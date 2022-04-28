Как выбрать аудитора: семь важных критериев

Для одних компаний аудит обязателен, у других потребность в нем возникает в конкретных ситуациях. Например, при продаже бизнеса или смене руководства. И тогда перед компанией встает проблема: как выбрать аудитора, который качественно выполнит проверку? Расскажем, какие критерии нужно учесть, чтобы не потратить деньги впустую.

Соответствие требованиям закона

В первую очередь важно проверить, является ли выбранная компания членом саморегулируемой организации аудиторов (СРО). Для этого нужно обратиться к реестру аудиторов на сайте Минфина. Если компании в нем нет — она не имеет права выдавать аудиторские заключения и использовать слово «аудит» и его производные в своем наименовании (ст. 3 закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ).

К членам СРО предъявляют жесткие требования. Каждая аудиторская организация обязана раз в пять лет проходить проверку контроля качества. Сведения о том, когда компания прошла очередную проверку качества можно узнать на сайте соответствующей СРО.

При выборе аудитора стоит отдать предпочтение той компании, которая прошла проверку качества без замечаний позднее других. Ведь чем ближе дата последней проверки, тем вероятнее, что качество работы аудитора осталось на высоком уровне.

Если ваша компания проводит аудит добровольно, и аудиторское заключение не требуется — можно заказать анализ финансово-хозяйственной деятельности в консалтинговой фирме. Такая организация может не являться членом СРО, при этом ее услуги обойдутся дешевле. Но всегда есть вероятность, что качество услуг будет низким, поскольку оно никем не контролируется.

Репутация и отзывы

Срок жизни организации не всегда говорит о большом опыте. Компании, которые успешно работают на рынке, дорожат своей репутацией. На их сайте обычно можно найти информацию о серьезных клиентах, многие из которых сотрудничают с аудитором на постоянной основе, положительные отзывы, благодарственные письма, рекомендации.

Стоит почитать отзывы о компании и на сторонних порталах. Обратите внимание на отзывы клиентов, которые ведут деятельность в той же отрасли, что и ваша. Так вы будете уверены, что у аудитора есть опыт работы именно в вашей сфере. Возможно, часть отзывов — заказная, тем не менее, сам факт их наличия говорит о том, что компания заботится о своей репутации.

Просмотрите публикации компании в блоге, на сайте и других ресурсах. Экспертность специалистов — важный показатель качества услуг. Поэтому компании стараются продемонстрировать, насколько хорошо ее аудиторы разбираются в законодательстве, отслеживают судебную практику, разъясняют сложные вопросы учета.

Квалификация специалистов

В аудиторской компании должно работать не менее трех аудиторов, которые прошли квалификационную аттестацию (с 01.01.2023 таких спецов в компании уже должно быть не меньше пяти).

Как правило, на сайте аудиторской организации размещены резюме (портфолио) ведущих специалистов. Спросите, будет ли работать в составе проверяющих, которые придут в вашу организацию, аттестованный аудитор.

Часто небольшие аудиторские компании не могут направить квалифицированных спецов на все объекты. Получается, по факту проверку проводят помощники аудитора, а подписывает заключение аттестованный специалист, который в процедуре не участвовал. Это не критично, но, по возможности, такой ситуации лучше избегать.

Независимость аудитора

Закон об аудиторской деятельности устанавливает принцип независимости аудитора (ст. 8 № 307-ФЗ):

Аудиторская компания не должна быть создана заказчиком ее услуг или, наоборот, являться его учредителем. Также у обоих юрлиц не могут быть общие владельцы.

Аудиторы, которые проводят проверку, не могут занимать какие-либо должности в компании заказчика. Также они не должны быть близкими родственниками его учредителей, руководства или сотрудников, на которых возложено ведение учета.

Не может подписывать заключение аудитор, если он в течение последних трех лет восстанавливал или вел учет у компании-заказчика.

Аудиторская организация не вправе проводить обязательный аудит заказчика, который выступает ее страховщиком.

Если аудиторская компания нарушит положения закона, то проверку признают недействительной, а выданное заключение будет аннулировано.

Страхование ответственности

Аудиторская компания не обязана страховать свою ответственность (подп. 4.1. п. 1 ст. 13 № 307-ФЗ).

Но если у аудитора есть страховой полис, то это говорит о том, что компания бережет свою репутацию и настроена на долгосрочное сотрудничество с клиентами.

При изучении страхового полиса обратите внимание на следующие моменты:

кто его выдал: лучше, если страховщик — известная компания на рынке;

сумму страхового возмещения: чем больше сумма, тем лучше для клиента;

срок действия: полис не должен быть просроченным;

перечень рисков, который он покрывает.

Например, аудиторские компании, которые страхуют ответственность в СПАО «Ингосстрах», готовы не только возместить заказчику фактические убытки: штрафы и пени, которые начислила ФНС заказчику, если аудиторская компания при проверке налоговой отчетности не указала на имеющиеся нарушения;

расходы по получению дубликатов документов, которые были утрачены по вине аудитора, но и упущенную выгоду.

Цена услуг

Не стоит выбирать аудиторскую организацию только потому, что она предлагает самую низкую цену. Качество услуг такой компании может быть сомнительным. Обычно на сайтах аудиторских компаний можно найти калькуляторы, которые рассчитывают стоимость услуг по заданным критериям. Выполните расчет цены на сайтах разных компаний и сравните их между собой.

Обратите внимание на критерии, которые запрашивают аудиторы при расчете стоимости услуг. Например: цена не может быть объективной, если в расчет принимается размер выручки, но не учитывается объем операций по реализации. Компания с серьезным подходом должна учитывать трудозатраты — какое количество проверяющих нужно вывести на объект. Плюс ей нужно оправдать собственные накладные расходы и заложить в стоимость свою прибыль.

Допустим, квалифицированный аудитор в Москве получает 100 тыс. рублей, а его помощник 60 тыс. рублей. Если аудиторская компания обещает провести двухнедельную проверку силами двух специалистов за 70 тыс. рублей — ее качество наверняка не будет соответствовать вашим ожиданиям.

Методика проверки

Вы нашли компанию, которая устраивает вас по всем параметрам. Но не спешите заключать договор. Проведите встречу с аудиторами. Попросите озвучить методику проведения проверки.

Методика должна быть утверждена корпоративными стандартами компании.

Например:

Разработка плана проверки. Эксперты бегло оценивают базовые параметры учета, готовят запросы информации и документов. Проведение проверки на территории клиента. Изучение документации, данных, общение с персоналом заказчика, посещение отдельных локаций (склад, производство и т. д.). Выдача аудиторского заключения. Аудиторы составляют отчет о проделанной работе, поясняют и согласуют с клиентом замечания, вносят исправления, оформляют конечный результат проверки.

На встрече поинтересуйтесь, насколько хорошо аудиторы ориентируются в вашей отраслевой специфике. Отлично, если у специалистов есть опыт аудиторских проверок компаний из вашей отрасли. В таком случае они смогут обрисовать основные риски, назвать типичные ошибки, распространенные проблемы и варианты их устранения.

Подведем итог

При выборе аудитора действуйте следующим образом:

Убедитесь, что компания вправе вести аудиторскую деятельность и прошла проверку контроля качества услуг. Проштудируйте отзывы о компании на ее сайте и других порталах. Убедитесь, что в компании работают специалисты, которые прошли аттестацию. Проверьте, что аудитор независим, иначе его заключение будет признано недействительным. Проверьте наличие страхового полиса. Сравните стоимость услуг разных аудиторов и выберите оптимальный вариант по соотношению цена / качество. Попросите аудиторов компании озвучить методику работы и наличие опыта проверок предприятий из вашей отрасли.

Если аудиторское заключение вам не нужно, обратитесь в консалтинговую фирму с хорошей репутацией, которая страхует свои риски, это позволит существенно сэкономить бюджет.

«Ингосстрах» уже много лет страхует профессиональную ответственность аудиторских и консалтинговых компаний. Полис от «Ингосстраха» помогает заказчикам минимизировать возможные финансовые потери, а аудиторам — повысить привлекательность организации для клиентов.