Дебиторка, остатки, НДС: как бухгалтеру за 5 минут собрать для директора наглядный отчет в 1С

Каждый бухгалтер знает ситуацию: конец месяца, гора первички, а директор просит «быстро показать цифры по должникам и деньгам». Начинается ручное формирование оборотно-сальдовых ведомостей, отчетов по продажам и выгрузка данных в Excel. Это отнимает часы и повышает риск ошибок.

Но что, если все ключевые показатели можно вывести на один экран прямо в 1С и обновлять их в один клик? Мы разобрались, как работает решение Infostart Dashboard и как оно экономит время бухгалтерии, превращая стандартные отчеты 1С в понятный инструмент контроля для руководителя.

Проблема: почему стандартные отчеты 1С отнимают столько времени?

В любой конфигурации 1С есть десятки отчетов. Но чтобы собрать из них полную картину, бухгалтеру приходится выполнять массу действий:

Формировать несколько отчетов по разным участкам (банк, касса, расчеты с контрагентами).

Вручную переносить данные в Excel, чтобы свести их в одну таблицу или график.

Тратить время на объяснения руководителю, что означает та или иная цифра в стандартной «оборотка».

Рассказывает Андрей Морозов, эксперт по автоматизации 1С и автор решения Infostart Dashboard:

«Хотелось создать универсальный инструмент, который помогает здесь и сейчас. Он легко встраивается в любую конфигурацию, даже в самописную, и позволяет визуализировать именно те метрики, которые важны конкретному руководителю и его бухгалтерии».

Infostart Dashboard

Решение: ключевые показатели бухгалтерии на одном экране

Infostart Dashboard — это конструктор, который позволяет выводить данные из любых участков учета 1С в виде наглядных графиков и счетчиков. Вместо того чтобы формировать отчет, вы один раз настраиваете виджет, и он всегда показывает актуальную информацию.

Инфостарт Дашборд

Какие бухгалтерские задачи закрывает решение?

Контроль дебиторской задолженности. Можно вывести список крупнейших должников, общую сумму долга и диаграмму с разбивкой по срокам (до 30 дней, 30-60 дней, свыше 60 дней). Директор сразу видит, с кем нужно работать в первую очередь.

Оперативный контроль денежных средств. Виджет покажет остатки по всем расчетным счетам и кассам в реальном времени. Больше не нужно формировать несколько отчетов, чтобы увидеть общую сумму денег в компании.

Анализ выручки и отгрузок. График динамики продаж поможет отслеживать выполнение плана и анализировать поступления для расчета НДС.

Мониторинг кредиторской задолженности. Вы будете видеть, кому и какие суммы компания должна заплатить в ближайшее время, чтобы избежать просрочек и штрафов.

Андрей Морозов: «В своем решении я опирался на то, что целевая ниша — это малый и средний бизнес. Наше решение для тех, кому нужен результат без долгого и дорогого внедрения».

Что это дает бухгалтерии на практике?

Экономия времени до нескольких часов в неделю. Отпадает необходимость вручную собирать и сводить данные для летучек и отчетов руководству. Снижение риска ошибок. Автоматический сбор данных исключает ошибки, связанные с «человеческим фактором» при копировании цифр в Excel. Понятные отчеты для директора. Руководитель видит не сложные бухгалтерские таблицы, а простые графики и ключевые цифры. Это снимает с бухгалтера необходимость «переводить с бухгалтерского на русский». Проактивный контроль. Наглядное представление данных позволяет вовремя заметить негативную динамику (например, рост просроченной дебиторки) и принять меры до того, как это станет проблемой.

Что дальше?

Infostart Dashboard — это живой проект, который постоянно развивается. В планах автора — добавление новых видов диаграмм и расширение функциональности для еще более глубокого анализа данных.

Для бухгалтерии это означает, что рутинная подготовка отчетов может уйти в прошлое. Вместо этого появляется возможность стать для руководителя настоящим финансовым советником, который не просто сводит цифры, а помогает видеть полную картину бизнеса и принимать верные решения.

