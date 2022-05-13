Страхование грузов: что нужно знать бухгалтеру и руководителю

Общие положения

Итак, главное: за счет страховки на самом деле можно получить компенсацию при гибели или повреждении грузов в процессе перевозки любым транспортом, а также возместить транспортные и накладные расходы, потерю ожидаемой прибыли от реализации по прибытию в пункт назначения и пр.

По общему правилу, можно застраховать весь груз или его часть от повреждений, полной гибели или утраты. На рынке можно подобрать варианты страхования:

«С ответственностью за все риски».

«Без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения» (поименованные риски).

При этом, что немаловажно, страхованием будут покрыты и такие риски как:

возникновение непредвиденных расходов и взносов в результате общей аварии;

возникновение непредвиденных расходов, которые были необходимы для спасения груза или хотя бы сокращения убытков;

утрата груза вследствие пропажи транспорта без вести (речного, морского, воздушного).

Кроме того можно застраховать груз от повреждений, утраты, полной гибели из-за несчастных случаев в процессе погрузки, укладки, выгрузки, а также приеме топлива судном.

Защита, если иное не предусмотрено договором:

«включается» в момент начала погрузки на пункте отправления;

длится в течение всей перевозки, в т. ч. при временном непрерывном хранении груза в соответствующих местах (конкретные условия определяются договором);

прекращается в момент окончания выгрузки в пункте назначения.

Компания «Ингосстрах» осуществляет страхование грузов в пределах и за пределами России — без «подводных камней», с быстрыми и беспроблемными выплатами.

Кто все эти лица?

Нередко при изучении договоров возникает такой вопрос: страхователь и выгодоприобретатель — в чем разница?

Ответ такой: страхователь — это любая фирма (юридическое лицо), ИП, частное лицо, которое заключило договор страхования, выгодоприобретатель — это лицо (юридическое или физическое, в т. ч. ИП), в пользу которого этот договор заключен.

Выгодоприобретатель в договорах фигурирует не всегда, договор может быть заключен (и часто заключается) в пользу самого страхователя. Более того, страхователь вправе заменить выгодоприобретателя, достаточно уведомить об этом страховую компанию.

Возможно страхование «на предъявителя», когда договор заключается в пользу выгодоприобретателя без указания его имени или наименования. В таком случае для того, чтобы инициировать процесс получения страхового возмещения, достаточно предъявить в страховую компанию полис.

Важно, чтобы договор был заключен в пользу собственника и (или) иного лица, у которого имеется имущественный интерес в сохранении груза, основанный на законе, нормативно-правовом акте или договоре. Нет права собственности или имущественного интереса — нет права заключать договор. Заключенный договор при таких условиях является недействительным.

Когда и как можно получить возмещение

При наступлении страхового случая страхователь обязан сделать все возможное для спасения и сохранения груза и немедленно известить о случившемся страховую компанию (ее представителя). Тут надо отметить как минимум два нюанса:

страховщик (его представители) вправе помогать в спасении груза, но их участие не считается автоматическим признанием происшедшего страховым случаем;

расходы по спасению, сохранению, предупреждению дальнейших повреждений, установлению размера оплачивает страхователь и лишь потом получает их возмещение (при выплате страхового возмещения).

Страховое возмещение (по общему правилу) покрывает:

действительный ущерб;

расходы по спасению, сохранению груза и по уменьшению убытков (необходимые, целесообразные, документально подтвержденные) в том числе расходы на определение причин и размера ущерба.

Если страхователь имеет право на возмещение НДС, то выплата страхового возмещения не будет включать в себя суммы этого налога. Исключение составляет случай, когда при подписании договора НДС был включен в страховую сумму, и страховая премия оплачивалась из расчета сумм, включающих в себя НДС.

Какие нужны документы

Для получения возмещения страховая компания требует (помимо заявления о страховой выплате, документов, подтверждающих заключение договора — полиса, — и документов, удостоверяющих личность) документальное подтверждение факта наступления страхового случая, его причин и обстоятельств, в частности:

генеральный акт / коммерческий акт;

выписки из журналов (судовой, машинный, бортовой);

акты (коммерческие, приемки, об утрате, дефектные, об инвентаризации и т. п.);

транспортные документы (ТН/ CMR/ AWB/ коносамент);

соответствующие фото;

объяснительные записки;

акты, протоколы и справки из компетентных органов и организаций (ГИБДД, пожарного надзора, МЧС, Гидрометеослужбы и др.) и т. п.,

а также документы, подтверждающие наличие имущественного интереса (коносаменты, накладные, квитанции, договоры и т. п.), расчет ущерба (убытков) и т. п.

Важно: страховая компания не вправе отказать в выплате по причине утраты им представленных документов на страховую выплату (какого-либо из них), если имеются доказательства получения ею указанных документов. При утрате страховая компания, по общему правилу, не вправе повторно требовать их предоставления от подавшего лица.

Если документов не хватает или что-то неправильно оформлено, то страховая компания обязана принять их и уведомить заявителя о необходимости переоформить и (или) представить недостающие документы.

Обращайте внимание на территорию страхования

Если по договору страховка покрывает определенную территорию, а страховой случай произошел вне ее пределов, то вряд ли можно рассчитывать на возмещение. Скорее всего, суд сочтет, что страхователь, ознакомившись с правилами страхования и согласившись с ними, имел волю на заключение договора страхования на предложенных условиях (см., в частности, постановление АС Северо-Западного округа от 11 август 2014 по делу № А56-44820/2013).

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К вопросу о довзыскании

Если договором страхования предусмотрено, что по риску расходов по спасению и уменьшению убытков выплачивается не более такого-то процента от стоимости спасенного груза, то, скорее всего, суд откажет в иске о довзыскании (например, постановление АС Северо-Западного округа от 19 февраля 2015 по делу № А56-76498/2013).

Важно: обратим внимание на то, что речь шла не о франшизе. Здесь будет уместным заметить, что и при определении условий о франшизе стороны должны действовать добросовестно и не допускать злоупотребления правом (п. 20 постановление Пленума Верховного Суда от 27 июня 2013 № 20 «О применении судами законодательства о добровольном страховании имущества граждан»).

Суды, соответственно, могут отказать в осуществлении права страховщика на применение франшизы, ссылаясь на нарушение принципа добросовестности и недопустимость злоупотребления правом.

Можно ли учесть в прибыли расходы на добровольное страхование грузов

Рассматривая с этой точки зрения добровольное страхование грузов (подп. 2 п. 1 ст. 263 НК), заметим, что в целом контролеры не против списания расходов по данной норме расходов при страховании:

любого перевозимого сырья (письмо Минфина от 18 августа 2014 № 03-03-06/1/41121),

груза для его последующей реализации (письмо УФНС по г. Москве от 2 июля 2012 № 16-15/057964).

Правда, это когда затраты несет собственник. Если потратился перевозчик, то могут возникнуть проблемы: налоговики часто считают, что поскольку застраховано чужое имущество, нет оснований уменьшать на эти суммы свою прибыль.

Финансисты более лояльны (см., в частности, письмо от 21 октября 2011 № 03-03-06/2/158). Да и ВАС еще в 2013 указал, что отсутствие права собственности еще ничего не значит, ведь организация может быть заинтересована в сохранности и чужого имущества, так что расходы на страхование и чужой собственности можно учесть, если они связаны с основной деятельностью (подп. 2 п. 1 ст. 263 НК, постановление Президиума ВАС от 14 мая 2013 № 16805/12).

Характерно, что эта позиция внесена в Обзор, который в том же 2013 за номером № СА-4-7/23263 был распространен ФНС для подчиненных. Почему проблемы возникают до сих пор — непонятно.

Нет никаких оснований игнорировать страхование грузов — это позволит избежать ощутимых финансовых потерь, в т. ч. от несостоявшейся реализации. Оформите полис страхования грузов онлайн от компании «Ингосстрах».