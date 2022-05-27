Движимое и недвижимое имущество: как понять, какой объект попадает под налог

В чем суть проблемы

Налоговый кодекс не дает четких критериев разделения имущества на движимое и недвижимое.

В Гражданском кодексе указано, что недвижимость — это все, что прочно связано с землей, и что нельзя перемещать без причинения вреда, например:

здание, сооружение, объекты незавершенного строительства;

помещения нежилые и жилые, машиноместа (поставленные на кадастровый учет),

а также и прочее имущество, которое относится к недвижимости по федеральному законодательству.

Например, Минфин предлагает обращаться к Градостроительному кодексу: если объект возведен и построен, если на него оформлена и получена разрешительная документация, то это объект недвижимости.

Недвижимостью считается и все, подлежащее регистрации (приписке), прежде всего суда: морские, речные, воздушные.

Таким образом, все другие объекты, которые мы не перечислили выше — движимое имущество.

Увы, эти ясные и понятные правила на деле порождают множество судебных споров. К чести ФНС, там изучают арбитражную практику и предписывают подчиненным ее учитывать.

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Признаки движимого и недвижимого имущества

Первый признак недвижимости — имущество включено в ЕГРН. Если же в реестре его нет, то о недвижимом характере имущества свидетельствуют:

прочная связь с землей, например, капитальный фундамент, соединение с подземными коммуникациями;

невозможность перемещения без ощутимого ущерба,

при этом объект имеет самостоятельный характер и может быть предметом сделки.

Также для решения вопроса изучают проектную документацию, технический учет и проводят экспертизы.

Что не считается недвижимостью

Навесы, киоски, павильоны, бытовки, гаражи наподобие «ракушек» или «пеналов» и другие временные, сборно-разборные постройки без фундамента. Они не связаны с землей и вполне мобильны. Скорее всего, налоговики не будут против (письмо Минфина от 26.05.2021 № 03-05-05-01/40484). Заборы, ограды, мощение, заасфальтированные, бетонированные площадки и прочие элементы благоустройства. Казалось бы, да, они прочно связаны с землей, и их нельзя переместить без какого-то ущерба. Однако самостоятельного характера такие объекты не имеют, а лишь призваны обслуживать объект недвижимости. Многолетние посадки (письмо Минфина от 25.02.2021 № 02-05-10/13814). Спортплощадки (не путать со стадионами). Они позволяют использовать землю для определенных мероприятий, а земля не облагается налогом на имущество. Тогда как стадион — это не только площадки, но и трибуны, раздевалки и прочая инфраструктура. Поэтому стадион — объект недвижимости (определение ВС от 17.01.2018 № 309-КГ17-18293). АЗС, поскольку это некапитальные сооружения. Рекламные конструкции, поскольку они легко демонтируются (постановление ВАС от 15.07.2014 № 5798/14). Кабельные линии связи газопроводов, расположенные вдоль трасс, поскольку это не линейно-кабельные сооружения, и перемещаются без ущерба (письмо ФНС от 28.08.2019 № БС-4-21/17216). Высотные стеллажи, являющиеся производственным оборудованием.

Что считать недвижимостью

К недвижимости относятся трубопроводы и газоходы, которые объединены с другими основными средствами в рамках единого технологического процесса, спроектированы и установлены на эстакадах, фундаментах. Переместить их нельзя без ущерба для объекта (постановление АС Московского округа от 10.02.2017 по делу № А40-98958/2016).

Также к недвижимости относятся ТЭЦ и ее составные части (постановление АС Волго-Вятского округа от 04.04.2019 по делу № А29-4430/2018), включая:

систему кондиционирования главного корпуса;

общеплощадочное сооружение (без учета тротуара);

котел водогрейный;

бак аварийного слива.

Суды признавали недвижимостью:

оборудование здания котельной , поскольку без него котельная функционировать не будет (постановление АС Поволжского округа от 28.05.2019 по делу № А12-14902/2018);

, поскольку без него котельная функционировать не будет (постановление АС Поволжского округа от 28.05.2019 по делу № А12-14902/2018); неотделимые улучшения арендованного имущества , которые имеют капитальный характер, изменили служебное (функциональное) назначение здания и увеличили его площадь (постановление Второго ААС от 05.12.2019 № А29-14394/2018);

, которые имеют капитальный характер, изменили служебное (функциональное) назначение здания и увеличили его площадь (постановление Второго ААС от 05.12.2019 № А29-14394/2018); палубный кран буровой установки как неотъемлемая технологическая часть неделимого объекта (постановление АС Северо-Западного округа от 27.11.2017 по делу № А42-539/2017).

Возможны варианты

Некоторые из вышеописанных объектов могут быть признаны недвижимостью.

Скажем, автостоянка автостоянке рознь. Одно дело — просто заасфальтированная площадка, иное — оборудованная стоянка для спецтехники и транспорта, цельная строительная система, тем более, на монолитном фундаменте. При таких условиях стоянка рассматривается как объект недвижимости (определение ВС от 13.09.2019 № 304-ЭС19-15010).

Также объектом недвижимости станет стоянка, созданная, как объект капитального строительства, с получением разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию.

И трансформаторную подстанцию можно рассматривать как недвижимость, если:

имеется монолитный железобетонный фундамент;

подземные кабельные электролинии соединяют ее с иными объектами,

проще говоря, если просматривается прочная связь с землей.

При этом учетная стоимость формируется с включением цены на проектировку, обустройство фундамента, монтажа и электротехнических работ (постановление АС Северо-Западного округа от 18.05.2018 по делу № А05-1595/2017).

Иное дело, если подстанция не представляет собой части единого комплекса, и ее можно демонтировать, перевезти и переподключить — тогда это движимое имущество (определение ВС от 12.07.2019 № 307-ЭС19-5241).

Завершая разговор о проблеме разграничения движимого и недвижимого имущества, отметим, что если дело доходит до суда, заключение эксперта по-прежнему является одним из основных доказательств характера спорного объекта.