Виктор Жидков, председатель правления инвестиционного банка «Веста» рассказывает, почему СБП распространится очень широко.

Банк России объявил, что тарифы для банков за перевод денег по телефону среди физлиц в Системе Быстрых Платежей будут бесплатными до 2022 года.

При той скорости изменений в расчетах, которые происходят сейчас, — это очень большой срок.

Это означает, что СБП будет идти широким фронтом и распространяться по всем нишам, где есть платежи.

Я вижу, как замерзают идеи, основанные на карточных расчетах. Точнее, скажем так. Те, которые близки к завершению, — питятся («тормозятся, уходят на доработку», от слова пит-стоп — Примеч.ред.), но новые уже не возникают в силу высокого риска перспективы.

Весь е-коммерц сегодня говорит о QR.

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