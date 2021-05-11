Чек-лист для потенциального субсидиарщика

Представим, что страшное случилось и вас привлекают к субсидиарной ответственности (СО). Что, прежде всего, нужно проверить ответчику в этой ситуации?

Что там с банкротством?

Помните, заявление о привлечении обычно подается в рамках дела о банкротстве. Это утверждение верно для 90% случаев, а значит, нет банкротства — нет субсидиарки. Поэтому, получив печальное известие, зайдите в картотеку арбитражных дел и выясните, есть ли банкротное дело в отношении вашей организации.

Жизнь полна чудес, и иногда лихие (или юридически не очень подкованные) кредиторы пытаются привлечь к СО должностных лиц и участников действующих компаний. Этого делать нельзя.

Если дело имеется, найдите определение суда о возбуждении производства по делу о субсидиарке и посмотрите, когда назначено судебное заседание по нему. От этого будет зависеть, сколько у вас есть времени, чтобы подготовиться. Если заседание еще не назначено, можете немножко расслабиться, но не сильно.

Не мешает также зайти на сайт Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ) или в картотеку арбитражных дел и посмотреть, сколько кредиторов включилось в дело и на какую сумму они подписались. Это даст вам представление о том, какой объем субсидиарной ответственности вам светит.

Бывают ситуации, когда заявление о привлечении к СО подается вне рамок дела о банкротстве (например, если дело о несостоятельности было прекращено в связи с отсутствием финансирования). Если так, то необходимо посмотреть, подавал ли заявитель на банкротство. И если да, то когда было прекращено дело? Если до 1 сентября 2017 года, то подавать заявление вне рамок дела о банкротстве нельзя.

В целом, надо сказать, что при активной банкротной процедуре ситуация для ответчика сложнее. Работа у арбитражного управляющего кипит, на руках у него все документы, читай, доказательства, плюс презумпция вины КДЛ.

Вне рамок дела о банкротстве заявление обычно подается самим кредитором уже после того, как процедура банкротства была прекращена. Из-за этого у кредитора могут возникнуть проблемы с документами и доказательствами. Поэтому положение ответчика немного легче.

Кто подает?

Проверьте на всякий случай, кто, собственно, на вас подает. По закону делать это имеют право арбитражный управляющий, кредиторы и работники (до 2017 года не могли), уполномоченные организации (например, налоговая).

При этом кредитор должен быть включен в реестр требований в ходе процедуры банкротства (или быть заявителем по иску о банкротстве — в случае подачи заявления о субсидиарке вне рамок дела о банкротстве). Если он не включен в реестр, то не имеет права привлекать к субсидиарной ответственности кого бы то ни было.

О привлечении к субсидиарке вне рамок дела о банкротстве мы подробно писали в статье «Субсидиарная ответственность без банкротства».

КДЛ или не КДЛ?

Конечно, важно понимать свое место во всей этой истории. Какую должность вы занимали в компании? Вы были контролирующим должника лицом или нет? Может, вы были бенефициаром? Или бенефициаром, который влиял на деятельность компании не напрямую? А может быть, вы не были ни тем, ни другим и ни третьим?

Почему это важно? Потому что если вы не являлись КДЛ, то привлечь вас к субсидиарке в принципе невозможно. Это в теории. На практике суды сейчас привлекают и детей, и наследников, и людей, вообще рядом не стоявших с бизнесом.

О том, что делать бывшей жене, узнавшей о привлечении к субсидиарке давно забытого мужа, мы писали в статье «Банкротство бывшего супруга».

Но вернемся к вопросу о том, кем вы были в компании. Тут может потребоваться изучение различных документов, регулировавших вашу трудовую деятельность, — контракта, должностных инструкций (обязанностей), устава. Например, принимали вы решения о крупных сделках единолично, или это делал коллективный орган управления (совет директоров)? И хорошо бы эти документы иметь на руках.

Сегодня существует тенденция к расширению круга лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности. Помимо «бесспорных» КДЛ — гендиректоров и участников-мажоритариев, к СО привлекают главных бухгалтеров, юристов и даже родственников КДЛ, если они были выгодоприобретателями. Но сразу опускать руки и сдаваться не надо.

Если вы, скажем, акционер-миноритарий с долей менее 50%, то вас привлечь гораздо сложнее. В нашей практике был случай, когда к СО пытались притянуть участника с долей 30%, который не был вовлечен в процесс управления компанией. Претензии к нему удалось отбить. Почитать об этом можно в статье «Субсидиарная ответственность работодателя за долги по зарплате».

Что вменяют?

Ну, конечно, интересно будет посмотреть, в чем вас обвиняют. На сегодняшний день существует три глобальных основания для привлечения к СО.

Во-первых, совершение (одобрение) сделок, нарушавших права и интересы кредиторов. Во-вторых, неподача заявления о банкротстве в течение месяца с момента возникновения неплатежеспособности. В-третьих, искажение или непередача бухгалтерской отчетности и корпоративной документации арбитражному управляющему.

Тут необходимо проверить, можно ли привлекать вас к СО по тем основаниям, которые вам вменяют? Допустим, если вы главный бухгалтер, то вас можно привлечь за искажение отчетности. Возможно, вы нарисовали красивый баланс, а банк, глядя на него, выдал компании кредит... Но неподача заявления о банкротстве — это не к вам, за это отвечает гендиректор.

Как мы уже отметили, сейчас круг лиц, привлекаемых к СО, достаточно широк. Привлечь, например, могут даже юриста, давшего положительное заключение по сделке, которая была впоследствии оспорена. Но вменить юристу непередачу бухгалтерской документации не получится.

Подробнее о том, кого можно привлечь и за что, читайте в нашей статье «3 стратегии налоговой по „отжиму“ личных активов топ-менеджеров». Она написана три года назад, но до сих пор актуальна.

Фактор времени

Поняв, что вам пытаются пришить, переходите к проверке сроков. Когда вы работали в компании? Когда произошли правонарушения, которые вам теперь пытаются вменить? Совпадает ли одно с другим? И не пытаются ли навесить на вас чужие грехи?

Вот пример. В числе организаций, которые могут подавать заявления о СО, есть налоговые инспекции. Как правило, в качестве доказательства налогового правонарушения они представляют результаты проверки. Проверки иногда длятся очень долго, за это время у руля компании сменяется несколько руководителей. Кто из них должен будет отвечать? Вопрос совсем неочевидный и требующий тщательного разбирательства.

Проверьте также, не пропущены ли сроки исковой давности по СО. Это — важный момент. Если не вдаваться в детали, то до 2017 года срок на подачу заявления о привлечении к субсидиарке составлял год, теперь — три года. Но закон обратной силы не имеет, значит, к правонарушению 2016 года будет применяться старая норма.

Исковая давность считается с момента, когда лицо, чье право было нарушено, узнало или должно было узнать о случившемся. Допустим, конкурсный управляющий приступил к своим обязанностям 2 февраля 2018 года и, разбирая завалы, обнаружил, что гендиректор должен был подать заявление о банкротстве в конце 2016 года. В этом случае у управляющего есть только год на подачу заявления о СО. А если основание для подачи возникло в конце 2017 года, тогда срок исковой давности исчисляется уже по-новому и составляет три года. Что приятно, пропуск срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении иска.

Подробнее о сроках мы писали в статье «Исковая давность по субсидиарной ответственности».

Когда случилась неплатежеспособность?

Это ещё один очень важный момент. Если вам вменяют неподачу заявления о банкротстве, то надо посмотреть, когда именно, по мнению истца, возникла ситуация неплатежеспособности и, следовательно, когда истек месяц, отведенный на подачу этого самого заявления.

Тут, как говорится, вам и карты в руки. Кто лучше вас может знать, что происходило на самом деле. Конкурсный управляющий и кредиторы любят указывать в качестве момента наступления неплатежеспособности тот день, когда компания не смогла расплатиться с самым первым из кредиторов, включенных в реестр требований. Но это может быть вовсе не так. Да, вы не смогли заплатить, но у вас в это время были основные средства, товарные запасы или действующие договоры с контрагентами, поступления от которых позволили бы погасить долги.

На самом деле неплатежеспособность — это когда вы не могли покрыть своим имуществом и деньгами обязательства перед всеми кредиторами. По большому счету выясняется это в тот момент, когда по итогам года составляется баланс, из которого видно, что чистые активы компании имеют отрицательное значение. Вот тогда объективно возникает обязанность обратиться с заявлением о несостоятельности.

На составление годового отчета отводится три месяца. И после 31 марта надо идти в суд с заявлением о банкротстве. Крайняя дата получается — 1 мая. Только обязательства, возникшие после 1 мая и до даты возбуждения дела о банкротстве, могут быть включены в субсидиарку по данному основанию. Для вас эти сроки могут иметь решающее значение.

Подробно о возникновении признаков неплатежеспособности и что с этим делать мы писали в статье «Признаки банкротства юридического лица».

Дела бумажные

Однако для того, чтобы торговаться с истцами по поводу сделок, сумм или сроков, вам необходимы документы. И в этой связи мы хотим сделать одно важное заявление. Очень часто случается так, что гендиректор (или другой КДЛ) уходит из компании, не взяв с собой практически никакой документации. Это большая ошибка! Уходить надо, забрав с собой максимум документов — по движению средств, по сделкам и так далее. Подлинники следует передать своему преемнику или арбитражному управляющему по акту, а копии оставить у себя (лучше в сканах).

Обязательно надо позаботиться о том, чтобы у вас на руках остался документ, подтверждающий передачу документации (акт). Тем самым вы выбьете из рук истцов важный козырь. Заявления о привлечении к СО на основании непередачи документов — это классика жанра, очень часто встречающаяся в практике.

Нельзя отсиживаться

И еще один важный методический момент. КДЛ не должен оставаться в стороне от процесса банкротства. Когда в рамках дела о несостоятельности в компании вводится первая стадия — наблюдение, многие гендиректора просто отходят в сторону, отстраняются — и будь что будет... А будет в любом случае заявление о субсидиарной ответственности. Поэтому тем, кого могут привлечь к субсидиарке, ни в коем случае не следует сидеть сложа руки.

Постановление Верховного суда № 57 дает КДЛ возможность активно участвовать в процессе. И этими возможностями надо пользоваться, например, участвовать в собраниях кредиторов, взаимодействовать с конкурсным управляющим и в необходимых случаях оспаривать его действия (бездействие).

Бывает, что управляющий не возражает против недобросовестных действий кредиторов, которые могут, например, выставить требования с пропуском трехгодичного срока исковой давности или потребовать включения в сумму долга несоразмерных неустоек. С этим можно и нужно бороться. Вообще необходимо вести как можно больше переписки, потом это можно будет предъявить в суде. В конечном счете ваши усилия позволят уменьшить общую сумму требований, что, в свою очередь, приведет к снижению вероятности стать «крайним» в деле по привлечению к субсидиарке.

О том, как снизить риски привлечения к субсидиарке, читайте в статье «Как избежать субсидиарной ответственности».

Если остались вопросы — пишите или звоните. Наши контакты здесь.

Информация в статье актуальна на дату публикации на сайте igumnov.group.

Чтобы быть в курсе последних трендов по субсидиарке, банкротству и защите личных активов — приезжайте в гости.

Белая Анастасия,

юрист «Игумнов Групп»,

специалист по делам о банкротстве юридических лиц.

__

Специализация: юридическая помощь арбитражным управляющим,

представление интересов кредиторов, ответчиков по обособленным спорам об оспаривании сделок.

Хлуденев Сергей,

юрист «Игумнов Групп»,

профи в разрешении споров в судах арбитражной юрисдикции.

__

Специализация: защита от субсидиарной ответственности в сфере кредитных организаций. Разработка комплексной стратегии и реализация мер, направленных на обеспечение безопасности активов руководителей и бенефициаров бизнеса.