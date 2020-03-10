Как защитить имущество с помощью производственного кооператива

Цикл статей о разных способах защиты личных активов от кредиторов, приставов и не только

Если владелец бизнеса задумывается, где разместить свои личные активы, чтобы и прибыль получать, и от кредиторов с приставами уберечь, первое, что нам приходит на ум — производственный кооператив (ПК).

В ПК можно формировать специальный неделимый фонд, на который не может быть обращено взыскание по личным долгам участников. Это значит, что в рамках процедуры банкротства или привлечения к субсидиарной ответственности, имущество, размещенное в неделимом фонде ПК, останется неприкосновенным. При этом у данного способа есть свои плюсы и минусы.

В статье мы разберем ПК именно с точки зрения защиты личных активов. Если вы рассматриваете производственный кооператив в качестве формы юр. лица для ведения бизнеса, ряд советов может вам не подойти — мы сделали пометки в тексте.

Что это такое?

Производственный кооператив (ПК) или артель — это юр.лицо, представляющее собой добровольное объединение граждан для ведения совместной деятельности. В законе практически нет ограничений по виду деятельности для ПК, но в некоторых случаях требуется лицензия.

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В ПК могут участвовать физ. лица старше 16 лет, иностранные граждане, лица без гражданства и юридические лица. Более того, можно реорганизовать действующее ООО в ПК.

Как формируется

Для формирования кооператива нужно не менее 5 участников. При этом нельзя просто вступить в кооператив и ничего не делать. Каждый участник вносит в ПК материальный взнос (пай), а также можно привносить личный трудовой вклад, т.е. работать. Если вы не планируете вносить трудовой вклад, нужно будет внести дополнительный пай. Минимальный размер пая устанавливается уставом кооператива.

Представим, что Маша, Катя, Петя, Ваня и Федя решили сформировать ПК “Солнышко”. У Маши, Кати и Феди есть по квартире и машине, у Насти есть 2 квартиры, 2 машины и целый небоскреб, а у Вани из имущества только ноутбук. Вне зависимости от внесенного пая, каждый из них будет иметь 1 голос на общем собрании участников. Это значит, что если Ваня вложит в “Солнышко” ноутбук, а Настя — машину, квартиру и небоскреб, все равно у каждого из них будет ровно 1 голос на общем собрании участников.

Прибыль участников распределяется в зависимости от объема вложений: чем больше участник вкладывает, тем больше он получает. Например, Настя будет получать больше Вани, который вложил только ноутбук. Если дела у самого ПК пойдут не очень, кто больше вложил, тот больше рискует, а значит под угрозой окажутся вложенные Настей машина, квартира и небоскреб. По долгам кооператива участники несут субсидиарную ответственность. Именно, поэтому хранить в ПК свои личные активы и одновременно использовать его для активного ведения бизнеса следует с осторожностью.

Органом управления ПК является собрание членов артели. Для защиты личных активов мы рекомендуем формировать ПК только с надежными и проверенными людьми. Поскольку у участников равные права в управлении артелью и четкое распределение обязанностей, имеет смысл создать семейный кооператив. С близкими людьми гораздо проще договориться и решить разногласия, ведь семья действует в общих интересах.

Членов ПК разделяют на две группы: работающие и неработающие участники. Число неработающих, т.е. не выполняющих никаких трудовых функций, не может превышать 25% от общего числа участников. Отдельно кооператив может нанимать сотрудников, не являющихся членами кооператива — их число не может превышать 30% от общего числа участников. Учитывая, что наша задача — сберечь личные активы, а не развивать бурную деятельность, лучше не нанимать сотрудников и не сотрудничать ни с кем на аутсорсе.

Стоимость владения

Гос. пошлина за регистрацию юр. лица составляет 4000 рублей. Стоимость сопроводительных услуг: составление документов, заверение подписей, открытие расчетного счета и т.д. обычно стартует от 15 тысяч рублей. Цена может увеличиваться за счет числа участников ПК, участия иностранцев или лиц без гражданства. Но просто регистрации ПК недостаточно для качественной защиты личных активов.

Ключевым документом в ПК является устав, ведь именно он регламентирует форму внутренней организации, взаимодействие между участниками, порядок учреждения и формирования неделимого фонда, и т.д. В целом, стоимость грамотно созданного “хранителя активов” с учетом всех необходимых документов составляет 300-500 тысяч рублей. Это единовременные вложения.

Ежегодные расходы ПК приблизительно такие же как у обычной ООО-шки: сдача бух.отчетности, уплата налогов, поддержание юридического адреса в актуальном состоянии и т.д.

На что обратить внимание

У ПК, как и у любой формы юр. лица, есть свои тонкости. Чтобы артель помогла в защите личных активов важно обратить внимание на следующие моменты:

1. Неделимый фонд

Имущество ПК формируется из взносов участников кооператива, прибыли — в общем, из всех предусмотренных законом способов. Как мы писали выше, помимо паевых взносов — общего фонда ПК — участники вправе сформировать неделимый фонд, о чем должно быть подробно прописано в уставе ПК. В законе сказано, что взыскание по личным долгам члена ПК не может быть обращено на неделимый фонд. Как раз в этом фонде нужно будет разместить имущество, которое нужно защитить.

Представим, что Настя в качестве пая внесла в “Солнышко” квартиру и машину, а в неделимый фонд — небоскреб. Если приставы придут в ПК из-за ее личных долгов, они будут вправе обратить взыскание на пай, т.е. на квартиру и машину, а вот небоскреба им не видать. Исключение — если приставы пришли не по личным долгам Насти, а из-за долгов ПК “Солнышко”. Тогда небоскреб, автомобиль и квартиру будут под угрозой. Создавая ПК с целью защиты личных активов, помните об этом.

При этом изъять имущество из неделимого фонда возможно только после ликвидации ПК. Неделимый фонд это такая общая копилка: все в нее скидывают, но достать из нее что-то можно только разбив копилку. Кооператив можно ликвидировать по решению общего собрания, по истечению срока, на который он создан, либо в связи с достижением цели создания ПК.

2. Сроки вывода имущества в ПК

А если субсидиарщика банкротят? В рамках процедуры банкротства АУ внимательно анализирует все сделки, совершенные должником за последние 3 года. Вывод личного имущества в неделимый фонд ПК за 5 минут до своего банкротства — сделка сомнительная и легко поддается оспариванию. Чтобы не попасть в такую ситуацию важно организовать ПК и разместить имущество в неделимом фонде как можно раньше. В противном случае, придется генерить схемы различной степени надежности.

3. Деятельность организации

Хоть такой практики ещё не было, но в теории ПК могут признать юр. лицом, которое создано для налоговых махинаций или сокрытия личных активов. Чтобы такой прецедент возник как можно позже и не на вашем примере, нужно придерживаться правил приличия и не перегибать палку. В частности, важно вести хоть какую-то деятельность в рамках ПК, к примеру продавать ручные изделия или наладить поставку азиатских шляп из Вьетнама. Не дайте редиторам уличить вас в номинальности создания и фиктивности работы артели.

4. Доходы участников

За свой труд участники ПК могут получать фиксированную заработную плату, но мы не рекомендуем так делать. Дело в том, что деятельность артелей регламентируется Федеральный законом “О производственных кооперативах”, а не Трудовым кодексом РФ. За счет этого ПК может избежать уплаты части взносов.

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Хотите получать доход? Получайте дивиденды, а не зарплату. Порядок и сроки выплаты определяются на общем собрании участников ПК, после чего это закрепляется в уставе. Помните, что в виде дивидендов может выплачиваться не более 50% прибыли. Остаток уходит в резервы ПК или на нужды артели. При этом размер дивидендов между участниками распределяется исходя из размера паевого взноса: чем больше вложил, тем больше получил.

5. Трудовые отношения

Поскольку деятельность ПК регламентируется ФЗ “О производственных кооперативах” и его внутренними локальными документами, у артели есть возможность не платить некоторые страховые взносы. Для этого важно, чтобы в учредительных документах были минимальные отсылки к Трудовому кодексу.

Избегайте формулировок, свойственных для трудовых отношений: штатное расписание, должностные инструкции, доход, приказ о назначении на должность и т.д. Если вдруг налоговая нагрянет с проверкой, любые формулировки, которые отсылают к ТК, могут стать основанием для взыскания с “Солнышка” недоимки. У ФНС аргумент будет простой: если есть формулировки, характеризующие трудовые отношения, значит, кто-то старательно уходит от налогов. Увы, спорить в такой ситуации будет сложно, а получить претензии налоговой к “хранителю активов” — это не совсем та цель к которой вы стремились, верно?

6. Выход из ПК

Участник ПК вправе продать свою долю в артели. Если Настя захочет покинуть “Солнышко”, она сможет получить компенсацию за пай, который состоял из квартиры и машины, или же выдаётся имущество, соответствующее её паю. А вот небоскреб, увы, останется в составе неделимого фонда. Только ликвидация ПК поможет вернуть небоскреб.

Также участник ПК может передать свой пай другому члену кооператива, но важно, чтобы число участников при этом не стало меньше 5. Передача пая стороннему лицу, т.е. не участнику ПК, возможно только, если это предусмотрено уставом и при этом остальные участники согласны с заменой. При этом у других членов Солнышка будет право преимущественной покупки такого пая или его части.

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В случае смерти участника ПК, наследник может быть принят в члены артели или же наследнику будет выплачена стоимость пая умершего участника.

Достоинства и недостатки

Для наглядности мы сделали таблицу, чтобы выделить плюсы и минусы защиты личных активов через производственные кооперативы. Если ваша цель — вести активную деятельность через ПК, часть недостатков могут стать достоинствами:

Плюсы

По личным долгам участников не может быть обращено взыскание на неделимый фонд ПК; Нет ограничений по верхнему порогу участников ПК даже на УСН; Можно вести деятельность без уплаты страховых взносов; Практически нет ограничений по виду деятельности.

Минусы

Вывести имущество из неделимого фонда можно только после ликвидации ПК; Высокие расходы на создание юр. лица; В случае наличия долгов у самого ПК, неделимый фонд будет под угрозой; Важно наличие не менее 5 участников, иначе ПК не формируется или подлежит ликвидации; Бизнес-модель, при которой все участники имеют равные права в управлении — 1 голос; Неграмотный вывод имущества физического лица в неделимый фонд может быть оспорен в случае личного банкротства.

Если вы владелец бизнеса или у вашей семьи много дорогостоящих активов, именно ПК может стать выходом из ситуации. Вы и ваши близкие сможете продолжить пользоваться своим имуществом, при этом оно останется неприкосновенным, если возникнут личные долги перед кредиторами или дело дойдет до суда.

Выводы

На неделимый фонд ПК невозможно обратить взыскание по личным долгам участника ПК. Изъять имущество из неделимого фонда возможно только в случае ликвидации артели. С учетом равных прав по управлению ПК рекомендуется формировать с надежными и проверенными людьми. Учредительные документы ПК должны быть оформлены максимально грамотно, в соответствии с задачей сохранить свои «плюшки». Сделать надежного «хранителя активов» недостаточно. Необходимо продумать грамотный перевод в него своих активов с учетом всех возможностей законодательства, чтобы в дальнейшем эти сделки не были оспорены. Решить задачи из пунктов 4 и 5 вам помогут вот эти славные ребята. А вот статья, как защитить активы с помощью брачного договора.

Информация в статье актуальна на дату публикации на нашем сайте Igumnov.group.

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Папина Екатерина

юрист "Игумнов Групп", профи в разрешении споров в судах арбитражной юрисдикции

Специализация: защита от субсидиарной ответственности в сфере кредитных организаций. Разработка комплексной стратегии и реализация мер, направленных на обеспечение безопасности активов руководителей и бенефициаров бизнеса.