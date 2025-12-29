Топ полезных 1С-сервисов в 2026 году

Хорошая новость – часть задач уже можно закрыть сервисами, которые берут на себя оформление, контроль и регулярные обновления.
Ниже – обзор инструментов, которые помогут работать быстрее и спокойнее.
1С:152DOC – конструктор документов по 152-ФЗ и защите информации
Сервис 1С:152DOC автоматически создает 20+ документов (приказы, положения, акты, уведомления и т.п.) для эксплуатации СКЗИ и работы с персональными данными (ПДн). Обновляет формы при изменениях законодательства и напоминает об этом. Также в сервисе можно подать уведомление в РКН.
Почему это актуально
В 2025-м требования к соблюдению 152-ФЗ заметно ужесточили, а контроль стал системным:
Согласия – только отдельным документом.
Штрафы за утечки и нарушения – кратно выше.
Добавилась уголовная ответственность за незаконные действия с ПДн.
Под надзором не только корпорации: требования касаются организаций и ИП, а также самозанятых.
В 2026 году законы мягче не станут, а проверки будут проходить все чаще, поэтому пакет документов, касающихся защиты и обработки персональных данных, должен быть полным и корректно составленным. В этом вам поможет 1С:152DOC.
Кому полезен: компаниям, у которых нет отдельного специалиста по информационной безопасности. Юристам, которые хотят ускорить работу с документами и не наделать ошибок.
1C-ЭПД – сервис для создания электронных документов для перевозок
Сервис для оформления, подписания и обмена электронными перевозочными документами напрямую из 1С, без сторонних приложений. Сервис поддерживает утвержденные форматы электронных документов для автоперевозок, включая электронную транспортную накладную и путевой лист. Есть автоматическая проверка форматов и формирование QR-кода для контроля ГИБДД.
Почему это актуально
С 1 сентября 2026 года оформление транспортных накладных и путевых листов в электронном виде становится обязательным для всех участников коммерческих грузоперевозок. Это часть государственной программы цифровизации логистики и развития платформы «ГосЛог».
Электронный формат снижает трудозатраты и расходы на документооборот, ускоряет процессы и повышает прозрачность перевозок. Компании, начавшие внедрение заранее, смогут пройти обязательный переход без рисков и использовать ЭПД как инструмент оптимизации, а не как вынужденную меру.
Кому полезен:
грузоотправителям и грузополучателям;
перевозчикам и транспортным компаниям;
экспедиторам;
компаниям, ведущим учет в 1С;
организациям с водителями, работающими «в поле».
Для пользователей 1С это самый простой и надежный способ подготовиться к обязательному переходу на ЭПД в 2026 году без сложных интеграций и смены учетной системы.
1С-Store – каталог готовых проверенных решений 1С в вашей базе
Сервис 1С-Store – это каталог готовых решений, которые устанавливаются в один клик в вашей базе 1С: отчеты для анализа остатков, выручки и т.д., печатные формы и обработки для производства, логистики, бухгалтерии и финансов и другие. Открываете сервис в 1С, выбираете решение и нажимаете «установить» – справится любой пользователь 1С, помощь программиста не нужна.
Почему это актуально
Сокращение времени на рутину и рост производительности из года в год является трендом. Ручное выполнение операций не только замедляет процессы, но и способствует выгоранию сотрудников и оттоку из компании ценных кадров. Со стороны программиста выполнение типовых ежедневных задач приводит к откладыванию «в долгий ящик» более сложных проектов или чрезмерной нагрузке и стрессу.
Сокращение затрат на разработку. Для многих компаний свой программист в штате – роскошь, а частое обращение к партнерам ради типовых доработок может быть экономически нецелесообразно.
Кому полезен: компаниям, у которых часто (от 1 раза в месяц) возникает необходимость по доработке 1С, разработке отчетов и форм. Если у компании нет своего штатного программиста или возможности расширения: бухгалтеры и другие пользователи сами закрывают свои задачи, у программиста освобождается время на другие проекты. Также решения из 1С-Store станут отличным подспорьем для бухгалтеров, кадровых специалистов, закупщиков, финансовых директоров и руководителей.
Попробовать все 850+ решений вы можете бесплатно в течение демо-периода 45 дней.
1С:Кабинет сотрудника – сервис для кадрового электронного документооборота
Сервис 1С:Кабинет сотрудника помогает перевести кадровый ЭДО в электронный вид. Сотрудники могут подавать заявления через личный кабинет, получать расчетные листы, запрашивать справки. Документы автоматически передаются в 1С, подписываются электронной подписью и согласуются по настроенным маршрутам.
Почему это актуально
С 2024 года с сотрудниками на удаленке можно заключать договоры в электронном виде.
Закон № 476-ФЗ закрепил равную юридическую силу электронных и бумажных документов при использовании квалифицированной электронной подписи (УКЭП).
Сокращение бумажного документооборота становится нормой: с 2025 года работодатели обязаны выдавать электронные расчетные листки (ст. 136 ТК РФ).
В 2026 году ожидается расширение обязательного использования КЭДО для госорганизаций и компаний с госучастием.
Кому полезен: компаниям, которые хотят минимизировать бумажный документооборот, повысить прозрачность кадровых процессов и сократить время на оформление документов.
Вы можете воспользоваться бесплатным промо-периодом: 45 дней для облачной версии, 90 дней для локальной.
1С-Курьерика – управляйте курьерской и транспортной службой с помощью 1С
Сервис для управления собственной курьерской службой и транспортными отправлениями, полностью интегрированный с 1С. Он автоматизирует весь цикл доставки: от создания заказов до контроля выполнения и отчетности. В сервис входит управление заказами, сменами курьеров, отчетность, документооборот и мобильное приложение курьера.
Почему это актуально
Рост количества доставок, повышение требований к срокам и качеству сервиса делают ручное управление курьерами неэффективным. «1С:Курьерика» решает ключевые задачи доставки:
менеджмент транспортных отправлений: распределение заказов и управление сменами;
контроль и мониторинг: онлайн-трекинг курьеров и заказов на карте;
отчетность и аналитика: загрузка курьеров, сроки доставки, показатели качества;
контроль качества: прозрачная история заказов и статусов;
оптимизация затрат: маршрутизация, учет ГСМ, снижение холостых пробегов.
Кому полезен: сервис подойдет компаниям, у которых есть собственная доставка или транспортная служба. В том числе:
рознице, e-commerce и HoReCa;
компаниям с регулярными курьерскими и экспедиторскими доставками;
бизнесу, работающему в 1С и заинтересованному в прозрачном контроле логистики;
средним и крупным компаниям, которым важны масштабируемость и кастомизация.
Первые 100 заказов – бесплатно.
1С-Отчетность – сервис для сдачи регламентированной электронной отчетности из программ 1С во все контролирующие органы
Сервис позволяет прямо из интерфейса 1С формировать, проверять и отправлять отчетность в ФНС, ПФР (СФР), Росстат, РПН и другие ведомства. Включает автоматическое обновление форм, проверку на ошибки, управление электронными подписями (КЭП), отслеживание статусов, календарь бухгалтера и неформализованную переписку с госорганами.
Почему это актуально
С 2025 года полностью введен Единый налоговый счет (ЕНС). Сервис предоставляет прямую работу с ЕНС в 1С.
Закон № 259-ФЗ обязал использовать машиночитаемые доверенности (МЧД) при взаимодействии с ФНС. Сервис позволяет формировать и отправлять МЧД напрямую из 1С.
Ужесточение штрафов за несвоевременную сдачу отчетности и ошибки в формах. Автоматическая проверка сервиса снижает риски.
С 2025 года большинство отчетных форм принимается только в электронном виде.
Кому полезен: бухгалтерам, финансовым службам, ИП и организациям любого масштаба, которые стремятся минимизировать ошибки и сократить время на взаимодействие с контролирующими органами.
Доки – сервис для юридически значимого электронного документооборота с контрагентами
Сервис позволяет прямо из интерфейса 1С и через веб-кабинет обмениваться документами с контрагентами. Включает бесплатную интеграцию с 1С, управление сертификатами ЭП, роуминг с другими операторами ЭДО, облачное хранение и возможность подписи документов без доступа к 1С.
Почему это актуально
С 1 июля 2024 года вступили в силу поправки в ФЗ-63 «Об электронной подписи», упростившие использование квалифицированной электронной подписи (КЭП) и усилившие требования к операторам ЭДО.
С 1 января 2025 года обязанность обмениваться с ФНС счетами-фактурами в электронном виде распространяется на всех налогоплательщиков НДС с численностью сотрудников более 60 человек, а в 2026 году порог снизится до 25 человек.
Расширение сферы действия ЭДО: с 2024 года активно внедряется прослеживаемость товаров и маркировка, что требует интеграции ЭДО с системами маркировки (Честный ЗНАК).
Кому полезен: бухгалтерам, финансистам, руководителям и предпринимателям, которые ведут учет в 1С, регулярно обмениваются юридически значимыми документами с контрагентами и хотят сократить количество ошибок и сэкономить время на документообороте.
Maker – программа для управления проектами, прототипирования и моделирования бизнес-процессов на базе платформы 1С:Предприятие 8
Облачный инструмент для быстрого создания интерактивных прототипов интерфейсов будущих программных решений на 1С, разработки технической документации, моделирования бизнес-процессов (BPMN, EPC, IDF0) и управления проектами (канбан-доска). Включает готовые шаблоны форм 1С, AI-ассистента (Maker-GPT) для генерации ТЗ и кода, а также возможности совместной онлайн-работы.
Почему это актуально
Дистанционная работа распределенных команд: онлайн-доступ и совместное редактирование прототипов критически важны для удаленных команд разработчиков, аналитиков и заказчиков.
С помощью прототипирования можно сразу показывать заказчику, как будет выглядеть и работать система, снижая количество ошибок на этапе разработки и внесения правок.
Низкий порог входа для бизнес-аналитиков: MAKER STUDIO позволяет специалистам, которые не пишут код, быстро создавать рабочие макеты.
Повышение прозрачности для заказчика: интерактивные прототипы, доступные по ссылке, позволяют им вносить правки и комментарии до начала программирования, что снижает риски недовольства итоговым результатом.
Кому полезен: бизнес-аналитикам и консультантам 1С – для создания наглядных прототипов и ТЗ; руководителям ИТ-проектов – для контроля этапов и сроков через канбан-доски; разработчикам 1С – для ускорения согласования интерфейсов с заказчиком.
Blesk – сервис для автоматического создания пошаговых инструкций и документации к программным продуктам
Инструмент, который автоматически создает пошаговые инструкции со скриншотами и текстовыми комментариями. Инструкции можно редактировать, скрывать конфиденциальные данные, объединять в коллекции, делиться ссылками или экспортировать в PDF, HTML и другие форматы.
Почему это актуально
Сотрудникам постоянно нужно осваивать новые процессы. Ручное создание инструкций отнимает слишком много времени, а Blesk автоматизирует этот процесс.
При удаленной работе и высокой текучке важно быстро обучать новых сотрудников. Готовые пошаговые инструкции сокращают время на адаптацию и уменьшают нагрузку на HR и руководителей.
Blesk позволяет быстро создавать наглядные руководства для клиентов, что повышает уровень сервиса и сокращает количество уточняющих вопросов после сдачи проекта.
Снижение нагрузки на ответственных сотрудников: создание инструкций снижает количество однотипных вопросов от коллег, что позволяет экономить время ответственных сотрудников.
Тренд на визуализацию информации: текстовая документация часто остается невостребованной, а визуальные пошаговые инструкции со скриншотами усваиваются гораздо быстрее и эффективнее.
Кому полезен: внедренцам и интеграторам 1С – для быстрого создания инструкций по работе во внедренных конфигурациях. HR-специалистам и тимлидам – для обучения новых сотрудников работе с корпоративными системами. ИТ-отделам компаний – для документирования внутренних процессов и снижения количества обращений в техподдержку. Разработчикам и проектировщикам – для создания руководств пользователя к собственным продуктам.
Реклама: ООО «Инфостарт-Сервис», ИНН: 7816642037, erid: 2W5zFJhTe3i
Начать дискуссию