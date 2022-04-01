Аудиторское заключение: когда нужно и чем поможет руководителю

Причем стоимость квалифицированного аудита несопоставима с последствиями, которые могут наступить, если его не проводить.

Кому аудит необходим?

Акционерные общества должны проходить обязательный аудит вне зависимости от размера выручки и величины активов (ст. 67.1 ГК). Что до ООО, то в общем порядке аудит отчетности необходимо проводить в двух случаях (ст. 5 закона от 30 декабря 2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»):

Сумма активов на 31 декабря года, непосредственно предшествующего отчетному, превышает 400 млн руб . ( стр. 1600 баланса ).

стр. 1600 баланса Доходы за год, непосредственно предшествующий отчетному, превышают 800 млн руб . ( стр. 010 стр. 020 листа 02 декларации по налогу на прибыль ).

Перечень организаций, подлежащих обязательному аудиту, достаточно объемный и включает в себя различные отрасли бизнеса:

Профессиональные участники рынка ценных бумаг.

Негосударственные пенсионные и другие фонды ( исключая, в частности, Государственные, международные и т. п. ).

исключая, в частности, Государственные, международные и т. п. Управляющие компании акционерных инвестиционных фондов, ПИФов.

Жилищные накопительные кооперативы.

Застройщики.

Клиринговые организации.

Кредитные организации.

Кредитные потребкооперативы, микрофинансовые компании.

Предприятия, имущество которых передается в ипотеку.

СРО и проч.

По отчетности за 2021 аудиторское заключение следует представить не позднее 31 декабря 2022, за 2022 — не позднее 31 декабря 2023 года.

Отсутствие аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности (в случае, если аудит обязателен) — это грубое нарушение требований к бухучету и отчетности, совершение которого влечет за собой наложение штрафов в сумме 5–10 тыс. руб. на должностных лиц. При повторном нарушении — до 20 тыс. руб. или дисквалификация на срок до двух лет, ст. 15.11 КоАП.

Обязательный и инициативный аудит от компании IAS позволит убедиться в корректности ведения учета и отчетности, а при необходимости — встретить налоговую проверку во всеоружии.

Зачем нужен аудит всем остальным?

Мысль законодателя, который обязал субъектов бизнес-деятельности проводить аудит, ясна: инвесторы, кредиторы, контрагенты должны видеть, что отчетность достоверна и корректно отражает факты хозяйственной деятельности.

В силу специфики деятельности этих лиц велик риск того, что финансы организаций будут расходоваться, скажем так, произвольно и не по назначению. Вы спросите: при чем тут моя фирма? Вот как минимум три резона.

Взгляд со стороны

Аудиторское заключение — это документ, который позволяет, прежде всего, взглянуть на свой учет со стороны. Это мотивированное мнение, высказанное экспертом (группой таковых) с самой высокой квалификацией.

За свои ошибки аудиторы отвечают не просто репутацией, хотя на этом рынке репутация — основной и самый ценный актив, но и финансами (в т. ч. за счет обязательного страхования ответственности).

Своевременный сигнал

Аудиторское заключение конфиденциально. То есть о возможных ошибках и ненормальностях учета будет известно только руководству (собственникам), что дает возможность быстро и негласно исправить ситуацию. Ведь аудитор не просто указывает на ошибки, но и дает исчерпывающие рекомендации по их устранению. Ни одна аудиторская проверка не проходит без выявления ошибок.

Причины могут быть разными: банальная невнимательность, неверное понимание законодательства и прочее. Систематизировать список бухгалтерских «грехов» вряд ли получится, но любые из них, в т. ч.:

несписание дебиторки и кредиторки с истекшим сроком исковой давности;

неначисление обязательных резервов, например, по сомнительным долгам;

неотражение в составе доходов присужденных судом штрафов и неустоек,

влекут за собой вполне обоснованные претензии налоговиков с последующим и практически неизбежным доначислением налогов, штрафов, пеней.

Подробно об ошибках, которые чаще всего находят аудиторы, читайте в этой статье.

Добровольный аудит от компании IAS проводят незаинтересованные, объективные специалисты, которые, в отличие от тех же налоговиков, всегда на вашей стороне.

Повод для серьезного разговора

Всю ответственность за финансовые результаты и налоговые долги фирмы несет ее руководитель (собственник). Не говоря уже о субсидиарной ответственности при банкротстве — которая рано или поздно обязательно наступит, если пустить учет на самотек.

Аудиторское заключение — это документальное подтверждение недобросовестности штатного сотрудника. Не секрет, что руководители часто грешат чрезмерным доверием к «своему» сотруднику, особенно главбуху. Однако, во-первых, всем свойственно ошибаться, во-вторых, не исключено, что ценности сотрудника давно изменились и он уже не так лоялен к вам и фирме. Кроме того, не всегда заявленная и реальная квалификация бухгалтера могут соответствовать друг другу.

Возможность взыскать ущерб, причиненный недоброкачественной работой того же главбуха, весьма условная. Ответственность штатного сотрудника ограничена процентом от его заработка, а при увольнении остается лишь возможность инициировать судебное разбирательство в рамках ГК, а сколько оно продлится и сколько в итоге вы получите — непрогнозируемо.

Между тем аудиторское заключение, направленное на:

подтверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности;

проверку корректности уплаты обязательных платежей;

проверку правильности расчетов (налогооблагаемой базы, базы по страховым взносам);

анализ скрытых налоговых рисков и поиск финансовых резервов;

проверки правильности составления и заполнения первички, деклараций и т. п.

дает основания (и повод) для серьезного разговора с самым искушенным в учете сотрудником.

Практика показывает, что нередко и сами главбухи прибегают к инициативному аудиту, что позволяет не просто поддержать свое реноме и удержать доверие руководства, но и получить не менее ценные блага:

Избежать штрафов и доначислений.

Фирма становится «невидимой» для ИФНС с точки зрения критериев для выездных проверок и т. п.

Также инициативный аудит помогает сформировать прочный фундамент, на основе которого можно выстроить учет, гарантирующий финансовую безопасность фирмы и ее неизменную привлекательность для партнеров, инвесторов и кредиторов.

Не рискуйте стабильностью фирмы и собственным финансовым благополучием — закажите аудит прямо сейчас. Объем проверки и стоимость определяете вы: от быстрого чек-апа до полноценного анализа состояния учета.