня и зона отдыха в офисе
Кухня в офисе на фото часто выглядит как стойка с кофемашиной, но для команды это место встреч. Здесь нужны вытяжка, посудомоечная машина, хранение и общий стол.
Туалет в офисе для сотрудников – тоже часть дизайна: санузлы проектируют в той же стилистике, что и весь офис.
➤ Зоны раскладывают по маршрутам сотрудников и гостей – так, чтобы они не мешали друг другу.
Сколько пространства отдать рабочим местам, переговорным и зоне отдыха? Продуманное зонирование помогает использовать каждый квадратный метр с пользой для бизнеса.
Дизайн офиса под формат бизнеса: маленький офис, офис продаж, стеклянный офис
Набор зон зависит от того, чем занимается компания и сколько у неё места.
Дизайн маленького офиса
Когда площадь ограничена, каждая зона работает на несколько задач. Переговорная днём служит местом для созвонов, вечером – для встреч с клиентами.
Стеклянные перегородки делят пространство и не забирают свет, встроенное хранение убирает шкафы из проходов.
🔑 Как уместить рабочий кабинет на небольшой площади – разбор дизайна кабинета небольшой площади.
Офис продаж: дизайн для встреч с клиентами
В офисе продаж дизайн строят от маршрута клиента: вход, зона ожидания, презентация, переговорная, подписание договора.
Закрытых переговорных здесь больше, свет и материалы показывают продукт компании, а рабочие места менеджеров отделены от клиентской зоны.
Дизайн стеклянного офиса и перегородок
Дизайн стеклянного офиса держится на перегородках с тонким профилем: они дают свет и ощущение простора.
Чтобы прозрачность не мешала работе, в проекте заранее решают приватность – матирование, текстиль, жалюзи – и акустику. Обычное стекло пропускает звук, поэтому для переговорных выбирают перегородки со звукоизоляцией.
Дизайн офиса строительной компании и юридической фирмы
Дизайн офиса строительной компании показывает её продукт: зона презентации проектов, образцы материалов, макеты.
Дизайн офиса адвоката и юридической фирмы строят вокруг конфиденциальности: приватные переговорные, архив документов, сдержанная палитра и натуральные материалы.
➤ Формат бизнеса меняет набор зон, а не только отделку.
Компактный офис продаж и просторный офис компании требуют разных решений. Индивидуальный проект учитывает не только площадь, но и то, как сотрудники работают и взаимодействуют с клиентами.
Стены, свет, шторы и мебель: детали дизайна интерьера офиса
Когда зоны определены, начинается работа с деталями: именно они делают дизайн современного офиса цельным.
Дизайн стен в офисе
Дизайн стен в офисе решает сразу три задачи: зонирование, акустику и бренд. Декоративная штукатурка и шпон создают спокойный фон, акустические панели гасят шум в open space и переговорных, стекло делит пространство без потери света.
В офисе в башне «Федерация» главным акцентом стали изогнутые стены с латунью – подробнее в кейсе ниже.
Свет в интерьере офиса
Свет в офисе работает в три слоя:
● общий освещает помещение,
● рабочий – столы и документы,
● акцентный выделяет ресепшн, стены и предметы.
Шторы и текстиль в современном офисе
Современные шторы в офисе – и элемент дизайна, и инструмент: они регулируют свет и улучшают акустику. Рулонные и римские шторы подходят рабочим зонам, тюль – переговорным и кабинетам, где нужен мягкий рассеянный свет.
Тюль в офисе может показаться слишком домашним, но в спокойных оттенках он поддерживает строгий интерьер.
Мебель и системы хранения
Мебель на заказ решает то, чего нет в каталоге: нестандартные ниши, встроенное хранение, стойку ресепшн, стол переговорной со встроенными розетками.
Всё это мы заранее вносим в ведомости проекта, поэтому мебель закупают по спецификации, а не подбирают после ремонта.
🔑 Как мы закупаем мебель, свет и материалы по ведомостям – о комплектации интерьера.
➤ Детали интерьера закладывают в рабочую документацию – иначе их решают на объекте.
От расположения розеток до фактуры стен и выбора мебели — детали определяют комфорт рабочего пространства. Когда всё предусмотрено в проекте, на стройке меньше неожиданностей и дорогостоящих переделок.
Что входит в дизайн-проект интерьера офиса
Тренды, стиль, зоны и детали складываются в один комплект документов.
Планировка, визуализация и рабочая документация
🔹 Планировочное решение и расстановка мебели – где какая зона, сколько рабочих мест, как проходят маршруты.
🔹 3D-визуализация зон – как будет выглядеть офис после ремонта.
🔹 Рабочая документация – планы, развёртки стен, спецификации: по ним бригада ведёт работы.
До 13 отдельных проектов, включая инженерию
Дизайн-проект интерьера офиса у нас включает до 13 отдельных проектов. Это самостоятельные комплекты документации, а не разделы одного альбома:
● вентиляция и кондиционирование;
● водоснабжение и канализация;
● электроснабжение;
● слаботочные сети и умный дом;
● отопление;
● световые сценарии;
● согласование перепланировки.
Все они входят в ставку дизайн-проекта и отдельно не оплачиваются.
🔑 Какие инженерные разделы мы готовим – страница инженерных проектов.
Ведомость-смета: стоимость материалов и мебели до ремонта
В ведомости-смете – материалы, мебель, свет и оборудование для каждой зоны. Стоимость мы просчитываем заранее, закупаем по ведомостям и работаем по прямым договорённостям с фабриками.
Заказчик видит бюджет до того, как начнётся ремонт.
➤ Дизайн-проект офиса – это решения о том, как будет работать компания, принятые до ремонта. Поэтому ремонт идёт по документации, а результат известен заранее.
Красивые визуализации показывают будущий офис, а рабочие чертежи и инженерная документация помогают воплотить его в жизнь. Состав проектирования подбирают индивидуально под особенности помещения и задачи компании.
Этапы и сроки: как мы разрабатываем дизайн-проект офиса
Комплект документов появляется не сразу – по этапам.
Знакомство и проект одного помещения бесплатно
Работа начинается со знакомства:
Заявка.
Встреча и презентация студии.
Встреча с ведущим дизайнером.
«День с дизайнером» – по желанию.
Договор.
График, утверждение команды и обмеры.
После знакомства и обсуждения проекта мы делаем бесплатно проект одного помещения – например, кабинета руководителя или переговорной: планировку и визуализацию. Так вы ещё до договора видите, как мы работаем и каким видим ваш будущий офис.
4 этапа работы над дизайн-проектом
Перед проектированием мы подробно расспрашиваем заказчика: как работают отделы, где проходят встречи, где принимают гостей. Затем проект проходит четыре этапа:
Техническое задание и планировочное решение – 20% работы. Задача, зоны, рабочие места, маршруты.
Визуализация главной зоны – 30%. Для офиса это обычно ресепшн или кабинет руководителя.
Визуализация остальных зон – 30%.
Рабочая документация – 20%. Чертежи, спецификации и инженерные проекты.
Сроки проектирования офиса
Проект занимает 1,5-3 месяца. Срок зависит от площади и сложности объекта: небольшой офис с одной переговорной и этаж с десятком зон – разные задачи.
После проекта: реализация под ключ или сопровождение
Ремонт офиса по дизайн-проекту идёт в одном из двух форматов:
➠ Реализация под ключ – работы ведут наши подрядчики, а студия отвечает как генподрядчик. Так устроен дизайн офиса под ключ.
➠ Сопровождение – ремонт ведёт ваша бригада, а мы даём авторский надзор, комплектацию и управление строительством.
🔑 Как автор проекта ведёт объект на ремонте – об авторском надзоре.
➤ Каждый этап заканчивается документом, который утверждает заказчик.
🔑 Сложно выбрать студию только по портфолио? Гораздо нагляднее увидеть, как дизайнеры работают именно с вашим пространством. Проект одного помещения — бесплатно: после знакомства и обсуждения задачи студия VPROEKTE подготовит планировку и визуализацию кабинета руководителя или переговорной.
Стоимость дизайн-проекта офиса: из чего складывается цена
Стоимость дизайна офиса складывается из нескольких факторов.
Что влияет на стоимость дизайна офиса
● метраж;
● сложность проекта;
● состав дизайн-проекта;
● визуализация;
● рабочая документация;
● комплектация;
● авторский надзор;
● реализация, если нужен дизайн офиса под ключ;
● уровень материалов;
● география объекта.
Служебные зоны офиса – в 2 раза дешевле основных
Основные зоны – ресепшн, рабочие места, кабинет руководителя, переговорные, зону отдыха – мы прорабатываем детально.
Служебным зонам детальный дизайн-проект не нужен. Это:
● кладовая;
● архив;
● серверная;
● технические помещения;
● подсобка для уборки.
Поэтому проектирование служебных зон стоит в 2 раза дешевле, чем основных. Бюджет уходит туда, где его видят сотрудники и гости.
Как заказать дизайн офиса и узнать стоимость
Чтобы заказать дизайн-проект офиса, достаточно описать объект: площадь, число сотрудников, нужные зоны. По этим данным мы рассчитаем стоимость и обсудим состав работ.
Стоимость реализации мы фиксируем в договоре, без скрытых наценок. А по ведомостям проекта заказчик получает скидки у компаний-партнёров студии – до 50% во время ремонта и до 50-70% при комплектации.
Цена дизайн-проекта офиса зависит от задачи, поэтому заказать дизайн интерьера офиса удобнее после расчёта.
➤ Стоимость зависит от состава работ.
Зачем тратить одинаковый бюджет на представительскую переговорную и подсобное помещение? Разная глубина проработки зон помогает распределить расходы без ущерба для функциональности офиса.
Дизайн офисов в Москве и регионах: кейсы студии с фото
Ниже – фото дизайна офиса и разбор двух наших проектов в стиле Nature с разными задачами. Больше примеров выполнения дизайна интерьера офиса – во всех офисных проектах студии.
Представительский офис в башне «Федерация», 200 м²
Задача. Частный заказчик пришёл с запросом на представительский офис на 78-м этаже башни «Федерация» в Москва-Сити. Здесь топ-менеджеры и руководитель проводят переговоры, работают и отдыхают.
Решение. Главная идея – каскадные объёмы на стене и потолке. Материалы: крупноформатный керамогранит, шпон дуба и латунь в изогнутых стенах, светильниках и декоре. Вместе с офисом мы спроектировали комнату отдыха руководителя.
Что получил заказчик. Дизайн-проект офиса в Москве, в башне «Федерация» – брутальный и нестандартный представительский интерьер.
Офис в Смоленске, 190 м²
Задача. Логистическая компания пришла к нам уже со вторым проектом. Запрос – «максимально строго, брутально и стильно». Главный фокус – кабинет руководителя: здесь он проводит много времени.
Решение. Кабинет разделили на четыре зоны: приём посетителей, работа и переговоры, приватный разговор и отдых. Зону отдыха добавили по просьбе заказчика – в ней остров с баром и сигарами, ТВ-плазма с мягким кожаным диваном и приватные кресла-реклайнеры.
Что получил заказчик. Проект офиса в Смоленске – рабочие зоны и кабинет, в котором встречи, работа и отдых не мешают друг другу.
Представительства и посольство: опыт для офисов со статусом
В портфолио студии – посольство в Португалии (1 430 м²), представительство РФ в Саудовской Аравии (700 м²) и торговое представительство в Индии (1 240 м²).
Сергей Лашин, арт-директор и учредитель студии, автор трёх её авторских стилей, много лет работал с МИД РФ. Этот опыт помогает нам проектировать офисы и кабинеты для руководителей высокого уровня.
➤ У каждого кейса своя задача, но подход один – от сценария работы к решению.
От представительства в Москва-Сити до кабинета руководителя логистической компании — каждый проект VPROEKTE начинается с конкретных задач бизнеса. Ваш офис тоже может получить индивидуальное решение вместо типового интерьера.
Дизайн офиса начинается со сценария работы, а не с выбора мебели
Мебель, свет и материалы со временем меняются. Сценарий работы компании остаётся основой, на которой они держатся.
Когда этот сценарий описан в документах, ремонт идёт по чертежам, а не по решениям, принятым на ходу.
Первый шаг – разговор о том, как работает ваша команда.
Частые вопросы о дизайн-проекте офиса и дизайне интерьера офиса в Москве
🔵 Кто ведёт проект офиса со стороны студии?
Над проектом работают 5+ специалистов. Контроль ведут руководитель студии и ведущий дизайнер, а с заказчиком на связи персональный менеджер проекта. Менеджер и ведущий дизайнер берут на себя организационные вопросы, поэтому заказчику не нужно разбираться, к кому обращаться на каждом этапе.
🔵 Можно ли начать ремонт офиса до окончания дизайн-проекта?
Да. Планировочное решение мы детально прорабатываем в первый месяц – как раз для того, чтобы бригада могла выйти на объект, не дожидаясь конца проектирования. Визуализации и рабочая документация готовятся параллельно, а решения по каждой зоне утверждаются до того, как до неё дойдёт отделка.
🔵 Сколько вариантов планировки офиса делает студия?
Столько, сколько нужно, пока решение не понравится заказчику: ограничений по числу вариантов нет. При этом цель брифа – попасть в решение с первых вариантов. Поэтому до проектирования мы подробно выясняем, как работают отделы, где проходят встречи и как гости двигаются по офису.
🔵 Что подготовить к первой встрече по дизайну офиса?
План помещения, если он есть, – обмеры мы всё равно делаем после подписания договора. Число сотрудников сейчас и через 1-2 года, список отделов, как проходят встречи с клиентами. Пожелания по стилю, фирменные цвета и примеры интерьеров, которые нравятся. Этого достаточно, чтобы обсудить задачу и рассчитать стоимость.
🔵 Как оценить студию до договора на дизайн офиса?
Для этого есть два формата. «День с дизайнером»: архитектор студии 3 часа работает на вашем объекте, выезд – до 50 км. Результат – анкета-сценарий, планировочные эскизы на месте, мудборд и консультация по планировке и инженерии. Второй формат – экскурсия на наши объекты, где сейчас идут работы.
🔵 Проектируете ли вы офисы за пределами Москвы?
Да. Дизайн офиса в Москве – лишь часть нашей работы: мы проектируем в Санкт-Петербурге и по всему миру, в портфолио студии проекты в 20+ странах. Один из примеров в этой статье – офис логистической компании в Смоленске, а среди представительских объектов – посольство в Португалии и торговое представительство в Индии.
Дизайн офиса определяет, в каком пространстве команда будет работать годы, поэтому решения для него принимают до ремонта.
VPROEKTE – студия дизайна интерьера и архитектуры: 12+ лет, 200+ проектов в 20+ странах, команда из 30+ экспертов
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