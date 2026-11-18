Качественный дизайн офиса в Москве в 2026-2027 году – это не подбор мебели и цвета стен, а разработка дизайн-проекта: в нем до начала ремонта прописаны планировка под сотрудников и гостей, зоны, свет, инженерия, материалы и мебель. Рассказываем про тренды и стили современного офиса, зонирование, состав проекта, этапы, сроки и показываем наши кейсы с фото.

Материал подготовлен студией VPROEKTE

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Компания получает ключи от нового помещения, и кажется, что дальше всё просто: выбрать мебель, цвет стен и светильники.

Проблемы обнаруживаются уже после переезда. Разговор в переговорной слышно в open space, у рабочих мест не хватает розеток, а ресепшн выглядит безлико и ничего не говорит о компании.

Эти вопросы решают на бумаге, до ремонта. Как именно – разбираем по шагам.

Главное

🔷 Дизайн-проект офиса – это решения о том, как будет работать компания, принятые до ремонта.

🔷 Тренды 2026-2027: гибкий функционал каждой зоны, натуральные материалы, тихие комнаты, свет по сценариям.

🔷 Три типа планировки – open space, кабинетная и смешанная – и пять ключевых зон офиса.

🔷 В дизайн-проект входит до 13 отдельных проектов, включая инженерию; срок – 1,5-3 месяца.

🔷 Служебные зоны – кладовую, архив, серверную – проектируем в 2 раза дешевле основных.

🔷 Проект одного помещения – кабинета руководителя или переговорной – делаем бесплатно после знакомства.