Продолжаем оспаривать результаты налоговой проверки

Как обжаловать решение ИФНС в вышестоящем налоговом органе. Часть 2

В нашей недавней статье мы рассказали о процедуре обжалования акта проверки в проводившей ее территориальной налоговой инспекции. Подробно расписали, как готовятся возражения налогоплательщика, как проводятся мероприятия дополнительного налогового контроля и как проходит рассмотрение итогов проверки. Почитать об этом вы можете здесь.

И вот теперь представьте: после долгих переговоров и рассмотрений территориальная налоговая инспекция выносит, наконец, решение... и это решение не в вашу пользу! Вы не согласны и рветесь доказывать свою правоту в суде. Но прежде вам придется пройти через еще одно испытание — обжалование решения налоговой инспекции в вышестоящем налоговом органе (ВНО). Старший налоговый брат проверит законность доначислений и вынесет свой вердикт. Без этого в суд не попасть.

Справочно: Акты налоговых органов ненормативного характера, действия или бездействие их должностных лиц (за исключением актов ненормативного характера, принятых по итогам рассмотрения жалоб, апелляционных жалоб, актов ненормативного характера федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, действий или бездействия его должностных лиц) могут быть обжалованы в судебном порядке только после их обжалования в вышестоящий налоговый орган в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом (п. 2 ст. 138 Налогового кодекса РФ).

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Шаг 1. Готовим апелляционную жалобу

Апелляционная жалоба — документ, где вы излагаете свои возражения по поводу фактов, на основании которых вас привлекают к ответственности за совершение налоговых правонарушений. Не путайте ее с апелляционной жалобой, которая подается в суд!

Важно: в случае апелляционного обжалования принятое налоговой инспекцией по результатам проверки решение считается не вступившим в законную силу (до принятия решения ВНО). Это означает, что принудительно взыскивать с вас начисленную задолженность налоговики некоторое время не могут.

Решение налоговой инспекции можно обжаловать в полном объеме, а можно в части. Но внимание! Если вы обжаловали решение частично, но при этом что-то забыли, то оспаривать «забытую» часть в судебном порядке уже не получится, поэтому правильнее обжаловать решение в полном объеме.

Если вы намерены ссылаться на нарушение налоговым органом условий процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки, то об этом надо обязательно заявить в апелляционной жалобе. Если этого не сделаете, то суд данный довод также оставит без рассмотрения.

Срок подачи апелляционной жалобы в вышестоящий налоговой орган (ВНО) — один месяц с даты вручения вам решения по проверке.

Пример: Решение по результатам налоговой проверки вручено налогоплательщику 26.05.2021. В этом случае срок представления апелляционной жалобы истекает 28.06.2021. Он начинает исчисляться с 27.05.2021 — дня следующего за днем вручения решения, но последний день — 27.06.2021 является выходным, в связи с чем окончание срока переносится на 28.06.2021.

Времени не так много, поэтому работаем внимательно, но быстро. Тщательно изучаем решение по результатам проверки и сравниваем его с содержанием акта. Не отраженные в акте проверки нарушения налоговики не имеют права включать в текст решения! Кроме того, если в акте предлагается привлечь вас по п. 1 ст. 122 Налогового кодекса, то в решении нельзя привлекать вас по п.3 той же статьи. Если налоговики будут оправдываться и говорить о технической ошибке, не соглашайтесь и требуйте исправления всех документов.

Формальности: Апелляционная жалоба в вышестоящий налоговой орган (ВНО) должна содержать ряд обязательных элементов:

фамилию, имя, отчество и место жительства физического лица или наименование и адрес организации, подающей жалобу;

реквизиты обжалуемого решения;

наименование налогового органа, решение или действия (бездействие) должностных лиц которого обжалуются;

основания, по которым лицо, подающее жалобу, считает, что его права нарушены;

ваши требования;

способ получения решения по жалобе (на бумажном носителе, по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика);

подпись уполномоченного лица (с приложением документа, подтверждающего полномочия этого лица).

Шаг 2. Подаем жалобу

Апелляционная жалоба адресуется в вышестоящий налоговый орган, но подается через территориальную налоговую инспекцию, вынесшую решение (по аналогии с апелляционным обжалованием в арбитражном процессе).

Способы подачи: по ТКС, по почте или лично.

Важно: на этом этапе можно представить дополнительные документы в свое оправдание.

Шаг 3. Рассмотрение жалобы. Этап инспекции

Итак, апелляционная жалоба поступила в территориальную налоговую инспекцию, ту самую, которая вынесла решение о привлечении вас к ответственности. Ее сотрудники в течение трех рабочих дней обязаны направить жалобу, оспариваемое решение, акт проверки и все необходимые материалы в ВНО.

Помимо этого, сотрудники инспекции подготовят письменные пояснения по доводам вашей жалобы, в котором будут объяснять, почему правы они, а не вы. Это внутреннее заключение будет направлено в ВНО вслед за документами.

Шаг 4. Рассмотрение жалобы. Этап ВНО

Внимание, есть несколько причин, по которым вышестоящий налоговый орган (ВНО) может оставить вашу апелляционную жалобу без рассмотрения.

Первая причина. Жалоба подана с нарушением порядка, установленного пунктом 1 статьи 139.2 НК, или в жалобе не указаны реквизиты обжалуемого решения.

Вторая причина. Вы нарушили сроки. Если жалоба подана позднее, чем через месяц, и без ходатайства о восстановлении пропущенного срока, то ее рассмотрят как обычную, а не апелляционную жалобу. Главное последствие: решение территориальной инспекции по результатам проверки вступит в законную силу. Это значит, что начнётся процедура принудительного взыскания доначисленной задолженности за счет денежных средств или имущества компании-налогоплательщика.

При рассмотрении обычной жалобы можно, конечно, направить ходатайство о приостановлении действия оспариваемого решения. Но удовлетворит его ВНО или нет, не известно, это рулетка, поэтому важно подавать именно апелляционную жалобу.

Третья причина. Вы отозвали апелляционную жалобу полностью или в части.

Четвертая причина. Вы забыли подписать апелляционную жалобу или не подтвердили полномочия лица, ее подписавшего. И такое случается!

Пятая причина. До принятия решения по жалобе организация, подавшая ее, исключена из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа или ликвидирована. Или же получены сведения о смерти физического лица, подавшего жалобу.

У вышестоящего налогового органа (ВНО) есть 5 рабочих дней на принятие решения об оставлении жалобы без рассмотрения, считая с даты поступления апелляции либо с даты наступления соответствующих обстоятельств, и еще 3 рабочих дня для направления этого решения вам.

Если же с поданной вами жалобой все в порядке, то ее рассмотрят по существу. По общему правилу ВНО рассматривает апелляционную жалобу и все материалы проверки без участия налогоплательщика. Исключение может быть сделано только в случае, если обнаружатся противоречия между сведениями, представленными вами и налоговой инспекцией, или данными, содержащимися в материалах проверки. В этом случае вы будете приглашены на рассмотрение жалобы в ВНО. О времени и месте встречи вас заблаговременно известит руководитель (заместитель руководителя) соответствующего налогового органа.

Форма участия в рассмотрении: очная или с использованием видео-конференц-связи. Порядок онлайн-участия введен в НК РФ в марте 2021 года, официального регламента еще нет. Ждем.

До даты вынесения решения по жалобе у вас могут запросить дополнительные документы, или вы можете представить их по собственной инициативе. Если поступит запрос, не игнорируйте его, представляйте документы, это в ваших интересах.

Шаг 5. Решение по апелляционной жалобе

По итогам рассмотрения апелляционной жалобы старший налоговый брат — ВНО — должен вынести решение. Вариантов четыре.

Оставить апелляционную жалобу без удовлетворения. Это наихудший для вас вариант, после этого вы с чистой душой можете идти в суд. Отменить решение инспекции полностью. Это победа и лучший финал. Вы ничего не должны доплачивать в бюджет, можете на сэкономленные деньги купить себе новую машину или отправиться с семьей в путешествие. Отменить решение инспекции в части. Это радость, но не полная. Если такой результат вас не устроит, вам надо идти в суд обжаловать неотмененную часть решения. Отменить решение налогового органа полностью и принять по делу новое решение. Такой вариант возможен, если выяснится, что были нарушены существенные условия процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки. Тут трудно сказать однозначно, хорошо это или плохо для налогоплательщика, плюсы и минусы будут видны из текста нового решения.

Важно: при принятии нового решения положение налогоплательщика не должно ухудшиться! Доначислить налоги, пени, штрафы сверх того, что было в первоначальном решении инспекции, нельзя. Зато можно инициировать повторную выездную налоговую проверку, и это, конечно, не очень хорошо.

По закону срок вынесения решения вышестоящим налоговым органом — один месяц со дня получения апелляционной жалобы. Этот срок может быть продлен еще на один месяц. По этому поводу должно быть вынесено отдельное решение, до сведения налогоплательщика его полагается довести в течение 3 рабочих дней.

На практике сроки часто и значительно нарушаются. Наш совет: если вы не получили ответ по апелляционной жалобе в установленный срок, обратитесь с жалобой в ФНС. Но должны предупредить, что нарушение процессуальных сроков налоговиками не является действенными основанием для признания решения незаконным.

С 17 марта 2021 года действуют новые поправки к НК РФ. В соответствии с ними срок рассмотрения апелляционной жалобы может быть приостановлен по инициативе налогоплательщика или по решению ВНО. Если с соответствующим ходатайством обратится налогоплательщик, то ВНО приостановит рассмотрение жалобы не более чем на шесть месяцев.

Если же процедура приостанавливается по инициативе ВНО, то срок приостановки зависит от срока действия обстоятельств, предусмотренных абзацем 5 п.1 ст. 140 НК РФ.

Справочно: Рассмотрение апелляционной жалобы может быть приостановлено по решению вышестоящего налогового органа, рассматривающего жалобу:

до разрешения дела о том же предмете и по тем же основаниям арбитражным судом, судом общей юрисдикции;

в случае невозможности рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы) до разрешения другого дела судом в конституционном, гражданском, арбитражном, административном, уголовном судопроизводстве;

до рассмотрения заявления о проведении взаимосогласительной процедуры в порядке, предусмотренном главой 20.3 настоящего Кодекса (абзац 5 п.1 ст.140 НК РФ).

Напомним, что сроки, приведенные в статье, исчисляются с учетом положений статьи 6.1 НК РФ.

Если перед вами стоит задача отменить результаты налоговой проверки, и вы чувствуете, что не справитесь самостоятельно, обращайтесь к нам.

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Шаховцева Наталия

профи по налоговым спорам,

аттестованный налоговый консультант,

советник государственной гражданской службы РФ 3 класса

Специализация: индивидуальное юридическое сопровождение налоговых проверок. Досудебное обжалование актов и решений налоговых органов. Представительство в суде