Топ полезных 1С-сервисов в 2026 году

1С:152DOC – конструктор документов по 152-ФЗ и защите информации

Сервис 1С:152DOC автоматически создает 20+ документов (приказы, положения, акты, уведомления и т.п.) для эксплуатации СКЗИ и работы с персональными данными (ПДн). Обновляет формы при изменениях законодательства и напоминает об этом. Также в сервисе можно подать уведомление в РКН.

Почему это актуально

В 2025-м требования к соблюдению 152-ФЗ заметно ужесточили, а контроль стал системным:

Согласия – только отдельным документом.

Штрафы за утечки и нарушения – кратно выше.

Добавилась уголовная ответственность за незаконные действия с ПДн.

Под надзором не только корпорации: требования касаются организаций и ИП, а также самозанятых.

В 2026 году законы мягче не станут, а проверки будут проходить все чаще, поэтому пакет документов, касающихся защиты и обработки персональных данных, должен быть полным и корректно составленным. В этом вам поможет 1С:152DOC.

Кому полезен: компаниям, у которых нет отдельного специалиста по информационной безопасности. Юристам, которые хотят ускорить работу с документами и не наделать ошибок.

