К вам едет выездная налоговая проверка!

Что делать, чтобы наверняка попасть на ВНП и загубить свое дело руками налоговой?

Выездная налоговая проверка может лишить вас не только бизнеса, но и личного имущества: по результатам ВНП часто привлекают к субсидиарной ответственности за налоговые задолженности руководителей, собственников и главных бухгалтеров компаний. И неважно, обанкротился бизнес или нет.

О том, как контролирующих лиц привлекают к субсидиарной ответственности за долги перед налоговой без банкротства, читайте в этой статье.

Как нарваться на ВНП: 8 железобетонных оснований

Просто так с проверкой налоговая к вам не приедет. Для этого нужно совершить одно или несколько действий из этого списка:

Использовать технические компании, чтобы не платить НДС. Дробить бизнес, чтобы не переходить на общую систему налогообложения. Применять другие популярные схемы для уклонения от уплаты налогов. Превышать лимиты по спецрежимам. Безосновательно применять налоговые льготы. Держать сотрудников на черной или серой зарплате. Умышленно или случайно допускать критические ошибки в налоговых декларациях. Вести предпринимательскую деятельность без регистрации ООО или ИП.

Это самые распространенные способы «призвать» налоговую проверку, но бывают и другие причины. Например, ВНП может быть делом рук ваших конкурентов, но такое — скорее исключение из правил.

Предвестники ВНП

Если налоговая начала активно рассылать запросы вам и вашим контрагентам по операциям компании, требуя предоставить карточки счетов, оборотно-сальдовые ведомости и другие документы — это веский повод насторожиться и начать подготовку к выездной проверке.

Как проходят ВНП с юридическим сопровождением и без, рассказывали тут.

Что делать?

Пока поводов для паники нет, но сейчас самое время обратиться к специалистам и узнать не только о сопровождении налоговых проверок, но и о способах защиты личного имущества. Ведь сумму доначисленных налогов ФНС будет взыскивать с руководителей, учредителей, главбухов, их родственников и всех, кого сочтет выгодоприобретателями.

Налогоплательщика вызывают «на ковер»

Когда налоговая соберет достаточно информации в ходе предпроверочных мероприятий, она вызовет налогоплательщика для дачи пояснений.

Замначальника налоговой расскажет вам про обнаруженные ошибки, предложит исправить декларации и оплатить долг. Если откажетесь, приедет выездная проверка, а там, глядишь, дело и до уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов дойдет. На размышления у вас будет от 10 дней до месяца.

Что делать?

Выдохнуть и принять решение. У вас пока еще есть все шансы отбиться от претензий ФНС. Вот один из примеров, как нам на этом этапе удалось не довести дело до выездной проверки и снизить требования налоговой на 24 миллиона рублей.

Так платить или не платить?

Когда налоговики любезно предлагают рассчитаться с ними до выездной проверки, не спешите. Сначала нужно понять, можно ли отбиться от какой-то части претензий налоговой или все-таки стоит сразу заплатить.

Если выбрать второй вариант, то вам не придется оплачивать штраф в 20–40% от размера доначислений. А если у компании не хватает денег на погашение всей задолженности разом, ФНС обычно идет навстречу: соглашается на рассрочку или отсрочку платежа.

Есть еще один немаловажный момент. Если не заплатить и довести дело до выездной проверки, то в ходе нее налоговая может вскрыть дополнительные косяки, которые проглядела в пылу предпроверочных мероприятий. У моих коллег был случай, когда компания отказалась исправлять декларации на 1,5 млн рублей. Налоговая инициировала выездную проверку и обнаружила подозрительную сделку с аффилированным лицом. В итоге доначисления по налогам составили почти 10 миллионов.

Важно: далеко не всегда претензии ФНС оказываются справедливыми. Если в заключении налоговой есть неточности, против них необходимо выдвигать возражения. И необязательно с этим тянуть до суда, можно ограничиться переговорами. Настоятельно рекомендуем на такие встречи приходить с юристом. Это повысит шансы на то, что вы с налоговой найдете компромисс.

Поскольку принимать решение, соглашаться на выплату долга на условиях налоговой до ВНП или нет, нужно исходя из всех нюансов вашей ситуации, мы своим клиентам предлагаем провести комплексную оценку перспектив дела уже на этой стадии процесса.

О том, как юристы «Игумнов Групп» помогли бизнесмену отбиться от ВНП, рассказывали здесь.

Отмечу, налоговая не всегда вызывает налогоплательщиков для дачи показаний. Если нужно срочно выполнить план по взысканиям, этот этап ФНС может пропустить.

Решение о проведении выездной проверки

Если вы не воспользовались щедрым предложением налоговой погасить долг, вам направят решение от начальника инспекции или его зама о проведении выездной проверки.

В ходе ВНП будет изучаться деятельность компании за 3 года, предшествующих тому, в котором вынесено решение о проведении проверки. Поэтому налоговики предпочитают высылать решения аккурат 30 или 31 декабря.

Формально на все у налоговой есть два месяца, однако на практике ФНС часто затягивает сроки. Обычно после того, как решение о проведении ВНП получено, налоговая направляет запрос на горы документов и приостанавливает проверку, чтобы не терять отведенные законом календарные дни. Поэтому два месяца могут растянуться до полугода. И такие фокусы со временем — не причина отменять решение ФНС.

Как налоговая во время проверок может сделать больно

ФНС может усомниться в любой операции, даже самой безобидной и вполне законной. Налоговая может для подтверждения своей позиции переквалифицировать сделку. Например, договор подряда на трудовой, кредит на сделку купли-продажи, заем на выплату дивидендов и т. д. Если инспектор неверно квалифицировал сделку, то он не несет за это никакой ответственности. Сможете доказать обратное — молодцы. Нет? Ваши проблемы. Чтобы получить нужную информацию, ФНС активно использует допрос свидетелей. Допрашивать будут всех ваших сотрудников от мала до велика, в том числе и уволенных. Готовьтесь к тому, что они расскажут инспектору все, что знают. А еще налоговая из таких показаний отбирает только то, что свидетельствует против вас. Положительные факты будут проигнорированы. В своих расследованиях налоговая также применяет различные экспертизы. Например, почерковедческую, чтобы установить, кем на самом деле были подписаны документы. Или привлекает оценщиков. Налоговая не только истребует документы, но и изымает их. Если вы не направляете документы по запросу или медленно их выдаете, инспектор может психануть и произвести выемку всех ваших бумаг вместе с сервером, жестким диском, печатями, штампами, флешками. Ведь по закону налоговая вправе изымать не только документы, но и предметы. Еще один способ нарыть необходимую информацию — осмотр. Налоговики приходят в офис с понятыми, фотографируют, составляют протокол. Параллельно могут провести инвентаризацию имущества или денег в кассе.

Выездная налоговая проверка завершится, когда инспекция выдаст справку об ее окончании.

Что делать?

Не обострять ситуацию и оперативно выдавать документы по запросу. Также на этом этапе по поведению налоговой можно понять, какие претензии вам будут предъявлены.

Полезные материалы от «Игумнов Групп» Из нашей рассылки вы узнаете больше о субсидиарке, банкротстве и защите активов Получить документы Оставьте свою почту ниже, чтобы получить материалы к статье Отправить

Акт по результатам выездной проверки

После завершения ВНП у налоговой есть два месяца, чтобы составить акт по ее результатам. В нем будут перечислены все обнаруженные нарушения и выставлен расчет по доначисленным налогам и штрафам.

Такой акт может занять несколько сотен листов, как в этом кейсе, когда мы снизили долг перед ФНС на 89 млн рублей.

Как показывает практика, в своих расчетах налоговая частенько ошибается и требует с налогоплательщика больше денег, чем он реально задолжал бюджету. Поэтомувозражения на акт по результатам ВНП можно и нужно подавать, но на это у вас будетвсего месяц с момента его получения.

За этот короткий срок вам предстоит разобраться в претензиях чиновников, поднять все первичные документы, переписки с контрагентами, сверить данные бухучета с расчетами налоговой, аргументированно опровергнуть доводы ФНС в своих возражениях.

Важно: если инспектор поймет, что упустил какие-то моменты, то у него есть еще месяц на исправление недочетов. В этот период налоговая может назначить дополнительные мероприятия по проверке.

Что делать?

Грамотные возражения могут повернуть ситуацию в вашу пользу. Опытный налоговый юрист может найти в акте ошибки: от неверных трактовок законов до искажения фактов, подмены понятий, промашек в расчетах. И разбить претензии налоговой. К тому же, на этой стадии решается вопрос о применении смягчающих обстоятельств к налогоплательщику и определяется, было ли правонарушение умышленным. С этими моментами налоговый юрист тоже поможет разобраться.

О том, как снизить налоговые штрафы, читайте в этой статье.

Рассмотрение акта выездной проверки

Акт ВНП рассматривает руководитель налогового органа или его зам. На рассмотрение всегда приглашают налогоплательщика. Не упускайте такую возможность. Приходите на встречу вместе с юристом, чтобы доказать свою правоту.

Руководитель инспекции не просто прочитает акт налоговой и возражение на него, а выслушает аргументы обеих сторон: и доводы инспектора, и ответы налогоплательщика.

Именно на этом этапе можно существенно снизить сумму доначислений. Если налогоплательщик аргументированно отстаивает свою позицию, налоговая, дабы не портить себе статистику, может отказаться от наиболее слабых претензий.

По итогам рассмотрения акта ВНП выносится решение о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности. Оно вступит в силу через месяц, если его не обжаловать.

Вы можете списать «старые» долги по налогам. О том, как это сделать, читайте здесь.

Обжалование акта выездной налоговой проверки в УФНС

Чтобы оспорить решение налоговой, необходимо в течение месяца направить апелляцию в УФНС по субъекту федерации. Жалобу будут рассматривать без вашего участия в течение двух месяцев, но зато с участием юристов и руководителей разных уровней со стороны налоговой (если речь идет о крупных суммах доначислений).

Решение по итогам рассмотрения апелляции либо отправят по почте, либо отдадут вам на руки в инспекции.

Что делать?

Апелляцию стоит подавать. Отбить крупные суммы на этом этапе вряд ли получится, но шанс отвоевать хоть что-то есть.

Обжалование акта выездной налоговой проверки в суде

Если вы не согласны с итоговым решением инспекции, у вас есть еще три месяца, чтобы подать заявление в арбитражный суд.

Важно: налоговая может взыскать с вас недоимку сразу после того, как решение инспекции вступит в силу. То есть трехмесячный срок на обращение в суд не является для налогоплательщика отсрочкой. Поэтому стоит подавать заявление как можно раньше вместе с ходатайством о приостановлении исполнительного решения.

Если вы не успеете это сделать, а ФНС вышлет требование об уплате налога, придется заплатить. В противном случае налоговая арестует имущество компании, а если для погашения долга его будет недостаточно, наложит арест на счета. Плюс инспекция может инициировать процедуру банкротства или возбуждение уголовного дела, если размер доначислений превышает лимиты, установленные Уголовным кодексом.

Что делать?

Обжаловать решение ФНС в суде или смириться со своей участью.

Если вы понимаете, что можете стать мишенью выездной налоговой проверки, начинайте готовиться к ней заранее. В идеале — с помощью юристов «Игумнов Групп».

Полная версия статьи с дополнительными подробностями, примерами из практики и возможностью скачать судебные акты.

Информация актуальна на дату публикации материала на сайте igumnov.group.

Материал подготовил Куклин Антон, руководитель проектов по налоговым спорам «Игумнов Групп», аттестованный аудитор

Специализация: аудит бухгалтерского учета, оценка налоговых рисков, сопровождение налоговых комиссий и камеральных/выездных проверок, обжалование решений и актов налоговых органов в вышестоящих инстанциях, сопровождение процедуры возмещения НДС, судебные споры с ФНС в арбитражных судах.

Реклама: ООО «Игумнов Групп», ИНН 9726017402, erid: LjN8KLEab