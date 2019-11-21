Оспаривание платежей банку при банкротстве

Рассказываем, как вытащить из банка деньги, уплаченные по кредиту в течение 6 месяцев до своего банкротства.

Ранее мы уже разбирали, как происходит оспаривание так называемых сделок с предпочтением, совершенных в течение 6 месяцев до принятия судом заявления о банкротстве. Почитать об этом можно здесь и здесь.

После этого мы получили массу вопросов из разряда: «а можно ли как-то обхитрить банк? К примеру, вернуть деньги, которые были уплачены ему по кредиту?». И мы решили продолжить наш убойный цикл статей по оспариванию сделок при банкротстве и рассмотреть этот вопрос.

Эта статья пригодится конкурсным кредиторам, арбитражным управляющим, самим должникам и просто очень сообразительным людям, жаждущим больших денег.

Как было раньше

Для начала надо принять тот факт, что уплата процентов и возврат основного тела кредита банку является обычной сделкой. Точно такой же сделкой, как покупка недвижимости или уступка права требования по договору цессии. Соответственно, такая сделка вполне оспорима. И в свое время это было крайне выгодным и прибыльным бизнесом.

Как это работало: представим, что собственник ООО «Ромашка» надумал выйти из надоевшего бизнеса, но перед этим легонечко заработать на пенсию. Легонечко — это миллионов 200-400-600 и более, в зависимости от привычного уровня жизни и текущих оборотов бизнеса.

Для этого «Ромашка» оформляла кредит в банке. Далее эти деньги переводились юридическим лицам. Основание — якобы покупка товара или чего-то иного по роду деятельности компании. На этом некоторые неопытные бизнесмены и останавливались, имитируя последующий отказ контрагентов от своих обязательств и невозможность взыскать отправленные им деньги. За что и получали уголовные дела по факту мошенничества.

Но те, кто заранее озаботился юридической поддержкой от профи по работе с долгами, делали хитрее: деньги через несколько технических компаний загонялись на счета более-менее живых организаций, которые покупали у нашей «Ромашки» ее мифический товар. И, естественно, оплачивали его. Таким образом, условные 200 миллионов заемных денег падало обратно нашей «Ромашке».

Параллельно с этим волшебством «Ромашка» активно работала над созданием «дружественного» кредитора — ООО «Тюльпанчик». Долг рос как на дрожжах и за несколько месяцев раздувался, например, до 800 миллионов. После чего «Тюльпанчик» обращался в суд за его взысканием и получением испол. листа. Все это время «Ромашка» платила проценты по кредиту, имитируя свою добросовестность и отсутствие умысла на неуплату кредита.

По какой-то «неведомой» причине поступление 200 млн «Ромашке» совпадало с моментом когда Арбитражный суд выносил решение о взыскании 800 млн в пользу «Тюльпанчика». Но так как решение еще не вступило в законную силу, «Ромашка» могла распоряжаться полученными 200 млн так, как ей было удобно. И будучи «добросовестным плательщиком кредита» она пускала всю свою выручку на погашение кредита перед банком.

Далее объяснять надо? Или уже понятно?

Через пару месяцев «Тюльпанчик» засиливал свой судебный акт в апелляции и сразу подавал заявление на банкротство «Ромашки». Заявление подавалось с указанием не менее дружественного арбитражного управляющего (АУ). АУ анализировал фин. положение «Ромашки», находил платеж по кредиту на 200 миллионов, после чего ставил банк перед фактом, мол, ребята, вы 200 миллионов получили, а о других кредиторах не подумали.

Поскольку Банк наверняка знал о долге «Ромашки» перед «Тюльпанчиком» на момент возврата тела кредита (а он наверняка знал, если юристы были действительно профи), то сделка по списанию денег в пользу Банка квалифицировалась как сделка с предпочтением. И по действующим на тот момент законам 200 миллионов возвращались в конкурсную массу, а Банк включался в реестр требований. В нашей ситуации реестр кредиторов состоял из «Тюльпанчика» и Банка, совокупная задолженность 1 миллиард.

Далее поступившие 200 миллионов распределялась согласно долям кредиторов: 160 миллионов уходило к «Тюльпанчику» и 40 миллионов возвращалось банку. По итогу мы имеем довольный «Тюльпанчик» и облапошенный Банк. Вероятность в такой ситуации довести дело до уголовной ответственности приближалась к нулю. Если, конечно, собственник бизнеса не был настолько туп, чтобы в последний момент сэкономить на юристах.

Как работает сейчас

Расцвет таких схем пришелся на конец нулевых. Потом терпение банков лопнуло. И началось активное лоббирование своих интересов, которое отразилось в постановлении Пленума ВАС, который постановил исключить презумпцию знания кредитора о неплатежеспособности должника.

С этого момента обязанность доказывания того, что банк был в курсе финансовых проблем должника, стала головной болью стороны, оспаривающей сделку, а не банка. Пока не доказано обратное, считается, что банк даже мысли не допускал, что у его клиента проблемы и кто-то еще может претендовать на этот платеж.

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Постановление Пленума Верховного Арбитражного суда положило начало внесению изменений в ряд законов, что круто развернуло исход по оспариванию сделок с банками в банкротных делах. После всех метаморфоз расклад сил резко перевесил в пользу кредитных организаций. В какой-то момент стало казаться, что платеж по кредиту вообще невозможно оспорить и вот почему:

Хозяйственная деятельность. По действующему закону платежи, относящиеся к обычной хозяйственной деятельности организации, нельзя считать сделкой с предпочтением. При этом к обычной хозяйственной деятельности можно отнести почти любой платеж: список открыт.

Более того, некоторые суды относят к хозяйственной деятельности даже платежи по кредитам физиков, хотя непонятно, какая хозяйственная деятельность может быть, например, у молодой мамочки Галины, которая следит за детьми и готовит ужин любимому мужу.

Срок и размер платежа. Нельзя оспорить платеж, который поступил в установленные кредитным договором сроки и размере. Вот прям так, черным по белому написали.

Неплатежеспособность. Для оспаривания сделки важно доказать, что на момент получения платежа банк был в курсе неплатежеспособности должника. Как мы и писали выше: теперь не банк должен доказать, что знал, а наоборот —заинтересованная в оспаривании сторона должна объяснить, как и откуда кредитор мог знать, что у клиента есть проблемы.

Так за несколько лет из позиции «можно оспорить любой платеж по кредиту» произошел поворот на 180 градусов, после чего порой стали возникать сложности с оспариванием сделок, которые открыто притесняли интересы остальных кредиторов.

Что может помочь оспорить сделку

В связи с внесенными в законы изменениями судебная практика разделилась почти аккурат в пропорции 50 на 50. Мы с коллегами регулярно работаем с такими делами и вот на что рекомендуем обратить внимание, чтобы увеличивать вероятность оспаривания кредитных платежей:

1 месяц до принятия заявления о банкротстве. В законе есть прямое указание, что Арбитражный суд вправе признать сделку недействительной, если она была совершена за месяц до принятия судом заявления о признании банкротом (или после такого принятия).

Последовательное погашение. Конкурсная масса распределяется между кредиторами согласно очередности. Сначала первая, потом вторая — ну вы поняли. У меня на практике был один интересный случай. ИП подал заявление на банкротство. За 5 месяцев до подачи заявления он внес платеж по кредиту, при этом за 3 месяца до подачи заявления его сотрудница ушла в декрет. Учитывая финансовое положение, ИП не выплатил ей пособие по беременности и родам.

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Несмотря на то, что долг перед банком возник раньше, сделка была оспорена, т.к. сотрудница входит во вторую очередь кредиторов, а банк — в третью. Т.е. важна строгая последовательность распределения денег между очередями. Если за 6 месяцев был платеж по кредиту, хотя еле-еле удаётся наскрести на первую или вторую очередь — есть основание для оспаривания. Более того, это касается даже тех случаев, когда платёж вносил не сам должник, а поручитель. Чувствуете, где есть пространство для креатива?

Очередность платежа. В рамках процедуры банкротства есть строгая очередность распределения конкурсной массы. При этом даже в рамках одной очереди должна быть определенная последовательность погашения. Если в течение 6 месяцев до банкротства должник внес оплату по кредиту, взятому в 2018 году, при этом проигнорировал обязательство, оформленное ещё 2016 году, такая несправедливость может служить основанием для оспаривания сделки. Некоторые суды соглашаются, что оплата более нового кредита и просрочка по старому обязательству ущемляет права последнего кредитора.

Размер платежа. Согласно закону вопросов не должно возникать к платежам, которые поступают строго в установленном договором размере. Если же должник досрочно погашает кредит, резонно возникает вопрос: «А почему на одного кредитора есть дополнительные средства, а на другого нет ничего?». Более того, на практике я вижу, что большинство банков не включаются в реестр кредиторов на сумму оспоренного платежа. Банки просто предпочитают не заморачиваться или же забывают. С юриками это реже срабатывает, а вот с физиками чуть ли не в 99 случаев из 100.

Дата платежа. Ряд судов признает сделку с предпочтением, только если кредит гасится ранее установленного срока. Условно, если до следующего платежа было 25 дней, а уже был новый платеж, на лицо очередное ущемление прав остальных кредиторов.

Осведомленность кредитора. В наше время кредитные организации сами регулярно мониторят своих клиентов через все открытые (и не очень) источники. ЕФРСБ, Бюро кредитных историй, банк данных исполнительных производств и т.д. Происходит это как с потенциальными заемщиками, так и с уже действующими клиентами. Актуальная информация помогает лучше формировать портрет своего клиента, чтобы своевременно предложить ему новые продукты или наоборот — успеть принять меры, чтобы взыскать долг. Учитывая объемы данных, с которыми работают кредитные организации, у АУ есть масса способов, чтобы доказать осведомленность банка о положении должника.

Выводы

Есть возможность оспорить платеж по кредиту, внесенный за 6 месяцев до введения процедуры банкротства. По оспариванию сделок с предпочтением у судов нет единого мнения. Иногда суды отказывают в оспаривании сделок, признавая даже платежи физ. лиц по кредитам обычной хозяйственной деятельностью. Помочь оспорить платеж может дата и сумма платежа, нарушение очередности погашения, а также доказательство осведомленности банка о положении должника. Оспаривание сделок — это не линейный процесс с понятным исходом, поэтому квалификация юристов решает всё. Вменяемых, с адекватным опытом и релевантной специализацией вы можете найти здесь.

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Самарин Дмитрий

юрист “Игумнов групп”,

спец по банкротствам юридических и физических лиц, юрист-технолог

Специализация: Индивидуальное сопровождение процедур банкротства физических и юридических лиц. Оспаривание сделок, организация торгов.