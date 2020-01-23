Субсидиарная ответственность директора

Рассказываем о всех существующих способах привлечь к субсидиарке. И что с этим делать.

Субсидиарная ответственность (СО) — не только гемор для руководителя бизнеса, но и способ защиты его интересов. Все зависит от того, на какой стороне — кредитора или должника — вы находитесь в текущий момент времени.

В этой статье мы собрали для кредиторов пошаговое руководство, как привлечь к субсидиарке. А должникам — как не оказаться в роли жертвы. Поехали.

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Откуда вообще взялась СО

Раньше можно было открыть юр. лицо, провернуть пару незамысловатых схем в духе «набрать бабла, упасть в банкротство», а затем прикрыть лавочку без ущерба для кармана. Времена меняются. Сейчас в субсидиарку можно затянуть даже уборщицу, если доказать, что именно мойка полов привела к убыткам кредиторов. Что уж говорить об учредителях и бухгалтерах. Но об этих господах подробно поговорим в следующий раз, сегодня разберемся с директорами.

Большое заблуждение считать, что пока не начнешь банкротить основного должника — ООО или АО — вариантов дотянуться до руководителей особо нет. Это не так. Оснований для привлечения к субсидиарке гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Можно использовать:

Гражданский кодекс,

закон об Обществах с ограниченной ответственностью

закон о несостоятельности (банкротстве).

При этом везде есть свои нюансы. Разбираемся с каждым ниже.

Основания привлечения: по ГК

Столкнувшись с неисполнением обязательств, бизнесмен и по совместительству кредитор гуглит «субсидиарная ответственность», где ему выпадает статья 399 ГК.

С мыслью: «Так все же просто! Тут и юристом не надо быть!», новоиспеченный ас субсидиарки катает иск, что «ООО «Облачко» не платит ООО «Ромашка», привлеките к субсидиарной ответственности директора и учредителя «Облачка».

После наш ас вприпрыжку бежит в суд с иском и с твердой верой, что дело в шляпе. Суд рассматривает дело и отказывает в привлечении. А все почему? Суть в том, что статья 399 ГК лишь описывает понятие субсидиарной ответственности, а не способы и основания привлечения. Это как со словарем: из него можно узнать, что такое математика, но не теорема Безу и где ее применять.

На деле привлечь к субсидиарке по ст. 399 ГК можно только в одном случае: при наличии договора поручительства. Вообще договором поручительства может быть предусмотрена либо:

солидарная ответственность. В случае просрочки кредитор вправе предъявлять требования одновременно и к основному должнику, и к поручителю (параллельное взыскание).

В случае просрочки кредитор вправе предъявлять требования одновременно и к основному должнику, и к поручителю (параллельное взыскание). субсидиарная ответственность. Требования к поручителю можно предъявить, только когда исчерпаны все меры по взысканию долга с основного должника. И доказательства невозможности взыскания с основного должника потребуется предъявить суду. Например, это может быть постановление судебного пристава о прекращении исполнительного производства. Только в этом случае суд взыщет долг с субсидиарного поручителя (последовательное взыскание).

Совет кредитору:если бы у вас был такой договор поручительства, вы бы сейчас не читали эту статью. А раз его нет — пожалуйста, не страдайте фигней и не смешите суды заведомо проигрышными исками. Статья 399 ГК вам тут не поможет.

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Совет должнику: как скинуть с себя оковы поручительства, мы подробно разбирали вот в этой статье.

Основания привлечения: закон об ООО

Еще одно основание для привлечения к субсидиарке вне банкротства — исключение юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего. Эта возможность прописана в пункте 3.1 статьи 3 закона об ООО.

На практике, юр. лицо признается недействующим в 2 случаях:

Если в течение 12 месяцев не сдавалась отчетность и нет движения денег по счетам. При этом важно совпадение обоих факторов. К примеру, если сдается нулевая отчетность, вопросов не будет.

если в ЕГРЮЛ более 6 месяцев имеется информация о недостоверности сведений. К примеру, налоговая выявила, что по юридическому адресу о «Ромашке» никто не слышал, внесла сведения о недостоверности адреса в ЕГРЮЛ, и ген.дир компании не успел актуализировать информацию по своему местонахождению в течение 6 месяцев.

В случае принудительного исключения ООО-шки из ЕГРЮЛ (не путать с добровольной ликвидацией!) кредитор шагает в суд с требованием взыскать долг напрямую с контролирующего должника лица (КДЛ).

Если кредитор — юридическое лицо, то обращаться нужно в Арбитражный суд. Если же физик — разбираться должен суд общей юрисдикции.

Мы проанализировали кучу судебной практики и обнаружили два интересных момента:

Во-первых, практики по этой статье реально мало. Пока мало.

А во-вторых, суды общей юрисдикции привлекают к субсидиарке гораздо чаще, чем арбитражные. Но в целом, средняя температура по больнице скорее в пользу должников, чем кредиторов. Опять же, пока.

Логика судов общей юрисдикции: добропорядочный руководитель, увидев проблемы в бизнесе, должен принять меры: либо уйти в официальную ликвидацию, либо в банкротство. Вместо этого директор бездействует, компанию принудительно закрывают, и кредиторы лишаются права предъявить свои требования в реестр (ликвидатору или конкурсному управляющему). Таким образом, вина директора заключается непосредственно в бездействии, в результате которого стала возможна принудительная ликвидация. «Вах, иди сюда, дарагой!».

Логика арбитражных судов: здесь такой фокус обычно не проходит. Арбитражные судьи будут требовать доказательства того, что должник предпринимал конкретные действия, которые стали причиной невозможности рассчитаться по долгам. Например, директор целенаправленно выводил активы или прятал дебиторку.

В связи со своей спецификой Арбитражные суды берут такую практику по аналогии с банкротным законодательством. Они говорят, что должны быть установлены вина конкретного лица в форме умысла или неосторожности и причинно-следственная связь между действиями директора и наступлением убытков у кредиторов. А то, что компания не сдавала отчетность и не имела движения денег по счетам, само по себе не могло стать причиной невозможности рассчитаться перед кредиторами. В общем, докажите умысел, тогда и будет за что привлекать.

Совет кредитору: если есть возможность выбора, то кредитуйте своих контрагентов от физического лица. В этом случае ваш иск пойдет в общак, и вы повысите шансы на возврат своих кровных.

Совет должнику: никогда, никогда, никогда не бросайте свою компанию. Элементарная сдача нулевой отчетности сэкономит вам кучу нервов и сделает юристов «Игумнов Групп» немного беднее (вряд ли).

Разбор судебной практики по принудительной ликвидации

Директором и учредителем «Горизонт-инвест» была Ольга. В 2013 году она заключила договор с Натальей на оказание услуг по оформлению права собственности на квартиру.

Деньги Наталья оплатила, бокальчик за сделку подняла и ждала со дня на день решения проблемы. Но шли дни, недели, месяцы, а что-то квартира никак не оформлялась. Остатки терпения выкипели, и Наталья обратилась в суд за взысканием аванса. И в конце 2015 получила исполнительный лист к «Горизонт-инвест».

Оставьте свой e-mail и мы вышлем вам судебные акты с отказом и привлечением к СО:

А в августе 2016 г. исполнительное производство было прекращено по причине, да-да, исключения «Горизонт-инвест» из ЕГРЮЛ. Более того, принудительная ликвидация прошла еще в августе 2015 г. из-за отсутствия у компании движения денег по счетам и бух. отчетности на протяжении более 12 месяцев.

Наталья решила, что, имея непогашенные обязательства перед контрагентами, руководитель, действуя добросовестно и разумно, должен был подать на банкротство организации. Но не сделал этого. И в результате своего бездействия довел компанию до принудительной ликвидации, что само по себе является основанием для привлечения к субсидиарной ответственности по статье 3 закона об ООО. И суд, не долго думая, с ней согласился. Бывший директор был привлечен на всю сумму корпоративного долга.

Вот тебе и общество с ограниченной ответственностью.

Основания привлечения: закон о банкротстве

По закону о банкротстве (глава III.2) оснований для привлечения много, разных и по-всякому. Не будем слишком углубляться, общие моменты мы детально описали здесь: стратегии налоговой по отжиму активов

А специфические нюансы можно почитать здесь: как избежать субсидиарной ответственности и здесь: исковая давность по субсидиарной ответственности.

Для занятых (ленивых) коротко повторим типовые основания:

сделки, причинившие имущественный вред кредиторам . Это касается сделок с предпочтением, подозрительных сделок — в общем, всего того, что мы не раз разбирали.

. Это касается сделок с предпочтением, подозрительных сделок — в общем, всего того, что мы не раз разбирали. утрата или недостоверность бухгалтерских документов, влияющих на процедуру банкротства. Нет документов — непонятно, сколько у компании активов и как сформировать конкурсную массу. При этом, если и без документов понятно, как там дела у юрика, по этому основанию не привлекут. Но это же еще нужно доказать. Причем обязанность доказывания лежит именно на КДЛ.

Нет документов — непонятно, сколько у компании активов и как сформировать конкурсную массу. При этом, если и без документов понятно, как там дела у юрика, по этому основанию не привлекут. Но это же еще нужно доказать. Причем обязанность доказывания лежит именно на КДЛ. нарушения, которые привели к задолженности, превышающей 50% требований кредиторов третьей очереди. Это основание — удел налоговой. К примеру, если в рамках камеральной или выездной проверки выявлена недоимка, которую не уплатили в установленный срок и которая, по итогу, составила 50% или более от общей суммы обязательств должника, то вина директора в причинении ущерба кредиторам предполагается. Ловите нашу статью, как не дать налоговой включиться в реестр кредиторов — болезней проще избегать, чем лечить.

Это основание — удел налоговой. К примеру, если в рамках камеральной или выездной проверки выявлена недоимка, которую не уплатили в установленный срок и которая, по итогу, составила 50% или более от общей суммы обязательств должника, то вина директора в причинении ущерба кредиторам предполагается. Ловите нашу статью, как не дать налоговой включиться в реестр кредиторов — болезней проще избегать, чем лечить. утрата учредительных документов. Не будем засорять нашу статью всем списком документов — они перечислены в статье закона об ООО. Если оставите свою электронную почту в форме выше, скинем вам эту статью. Если из указанного списка не досчитаются документов, субсидиарки не избежать. При этом, как и с пунктом про бух. отчетность, если отсутствие этих документов не сказывается на процедуре банкротства, проблем не будет.

Не будем засорять нашу статью всем списком документов — они перечислены в статье закона об ООО. Если оставите свою электронную почту в форме выше, скинем вам эту статью. Если из указанного списка не досчитаются документов, субсидиарки не избежать. При этом, как и с пунктом про бух. отчетность, если отсутствие этих документов не сказывается на процедуре банкротства, проблем не будет. невнесение сведений в ЕГРЮЛ и ЕФРСФДЮЛ. Список сведений для публикации больше, чем документов в пункте выше, но принцип тот же. Если нужен список сведений — пришлем, только оставьте почту в форме выше.

Список сведений для публикации больше, чем документов в пункте выше, но принцип тот же. Если нужен список сведений — пришлем, только оставьте почту в форме выше. неподача заявления на банкротство в месячный срок. Если у ООО-шки дела идут плохо и на бумаге, и буквально, ген. дир обязан подать заявление на банкротство в установленный законом срок. Иначе — субсидиарка по вновь набранным обязательствам. При этом, есть грамотные и законные способы затянуть банкротство — говорим и показываем их здесь.

Директор в этом смысле вообще счастливчик, ведь его можно привлекать по 6 из 6 перечисленных оснований. Заметим, что тема с номинальными директорами и освобождением их от ответственности — отдельная история. Задавайте вопросы на почту или в комментариях — разберем и эту кухню.

В целом, закон о банкротстве регулирует субсидиарку жестче всего. Но шансы отбиться есть всегда. Примеры того, как это делают профессионалы можно почитать здесь, здесь, здесь, здесь или здесь. Или просто приходите к нам на встречу и мы расскажем все голосом.

Выводы

Привлечь к субсидиарке могут и без банкротства организации; По гражданскому кодексу могут привлечь к субсидиарке только в случае наличия договора поручительства, в котором прописана данная ответственность; В случае привлечения к субсидиарке по закону об ООО кредитору лучше идти в суд общей юрисдикции: там больше шансов на победу; Гендиректор — главная мишень для привлечения к субсидиарке при банкротстве, так как к нему можно применить все 6 из 6 оснований; Чтобы чувствовать себя спокойно при любом раскладе и не париться привлекут/не привлекут, лучше озаботиться защитой личных активов заранее, а потом уже, если появится нужда, втянуться в банкротство.

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Игумнов Дмитрий

генеральный директор "Игумнов Групп", эксперт по субсидиарке и защите личных активов, арбитражный управляющий

Специализация: представление интересов предпринимателя в государственных структурах всех уровней при привлечении к субсидиарной ответственности, взыскании ущерба, долгов по поручительству и личным займам. Безопасность личных активов.