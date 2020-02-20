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Банк «ВЕСТА»

«Я вижу, как замерзают идеи, основанные на карточных расчетах»

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Виктор Жидков, председатель правления инвестиционного банка «Веста» рассказывает, почему СБП распространится очень широко.

Банк России объявил, что тарифы для банков за перевод денег по телефону среди физлиц в Системе Быстрых Платежей будут бесплатными до 2022 года.

При той скорости изменений в расчетах, которые происходят сейчас, — это очень большой срок.

Это означает, что СБП будет идти широким фронтом и распространяться по всем нишам, где есть платежи.

Вот еще пару постов Виктора Жидкова про СБП:

Я вижу, как замерзают идеи, основанные на карточных расчетах. Точнее, скажем так. Те, которые близки к завершению, — питятся («тормозятся, уходят на доработку», от слова пит-стоп — Примеч.ред.), но новые уже не возникают в силу высокого риска перспективы.

Весь е-коммерц сегодня говорит о QR.

Если у вас есть, что оплачивать в интернете, пишите, мы готовы пилотировать.

 

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Банк «ВЕСТА»

VestaBank — специализированный банк для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Самостоятельный банк с собственным капиталом, активами и офисом в центре Москвы оказывает расчётно-кассовое обслуживание, торговый эквайринг, предоставляет в аренду банковские ячейки для юридических лиц.

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