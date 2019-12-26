Все об оспаривании сделок должника в процедуре банкротства

Основания, срок исковой давности и другие нюансы в одной таблице.

В предыдущих статьях, мы шаг за шагом разобрали схемы по выводу различных видов активов в преддверии банкротства. А также методы кредитора по противодействию подобным некрасивым действиям должника.

Так например, в части №1 мы поговорили о возврате денежных средств, выведенных в течение месяца до банкротства, в части №2 обсудили, как разломать схемы по списанию ликвидной дебиторки за полгода до принятия заявления о банкротстве, в части №3 – как вернуть автотранспорт, проданный в последний год деятельности компании, в части №4 – как работать с недвижимостью, проданной три года назад, и в части №5 развеяли мифы «бывалых» юристов о том, что невозможно оспорить сделки, совершенные за 10 лет до банкротства должника.

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Таблички, таблички…

Пришла пора свести всю информацию в одну кучу. Мы попробуем сделать это человеческим языком, упростив некоторые моменты (да извинят меня профессионалы).

Ниже мы наглядно показали когда, в какие сроки и какие сделки под прицелом. Штука полезная, рекомендуем сохранить. В читаемом формате изображение доступно по ссылке на статью на нашем сайте, там же еще и таблица есть.

Сроки давности

Со сроками давности обычно у всех большая путаница. Поэтому на них остановимся отдельно.

Если не лезть сильно вглубь, то все сроки можно разделить на 2 группы: в соответствии с тем, по каким именно основаниям вы собираетесь оспаривать сделки должника. А как вы помните, глобально мы можем действовать либо по нормам Гражданского кодекса, либо по основаниям Закона о банкротстве.

I. По Гражданскому кодексу

Основное правило: срок отсчитывается «ВПЕРЕД» с момента совершения сделки.

Срок исковой давности для сторон сделки (покупатель, продавец): 3 года с момента совершения сделки.

Срок исковой давности для лиц, не являющихся сторонами сделки (арбитражный управляющий, кредиторы, гос.органы): 10 лет с момента совершения сделки. Здесь, по общему правилу, на подачу иска третьим лицам отводится три года с момента введения конкурсного производства. Ну и понятно, что в любом случае, на дату принятия иска судом, не должны истечь указанные десять лет.

Кстати, у сделок с недвижимостью есть одна особенность: датой их совершения считается день регистрации сделки Росреестром, а не дата подписания договора. Имейте это в виду при исчислении сроков.

II. По Закону о банкротстве

Основное правило: срок совершения сделок (1 месяц, 6 месяцев, 1 год или 3 года) отсчитывается «НАЗАД» с момента принятия заявления о банкротстве. В общем случае, этим моментом считается ДАТА ПУБЛИКАЦИИ соответствующего определения Арбитражного суда, но никак не отметка канцелярии о поступлении иска. И точно не момент введения какой-либо из процедур банкротства.

Срок исковой давности: в общем случае, 1 год с момента введения конкурсного производства. Если спустя 12 месяцев после своего назначения конкурсный управляющий не подал заявление об оспаривании сделок по банкротным основаниям, то он должен будет доказать, что, действуя добросовестно и разумно не мог узнать о сделке раньше. В противном случае суд откажет в удовлетворении иска в связи с пропуском годичного срока давности (здесь я по умолчанию подразумеваю, что соответствующее ходатайство было своевременно заявлено ответчиком).

Миноритарный кредитор

И последний миф на сегодня: кредитор, у которого меньше 10% в реестре требование кредиторов, не может оспаривать сделки должника.

Это заблуждение активно распространяют либо теоретики, прочитавшие пункт 2 статьи 61.9 закона о банкротстве, но не дотянувшиеся до судебной практики, либо горе-юристы, намеренно убеждающие своего клиента в том, что «главное назначить лояльного арбитражного управляющего, и наступит счастье».

На самом деле любой юрист «с мозгами» легко обойдет данное ограничение законодательства. Мы научились это делать еще лет 7-8 назад, когда взыскивали деньги с одного воронежского бизнесмена, имея всего 6% в реестре требований.

План действий

Если у миноритарного кредитора нет заветных 10% в реестре требований кредиторов, но сделки оспорить очень хочется, то вся активность сводится к 3 последовательным шагам:

Сначала выбиваешь из «недружественного» арбитражного управляющего всю информацию, необходимую для идентификации подозрительных сделок. Как это сделать, если он активно сопротивляется – тема отдельной статьи. Но самый простой вариант – обратиться в юридическую компанию «Игумнов Групп». Затем пишешь письмо этому же арбитражному управляющему с требованием оспорить выявленную вами сделку. И подкладываешь под это грамотное обоснование: должно быть видно, что есть реальные перспективы для ее отмены. Писать письма из разряда «я сильно нуждаюсь, и поэтому сделайте хоть что-нибудь» не стоит. Такие обращения не вызывают ничего кроме жалости. Будьте профессионалом. Или наймите их (см. пункт 1). После того, как ваша скромная персона будет проигнорирована, подаете жалобу в Арбитражный суд. Просите признать бездействия арбитражного управляющего незаконными, причиняющими вам ущерб, и отстранить его от ведения процедуры банкротства.

Если вы грамотно сделали два предыдущих пункта и не облажались при подготовке жалобы, суд с удовольствием ее удовлетворит. После этого, вновь назначенному арбитражному управляющему не останется ничего другого как подать соответствующий иск об оспаривании сделки. Иначе он будет следующим, кто слетит с процедуры (а может и потеряет статус).

Если хотите сделать еще умнее, то прямо в жалобе попросите суд представить вам самостоятельное право на оспаривание нужной вам сделки. Вот в этот момент ваши оппоненты совсем офигеют. Поверьте старому вояке. А лучше скачайте соответствующие определения суда и убедитесь сами. Для этого оставьте свой е-мейл здесь:

Ну и напоследок, давайте рассмотрим вариант, когда Должник предусмотрел возможность оспаривания его сделок и принял дополнительные меры по защите выведенного имущества. Например, после переоформления активов, Новый собственник дополнительно заводит их в залог по якобы полученным займам от третьего лица. Насколько надежна такая схема?

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Игумнов Дмитрий

генеральный директор "Игумнов Групп", эксперт по субсидиарке и защите личных активов, арбитражный управляющий

Специализация: представление интересов предпринимателя в государственных структурах всех уровней при привлечении к субсидиарной ответственности, взыскании ущерба, долгов по поручительству и личным займам. Безопасность личных активов.