Освободите менеджеров от рутины с B2B-порталом для оптовых продаж

Как подключить B2B-портал напрямую к вашей 1С, дать клиентам личные кабинеты и убрать из оптовых продаж вечные пересчёты, уточнения и расхождения по остаткам - разберём реальные кейсы производителей и дистрибьюторов

В оптовых продажах все крутится вокруг двух вещей — точности и скорости. Клиенту важно без долгих переговоров собрать корзину, увидеть свою реальную цену по договору, проверить остатки по складам и получить документы. Поставщику — чтобы менеджеры не тратили часы на ручные уточнения, а расхождения между сайтом и 1С не превращались в цепочку пересогласований.

Но на практике все происходит по знакомому сценарию. Сайт живет своей жизнью, обмен с 1С проводится по расписанию, скидки на витрине настроить правильно почти невозможно, а остатки меняются настолько быстро, что каталог становится устаревшим уже через час. В результате бухгалтерия получает некорректные документы, у менеджеров бардак в заказах, а у клиента создается впечатление, что у поставщика не настроены процессы.

Именно поэтому все больше компаний переходят на формат, который снимает ключевую головную боль — работу в параллельных системах. Портал «Онлайн-заказ» устроен иначе: он подключается напрямую к вашей базе 1С и работает в режиме реального времени. Без выгрузок, без задержек, без второго справочника цен и остатков. Типовое внедрение занимает около двух часов — после чего клиенты получают полноценный личный кабинет, а вы — систему оформления заказов, где каждый шаг совпадает с данными 1С.

Где «горит» сильнее всего: типовые вопросы, на которых срывается отдел продаж

У любой компании, работающей с дилерами и дистрибьюторами, есть три ежедневных запроса, которые отнимают больше времени, чем кажется. Сколько стоит по договору? Есть ли остатки на нужном складе? Можно повторить прошлый заказ и сразу получить документы?

Кажется, вопросы простые, но на них постоянно уходит рабочее время: менеджер сравнивает данные сайта и 1С, делает пересчет, проверяет склад, уточняет скидку, потом переправляет клиенту обновленный файл. Бухгалтерия получает заказ, который не совпадает с правилами учета или с правильной схемой скидок, и снова возвращает на корректировку.

Если процессы держатся на людях, и только на людях, ошибки и задержки становятся нормой. И никакой «автоматизированный сайт» обычно это не спасает.

Почему связка «сайт + обмен» перестала работать в оптовых продажах

Главная проблема в том, что сайт не успевает жить в одном ритме с 1С. Остатки обновляются раз в час, а товар «улетает» через пять минут после обновления. С точки зрения клиента ситуация выглядит странно: на сайте позиция есть, заказ оформлен, но спустя час выясняется, что остаток ушел и нужно искать замену. Это прямой путь к конфликтам и повторным согласованиям.

Цены и скидки дают еще больше поводов для ошибок. В B2B почти не встречается единый прайс: у каждого партнера свои условия, типы цен и соглашения. Но сайт не умеет считать скидки так же, как 1С, обычно приходится дублировать логику вручную. Любая ошибка означает, что цена в заказе не совпадает с ценой в учете.

Даже если клиент оформил заказ через сайт, менеджеру почти всегда приходится «докручивать» его вручную: не так скидка, не тот склад, не те параметры, необходимо резервирование, не хватает обязательных полей. И заказ снова превращается в ручную работу.

Что делает «Онлайн-заказ» и почему это важно не только отделу продаж, но и бухгалтерии

«Онлайн-заказ» не создает вторую систему. Он работает с вашей единственной системой, с 1С, в онлайне. Клиент видит ровно то, что видит менеджер и бухгалтер: актуальные остатки, индивидуальные цены и скидки, реальную итоговую сумму заказа.

Все расчеты выполняются теми же механизмами, что и в 1С. Изменили соглашение? Появился новый склад? Обновился прайс? Клиент увидит изменения сразу, без обменов и ручных правок.

Для бухгалтерии это особенно удобно: заказ, который клиент оформил в личном кабинете, уже корректный, правильно оформленный, создан в формате документа «Заказ клиента» со всеми реквизитами. Ничего не нужно переносить, перепечатывать или исправлять.

Что получает клиент: простой процесс вместо бесконечной переписки

Для клиента все превращается в привычный путь: он заходит в личный кабинет, выбирает товары, видит свои цены и остатки по складам, оформляет заказ и сразу отслеживает статус в системе.

Если заказ требует резервирования, оно выполняется автоматически при создании документа. Если нужна печатная форма — счет, УПД, счет-фактура — она доступна в несколько кликов.

Оптовые клиенты особенно ценят возможность повторных закупок: в личном кабинете видна история заказов, и оформить «как в прошлый раз, только увеличить количество» можно буквально за минуту.

Три варианта портала: от быстрого запуска до «полностью под себя»

Компании, которые хотят просто дать клиентам удобный личный кабинет, чаще всего начинают с версии «Лайт». Она позволяет быстро запустить работу, настроить отображение складов и групп товаров, оформить заказ с дополнительными полями и даже загрузить корзину из XLS.

Тем, кому нужен полноценный B2B-кабинет, подходит «Стандарт»: таблица или плитка для подбора, карточки товаров с фотографиями, фильтры, печатные формы, отчеты и повтор заказов. Большинству оптовиков именно этой версии достаточно для полного перехода клиентов на самообслуживание.

Если 1С сильно кастомизирована или в компании нестандартная схема документооборота, выбирают «Кастом». Можно адаптировать портал под нетиповые конфигурации, добавить специальные отчеты, сделать мобильную версию и оптимизировать работу с огромными каталогами.

Для кого эффект особенно заметен

Крупные компании с большим количеством дилеров и динамичными остатками чаще всего видят результат быстрее других. Клиенты перестают заваливать менеджеров уточнениями, сами оформляют заказы, меньше путаются в условиях и получают документы без задержек.

Менеджеры освобождаются от рутины и могут заниматься продажами, а не перепиской. Бухгалтерия получает корректно оформленные документы. Руководство получает более прозрачный и управляемый процесс без узких мест.

И что особенно важно — исчезает главный источник конфликтов и ошибок: несоответствие данных между сайтом и 1С.

Как увидеть все это на примерах и задать вопросы

