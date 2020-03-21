Раздел имущества супругов при банкротстве

Рассказываем, что происходит с долями второй половины и несовершеннолетних детей, если один из членов семьи ушел в банкротство.

Сегодня поговорим о том, как финансовый управляющий (ФУ) обращает взыскание на имущество женатого/замужнего должника, чем это оборачивается и есть ли спасение в детях. Наиболее распространенные случаи рассмотрим на примере четырех семейных пар. Для чистоты эксперимента мы будем считать, что имущества должника в любом случае будет недостаточно для погашения всех долгов. В таких случаях АУ работает проворней, кредиторы голоднее, а у должника задача максимально сберечь хотя бы то, что есть.

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Итак, знакомьтесь:

Ситуация 1: квартира в ипотеке

У семьи Ивана две квартиры. Однушка оформлена целиком на Ивана. Двушка куплена в ипотеку и оформлена в долях на обоих супругов. Обе квартиры приобретались в период брака и являются совместно нажитым имуществом. Иван подает заявление на банкротство.

Что может быть

Увы, с ипотечной квартирой придется расстаться: банк будет вынужден подать заявление на участие в деле о банкротстве Ивана. После чего включится механизм, предусмотренный Законом о банкротстве: залоговое имущество оценивается и выставляется на торги, вырученные от продажи деньги идут на погашение долга перед залогодержателем, а затем на требования всех оставшихся кредиторов. Если после этого остаются еще какие-то деньги, их может забрать супруга должника.

Квартиру не удастся сохранить, даже если в ней будут прописаны несовершеннолетние дети. Из квартиры выселят буквально всех: взрослых, детей, стариков, инвалидов, кота. Это произойдет и в том случае, если ипотечная квартира ― единственное жилье.

Почему так

В законе об ипотеке написано строго: раз это залог, значит ― не ваше, будьте добры возвращать. При этом, если в рамках обычного исполнительного производства другие собственники имеют приоритетное право выкупа доли должника в квартире, то в рамках комбо «банкротство+ипотека» это правило не работает.

Что можно сделать

Варианта два. И оба направлены на снятие залога, только разными методами.

Первый способ снятия залога мы описали вот в этой статье. Но рекомендовать его к применению мы не будем, так как он явно незаконный. Стоит почитать лишь для общего понимания возможных сценариев развития событий.

Второй мы подробно описали вот в этой статье. Здесь все законно. Данный механизм мы и советуем своим клиентам.

Проблема только в том, что оба варианта надо делать сильно заранее. Если же отношения с банком испорчены просрочками, заявление на банкротство подано, а арбитражный управляющий и кредиторы уже дышат в затылок ― ничего не поделать, придется прощаться с ипотечной квартирой.

Ситуация 2: дешевая + дорогая квартиры

У Владимира 2 квартиры. Обе покупались в браке, но оформлялись на супругу. В итоге у семьи есть одна маленькая и дешевая однушка + большая и дорогая трешка. Владимир подает заявление на банкротство.

Что может быть

Формально на должнике ничего нет. Поэтому финансовому управляющему сначала надо найти квартиры. Эта задача решается в два хода:

1) Управляющий подает запрос в ЗАГС. Из ответа узнает, когда должник женился. И развелся (если это случилось). И данные супруги.

2) Запрашивает из госорганов информацию о движимом и недвижимом имуществе супруги, купленном в период брака, и включает его в конкурсную массу. Если супруга с этим не согласна, она долго и нудно доказывает в суде необходимость исключения своего имущества из конкурсной массы.

Вот таким элементарным образом в конкурсной массе Владимира появляются 2 квартиры, о которых вчера еще никто ничего не знал. Теперь нужно выделить единственное жилье для Владимира и не забыть про долю его супруги.

Здесь разворачивается второе сражение: Владимиру хочется остаться в трешке в качестве единственного жилья и при этом выделить на супругу долю в однушке в натуре. Его расчет понятен: если на продажу будет выставлена только доля в 1-комн. квартире, желающих ее купить будет немного, цена упадет, после чего ее можно будет выкупить самому, тем самым снизив финансовые потери.

У кредиторов и финансового управляющего цели прямо противоположные.

Что будет на практике

Единственным жильем Владимира признают однушку, а трешку выставят целиком на продажу. После ее реализации половина вырученных денег уйдет на погашение долгов перед кредиторами, а другая половина вернется супруге в качестве компенсации ее доли в квартире.

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Почему так

Целую квартиру можно продать быстрее и дороже, ведь не все готовы жить по соседству с незнакомыми людьми. По этой причине управляющие предпочитают выставлять на торги квартиру целиком. И судебная практика на их стороне, т.к. супруга получает свою часть деньгами и формально ее права не нарушаются.

Еще хуже ситуация может сложиться для Владимира, если он будет зарегистрирован в третьей квартире, например, принадлежащей его родителям. В этом случае, единственным жильем могут признать родительскую квартиру по месту регистрации должника. И тогда на торги будут выставлены обе квартиры, а не только трешка.

Что можно сделать

Варианта два. Первый ― рискованнее, второй ― умнее.

Владимир вправе написать заявление в суд с просьбой оставить ему более дорогую квартиру: да, так можно. Но для этого нужны веские основания, к примеру более дешевая квартира находится в аварийном состоянии и не пригодна для жилья или в ней проживает слишком много людей. Также роль может сыграть место прописки, так что лучше ещё до подачи заявления прописаться в квартире, которую хочется оставить себе ― как говорится, лишним не будет. Все это можно делать, но гарантий успеха не ждите: если с квартирой всё в порядке и количество людей на квадратный метр не зашкаливает, сохранить её вряд ли удастся. Супруга может исключить обе квартиры из конкурсной массы, если докажет, что они принадлежат исключительно ей (хоть и приобретались в браке). Оформляется это обычно брачным договором или соглашением о разделе имущества. Но надо помнить, что подобные документы оспариваются как обычная сделка: в течение 3 лет с момента их совершения. Минимизировать подобные риски могут спецы, одинаково хорошо разбирающиеся как в семейном праве, так и в оспаривании сделок, совершенных в предбанкротный период. Подобных профи вы можете найти здесь.

Ситуация 3: квартира на детей с маткапиталом

У Василия есть старая однушка, доставшаяся от бабушки и ещё ? доли в большой 3-комн. квартире. Остальные доли принадлежат супруге и двум несовершеннолетним детям. Василий подает заявление на банкротство.

Что может быть

Здесь задача финансового управляющего №1 ― определить что стоит дороже: однушка или доля в трешке. Этот вопрос элементарно закрывается путем проведения рыночной оценки. Предположим, что по итогу оценки ? доля в трешке вышла дороже, чем вся однушка целиком.

В этом случае арбитражный управляющий обратит взыскание именно на долю. При этом продаваться будет только доля должника, а не вся квартира. После продажи доли, у Василия останется однушка как единственное жилье.

Почему так

Как и в предыдущих случаях, что дороже, то и забирают.

А почему в ситуации №2 мы продавали квартиру целиком и 50% денег возвращали супруге, а сейчас продаем только долю? Потому что предыдущий вариант действий предусмотрен только для совместно нажитого имущества. А дети не являются лицами, которые наживают имущество автоматически, как только его оформляет на себя кто-то из родителей. Они являются самостоятельными лицами в этом обороте денег и активов и вне зависимости от того, покупали они свою долю с использованием мат. капитала или на «свои» деньги, их права не должны затрагиваться банкротством должника.

Кстати, если бы трешка у Василия была куплена в ипотеку, то квартира продавалась бы целиком. При чем все деньги ушли бы на погашение долгов перед кредиторами БЕЗ компенсации детям и супруге. «А как же мат. капитал?» ― спросите вы. А с мат. капиталом ситуация следующая: его выплата носит целевой характер, поэтому выдача этих денег из конкурсной массы детям не совсем законна. Точнее сказать, это совсем не законно, поскольку носит характера обнала. Это во-первых.

А во-вторых, здесь идет аналогия с образованием: например, вы использовали мат. капитал на обучение детей. Но если их в процессе отчислили, денег вам никто не вернет. Аналогично это работает и с недвижимостью: если Василий использовал мат. капитал для покупки квартиры в ипотеку и затем прогорел, вложенный мат.капитал никто возвращать ему не будет

Что можно сделать.

Варианта, как вы догадались, два.

Первый: требовать права приоритетного выкупа доли Должника. Подходит для случаев, когда чужих людей в квартиру пускать не хочется, а делать что-то умное уже поздно.

В случае, когда продается доля в квартире, у остальных собственников есть право преимущественной покупки. Только после того, как они откажутся, доля должника выставляется на публичные торги.

При этом АУ порой забывают о правах остальных собственников, поэтому важно об этом напомнить. В ситуации Василия супруга будет вправе потребовать для начала дать ей возможность выкупить долю супруга. Отстоять это право она может как для себя, так и в качестве законного представителя двух несовершеннолетних детей. Если у нее не найдется денег, тогда доля должника будет продаваться с публичных торгов.

Второй: от малознакомых людей мы краем уха слышали о таких методах защиты долей, как, например, их продажа с одновременным заведением в залог. Но вам, конечно же, такие незаконные методы мы рекомендовать не будем. Напомним только, что если подобные сделки делать не очень грамотно, то результатов это не даст. Пример того, как слетают подобные схематозы, вы можете почитать здесь.

Ситуация №4: автомобили

У Саши и Кати еще нет квартир, зато есть 3 автомобиля ― ну вот нравятся ребятам тачки. Все 3 были куплены в браке за собственные деньги, т.е. машины не в залоге. Саша подает заявление на банкротство.

Что может быть

Поскольку автомобили были куплены в браке, они считаются совместно нажитым имуществом и неважно, на кого из супругов они оформлены.

В рамках процедуры банкротства финансовый управляющий сделает оценку авто и выставит их на торги. После продажи автомобилей половина вырученных денег пойдет в конкурсную массу, а остальная половина будет перечислена супруге: на эту часть кредиторы не могут претендовать.

Исключение: если авто было оформлено по договору дарения или получены в наследство. Тогда это будет считаться личной собственностью Кати: «АУ, кыш!». Если же авто подарили Саше или он получил его в наследство, вся стоимость от реализации имущества пойдет на погашение его долгов.

Почему так

Все нажитое в браке ― общее, значит, делится пополам. В ситуации Саши и Кати, это скорее плюс, ведь половина денег с продажи всё же останется в семье.

Что можно сделать

Если Саша хочет оставить одну машину себе, он может договориться, чтобы кто-то из родных или знакомых выкупил автомобиль на первом этапе торгов. Если покупателем будет близкий человек, по сумме и срокам можно будет ещё и договориться. В день, когда начнутся торги, покупатель выкупает автомобиль и затем передает его Саше, к примеру, по договору безвозмездного пользования. После завершения процедуры банкротства и списания долгов Саша сможет полноценно оформить автомобиль на себя.

Ещё вариант спасти хотя бы одну машину ― это доказать, что она нужна должнику для работы и влияет на его доход. К примеру, Саша работает водителем. В таком случае ему останется автомобиль, у которого по итогу оценки была самая низкая стоимость.

Как вариант: прибегать к старым и добрым методом защиты личных активов. Но с автомобилями есть свои нюансы в банкротстве. Если подобный вывод активов потом будет расценен как недобросовестный, то суд откажет в списании долгов по итогам процедуры. И получится, что вся работа была проделана зря: и автомобили потеряете, и долги не спишут.

Выводы

Примите меры заранее, чтобы сохранить ипотечную квартиру при банкротстве; Если ипотечная квартира находится в совместной собственности супругов, продавать ее будут целиком, а не по долям ― это закон; У банкротящегося физика есть возможность предложить суду, какое именно имущество оставить в качестве единственного жилья. Услышат его или нет ― другой вопрос. В случае продажи доли должника в не ипотечном имуществе, у остальных собственников есть приоритетное право выкупа этой доли; Чем раньше озаботиться спасением личного имущества, тем больше шансов реализовать план без потерь. Главное: сначала приходить в «Игумнов Групп», а потом ― делать. Но не наоборот.

Информация в статье актуальна на дату публикации на нашем сайте igumnov.group.

Чтобы быть в курсе последних трендов по субсидиарке, банкротству и защите личных активов — приезжайте в гости.

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Самарин Дмитрий

юрист “Игумнов групп”, спец по банкротствам юридических и физических лиц, юрист-технолог

Специализация: Индивидуальное сопровождение процедур банкротства физических и юридических лиц. Оспаривание сделок, организация торгов.



