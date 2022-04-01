Какие ошибки в учете чаще всего находят аудиторы

Отсутствие резервов

Как известно, мир быстро меняется и нужно быть готовым к любому повороту событий. Чтобы смягчить последствия от неизвестности, всем компаниям рекомендуется формировать резервы.

Резервы по сомнительным долгам

Часто при аудиторских проверках обнаруживается просроченная дебиторская задолженность. Контрагент не платит, хотя по договору был обязан сделать это еще несколько месяцев назад. При этом компания не предпринимает каких-либо мер по взысканию или предпринимает, но они не приносят результата. Возможно, что покупатель даже находится в стадии банкротства или у него арестованы счета за неуплату налогов.

Такие виды задолженности принято относить к сомнительным долгам, т. е. вероятность того, что по ним будет произведен расчет, вы получите свои деньги за поставленный товар или услугу, крайне мала. В таком случае компания должна создавать соответствующий резерв, чтобы можно было списать, например, дебиторскую задолженность по контрагентам, исключенным из базы ЕГРЮЛ, на прочие расходы.

Так вы обезопасите себя и свою компанию от «хвостов» по задолженностям и сложностей по их списанию. Конечно, лучший совет здесь — не работать с сомнительными контрагентами, но он не всегда работает.

Резервы на отпуска

По закону не создавать такие резервы могут только малые предприятия на упрощенке, все остальные заранее должны позаботиться о том, откуда будут браться средства на ежегодные оплачиваемые отпуска. Это позволяет более равномерно признавать затраты в учете.

Отсутствие резервов не всегда ошибка. Возможно, что компания применяет упрощенные методы учета и не использует их. Но тогда это должно быть указано в учетной политике. Если такого указания аудитор не найдет — напишет замечание.

Если же действительно произошла ошибка и резервы должны были создаваться,то компании придется восстановить правильный порядок в учете, что, вероятно, отразится и на уже сданной отчетности — придется вносить исправления.

Подписание документов неуполномоченным лицом

Казалось бы, прописная истина — отчетность и другие документы подписывает только тот, кто имеет на это право. Но до сих пор неправомерные подписи не выходят из топа ошибок, обнаруженных аудиторами при проверках.

Чаще всего проблемы с подписями находят в счетах-фактурах, накладных и актах — первичке, которую порой подписывает любой свободный сотрудник. Но по закону у него должно быть право на подпись — основанием может быть доверенность или приказ. Кроме того, нужно следить за сроками действия таких документов.

Например, если срок доверенности закончился 1 марта, то 3-го марта сотрудник уже не может ссылаться на эту доверенность при подписи документов.

Отправьте заявку на консультацию по вопросам аудита бухгалтерского учета и отчетности компанией IAS Подать заявку

Неправильное ведение забалансового учета

Забалансовые счета необходимы организации для управления и учета остатков, которые не включаются в основной бухгалтерский баланс.

Чаще всего забалансовые счета используются для учета находящихся в аренде основных средств или материальных ценностей, стоимость которых в учете уже списана, а сами вещи еще используются.

Это, например, недорогой инструмент, принтеры, калькуляторы, мелкая бытовая техника.

Аудиторы спешат напомнить, что правила учета и инвентаризации имущества распространяются, в том числе и на забалансовые счета. КоАП предусматривает административную ответственность за искажение отчетности, к которой привела неверная информация на забалансе.

При привлечении главного бухгалтера к ответственности за искажение учета и отчетности в соответствии со ст. 15.11 КоАП на него может быть наложен штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей. При повторном аналогичном нарушении в течение года размер штрафа составляет уже от 10 до 20 тысяч рублей.

Некорректное отражение займов

Предприятие может выдавать займы другим предприятиям или собственным сотрудникам, займы могут выдаваться на долгий срок или короткий, а также быть беспроцентными или процентными.

В зависимости от категории займа важно вести их учет на разных счетах. Выданные процентные займы являются финансовым вложением и должны отражаться на счете 58.3. Беспроцентные займы, выданные другим компаниям, необходимо аккумулировать на 76 счете. Займы, выданные сотрудникам, найдут свое отражение на счете — 73.

Грубой ошибкой будет вести учет всех займов на одном счете.

Свернутое отражение задолженностей (как кредиторской, так и дебиторской)

Учет задолженностей является наиболее уязвимым местом в бухгалтерском учете, особенно если в организации много контрагентов, которые являются одновременно и покупателями, и поставщиками. Иногда у бухгалтера возникает соблазн «свернуть» сальдо и отражать только общие остатки в отчетности.

Между тем зачет между статьями активов и пассивов, прибылей и убытков недопустим в большинстве случаев. Вести учет и формировать кредиторскую и дебиторскую задолженность необходимо в разрезе аналитики (по заказчикам, сделкам / договорам и т. д.). Проще говоря, по таким счетам как 60, 62, 76 и др. нужно рассматривать развернутое сальдо по субсчетам.

К примеру, вы имеете по одному и тому же контрагенту дебиторскую задолженность за реализованные товары по одному договору в сумме 100 000 рублей и кредиторскую задолженность в размере полученных авансов по другому в сумме 500 000 рублей. Если взять только сальдо по данному контрагенту, то выходит, что вы должны ему 400 тысяч. Но в отчетности долг будет разделен. Часть его должна быть отражена в качестве дебиторки (100 тысяч) и часть в виде кредиторской задолженности (500 тысяч) и это будут разные разделы баланса.

В соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» не допускается в бухгалтерской отчетности зачет между статьями активов и пассивов, статьями прибылей и убытков, кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен соответствующими положениями по бухгалтерскому учету. Для того чтобы можно было вести «свернутый учет» необходимо письменное заявление контрагента о зачете денежного требования.

Т. е. если вы обратитесь к покупателю и предложите зачесть его долг за счет полученного аванса по другому договору, получите согласие, подпишете акт зачета, то тогда в вашем учете будет только кредиторка на сумму 400 тысяч.

Некорректное применение налоговых льгот

Налоговые льготы очень удобный инструмент, которым охотно пользуются все предприниматели, однако, важно следить за изменениями в законодательстве, а не применять их по накатанной. Возможно, с текущего периода вы утратили возможность применения налоговой льготы, т. к. среднесписочная численность ваших сотрудников выросла или наоборот, законодательство изменилось, а вы не обратили внимание.

Регулярно аудиторы находят ошибки в таком применении налоговых льгот по «накатанной».

Договоры с сомнительными контрагентами

Вначале мы уже писали про резервы, которые нужно создавать по возможным сомнительным долгам. Чтобы их избежать, необходимо тщательно проверять контрагентов на надежность.

Большое число онлайн-сервисов позволяет проверить все ключевые параметры партнеров — начиная с ЕГРЮЛ и отчетности, заканчивая имеющимися судебными делами. На основании этой информации вы делаете выводы — работать с таким контрагентом или нет.

К тому же работа с сомнительными контрагентами повышает риск для вашего предприятия попасть в список для выездной налоговой проверки или получить доначисление по налогу на прибыль и НДС именно из-за сотрудничества с такими недобросовестными поставщиками и клиентами.

Нет первичной документации

Проблема всех бухгалтеров — получить от менеджеров первичку. Они ее обязательно принесут — «завтра», — а без первичных документов принимать ничего к учету нельзя. Любой проверяющий обратит на это внимание. Поэтому важно отладить документооборот в компании.

Еще одна проблема — недостаточно подтверждающих документов.

Например, в организации есть положение о премировании и сотрудники регулярно получают премии, но при этом, расчетов по премиям нет, как сформировались суммы (разные для каждого работника) — неясно. Это тоже грубое нарушение.

При проверке ФНС это может быть истрактовано как отсутствие первичных бухгалтерских документов. За это НК предусматривает штрафы для должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей при однократном нарушении и от 10 до 20 тысяч рублей при повторном.