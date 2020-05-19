Дружественный кредитор в банкротстве

Цикл статей о методах и инструментах защиты личных активов.

Мы подходим к завершению цикла статей про защиту имущества. Если так случилось, что вы пропустили другие материалы по теме, читайте по ссылкам ниже:

Договор дарения

Алиментное соглашение

Соглашение о разделе имущества

Брачный договор

Производственный кооператив

Договор купли-продажи

Договор залога

Цель этой статьи — показать банкротство физического лица как способ защиты активов. Причем способ мощный, аки лом. Вы же не думали, что личное банкротство пригодится только для списания долга за стиралку и ремонт?

Мыслим глобально, разбираемся.

Что нужно для банкротства

Идеальный вариант — это когда у Пети есть запас средств, ресурсов и, главное, времени, чтобы сначала подобрать нужный инструмент для защиты своих активов, а после того, как имущество с ювелирной точностью выведено, подать на свое банкротство — все концы в воду, так сказать. Но это почти фантастика. Потому что вопрос защиты нажитого чаще всплывает, когда уже начинает подгорать.

И тут вскроется ряд проблем: либо уже нет времени для надежной защиты имущества, либо все сделки уже сделаны криво-косо и заведомо оспоримы. Вот тут-то пригодится инициативный запуск своего личного банкротства.

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Для успешного исхода затеи важны два ключевых ингредиента: свой кредитор и свой арбитражный управляющий. И если с последним всё относительно просто: подаешь заявление на свое банкротство, указываешь в нем СРО, а там уже путем нехитрых действий к вам лепится случайнонужный управляющий — то вопрос с кредиторами нужно решать самостоятельно. И здесь-то и кроется большинство подводных камней, из-за которых вся будущая конструкция может пойти коту под хвост.

Как это работает

У нас есть Петя, директор «Ромашки». У Пети есть:

личного имущества на сумму 50 миллионов;

дружественный кредитор — 10 миллионов;

взыскатель по субсидиарке — 90 миллионов.

Итого: активы — 50 миллионов и долги на 100 миллионов.

По этой схеме выходит, что наш кредитор будет претендовать

на 10% конкурсной массы (5 млн), а вражеский — на 90% (45 млн).

Задача — переменить расстановку сил так, чтобы наших кредиторов стало больше. Вопрос только в размере требований этих кредиторов. И на это уже будет влиять стадия, на которой подается заявление на банкротство.

Стадия — еще не подано заявление на субсидиарку

Петя узнал, что его планируют привлечь к субсидиарке на 90 млн. При этом, поскольку заявление еще не подано, у него есть шанс избежать участия вражеских кредиторов в его банкротстве. Для подачи заявления на банкротство важно, чтобы его долги были больше его имущества. Исходно у Пети есть долг перед другом в 10 миллионов.

В чем фишка: если у вас в запасе есть время и фактически по субсидиарке еще ничего не сделано, главная задача — нарисовать кредиторов так, чтобы они превышали стоимость вашего имущества. Миллиарды лепить не надо, без надобности.

Так, против активов на 50 миллионов у Пети вырисовывается 60 миллионов дружественных долгов.

Пока оппоненты готовили заявление и валандались пару лет в судах с привлечением к субсидиарке, Петя подал заявление на свое банкротство и успел распрощаться со всем своим имуществом в пользу своих кредиторов.

Когда же заявители добились своего и благополучно привлекли Петю к СО, оказалось, что у Пети ничего нет. Всё разошлось по его кредиторам. При этом повторно банкротить Петю нельзя, пока не пройдет 5 лет — вспоминаем статью 213.30 закона о банкротстве.

UPD: точнее, банкротить-то можно пробовать, только смысла в этом особого нет, потому что и у Пети уже ничего нет.

Что мы имеем: Произошло абсолютно законное выбытие имущества должника,

все 100 % отошли своим. Оспариванию данная процедура не подлежит.

Стадия — уже подано заявление на субсидиарку

Процедура по привлечению Пети к субсидиарке уже в разгаре. Петя всё также идет и подает на свое банкротство. Но в отличие от ситуации выше, в этом случае его заявители уже могут включиться в реестр кредиторов. А значит, они будут вправе претендовать на конкурсную массу — в нашем случае, 50 миллионов.

В чем фишка: поскольку вражеские кредиторы в любом случае войдут в реестр кредиторов, главная задача — минимизировать долю имущества, на которую они смогут претендовать. Здесь всё будет ограничено только вашей грамотностью, возможностями и фантазией в придумывании новых кредиторов. Чем больше их будет, тем меньшую долю смогут отхватить себе заявители.

Так, если Петя хочет по-максимуму оставить себе имущество на 50 миллионов против вражеских долгов на 90 миллионов, ему неплохо бы налепить своих на 180 миллионов.

При таком раскладе условно 33% имущества он потеряет, но остаток сможет вывести через друзей.

Что мы имеем: на этой стадии потери в любом случае будут. Вопрос лишь в размере этих потерь. Так, чем больше будет сумма требований своих кредиторов в сравнении с оппонентами, тем больше имущества удастся сохранить.

Из практики

Мы слышали о том, как крутые юристы проворачивают такие вот схемы. Но мы, конечно же, ничего такого не делаем и вам не советуем. Просто делимся опытом.

Итак, к истории.

Одного товарища, назовем его, Иван, привлекали к субсидиарке почти на миллиард. Иван заблаговременно вывел все активы на свою супругу, но у него закралось подозрение, что эти сделки смогут оспорить. И правильно, что закралось.

Он обратился к спецам по защите активов, те всё проверили и вынесли вердикт: сделки будут оспорены в 100 из 100 случаев. Потому что абсолютно всё имущество было выведено на супругу, которая априори является заинтересованным лицом. Тут без вариантов.

При этом, времени банкротить самого Ивана уже не было — дело по субсидиарке было в самом разгаре, а значит, в случае банкротства Ивана кредиторы бы пришли в его реестр, оспорили сделки по выводу имущества и благополучно завладели всем нажитым. И тогда спецы предложили подать на банкротство его супруги. Что и было сделано.

Так, всё имущество отошло дружественным кредиторам, а в статистике по банкротству прибавилось на одного довольного банкрота.

С момента банкротства прошло уже несколько месяцев. Как история может развиваться дальше?

Иван всё еще под колпаком своих кредиторов, которые в любой момент могут начать оспаривать сделку. Если уже не начали. И если им это удастся (а мы знаем, что удастся), они пойдут за имуществом к супруге. У которой, как мы знаем, этого имущества уже нет.

Какие могут быть варианты:

Кредиторы могут сказать «Ребят, ну это совсем не по-божески! Раз не миллиард, дайте хотя бы 100 миллионов, и мы от вас отстанем». Но как мы знаем, у супругов уже ничего нет.

или

Кредиторы могут пошагать за испол. листом, возбудить испол. производство и также получить ничего. Тем временем, исполнительное производство повисит какое-то время, а через 5 лет супруга Ивана сможет списать и этот хвост, когда уже все сроки давности пройдут.

Аплодисменты, поклон, занавес.

Так и в чем же проблема?

Казалось бы, мы всё так складно расписали, и, на первый взгляд, никаких сложностей нет: слепи кредитора, подай в нужный СРО и кури свой бамбук.

А теперь вспоминаем: привлечение к субсидиарке потенциального Пети происходит, как правило, по корпоративным долгам. А корпоративные долги — это большие долги, а не кредит на айфон. Конкретному лицу вменяют долги, которые юр. лицо усердно создавало всеми своими силами, подразделениями, мощностями.

Картину с долгами юр. лица на миллиард можно легко представить. А вот представить себе физ. лицо, которое в рамках своей обычной, пусть даже и обеспеченной, жизни набрало долгов на ярд — представить сложнее.

Вот и выходит:

С одной стороны — всегда есть риск, что не успеем закончить войну до того, как набегут вражеские печенеги, а значит, смысл такого банкротства будет только в случае, если есть перевес своих кредиторов. И тогда встает вопрос: а как этих кредиторов налепить?

С другой — если нарисовать дополнительных кредиторов никак не получается, нужно банкротиться так быстро, чтобы не успели включиться вражеские кредиторы. Но и в этом случае дружественных кредиторов должно быть хотя бы больше, чем имущества. Иначе вас банкротить не станут. И вот всё тот же вопрос возникает: а откуда этих кредиторов взять?

Что важно при создании кредитора

Вот несколько правил, которые универсальны вне зависимости от выбранного инструмента для создания кредиторов. Опять же, мы чисто мимо проходили и решили рассказать.

Когда создавать?

Дружественного кредитора в принципе нужно держать всегда про запас. Чем раньше его создать, тем лучше. Даже если вы не планируете банкротиться, вы всё равно... когда-нибудь обанкротитесь :) Или может возникнуть такая перспектива. Чтобы спать спокойно и не дергаться от каждого падающего в почтовый ящик письма, озадачьтесь этим вопросом еще в начале своей деятельности. Или хотя бы после прочтения этой статьи.

С кем?

Дружественного кредитора лучше создать с реальным кредитором. Если это юридические или рекламные услуги, пусть это будет компания, с которой вы работаете чуть ли не с первого дня. Ну или с середины пути. Если это поставщик, то проверните с ним не одну сделку. Для чистоты картины прежде, чем включаться в реестр требований, просудите этот долг. Так у суда не возникнет вопросов к природе возникших обязательств.

Сколько?

Для подстраховки создавайте не одного, а минимум 2-3 кредиторов — ограничением служит только ваша фантазия и кошелек. Управляющие далеко не глупые люди, хоть иногда и могут тупить. В любом случае конкурсный будет пытаться оспорить сделки, поставить под сомнение реальность возникшего долга. Вопрос только в том, сколько кредиторов сможет выстоять.

Для каких целей?

Свой кредитор — это возможность участвовать в банкротстве, контролировать процедуру и защитить активы. Задайте себе вопрос, какую проблему вы хотите решить, и, исходя этого, выберите нужный инструмент для создания кредитора. Знаем товарищей, которые могут помочь с выбором.

Как создается дружественная кредиторка?

Ранее мы уже разбирали каждый инструмент создания дружественной кредиторки

для юр. лиц в отдельной статье. Почитайте про интересующий вас инструмент, а лучше — гляньте все:

Но как вы заметили, все эти инструменты — про создание дружественных кредиторов для юр. лиц. А у нас же статья про банкротство физ. лиц.

Сначала мы хотели топнуть ногой и завернуть все в формате: а вот чтобы узнать, как физику лепят долги на пару сотен лямов — обращайтесь в одну скромную компанию. Вы же помните, что эту статью вы читаете бесплатно.

Но потом мы решили обыграть все иначе. Задача была в том, чтобы под статьей на сайте набралось больше 20 комментариев. Когда они набрались, мы отправили соответствующий разбор подписчикам нашей рассылки.

Если вы тоже из любознательных, оставьте свою почту в форме ниже:

И мы пришлём вам небольшой инсайд о том, как делают себе большие долги простые физики. Но давайте без самодеятельности, это только для расширения кругозора.

Выводы

1. Банкротство физ. лица — не только способ избавиться от долгов, но и возможность защитить имущество.

2. Для успешного банкротства потребуется свой управляющий и свой дружественный кредитор. Последних — чем больше, тем лучше.

3. Чем раньше появятся свои кредиторы и обязательства перед ними, тем меньше возникнет вопросов к обоснованности их требований.

4. Объем долгов дружественного кредитора должен превышать стоимость ваших активов. Если вражеские кредиторы готовы включиться в реестр кредиторов, то и их долги. Помощь в этом вопросе готовы оказать скромные мы.

Информация в статье актуальна на дату публикации на сайте igumnov.group.

Чтобы быть в курсе последних трендов по субсидиарке, банкротству и защите личных активов — приезжайте в гости.

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Игумнов Дмитрий

генеральный директор «Игумнов Групп», эксперт по субсидиарке и защите личных активов, арбитражный управляющий

Специализация: представление интересов предпринимателя в государственных структурах всех уровней при привлечении к субсидиарной ответственности, взыскании ущерба, долгов по поручительству и личным займам. Безопасность личных активов.